Quali sono le migliori bilance pesapersone digitali da comprare?

Ricordate le ormai datate bilance da bagno analogiche con lancetta? Sicuramente sì, perché hanno arredato i bagni di tutti per decenni (scommettiamo anche il vostro). Bene, queste bilance sono decisamente morte e sepolte, e hanno elegantemente lasciato il posto a delle belle bilance digitali (per i più esigenti, ci sono anche modelli Smart). Ecco cosa troverete in questa guida, le migliori bilance pesapersone Smart! Piccolo spoiler: non aspettatevi una valanga di prodotti! Lo scopo è quello di fornirvi un elenco pratico e veloce da consultare, con pochi pezzi accuratamente selezionati e che meritano davvero la vostra considerazione in termini di rapporto qualità/prezzo. Quindi ricapitolando, a seguire troverete un elenco di pochi prodotti ma buoni, sempre aggiornato e curato nei dettagli. Inoltre per non farvi mancare nulla, ogni prodotto sarà accompagnato da una breve descrizione comprendente caratteristiche generali e punti di forza. Partendo dal presupposto che le bilance pesapersone sono accessori utili a tutti, da chi vuole tenere sotto controllo il proprio peso durante una dieta, agli sportivi intenti a ottimizzare le loro performance gestendo le proprie masse corporee (lo vedremo meglio in seguito), vi suggeriamo altre nostre guide all'acquisto che potrebbero interessarvi: migliori tapis roulant pieghevoli e migliori auricolari per il nuoto.

Bilancia pesapersone, amica o nemica? Come sceglierla

Cosa spinge una persona a comprare una bilancia? Tralasciando il fatto che tenere sotto controllo la linea è diventata ormai un'esigenza comune, ciò che va sottolineato è che il peso corporeo non è solo una questiona estetica ma soprattutto di salute e benessere psicofisico. Guardarsi allo specchio e piacersi, non basta. Alzarsi e sentirsi bene ogni giorno è importante. Detto questo, una bilancia pesapersone vale l'altra? Beh, no! Sul mercato sono disponibili prodotti diversi tra loro per tipologia, caratteristiche specifiche e prezzo. Acquistare una bilancia analogica al giorno d'oggi non ha molto senso, perché a parità di prezzo, si possono acquistare delle buone bilance digitali. Anche qui, potremmo dire che acquistare una semplice bilancia digitale progettata per indicare solo il peso, sarebbe alquanto riduttivo perché con pochi euro in più si possono acquistare modelli più smart, in grado di misurare l'indice di massa corporea (meglio conosciuto BMI) e il tasso metabolico basale (per i più informati BMR), sincronizzandosi con lo smartphone e con le app di monitoraggio della salute più diffuse. Per il resto le bilance pesapersone dal punto di vista estetico si somigliano un po' tutte (design squadrato, piatto in vetro temperato, display a LED per visionare i parametri). Anche sul prezzo non c'è molto da dire: fatta eccezione per qualche modello maggiormente professionale, consigliato magari solo a chi abbia esigenze particolari, siamo abbondantemente sotto i 50 euro.

Bilancia pesapersone, quale comprare?

Dopo la "teoria", a questo punto vi chiederete quale bilancia pesapersone comprare. In questa guida abbiamo raccolto 5 modelli Smart in grado di misurare peso, BMI, grasso corporeo, percentuale di acqua corporea, massa muscolare, frequenza muscolare scheletrica, massa ossea, frequenza cardiaca, massa magra, età biologica, proteine, BMR, indice cardiaco, grasso sottocutaneo, grasso viscerale e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente si tratta di bilance compatibili con app come Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit (creando il vostro profilo potrete monitorare i vostri progressi personali). Le bilance che andiamo a proporvi sono facilmente acquistabili su Amazon Italia (c'è anche un modello Xiaomi) e vantano tutte un ottimo rapporto qualità/prezzo. Siete tutti consapevoli che lo sport aiuta a perdere peso? A tal proposito vi consigliamo le nostre guide all'acquisto più sportive: migliori bici a pedalata assistita, migliori mountain bike elettriche e migliori tapis roulant pieghevoli.

Migliori bilance pesapersone digitali - 2024

I seguenti modelli sono tutti stati scelti a mano per fornirvi solo prodotti di qualità, ma a un buon prezzo. Col passare del tempo l'elenco sarà aggiornato per riflettere le variazioni del mercato, ma sempre in base agli stessi criteri, senza mai scivolare in lunghi elenchi dai quali è impossibile decidere.

Healthkeep Bilancia Pesapersone

Healthkeep bilancia pesapersone è un modo economico e intelligente per tenere sotto controllo la vostra salute fisica. Vediamo brevemente i suoi punti di forza: Design semplice e compatto : si presenta ultra-sottile e compatta nelle dimensioni (26 x 26 x 2,3 cm), perfetta per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico

: si presenta ultra-sottile e compatta nelle dimensioni (26 x 26 x 2,3 cm), perfetta per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico Qualità costruttiva : realizzata in vetro temperato robusto e durevole

: realizzata in vetro temperato robusto e durevole Prestazioni : 13 biometrie essenziali, tra cui peso, BMI, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare e livello di idratazione

: 13 biometrie essenziali, tra cui peso, BMI, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare e livello di idratazione App Healthkeep : utile a monitorare e gestire i vostri dati, creare diversi profili utente e progettata per sintonizzarsi con altre app di fitness come Fitbit, Apple Health e Google Fit

: utile a monitorare e gestire i vostri dati, creare diversi profili utente e progettata per sintonizzarsi con altre app di fitness come Fitbit, Apple Health e Google Fit Prezzo: l'abbiamo già detto che è la bilancia pesapersone più economica della guida? Healthkeep è una bilancia pesapersone Smart alla portata di tutti, appassionati di fitness e famiglie che desiderano monitorare i propri obiettivi di salute. Perfetta per vigilare sui progressi giornalieri, settimanali, mensili e perfino annui, il tutto tramite app con comodi grafici dettagliati e riassuntivi. Semplice esteticamente, facile da utilizzare e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se siete in cerca di una buona bilancia e non avete grandissime pretese, questo prodotto potrebbe soddisfarvi.

Xiaomi My Body

Xiaomi Mi Body Composition è una bilancia pesapersone che non ha bisogno di presentazioni. Quando si tratta di prodotti Smart Home, Xiaomi è sempre pronta a fare la differenza. Vediamo subito i cavalli di battaglia di questa bilancia: Design : sobria nella sua delicatissima colorazione bianca e compatta nelle dimensioni

: sobria nella sua delicatissima colorazione bianca e compatta nelle dimensioni Versatile : adatta a tutti i membri della famiglia, anche i più piccoli e animali domestici

: adatta a tutti i membri della famiglia, anche i più piccoli e animali domestici Prestazioni : progettata per analizzare 25 indicatori di composizione corporea inclusi grasso corporeo e tasso di grasso viscerale, massa muscolare, contenuto d'acqua, proteine e densità minerale ossea

: progettata per analizzare 25 indicatori di composizione corporea inclusi grasso corporeo e tasso di grasso viscerale, massa muscolare, contenuto d'acqua, proteine e densità minerale ossea Tanta tecnologia: utilizzando correnti alternate (ad alta e bassa frequenza doppia) per penetrare le membrane cellulari, i valori di impedenza elettrica dei fluidi intracellulari ed extracellulari saranno misurati con estrema precisione, il tutto per acquisire dati fisici come grasso corporeo, contenuto di acqua e massa muscolare Xiaomi Mi Body Composition è una bilancia tanto bella quanto utile! Il prezzo è buono (stiamo parlando pure sempre di un prodotto Xiaomi). Unica pecca la compatibilità esclusiva con l'app Xiaomi Home. Se siete in cerca di un prodotto che faccia bene il suo lavoro, che costi poco, e siete disposti a sorvolare sulla scelta limitata di app, allora Xiaomi Mi Body potrebbe essere la strada da percorrere.

RENPHO Elis 1 Bilancia Pesapersone

RENPHO Elis 1 è una bilancia pesapersone intelligente perfetta per chi cerca un buon prodotto ma ha problemi di budget. Vediamo cosa ha da offrire: Design ed esperienza d'uso : semplice esteticamente, compatta nelle dimensioni e soprattutto facile da utilizzare in quanto vi basterà salire sulla bilancia per scoprire il vostro peso (e non solo)

: semplice esteticamente, compatta nelle dimensioni e soprattutto facile da utilizzare in quanto vi basterà salire sulla bilancia per scoprire il vostro peso (e non solo) Prestazioni : tra le 13 misurazioni essenziali abbiamo peso, grasso corporeo e sottocutaneo, acqua corporea, massa muscolare e ossea, proteine e metabolismo basale

: tra le 13 misurazioni essenziali abbiamo peso, grasso corporeo e sottocutaneo, acqua corporea, massa muscolare e ossea, proteine e metabolismo basale App compatibili : potrete sincronizzare l'app dedicata Renpho Health con altre app per il finess come Samsung Health, Apple Health e Fitbit. L'app è anche disponibile per Apple Watch!

: potrete sincronizzare l'app dedicata Renpho Health con altre app per il finess come Samsung Health, Apple Health e Fitbit. L'app è anche disponibile per Apple Watch! Utenti illimitati: comoda per conoscere i parametri corporei di tutti i membri della famiglia. Supporta anche la modalità bambino in grado di registrare il peso dei più piccoli e dei vostri animali domestici Grazie ai 4 sensori ad alta precisione e autocalibrazione, RENPHO Elis 1 risulta perfetta per monitorare il peso di tutti. Tramite app potrete stabilire i vostri obiettivi, gestirli (potrete inserire anche le circonferenze del vostro corpo) e soprattutto monitorare i vostri progressi quotidianamente. Nulla da dire sul prezzo, economico e in linea con le caratteristiche del prodotto.

EEBBL Bilancia Pesapersone

Con EEBBL bilancia pesapersone sale il prezzo e con esso anche la qualità del prodotto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito tutte le caratteristiche che potrebbero farvi propendere per questa bilancia: Design ed esperienza d'uso : offre un grande display a LED, dimensioni compatte, più una piattaforma stabile e confortevole

: offre un grande display a LED, dimensioni compatte, più una piattaforma stabile e confortevole Prestazioni : 16 misure corporee essenziali tra cui peso, BMI, grasso corporeo, acqua muscolare, massa muscolare e proteica, BMR, età corporea e molto altro

: 16 misure corporee essenziali tra cui peso, BMI, grasso corporeo, acqua muscolare, massa muscolare e proteica, BMR, età corporea e molto altro L'app Fitdays : funziona con Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit (disponibile anche per Apple Watch). Supporta anche la modalità bambino e risulta utile per condividere i dati fitness con familiari e amici

: funziona con Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit (disponibile anche per Apple Watch). Supporta anche la modalità bambino e risulta utile per condividere i dati fitness con familiari e amici Per tutta la famiglia e non solo: una bilancia completa a 360° progettata per monitorare il benessere fisico di tutti, anche degli atleti viste le innumerevoli misure corporee. La buona salute non è un semplice stato ma un meritevole stile di vita! Tutti dovremmo ambire a vivere in buona salute e tutti dovremmo farci supportare dai giusti accessori per raggiungere questo obiettivo. EEBBL è una bilancia pesapersone Smart ottima, progettata per fornire dati accurati sul peso e per contribuire a creare una consapevolezza sulla salute. E poi il prezzo è così buono che non ci sono motivi evidenti per non prenderla in considerazione.

Healthkeep Bilancia

A seguire un'altra bilancia pesapersone Healthkeep con qualche marcia più rispetto al modello precedente. Andiamo a elencare brevemente cosa ha da offrirci questo prodotto: Design : menzione d'onore all'aspetto puramente estetico di questa bilancia, soprattutto nella colorazione verde che vi andiamo a proporre. Comodo il grande display VA per visualizzare fino a 8 dati importanti (come peso e frequenza cardiaca) direttamente sulla bilancia

: menzione d'onore all'aspetto puramente estetico di questa bilancia, soprattutto nella colorazione verde che vi andiamo a proporre. Comodo il grande display VA per visualizzare fino a 8 dati importanti (come peso e frequenza cardiaca) direttamente sulla bilancia Prestazioni : 15 misurazioni fisiche tra cui peso, BMI, grasso corporeo, percentuale di acqua corporea, massa muscolare, frequenza muscolare scheletrica, massa ossea, frequenza cardiaca, peso corporeo magro, età biologica, proteine, BMR, indice cardiaco, grasso sottocutaneo e grasso viscerale. Cavallo di battaglia di questa bilancia sono le modalità multiple supportate: modalità atleta, modalità gravidanza e modalità bambino/animali domestici.

: 15 misurazioni fisiche tra cui peso, BMI, grasso corporeo, percentuale di acqua corporea, massa muscolare, frequenza muscolare scheletrica, massa ossea, frequenza cardiaca, peso corporeo magro, età biologica, proteine, BMR, indice cardiaco, grasso sottocutaneo e grasso viscerale. Cavallo di battaglia di questa bilancia sono le modalità multiple supportate: modalità atleta, modalità gravidanza e modalità bambino/animali domestici. App per il fitness: tramite l'app "Fitdays" potrete tracciare e visualizzare i valori misurati (a supporto anche comodi diagrammi). Inoltre, potrete sincronizzare i vostri dati con le app più popolari per il fitness come Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit. Una bilancia di qualità superiore progettata davvero per tutti. Possiamo dire che Healthkeep bilancia pesapersone è il modo più intelligente per tenere sotto controllo la vostra salute. È lievemente più costosa degli altri prodotti proposti in questa guida, ma perché obiettivamente offre qualcosa in più. Se non avete problemi di budget e siete in cerca di una bilancia che assolva i suoi compiti al massimo, questo potrebbe essere il modello giusto per voi.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.