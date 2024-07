Quali sono le migliori bici a pedalata assistita e cosa bisogna sapere prima di acquistarne una

Quando parliamo di biciclette, facciamo riferimento ad un formidabile mezzo a due ruote perfetto per andare a lavoro, fare la spesa o anche una semplice passeggiata. Consapevoli però che la vostra vecchia Graziella è passata ormai di moda (eccetto per gli amanti del vintage), siete qui in cerca di una valida sostituta, magari elettrica e con pedalata assistita! In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto solo le migliori bici a pedalata assistita. Di seguito troverete una varietà di modelli diversi tra loro per design, qualità costruttiva, dimensioni e prezzo. Ovviamente, leggendo l'elenco, noterete sin da subito i modelli marchiati Eleglide e Nilox (molti modelli sono acquistabili anche su Amazon Italia). Qualora i prodotti presenti in questa guida non dovessero bastarvi, abbiamo la soluzione! Vi suggeriamo le nostre guide dedicate alle migliori bici pieghevoli con tanti modelli leggeri, economici, elettrici e non. Vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra guida rivolta alle migliori bici elettriche pieghevoli (con modelli semplici e compatti, economici e non) e alle migliori mountain bike elettriche (perfette per le vostre escursioni).

Come scegliere una bici a pedalata assistita

Come deve essere una bici a pedalata assistita? Bella, economica e performante! Scherzi a parte, scegliere una buona bici a pedalata assistita non è una cosa semplice, perché il mercato pullula di prodotti e per scegliere il migliore ci vuole l'occhio clinico! Al momento dell'acquisto dovrete valutare una serie di caratteristiche tecniche (che vi andiamo ad elencare in questo paragrafo) solo così potrete garantirvi un prodotto di qualità pronto a soddisfare le vostre esigenze. Peso e dimensioni : una buona bici elettrica dovrebbe avere dimensioni compatte e peso contenuto, ma questo non sempre è possibile! Nel caso specifico di quelle a pedalata assistita, a pesare è il motore (non sono rari modelli di 18-20 Kg). Solitamente quelle più leggere sono anche le più costose, perché le aziende produttrici hanno puntato tutto sui materiali (carbonio piuttosto che alluminio). Una papabile soluzione al problema dimensioni/peso potrebbe essere un modello con batteria removibile (soprattutto nel caso specifico di batterie grosse e potenti). Quando parliamo di peso e dimensioni a fare la differenza sono anche le ruote. Premettendo che le dimensioni delle ruote influiscono sulla portabilità e sull'efficienza della bicicletta (soprattutto su strade sconnesse), c'è da dire che in commercio troverete un po' di tutto (da 20" a 29" di diametro).

Quali bici a pedalata assistita comprare

Perché si dovrebbe acquistare un bicicletta elettrica? Perché è ecologica, facile da mantenere dal punto di vista economico (soprattutto perché non occorre assicurazione, targa, carburante e così via), maneggevole e comoda per muoversi sia in piccole che grandi città (soprattutto quando si ha a che fare con il traffico). Ora la domanda è, bicicletta elettrica o bicicletta con la pedalata assistita? La risposta purtroppo per voi non è ovvia! Spesso e volentieri i due modelli vengono confusi ma ahimè non sono la stessa cosa. La differenza principale risiede nel fatto che nella prima il motore può essere utilizzato anche senza pedalare, mentre nella seconda il motore fornisce supporto solo quando si pedala. Detto questo, qualora foste interessati ad una bicicletta elettrica, vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto di riferimento, diversamente qualora il vostro interesse fosse per una bici a pedalata assistita, vi invitiamo a proseguire nella lettura. Obiettivamente parlando la bici a pedalata assistita è una normale bicicletta finché non si attiva il motore progettato appunto per farvi faticare di meno (durante la pedalata) andando più veloce (una soluzione niente male soprattutto quando si guida su strade sconnesse o salite impegnative). Detto questo, proseguendo noterete che le biciclette a pedalata assistita non solo tutte uguali sia esteticamente che per caratteristiche tecniche (freni, materiali, posizione del motore e così via), per non palare poi del prezzo. Noterete sin da subito che i modelli da città sono abbastanza diversi da quelli utilizzati per fare sport o per resistere a lunghi spostamenti e tragitti tortuosi. Le city bike sono certamente più graziose ma a livello di performance alla guida non c'è paragone con le mountain bike o le fat bike. Ovviamente scegliere un modello piuttosto che un altro spetta solo a voi (in base alle vostre esigenze e al budget). Sia chiaro, a prescindere dal modello, sono tutti prodotti facilmente reperibili su store online (anche su Amazon Italia). Arrivati a questo punto della guida avrete sicuramente le idee più chiare. Quindi non vi resta altro da fare che proseguire, spulciare l'elenco prodotti qui sotto e scegliere la vostra nuova bici a pedalata assistita tra i migliori prodotti in vendita.

Nilox E-Bike X7 Plus Nilox X7 Plus è una trekking E-Bike a pedalata assistita che riprende le radici dello stile urbano senza rinunciare all'essenza sportiva. Un modello versatile e ben strutturato con parafanghi e portapacchi, cambio Shimano con 21 velocità e batteria al litio removibile LG da 36 V – 13 Ah (fino a 80 Km di autonomia). Abbiamo anche copertoni semi tassellati 27.5" x 2.10" progettati per scorrere veloci sull'asfalto e fornire una maggiore trazione, più sospensioni anteriori perfette per assorbire le asperità del terreno. Per una guida confortevole e sicura avrete a disposizione freni a disco anteriori e posteriori Tektro. La velocità massima è di 25 Km/h con motore Brushless High Speed 36 V – 250 W. Per quanto riguarda design ed estetica, abbiamo un telaio in alluminio dalle linee eleganti e un comodissimo display LCD. Perfetta per l'uso quotidiano ma anche per il cicloturismo. Per uno stile smart sempre al passo con i tempi vi consigliamo Nilox E-Bike X7 Plus.

ENGWE ENGINE X Engwe Engine X è una fat bike (31 Kg di peso) aggressiva in tutto, progettata per sfidare le salite più dure e i terreni più impervi. Vanta un telaio in lega di alluminio 6061, con un solo tubo diagonale nella parte centrale, più due pneumatici da 20" spessi ben 4". Nessun risparmio sugli optional: sia sulla forcella anteriore che sulla parte centrale del telaio sono integrate delle ottime sospensioni meccaniche, c'è anche un terzo ammortizzatore sotto la sella, su entrambe le ruote ci sono freni a disco molto efficaci, in più entrambi gli pneumatici sono coperti da parafanghi abbastanza ampi. La batteria da 13 Ah è nascosta nella parte anteriore del telaio e aziona il motore brushless integrato nella ruota posteriore (potenza normale fino a 250W, per una velocità massima fino a 25 km/h). Le modalità di guida predefinita è la pedalata assistita (c'è anche la modalità solo elettrica) con 5 livelli diversi che permettono di scegliere la velocità massima. Per quanto riguarda gli accessori, abbiamo un faretto abbastanza potente sulla ruota anteriore, un pratico portapacchi montato su quella posteriore, più uno stop a LED sul retro (s'illumina quando si preme il freno). Sul manubrio ci sono il controller principale e il campanello a sinistra, l'acceleratore e il cambio Shimano a 7 velocità a destra, più il display LCD al centro. Il cavalletto posto sulla ruota posteriore è molto robusto e riesce a reggere la bici senza problemi. I pedali sono in plastica e alluminio. Engwe Engine X ha un'autonomia ottima, ovviamente in base alla modalità d'utilizzo: fino a 100 Km in modalità assistita, fino a 50 Km circa con la modalità solo elettrica (con acceleratore). La bici si accende tramite chiave. Un modello robusto e pieghevole dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da prendere in considerazione. Recensione Engwe Engine X

Nilox E-Bike J4 Plus Nilox J4 Plus è una bici elettrica a pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alla forcella anteriore ammortizzata, alle gomme FAT da 20" e al doppio freno a disco. Potente e robusta, Nilox J4 Plus è dotata di cambio Shimano a 7 velocità, motore brushless High Speed da 36 V - 250 W e batteria removibile da 36 V - 13 Ah integrata nel telaio. La batteria ricaricabile in 6 ore vi permetterà di raggiungere i 25 Km/h e di percorrere in modalità assistita fino a 70 Km. Un modello dal design audace e moderno con telaio ripiegabile in alluminio, potenti luci LED e display LCD per scegliere fra 5 modalità di guida. Comodo anche il portapacchi posteriore. Con Nilox J4 Plus avrete movimento, tecnologia e scelte sostenibili. Perfetta per percorsi sterrati e città. Nulla da dire sul prezzo perfettamente in linea con le caratteristiche del prodotto.

Nilox E-Bike J5 SE Nilox J5 SE è una bici elettrica dal look elegante, pratica e confortevole. Grazie alla batteria removibile da 36 V – 13 Ah potrete percorrere in modalità assistita fino a 90 Km. La batteria, ricaricabile in 6 ore, può essere estratta e ricaricata praticamente ovunque. Grazie alle robuste ruote da 26" e al cambio Shimano a 7 velocità avrete una guida confortevole e sicura in ogni situazione. Grazie al comando REVOSHIFT presente sul manubrio, potrete passare velocemente da una marcia all'altra con il minimo sforzo e senza allontanare le mani dalla manopola. Il motore Brushless High Speed da 250W vi garantirà una velocità massima di 25 Km/h. Dal display LED presente sul manubrio potrete accendere o spegnere il motore, visualizzare l'autonomia residua e selezionare una delle velocità. Nilox J5 SE, la bici elettrica pensata per le esigenze di mobilità urbana e non solo. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Eleglide M2 Eleglide M2 si presenta come una mountain bike "classica" con l'aggiunta di un blocco aggiuntivo sul tubo inferiore, che è ovviamente la batteria. Pesando solo 22 Kg con batteria installata la troverete molto leggera in ogni contesto. Il design è semplice ma moderno, con grandi ruote da 27,5" (larghezza di ben 2,4") e larghi copertoni ben tassellati. Sul manubrio si notano subito i freni in metallo che azionano i dischi idraulici (uno dei migliori sistemi di frenata in questa fascia di prezzo) e il doppio cambio Shimano a 24 velocità. L'assistenza elettrica in questa bici è molto buona per il prezzo, seppur non perfetta (inizia dopo circa mezza pedalata e ha una curva non troppo ripida, ma neanche troppo lunga). Il motore offre una potenza massima di picco di 570W e 55NM di coppia. La batteria da 540Wh può garantire fino a 125 Km di autonomia. È disponibile un'applicazione gratuita per iOS e Android utile a controllare in modo più preciso l'autonomia e a regolare alcune (poche) impostazioni della bici, come la possibilità di inserire un PIN numerico richiesto per poter utilizzare il display (e quindi la pedalata assistita). Eleglide M2 è disponibile su Geekmall a soli 849€. Per il resto delle info vi lasciamo la nostra recensione. Recensione Eleglide M2

Eleglide Bicicletta Elettrica T1 Sulla stessa lunghezza d'onda della mountain bike elettrica Eleglide M2 abbiamo T1 Step-Thru, una bici dalle ottime prestazioni venduta ad un prezzo giusto! Eleglide T1 Step-Thru, come suggerisce il suo nome, vanta un design a passo basso privo di staffa centrale (facilita notevolmente la salita e la discesa dalla bici). Le ruote hanno una dimensione di 27,5" ed una larghezza di 1,75". I copertoni non sono larghi come in altre bici ma sono ben tassellati e montano freni a disco posteriori ed anteriori. Sono presenti due parafanghi sia davanti che dietro, insieme ad un faro posteriore azionabile dal display LCD a da 3", ed un catarifrangente posteriore sotto la sella (vi aiuterà in condizioni di scarsa luminosità). Vi è anche un campanello sul manubrio (posizione personalizzabile), un portapacchi posteriore e un discreto cavalletto. Il motore è posteriore e vanta una potenza fino a 250W con pedalata assistita a 5 livelli e velocità bloccata a 25 Km/h come da limite di legge in Italia (volendo potrete sbloccarlo fino a 32 Km/h). Un'altra caratteristica importante è la batteria removibile. Una bici elettrica ben equipaggiata, con tutte le funzionalità essenziali necessarie per garantire un'esperienza di guida confortevole: cambio Shimano a 7 velocità integrato, freni a disco, una comodissima modalità walk (per spingere la bici a mano senza fatica), più una sospensione anteriore con funzionalità di blocco (permette alla bici di adattarsi alle diverse condizioni del terreno). Un'ottima bici elettrica da città, perfetta per l'uso su asfalto e sulle piste ciclabili. Di seguito la nostra accuratissima recensione con unboxing, montaggio ed esperienza d'uso. Recensione Eleglide T1 Step-Thru

Tenways CGO600 Pro Tenways CGO600 Pro è una bici elettrica esteticamente piacevole, realizzata per sembrare una bici "qualunque" ma anche per integrare soluzioni innovative e offrire un'autonomia di fascia alta. Andiamo a vedere il tutto nello specifico! Esteticamente Tenways CGO600 Pro è chiaramente una bici moderna (cominciando dai colori e finendo alla batteria integrata nel tubo diagonale). Il manubrio è regolabile in altezza e su di esso è presente un classico campanello e un piccolo display (da qui si accende la bici dopo aver inserito un codice a quattro cifre senza il quale non potrete usufruire della pedalata assistita). Da questo piccolo monitor potrete anche verificare l'autonomia residua, la velocità e anche i chilometri percorsi (più una stima di quelli rimanenti). Le ruote sono da 40 mm e hanno un ottimo sistema antiforatura. Il punto forte di questa bici è la leggerezza in quanto CGO600 Pro pesa solo 16 Kg. Tutte le parti elettriche sono IP65, mentre il resto della bici è IPX4 (insomma potrete pedalare senza problemi sotto la pioggia). La batteria da 360 Wh è di tipo removibile e nominalmente vi garantirà 100 Km di viaggio con pedalata assistita che è decisamente un buon risultato. Cosa manca? Non ci sono purtroppo degli ammortizzatori, ma a quanto pare è un difetto "comune" di bici così esili ed eleganti. Buona per l'utilizzo in città. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione Tenways CGO600 Pro

Engwe E26 Engwe E26 è una fat bike solida, potente e pesante che può essere perfino scambiata per un piccolo motorino. Le ampie ruote da 26" spesse 4" la rendono adatta a qualsiasi tipo di terreno. L'esperienza di guida comoda e stabile, insieme alla generosa autonomia, la rendono perfetta per lunghi spostamenti o per una gita fuori porta. Il telaio è in lega di alluminio 6061 ed è disponibile in due varianti, passo alto o step-through (ossia senza tubo superiore). Il peso è sicuramente un fattore da considerare: dati i suoi 34,5 Kg questa fat bike risulta difficile da usare senza l'aiuto della pedalata assistita. È molto apprezzata la presenza di sospensioni sulla ruota anteriore e sulla sella, così come la presenza di ampi parafanghi. Ottima anche la presenza del doppio freno a disco idraulico da 180 mm su entrambe le ruote, che assicura una frenata veloce e stabile. Il motore ha una potenza di 250W con una velocità massima di 25 Km/h, tuttavia potrete sbloccare il software per arrivare a utilizzare tutta la potenza (ben 750W) e aumentare nettamente la velocità massima (fino a 45 Km/h). Abbiamo anche un faretto molto potente, un comodissimo portapacchi e uno stop a LED che s'illumina quando si frena. Sul manubrio non manca un controller (con tasto di accensione e pulsanti +/- per regolare il livello di pedalata assistita), un campanello, un display LCD, un acceleratore e un cambio Shimano a 7 velocità. Non manca un cavalletto in plastica abbastanza robusto utile allo scopo. Engwe E26 ha un'autonomia eccellente: l'azienda dichiara fino a 140 Km di autonomia in modalità pedalata assistita con una sola carica (una grande comodità è la possibilità di rimuovere la batteria per caricarla in casa). Una bici fatta su misura per chi desidera muoversi davvero! A seguire la nostra recensione. Recensione Engwe E26

ENGWE P275 Moderna e stilosa, ENGWE P275 nasce per soddisfare le esigenze di chi desidera muoversi comodamente in città e non solo. Vanta un telaio in lega d'alluminio step through (senza la staffa centrale) e soprattutto senza sospensioni né sul fronte né sul retro. Il design è piuttosto sinuoso ed elegante, anche se il vano batteria sporgente dal retro rovina un po' l'estetica generale. Nonostante le dimensioni generose, il peso rimane sui 25 Kg circa. Le ruote sono da 27,5" e montano freni a disco Tektro efficaci in ogni condizione. Abbiamo anche due parafanghi molto ampi, due fari anteriori che fanno tanta luce, una piccola luce rossa posteriore da applicare sotto la sella, più un curioso campanello a forma conica da montare sul manubrio. Non manca un portapacchi sul retro, pedali abbastanza resistenti, più un comodo cavalletto. Il motore Ananda Brushless Mid-drive ha una potenza fino a 250W e velocità bloccata a 25 Km/h, come da limite di legge in Italia. Il cambio Shimano integrato ha 9 velocità. La batteria removibile ha una capacità di ben 19,2 Ah. Engwe P275 ST è una vera bici con pedalata assistita (senza modalità solo elettrico). Disponibile invece la modalità walk, molto utile per portare a mano la bici senza fatica. Ha un'autonomia dichiarata fino a 260 Km, un valore mostruoso che rappresenta uno dei punti di forza più evidenti di questo modello. Engwe P275 ST è una vera bici da città (non una fat bike come la Engwe Engine X) pensata per essere solida e avere un'autonomia da record. Vi lasciamo la nostra recensione con montaggio, caratteristiche tecniche, modalità di guida ed esperienza d'uso. Recensione Engwe P275 ST

