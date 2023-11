Migliori App Android per Chiamate e Messaggi

Questa pagina fa parte della nostra raccolta delle migliori app Android, dove potete trovare un elenco completo, diviso in varie categorie, delle migliori applicazioni per Android per gli utilizzi più disparati.

Indice

WhatsApp

L'applicazione di messaggistica istantanea più usata di sempre (vi ricordiamo la guida per installare WhatsApp su PC e smartphone). C'è poco da fare, per quante alternative vengano lanciate, buona parte dell'utenza si affiderà sempre e comunque a WhatsApp. Nell'articolo linkato nel titolo del paragrafo trovate la pagina principale che abbiamo dedicato a WhatsApp, dove ci sono i fondamentali per il suo funzionamento e utilizzo e anche i collegamenti alle varie guide per gestire e personalizzare tutte le funzionalità principali di WhatsApp.

Qui sotto trovate i pulsanti diretti per scaricare WhatsApp dal Play Store e dall'App Store.

Telegram

Come dite? Telegram? Sì, Telegram è una delle ottime alternative a WhatsApp. Nel corso degli ultimi anni abbiamo infatti visto WhatsApp e Telegram rincorrersi a vicenda nell'implementazione di nuove funzionalità, che ormai troviamo su entrambe le piattaforme. Esattamente come WhatsApp, anche Telegram offre la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, anche di gruppo tra diversi utenti.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricare Telegram dal Play Store e dall'App Store.

Skype

Skype rientra sicuramente nel ristretto gruppo delle app popolari in tutto il mondo per comunicare ed effettuare chiamate. Skype da sempre offre la sua sezione per la messaggistica istantanea. Questa negli ultimi tempi ha ricevuto anche il supporto alle risposte ai singoli messaggi in chat, esattamente come avviene su WhatsApp. Il punto forte di Skype sono chiaramente le chiamate e videochiamate (ecco la guida per registrare le videochiamate su Skype), le quali si possono effettuare anche in gruppo. Sono molto interessanti, in tema videochiamate, gli effetti che potrete applicare al vostro video durante la riunione.

Qui sotto trovate il pulsante per scaricare e installare Skype dal Play Store e App Store.

Facebook Messenger

In questo gruppo delle migliori app per le chiamate e messaggi su Android non potevano non includere Facebook Messenger, il servizio di messaggistica istantanea collegato al proprio account Facebook. Recentemente su Messenger è arrivata anche la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, anche in gruppo.

Qui sotto trovate il pulsante per scaricare e installare Messenger dal Play Store e App Store.

Google Meet

Google Meet è la piattaforma di Google che recentemente ha inglobato anche le funzionalità di Duo, mandata in pensione da Google. Meet nasce come piattaforma per effettuare chiamate e videochiamate (vi ricordiamo la nostra guida per condividere lo schermo su Meet), sia da smartphone che da qualsiasi tipo di PC.

Oltre a questo, Meet permette anche di scambiare messaggi con i partecipanti a una chiamata (sia pubblicamente che in privato). Inoltre, l'app presenta un collegamento diretto a Google Chat, la piattaforma di Google che invece è dedicata proprio alla messaggistica istantanea. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare le app di Meet dal Play Store e App Store.

Google Telefono

Google Telefono è un'app molto popolare nel mondo Android, soprattutto sui Pixel, dove è anche l'app dedicata alla gestione della rubrica, delle chiamate in arrivo e di quelle perse. Google Telefono permette anche di accedere alla rubrica, ovvero a tutti i contatti salvati in memoria. Inoltre, permette anche una personalizzazione grafica corrispondente al tema scuro.

Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare Google Telefono sul vostro Android. Chiaramente la versione per iPhone non esiste e non gliel'ha presa.

WeChat

Infine, parliamo di una delle piattaforme più utilizzate al mondo ma allo stesso tempo anche più lontana se consideriamo il nostro punto di vista europeo. WeChat infatti è usata per la maggior parte in Cina, dove rappresenterebbe il corrispettivo del nostro WhatsApp.