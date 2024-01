Migliori Asciugatrici - Gennaio 2024

La nostra lista delle migliori asciugatrici aggiornata a gennaio 2024.

Migliori asciugatrici 2024

Sorvolando le difficoltà di chi vive in appartamenti senza balcone, asciugare il bucato "velocemente" è un'impresa praticamente impossibile! In termini di tempo e di spazio, l'asciugatura dei panni (soprattutto durante il periodo invernale) risulta parecchio dispendiosa, la decima fatica di Ercole insomma. Le asciugatrici non solo hanno reso obsoleti i vecchi stendibiancheria ma attualmente rappresentano la soluzione più tecnologica e innovativa ai suddetti problemi. Motivo per cui, in questa guida ci siamo impegnati a raccogliere quelle che secondo noi e le nostre fonti sono le migliori asciugatrici del momento.

Indice

Migliori asciugatrici economiche - sotto i 500€

Siete in cerca di un'asciugatrice economica ma di qualità che risponda alle vostre esigenze? Ottimo, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori modelli sotto i 500€, pensati appositamente per chi cerca ottime performance ma non vuole spendere tanto.

Candy Smart Pro CSOE C10DG-S Candy Smart Pro è un'asciugatrice a condensazione da 10 Kg dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con questa asciugatrice avrete una serie completa di cicli rapidi, da 30 a 90 min, progettati per soddisfare le esigenze di asciugatura di tutti i giorni. Versatile, veloce e affidabile. Non manca il controllo a distanza e un'ampia gamma di funzioni intelligenti grazie all'app simply-Fi.

INDESIT YTN M11 83K RX IT INDESIT YTN M11 83K RX IT è un'asciugatrice a condensazione da 8 Kg dal prezzo conveniente. Tra i programmi troviamo: Lana, Eco, Baby, Rapido 45, Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni e Camicie. Per comodità potrete sempre optare per l'opzione Partenza Ritardata. La classe di efficienza energetica è A+++ e il livello di rumorosità è pari a 65 dB(A). Perfetta per un'asciugatura rapida ed efficiente.

Candy ROE H9A2TCEX-S Candy ROE H9A2TCEX-S è tra le asciugatrici più economiche di questo paragrafo. Inoltre, è tra le più veloci e comode mai progettate. Ottimo il set di 7 cicli rapidi (tra i più completi in circolazione). I vostri capi in lana saranno in buone mani grazie al controllo della temperatura e allo speciale movimento del cestello. Con Smart Start Delay potrete ritardare l'avvio del ciclo di asciugatura fino a 24 ore, ottimizzando così i vostri tempi. Completamente connessa al Wi-Fi e grazie all'app Simply-Fi. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Electrolux EDH4284TOW Ecco a voi un prodotto di qualità dal prezzo notevolmente economico. Si tratta di un'asciugatrice a pompa di calore con cestello da 8 Kg. Con la tecnologia SimpliCare asciugherete il vostro bucato in modo semplice ed efficace. Per di più, con la classe A++ avrete anche un'asciugatura efficiente dal punto di vista energetico. Non manca uno sportello reversibile per un'installazione flessibile e salvaspazio.

Hisense DHGA901NL Di seguito un'asciugatrice a pompa di calore con Ion Tech (l'azione degli ioni agisce sulle fibre e sui cattivi odori). Grazie all'innovativo sistema di asciugatura bidirezionale brevettato Hisense, anche i capi più ingombranti avranno un'asciugatura perfetta. Il programma Baby Care vi fornirà sterilizzazione ad alta temperatura e risciacqui multipli. Con l'ampio display presente sull'asciugatrice avrete un accesso chiaro e immediato a tutte le impostazioni. Il filtro Easy Clean risulta molto facile da raggiungere e pulire poiché collocato sull'oblò dell'asciugatrice. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Haier HD90-A636-E Haier HD90-A636-E è l'asciugatrice perfetta per gli amanti del design e della tecnologia, per chi vuole affrontare le sfide quotidiane con stile e con la certezza di poter contare su un alleato affidabile in ogni momento. Si tratta di un'asciugatrice a pompa di calore con cestello reversibile da 9 Kg. Ottimo il trattamento antibatterico ABT brevettato da Haier, perfetto per proteggere oblò e guarnizioni dell'asciugatrice da muffe e batteri. Per di più, grazie all'opzione Partenza Ritardata potrete programmare l'avvio del ciclo di asciugatura in base alle vostre esigenze.

Migliori asciugatrici sopra i 500€

Se siete in cerca di una buona asciugatrice e non avete problemi di budget, vi invitiamo a leggere questo paragrafo dove abbiamo raccolto i migliori modelli con un prezzo superiore ai 500€.

Candy RO4H7A2TCEX-S Di seguito una delle asciugatrici più veloci e comode mai progettate, perfetta per asciugare il vostro bucato quotidiano. Menzione d'onore al set di 7 cicli rapidi in meno di 90 min, uno tra i più completi in circolazione. Inoltre, abbiamo un comodo cestello da 7 Kg, design semplice e compatto e un ottimo prezzo di vendita. Impossibile non prenderla in considerazione.

LG RH80V9AVHN Di seguito un'asciugatrice smart a pompa di calore dal prezzo super conveniente. Abbiamo ottime dimensioni, 8 Kg di capacità, classe di efficienza energetica A+++, più un comodo oblò reversibile. Con la tecnologia Eco Hybrid potrete risparmiare tempo ed energia. Ottimo il programma Allergy Care. Con la connettività Wi-Fi e l'app SmartThinQ potrete gestire da remoto il vostro bucato e scaricare nuovi programmi di asciugatura. Un'ottima asciugatrice marchiata LG da prendere in considerazione se si cerca la qualità!

Electrolux EW7H583W L'asciugatrice PerfectCare 700 con tecnologia Gentle Care System asciugherà i vostri capi a temperature dimezzate (merito della pompa di calore) preservando la struttura dei tessuti, evitando restringimenti e riducendo il consumo di energia fino al 70%. Con il sistema filtrante EcoFlow avrete un solo filtro da mantenere pulito, per minimi consumi e massime prestazioni. Le inversioni del cesto ridurranno la possibilità che i capi si arrotolino e annodino durante il ciclo di asciugatura. Non manca la funzione partenza ritardata!

Migliori asciugatrici qualità/prezzo

Con questo paragrafo ci impegniamo mensilmente a raccogliere solo le asciugatrici con il miglior rapporto qualità/prezzo. Quindi, se non siete legati a uno specifico brand e soprattutto se risparmiare senza rinunciare alla qualità è il vostro obiettivo primario, vi consigliamo caldamente i prodotti di questo paragrafo.

Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S Iniziamo la nostra guida con un'asciugatrice di qualità dal prezzo decisamente competitivo sul mercato. Candy Smart Pro è un modello a pompa di calore con cestello da 9 Kg. Tra i suoi ottimi programmi abbiamo Stiro Facile e Lana. Buona anche la funzione Super Easy Iron in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre pieghe e grovigli. Per di più, grazie alla connettività NFC non solo riceverete consigli utili, ma potrete anche accedere a numerose funzioni, come cicli aggiuntivi per ogni esigenza o check up smart, il tutto direttamente dal vostro smartphone. A questo prezzo è praticamente impossibile chiedere di più.

Whirlpool FFTN M11 9X2B IT Ecco a voi un'asciugatrice Whirlpool dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da prendere in considerazione. Grazie al sensore 6°Senso, che rileva i livelli di umidità e secchezza (e cambia automaticamente le impostazioni) avrete un'asciugatura eccezionale. Tra le opzioni abbiamo FreshCare+ (perfetta per mantenere i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura) livello di asciugatura regolabile e partenza ritardata. Inoltre, avrete tanti programmi a disposizione: Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport e Lana.

Bosch WTW85458II Bosch WTW85458II è un'asciugatrice a pompa di calore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Abbiamo bel design, dimensioni ottimali, cestello da 8 Kg, asciugatura efficiente e filtro di facile pulizia. Non manca il sistema SensitiveDrying per un'asciugatura delicata e priva di pieghe. Inoltre, avrete tanti programmi a disposizione, la possibilità di ritardare la partenza e tante altre caratteristiche speciali tra cui il design antivibrazioni. Con questo prodotto spenderete relativamente poco ma ottenendo tanto.

Haier HD90-A3959E-IT Vi proponiamo un'asciugatrice dall'ottimo rapporto qualità/prezzo della rinomata azienda Haier. Vediamo subito le caratteristiche tecniche: un cestello per il bucato con una superficie progettata per proteggere i tessuti più delicati, tantissimi programmi tra cui Lana, Sintetici, Asciugamani, Piumone, Rapido, Delicati e così via, più tante altre funzioni "speciali" come Hygienic, Antipiega e Fine Ritardata. La capacità dell'asciugatrice ammonta a 9 Kg, mentre la classe energetica è A+++.

Electrolux EW8HB822 Questo prodotto marchiato Electrolux spicca sicuramente per il prezzo (l'offerta attuale è di una convenienza disarmante). Si tratta di un'asciugatrice a pompa di calore, a caricamento frontale, a libera installazione e con una capacità di carico di 8 Kg. Le tecnologie DelicateCare System e GentleCare System si occuperanno dell'integrità dei vostri capi. Diversamente con la tecnologia SensiCare System avrete consumi ottimizzati in base al carico. Decisamente comoda la funzione Partenza Ritardata, grazie alla quale potrete scegliere l'orario di asciugatura.

Samsung DV80T7220BT/S3 AI Control Ecco a voi un'asciugatrice Samsung da non lasciarsi scappare. Con la tecnologia a pompa di calore avrete un'asciugatura delicata ed efficiente dal punto di vista energetico (classe di efficienza energetica A+++). Inoltre, l'applicazione SmartThings vi fornirà innumerevoli consigli su cicli, programmazione e risoluzione dei problemi. Per di più, la tecnologia Air Wash rinfrescherà all'occorrenza i vostri abiti. Innumerevoli i programmi di asciugatura rapida, come il programma Super Speed perfetto per asciugare un carico misto in soli 81 min. Buono anche il prezzo.

Samsung DV90TA240AE/ET Di seguito vi proponiamo un'ottima asciugatrice Samsung dal prezzo super conveniente. Il modello in questione è un'asciugatrice a pompa di calore con caricamento frontale e oblò reversibile. La capacità di carico è di 9 Kg. Abbiamo una miriade di programmi automatici, tra cui Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani e via dicendo, più una serie di programmi manuali come Rapido 35', Refresh con aria fredda, Aria calda e Asciutto a tempo. Un ottimo prodotto da prendere in considerazione se si è in cerca di grandi offerte.

Migliori asciugatrici slim

Desiderate da sempre un'asciugatrice ma lo spazio a vostra disposizione è limitato? Nessun problema, perché molte aziende si sono impegnate per risolvere il problema progettando dei modelli slim, perfetti per chi ha problemi di spazio. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori in termini di qualità e prezzo.

Beko Slim DRXS712W Beko ha la soluzione perfetta per chi è in cerca di un'asciugatrice semplice, compatta e soprattutto economica. Si tratta di un modello a pompa di calore dal prezzo davvero conveniente. Con 15 programmi a disposizione, sarà sempre in grado di soddisfare le vostre esigenze. Il cestello è da 7 Kg. Perfetta per ottimizzare i tempi di asciugatura.

Beko Slim MDXS727A Con Beko MDXS727A avrete dimensioni compatte e un trattamento delicato dei tessuti. La tecnologia EcoGentle si prenderà cura dei vostri capi più delicati. Tra i migliori programmi annoveriamo quello Lana Refresh e quello Hygiene. Con questa asciugatrice potrete dire finalmente addio ai problemi di spazio trattandosi di un modello slim. Ottimo prezzo e buona qualità! Impossibile non prenderla in considerazione.

Candy Slim CSO4 H7A1DE-S Siete in cerca di un'asciugatrice ma avete problemi di spazio? Perfetto, questo modello slim di Candy potrebbe essere una soluzione. Ecco a voi la combinazione perfetta tra prestazione di asciugatura, semplicità d'uso, velocità e connettività. Avrete un programma per ogni esigenza, più una serie di cicli rapidi da 30 a 90 min progettati per soddisfare qualsiasi tipo di utenza. Potrete gestirla facilmente tramite l'app dedicata simply-Fi. Con la funzione Super Easy Iron, in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre le pieghe, stirare diventerà per voi un gioco da ragazzi. L'ideale per chi cerca una soluzione salvaspazio ma non vuole rinunciare a prestazioni ed efficienza.

Migliori asciugatrici a pompa di calore

L'asciugatrice a pompa di calore è una particolare variante della normale asciugatrice. Premettendo che la tecnologia in questione non è nuova, anzi è piuttosto datata, queste asciugatrici sono perfette per risparmiare energia. Non mancano modelli economici e performanti. Di seguito le migliori asciugatrici a pompa di calore.

Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S Candy Smart Pro è una buona asciugatrice a pompa di calore. Il modello in questione spicca sicuramente per le sue caratteristiche specifiche e per il design (non eccessivamente ingombrante per quelli che sono gli standard di questi prodotti). Non manca la funzione Super Easy Iron (in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre pieghe e grovigli) e il Programma Lana. Grazie al programma Partenza Ritardata potrete programmare l'avvio dell'asciugatrice in base alla vostre esigenze. Perfetta per ridurre qualsiasi spreco di tempo e denaro (soprattutto grazie al risparmio energetico).

Hisense DHQA902U Hisense, rinomata azienda nel settore degli elettrodomestici, lancia sul mercato questa fantastica asciugatrice. Si tratta di un modello a pompa di calore da 9 Kg con cestello reversibile. Abbiamo anche un ottimo meccanismo di filtraggio multistrato, perfetto per raccogliere pelucchi e lanugine. Per di più, con il sensore ad alta precisione integrato, il monitoraggio preciso dell'acqua/della temperatura e la regolazione automatica del tempo di asciugatura, risparmierete tempo ed energia. Tra i vari programmi degno di considerazione è quello Refresh, ottimo per i capi indossati per poco tempo (si può scegliere la durata del programma tra 5/10/15 min).

Whirlpool FFTN M11 82 IT Ecco a voi una fantastica asciugatrice a pompa di calore marchiata Whirlpool. Vanta uno spazioso cestello da 8 Kg. Valore aggiunto è l'esclusiva tecnologia 6° Senso, che monitora costantemente il livello di umidità nel tamburo (perfetta per proteggere i vestiti e garantire un'asciugatura perfetta). Grazie alla tecnologia a pompa di calore avrete un consumo energetico notevolmente ridotto. Ottimo il filtro Easy Cleaning facile da rimuovere e pulire. Silenziosa e con tanti programmi. Un'asciugatrice dal prezzo super conveniente da non lasciarsi scappare.

Bosch WTX87KR8IT Serie 8 Di seguito una conveniente asciugatrice a condensazione con pompa di calore marchiata Bosch. Ottima capacità grazie al cestello Sensitive da 8 Kg (la sua speciale forma manterrà i capi morbidi e curati). Inoltre, abbiamo un'interfaccia utente intuitiva e un comodo display LCD (perfetto per selezionare i programmi). Trattandosi di un'asciugatrice AutoClean con funzione IronAssist, sfrutterà l'azione del vapore nel trattamento di asciugatura (in tal caso i capi non richiederanno alcun tipo di stiratura). Buono anche il programma AllergyPlus, specifico per chi soffre di allergie.

Migliori asciugatrici Samsung

Samsung, rinomata azienda nel settore degli elettrodomestici, vi propone delle asciugatrici dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Di seguito troverete solo i migliori modelli.

Samsung DV90TA040AH/ET Questa asciugatrice di Samsung spicca sicuramente per la sua tecnologia AI Control (personalizza l'asciugatura in base alle abitudini). Valore aggiunto è l'applicazione SmartThings2 che fornisce consigli su cicli, programmazione e seleziona il percorso di asciugatura perfetto. Per di più, la tecnologia a pompa di calore dell'asciugatrice vi garantirà un modo di asciugare economico, delicato ed efficiente dal punto di vista energetico. Ottimo, e soprattutto salvaspazio, lo sportello reversibile. Buono anche il programma Quick Dry 35', perfetto per un'asciugatura rapida. Non manca un'innovativa soluzione di filtraggio 2-in-1 e un comodo cestello da 9 Kg.

Samsung DV70TA000TE/ET Ecco a voi un'asciugatrice a pompa di calore marchiata Samsung. Con questo modello avrete qualità e risparmio energetico, più tre sensori perfetti per monitorare l'umidità e la temperatura all'interno del cestello e regolare il tempo di asciugatura. Tra i vari programmi presenti, spicca sicuramente quello Quick Dry 35', con la quale potrete ottenere fino a 1 Kg di bucato asciutto in soli 35 min. Notevole la funzione Stiro Facile, perfetta per abbandonare il ferro da stiro. Inoltre, potrete personalizzare l'apertura dell'oblò a seconda delle vostre esigenze e dello spazio disponibile, il tutto grazie all'apertura reversibile.

Samsung Ai Control Optimal Dry DV80T5220TT/S3 Samsung Ai Control Optimal Dry a libera installazione con pompa di calore è un'asciugatrice dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo controllo Wi-Fi con app SmartThings, ottime dimensioni, capacità di carico di 8 Kg e un comodo oblò reversibile. Una volta apprese le vostre abitudini, vi proporrà solo i vostri programmi preferiti tra i 19 disponibili. Fornita di tre sensori che monitorano l'umidità e la temperatura all'interno del cestello e regolano il tempo di asciugatura. Il filtro in rete a due strati semplificherà la manutenzione.

Samsung Bespoke AI Quick Dry Di seguito vi proponiamo questa asciugatrice Bespoke AI Quick Dry a libera installazione con pompa di calore di Samsung. Vediamo subito cosa offre: controllo Wi-Fi con app SmartThings, dimensioni compatte, capacità di carico di 9 Kg, più un comodo oblò reversibile. Inoltre, avrete fino a 19 programmi selezionabili tra cui Rapido 81 (solo 81 min) e Optimal dry (asciuga meglio e consuma meno). Non manca un comodo filtro 2 in 1 dalla semplice manutenzione.

Migliori asciugatrici Bosch

In materia di asciugatrici, anche Bosch non ha deluso le aspettative, in quanto ha lanciato una serie di prodotti sul mercato, tutti performanti e dal prezzo decisamente conveniente. Di seguito troverete i prodotti al momento più in auge.

Bosch WQG245A0IT Serie 6 Anche Bosch, celebre azienda nel mondo degli elettrodomestici, ha fatto il suo dovere lanciando sul mercato questa comoda asciugatrice a pompa di calore. Questo modello spicca per il suo design antivibrazioni (minimizzando il rumore, vi garantirà un'asciugatura particolarmente silenziosa). Inoltre, vanta un comodo cestello Sensitive perfetto per preservare l'integrità dei capi. Ottima la tecnologia AutoDry, ideale per asciugare i capi delicatamente e automaticamente fino al preciso livello di asciugatura desiderato. Buono anche il grande display LED multifunzione.

Bosch WTX87MH9IT Un'asciugatrice a pompa di calore marchiata Bosch perfetta per ottimizzare i tempi di asciugatura, soprattutto grazie al suo cestello da ben 9 Kg. Pensata per offrire prestazioni ideali a livelli di rumorosità molto bassi. Gli speciali sensori di temperatura e umidità analizzeranno in modo efficiente il bucato presente nel cestello, per garantirvi un'asciugatura specifica e accurata. Da non sottovalutare il meccanismo di pulizia automatica del filtro. Il funzionamento risulta chiaro e semplice grazie ad un'interfaccia utente intuitiva e un comodo display LCD. Un'asciugatrice perfetta per un bucato morbido e senza pieghe.

Migliori asciugatrici Miele

Costose sì, ma di qualità superiore. Le asciugatrici Miele non hanno bisogno di presentazioni. Quindi se siete in cerca di una prodotto professionale, vi consigliamo la lettura di questo paragrafo.

Miele TSC 563 WP EcoSpeed Di seguito un'asciugatrice a pompa di calore di eccezionale qualità marchiata Miele. Diversamente da altri modelli di questo brand, questo vanta un oblò chiuso (una caratteristica da non sottovalutare considerato che un importante parametro di qualità di un'asciugabiancheria è l'ermeticità). Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, abbiamo le tecnologie Miele EcoDry (garantisce consumi di energia e tempi di asciugatura costantemente bassi) e PerfectDry (determina in modo esatto i tempi di asciugatura in base al calcare). Comodo il cestello da 8 Kg.

Miele TSF 763 WP EcoSpeed Ecco a voi un'ottima asciugatrice a pompa di calore pronta a garantirvi un'asciugatura efficiente e delicata. Questo modello spicca sicuramente per qualità costruttiva e caratteristiche tecniche. Tra i vari programmi presenti abbiamo Express (perfetto per asciugare velocemente piccole quantità di bucato), Lana, Delicati (ideale per le fibre sintetiche) e Camicie. PerfectDry determinerà in modo esatto i tempi di asciugatura in base al calcare, per raggiungere sempre il grado di asciugatura desiderato. La tecnologia Miele EcoDry vi garantirà consumi di energia e tempi di asciugatura costantemente bassi, mentre con HygieneDry tutti i batteri verranno eliminati dalla biancheria nel corso dell'asciugatura.

Migliori asciugatrici Beko

Beko con le sue asciugatrici performanti e dal prezzo conveniente è andata in contro alle esigenze di tutti. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo le migliori.

Beko DX82NW Anche Beko ha fatto la sua parte per quanto riguarda le asciugatrici lanciando sul mercato questo modello economico e performante. Grazie alla tecnologia EcoGentle, potrete asciugare qualsiasi tipo di tessuto soprattutto i più delicati. Ottimo il cestello AquaWave da 8 Kg ad azione fluttuante. Nel complesso si tratta di un modello base perfetto per chi desidera spendere poco senza dover rinunciare (quasi) a nulla.

Beko DRY833CI Di seguito vi proponiamo un'asciugatrice Beko dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo classe efficienza energetica A+++, capacità di asciugatura 8 Kg, dimensioni abbastanza compatte (59,7 x 65,4 x 84,6 cm) e peso piuttosto contenuto (48 Kg). Abbiamo anche un comodo display digit, illuminazione cestello, oblò reversibile, indicatore serbatoio acqua pieno e pulizia filtro, più un comodo segnale acustico fine ciclo. Tra i 16 programmi a disposizione troviamo alcuni ottimi per il cotone e per i capi sintetici e delicati. Non mancano programmi di asciugatura rapida da 45 e 30 min. Silenziosa e conveniente.

Beko MDX837BI Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore, insomma un'asciugatrice che pensa praticamente a tutto! Grazie al design con motore brushless, avrete un'elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un'unica soluzione. EcoGentle (la tecnologia che non altera i colori dei vestiti) e l'asciugatura a condensazione, tratteranno delicatamente i vostri capi. Per di più, con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave migliorerà in maniera significativa l'asciugatura. Ottimo anche il prezzo.

Migliori asciugatrici AEG

AEG è sinonimo di qualità e convenienza nel mercato delle asciugatrici. Se non avete grandi pretese e disponibilità economiche vi consigliamo i prodotti presenti in questo paragrafo.

AEG T8DBE843 Ecco a voi una delle migliori asciugatrici marchiate AEG. Il modello in questione spicca sicuramente per le prestazioni e per le tecnologie integrate. Grazie alla tecnologia AbsoluteCare avrete programmi e movimenti del cestello appositamente studiati per ogni tipologia di tessuto. Diversamente la tecnologia SensiDry assorbirà l'umidità da qualsiasi tessuto garantendovi la massima delicatezza e un ridotto consumo energetico. La tecnologia ProSense regolerà il tempo di asciugatura e i consumi in base al carico. Ottimo il grande cestello da 8 Kg. Rapidi tempi di asciugatura ad un prezzo davvero conveniente.

AEG T8DEC94ST Questo modello è molto simile al precedente ma con qualche marcia in più cominciando dalla tecnologia ProSteam, perfetta per eliminare efficacemente gli odori e le pieghe dai tessuti asciutti facilitando la stiratura. Ottima anche la tecnologia SensiDry, utile per estrarre umidità dai tessuti. Il modello in questione non è altro che un'asciugatrice a pompa di calore con motore Inverter e cestello da 9 Kg. Per di più, grazie al nuovo sistema di filtraggio ÖKOFLOW, potrete pulire il filtro multistrato dopo ogni ciclo di asciugatura (ideale per mantenere bassi i consumi di energia nel tempo).

Come scegliamo le migliori asciugatrici?