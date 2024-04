Migliori bici pieghevoli, elettriche e non

Una bici pieghevole non è solo una comodità, ma una necessità per molte persone che hanno carenza di spazio, o bisogno di spostarsi anche con altri mezzi dove riporle. Ecco i modelli da comprare secondo noi.

Di seguito la nostra lista delle migliori bici pieghevoli aggiornata ad aprile 2024. Qualora i prodotti presenti in questa guida non dovessero bastarvi, vi rimandiamo alla nostra pagina generica dedicata alle migliori biciclette elettriche del 2024. Abbiamo anche una guida dedicata alle sole bici elettriche pieghevoli e una per le mountain bike elettriche, se cercaste qualcosa di più specifico. Bando alle ciance, vediamo subito cosa sono queste bici pieghevoli, perché dovreste acquistarne una, e quali sono quelle da comprare (elettriche e non).

Migliori bici pieghevoli 2024

La vostra vecchia bicicletta è passata ormai a miglior vita e siete in cerca di un nuovo modello magari piccolo, semplice, compatto e facilmente trasportabile? Bene, noi abbiamo la soluzione: una bici pieghevole. Le biciclette pieghevoli sono per prima cosa ecologiche, vi consentono di evitare il traffico e di spostarvi velocemente in città. E poi grazie al design pieghevole e all'estrema leggerezza potrete portarle praticamente ovunque, anche in treno. Ma non è finita qui, perché oltre ai modelli più semplici, in vendita troverete anche modelli elettrici (più costosi ovviamente) con pedalata assistita (o senza) pronti a fare la differenza durante le vostre passeggiate all'aperto. In questa guida abbiamo raccolto solo i modelli migliori e li abbiamo divisi per paragrafi. Negli elenchi a seguire troverete bici leggere, economiche, elettriche e non, più quelle con le dimensioni adatte per il treno o altri mezzi pubblici. Amanti della mobilità e delle scampagnate all'aria aperta, questa è la guida all'acquisto giusta per voi!

Indice

Migliori bici pieghevoli leggere

Quando si parla di biciclette pieghevoli, la leggerezza è una qualità imprescindibile. Ovviamente il design pieghevole, le dimensioni compatte e il peso contenuto aumentano la portabilità della bicicletta. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo le più leggere. Essendo appunto la leggerezza una qualità che accomuna su per giù un po' tutti i modelli, vi invitiamo a proseguire con gli altri paragrafi.

YyanLAK Bicicletta Pieghevole YyanLAK è una bici pieghevole dal design semplice e compatto, e dal peso contenuto (soli 13 Kg). La bicicletta è dotata di un doppio sistema frenante ad alta sensibilità, un cambio a 7 velocità e ruote da 20". Inoltre, l'altezza della sella e del manubrio sono regolabili. Ovviamente il design pieghevole (associato all'estrema leggerezza) ne agevola la portabilità. Perfetto per utenti sempre in movimento che sono in cerca di una bicicletta facilmente trasportabile (anche nel bagagliaio). A questo prezzo è impossibile chiedere di più.

Nilox Bike X0 Nilox Bike X0 è una bici pieghevole che non ha bisogno di presentazioni. Grazie alle dimensioni ridotte (150 x 65 x 110 cm), al peso contenuto (12 Kg) e al design pieghevole potrete trasportala praticamente ovunque (anche portabagagli auto). Esteticamente si presenta accattivante e moderna, con cerchi in alluminio da 20" e un solido telaio opaco in acciaio. Massima comodità garantita dalla sella ergonomica e dal manubrio super confortevole. È inoltre dotata di freni a pattino e pratici pedali richiudibili. Per uno stile sempre al passo con i tempi vi consigliamo Nilox Bike X0.

Moma Bikes First Class Moma Bikes First Class è il miglior alleato per spostarsi quotidianamente in città. Una volta piegata questa bicicletta occuperà pochissimo spazio e potrete trasportarla ovunque (anche in treno, autobus e auto). Spicca il leggero telaio in alluminio. Non manca un cambio Shimano a 6 velocità. È una bici dal design urbano al 100%, con ruote da 20", parafanghi, cavalletto e portapacchi. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori bici pieghevoli economiche

In questo paragrafo il budget non è un problema! Le migliori bici pieghevoli economiche le trovate a seguire. Qualora foste disposti a spendere di più, vi invitiamo a proseguire con gli altri paragrafi dove troverete altri modelli (anche elettrici).

POKENE Bicicletta pieghevole Compatta e portatile, POKENE è una bicicletta pieghevole dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Nel complesso si presenta leggera e robusta, realizzata con materiali di alta qualità. L'altezza della sella è regolabile, così come anche quella del manubrio. Non mancano un cambio a 7 velocità, doppio freno a disco e comode ruote da 16". Ideale per il pendolarismo urbano. Che si tratti di spostamenti quotidiani o di avventure del fine settimana, questa bici pieghevole è perfetta! Per una guida fluida e confortevole vi consigliamo questo modello.

Discovery Bicicletta Pieghevole Per gli amanti delle passeggiate all'aperto questa bicicletta marchiata Discovery non ha bisogno di presentazioni. Discovery Adventures è un marchio globale di intrattenimento all'aperto e i suoi prodotti sono da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Il modello in questione grazie al design pieghevole risulta ovviamente facile da trasportare. Abbiamo anche un robusto (ma leggero) telaio in acciaio, ruote da 20" con cerchi alluminio, pedali pieghevoli, cambio Shimano a 6 velocità, luci anteriori e posteriori per le vostre escursioni serali. Il prezzo è alla portata di tutti. Impossibile chiedere di più!

Licorne Bike CONSERES Licorne Bike CONSERES è il vostro eroe quotidiano e il motivo è presto detto. Il design pieghevole, le dimensioni compatte (‎155 x 75 x 20 cm) e il peso contenuto (20 Kg) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani (si adatta facilmente anche al bagagliaio). La bicicletta ha un telaio in acciaio robusto e resistente pronto ad affrontare qualsiasi situazione. Non mancano un cambio a 6 velocità, ruote da 20", portapacchi, cavalletto e campanello. Cosa importante, arriva assemblata al 99% (dopo una breve regolazione di freni e marce, potrete iniziare subito a pedalare).

Migliori bici pieghevoli elettriche

Amanti dell'ecologia e delle passeggiate all'aria aperte, in questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori biciclette elettriche pieghevoli presenti sul mercato. Ovviamente in questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la qualità dei prodotti. A seguire troverete anche un paragrafo dedicato a modelli sempre pieghevoli ma non elettrici. Qualora foste alla ricerca di un modello specifico per i vostri viaggi da studente pendolare, vi invitiamo a proseguire con il paragrafo dedicato ai migliori modelli per treni.

DYU A1F DYU A1F è una bicicletta elettrica pieghevole dotata di pneumatici da 16", batteria di grande capacità da 7.8 Ah e super motore. I freni a doppio disco sulle ruote anteriori e posteriori si occuperanno della vostra sicurezza. Non mancano luci anteriori e posteriori per i vostri spostamenti notturni. La sella della bicicletta è ovviamente regolabile (per adattarsi a diverse altezze), morbida, dotata di silicone antiurto e molle ammortizzanti integrate. Il corpo in lega di alluminio e magnesio si presenta leggero e facile da trasportare. Per quanto riguarda la guida, abbiamo 3 modalità di lavoro: elettrica pura, assistenza elettrica e assistenza semi-elettrica. La bicicletta ha anche un cestino anteriore estraibile ed è dotata di portapacchi posteriore.

i-Bike Fold Green i-Bike Fold Green è una bicicletta elettrica che non ha bisogno di presentazioni. Vediamo subito cosa offre: pedalata assistita, telaio pieghevole in acciaio, motore posteriore brushless 250 W, batteria ricaricabile, ruote 20" x 1,75", parafanghi in metallo, freni a V, luce LED anteriore e posteriore, portapacchi anteriore e posteriore, pedali pieghevoli e cavalletto laterale. Sarete felici di sapere che viene consegnata assemblata al 99%. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nilox E-Bike J1 Plus Nilox E-Bike J1 Plus combina perfettamente il dinamismo di una bicicletta a pedalata assistita allo stile di una bici tradizionale. Ecologica e adatta ai percorsi urbani, raggiunge i 25 Km/h grazie al motore brushless High Speed da 250 W di potenza. Inoltre, avrete il massimo del comfort grazie al telaio pieghevole, al cesto anteriore, al portapacchi posteriore, alle ruote da 20", alle luci LED e alla sella ergonomica. Perfetta per l'utilizzo quotidiano, ricaricabile da corrente elettrica in sole 4 ore e permette di percorrere fino a 40 Km. Movimento, tecnologia e scelte sostenibili, tutto questo in un solo prodotto!

F.lli Schiano Galaxy F.lli Schiano Galaxy è una bici elettrica pieghevole che va subito al sodo senza troppi fronzoli. Con un potente motore posteriore da 250 W e una velocità massima di 25 Km/h con pedalata assistita, F.lli Schiano Galaxy vi sosterrà nei vostri spostamenti quotidiani. Con una batteria al litio GREENWAY perfettamente integrata nel telaio, riuscirà a percorrere fino a 90 Km in modalità ECO con una sola carica. Questa e-bike offre caratteristiche eccezionali come il cambio Shimano a 8 velocità, il telaio in alluminio, il freno a V, la forcella rigida e due comodi pneumatici da 20". Per di più vi verrà consegnata assemblata al 98%.

Migliori bici pieghevoli per il treno

Studenti universitari, lavoratori sempre in movimento, siete in cerca di un mezzo di trasporto su misura per voi? Bene perché in questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori biciclette pieghevoli per treno (Trenitalia dichiara che le dimensioni non devono essere superiori a cm 80 x 110 x 45). Occhio perché molti modelli presenti negli altri paragrafi sono perfetti (per dimensioni) per i vostri viaggi in treno.

Multibrand PROBIKE FOLDING 20 Multibrand PROBIKE FOLDING 20 è una bicicletta pieghevole dal design elegante e dal prezzo conveniente. Grazie alle sue dimensioni ridotte (una volta piegata), potrete riporla facilmente nel portabagagli della vostra auto e trasportarla ovunque (anche in treno). Vediamo subito le caratteristiche principali: telaio in acciaio pieghevole, cambio Shimano a 6 velocità, luci anteriori e posteriori, cestino, freni a V, cambio manuale e ruote 20". Viene consegnata assemblata al 90% con un piccolo set di attrezzi. Occhio perché questo modello è adatto a persone con un'altezza massima di 130 - 180 cm.

FOLD LIGHT 1 SECOND Agli utenti sempre in movimento che sono in cerca di una bicicletta pieghevole compatta da portare dappertutto, noi suggeriamo FOLD LIGHT 1 SECOND. Grazie alle ruote da 16'', al telaio e alla forcella monobraccio in alluminio, questa bicicletta è tra le più compatte e leggere in circolazione (quindi perfetta per spazi molto ristretti: treno, metro, ascensore). Inoltre, avrete a vostra disposizione 9 velocità (per un guida sempre personalizzata). Non mancano grip ergonomici e una sella confortevole in schiuma. Una bicicletta di qualità superiore da prendere in considerazione se non si hanno problemi di budget e si ambisce solo al meglio.

Migliori bici pieghevoli non elettriche

Ovviamente le biciclette pieghevoli non sono necessariamente elettriche. In questo abbiamo raccolto abbiamo raccolto i modelli più classici con design pieghevole, dimensioni compatte e peso contenuto. A questo punto della guida avrete ben chiaro che esistono biciclette per ogni tipo di esigenza. Di seguito qualche consiglio utile da tener presente al momento dell'acquisto.

Bici pieghevole FOLD 100 FOLD 100 è una bicicletta pieghevole semplice, compatta (chiusa: 78 x 66 x 41 cm) ed economica, perfetta per chi è in cerca di un mezzo di trasporto pratico, in grado di entrare nel portabagagli e ideale per viaggiare sui treni. Realizzata in materiali di qualità e con comode ruote da 20". Inoltre, pesa solo 13,3 Kg. Siete in cerca di un bicicletta pieghevole ma non siete disposti a spendere tanto? Bene, FOLD 100 è la soluzione!

PACTO Eleven PACTO Eleven è una bicicletta pieghevole di qualità, perfetta per chi cerca un mezzo di trasporto pratico per piccoli spostamenti quotidiani. Vediamo subito le caratteristiche: telaio in acciaio sovradimensionato, cerchi in alluminio a doppia parete, cambio Shimano Gears a 3 velocità. Dotata di freni a V anteriori e posteriori (per una frenata più efficiente). È possibile regolare liberamente l'altezza e non manca un'impugnatura ergonomica antiscivolo perfetta per una guida prolungata. Viene consegnata assemblata al 95%. Il prezzo è buono, decisamente in linea con le caratteristiche del prodotto.

Bici pieghevole FOLD 500 Con FOLD 500 sale il prezzo e con esso anche la qualità del prodotto (rispetto ai modelli precedenti suoi antenati). FOLD 500 è una bici leggera, compatta, facile da riporre e portare sui mezzi di trasporto (auto, treno, camper e così via). Con 7 velocità vi seguirà praticamene ovunque (perfetta per spostamenti quotidiani o lunghe passeggiate all'aria aperta). Grazie al leggerissimo telaio in alluminio pesa solo 12,9 Kg. Per il massimo del comfort non manca una sella confortevole in schiuma senza cuciture. A renderla stabile durante la guida abbiamo due ruote da 20". Se non avete problemi di budget, vi consigliamo caldamente questo prodotto.

Come scegliamo una bici pieghevole

Quando parliamo di bici pieghevoli ci sono delle caratteristiche che vanno necessariamente valutate al momento dell'acquisto. Per prima cosa, è importante interrogarsi sull'utilizzo di questo mezzo di trasporto a due ruote: semplici spostamenti in città, per viaggi in treno, per passeggiate domenicali all'aria aperta e così via. Una volta chiaro lo scopo, potrete valutare il modello ovvero elettrico, classico, da treno, da città e così via. Anche se le bici pieghevoli sono progettate per essere facilmente trasportabili, un'altra cosa da valutare al momento della acquisto sono le dimensioni (ruote e telaio) e il peso (soprattutto in base al proprio sesso e corporatura). Anche i materiali sono importanti. Ovviamente nel caso di modelli elettrici andrebbe poi valutata la potenza del motore e della batteria, la presenza (o assenza) della pedalata assistita. Ultimo, ma non per importanza, il prezzo (in vendita troverete praticamente di tutto, sia modelli economici che di qualità superiore).