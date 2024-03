Mantenersi in forma è ovviamente importante, e sebbene spesso associati a cattive abitudini, gli smartphone Android possono aiutarvi anche in questo. Come? Ovviamente con l'ampia selezione di app che trovate in basso, che come vedete copre davvero tanti aspetti diversi.

Nell'ambito della nostra ricca raccolta delle migliori app Android , dove potete trovare un elenco completo, diviso in varie categorie, delle migliori applicazioni per Android per gli utilizzi più disparati, andiamo a vedere quali sono le migliori app Android per il fitness e la salute .

Indice

Allenarsi da casa

Volete esercitarvi da casa vostra, magari senza l'ausilio di strumenti particolari? Ecco una selezione delle migliori app Android gratuite per allenarsi in casa (spesso però con versione Premium per avere tutte le funzionalità), le quali vi aiuteranno a rimanere in forma anche dalle mura domestiche.

Freeletics

Freeletics è una delle app più popolari e più complete quando si parla di allenamenti in casa. Freeletics offre tre sezioni ben distinte: workout, esercizi e running. Ogni sessione di allenamento è suddivisa in circuiti, mentre tutte le sezioni prevedono contenuti interattivi, illustrati attraverso video accessibili direttamente dall'app, ma anche testi e grafiche che forniscono chiarimenti e suggerimenti sui movimenti da eseguire.

Freeletics offre anche una versione dedicata esclusivamente al running, la quale prevede opzioni specifiche per chi si allena correndo, anche su tapis roulant.

L'app Freeletics è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, e prevede la possibilità di abbonarsi a pagamento per accedere ai contenuti Premium. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla dal Play Store.

Scarica da Play Store

Adidas Training by Runtastic

Parliamo di un'altra app molto popolare per coloro che usano lo smartphone Android come supporto in allenamento. Adidas Training by Runtastic offre tantissimi programmi di allenamento, con la possibilità di personalizzarli e tararli in base alla tipologia di utente.

Con l'app Adidas Training by Runtastic sarà possibile creare dei programmi di allenamento basati su obiettivi specifici. L'app offre anche un vocal coach che può supportare gli allenamenti.

Adidas Training by Runtastic è disponibile gratuitamente per dispositivi Android. Anch'essa prevede delle opzioni e personalizzazione avanzate disponibili tramite l'abbonamento a pagamento. Qui sotto trovate il pulsante diretto per provarla sul vostro dispositivo Android.

Scarica da Play Store

Esercizi a casa - Senza attrezzature

Si tratta di un'app molto interessante perché ha la peculiarità di proporre esercizi che non necessitano di attrezzi specifici. Si tratta quindi della soluzione perfetta per chi vuole allenarsi in casa, ma allo stesso tempo non vuole invaderla acquistando una serie di bilancieri, manubri e oggetti simili per allenarsi tra le mura domestiche.

L'app Esercizi a casa - Senza attrezzature offre una serie consistente di esercizi da fare in casa senza alcun tipo di attrezzo. L'app è interessante perché propone programmi di allenamento completi, ovvero che riguardano tutti i gruppi muscolari, senza richiedere l'acquisto di attrezzi per svolgerli.

Il lato negativo è che per accedere alle funzionalità più avanzate sarà necessario guardare dei video pubblicitari, oppure abbonarsi al servizio a pagamento. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricare e installare l'app dal Play Store.

Scarica da Play Store



Sfida Fitness 30 Giorni - Esercizi a Casa

Parliamo di un'altra app molto interessante e peculiare. Sfida Fitness 30 Giorni - Esercizi a Casa propone infatti di rimettervi in forma in appena 30 giorni. Rispetto alla precedente, quest'app propone anche una sezione interamente dedicata alla dieta alimentare.



L'app vi stimolerà con sfide specifiche, le quali consistono in allenamenti per tutto il corpo o per aree specifiche, a loro volta suddivisi in base, intermedio e avanzato. Ogni esercizio è ben spiegato, con schede in italiano e una piccola animazione, oltre ai contenuti video che spiegano in maniera più accurata i movimenti da fare.

Anche l'app Sfida Fitness 30 Giorni - Esercizi a Casa non prevede l'utilizzo di alcun attrezzo per allenarsi. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.



Scarica da Play Store

Fitify

L'app Fitify è una delle più popolari degli ultimi tempi quando si parla di app Android per allenarsi in casa. L'app prevede la compilazione di un questionario per la profilazione utente, con il quale poi verranno proposte diverse tipologie di allenamento.

L'app offre una sezione di moduli di allenamento aggiuntivi per coloro che hanno degli attrezzi per l'allenamento in casa, come manubri, bilanciere, palle, kettlebell, ecc. Gli allenamenti possono essere personalizzati in maniera approfondita e possono essere suddivisi secondo le categorie forza, HIIT e cardio, yoga e stretching, e non solo.

Fitify prevede anche esercizi animati, timer per l'esecuzione degli esercizi e un vocal coach (in lingua inglese, anche se l'app arriva anche in italiano).

L'app Fitify è disponibile gratuitamente sul Play Store ma prevede un abbonamento a pagamento per sbloccare anche le funzionalità avanzate. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.

Scarica da Play Store