Poco spazio in casa? Nessun problema, se scegliete un'asciugatrice slim. Ottimizzerete lo spazio a disposizione senza rinunciare alla comodità di questo elettrodomestico.

Certamente, la capacità di carico di questa tipologia di asciugatrici non sarà paragonabile ai modelli più grandi, indicati per una famiglia numerosa. Ma per single e nuclei familiari ridotti, per esempio famiglie con uno o due figli, una asciugatrice di ridotte dimensioni andrà più che bene.

Una asciugatrice compatta presenta tutti i vantaggi delle migliori asciugatrici in commercio, tra cui l'elevata efficienza energetica e il conseguente risparmio in bolletta, soprattutto nei modelli a pompa di calore (e noi infatti selezioneremo solo modelli con questa tecnologia di asciugatura). Inoltre, può essere posizionata ovunque vi sia una presa di corrente, in un locale lavanderia, in una cucina o anche in un bagno: la libera installazione la rende una scelta flessibile per qualsiasi casa.