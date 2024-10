I migliori campanelli smart per la tua casa

I campanelli smart rappresentano un'evoluzione importante per la sicurezza domestica, permettendo di vedere e interagire con chi si trova alla porta anche quando si è lontani da casa. Grazie alla connessione a Internet, questi dispositivi non solo registrano video in tempo reale, ma inviano notifiche allo smartphone e consentono di rispondere attraverso un'app. Se stai cercando un campanello smart, è importante considerare diverse caratteristiche per assicurarti di scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Come scegliere un campanello Smart

Risoluzione della videocamera : la qualità video è cruciale per identificare chiaramente chi si trova davanti alla tua porta. Molti campanelli smart offrono risoluzioni che variano da 1080p a 2K , con alcuni modelli premium che arrivano a 4K . Se vuoi un'immagine nitida, anche in condizioni di scarsa illuminazione, opta per modelli con visione notturna .

: la qualità video è cruciale per identificare chiaramente chi si trova davanti alla tua porta. Molti campanelli smart offrono risoluzioni che variano da a , con alcuni modelli premium che arrivano a . Se vuoi un'immagine nitida, anche in condizioni di scarsa illuminazione, opta per modelli con . Angolo di visione : un ampio angolo di visione (spesso sopra i 160° ) permette di vedere più chiaramente non solo chi suona, ma anche i movimenti circostanti. Questo è particolarmente utile per monitorare tutto l'ingresso, evitando punti ciechi.

: un ampio angolo di visione (spesso sopra i ) permette di vedere più chiaramente non solo chi suona, ma anche i movimenti circostanti. Questo è particolarmente utile per monitorare tutto l'ingresso, evitando punti ciechi. Connettività e compatibilità : verifica che il campanello sia compatibile con il tuo ecosistema smart home . Molti modelli funzionano con Amazon Alexa , Google Assistant o Apple HomeKit . Assicurati inoltre che il campanello possa connettersi stabilmente alla tua rete Wi-Fi , preferibilmente a 2,4 GHz o anche a 5 GHz per una trasmissione dati più veloce.

: verifica che il campanello sia compatibile con il tuo . Molti modelli funzionano con , o . Assicurati inoltre che il campanello possa connettersi stabilmente alla tua rete , preferibilmente a 2,4 GHz o anche a 5 GHz per una trasmissione dati più veloce. Funzioni di rilevamento movimento : alcuni modelli avanzati offrono sensori di movimento che inviano notifiche quando rilevano attività, anche senza che venga suonato il campanello. È utile per monitorare la sicurezza della tua casa e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

: alcuni modelli avanzati offrono sensori di movimento che inviano notifiche quando rilevano attività, anche senza che venga suonato il campanello. È utile per monitorare la sicurezza della tua casa e ricevere aggiornamenti in tempo reale. Archiviazione e piani di abbonamento : considera se il campanello offre archiviazione locale o solo cloud . Molti produttori richiedono un abbonamento per salvare i video sui loro server, quindi verifica i costi e le condizioni dei piani. Alcuni modelli offrono archiviazione su scheda SD , che ti consente di conservare i dati senza costi aggiuntivi.

: considera se il campanello offre o solo . Molti produttori richiedono un abbonamento per salvare i video sui loro server, quindi verifica i costi e le condizioni dei piani. Alcuni modelli offrono , che ti consente di conservare i dati senza costi aggiuntivi. Alimentazione : i campanelli smart possono essere alimentati da batterie ricaricabili o collegati direttamente all'impianto elettrico della casa. Se non vuoi preoccuparti di ricaricare il dispositivo frequentemente, scegli un modello cablato. In alternativa, i modelli a batteria sono facili da installare e più flessibili in termini di posizione.

: i campanelli smart possono essere alimentati da o collegati direttamente all'impianto elettrico della casa. Se non vuoi preoccuparti di ricaricare il dispositivo frequentemente, scegli un modello cablato. In alternativa, i modelli a batteria sono facili da installare e più flessibili in termini di posizione. Audio bidirezionale: questa funzione ti consente di parlare con chi si trova alla porta, come se stessi effettuando una videochiamata. È utile per dare istruzioni ai corrieri o semplicemente per salutare un ospite senza dover aprire la porta. In base a queste caratteristiche, sarai in grado di scegliere il campanello smart che meglio si adatta alle tue esigenze, offrendo sicurezza e controllo per la tua casa.

I migliori campanelli Smart

Rigorosamente in ordine non di preferenza, ecco il nostro elenco dei migliori campanelli smart da comprare.

Google Nest Doorbell

Il Google Nest Doorbell è una videocitofono intelligente che offre un'ottima combinazione di funzionalità e design moderno per migliorare la sicurezza della casa. Andiamo a vedere le caratteristiche: Rilevamento intelligente : distingue tra persone, pacchi e veicoli, inviando notifiche solo per eventi importanti senza disturbare con avvisi inutili.

: distingue tra persone, pacchi e veicoli, inviando notifiche solo per eventi importanti senza disturbare con avvisi inutili. Qualità video nitida : il formato video 3:4 permette di vedere l'intera figura di chi è alla porta, compresi eventuali pacchi sul pavimento.

: il formato video 3:4 permette di vedere l'intera figura di chi è alla porta, compresi eventuali pacchi sul pavimento. Facile da installare: disponibile sia con alimentazione a batteria sia cablata, con installazione semplice e supporto per zone di rilevamento personalizzabili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo di sicurezza avanzato e facile da usare, integrato nell'ecosistema Google Home, ideale per chi vuole tenere sempre sotto controllo l'ingresso di casa senza perdersi notifiche importanti.

Nuki Smart Lock Pro

Il Nuki Smart Lock Pro (quarta generazione) è una soluzione avanzata per il controllo intelligente della serratura di casa, con un'installazione semplice e senza necessità di forature. Vediamo subito le caratteristiche: Controllo remoto : grazie al Wi-Fi integrato, potrete gestire l'apertura e la chiusura della porta da qualsiasi luogo tramite l'app Nuki. Ideale per chi desidera massima flessibilità anche a distanza.

: grazie al Wi-Fi integrato, potrete gestire l'apertura e la chiusura della porta da qualsiasi luogo tramite l'app Nuki. Ideale per chi desidera massima flessibilità anche a distanza. Compatibilità Smart home : il supporto al protocollo Matter garantisce un'integrazione fluida con tutti i principali dispositivi Smart, come Google Home e Apple HomeKit.

: il supporto al protocollo garantisce un'integrazione fluida con tutti i principali dispositivi Smart, come Google Home e Apple HomeKit. Funzione Auto Unlock: la serratura rileverà automaticamente il vostro smartphone e sbloccherà la porta non appena sarete vicini, senza che voi dobbiate fare nulla. Perfetto per chi cerca una soluzione moderna e sicura. Adatta a case connesse e a chi desidera gestire l'accesso in modo comodo e tecnologico​. In una casa Smart, Lock 3.0 Pro è un'aggiunta notevole! A dimostrarvelo la nostra recensione. Recensione Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Ring Video Doorbell 4

Il Ring Video Doorbell 4 è una videocitofono intelligente che offre protezione avanzata e praticità per il controllo della vostra abitazione. Registrazione pre-roll in HD : registra 4 secondi prima del rilevamento di movimento, fornendo un contesto completo sugli eventi.

: registra 4 secondi prima del rilevamento di movimento, fornendo un contesto completo sugli eventi. Facile installazione : può funzionare sia a batteria che con collegamento cablato, rendendolo versatile per qualsiasi casa.

: può funzionare sia a batteria che con collegamento cablato, rendendolo versatile per qualsiasi casa. Integrazione con Alexa: potrete visualizzare chi è alla porta e interagire tramite comandi vocali, migliorando la vostra esperienza Smart home. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un videocitofono con funzioni avanzate di sicurezza, facile da usare e integrabile con ecosistemi Smart come Amazon Alexa.

Ring Videocitofono Pro

Il Ring Video Doorbell Pro 2 è una valida soluzione per chi cerca un videocitofono Smart con funzionalità all'avanguardia. Video in alta risoluzione : con una qualità video 1536p e visione notturna a colori, fornisce immagini nitide anche al buio.

: con una qualità video e visione notturna a colori, fornisce immagini nitide anche al buio. Rilevamento 3D del movimento : grazie al radar , rileva i movimenti fino a 9 metri di distanza, migliorando la sicurezza.

: grazie al , rileva i movimenti fino a 9 metri di distanza, migliorando la sicurezza. Ampio campo visivo: l'aspect ratio 1:1 permette di vedere l'intero corpo dei visitatori e i pacchi lasciati alla porta. Perfetto per chi cerca sicurezza e integrazione con sistemi Smart home come Amazon Alexa.

Arlo Essential FHD Videocitofono

L'Arlo Essential FHD Videocitofono è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e praticità in un unico dispositivo. Ampio campo visivo : grazie all'angolo di visione di 180° , potrete vedere chiaramente l'intera area del vostro ingresso, compresi i pacchi lasciati sullo zerbino.

: grazie all'angolo di visione di , potrete vedere chiaramente l'intera area del vostro ingresso, compresi i pacchi lasciati sullo zerbino. Installazione facile : non richiede cablaggio, funziona con una batteria ricaricabile, rendendolo perfetto per chi desidera un setup rapido e senza complicazioni.

: non richiede cablaggio, funziona con una batteria ricaricabile, rendendolo perfetto per chi desidera un setup rapido e senza complicazioni. Audio bidirezionale di qualità: la comunicazione con i visitatori è fluida e chiara, con un ritardo minimo. Arlo Essential è pensato per chi cerca un videocitofono Smart facile da installare e integrabile con assistenti vocali come Alexa o Google Home. Ideale per chi desidera monitorare la propria abitazione in modo efficace ed efficiente.

TP-Link Tapo D230S1

La TP-Link Tapo D230S1 è una videocitofono intelligente progettato per garantire sicurezza e controllo costante della vostra casa. Qualità video eccellente : grazie alla risoluzione 2K con sensore Starlight , offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: grazie alla risoluzione , offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Visuale completa : il campo visivo di 160° in formato 4:3 permette di vedere visitatori da capo a piedi, un vantaggio per riconoscere meglio chi è alla porta.

: il campo visivo in formato 4:3 permette di vedere visitatori da capo a piedi, un vantaggio per riconoscere meglio chi è alla porta. Flessibilità e durata: funziona sia con batteria ricaricabile che con hub di archiviazione, ed è dotato di intelligenza artificiale per il riconoscimento di persone e veicoli. È l'ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza completa senza abbonamenti e con prestazioni elevate. Perfetto per case o uffici.

