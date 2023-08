La nostra lista dei migliori Bluetooth tracker aggiornata ad agosto 2023, con modelli compatibili sia con Android che per iOS. Se avete un iPhone, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra lista per le migliori alternative economiche ad AirTag .

Migliori Bluetooth Tracker

Prima di decidere qual è il Bluetooth tracker più adatto alle proprie esigenze, c'è da fare una distinzione a monte tra chi usa iPhone e chi usa Android . Questo perché i tracker pensati per dispositivi Apple si appoggiano a un ecosistema chiamato Find My (Dov'è in italiano), che supporta sia AriTag che tracker di terze parti: la rete Dov'è permette di localizzare facilmente un oggetto smarrito anche all'esterno, perché la posizione dei tracker viene aggiornata sul cloud di Apple ogni volta che qualcuno con iPhone ci passa vicino, in modo trasparente e senza alcuna interazione necessaria da parte dell'utente.

Quando parliamo di Bluetooth tracker, parliamo di piccoli dispositivi Bluetooth pensati per ritrovare gli oggetti smarriti . Vengono usati come portachiavi , messi nello zaino, nel portafogli o in qualsiasi altro oggetto che non vogliamo perdere.

Migliori Bluetooth tracker per iPhone: AirTag e rete Dov'è

L'interazione con AirTag avviene tramite l'app Dov'è: da qui, è possibile farlo suonare per ritrovarlo in casa, vedere la posizione sulla mappa , impostarlo come smarrito (per ricevere una notifica appena viene ritrovato) e, con iOS 17 , anche condividerlo con un'altra persona, che potrà vederne la posizione. Inoltre, è possibile abilitare una notifica che ci avvisa se ci stiamo allontanando dall'AirTag, per evitare ad esempio di dimenticare le chiavi sul tavolino di un bar.

AirTag è il Bluetooth tracker realizzato da Apple, si presenta come un piccolo dischetto piuttosto sottile, facilmente infilabile ovunque (ma non ha un buco per fissarlo al portachiavi , quindi se volete attaccarlo alle chiavi dovrete procurarvi un portachiavi con contenitore per AirTag, tipo questi ). AirTag è impermeabile (certificazione IP67) e ha batteria sostituibile (usa una batteria CR2032 ).

Migliori Bluetooth Tracker per Android

Quando ci si trova a portata di Bluetooth (ad esempio quando si perdono le chiavi in casa) è possibile far suonare il Tile dall'app per Android e iOS, ma anche da Alexa. Inoltre, tutti i Tile hanno anche la "funzione opposta", ossia un pulsante che fa suonare lo smartphone , utile per quando non sappiamo dove abbiamo lasciato il telefono.

Tutti i tracker di Tile supportano la localizzazione su mappa tramite la rete Tile , che funziona un po' come quella di Apple: tutte le volte che un utente Tile passa vicino a un tracker smarrito, la posizione di quel tracker viene aggiornata automaticamente sulla mappa. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con AirTag, perché questo succeda è necessario che l'app di Tile sia in esecuzione in background e che abbia accesso alla posizione. Inoltre, l'app Tile tiene sempre traccia dell' ultima posizione nota del tracker associato.

Dall'app è possibile far suonare il tracker e, viceversa, cliccare due volte sul tasto di Filo fa suonare lo smartphone , ideale se perdete il telefono in casa. Inoltre, è possibile attivare la funzione Comfor zone, che vi avvisa con una notifica se vi siete allontanati troppo dall'oggetto. Infine, l'app di Filo registra l' ultima posizione nota del tracker, che viene mostrata su mappa.

Chipolo

Chipolo è un'azienda focalizzata sui tracker Bluetooth: di recente, la società ha lanciato la linea Spot che è compatibile solo con iOS e con la rete Find My di Apple, ma continua a produrre anche tracker compatibili con Android, che si collegano tramite l'app Chipolo.

Dall'app è possibile far suonare il tracker (che ha degli speaker molto potenti per le dimensioni), vedere l'ultima posizione nota, impostare un avviso se ci si allontana troppo dal tracker (per evitare di dimenticare in giro le chiavi e quant'altro) e impostare un tracker come smarrito; quando un oggetto viene segnato come smarrito, Chipolo utilizza un sistema analogo a quello di Tile e AirTag, che fa in modo che quando un altro utente Chipolo che ha l'app installata passa vicino a un tracker, la posizione viene aggiornata in backgorund sul cloud e l'utente che ha perso il tracker riceve una notifica con la posizione sulla mappa.

I tracker Chipolo resistono all'acqua (certificazione IPX5) e hanno un tasto, che può essere utilizzato per far suonare lo smartphone o anche come tasto di scatto remoto per la fotocamera.

L'azienda produce due tracker diversi: