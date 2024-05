Migliori App Android per Auto e Navigatori GPS

Questa pagina rientra nella nostra raccolta delle migliori app Android , dove potete trovare una vastissima scelta, divisa in diverse categorie, delle migliori applicazioni per Android per gli utilizzi più disparati.

Migliori app Android per noleggiare auto

Ormai viaggiare non è più solo una questione di scegliere una strada o il percorso migliore, ma anche di capire come fare questo viaggio. Abbiamo quindi raccolto in questa sezione quali sono le migliori app Android per noleggiare auto, in modo da capire quale possa essere il miglior modo di viaggiare per voi. Partendo dal car pooling, passando dal car sharing e arrivando all'utilizzo della vostra auto, ma in modo più smart.

BlaBlaCar

L'app BlaBlaCar è una delle più famose da sempre per la condivisione dei viaggi in Italia. L'app BlaBlaCar permette infatti di prenotare un'auto che effettui il tragitto che si ha in mente di fare, guidata da altri utenti.

Allo stesso modo BlaBlaCar permette di mettere a disposizione i posti vacanti che si hanno in auto per effettuare uno specifico viaggio. In entrambe le modalità, BlaBlaCar permette di risparmiare denaro nell'ambito di un viaggio in auto. Se volete saperne di più sul suo funzionamento, allora vi suggeriamo di leggere la nostra guida completa.

L'app BlaBlaCar è disponibile al download gratuito per dispositivi Android. Il suo utilizzo è chiaramente subordinato alla configurazione di un account.



Share NOW

L'app Share NOW è quella che in passato abbiamo conosciuto bene come Car2Go. L'app permette di noleggiare per brevi periodi le auto nelle vicinanze. Si tratta di un'app di car sharing.

L'app permette quindi di noleggiare un'auto per qualche ora, o qualche giorno in base alle necessità, per poi lasciare l'auto dove si vuole, a patto di rispettare le comune norme del codice della strada. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la sezione dedicata a Share NOW nella nostra guida dedicata.

L'app Share NOW ovviamente è disponibile gratuitamente sul Play Store. Per usarla servirà creare un account e verificarlo tramite l'inserimento di un documento di identità.



Facile

L'app Facile fa riferimento alla potente piattaforma che permette la prenotazione o il noleggio di tantissimi servizi quotidiani. Tra questi troviamo anche la possibilità di noleggiare a lungo termine le auto.

L'app Facile permette infatti di ricercare un modello di auto in base alle proprie esigenze, controllare i costi in base al periodo di cui se ne ha necessità e poi procedere alla prenotazione. Se volete saperne di più sulle app simili a Facile, allora vi suggeriamo di leggere la nostra guida dedicata al noleggio auto a lungo termine.

L'app Facile è disponibile gratuitamente sul Play Store.



Auting

L'app Auting permette di accedere al servizio di car sharing tra privati. Questo è utile quando volete noleggiare per un breve periodo un modello di un'altra persona, oppure quando volete mettere a disposizione la vostra auto (perché magari prevedete di non usarla per un certo periodo).

Auting permette di noleggiare auto tra privati per un periodo che va da 1 a 30 giorni. L'app prevede un sistema automatico che permette di condividere l'accesso di sicuro all'auto una volta completata la prenotazione, senza la necessità di incontrare il proprietario o colui che l'ha noleggiata. Se volete saperne di più, allora potete consultare la nostra guida dedicata alle app per il noleggio auto tra privati.

L'app è disponibile gratuitamente per i dispositivi Android.

