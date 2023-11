Migliori alternative Dyson - Novembre 2023

La guida all'acquisto con le migliori alternative Dyson aggiornato a novembre 2023.

I prodotti Dyson sono da sempre sinonimo di qualità ma ahimè non di convenienza, perché obiettivamente non sono per tutte le tasche! Lo scopo di questa guida è appunto quello di venire incontro agli amanti del brand con un budget limitato. Di seguito abbiamo raccolto tutte le migliori alternative Dyson, dai prodotti per la pulizia (aspirapolvere e lavapavimenti), a quelli per la cura dei capelli e dell'ambiente, e illuminazione. Quando parliamo di "alternative" ovviamente ci riferiamo a prodotti nel complesso validi sia in termini di prezzo che di caratteristiche tecniche. Alla luce di quanto fatto da Dyson per i suoi prodotti, abbiamo diviso la nostra guida in categorie. Vi invitiamo a proseguire nella lettura e cercare l'alternativa Dyson giusta per voi!

Migliori alternative Dyson aspirapolvere

Dyson v15 detect e v15s detect sono le scope elettriche e lavapavimenti di Dyson. Abbiamo poi l'aspirapolvere a traino Dyson Big Ball e il super efficiente robot per la pulizia 360 Vis Nav. Nei paragrafi a seguire troverete delle ottime alternative per ciascun modello. Molti di quelli proposti sono stati provati e recensiti dai membri del nostro team. Vi lasciamo anche un nostro piccolo articolo dedicato.

Aspirapolvere senza filo

Dyson v15 detect è l'aspirapolvere dei sogni di tutti gli amanti del brand. Ovviamente parliamo di un prodotto che racchiude in sé tutta la magia e la follia (in senso buono) di Dyson. La qualità si paga e nel caso dei dispositivi Dyson anche tanto. In questo paragrafo abbiamo trovato delle valide alternative (dal prezzo più abbordabile) al modello v15 detect. Se siete in cerca di una scopa elettrica ma avete problemi di budget, questo è il paragrafo giusto per voi.

Ultenic U10 Pro Ultenic U10 Pro è una scopa elettrica potente (potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa) soprattutto in modalità massima, cattura efficacemente qualsiasi tipo di sporco (compresi i peli degli animali domestici) ed è adatta sia per i pavimenti in legno duro che tappeti. Avrete a disposizione 2 livelli di velocità facili da impostare e da usare. L'autonomia è di circa 35 min (in modalità bassa). Per un funzionamento ultra-silenzioso e un'esperienza di pulizia ottimale vi consigliamo Ultenic U10 Pro.

Proscenic P12 Tra le migliori scope elettriche senza fili di casa Proscenic abbiamo P12, un modello che senza ulteriori indugi promette potenza di aspirazione, manovrabilità e un'eccellente pulizia grazie alla spazzola anti-groviglio. Comodissima la testina LED frontale (per una pulizia ancora più precisa). Per quanto riguarda i filtri, un ricambio HEPA è presente in confezione. Unico difetto l'autonomia, ma a questo prezzo è impossibile chiedere di più. Recensione Proscenic P12

Ultenic FS1 Ultenic FS1 è una scopa elettrica fuori dall'ordinario grazie alla sua stazione a svuotamento automatico. Vanta un motore da 450W, potenza di aspirazione di 30.000 Pa, 2 modalità di aspirazione (Auto-Boost e Turbo), più un sistema di filtraggio a 5 stadi. Decisamente comode la spazzola frontale con testina a 4 LED e la spazzola anti-groviglio. Anche il prezzo non è male (considerata l'unicità del prodotto). Recensione Ultenic FS1

Dreame R20, R10 Pro e R10 Di seguito il nuovo trio di scope elettriche Dreame composto da R20, R10 Pro e R10. Ognuna di questa scope elettriche spicca per proprie caratteristiche e peculiarità. Siete in cerca di una scopa elettrica con spazzola a rullo morbido? I modelli R10 Pro o R20 potrebbero fare al caso vostro. Dreame R20 si distingue anche per la testina LED potente e per le innumerevoli funzionalità "smart". Diversamente se foste in cerca di una scopa affidabile con pochi accessori ma buoni, andate sul sicuro con R10. A prescindere dalle vostre ambizioni e aspettative, Dreame ha sempre la soluzione! Recensione Dreame R20, R10 Pro e R10

Tineco PURE ONE S15 Pet Tineco PURE ONE S15 Pet è la scopa elettrica top di gamma di casa Tineco. Potente, con tanti accessori (compresa la spazzola per la pulizia dei peli degli animali domestici) e funzionalità smart davvero interessanti. Motore portante della scopa elettrica Tineco è la tecnologia PURE CYCLONE. Grazie ai vari filtri (pre-filtro + filtro HEPA) la scopa elettrica sarà in grado di catturare anche la polvere più fine. Un modello completo e adatto a (quasi) tutte le situazioni. Peccato per il prezzo decisamente oneroso (per fortuna c'è il modello Essential). Recensione Tineco PURE ONE S15 Pet

Jimmy H10 Flex e H10 Pro Jimmy H10 (nelle due varianti disponibili) è una scopa elettrica potente, affidabile e con tanti accessori. A fare la differenza (e donare comodità) è il tubo con meccanismo di snodo centrale. I difetti non mancano: corpo motore grande, un po' pesante, indicatore sensore sporco poco leggibile e un pelo rumorosa! Il prezzo è in linea con le caratteristiche ma non è di certo economico. Di seguito la nostra accurata recensione. Recensione Jimmy H10 Flex (e H10 Pro)

Samsung Jet Pro Extra Jet Pro Extra è la scopa elettrica di Samsung con base di svuotamento. La All-in-One Clean Station sfrutterà la tecnologia Air Pulse per svuotare il contenitore e ricaricare la batteria. Il design aerodinamico ottimizzerà il flusso d'aria, mentre il sistema di filtraggio multiciclonico provvederà a trattenere le polveri più sottili. Perfetta per una varietà di pavimenti. Spicca il design leggero e maneggevole. Batteria removibile a lunga durata da 2.500 mAh. Grazie al display digitale LCD sarà semplicissimo gestire la vostra scopa.

Aspirapolvere e lavapavimenti

Dyson v15s è la fantastica scopa elettrica lavapavimenti di Dyson. Trattandosi di un modello costoso e non per tutti i portafogli, di seguito abbiamo selezionato delle valide alternative dal prezzo decisamente più abbordabile. Molti dei prodotti presenti in questa categoria sono obiettivamente degli ottimi sostituti del modello originale.

Proscenic P11 Mopping Nuovo membro di casa Proscenic è P11 Mopping. Siamo dinanzi ad un classico aspirapolvere ciclonico con filtrazione a 5 strati. Per quanto riguarda l'estetica, è decisamente più leggero delle classiche scope elettriche attualmente presenti sul mercato. Il serbatoio dell'acqua è di 340 ml (peccato che non sia adatto a lavare tutti i pavimenti). Ma nel complesso è una scopa elettrica dalle performance buone (vista anche la fascia di prezzo). Vi lasciamo la nostra accurata recensione. Recensione Proscenic P11 Mopping

Proscenic F10 Proscenic F10 è una scopa lavapavimenti manovrabile, super leggera e dal prezzo decisamente aggressivo (che andiamo subito a spiegare). Ahimè F10 ha una base che non asciuga bene il rullo, un filtro purtroppo non HEPA, poca potenza di aspirazione e poca autonomia e un rullo più bagnato del solito. Però, perché c'è sempre un però, se riuscite a passare sopra a questi difetti e a dargli la manutenzione che merita, F10 farà bene il suo lavoro (visto anche il prezzo, ci può stare). Per maggiore chiarezza vi lasciamo la nostra recensione. Recensione Proscenic F10

LG CordZero con All-in-One LG CordZero è una scopa elettrica senza fili con svuotamento automatico. Grazie alle sue linee essenziali e alla sua forma monolitica, è destinato a diventare un vero e proprio complemento d'arredo. Tra le altre cose spiccano i tanti accessori Full Optional: spazzola parquet, spazzola multi-superficie, spazzola lava e aspira, e così via. Tramite l'app ThinQ potrete verificare lo stato della batteria e le statistiche di utilizzo dell'aspirapolvere in qualsiasi momento dal vostro smartphone. Il prezzo non è decisamente alla portata di tutti, ma per chi non ha problemi di budget è un prodotto perfetto!

Tineco Floor One S7 Pro Tineco Floor One S7 Pro è una delle migliori lavapavimenti attualmente disponibili sul mercato. Avrete aspirazione e lavaggio (con un sistema a 4 fasi) in un unico prodotto. Vanta anche un comodo e utile sistema di autopulizia del rullo. E per visionare funzioni e stato della batteria non manca un efficiente schermo LCD da 3,6". Bene anche l'autonomia di circa 40 min.

Aspirapolvere con filo

L'aspirapolvere a traino Dyson Big Ball spicca per la sua manovrabilità ottimizzata e per la sua capacità di pulire senza interruzioni. Per cosa non spicca? Decisamente per il prezzo troppo costoso. In questo paragrafo troverete delle alternative economiche a questo prodotto. Scegliete l'aspirapolvere a traino più giusta per voi.

Philips PowerPro Philips PowerPro è un aspirapolvere compatto e potente, ideale per pavimenti in legno duro (ottima anche per tappeti). Il sistema di filtraggio H13 completamente sigillato risulta perfetto per catturare polline, peli e acari (su misura per chi soffre di allergie). L'attacco a spazzola integrato nel manico sarà sempre a vostra disposizione. Grazie alla notevole aspirazione, agli accessori integrati e al contenitore facile da svuotare, pulirete la vostra casa velocemente e con il minimo sforzo. Ottimo prezzo.

Eureka Apollo Eureka Apollo vanta un motore dall'efficienza migliorata e offre un contenitore della polvere da 2,2 litri. Si tratta di un modello a cilindro senza sacco, fornito con accessori agganciabili per pulire tappezzeria o altre aree difficili da raggiungere. Infatti, trattandosi di un prodotto versatile, potrete utilizzarlo per pulire finestre, battiscopa, divani e molto altro. Comoda la funzione di riavvolgimento automatico del cavo. Decisamente facile da maneggiare grazie al design leggero e compatto.

Rowenta Compact Power XXL Di seguito un aspirapolvere senza sacco dal design compatto, dalle prestazioni elevate e dalla capacità impressionante di raccoglimento della polvere. È il formato compatto a rendere Rowenta Compact Power XXL ottimo per appartamenti di grandi dimensioni. La potenza della tecnologia ciclonica vi garantirà prestazioni di pulizia elevate con risultati di lunga durata. Abbiamo anche una spazzola di aspirazione ad alta efficienza e un motore Effitech ottimizzato per pavimenti duri. Il tubo telescopico è flessibile e intuitivo, ma sono gli accessori a fare di Rowenta Power un prodotto versatile.

Electrolux EL61A4UG Con l'innovativa tecnologia ciclonica e il design ergonomico, questo aspirapolvere senza sacco di Electrolux combina pulizia e alte prestazioni ad uno svuotamento facile e veloce. Viene inoltre fornito con un accessorio adatto a rimuovere i peli di gatto e cane da tappezzeria e tappeti. Con le ruote XL rivestite in gomma avrete tanta manovrabilità e protezione per i vostri pavimenti. Grazie al design compatto potrete riporlo ovunque sia in verticale che in orizzontale. Non manca un ottimo sistema di filtraggio a 6 stadi perfetto per cattura fino al 99,99% delle micropolveri.

Miele Boost CX1 Miele Boost CX1 vanta un potente motore da 890W, circuiti d'aria ottimizzati perfetti per catturare lo sporco più grossolano e le polveri più sottili. Grazie alle ruote laterali e al TrackDrive, l'aspirapolvere a traino con filo resterà sempre stabile. Ottimo sistema di filtraggio multistadio. L'ugello universale e i 3 accessori standard ne garantiscono la versatilità. Creato per occupare poco spazio.

Robot aspirapolvere

360 Vis Nav è il robot aspirapolvere di Dyson. Si tratta di un prodotto di livello superiore, difficile da sostituire (o quasi). In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori alternative a questo robot per la pulizia. Piccola premessa: a parità di prezzo sul mercato sono presenti dei modelli anche con lavaggio (per questo tipo di curiosità vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori robot aspirapolvere).

LEFANT ZY-GHM-0910-2-140 Questo robot aspirapolvere marchiato LEFANT spicca sicuramente per il suo rapporto qualità/prezzo. Vediamo subito le caratteristiche: il design è particolarmente sottile, l'aspirazione di 2.000 Pa consente di rimuovere qualsiasi tipo di sporco, la batteria al litio è da 1.800 mAh (fino a 100 min di autonomia). Grazie al supporto di Alexa o di Google Assistant e all'app Lefant Life potrete pianificare, variare e gestire le vostre attività di pulizia quotidiana.

iRobot Roomba i3 iRobot Roomba i3 è un robot aspirapolvere realizzato in plastica opaca e dalla classica forma circolare. Tra i tasti fisici presenti sul dorso troviamo uno grande per l'avvio e uno per la pausa. L'installazione è molto semplice e avviene tramite app dedicata. Per i più esigenti c'è anche la versione con sistema di svuotamento automatico. Recensione iRobot Roomba i3

Ecovacs Deebot Ozmo T9 Ecovacs Deebot T9 è un robot aspirapolvere abbastanza classico, non ha base di svuotamento e l'installazione è molto semplice (tramite applicazione ECOVACS HOME). Aspira e pulisce qualsiasi tipo di pavimento grazie alla sua funzione avanzata OZMO PRO e alla potenza di aspirazione di 3.000 Pa. Ma la vera chicca di questo prodotto è la sua capacità di diffondere un aroma gradevole per casa durante la pulizia. Recensione Ecovacs Deebot Ozmo T9

iRobot Roomba I7 IRobot Roomba I7 è un robot aspirapolvere progettato per catturare e rimuovere qualsiasi tipo di sporco in qualsiasi momento. Ad occuparsi dei movimenti di I7 abbiamo la mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente. Funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa. Aspira praticamente di tutto (polveri sottili e grossi detriti) con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vorwerk Folletto VR7s Folletto VR7s è il nuovo robot aspirapolvere della rinomata azienda Vorwerk. Per quanto riguarda l'estetica, il robot mantiene la forma a D del suo predecessore. Vediamo le novità: nuovi sensori laterali che seguono l'andamento del muro, più un sensore ToF sulla parte frontale utile ad evitare ostacoli di ogni genere. Abbiamo anche una torretta Lidar utile a mappare la superficie della casa, più 4 sensori di caduta che controllano l'eventuale prossimità a dislivelli. La spazzola vanta una classica forma a V e sul rullo ci sono sia setole classiche che in silicone (perfette per l'anti-groviglio). Fino a 120 min di autonomia in modalità ECO e circa 90 in modalità MAX. Gestibile tramite l'App dedicata Folletto. Vorwerk Folletto VR7s

Migliori alternative Dyson cura dei capelli

Un paragrafo tutto al femminile! I prodotti per la cura dei capelli a marchio Dyson hanno il loro valore aggiunto: asciugano, arricciano, modellano e definiscono senza calore estremo. Di seguito troverete delle valide alternative al set AirWrap, alla piastra senza fili Dyson Corrale e all'asciugacapelli Supersonic.

Styler AirWrap

Lo styler asciugacapelli Dyson AirWrap, grazie alla gamma di accessori riprogettati, si adatta perfettamente a tutte le tipologie di capelli. Qual è quindi il tallone d'Achille di questo prodotto? Il prezzo! Ecco perché in questo paragrafo abbiamo raccolto tante valide alternative per la gioia del vostro portafoglio e dei vostri capelli.

Mieara Questo set per la cura dei capelli spicca per il suo rapporto qualità/prezzo e per i suoi 5 accessori intercambiabili per soddisfare tutte le tue esigenze di styling. La tecnologia ionica tratterrà l'umidità e metterà sempre in evidenza la lucentezza naturale dei vostri capelli. Inoltre, potrete impostare la temperatura in base alle vostre esigenze. Per ricci perfetti o capelli lisci senza effetto crespo, scegliete questo set di Mieara.

Bellissima Imetec Air Wonder Bellissima Imetec Air Wonder è un set per la cura dei capelli completo e versatile, perfetto per tutte le lunghezze. Si tratta appunto di un modellatore ad aria calda con 8 accessori per realizzare facilmente diversi styling di capelli. Ma a spiccare è la tecnologia agli ioni che aiuta a mantenere l'idratazione dei capelli riducendo l'effetto crespo. La potenza da 1000W risulta perfetta per un'asciugatura veloce, efficace e performante. Il rivestimento in ceramica e cheratina risulta ottimo per proteggere i capelli dal calore e donargli vitalità.

Ukliss 6-in-1 Questo set di Ukliss comprende una spazzola ad aria calda con testine intercambiabili, perfette per creare una varietà di acconciature su capelli di diverse lunghezze. Potrete impostare la temperatura in base alle vostre necessità (capelli secchi, sottili, lunghi e così via). Il design ovale e il manico ergonomico ottimizzeranno lo stiraggio. Ottimo anche il prezzo.

Ukliss 7-in-1 Di seguito vi proponiamo un altro set per la cura dei capelli marchiato Ukliss. È un 7-in-1 più completo del precedente, con phon professionale, spazzola, wrap e diffusore. Il design ergonomico agevolerà qualsiasi tipo di asciugatura. Perfetto per stirare e arricciare ogni capello. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Webeauty Di seguito vi proponiamo un altro set per la cura dei vostri capelli. Abbiamo un asciugacapelli ad alta velocità, arricciacapelli automatico da 32 mm, spazzola volumizzante 60 mm e una spazzola tonda da 32 mm. Un set completo a 360° e perfetto per gestire capelli di qualsiasi lunghezza. Ottimo anche il prezzo.

Extilo Per una varietà di styling vi proponiamo questo set con testine intercambiabili. La tecnologia ionica avanzata neutralizzerà l'effetto crespo e migliorerà la lucentezza dei vostri capelli. Con la tecnologia Coanda i vostri capelli si avvolgeranno automaticamente intorno allo styler, creando ricci perfetti senza il minimo sforzo. Grazie al cavo girevole a 360° e alla protezione contro il surriscaldamento, Hairyx Pro risulta sicuro e comodo da usare.

Piastra Corrale

La piastra Dyson Corrale è progettata per uno styling avanzato, è senza filo e spicca per le sue professionali lamine flessibili! Quindi, cosa c'è che non va? Il prezzo! Ecco spiegato il motivo di questa categoria interamente dedicata a delle valide alternative a questa piastra per capelli di livello superiore.

Babyliss 9000UU Babyliss 9000UU è una piastra senza fili ad alte prestazioni con batteria agli ioni di litio per un massimo di 30 min di autonomia alla massima temperatura. Grazie al rivestimento in ceramica i vostri capelli saranno sempre ultra-lisci e setosi. Temperatura regolabile su 3 livelli. L'alloggiamento arrotondato senza bordi risulta comodo per creare ricci e onde. Ottimo prezzo in linea con le caratteristiche del prodotto.

Revamp Progloss Liberate Vi propiniamo un'altra piastra senza filo, dal design ergonomico e dal prezzo super conveniente. Offre ricarica completa in sole 3 ore per un tempo di utilizzo medio fino a 30 min, trattamento lisciante progloss (una miscela di cheratina, olio di argan e olio di cocco) e tecnologia con film termico per una chioma lucente, brillante e protetta. Temperatura regolabile tra 170°C e 230°C. Perfetta per capelli sottili, medi e spessi.

Revamp Progloss Digital Revamp Progloss Digital è una piastra senza filo di qualità superiore. È un modello in ceramica perfetta per dire addio all'effetto crespo. Il trattamento lisciante progloss (la ceramica viene infusa ad alta temperatura di cheratina, olio di argan e olio di cocco) vi garantirà capelli morbidi e setosi. Potrete regolare la temperatura in base alle vostre necessità e al tipo di capello (tra gli 80°C e i 235°C). Un ottimo prodotto da prendere in considerazione se si hanno problemi di budget ma si nutre un grande amore per i propri capelli!

Revamp Piastra Progloss Liberate Shine Persistono i prodotti Revamp in questa categoria. Si tratta di un modello senza filo, in ceramica, con tecnologia agli ioni di litio infusa di cheratina, olio di argan e di cocco. Avrete inoltre 3 impostazioni di calore personalizzate, una per ogni tipologia di capello (mossi, ricci e lisci). Sicura, affidabile e venduta ad un ottimo prezzo. Perfetta per dire definitivamente addio all'effetto crespo

ghd Unplugged Styler Ghd Unplugged è una piastra senza filo completa a 360°. Perfetta per styling di ogni genere e ritocchi veloci. Completa di custodia resistente al calore. Tra gli altri vantaggi abbiamo il design compatto e leggero, la possibilità di ricaricare la batteria in 2 ore da qualsiasi presa USB-C, più una comoda e sicura funzione sleep mode (spegnerà automaticamente il dispositivo dopo 3 min di inattività).

Asciugacapelli Supersonic

Dyson Supersonic è l'asciugacapelli ionico che ha rivoluzionato il modo di asciugare i capelli di molte donne. È rapido, sicuro e adatto a tutti i capelli. Il suo punto debole è il prezzo decisamente oneroso. Per fortuna sul mercato ci sono tante valide alternative più economiche.

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 Di seguito vi proponiamo un asciugacapelli ionico di casa Xiaomi perfetto per idratare maggiormente i capelli durante l'asciugatura. Il motore è a corrente continua da 20.000 giri/min, con 7 pale ad alta velocità. La modalità alternata aria calda/fredda (grazie al sensore termico a microsfere di vetro) risulta utile a prevenire danni ai capelli. Abbiamo anche design del condotto dell'aria migliorato (per ridurre al minimo la resistenza del flusso d'aria) e corpo in metallo compatto e leggero.

HappyGoo Di seguito vi proponiamo un asciugacapelli professionale con motore AC ad alta velocità da 2000 W, perfetto per un'asciugatura rapida e uno styling efficiente. Grazie alla temperatura costante e alla funzione ionizzante, i vostri capelli saranno protetti e asciugati uniformemente senza danni. Non si surriscalda e protegge dalle radiazioni elettromagnetiche. Viene fornito con 2 diversi concentratori e 1 diffusore, in più i livelli di temperatura regolabili. Perfetto per l'acconciatura quotidiana.

TYMO Per un'asciugatura ad alta velocità ed efficace vi suggeriamo TYMO AIRHYPE Lite un phon professionale con motore senza spazzole e flusso d'aria stabile (23 m/s). Grazie ai miliardi di ioni negativi rilasciati durante l'asciugatura potrete dire finalmente addio all'effetto crespo, riparare i capelli danneggiati e bloccare l'umidità. Impostazioni personalizzabili (potrete scegliere tra 4 impostazioni di temperatura e 3 opzioni di velocità), facile utilizzo, design leggero e compatto.

Coshare Coshare è un asciugacapelli ionico dal design ergonomico e dal prezzo conveniente. A fare la differenza in questo prodotto è il suo "anello essenza" incorporato, progettato per distribuire uniformemente oli essenziali durante l'asciugatura, rilasciando così una piacevole fragranza. Dotato di un motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri/min. Compatto e silenzioso, comodo da impugnare e facile da usare.

Dreame Hair Glory Per un'asciugatura rapida e senza sforzi vi suggeriamo Dreame Hair Glory. Vanta un motore da 110.000 giri/min con flusso d'aria di 70 m/s. Non manca la tecnologia ionica e la possibilità di scegliere tra 4 diversi livelli di temperatura e 2 di velocità. Leggero, intuitivo e soprattutto silenzioso.

Migliori alternative Dyson purificatore

I purificatori Dyson sono anche ventilatori, umidificatori o termoventilatori, insomma sono dei prodotti completi a 360° che hanno come unico limite il prezzo troppo alto. Di seguito abbiamo raccolto delle valide alternative di altre aziende. Date un'occhiata ai prodotti e scegliete il più giusto per voi.

Beko Di seguito vi proponiamo un ventilatore senza pale e purificatore d'aria in un unico dispositivo. I filtri HEPA sono responsabili dell'efficace purificazione dell'aria da polvere, acari, pollini e batteri. Risulta potente e ultra-silenzioso con 10 velocità e timer regolabile. Grazie al suo movimento oscillatorio distribuirà aria uniformemente nell'ambiente. Grazie al design sottile, elegante e compatto si presenta semplice da trasportare e dalla piacevole estetica funzionale. Potrete gestirlo dall'ampio pannello di controllo LED o tramite il telecomando incluso.

Cecotec Cecotec è un modello 3-in-1 perfetto per riscaldare, raffreddare e purificare. Potrete gestire il dispositivo comodamente dal vostro smartphone o tramite telecomando. Inoltre, potrete visualizzare le impostazioni direttamente sul display a LED. Potrete scegliere tra 14 velocità, 9 delle quali in modalità ventilazione (da Sleep a Turbo), 4 in modalità riscaldamento (Eco, Low, Medium e High) e una silenziosa (con proprio pulsante sul telecomando). L'oscillazione a 80° ottimizzerà sia la ventilazione che il riscaldamento.

Rowenta Eclipse Rowenta Eclipse purifica e rinfresca. Vanta 2 filtri per la pulizia dell'aria ad alta densità perfetti per catturare peli di animali, capelli, polvere, polline, allergeni e fino al 99% di particelle sottili come i virus. Un modello ultra-silenzioso con impostazioni personalizzate (12 velocità comprese, 4 impostazioni silenziose, 2 modalità Night e Auto, più l'oscillazione multipla 30°, 60°, 120°). Non manca un pratico timer da 12 ore, l'accensione automatica e un design elegante pronto a sposarsi con qualsiasi arredamento.

Rowenta Eclipse 3-in-1 Rowenta Eclipse 3-in-1 è perfetto per purificare, riscaldare e ventilare qualsiasi ambiente. Calore discreto e potente in inverno, fresco silenzioso e intenso in estate. Le sue pratiche modalità giorno e notte regoleranno automaticamente la potenza in base alle vostre esigenze. Per un utilizzo ancora più personalizzato, potrete scegliere tra numerosi angoli di oscillazione. Il tutto con un flusso d'aria purificata costante: fino al 99,9% di particelle di piccole dimensioni (inclusi polvere, allergeni, batteri e virus.)

Philips Air Performer 3-in-1 Philips Air Performer 3-in-1 è perfetto per riscaldare, raffreddare e purificare qualsiasi stanza. Cuore del prodotto è la tecnologia HEPA NanoProtect coadiuvata da un filtro a carboni attivi e un pre-filtro (intrappola gli agenti inquinanti e utilizza una carica elettrostatica per attirarli a sé). Rinfresca con un flusso d'aria (regolabile) potente e pulito (grazie anche all'oscillazione fino a 350°). Riscaldamento rapido ed efficiente grazie alla tecnologia in ceramica PTC. Silenzioso (soprattutto in modalità notte) ed efficiente.

Migliori alternative Dyson illuminazione

Quando si tratta di illuminazione, Dyson è presente all'appello con le sue lampade intelligenti da tavolo e da terra. Anche in questo caso la loro debolezza è il prezzo! Fortunatamente sul mercato sono presenti valide alternative pronte ad illuminare la vostra umile dimora ad un prezzo decisamente più accessibile.

Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 Ecco a voi una piccola lampada marchiata Xiaomi perfetta per illuminare scale, corridoi, ingresso, cucina e così via. Grazie alla forma emisferica e alla struttura magnetica potrete ruotarla all'occorrenza di 360°. Il sensore a infrarossi integrato rileverà qualsiasi movimento fino a 6 m di distanza (la luce si accenderà per 15 sec illuminando la stanza). Trattandosi del prodotto più economico e performante del paragrafo, ve lo consigliamo caldamente.

Xiaomi MIJIA Bedside Lamp 2 Bedside Lamp 2 è una lampada da comodino prodotta dal colosso cinese. Abbiamo luce RGBW con luminosità massima di 400 Lumen, barra touch laterale per la gestione del dispositivo, compatibilità con le app Yeelight e Mi Home, Amazon Echo (Alexa), Google Home e persino Apple HomeKit. La nostra recensione è sul modello di prima generazione (dettaglio di poco conto in quanto le lampade sono molto simili tra loro). Recensione Xiaomi MIJIA Bedside Lamp 2

Xiaomi Mi Desk Lamp Siete in cerca di una lampada da scrivania smart dall'ottima qualità costruttiva e dal design curato e minimal, noi vi suggeriamo tre modelli marchiati Xiaomi. Tante qualità (tra cui più modalità di illuminazione), temperatura colore regolabile, estetica raffinata e controllo da remoto. E il prezzo? Sempre conveniente.

Govee Lyra Govee Lyra è una lampada smart da pavimento dal design semplice e minimalista. Assicura 16 milioni di colori per un'atmosfera completamente personalizzabile, è facile da gestire tramite telecomando, ed è compatibile con gli assistenti vocali Google e Amazon. Il prezzo non è economico (un'alternativa economica sarebbe Govee Lyra Lite H6076). Di seguito la nostra recensione. Recensione Govee Lyra

Come scegliere le migliore alternative Dyson

Se siete arrivati a questo punto della guida avrete ben capito che i prodotti Dyson, a prescindere dalla tipologia, sono molto costosi e decisamente non alla portata di tutti. Ed è qui che entra in gioco la nostra guida sulle migliori alternative Dyson. Come si scelgono? In realtà tutto dipende da cosa vi occorre! Quindi partite sempre col riflettere sulle vostre necessità. Poi da lì la strada è tutta in discesa. Le alternative Dyson non sono altro che dei prodotti simili esteticamente e per caratteristiche tecniche agli originali. Il termine "alternativa" va preso letteralmente e fattualmente con le pinze perché alla fine nessuno di questi prodotti vi garantirà mai la magia di Dyson, però molti di loro si avvicineranno. Le alternative non sono prodotti economici e scadenti, ma validi e con un prezzo più accessibile. Non si tratta di scegliere quello giusto (alla fine sono tutti giusti, diversamente scegliereste l'originale), ma quello che più si avvicina a soddisfare le vostre esigenze (soprattutto di budget). Che abbiate bisogno di una scopa elettrica o lavapavimenti, di un phon, di una piastra, di un purificatore o di una lampada, cercate sempre di scegliere prodotti con caratteristiche tecniche quanto più vicine a quelle originali.