La nostra lista delle migliori alternative ad AirTag, ossia Bluetooth tracker compatibili con la rete Dov'è di Apple, aggiornata ad agosto 2023.

Migliori alternative low-cost ad AirTag

Presentato nel 2021, in pochissimo tempo AirTag è diventato uno degli accessori più amati dell'ecosistema Apple: questo piccolo Bluetooth tracker è l'ideale per chi utilizza iPhone (e altri prodotti della mela), perché è integrato nell'app Dov'è, da cui è facile tenere traccia della posizione di tutti i propri oggetti (e farli suonare). Gli AirTag possono essere molto utili anche e soprattutto per trovare oggetti smarriti in giro, perché la posizione degli AirTag viene aggiornata sul cloud della rete Dov'è ogni volta che qualcuno con iPhone gli passa vicino. Considerando l'alto numero di persone che usano iPhone, può essere relativamente semplice recuperare un oggetto perso. Inoltre, AirTag rende anche più difficile perdere qualcosa, perché l'iPhone invia una notifica quando ci allontaniamo troppo, per evitare di dimenticare lo zaino, chiavi o quant'altro. Tuttavia, gli AirTag sono un oggetto piuttosto costoso: parliamo di 39€ l'uno, non proprio pochissimo. Ma c'è una buona notizia: da qualche tempo, Apple ha aperto la propria rete Dov'è a produttori di terze parti, quindi esistono alternative economiche ad AirTag, integrati nella rete Dov'è, che funzionano in modo praticamente identico (vedi video in fondo). L'unica cosa che manca ai tracker di terze parti è la tecnologia Ultra WideBand, che permette di ritrovare gli oggetti in casa seguendo una freccia. Poco male, anche considerando che è sempre possibile farli suonare, che è spesso una soluzione molto più immediata che seguire una freccia. Vediamo quindi quali sono le migliori alternative economiche ad AirTag: ricordate che parliamo sempre di Bluetooth tracker pienamente supportati dalla rete Dov'è e compatibili solo con iOS, non con Android.

ATUVOS Smart Tracker Tag Piccolo, impermeabile (IP67), con batteria sostituibile (CR2302) e soprattutto super economico. Il tracker di ATUVOS è la soluzione ideale per chi cerca un'alternativa poco costosa che funzioni praticamente come AirTag, ma costi molto di meno. Integra anche un chip NFC che, quando viene letto, mostra le informazioni utili per restituire l'oggetto smarrito. Il prezzo del modello singolo è piuttosto altalenante, ma la confezione da 2 è davvero molto conveniente: c'è spesso la possibilità di applicare coupon sconto su Amazon e ci si può facilmente portare a casa due tracker a circa trenta euro (un affare, considerando che un singolo AirTag ne costa 39€).

Eufy Security SmartTrack Link Un'altra ottima soluzione economica per sostituire gli AirTag: questo tracker di Eufy (un brand di Anker) costa leggermente di quello ATUVOS, ma è più curato esteticamente, più resistente e permette anche di far suonare l'iPhone con un doppio clic sul tracker (grazie all'applicazione Eufy Security da installare su iPhone). Per mostrare le informazioni del proprietario non ha un chip NFC ma un più pratico codice QR (che potrebbe però rovinarsi col tempo, se attaccato alle chiavi). La batteria è sostituibile (CR2032) e, come tutti i tracker proposti in questa pagina, anche Eufy Security SmartTrack Link è pianamente supportato dall'app Dov'è. Acquistando confezioni da due o più si risparmia (occhio sempre ai coupon sconto da applicare direttamente su Amazon).

Chipolo ONE Spot Chipolo ONE Spot costa meno di un AirTag, ma più degli altri due prodotti suggeriti prima: ha un design più curato e resiste ai liquidi (certificazione IPX5), è completamente compatibile con la rete Dov'è e ha batteria sostituibile. Tuttavia, a differenza degli altri due, non integra chip NFC o codice QR per fornire informazioni utili a chi ritrova l'oggetto.

Chipolo CARD Spot Chipolo CARD Spot è un Bluetooth Tracker pensato appositamente per essere inserito nel portafogli: è sottile (spesso appena 2mm, poco più di una carta di credito) e, come tutti gli altri, è pienamente compatibile con la rete Dov'è. Tuttavia, come tutti i tracker da portafogli, la batteria non è sostituibile. La batteria ha un'autonomia di 2 anni, ma una volta scaricata dovrete sostituire tutto il tracker. Interessante l'opzione Bundle, con un CARD Spot e due ONE Spot a prezzo ridotto (c'è anche un coupon sconto da applicare su Amazon).