Quali sono i migliori auricolari per il nuoto da comprare nel 2024?

Quando parliamo di auricolari per il nuoto facciamo riferimento delle cuffie Bluetooth impermeabili (la stragrande maggioranza dei modelli sono a conduzione ossea), ideali per nuotare in piscina, ma non solo. Se siete qui è perché siete in cerca di un paio di auricolari che vi supportino durante le vostre sessioni di allenamento. In fin dei conti gli auricolari possono essere considerati un accessorio utile tanto quanto una cuffia da nuoto, degli occhialini e un costume olimpionico. Una volta realizzato che il mercato pullula di prodotti, per semplificarvi le cose abbiamo deciso di creare una guida all'acquisto dedicata interamente ai migliori auricolari per il nuoto. Di seguito troverete una varietà di modelli diversi tra loro per prezzo, caratteristiche specifiche e design. Ovviamente, leggendo l'elenco, noterete sin da subito i modelli marchiati Sony e SHOKZ. Occhio però agli altri prodotti, poiché per quanto provenienti da aziende sconosciute o neonate, sono di buona fattura e fanno bene il loro lavoro. Qualora foste interessati semplicemente ad acquistare dei nuovi auricolari o delle semplici cuffie per ascoltare musica, abbiamo una varietà di altre nostre guide all'acquisto da suggerirvi: Migliori auricolari Bluetooth, Migliori cuffie, Migliori auricolari Bluetooth economici.

Come scegliere gli auricolari per il nuoto

Bando alle ciance e vediamo subito tutte quelle caratteristiche da valutare al momento dell'acquisto di un paio di cuffie Bluetooth impermeabili. Impermeabilità : trattandosi di auricolari per il nuoto, ovviamente saranno impermeabili, ma fino a che punto? La prima cosa che va controllata è il livello di impermeabilità considerando che i migliori sono identificati dalle sigle IPX7 (30 minuti fino a un metro di profondità) e IPX8 (un'ora fino a due metri di profondità).

: trattandosi di auricolari per il nuoto, ovviamente saranno impermeabili, ma fino a che punto? La prima cosa che va controllata è il livello di impermeabilità considerando che i migliori sono identificati dalle sigle IPX7 (30 minuti fino a un metro di profondità) e IPX8 (un'ora fino a due metri di profondità). Design : quando parliamo di design, facciamo riferimento tanto all'estetica quanto alle dimensioni degli auricolari. È importante che gli auricolari aderiscano perfettamente diminuendo così la probabilità di perderli in acqua in seguito a una bracciata o virata più potente. Non devono essere assolutamente ingombranti (in quanto l'attrito in acqua è il peggior nemico di ogni nuotatore che si rispetti) o pesanti (considerate che devono lasciar spazio a cuffie e occhialini).

: quando parliamo di design, facciamo riferimento tanto all'estetica quanto alle dimensioni degli auricolari. È importante che gli auricolari aderiscano perfettamente diminuendo così la probabilità di perderli in acqua in seguito a una bracciata o virata più potente. Non devono essere assolutamente ingombranti (in quanto l'attrito in acqua è il peggior nemico di ogni nuotatore che si rispetti) o pesanti (considerate che devono lasciar spazio a cuffie e occhialini). Tipologia di auricolari : premettendo che gli auricolari impermeabili in circolazione sono spesso e volentieri dei lettori MP3, in tal caso sarebbe utile anche valutare lo spazio di archiviazione e la durata della batteria. Sempre per quanto riguarda la tipologia di auricolari per il nuoto in commercio, vi anticipiamo che i migliori sono quelli a conduzione ossea, che invece di utilizzare il timpano per la propagazione del suono, utilizzano le ossa della mascella e della mandibola (lo vedremo meglio nei prossimi paragrafi e nelle singole descrizioni dei prodotti).

: premettendo che gli auricolari impermeabili in circolazione sono spesso e volentieri dei lettori MP3, in tal caso sarebbe utile anche valutare lo spazio di archiviazione e la durata della batteria. Sempre per quanto riguarda la tipologia di auricolari per il nuoto in commercio, vi anticipiamo che i migliori sono quelli a conduzione ossea, che invece di utilizzare il timpano per la propagazione del suono, utilizzano le ossa della mascella e della mandibola (lo vedremo meglio nei prossimi paragrafi e nelle singole descrizioni dei prodotti). Prezzo: trattandosi di un mercato abbastanza vasto, in vendita troverete prodotti per tutte le tasche. Quindi se il budget ve lo consente, buttatevi sui modelli più costosi. Se invece avete una disponibilità limitata, non disperate, ci sono anche prodotti economici ma performanti.

Quali auricolari per il nuoto comprare

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Strength Conditioning Research, intitolato "Effects of Bone-Conducted Music on Swimming Performance", nuotare con la musica migliora le performance soprattutto durante le prove a tempo sulla velocità. Sulla stessa lunghezza d'onda delle performance, nuotare con la musica aumenta la motivazione, elimina le distrazioni e migliora anche l'umore (ovviamente tutto questo con la playlist giusta). Vi mai capitato di nuotare e di lasciarvi condizionare dal vostro respiro affannoso, dal battito accelerato del vostro cuore, dalla pesantezza delle vostre gambe, da quel dolore ai dorsali che non vi lascia mai? Bene, in tal caso nuotare con la musica distrae dalla fatica e questo è utile soprattutto per i fondisti puri o per tutti coloro chi si cimentano nelle lunghe distanze come i 400 e gli 800. Occhio perché ci sono benefici anche per i velocisti. Nuotare con la musica può incoraggiare una maggiore frequenza di bracciata o una battuta di gambe maggiormente sostenuta. Detto questo, nuotare con la musica è utile ma non sempre possibile (pensiamo alle sessioni di allenamento dedicate alla tecnica, dove l'allenatore è fermo a bordo vasca a lanciare istruzioni e critiche di ogni genere). A seguire troverete tutti quelli che secondo noi sono i migliori auricolari per il nuoto. Troverete soprattutto cuffie Bluetooth impermeabili a conduzione ossea perché sono palesemente i migliori e il motivo è presto detto. Sfruttando la tecnologia a conduzione ossea non ostruiscono il condotto uditivo e quindi non danneggiano i timpani, e risultano ottimi per atleti con problemi all'udito come l'acufene. Sono inoltre ottimi anche per altre attività sportive, come la corsa, il jogging, o tutte quelle in cui ci sia un forte movimento.

Alpine WaterSafe PRO Alpine WaterSafe PRO sono auricolari progettati appositamente per amanti della musica e degli sport acquatici. Per quanto riguarda il design spicca l'aletta morbida, il filtro idrorepellente e la punta auricolare a doppio strato (molto simile a quella dei tappi per le orecchie). Apriamo una piccola parentesi sul filtro idrorepellente: impedisce all'acqua di entrare nelle orecchie senza però annullare i rumori proveniente dall'ambiente circostante (cosa molto importante per chi si cimenta nell'open water). Abbiamo anche una custodia ad asciugatura rapida per conservarli, collegamento magnetico negli inserti auricolari e un laccio regolabile per un fissaggio sicuro. Qualità costruttiva buona, prezzo economico, design piuttosto sobrio, tre buoni motivi per prenderli in considerazione.

Cuffie Conduzione Ossea Come vi abbiamo anticipato nell'introduzione di questa guida, molti auricolari per il nuoto sono modelli a conduzione ossea come quello a seguire. Questi marchiati Generico sono appunto degli auricolari per il nuoto (IP68 impermeabili) a conduzione ossea Bluetooth molto diversi dalle normali cuffie in-ear, in quanto sono progettati per trasmettere vibrazioni sonore alla coclea, mantenendo sempre una certa fedeltà audio. Grazie al design open-ear sarete sempre consapevoli di ciò che vi circonda mentre nuotate (questo è un aspetto molto importante soprattutto per chi nuota da solo). Abbiamo anche 32 G di memorizzazione MP3, perfetti per caricare i vostri brani preferiti. Design ergonomico, buona qualità costruttiva (realizzati in titanio), leggerezza (pesa solo 30 grammi) e facile configurazione. La batteria agli ioni di litio da 230 mAh incorporata vi garantirà fino a 8 ore di musica con una carica completa. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

Fojep Cuffie A Conduzione Ossea per Nuoto Sulla stessa lunghezza d'onda del modello precedente, ecco a voi Fojepn cuffie a conduzione ossea. Trattandosi di un modello subacqueo AS18 con grado di impermeabilità professionale IP68, resisteranno fino a 2 metri di profondità. Il design impermeabile e l'eccellente qualità del suono li rendono una scelta affidabile per qualsiasi appassionato di nuoto. Grazie al design ergonomico open-ear avrete sempre piena consapevolezza dall'ambiente circostante. Buona anche la qualità costruttiva: telaio in metallo con memoria di titanio pieghevole a 360° (ideale per adattarsi a diverse dimensioni della testa, anche con occhialini e cuffie). Cuffiette dotate di tecnologia Bluetooth 5.1 e di una memoria interna da 16 GB (potrete memorizzare fino a 5000 brani). Per quanto riguarda l'autonomia, avrete fino a 7 ore di uso continuo con una singola carica. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perché non prendere in considerazione?

IFECCO Cuffie Conduzione Ossea IFECCO sono anche loro cuffie a conduzione ossea perfette per il nuoto in piscina. Grazie al design open-ear e alla loro vestibilità sicura e confortevole, rimarranno ferme sul capo anche durante i vostri allenamenti più intensi, migliorando così la vostra esperienza di nuoto. Ovviamente dispongono di una classe professionale di impermeabilità IP68, che garantisce una completa resistenza all'acqua fino a 20 metri. Grazie alla memoria da 32 GB, alla modalità MP3 e alla batteria al litio dalla grande capacità, potrete godervi fino ad 8 ore di musica continua con una sola carica. Con il Bluetooth 5.4 avrete una trasmissione audio migliorata, un minore consumo energetico, una velocità di trasferimento dati più rapida e una connessione senza interruzioni. Sicurezza, comfort e prezzo conveniente, tutte delle valide ragioni per prendere in considerazione questi auricolari a conduzione ossea per il nuoto.

BEARTAIN Cuffie Conduzione Ossea per Nuoto BEARTAIN cuffie a conduzione ossea per nuoto, a differenza delle cuffie intrauricolari, sono progettate per trasmettere il suono dal basso all'orecchio interno attraverso le vibrazioni del cranio, consentendovi di indossare senza alcun problema cuffia, occhialini e tappi per le orecchie. Che si tratti di nuotare o immergersi (per non più di 30 metri), potrete utilizzare l'MP3 da 32G integrato per riprodurre i vostri brani preferiti. Cosa importante, utilizzano una tecnologia audio migliorata per fornire un suono chiaro e di alta qualità. Il chip Bluetooth 5.3 integrato migliorerà significativamente la velocità e la distanza di comunicazione, più la stabilità (fino a 30 metri con latenza quasi "zero", basso consumo energetico e altri vantaggi). Tra le altre cose abbiamo una grande batteria integrata da 180 mAh pronta a garantire fino a 8 ore di autonomia con una singola carica, più un filtro ENC integrato perfetto per eliminare il rumore ambientale. Auricolari belli da vedere, facili e comodi da indossare, in più sono venuti ad un buon prezzo.

Sony NW-WS413 Sony NW-WS413, per chi conosce il genere di auricolari, sono delle cuffiette storiche che ancora oggi fanno la loro bella figura in termini di design e caratteristiche tecniche. Come la stragrande maggioranza delle cuffie per il nuoto, più che delle semplici cuffie, sono dei veri e propri lettori MP3 sportivi a prova di acqua salata e polvere (IP65/68). Risultano waterproof fino a una profondità di 2 metri e vantano un design ermetico (resistono a temperature comprese tra -5 °C e 45 °C). Premettendo che 12 ore di autonomia non sono affatto poche, potrete utilizzare gli auricolari durante le vostre lunghe sessioni di allenamento. Ma è il design compatto e avvolgente a rendere queste cuffie sicure e comode. Inoltre, con la modalità audio ambientale potrete sentire i suoni circostanti anche durante la riproduzione musicale (anche l'istruttore che vi spiega gli esercizi). Non sono sicuramente tra i dispositivi più economici in circolazione, ma valgano il prezzo di vendita!

SHOKZ OpenSwim Pro Arriviamo al prodotto più costoso e performante della nostra guida, le cuffie a conduzione ossea di SHOKZ. Senza perderci in chiacchiere, diamo un'occhiata alla scheda tecnica di questi auricolari per il nuoto. Il grado di impermeabilità IP68 di OpenSwim Pro vi consentirà di affrontare ogni sorta di avventura acquatica fino a 2 metri di profondità per 2 ore. A garantire sicurezza e comfort abbiamo il design open-ear perfetto per percepire con facilità tutto ciò che accade nell'ambiente circostante. Occhio alla doppia modalità Bluetooth e MP3 (con 32 GB di storage). Progettati per un utilizzo sportivo ottimale, i pulsanti fisici di OpenSwim Pro vi forniranno un feedback immediato, consentendovi di navigare senza sforzo tra musica e chiamate con semplici combinazioni di tasti. Suono chiaro, volume potente e bassi profondi grazie alla tecnologia a conduzione ossea PremiumPitch 2.0+. Inoltre, potrete personalizzare la vostra esperienza OpenSwim Pro con l'app Shokz. Disponibili in due diverse colorazioni.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.