Di seguito trovate infatti 10 auricolari Bluetooth economici che possiamo consigliarvi a occhi chiusi. Sono cuffiette che abbiamo scelto per chi ambisce al meglio, ma al contempo non vuole spendere più di tanto. Siccome il rischio, in questa fascia, è quello di acquistare la classica fregatura , con i modelli seguenti andrete sul sicuro!

Ovviamente stiamo parlando di dispositivi pratici e facilmente trasportabili. La situazione attuale è quindi quella di un mercato sovraffollato , in particolar modo nella fascia più bassa. Per questo motivo, oltre alla nostra guida generale ai migliori auricolari Bluetooth , dove trovate modelli di ogni cifra, abbiamo pensato di farne una dedicata esclusivamente ai migliori auricolari TWS in termini di rapporto qualità/prezzo .

Migliori auricolari bluetooth economici

Ma a spiccare è la cancellazione del rumore . Per quanto riguarda l'autonomia, con OPPO Enco Buds2 potrete godere della vostra musica preferita fino a 28 ore . Ovviamente gli auricolari hanno la protezione IPX4 . All'appello non mancano dei comodi e pratici controlli touch . A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

OPPO Enco Buds2 sono indubbiamente auricolari dall' ottimo rapporto qualità/prezzo . Esteticamente si presentano semplici (per non dire semplicissimi), compatti, leggeri e facilmente trasportabili. Grazie al driver da 10 mm placcato in titanio e all'innovativa struttura acustica, avrete una riproduzione del suono perfetta con dettagli cristallini e nitidi, più bassi immersivi e profondi pronti ad adattarsi automaticamente ad ogni genere musicale.

Con 4 microfoni HD e la Tecnologia Voce Chiara , i CMF Buds isoleranno i rumori di fondo in tempo reale ottimizzando così le chiamate telefoniche. Tramite l'intuitiva app Nothing X potrete regolare il livello di Ultra Bass, personalizzare i controlli touch e cambiare i livelli di ANC . Per di più, potrete attivare la Modalità Bassa Latenza durante le vostre sessioni di gioco da smartphone. Auricolari belli esteticamente, facili da utilizzare e venduti ad un prezzo davvero niente male.

Il cavallo di battaglia di queste CMF by Nothing Buds è ovviamente la cancellazione attiva del rumore (supportano anche la Modalità Trasparenza ). Grazie ai componenti acustici avanzati e alla Tecnologia Ultra Bass 2.0 , questi auricolari vi garantiranno un suono realistico con bassi profondi, medi equilibrati e alti eterei. Non manca una grande batteria da 45 mAh per 8 ore di musica non-stop con una singola carica.

Baseus Bowie MA10

Per chi non lo sapesse, Basesu è un'azienda cinese produttrice di caricabatterie e power bank dell'ottimo rapporto qualità/prezzo. Di recente ha lanciato sul mercato anche qualche auricolare dal prezzo interessante e dalla qualità costruttiva niente male come ad esempio questo modello Bowie MA10. Obiettivamente parlando costano poco (per non dire pochissimo) per quello che offrono.

Facciamo un quadro generale di pro e contro: custodia di ricarica davvero troppo ingombrante, auricolari di dimensioni più o meno normali e con certificazione IPX6, suono ottimo e app dedicata (disponibile per Android e iOS) utile per personalizzare manualmente le 8 bande di frequenza disponibili (potrete anche abilitare la Modalità a Bassa Latenza). I codec supportati sono solo SBC e AAC, il Bluetooth è in versione 5.3, il supporto al multipoint funziona abbastanza bene e l'intensità dell'ANC è regolabile tramite app (c'è anche la Modalità Trasparenza).

I comandi sono touch ma non sono sempre perfetti, mentre i microfoni sono solo ok (perfetti per chiamate in contesti silenziosi). Per quanto riguarda l'autonomia, abbiamo 8 ore con una singola carica (senza ANC). Al netto di quanto scritto fin qui, per meno di 30€ è veramente impossibile chiedere di più! Vi lasciamo la nostra accuratissima recensione.

