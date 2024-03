Migliori Calcolatrici Scientifiche – Marzo 2024

La nostra lista delle migliori calcolatrici scientifiche aggiornata a marzo 2024.

Migliori calcolatrici scientifiche 2024

Se siete liceali, studenti universitari alle prese con discipline scientifiche o ingegneri, architetti, tecnici informatici e così via, e siete in cerca di una calcolatrice scientifica di qualità, siete nel posto giusto! A cosa serve una calcolatrice scientifica? Premettendo che le tradizionali calcolatrici appaiono ormai come degli strumenti obsoleti, le moderne calcolatrici scientifiche consentono di effettuare calcoli molto complessi. Sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti diversi tra loro per funzionalità e prezzo.

Indice

Migliori calcolatrice scientifiche economiche

In questo paragrafo troverete le calcolatrici scientifiche più economiche presenti sul mercato, perfette per calcoli semplici.

Osama OS 134BC AZ Questa calcolatrice scientifica è la più economica della nostra guida. Il dispositivo in questione si presenta con un design ergonomico. Inoltre, vanta 56 funzioni scientifiche e un display con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Progettata per eseguire calcoli trigonometrici, logaritmi, esponenziali, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali e calcoli statistici. La pratica custodia rigida scorrevole proteggerà i pulsanti e il corpo del dispositivo. Infine, è disponibile in diverse colorazioni.

Helect 2-Linea C Il modello in questione è una calcolatrice scientifica piuttosto semplice, compatta e con pulsanti reattivi, numeri chiari e antigraffio. Offre complessivamente 240 funzioni scientifiche. Inoltre, vanta un ampio display a due righe. Infine, la comoda custodia protettiva scorrevole, proteggerà i pulsanti e il corpo del dispositivo. Anche questa è disponibile in diverse colorazioni.

Sharp EL-531TH Se siete degli utenti in cerca di un prodotto economico ma di qualità, questa calcolatrice scientifica marchiata Sharp potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di un modello con 273 funzioni, sicuramente più indicato per studenti del liceo. Vanta un display LCD a 10 cifre (2 linee). Semplice, compatta e facile da trasportare.

EooCoo ‎PN2891 Realizzata in plastica di alta qualità, questa calcolatrice scientifica risulta leggera, portatile, durevole e con tasti confortevoli. Vanta un grande display LCD a 12 cifre. La calcolatrice include una vasta gamma di funzioni di calcolo. Ideale per calcoli di base, statistici e di frazioni. Adatta per studenti del liceo e universitari. Facile da utilizzare e bella da vedere. Disponibile in diverse colorazioni.

Texas Instruments TI 30 XA Questa calcolatrice scientifica è uno dei prodotti attualmente più venduti. Si tratta di un modello base a batteria, con display a una riga e funzionalità matematiche e scientifiche generali. Un prodotto completo, ricco di funzioni e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Esteticamente semplice e decisamente molto facile da utilizzare. Se siete in cerca di un prodotto economico, che faccia come si deve il suo lavoro, questa calcolatrice potrebbe fare al caso vostro.

Casio FX-350CW Casio FX-350CW è una calcolatrice scientifica economica e performante, con oltre 290 funzioni e un display naturale LCD ad alta risoluzione. Spicca il design pratico e intuitivo. Ideale per studenti del liceo (ammessa agli esami di maturità). Inoltre, tramite codice QR potrete proseguire i vostri calcoli su PC.

Canon F-715SG Per quanto riguarda l'ambito delle calcolatrici scientifiche, anche Canon ha fatto la sua parte e questo modello ne è la dimostrazione. Il prodotto in questione vanta un ampio display LCD a due righe. Inoltre, supporta funzioni di calcolo fino a 16 cifre e archivia in memoria fino a 17 calcoli. Ottima la doppia alimentazione (luce solare e batteria). Realizzata interamente in plastica ecosostenibile.

Migliori calcolatrici scientifiche per liceo

Siete degli studenti liceali in cerca di una buona calcolatrice scientifica che vi supporti durante i vostri compiti in classe? Bene, in questo paragrafo abbiamo raccolto solo le migliori calcolatrici per liceo in circolazione.

Casio ‎FX-220 Plus-2 Casio è da sempre sinonimo di garanzia nel settore delle calcolatrici scientifiche e questo prodotto ne è la dimostrazione. Spicca sicuramente per le sue 181 funzioni. Inoltre, vanta un comodo display LCD a due righe (10 cifre + 2 di mantissa). La custodia rigida a scorrimento cautelerà l'integrità della vostra calcolatrice in qualsiasi momento. Ideale per la scuola secondaria di primo grado. Ammessa agli esami di maturità.

Texas Instruments TI 30 XA In questo paragrafo vi riproponiamo questa calcolatrice scientifica basica a batteria. Vanta un comodo display a una riga (10 cifre). Il design è semplice, la qualità costruttiva è ottima e le funzionalità sono in linea con il prezzo super economico. Perfetta per il liceo. Ammessa agli esami di maturità. Consigliata per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Casio Fx-570 Es Plus 2 Ecco uno dei prodotti più venduti su Amazon. Questa calcolatrice scientifica con 417 funzioni è adatta per liceo e università. A differenza di altri modelli Casio, funziona solo a batteria. Grazie al comodo e ampio display, potrete inserire e visualizzare le espressioni numeriche così come appaiono nei vostri libri di testo. Semplice, compatta e venduta ad un prezzo davvero conveniente.

Sharp ELW531XH-GR Questo prodotto è molto simile al precedente, ma con qualche marcia in più! Stiamo parlando di un modello con ben 335 funzioni, tra cui quelle trigonometriche, iperboliche, inverse, logaritmiche, esponenziali e conversione coordinata. Inoltre, vanta un comodo schermo a quattro righe. Una calcolatrice scientifica pronta a soddisfare le esigenze di qualsiasi studente, sia liceale che universitario.

Canon ‎F-715SG Per quanto riguarda le calcolatrici scientifiche, Canon è da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Questo modello si presenta semplice, compatto e con 250 funzioni. Inoltre, vanta un ampio display LCD a due righe. Vera chicca di questa calcolatrice è la sua doppia alimentazione (batterie ed energia solare). Il prodotto ideale per liceali e universitari.

Casio FX-991 CW (Modello 2023) Casio FX-991 CW è una calcolatrice scientifica dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo oltre 540 funzioni tra cui foglio di calcolo (per studiare statistica), generazione di QR code (per proseguire i calcoli su PC), risolutore simultaneo e polinomiale fino a quattro gradi, integrazione numerica, differenziazione, statistica, matrici e calcolo vettoriale. Comodo il display naturale LCD ad alta risoluzione con menù a icone. Ammessa agli esami di maturità.

Casio FX-83GTX Questa calcolatrice scientifica si presenta con un display LCD trasparente, un menu facile e intuitivo, un processore veloce e 276 funzioni. Inoltre, il suo grande display naturale vi mostrerà le espressioni matematiche, come radici e frazioni, così come appaiono nei vostri libri di testo. La custodia rigida (inclusa) proteggerà i tasti e lo schermo del dispositivo. Consigliata e approvata per l'uso nelle scuole medie e superiori. Un prodotto economico ma di qualità. Ve lo consigliamo caldamente!

Migliori calcolatrici grafiche

Le calcolatrici grafiche hanno qualche marcia in più rispetto alle normali calcolatrici scientifiche, in quanto grazie ai loro ampi schermi (anche a colori) offrono la possibilità di visualizzare tabelle, grafici (anche 3D), funzioni e così via. Sono dei prodotti piuttosto sofisticati, a volte anche dal prezzo particolarmente oneroso. Di seguito abbiamo raccolto solo le migliori.

Casio FX-9860GIII Questa calcolatrice grafica è dotata di una memoria RAM/Flash ROM da 61 kB/16 Mb. Grazie al display naturale, qualsiasi formula, espressione e risultato, apparirà esattamente come nei libri di matematica. Dispone del linguaggio di programmazione "Python". Le formule numeriche ed i grafici, una volta trasformati in un codice QR, possono essere visualizzati su smartphone, tablet e PC, grazie all'app gratuita CASIO EDU+. Inoltre, potrete collegarla al PC tramite il cavo USB in dotazione.

Casio FX-CG50 La calcolatrice grafica CASIO FX-CG50 è perfetta per licei scientifici e delle scienze applicate. Vera chicca di questo modello è il suo display ad alta definizione con oltre 65.000 colori. Inoltre, offre la possibilità di elaborare le funzioni in numerosi grafici anche 3D. Insomma, siamo dinanzi allo strumento di calcolo ideale per studiare matematica, fisica e tante altre materie scientifiche. Nel complesso abbiamo un prodotto versatile, completo e venduto ad un prezzo decisamente molto conveniente.

TI-84 Plus + Vi proponiamo una calcolatrice scientifica grafica dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. TI-84 Plus + è una calcolatrice grafica senza CAS (Computer Algebra System) perfetta per studenti di matematica (o altre facoltà scientifiche). Spicca ovviamente per le sue funzioni grafiche, anche se non mancano tante altre funzioni matematiche e di programmazione. Nonostante abbia qualche primavera alle spalle, si difende ancora piuttosto bene tra le calcolatrici grafiche. Noi ve la consigliamo.

HP - Prime Graphing Calculator Con questa bellissima calcolatrice grafica di HP potrete visualizzare tabelle numeriche, grafiche e simboliche tramite i pulsanti dedicati, il tutto su un ottimo display a colori da 3,5" multi-touch. Degna di nota è la suite di strumenti che comprende HP Equation Writer (supporta la risoluzione di equazioni lineari e non lineari multiple) e HP Solve (consente di memorizzare equazioni e risolvere variabili). La batteria è ricaricabile. Pensata per soddisfare le esigenze di utenti pretenziosi.

Casio fx-CP400+E Di seguito una calcolatrice grafica completamente tattile. Vanta un ampio display a colori ad alta definizione e touch screen. Offre un grande comfort di utilizzo: migliore visualizzazione di calcoli, grafici e tabelle, rotazione dello schermo (passaggio di visualizzazione verticale in vista orizzontale), utilizzo intuitivo grazie alla funzione touch e alla modalità di esame. Tanta tecnologia e bel design.

Texas Instruments Ti-Nspire CX II-T CAS Questa bellissima calcolatrice grafica offre funzionalità avanzate nei campi della matematica finanziaria, statistica, rappresentazioni grafiche e programmazione. Vanta un comodo e ampio schermo a colori. Inoltre, grazie al software per studenti potrete creare facilmente file su PC e trasferirli sul dispositivo (o viceversa).

Come scegliamo le migliori calcolatrici scientifiche?

Acquistare una calcolatrice scientifica non è affatto semplice, in quanto stiamo parlando di prodotti complessi progettati interamente per un'utenza molto competente. Prima dell'acquisto dovrete considerare tutte le caratteristiche che contraddistinguono ogni singolo modello, così da scegliere il prodotto più adatto a soddisfare le vostre esigenze. Di seguito troverete una serie di fattori da valutare al momento dell'acquisto. Dimensioni: man mano che diminuiscono le dimensioni, si sacrificano sempre più funzioni o altre caratteristiche specifiche della calcolatrice, come ad esempio la grandezza del display o il numero di tasti. Se parliamo di comodità, una calcolatrice troppo ingombrante o al contrario una troppo piccola, non sono una scelta ottimale! L'ideale sarebbe optare per una via di mezzo, insomma un giusto compromesso, senza dover rinunciare a delle funzioni per voi indispensabili. Funzioni: la prima cosa da valutare al momento dell'acquisto, sono le funzioni della calcolatrice. Piccola premessa: uno studente del liceo non avrà mai le stesse esigenze di calcolo di uno universitario, così come quest'ultimo non avrà mai le stesse esigenze di un ingegnere e così via! Per questo motivo, ogni modello di calcolatrice è in grado di risolvere operazioni con un diverso grado di complessità. Esistono calcolatrici in grado di effettuare calcoli statistici, risolvere derivate ed equazioni; altri modelli supportano la gestione di grafici, tabelle e coordinate. Ovviamente la scelta di un modello con più o meno funzioni è puramente soggettiva, in base a quelle che sono le proprie necessità. Display: di solito la grandezza dello schermo è direttamente proporzionale al numero e al tipo di funzioni supportate dalla calcolatrice (ad esempio le calcolatrici grafiche, non solo altro che calcolatrici scientifiche dotate di ampi display per visualizzare formule, diagrammi e grafici). Ad ogni modo, le dimensioni e la qualità dello schermo non vanno mai sottovalutate. L'ideale sarebbe avere una calcolatrice con uno schermo di medie dimensioni, che mostri le cifre in modo chiaro e leggibile. Per quanto riguarda la qualità dello schermo, abbiamo display sia LCD in bianco e nero che HD a colori (tipico delle calcolatrici grafiche). Autonomia: gran parte dei modelli presenti sul mercato sono muniti di batterie (le classiche batterie a bottone). Esistono anche modelli ad energia solare e ricaricabili con cavo USB (si tratta di modelli molto più costosi di quelli a batteria). Capacità di archiviazione: quest'ultima è una caratteristica riservata alle calcolatrici più costose. Sul mercato sono presenti dei modelli con questa funzionalità, utile a tutti coloro che necessitano di tracciare le proprie operazioni! Esistono modelli in grado di memorizzare una mole significativa di dati (diversi gigabyte).