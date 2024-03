Migliori chiavette USB 2024

La nostra lista delle migliori chiavette USB aggiornata a marzo 2024.

Le chiavette USB sono destinate a finire nel dimenticatoio o ci sono buone possibilità di sopravvivenza per questi piccoli dispositivi? La risposta è semplice! Come in ogni cosa, abbiamo quelli che seguono la corrente e che, ad oggi, sicuramente prediligono servizi in cloud e storage esterni come gli SSD; escludendo questi ultimi, abbiamo poi gli affezionati e gli amanti delle pen drive che continuano imperterriti a prediligere questi dispositivi. Le chiavette USB sono piccole, semplici e facili da trasportare e utilizzare, ma soprattutto sono l'ideale per trasferire file pesanti da un PC all'altro. Detto questo, il mondo delle chiavette USB è davvero vasto e pieno di prodotti molto simili tra loro se non fosse per alcune caratteristiche specifiche.

Migliori chiavette USB-C

Se siete in cerca di una comoda chiavetta USB-C dal design semplice e dal prezzo contenuto, allora siete nel posto giusto. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori prodotti presenti sul mercato appartenenti a questa categoria.

KEXIN ‎U22-Black-128G Questa chiavetta marchiata KEXIN si presenta piccola, esteticamente semplice e facilmente trasportabile. Stiamo parlando di un modello 2-in-1 (USB Type-C + standard USB 3.0) con una velocità di lettura di 80 MB/s e una velocità di scrittura di 30 MB/s. Inoltre, risulta decisamente molto facile da utilizzare (non sarà necessario installare alcun software). Infine, garantisce alte prestazioni su tutti i tipi di sistemi: Android, Windows, Mac OS e Linux.

Lexar LJDE32C032G-BNQEU Questa chiavetta USB dal design elegante e classico interamente in metallo non è solo robusta e durevole, ma anche facilmente trasportabile. Si tratta di un'unità flash 2-in-1 con connettori USB Type-C e USB Type-A. Sfruttando l'alta velocità di trasferimento USB 3.2 Gen 1, con velocità di lettura fino a 100 MB/s, rende semplice il trasferimento di file da smartphone, PC e altri dispositivi. Compatibile con PC, laptop, TV, auto, audio e così via.

Sandisk Ultra Dual Se siete in cerca di una chiavetta per condividere i dati con MacBook, iPad, dispositivi Android o ultrabook di ultima generazione, questa Sandisk potrebbe fare al caso vostro. Da una parte abbiamo un connettore USB 3.1, mentre dall'altra troviamo un connettore USB Type-C reversibile. Vanta una velocità di scrittura fino a 30 MB/s e una di lettura fino a 150 MB/s. Ottimo il rapporto qualità/prezzo del modello da 256 GB.

Samsung Memorie Duo Plus Samsung è de sempre sinonimo di qualità ed efficienza in quest'ambito. Questa chiavetta è compatibile con USB Gen. 3.1 e versioni precedenti. Offre una velocità di lettura fino a 400 MB/s. Entrambe le connettività (USB tipo C e tipo A) vi permetteranno di liberare velocemente lo spazio dai vostri dispositivi con veloci backup. Un ottimo prodotto che vi consigliamo caldamente.

Kingston DataTraveler Max Kingston ha appena presentato una nuova chiavetta USB pensata per essere il più veloce possibile: DataTraveler Max. Questo drive flash ha solo un connettore USB Type-C. Niente di nuovo per il design, dato che il prodotto ha un involucro in plastica zigrinata, un immancabile LED di stato e un anello per inserire un portachiavi. Le velocità raggiunte dal prodotto sono davvero elevate: fino a 1000 MB/s in lettura e fino a 900 MB/s in scrittura, tutto possibile grazie allo standard USB 3.2 Gen 2. Anche dal punto di vista dello spazio d'archiviazione non c'è da lamentarsi: DataTraveler Max è disponibile in tre tagli distinti, ovvero 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Migliori chiavette USB economiche

Se non siete utenti pretenziosi e soprattutto se non volete spendere tanto, in questa categoria troverete una serie di chiavette USB economiche ma di qualità.

Kingston DataTraveler Exodia Questa chiavetta USB di Kingston offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. Consente di trasferire file e dati con la massima rapidità. Una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro. Un prodotto dal design gradevole. Perfetto per l'utilizzo quotidiano in ufficio, a casa e a scuola. È disponibile con capacità fino a 256 GB.

Kingston DataTraveler Exodia Di seguito una chiavetta USB 3.2 Gen 1 dal design accattivante e dalla buona qualità costruttiva. Semplice, comoda e funzionale. Il rapporto qualità/prezzo dei due tagli disponibili (120 e 256 GB) è davvero ottimo. Un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di tutti.

Netac-U505 Ad un prezzo estremamente economico e con un design compatto, abbiamo Netac-U505 disponibile nei tagli da 64, 128 e 256 GB di capacità di archiviazione. Supporta lo standard USB 3.0 ed è dotata di un clip di metallo in grado di ruotare a 360° intorno al corpo in plastica per proteggere chiavetta (e dati) durante il trasporto.

Kingston DataTraveler Kyson Kingston DataTraveler Kyson è un drive Flash USB Type-A ad alte prestazioni, caratterizzato da elevatissime velocità di trasferimento (fino a 200 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura). Con una capacità di storage di massimo 256 GB, potrete archiviare una mole significativa di foto, video, musica e altri contenuti. Ottimo il design metallico senza cappuccio e la pratica asola che semplifica il trasporto del dispositivo. Un drive Flash USB-A elegante e affidabile, perfetto per trasferire file in maniera rapida e conveniente. Ve lo consigliamo.

SanDisk Ultra Quando si tratta di chiavette USB, SanDisk è da sempre una garanzia. Vi proponiamo questo modello super economico nei diversi tagli disponibili. Avrete velocità (velocità fino a 100 MB/sec) e sicurezza (software SanDisk SecureAccess) sempre a portata di mano. Il design compatto ne agevola la portabilità. Prefetta per archiviare i vostri contenuti.

Migliori chiavette USB criptate

Se la sicurezza dei vostri dati è una priorità, allora una pennetta criptata è ciò che vi occorre. In questo paragrafo troverete le migliori chiavette criptate presenti sul mercato. Nel complesso si tratta di dispositivi piuttosto sofisticati e a volte anche molto costosi.

Lexar JumpDrive Fingerprint F35 Lexar JumpDrive Fingerprint F35 è una chiavetta USB 3.0 con velocità fino a 150 MB/s in lettura. Vera chicca di questa pen drive è il sensore di impronte integrato, che garantisce la massima sicurezza ai vostri dati (il software per configurare le impronte e la formattazione è compatibile solo con Windows). Ottimo il suo rapporto qualità/prezzo.

iStorage datAshur PRO iStorage datAshur PRO è la soluzione perfetta per proteggere qualsiasi tipo di risorsa digitale. Una volta inserito un PIN di 7-15 cifre potrete utilizzarla come una normale unità flash USB. Una volta disconnessa, tutti i dati verranno crittografati utilizzando la crittografia hardware. La velocità di lettura è di 169 MB/s mentre quella di scrittura è di 135 MB/s. Per di più, risulta portatile, robusta, resistente alla polvere e all'acqua (certificato IP57). Funzionerà su qualsiasi dispositivo con una porta USB (compatibile con Windows, macOS, Linux, Chrome, Android e così via). Un'ottima pennetta criptata pronta a soddisfare le esigenze di tutti.

Corsair Flash Padlock 3 Corsair Flash Padlock 3 è una fantastica pennetta criptata marchiata Corsair. Ottimo il design gommato robusto e durevole. Per quanto concerne l'hardware, la pennetta è veloce, semplice da usare, permette di tenere i dati in assoluta sicurezza e funziona senza installazione di driver su ogni device e sistema operativo. Ovviamente trattandosi di un modello criptato, l'accesso ai dati avviene soltanto dopo aver inserito il codice PIN componibile sul tastierino numerico presente sulla pennetta.

Kingston IronKey Di seguito le impenetrabili chiavette USB Kingston IronKey. Tra i modelli più sicuri e diffusi abbiamo IronKey KeyPad 200 e la variante D500S. La prima è protetta all'interno di una custodia in metallo e possiede un anello per agganciarla ad un portachiavi. Inoltre, resiste all'acqua (protezione con standard IPX8) ed è disponibile sia con connettore USB-A che con quello USB-C. Per quanto riguarda il funzionamento, è abbastanza intuitivo (come per altre chiavette della stessa tipologia). La chiavetta ha una cifratura XTS-AES a 256 bit e ha protezioni contro BadUSB. Diversamente, la D500S è una chiavetta USB-A (non è disponibile USB-C) realizzata in zinco rinforzato resistente ad acqua, polvere (standard IP67) e schiacciamento. D500S ha una cifratura XTS-AES a 256 bit ed è certifica per i più alti standard di sicurezza, ovvero il FIPS 140-3. Entrambe sono disponibili in diversi tagli (da 8 GB a 512 GB). Di seguito vi lasciamo la nostra recensione. Recensione Kingston IronKey

Apricorno Aegis Secure Key 3XN Il prodotto in questione non è decisamente tra i più economici in circolazione, ma è sicuramente tra quelli più performanti. Ad ogni modo, se siete in cerca di una pennetta criptata che vi garantisca un grado di sicurezza elevato, questo prodotto potrebbe essere una papabile soluzione. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, abbiamo un modello totalmente in metallo, con una copertura in materiale plastico. Per di più, risulta semplicissima da configurare e utilizzare soprattutto grazie all'intuitivo tastierino numerico e ai vari led presenti sul dispositivo.

Migliori chiavette USB Wi-Fi

Le chiavetta USB Wi-Fi sono perfette per chi ha gravi problemi di connessione è poche alternative per risolverli. In questo paragrafo troverete una serie di pennette USB Wi-Fi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Gemokrt Gemokrt è una chiavetta USB Wi-Fi dual-band a lungo raggio. Le sue antenne assicurano una connessione Wi-Fi a portata estesa e una stabilità superiore su desktop, laptop e PC. Utilizza lo standard di interfaccia USB 3,0 ed è compatibile con Windows 11/10/8,1/8/7 e Mac OS. Semplice esteticamente e facile da utilizzare (però prima dovrete installare i driver tramite Mini CD disc).

Maxesla ‎‎SDT-213 Il modello in questione è una pennetta Wi-Fi dal design semplice e compatto, e dal prezzo conveniente. Con le antenne ad alto guadagno rimovibile da 5dBi avrete maggiore copertura e stabilità. Con una velocità massima di 1300 Mbps vi supporterà nella navigazione quotidiana e in attività ad alto utilizzo di banda, come streaming HD e gaming online. Compatibile con i principali sistemi operativi: Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS X. L'installazione sarà rapida grazie alla semplice interfaccia.

TP-Link Archer T3U Plus Archer T3U Plus è una pennetta Wi-Fi Dual Band che consentirà al vostro PC o laptop senza connessione, di ricevere e trasmettere dati con velocità di connessione fino a 400 Mb/s in 2.4 GHz (perfetta per le attività di navigazione ordinarie come la lettura delle email o l'uso dei social) e fino a 867 Mb/s in 5 GHz (ideale per attività ad alta intensità come il gaming online, lo streaming HD e il download di file pesanti). Per di più, l'antenna omnidirezionale ad alto guadagno massimizzerà l'efficienza nella trasmissione dei dati. Archer T3U Plus è compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac OS X e supporta gli standard di crittografia WPA/WPA2.

Migliori chiavette USB fino a 64 GB

Di seguito vi presentiamo le migliori chiavette USB con capacità fino a 64 GB.

Magix Pendrive Magix è una chiavetta USB 2.0 dal design compatto e tascabile. Una pendrive veloce (di lettura/scrittura 10/4 MB/s) e capiente (fino a 64 GB). Essendo un dispositivo Plug&Play, non necessita di software aggiuntivo per l'utilizzo. Ottimo il prezzo di vendita, decisamente competitivo sul mercato.

Garrulax Pendrive Stanchi delle solite pendrive? Bene, questo prodotto potrebbe essere una soluzione al vostro problema. Si tratta di una mini chiavetta dal design realistico e divertente. Essendo realizzata interamente in gomma, risulta impermeabile e morbida al tatto. Per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati, abbiamo fino a 8 MB/s in scrittura e fino a 16 MB/s in lettura. Adatta a tutte le porte USB 2.0 standard. Essendo una chiavetta funzionale e dal design gradevole, ve la consigliamo.

KOOTION Pendrive Ecco a voi un'incredibile offerta da non lasciarsi scappare. Tre chiavette USB 3.0 (con velocità di lettura fino a 70 MB/s e velocità di scrittura fino a 20 MB/s) perfette per salvare e condividere in modo semplice e affidabile foto, video, musica e così via. Non sarà necessario installare alcun software aggiuntivo. Compatibili con Linux, Mac OS e Windows 7/8/10 / Vista / XP. Inoltre, supportano connessioni USB 2.0 e 1. Con il design pieghevole e girevole a 360° i vostri file saranno sempre al sicuro. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Migliori chiavette USB fino a 128 GB

In questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la capacità. Di seguito troverete le migliori chiavette USB con capacità fino a 128 GB.

TOHDNC Chiavetta USB TOHDNC è una chiavetta USB da 128 GB dal design a guscio rotante. Grazie al foro presente sul guscio potrete trasportarla praticamente ovunque, anche appenderla allo zaino o al portachiavi. Trattandosi di un dispositivo Plug&Play non dovrete installare alcun software prima dell'utilizzo (vi basterà collegarla alla porta USB del vostro computer). Perfetta per archiviare i vostri file.

SanDisk Ultra Fit Siamo dinanzi ad un altro prodotto marchiato SanDisk. Sotto i 25€ è disponibile nei tagli da 16, 32, 64 e 128 GB. Offre una velocità di lettura fino a 130 MB/s e una velocità di scrittura fino a 15 volte superiore rispetto a quella consentita dalle unità USB 2.0 standard. Supporta lo standard USB 3.1 e si presenta decisamente molto piccola e facilmente trasportabile.

Amazon Basics Con questa pendrive di Amazon Basics avrete velocità di lettura fino a 130 MB/s e trasferimento dati fino a 15 volte più veloce rispetto alle chiavette USB 2.0 standard. L'archiviazione è di alta qualità, infatti risulta ottima per film e video in full HD/4K, foto ad alta risoluzione e qualsiasi altro tipo di dati. Compatibile con USB 3.0 e USB 2.0. Essendo Plug&Play non richiede alcuna installazione. Una pennetta sicura, portatile e leggera da 128 GB da prendere in considerazione.

Migliori chiavette USB fino a 512 GB

In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori chiavette USB aventi una capacità fino a 512 GB.

PNY Attaché 4 3.1 Questa pen drive marchiata PNY supporta lo standard USB 3.1 ed è retrocompatibile con USB 3.0 e USB 2.0. Funziona con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Mac OS 8.6 (e +) e Linux kernel 2.4+. Si presenta inoltre con un design durevole e leggero, insomma una soluzione comoda per archiviare e condividere facilmente documenti, musica e foto.

SanDisk Ultra Flair SanDisk è da sempre sinonimo di qualità ed efficienza soprattutto quando si parla di chiavette USB. Siamo dinanzi ad un ottimo prodotto venduto ad un prezzo decisamente economico. Sotto i 25€ è disponibile nei tagli da 16, 32, 64 e 128 GB. Supporta lo standard USB 3.0 ed è dotata di una custodia in metallo elegante e resistente. Una tra le migliori chiavette USB presenti sul mercato.

ARCANITE ‎AK58128G Tra i prodotti maggiormente venduti su Amazon abbiamo questa pen drive marchiata ARCANITE. Disponibile nei tagli 128, 256, 512 GB. Il prezzo è decisamente conveniente per quelle che sono le caratteristiche specifiche. Si tratta di un connettore USB 3.1 che offre una velocità di lettura fino a 400 MB/s e una di scrittura fino a 100 MB/s. Vanta inoltre un'ampia compatibilità.

Migliori chiavette USB per DJ

Se siete dei DJ professionisti in cerca di una chiavetta USB professionale che vi accompagni durante le vostre serate, in questo paragrafo vi proponiamo delle ottime soluzioni.

Corsair ‎CMFSS3-256GB Survivor Stealth Questa chiavetta USB si presenta con un design fuori dall'ordinario. Vanta una scocca in alluminio aeronautico anodizzato; dovrete solo avvitare la pennetta con fermezza all'interno dell'involucro in alluminio. Questo sistema a vite e le guarnizioni, la rendono impermeabile all'acqua sino a 200 metri. L'interfaccia USB 3.0 garantisce elevate prestazioni. Ottima la sua compatibilità. Perfetta per DJ sempre in movimento.

Premium Crystal DJ Stick Il prodotto in questione non è altro che una pennetta elegante, robusta e di alta qualità, pensata per l'uso professionale di un DJ. Vanta un solido e robusto design con corpo e tappo in metallo lucido. Il connettore USB è realizzato in durevole metallo. Con questa chiavetta avrete alta affidabilità e una notevole velocità di trasferimento dati. Pienamente compatibile con lo standard USB 2.0. Se siete dei DJ in cerca di una chiavetta che vi supporti durante le vostre serate, questo potrebbe essere il prodotto giusto per voi.

Come scegliamo le migliori chiavette USB?

Quando parliamo di chiavette USB la prima cosa che ci viene in mente è la loro capacità, insomma quanto questo dispositivo riesce a contenere al suo interno. Per quanto questa sia sicuramente una delle caratteristiche principali, ciò non toglie che ce ne sono altre. Scopriamole insieme! Standard USB: la prima cosa che dovreste valutare attentamente è lo standard USB supportato dalla chiavetta e dal computer. C'è una piccola premessa da fare, ovvero che ad ogni standard USB corrisponde una determinata velocità di trasferimento dati. Attualmente la maggior parte delle chiavette in commercio supportano l'USB 3.0, che offre una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 GB/s, ovvero 5000 MB/s. Invece, lo standard USB 3.1 può raggiungere un trasferimento dei dati fino a 10 GB/s, cioè 10.000 MB/s; questo standard è stato suddiviso in due generazioni ovvero USB 3.1 Gen 1 con le stesse prestazioni dell'USB 3.0 ( 5 GB/s) e USB 3.1 Gen 2 con un trasferimento dati a 10 GB/s. A proposito di standard USB, cos'è la retrocompatibilità? Com'è stato detto in precedenza, quando la chiavetta supporta un certo standard, l'ideale sarebbe che quest'ultimo fosse presente anche sulle porte del PC; in caso contrario, viene assicurata la retrocompatibilità, ma con una velocità di trasferimento dati inferiore in quanto quest'ultima si adeguerà allo standard presente sul PC. Connettore USB: quando parliamo di connettore USB facciamo riferimento al tipo di porte presenti sul PC. Attualmente in commercio ci sono diversi formati, tra cui l'USB-A, l' USB-C per MacBook, per iPad Pro e per tutti i più moderni computer con porte in formato Type-C. Infine ci sono chiavette come le Micro-A e Micro-B, destinate a smartphone e tablet e le Lightning per iPhone e iPad. Capacità e velocità: quando parliamo di capacità, facciamo riferimento allo spazio effettivamente utilizzabile per l'archiviazione di file. Ovviamente in questo caso non esiste una scelta ottimale, ma puramente personale in base all'utilizzo che si intende fare della chiavetta. Per esempio, per documenti di testo, piccole quantità di foto o altri file leggeri, basta anche una chiavetta economica da 8GB. Per video, grandi quantità di foto o documenti vari e per altri file ingombranti, occorrerà una chiavetta da almeno 16GB. Da notare che le chiavette più capienti sono anche quelle con una maggiore velocità di trasferimento dei dati. Design: ultimo, ma non per importanza, è il design delle chiavette. Le chiavette più moderne si presentano piccole, leggere, ultra sottili e facilmente trasportabili. Inoltre troviamo anche quelle a forma di personaggio della cultura pop, come Star Wars o Marvel, che possono essere un'ottima idea regalo.