Migliori App Android per le Vacanze

Rilassarsi in spiaggia

Audible è un servizio a pagamento : è necessario abbonarsi, pagando una quota mensile, per ascoltare tutti gli audiolibri che si desidera. Qui sotto trovate il pulsante per installare la sua app dal Play Store.

Leggersi un libro è sicuramente una delle attività che ci sentiremmo di consigliarvi per rilassarvi in spiaggia. Nel caso in cui la lettura non facesse al caso vostro, allora vi consigliamo di usare l'app Audible . Si tratta del servizio acquisito da Amazon con il quale è possibile acquistare e ascoltare audiolibri .

I podcast sono tra i migliori contenuti per rilassarsi in spiaggia. In questo caso non ci sentiamo di consigliarvi una specifica app, visto che ce ne sono molte egualmente valide . La scelta dell'app per ascoltare i podcast è anche influenzata dal podcast che intendete ascoltare, visto che potrebbe essere presente solo su specifiche piattaforme.

Dalla notte dei tempi il Cruciverba è sinonimo di sdraio sulla spiaggia . Si tratta del gioco che per eccellenza permette di staccare un attimo dal mondo lavorativo o della scuola, e rilassarsi anche in compagnia.

Spiagge.it non è l'unica app per prenotare l'ombrellone in spiaggia. In questa guida trovate tutti gli altri servizi. L'app Spiagge.it è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla.

Stiamo parlando del noto servizio che permette di prenotare gli ombrelloni in spiaggia . Rilassarsi al mare è un processo che inizia da quando siete ancora a casa, e parte con l'assicurarsi di non stressarvi nel cercare il posto in spiaggia , magari in un'assolata giornata in cui tante altre persone hanno avuto la vostra stessa idea di andare al mare.

Andiamo quindi a vedere quali sono le migliori app per rilassarsi in spiaggia , ovvero quelle app che dovreste avere installate sul vostro telefono per godervi al meglio la giornata in spiaggia.

Prenotare un albergo

Anche Trivago è disponibile gratuitamente con la sua app per dispositivi Android. Qui sotto trovate il pulsante diretto per installarla dal Play Store.

L'app è molto versatile in termini di criteri di ricerca e opzioni per ordinare i risultati. Anche su Trivago è possibile accedere a offerte esclusive, ovvero offerte che i gestori degli alberghi riservano agli utenti della piattaforma. Se volete saperne di più, vi ricordiamo la nostra guida su come funziona Trivago .

Trivago è una delle piattaforme rivali di Booking, altrettanto valida e ricca di offerte. Con Trivago è possibile prenotare hotel, e non solo, in tutto il mondo.

Altra caratteristica molto apprezzata di Booking è la possibilità di attivare, per le strutture che lo rendono possibile, la cancellazione gratuita entro un certo termine dal soggiorno. Per maggiori dettagli potete consultare la guida su come prenotare con Booking .

Booking è la nota piattaforma che permette di prenotare alberghi e non solo in tutto il mondo. Nel corso degli anni Booking ha guadagnato sempre più consensi grazie al suo programma di fidelizzazione , che permette di accedere a sconti e benefit per i clienti più fedeli, e anche grazie alla possibilità di prenotare strutture e pagare solo a ridosso del soggiorno.

Avete finalmente deciso dove partire per le vacanze e adesso vi tocca trovare dove dormire? Allora date un'occhiata alle migliori app Android per prenotare un albergo : speriamo di aiutarvi a trovare una stanza adatta alle vostre esigenze!

Vacanze last minute

Avete preso le ferie all'ultimo minuto? Non vi siete attivati in tempo e adesso non sapete proprio dove andare in vacanza? Non temete, ci sono app anche per questo! Dall'aereo all'hotel, qui trovate alcune delle migliori app Android per le vacanze last minute (a buon prezzo, si spera!).

Quando parliamo di vacanze last minute chiaramente pensiamo subito all'omonimo servizio lastminute.com. Si tratta di una piattaforma che permette di scovare pacchetti, che spesso includono viaggio e alloggio, per prenotare e viaggiare in pochi giorni.

L'app lastminute.com è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, potete scaricarla dal Play Store con il pulsante che trovate proprio qui sotto.

Skyscanner

Rimanendo sempre in tema di viaggio preparati all'ultimo secondo, anche Skyscanner può essere un'ottima alternativa.

Si tratta di una piattaforma con la quale è possibile controllare i prezzi dei voli aerei in pochi minuti, dotata di tantissime funzionalità e filtri per personalizzare la ricerca. L'app offre anche la possibilità di prenotare congiuntamente l'alloggio.

Skyscanner è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, eccovi il pulsante per scaricarla e installarla dal Play Store.

Airbnb

Se parliamo di vacanze last minute, allora è probabile che stiate progettando un periodo di relax di pochi giorni. In tal caso Aribnb potrebbe fare al caso vostro per la prenotazione dell'alloggio.

Aribnb è una piattaforma diffusa ormai in tutto il mondo, la quale permette di trovare alloggi anche per periodi brevissimi. La piattaforma offre numerose funzionalità e filtri per rendere la ricerca accurata e personalizzata.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricare l'app Airbnb sul vostro dispositivo Android.

