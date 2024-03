Migliori Android TV – Marzo 2024

La nostra lista dei migliori Android TV aggiornata a marzo 2024. Se cercate qualcosa di più generico dovete per forza leggere la nostra guida ai migliori TV 2024, dove troverete modelli dall'HD all'8K.

Migliori Android TV 2024

I classici canali ricevibili tramite antenna non vi bastano più? Bene, Android TV è la soluzione! Con Android TV potrete finalmente godervi, in tutta tranquillità dal vostro divano, una moltitudine di contenuti extra grazie alle innumerevoli app di streaming presenti sullo store di Google dedicato alla TV. Film, serie TV e perché no anche giochi, tutto a portata di telecomando. Sembra così complicato, ma in realtà è molto semplice. Potreste incontrare qualche intoppo nel scegliere il TV giusto per voi, in quanto sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti, diversi tra loro per prezzo e caratteristiche tecniche. Abbiamo deciso di dividere i migliori Android TV in alcune categorie, in modo da facilitarvi la ricerca.

Migliori Android TV da 32 pollici

Se avete problemi di spazio e siete in cerca di un TV di piccole dimensioni, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

RCA Android TV Questo TV marchiato RCA vanta un design a cornice stretta e un pannello LED di alta qualità da 24". Essendo dotato di sistema operativo Android potrete connettervi facilmente a YouTube, Netflix, Prime video, Google Play e altre applicazioni. Ovviamente Google Assistant è integrato come anche il sistema Dolby Digital Sound. Inoltre, è dotato di HDMI, USB, Wi-Fi e Bluetooth. Un TV economico e performante dotato di tutti i comfort di base.

RCA RS32H2 RCA RS32H2 offre letteralmente tutto ciò che ci si può aspettare da un TV moderno. Con le 3 porte HDMI potrete collegare contemporaneamente una console di gioco, un ricevitore TV e un lettore DVD. Il TV dispone di ben 2 porte USB, adatte per collegare chiavette o un disco rigido esterno. Il suono di alta qualità è alimentato da Dolby Audio. Chromecast è integrato. Inoltre, con la retroilluminazione DLED, la riduzione del rumore 3D e la tecnologia di compensazione del movimento, potrete godervi il meglio dei colori con un minor consumo energetico.

TCL 32S5209 Di seguito un TV marchiato TCL dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta un comodo schermo da 32" HD completamente piatto con una struttura leggera e un design contemporaneo. Il sistema operativo è Android TV, compatibile con Google Home, Google Play Store, Netflix e YouTube. Inoltre, troverete Bluetooth e Chromecast integrati (perfetti per connettere dispositivi wireless con facilità e riprodurre contenuti da computer e smartphone direttamente sul TV). Ottime anche le performance del suono grazie elaborazione audio Dolby.

TELEFUNKEN TE32553G54V4DAZ Di seguito un Android TV dal prezzo conveniente. Vanta un comodo schermo da 32" e spicca per il design moderno e sottile. Offre una vasta gamma di contenuti, applicazioni e giochi (disponibili sul Play Store di Google). Google Assistant vi supporterà quotidianamente nell'utilizzo del dispositivo. La risoluzione HD Ready vi garantirà una buona qualità dell'immagine. Dolby Audio si occuperà della qualità del suono in ogni momento. Le connessioni disponibili sono Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB, VGA, uscita audio ottica digitale e uscita cuffie.

Xiaomi P1-E In questo paragrafo vi proponiamo un Android TV marchiato Xiaomi dal prezzo conveniente. Il design è piuttosto semplice e la risoluzione è HD. Lo schermo è di soli 32" in tecnologia LED. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, mentre il tempo di risposta è di 6,5 ms. Nel complesso stiamo parlando di un TV molto (ma molto) basic. Insomma, se non siete in cerca di miracoli e avete un budget limitato, questo TV potrebbe essere una soluzione.

iFFALCON 32F510 iFFALCON è un Android TV di qualità dal prezzo economico. Vanta un comodo schermo da 32". Dolby Audio ottimizzerà la qualità del suono rendendolo dettagliato e realistico. Grazie alla tecnologia HDR avrete contrasti migliorati e colori brillanti. Con Chromecast potrete trasmettere video, giochi e applicazioni direttamente dal vostro dispositivo mobile. Inoltre, avrete un'ampia varietà di contenuti a vostra disposzione come YouTube, Netflix, Amazon Prime Video (potrete scaricare molte altre app direttamente da Google Play Store). Perfetto per qualsiasi contenuto grazie alla modalità game e sport.

Sharp Aquos 32Di6E Sharp Aquos 32Di6E vanta un design semplice, elegante, moderno e del tutto privo di cornici. L'interfaccia utente di Android TV vi offrirà una ricca e cinematografica panoramica di app e contenuti (consigli, ricerche e accesso alle impostazioni). Grazie all'HDR avrete immagini più realistiche e naturali in termini di maggiore luminosità e contrasto. Ottima anche la qualità audio. Non mancano Bluetooth, HDMI, slot USB e una porta SD card. Un TV marchiato Sharp di soli 32" da prendere in considerazione soprattutto se si è in cerca di un modello compatto ed economico.

Nokia Smart TV Un TV di soli 32" dal prezzo conveniente da prendere in considerazione. Si tratta di un modello piccolo, semplice ed economico, perfetto se si hanno problemi di spazio e di budget. La tecnologia HDR10 si occuperà della qualità delle immagini. Con Android TV avrete accesso a più di 7000 app. La qualità costruttiva è più che buona e in linea con il prezzo. Il fatto che il TV sia marchiato Nokia, è sicuramente un valore aggiunto.

Sony BRAVIA KD-32W800 Questo bellissimo Android TV da 32" HD Ready LED si presenta semplice e decisamente poco ingombrante. La tecnologia HDR vi garantirà un'esperienza visiva coinvolgente, con colori e contrasto migliorati. Inoltre, grazie alla registrazione HDD USB, potrete memorizzare i vostri programmi preferiti su un disco rigido USB esterno. Perfetto per guardare film e programmi da app come Netflix e Amazon Prime Video. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Ve lo consigliamo.

Migliori Android TV da 40 e 43 pollici

Siete in cerca di un TV di dimensioni medio-grandi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo? Bene, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto tutti i migliori modelli da 40 e 43 pollici.

TCL 40S5401A Ecco a voi un nuovissimo Android TV da 40" dal design sottile e contemporaneo. Grazie alla risoluzione FHD e alla tecnologia HDR e al Micro Dimming, avrete immagini brillanti, dai colori vividi e dai dettagli stupefacenti. Con Android TV, i vostri contenuti preferiti saranno sempre in primo piano e a portata di telecomando. Progettato per chi non vuole scendere a compromessi tra eleganza e qualità dell'immagine. Ottimo anche il prezzo.

Sharp Aquos 40FG6EA Vi presentiamo un Android TV Full HD di soli 40" dal prezzo super conveniente. Il design frameless si presenta semplice ed elegante allo stesso tempo. Dolby Audio si occuperà della qualità sonora. Chromecast è integrato e Google Assistant sarà sempre a vostra disposizione per facilitarvi l'utilizzo quotidiano del TV. Nulla da dire sul prezzo davvero ottimo.

Nokia ‎FN43GV310 Per quanto riguarda gli Android TV, Nokia è sempre un passo avanti. Con questo TV economico e performante potrete godervi Netflix, Disney+, YouTube e Prime Video o giocare, ascoltare musica e accedere a oltre 7000 app. Inoltre, potrete gestire facilmente il vostro dispositivo con Google Assistant. Per trasmettere facilmente i contenuti da smartphone a TV avrete Chromecast (integrato). Semplice esteticamente e facile da utilizzare (Android TV semplificherà la vostra esperienza di intrattenimento).

Metz MUC6110Z Vi consigliamo questo TV marchiato Metz, semplice da usare, ricco di funzioni facilmente accessibili e perfetto per l'intrattenimento di tutta famiglia. Il pannello LED 4K da 43" vi regalerà immagini vivide, definite e dai colori reali. Grazie alla piattaforma Android TV, potrete personalizzare il TV con le app che più vi piacciono e accedere ai servizi di streaming più diffusi come Netflix, Prime Video, YouTube e altro. Alta qualità e le più moderne tecnologie abbinate ad un design semplice ma contemporaneo.

Sharp Aquos 43BL6E Un altro Android TV marchiato Sharp! Vediamo subito le caratteristiche. Il design di questo TV è semplice, elegante e moderno. L'interfaccia utente di Android TV vi offrirà una ricca e cinematografica panoramica di app e contenuti. Grazie all'HDR avrete immagini più realistiche e naturali. Nulla da dire sulla qualità audio. Abbiamo anche Bluetooth, HDMI, slot USB e una porta SD card. Un TV di soli 32" da prendere in considerazione soprattutto se si hanno problemi di spazio.

Philips 43PUS8507 Ecco a voi un TV marchiato Philips da 43" 4K con HDR e processore Philips P5. Bellissimo ed elegante il design compatto e ultra-sottile. L'esclusivo sistema Ambilight presenta LED intelligenti su 3 lati dello schermo che rispondono in modo uniforme alle immagini. Inoltre, supporta il sistema audio e video premium di Dolby. Compatibile con Google Assistant e Alexa. Qualità, convenienza e innumerevoli app preinstallate per il vostro intrattenimento. Con Android TV è impossibile chiedere di più.

Migliori Android TV da 50 e 55 pollici

Se siete in cerca di un Android TV di grandi dimensioni che si sposi benissimo con il vostro arredamento, in questo paragrafo troverete sicuramente il modello giusto per voi.

METZ ‎55MUC7000Z METZ è un bellissimo TV da 55" con Android TV. Il display LED Ultra HD, in abbinamento alla tecnologia HDR10, riprodurrà le immagini più belle di sempre. Un modello completo a 360° con Google Assistant e Chromecast integrati, accesso a Google Play per scaricare app senza limiti, altoparlanti attivi in Bluetooth 5.0 anche a TV spenta, audio Dolby e DTS per una resa sonora coinvolgente e registrazione Time-Shift via USB. Un TV moderno perfetto per l'intrattenimento domestico.

iFFALCON 55K610 iFFALCON 55K610 vanta uno straordinario display 4K migliorato con le ultime novità in fatto di High Dynamic Range (HDR). Con il sistema operativo Android più popolare al mondo, iFFALCON TV offre innumerevoli app di streaming tra cui YouTube, Netflix e Amazon Prime (le principali sono preinstallate, ma grazie a Google Play Store potrete scaricarne molte altre). Chromecast è integrato, come Google Assistant. Dolby Audio ottimizzerà la qualità sonora di qualsiasi contenuto.

Sharp Aquos 50BN6EA Vi proponiamo un altro Android TV marchiato Sharp. Vanta uno schemo da 50" 4K Ultra HD. Dolby Atmos, insieme al sistema audio integrato realizzato da Harman Kardon, si occuperà della qualità 3D del suono Compatibile con Google Assistant. Abbiamo anche connessione Wi-Fi e Bluetooth. Non mancano ingressi HDMI, slot USB e una porta SD card. Perfetto per serie e film, ottimo anche per il gaming grazie alla modalità game. Installabile anche a parete.

Come scegliamo un Android TV?

Per quanto concerne gli Android TV, avrete sicuramente notato che il mercato pullula di prodotti. Ad ogni modo, di seguito ci apprestiamo ad elencarvi quelle che sono le caratteristiche tecniche principali da prendere in considerazione al momento dell'acquisto. Design: soprattutto se si tratta di un TV di grandi dimensioni, il design è importante. L'ideale sarebbe un TV semplice, ma non troppo, elegante, moderno, sottile e perché no anche ultrasottile. L'importante è che il design si sposi perfettamente con qualsiasi ambiente della casa. Diagonale: le dimensioni di un TV non vanno mai sottovalutate, anche se in questo caso la scelta è puramente soggettiva. Fortunatamente stiamo parlando di un prodotto molto versatile, in quanto sul mercato sono presenti svariati tagli (di solito vanno dai 32" agli 85"). Risoluzione: per quanto concerne la risoluzione, è importantissimo sapere se il TV che state acquistando è 8K, 4K (ovvero UHD), Full HD o HD Ready. Se siete persone pretenziose e soprattutto se non avete problemi di budget, i TV 4K o 8K potrebbero fare al caso vostro. Tipologia di schermo: in ordine di importanza, e soprattutto di prezzo, abbiamo quattro tipologie di schermi: LCD, LED, OLED e QLED. I TV più economici, o di fascia media, vantano schermi LCD o LED. Mentre i TV di qualità superiore, e con un prezzo particolarmente oneroso, vantano schermi OLED o QLED. Numero di ingressi: come un qualsiasi TV che si rispetti, anche un Android TV deve necessariamente avere un discreto numero di porte HDMI (per collegare dispositivi esterni come lettori Blu-Ray, TV Box e console per videogiochi) e di porte USB. L'uscita audio ottica e il jack audio da 3,5 mm sono indispensabili se siete intenzionati a collegare al vostro Android TV soundbar o cuffie. Piattaforme di streaming: per chi non lo sapesse, non tutti i modelli di Android TV presenti sul mercato dispongono della certificazione necessaria a riprodurre i contenuti presenti su piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e così via. Quindi occhio a questo particolare! Ovviamente vi consigliamo di optare per TV ufficialmente compatibili con le varie piattaforme di streaming, altrimenti non avrebbe senso acquistare un Android TV.