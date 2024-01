In questa pagina troverete quindi tutte le migliori app Android per le foto . Non mancano quelle per i collage, oppure per modificare i vostri vecchi scatti. E per rivedere tutte le vostre foto nel migliore dei modi, vi proponiamo anche tante gallerie alternative per i vostri dispositivi.

Questa pagina fa parte della nostra raccolta delle migliori app Android , dove potete trovare un elenco completo, diviso in varie categorie, delle migliori applicazioni per Android per gli utilizzi più disparati.

Fare collage

L'app di PicsArt è disponibile al download gratuito sul Play Store, con acquisti in-app per sbloccare funzionalità avanzate. Qui sotto trovate il collegamento rapido per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.

Con PicsArt, è possibile organizzare le proprie foto in una griglia, e questa funzione risulta particolarmente utile per la creazione di copertine da condividere sui social. Inoltre, l'app permette di applicare diverse cornici suddivise per categorie, alcune delle quali disponibili tramite acquisti in-app. È anche possibile selezionare uno sfondo su cui disporre liberamente le proprie immagini. L'app offre la possibilità di aggiungere adesivi, filtri ed effetti, sebbene questi ultimi saranno applicati all'intero collage e non alle singole foto.

L'app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, e prevede acquisti in-app. Qui sotto trovate il pulsante rapido per scaricare e installare l'app dal Play Store.

Pixlr va oltre l'essere solamente un'applicazione per la creazione di collage fotografici. Si tratta infatti di un software completo di fotoritocco , con una sezione appositamente dedicata ai collage. Sviluppata da Autodesk, Pixlr mantiene elevate aspettative e si afferma come uno dei migliori strumenti per unire le vostre immagini.

L'app è disponibile ufficialmente per dispositivi Android. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla dal Play Store.

Si tratta dell'applicazione ufficiale di Instagram dedicata alla creazione di collage fotografici. Come ci si potrebbe aspettare, offre un insieme limitato di funzioni, ma risulta estremamente facile e comoda da utilizzare. È possibile selezionare fino a nove foto , e Layout suggerirà diverse disposizioni. Inoltre, ogni immagine può essere specchiata o capovolta a discrezione dell'utente. La possibilità di trascinare i bordi per ridimensionare ciascun riquadro è presente, ma è importante notare che il collage mantiene rigorosamente il formato quadrato.

Scattare in formato RAW

Soprattutto negli ultimi anni gli smartphone di un certo livello offrono performance fotografiche degne di una fotocamera vera e propria. Solitamente la cosa migliore è utilizzare l'app fotocamera integrata, ma chi cerca il massimo del controllo può ricorrere a una delle app che vi consigliamo in questa raccolta. Con queste potrete infatti, sui dispositivi compatibili, scattare in RAW e accedere a parametri avanzati come sensibilità ISO e tempo di esposizione.

Google Camera

Partiamo da una delle app più affidabili e potenti in assoluto per scattare foto su Android. La Google Camera è l'app Fotocamera stock dei Pixel, e chiaramente permette di scattare anche in formato RAW. Per farlo basta abilitare la relativa opzione all'interno dell'interfaccia di scatto.

Quello che forse non sapete è che la Google Camera è installabile anche su dispositivi Android diversi dai Pixel. Da anni ormai sono molti i porting disponibili per i modelli Android diversi dai Pixel. In questa guida abbiamo spiegato come fare. Non troverete link al Play Store, visto che l'app Google Camera sul Play Store risulta compatibile ufficialmente soltanto con i Pixel di Google.

I porting della Google Camera invece permettono di accedere a tutte le chicche di Google, come lo scatto in RAW, le immagini e video in HDR avanzato e molto altro, anche su dispositivi che non sono Pixel. Provate e non ve ne pentirete.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom per Android è un'app di fotoritocco avanzata che offre potenti strumenti per migliorare e ottimizzare le immagini. L'app consente di regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri per ottenere risultati professionali.

L'app offre anche lo strumento per scattare foto e supporta il formato RAW. Sicuramente un valore aggiunto non da poco. Lightroom è disponibile al download gratuito per dispositivi Android, e prevede anche degli acquisti in-app per sbloccare funzionalità avanzate.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.

Camera FV-5

Camera FV-5 rappresenta una delle app di terze parti più rinomate per ottimizzare le potenzialità fotografiche dello smartphone. Come ogni software di qualità, offre un ampio set di impostazioni che include bilanciamento del bianco, messa a fuoco manuale, regolazione del tempo di esposizione, ISO e molte altre opzioni. Inoltre, supporta la cattura delle immagini in formato RAW e presenta un'interfaccia tradotta in ben 30 lingue diverse.

L'app è indicata soprattutto per coloro che hanno uno smartphone con l'app Fotocamera stock particolarmente povera di opzioni. La possibilità di scattare in RAW è limitata con la versione free dell'app, sono però disponibili acquisti in-app per sbloccare funzionalità aggiuntive.

L'app è disponibile al download sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.

