La raccolta completa delle Migliori App Android per Cinema e Serie TV: scoprite come trovare serie TV e film, sia anche sulle principali piattaforme di streaming.

Questa pagina fa parte della nostra raccolta delle migliori app Android, dove potete trovare un elenco completo, diviso in varie categorie, delle migliori applicazioni per Android per gli utilizzi più disparati. Scoprite quali sono i film da vedere ed i cinema che li proiettano, oppure dilettatevi a trovare nuove serie TV, o a catalogare quelle che avete già visto, per alimentare la vostra fame di binge watching.

Indice

Migliori app Android per vedere film e serie TV

Migliori app per appassionati di serie TV

Se come noi seguite 3.274.328 serie TV (ok, forse abbiamo esagerato... forse), sarete ben consci di come talvolta sia difficile stare dietro a tutte le nuove uscite e, soprattutto, tenere traccia degli episodi già visti. Ecco perché abbiamo raccolto alcune tra le migliori app Android per tenere traccia delle serie TV. TV Time L'app TV Time è tra le migliori app Android per monitorare le serie TV. L'app può contare su circa 25 milioni di utenti e permette di organizzare e tenere traccia di tutte le serie TV che si seguono. L'app TV Time vi permetterà quindi di monitorare le serie TV in corso, tenendo traccia degli episodi già visti, di quelli da vedere e quelli che usciranno prossimamente. L'app risulta utile anche a scoprire nuove serie TV in base ai propri interessi. TV Time è disponibile al download gratis sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per installarla. Scarica da Play Store Trakt L'app Trakt è sicuramente tra le più popolari del momento per tenere traccia delle serie TV che si stanno guardando, e anche per scoprirne di nuove. L'app offre la possibilità di tenere traccia automaticamente degli episodi visti, e anche di quelli da vedere. Anche Trakt offre la possibilità di scoprire nuove serie TV in base alle proprie preferenze. Un aspetto interessante dell'app Trakt consiste nella possibilità di integrarsi completamente con i contenuti visti su Kodi (ecco la nostra guida su cos'è e come funziona Kodi). L'app Trakt è disponibile gratuitamente sul Play Store, eccovi il link diretto per scaricarla e installarla sul vostro telefono Android. Scarica da Play Store Showly L'app Showly chiude questa carrellata e rappresenta un ponte tra le app che permettono di tenere traccia delle serie TV e quelle che permettono di accedere ai servizi di streaming multimediale. L'app Showly infatti permette di accedere, tramite il proprio account ufficiale, ai vari servizi di streaming, ma anche di monitorare i contenuti che si stanno guardando. Ottima la funzionalità di sincronizzazione automatica con Trakt, l'app descritta sopra, per un tracciamento automatico delle serie TV viste. L'app Showly la trovate gratis sul Play Store. Ovviamente l'accesso alle piattaforme di streaming non è incluso nell'app, ma è subordinato all'abbonamento ufficiale sulle suddette piattaforme. Qui sotto trovate il pulsante per installare l'app sul vostro telefono Android. Scarica da Play Store

Migliori app per appassionati di cinema

Se siete appassionati della così detta settima arte il vostro dispositivo Android può rivelarsi un ottimo compagno di visione. Andiamo quindi a vedere quali sono alcune delle migliori app Android per monitorare i film in uscita al cinema e sui principali servizi di streaming. IMDb L'app IMDb è sostanzialmente un'istituzione nel settore del cinema, e che ultimamente si è fisiologicamente estesa anche ai contenuti che escono sulle principali piattaforme di streaming multimediale che ospitano film e serie TV. Questa app permette quindi di scoprire quali sono i film in uscita al cinema e sulle principali piattaforme di streaming, con la possibilità di impostare la ricezione di suggerimenti in base alle proprie preferenze. L'app offre anche un notevole strumento di valutazione dei film in base alle recensioni che hanno ricevuto. L'app IMDb è disponibile gratuitamente sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla e provarla subito sul vostro telefono Android. Scarica da Play Store Cinematics Cinematics è un'altra app che riscuote discreto successo tra gli utenti Android per trovare nuovi film. L'app prevede un'interfaccia intuitiva e ricca di dettagli attraverso la quale sarà possibile consultare quali sono i principali film in uscita al cinema o sulle principali piattaforme di streaming. Cinematics offre anche la possibilità di consultare le valutazioni assegnate ai vari film, visualizzate da fonti accreditate e popolari come IMDb, Metacritic, e Rotten Tomatoes. L'app Cinematics la trovate disponibile gratuitamente al download sul Play Store. Eccovi il pulsante diretto per installarla sul vostro telefono Android. Scarica da Play Store Coming Soon L'app di Coming Soon, un servizio storico che da sempre è stato focalizzato sul mondo del cinema, è sicuramente da avere se siete appassionati di cinema. L'app infatti vi permette di scoprire quali sono i film in uscita al cinema in Italia e di trovare il cinema più vicino in cui viene proiettata la pellicola che vi interessa. Sarà possibile trovare orari di programmazione, indicazioni su come raggiungere il cinema e link per prenotare o acquistare i biglietti online. L'app Coming Soon è disponibile per dispositivi Android sul Play Store, ed è gratuita. Qui sotto trovate il pulsante per installarla. Scarica da Play Store MyMovies Anche l'app di MyMovies, proprio come Coming Soon, permette di trovare quali sono le sale in cui vengono proiettati i film al cinema che vi interessano. L'app permette anche di acedere ai trailer dei film in programmazione al cinema in Italia, e anche di accedere ai link per prenotare o acquistare biglietti online, se il cinema di riferimento lo permette. L'app MyMovies è disponibile gratuitamente sul Play Store. Qui sotto trovate il link per installarla sul vostro telefono o tablet Android. Scarica da Play Store

Migliori app Android per scaricare flm e serie TV gratis