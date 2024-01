Migliori App Android per Scuola e Università

Questa riguarda le migliori app Android per la scuola e l'università. Si tratta quindi di una raccolta destinata principalmente agli studenti. Parliamo di coloro che si trovano sui banchi di scuola, passando per gli studenti universitari , per poi arrivare alle app utili per imparare l'importantissimo inglese . E visto che parliamo di istruzione, vi proponiamo anche una rassegna di applicazioni per prendere appunti .

Rientro a scuola

Le vacanze finiscono sempre troppo presto e quando è ora di tornare sui banchi spesso non è così facile. Per questa ragione, affidarsi ad alcune tra le migliori app Android per la scuola può essere un'ottima idea per avere sempre a portata di smartphone orario, formulario e qualche chicca fa sempre comodo.

Mindmeister

La scuola offre contenuti che possono variare molto in base alla tipologia e al grado di istruzione al quale ci si sottopone. In base alle materie che studiate quindi potreste avere diverse necessità. Ma questo non significa che alcune necessità non siano trasversali, e quindi indipendenti rispetto alla materia che si studia.

Un processo che aiuta molto durante lo studio e l'apprendimento è la costruzione di schemi. Gli schemi supportano lo studente nel fissare mentalmente i contenuti che sta studiando, soprattutto se si tratta di contenuti strutturati. Gli schemi in qualche maniera ci permettono di mettere ordine nella nostra mente, e quindi apprendere in maniera più semplice e più veloce.

Gli schemi però funzionano solo se siete voi a costruirli. E allora in questo senso può aiutarvi l'app che si chiama MindMeister. Si tratta di un'app molto interessante che permette di creare e personalizzare schemi di tantissime tipologie. Pertanto, l'app è adatta a tutte le tipologie di studenti che tramite la costruzione di schemi si ritrovano lo studio facilitato.

L'app MindMeister è disponibile al download gratuito sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla sul vostro dispositivo Android.

Scarica da Play Store

Microsoft Math Solver

La matematica è croce per tanti studenti o delizia per tanti altri. Si tratta di una materia che viene studiata in tutte le scuole, in ogni grado. La matematica può rivelarsi una disciplina complicata ma anche affascinante se compresa. E allora non può mancare un'app che vi supporti in maniera costruttiva nello studio della matematica.

Microsoft Math Solver è una delle migliori app per lo studio della matematica. Questo perché non si limita a risolvere i problemi che gli ponete, ma perché vi spiega come risolverli. L'app è molto versatile, supporta moltissime tipologie di problemi ed è quindi adatta anche agli studi avanzati oltre il liceo. Se volete saperne di più sul suo funzionamento, potete anche leggervi la nostra prova completa.

Microsoft Math Solver può rivelarsi quindi una mano santa, e sicuramente un valido supporto per il rientro a scuola. Potete scaricarla gratuitamente dal Play Store tramite il pulsante qui sotto.

Scarica da Play Store

Diario di Scuola

Per chi, come noi, è abbastanza navigato, l'acquisto del diario scolastico a inizio anno era una tappa fondamentale per tutto l'anno a venire. Il diario ci identifica, ci accompagna e ci caratterizza in qualche modo durante tutto l'anno tra i banchi di scuola. I tempi sono cambiati dall'era del solo cartaceo, e allora bisogna adattarsi con una delle migliori app per il diario scolastico.

L'app Diario di Scuola ha un'interfaccia molto gradevole e ben fatta. Offre tante possibilità di personalizzazione e organizzazione. Sicuramente è uno strumento da avere se volete avere sempre a portata di mano, anzi di dito, il diario con compiti e attività da svolgere.

L'app è disponibile al download gratuito sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla e installarla.

Scarica da Play Store

Moovit

Per finire, non può mancare sullo smartphone di uno studente un'app che permetta di accedere al trasporto pubblico in maniera smart. Ogni giorno sono milioni gli studenti che si muovono con i mezzi pubblici per raggiungere le scuole, e successivamente per tornare a casa.

Moovit è una delle app Android che maggiormente si è impegnata nei confronti degli studenti. L'app permette di salvare la scuola come località preferita, così come permette di proporre il tragitto preferito in base agli orari di viaggio. Inoltre, l'app offre anche l'accesso a iniziative dedicate agli studenti, come la visita a musei e iniziative culturali.

L'app Moovit è disponibile al download gratuito sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e provarla subito.

Scarica da Play Store