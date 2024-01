Migliori auricolari Bluetooth - Gennaio 2024

Le migliori cuffiette Bluetooth: auricolari true wireless, economiche, per lo sport, per Android o per iPhone

La nostra lista dei migliori auricolari Bluetooth aggiornata a gennaio 2024. Se cercate cuffie a padiglione o col filo, vi rimandiamo alla nostra pagina generica Migliori cuffie.

I migliori auricolari Bluetooh 2024

La scomparsa del jack audio da un numero sempre maggiore di smartphone sta radicalmente cambiando le abitudini degli utenti, che sempre più spesso puntano a cuffie senza fili per poter ascoltare musica in mobilità. Per questo motivo, la richiesta di auricolari Bluetooth si sta facendo più frequente, e di conseguenza aumentano le possibilità di scelta tra le tantissime proposte offerte dai vari produttori.

Individuare i migliori auricolari Bluetooth non è, però, cosa semplice: da questa necessità nasce la nostra guida, che vi aiuta a capire gli aspetti principali di cui tener conto e a scoprire le soluzioni più interessanti proposte su Amazon o nei negozi Unieuro, MediaWorld ed Euronics. Inoltre, se siete alla ricerca di prodotti più grandi e con maggior qualità sonora, non perdetevi la guida all'acquisto delle Migliori cuffie Bluetooth.

Migliori auricolari Bluetooth economici

La lista degli auricolari Bluetooth economici potrebbe essere lunghissima, come si capisce facendo un rapido giro sulle categorie apposite presenti sui siti di Amazon, Unieuro, MediaWorld o Euronics. Chi cerca un prodotto dal prezzo basso che però assicuri una buona qualità sia a livello costruttivo che sonoro, ha comunque qualche opzione interessante tra cui scegliere.

Baseus Bowie MA10 Le cuffiette economiche di Baseus sono davvero impressionanti per il prezzo: non solo hanno una qualità audio discreta, ma anche una cancellazione del rumore niente male. Il case è veramente troppo grosso, ma garantisce un'autonomia altissima. Recensione Baseus Bowie MA10

Xiaomi Redmi Buds Essential Con un costo così economico, il rapporto qualità/prezzo di questi auricolari Xiaomi è davvero imbattibile: hanno Bluetooth 5.2, controlli touch, resistenza ai liquidi (certificazione IPX4), autonomia di 18 ore e una qualità del suono decente, in relazione al costo.

Realme Buds Air 3 I Realme Buds Air 3 sono un paio di auricolari dal buon rapporto qualità prezzo: hanno una cancellazione attiva del rumore e una buona companion app che permette di ottimizzare il suono per il proprio orecchio. La batteria assicura fino a 30 ore di autonomia e c'è anche la resistenza ai liquidi con certificazione IPX5.

Sony WF-C500 Sony è uno dei noi più apprezzati quando si parla di prodotti audio e anche queste WF-C500 non fanno eccezione: non hanno ANC o particolari funzioni smart, ma sono comode e stabili, hanno un'ottima qualità audio per il prezzo e un'autonomia di ben 10 ore con una signola ricarica. Recensione Sony WF-C500

Migliori auricolari Bluetooth a meno di 100€

Rimaniamo sempre nella fascia relativamente economica del mercato, ma facciamo un piccolo salto di qualità: nella fascia tra 50€ e 100€, infatti, si trovano tra i migliori prodotti per chi cerca un prodotto affidabile ma senza troppe funzionalità avanzate.

SoundPeats Air 3 Se non amate gli auricolari in-ear con gommino, date un'occhiata ai SoundPeats Air 3: ad un prezzo economico vi portate a casa auricolari con una buona qualità sonora, play/pausa automatico e buoni microfoni. C'è anche la companion app, disponibile per Android e iOS, che permette di personalizzare l'equalizzatore. Recensione SoundPeats Air 3

Jabra Elite 3 Sono i primi auricolari economici di Jabra, società specializzata nei dispositivi audio che fino a poco tempo fa si era dedicata solo alla fascia alta del mercato. Con gli Elite 3, Jabra conferma di saperci fare: sono auricolari ottimi, molto comodi da indossare, con una buona qualità audio, ottima modalità Trasparenza e pulsanti fisici, comodissimi da cliccare. Recensione Jabra Elite 3

LG Tone Free FP5 LG Tone Free FP5 sono un'ottima alternativa per chi cerca auricolari true wireless senza spendere un capitale: sicuramente tra le migliori nella fascia di prezzo. Ottima qualità sonora, app completa, Riduzione del rumore, buoni microfoni e autonomia fino a 8 ore: una soluzione completa a un prezzo abbordabile.

Anker Soundcore Life P3 I Life P3 sono gli ultimi auricolari di fascia media di Soundcore, brand audio di Anker che si è sempre distinto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Hanno una buona qualità audio, companion app davvero completa, ANC e modalità trasparenza, buoni microfoni e supportano anche la ricarica wireless, il tutto ad un prezzo davvero contenuto. Recensione Soundcore Life P3

Samsung Galaxy Buds 2 I nuovi Galaxy Buds 2 sono tra i migliori auricolari true wireless disponibili sul mercato: vantano una buona qualità audio, buoni microfoni, tante funzoni smart e hanno anche la cancellazione attiva del rumore. Sono leggere e comode, estremamente equilibrate: vantano qualche chicca in più se associati ad uno smartphone Samsung, ma sono compatibili con tutti i dispositivi Android (ma non con iPhone). Recensione Samsung Galaxy Buds 2

Sony WF-C700N Sono i più economici auricolari dotati dell'ottima cancellazione del rumore di Sony, e sono anche davvero comodissimi. Hanno anche una qualità audio superiore alla media e microfoni molto buoni: difficile chiedere di più per il prezzo.

Anker Soundcore Space A40 I nuovi auricolari di fascia medio-alta di Soundcore sono un vero punto di riferimento per la fascia di prezzo: sono comode da indossare, suonano benissimo, hanno un'ottima cancellazione del rumore, supportano il multipoint e l'app aggiunge diverse funzioni interessanti. C'è perfino la ricarica wireless! Recensione Soundcore Space A40

Migliori auricolari Bluetooth a meno di 150€

Basta superare di pochissimo la soglia dei 100€ per trovare alcuni dei migliori modelli di auricolari true wireless in assoluto. Infatti, anche senza spendere una fortuna, è possibile avere delle cuffiette che hanno tutte le carte in regola per accompagnarci per anni di ascolto.

Sony LinkBuds S Gli ultimi auricolari di fascia media di Sony sono davvero eccellenti, sicuramente i migliori che possiate comprare per poco più di cento euro. Sono tra le cuffiette più comode e leggere che possiate trovare, hanno una qualità audio superiore alla media, ottimi microfoni, buon ANC e modalità Trasparenza, un'app completa con tante funzioni smart e controlli touch impeccabili. Al prezzo a cui si trovano su Amazon sono davvero imperdibili. Recensione Sony LinkBuds S

OPPO Enco X2 Come scritto nella recensione, gli OPPO Enco X2 sono tra gli auricolari che ci sono piaciuti di più quest'anno: hanno qualità audio e ANC superiori alla media, buoni microfoni, ottima autonomia (con ricarica wireless) e ottimo sistema di controlli, con regolazione del volume. Il prezzo di lancio era di duecento euro, ma oggi si trovano a molto meno: davvero imperdibili.

Jabra Elite 5 Gli Elite 5 sono i più recenti auricolari di fascia media di Jabra: hanno una buona qualità audio, buon ANC, resistono a polvere e liquidi (certificazione IP55) e pulsanti fisici comodissimi da premere. Recensione Jabra Elite 5

Nothing Ear (2) I nuovi auricolari di Nothing somigliano molto ai precedenti, ma in realtà le novità sono parecchie. Il design è sempre trasparente, molto bello e ricercato, e sono sempre tra gli auricolari più comodi del mercato. Ma la qualità audio e la cancellazione del rumore hanno fatto un gigantesco salto in avanti, diventando un punto di riferimento per la fascia di prezzo. C'è anche il supporto al multipoint, tante funzioni smart disponibili nell'app, comodissimi comandi a pressione e impermeabilità per case e cuffiette. Recensione Nothing Ear (2)

Migliori auricolari Bluetooth top di gamma

Senza limiti di prezzo, la crème de la crème degli auricolari true wireless, quelli che vanno sempre bene.

OnePlus Buds Pro 2 I più recenti auricolari di OnePlus sono davvero Pro: ricordano un po' gli AirPods Pro di Apple (soprattutto per il sistema di controlli, basato sullo strizzare l'astina), ma costano meno e si difendono bene. Sono comodissime, hanno una buona qualità sonora (con un'impronta sui bassi) e un validissimo ANC: funzionano particolarmente bene con smartphone OnePlus o OPPO. Infine, sia gli auricolari che la custodia resistono agli schizzi. Recensione OnePlus Buds Pro 2

Sony WF-1000XM5 Le nuovissime cuffiette di Sony sono il meglio del meglio del mercato degli auricolari Bluetooth. Con i WF-1000X5, Sony ha ridotto le dimensioni e migliorato nettamente la comodità rispetto alla precedente generazione, mantenendo però le solite eccellenze in qualità audio e cancellazione attiva del rumore (ANC), davvero ai massimi livelli. Il driver è stato riprogettato da zero ed è da 8,4 mm e, grazie anche al nuovo processore V2, assicura una qualità audio di altissimo livello, con equalizzatore regolabile a piacimento grazie all'app Sony Headphones. Per questo modello, Sony ha introdotto anche un chip completamente nuovo chiamato Noise Cancelling HD QN2e, che affianca il Sony V2 e si occupa esclusivamente del monitoraggio dei suoni in tempo reale, ottimizzando la cancellazione del rumore. Da segnalare anche la presenza di funzioni smart come lo Speak-to-chat e il supporto integrato ad Amazon Alexa. C'è anche la resistenza agli schizzi (certificazione IPX4) e l'autonomia è buona: 8 ore con ANC, estendibile a 24 ore totali ricaricandoli con la custodia inclusa. Recensione Sony WF-1000XM5

Samsung Galaxy Buds 2 Pro I Samsung Galaxy Buds 2 Pro, sono certamente tra i migliori auricolari true wireless in assoluto sul fronte della qualità sonora. E poi funzionano decisamente bene: hanno cancellazione del rumore, alta resistenza ai liquidi (IPX7) e tutto quel che si può chiedere a degli auricolari smart di ultima generazione. Sono consigliati soprattutto a chi ha uno smartphone Samsung e può sfruttare al meglio tutte le funzioni smart e, soprattutto, l'audio a 24 bit. Recensione Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Huawei FreeBuds Pro 3 I nuovi auricolari di fascia alta di Huawei sono una conferma dell'ottima linea di FreeBuds Pro: sono davvero ben costruiti, resistono a polvere e schizzi (certificazione IP54), autonomia di circa 4 ore e mezza con ANC attivo (+20 ore aggiuntive col case) e, soprattutto, ottima cancellazione attiva del rumore (ANC) e microfoni davvero eccellenti. Un plauso anche al sistema di controlli, che permette anche la regolazione del volume. Recensione Huawei FreeBuds Pro 3

Jabra Elite 10 I nuovi auricolari top di gamma di Jabra sono tra i modelli migliori sul mercato per qualità audio, ma spiccano anche per la comodità alle orecchie, grazie al nuovo design semi-aperto. Buona anche la cancellazione del rumore e la qualità dei microfoni in chiamata. Recensione Jabra Elite 10

Migliori auricolari Bluetooth per iPhone

I modelli elencati finora sono tutti ottimi auricolari true wireless e tutti (salvo dove diversamente indicato) funzionano benone anche con iPhone, grazie alle apposite app dedicate. Tuttavia, chi è dentro l'ecosistema Apple (e non ha problemi a spendere un po') dovrebbe puntare a cuffiette prodotte dall'azienda della mela, che risultano sempre integrate al meglio con iPhone, iPad e Mac.

Apple AirPods (3a gen) Non hanno bisogno certo di presentazioni, essendo gli auricolari Bluetooth più famosi e diffusi al mondo. La nuovissima, terza generazione ha preso tutta l'eccellenza degli auricolari Apple e l'ha portata su un nuovo design, introducendo anche l'audio spaziale, equalizzatore adattivo, resistenza ai liquidi e controlli Force Touch (in stile AirPods Pro). Recensione AirPods (3a gen)

Apple AirPods Pro 2 I nuovissimi AirPods Pro di seconda generazione sono un'evoluzione perfetta del già eccellente primo modello (che va ancora benone, se volete risparmiare qualcosa). Spiccano non solo per qualità audio e ANC migliorati, ma anche per i nuovi controlli touch che permettono anche di regolare il volume. E poi c'è il nuovo case, con chip U1 per essere ritrovato con l'app Dov'è e speaker per farlo squillare in caso di smarrimento. Recensione AirPods Pro 2

Beats Fit Pro Nella nostra recensione abbiamo definito i nuovissimi di Beats come degli AirPods Pro con l'aletta: i Beats Fit Pro, infatti, hanno tutte le caratteristiche di AirPods Pro (cancellazione del rumore, equalizzatore adattivo, suono spaziale e così via), ma presentano un design con aletta flessibile che le rende particolarmente indicate per lo sport (mantenendoli però "meno ingombranti" dei Powerbeats Pro). Recensione Beats Fit Pro

Beats Flex I più economici auricolari made in Apple che possiate acquistare: con un costo di soli 60€, vi portate a casa degli auricolari con chip Apple W1 (lo stesso dei primi AirPods), che collega automaticamente le cuffiette a tutti i dispositivi collegati via iCloud. I Beats Flex sono auricolari con cavetto e senza tropo impegno, caratterizzati da un suono orientato sui bassi e microfoni sufficienti per chiamare. Recensione Beats Flex

Migliori auricolari per lo sport

Chi cerca auricolari esclusivamente per praticare sport, può aver bisogno di caratteristiche particolari: in primo luogo, resistenza agli schizzi (per evitare problemi col sudore), ma anche altro.

JLab Go Air Sport Un paio di auricolari true wireless con archetto per mantenere ben salde le cuffiette alle orecchie, con resistenza a polvere e liquidi (IP55) e costo contenuto.

Jabra Active 4 La serie Active di Jabra è tutta incentrata sullo sport: i Jabra Elite 4 hanno un rivestimento chiamato Secure Sport Fit che garantisce che gli auricolari stiano ben fermi nelle orecchie e certificazione IP57 per resistenza a polvere e liquidi. La qualità audio è buona, l'autonomia è di 7 ore con una ricarica e non manca l'ANC.

Jabra Elite 8 Active Nella serie Active di Jabra troviamo anche un altro modello di auricolari dedicati allo sport, di fascia superiore: parliamo di Jabra Elite 8 Active, che mantengono tutte le ottime caratteristiche degli Elite 4 (come rivestimento Secure Sport Fit e certificazione IP57 per resistenza a polvere e liquidi), ma includono anche audio e cancellazione del rumore di qualità superiore. Recensione Jabra Elite 8 Active

Beats Fit Pro I Beats Fit Pro sono la cosa più vicina a degli AirPods Pro creati per lo sport: hanno tutte le funzionalità esclusive dell'ecosistema Apple, ma si integrano bene anche con Android. E poi hanno un ottimo sistema di cancellazione del rumore. Grazie al loro design con aletta, si incastrano alle orecchie e rimangono ben salde. Recensione Beats Fit Pro

Shokz OpenMove Uno dei prodotti più curiosi presenti in lista, ma non per questo meno interessante. Gli Shokz OpenMove sono auricolari Bluetooth a conduzione ossea e rappresentano una valida alternativa alle soluzioni viste sinora, soprattutto per l'utilizzo sportivo. Permettono di ascoltare i suoni tramite le vibrazioni ossee, grazie ad appositi moduli da posizionare sulle tempie. Lasciano quindi libero il padiglione auricolare per sentire anche tutto quello che succede intorno all'utente, come il traffico o i discorsi delle altre persone. La struttura è leggera e resiste ai liquidi (certificazione IP55), gli auricolari integrano anche un microfono e sono compatibili con Android e iOS. L'autonomia dichiarata è di 6 ore per la riproduzione.

Migliori auricolari Bluetooth con cavetto

Nonostante i modelli true wireless sono quelli che vanno più di moda, c'è chi preferisce comunque le cuffiette Bluetooth "con cavetto", quelle che hanno il filo che collega i due auricolari. È sempre comodo poterle appendere al collo come una collana (e, in proporzione, costano molto meno).

Sony WI-C100 Se cercate un paio di auricolari wireless con l'archetto che collega le due cuffiette, magari un modello senza troppo impegno, probabilmente i Sony WI-C100 faranno al caso vostro. Il costo è piuttosto esiguo, ma sono cuffiette Bluetooth con resistenza agli schizzi (IPX4) e autonomia di 25 ore (con supporto alla ricarica rapida).

Come scegliere gli auricolari Bluetooth?

Il primo passo da cui partire per poter scegliere in maniera oculata i propri nuovi auricolari Bluetooth è capire l'utilizzo principale che se ne vuole fare. Per chi ha semplicemente bisogno di dispositivi per l'ascolto di musica durante i propri spostamenti quotidiani le opportunità sono tantissime, mentre quelli che vogliono maggior qualità del suono o cercano prodotti da utilizzare durante l'attività sportiva devono tenere in considerazione parametri più stringenti. In ogni caso, ci sono caratteristiche comuni a tutti gli auricolari che possono essere facilmente confrontate e che forniscono una buona panoramica sulla qualità offerta. Ecco quelle che abbiamo preso in considerazione con maggior attenzione, cercando di stabilire parametri di facile comprensione per una larga fetta di utenti. Design : l'aspetto estetico e strutturale consente già di fare una divisione importante tra i vari tipi di auricolari presenti sul mercato, la maggior parte dei quali sono in-ear o earbuds. Tra questi si deve poi distinguere ulteriormente tra quelli true wireless, completamente senza fili (ormai la maggior parte) e quelli che presentano collari o altri collegamenti tra i due auricolari. Inoltre, bisogna stare attenti anche alla qualità dei materiali e alle altre caratteristiche aggiuntive, in particolar modo all'impermeabilità per gli auricolari Bluetooth da sport.

: l'aspetto estetico e strutturale consente già di fare una divisione importante tra i vari tipi di auricolari presenti sul mercato, la maggior parte dei quali sono in-ear o earbuds. Tra questi si deve poi distinguere ulteriormente tra quelli true wireless, completamente senza fili (ormai la maggior parte) e quelli che presentano collari o altri collegamenti tra i due auricolari. Inoltre, bisogna stare attenti anche alla qualità dei materiali e alle altre caratteristiche aggiuntive, in particolar modo all'impermeabilità per gli auricolari Bluetooth da sport. Tecnologia : pur essendo prodotti di dimensioni ridotte, le differenze a livello tecnico non sono affatto trascurabili. Non parliamo solo di grandezza dei driver o valori d'impedenza, ma anche di numero di microfoni, tecnologie di amplificazione audio e sistemi di cancellazione del rumore (ANC). Per non parlare poi di cuffiette ancora piuttosto innovative, come quelle che adottano la conduzione ossea.

: pur essendo prodotti di dimensioni ridotte, le differenze a livello tecnico non sono affatto trascurabili. Non parliamo solo di grandezza dei driver o valori d'impedenza, ma anche di numero di microfoni, tecnologie di amplificazione audio e sistemi di cancellazione del rumore (ANC). Per non parlare poi di cuffiette ancora piuttosto innovative, come quelle che adottano la conduzione ossea. Compatibilità : la maggior parte dei prodotti inseriti nelle nostre liste ha una larghissima compatibilità, grazie a versioni Bluetooth aggiornate (5.0 e superiori) e buone qualità hardware. Alcuni dei migliori auricolari Bluetooth presentano anche il supporto ai codec aptX. Da non dimenticare la compatibilità con le app per smartphone, che spesso aggiungono altri controlli per la regolazione audio.

: la maggior parte dei prodotti inseriti nelle nostre liste ha una larghissima compatibilità, grazie a versioni Bluetooth aggiornate (5.0 e superiori) e buone qualità hardware. Alcuni dei migliori auricolari Bluetooth presentano anche il supporto ai codec aptX. Da non dimenticare la compatibilità con le app per smartphone, che spesso aggiungono altri controlli per la regolazione audio. Autonomia : questo parametro è fondamentale per gli auricolari Bluetooth, visto che rappresenta il vero tallone d'Achille per alcuni modelli. Avere una buona autonomia spesso può fare la differenza per chi usa molto i propri auricolari, ma anche il supporto alla ricarica rapida o le custodie di ricarica possono offrire un valido aiuto.

: questo parametro è fondamentale per gli auricolari Bluetooth, visto che rappresenta il vero tallone d'Achille per alcuni modelli. Avere una buona autonomia spesso può fare la differenza per chi usa molto i propri auricolari, ma anche il supporto alla ricarica rapida o le custodie di ricarica possono offrire un valido aiuto. Funzionalità: grazie all'elevata competizione nel mercato, ormai gli auricolari wireless sono pieni di funzionalità interessanti. Oltre al supporto agli assistenti vocali (Siri, Google Assistant o Alexa), spesso troviamo anche la cancellazione attiva del rumore (ANC), il play/pausa automatico quando si indossano o rimuovono e tante funzionalità disponibili dall'applicazione per smartphone, come la personalizzazione dell'equalizzatore, i test di vestibilità e molto altro.