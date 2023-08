Migliori condizionatori - Agosto 2023

Guida all'acquisto dei migliori condizionatori aggiornata ad agosto 2023.

Migliori condizionatori 2023

L'estate è la stagione più bella che ci sia, ma il caldo eccessivo ogni gioia porta via! La soluzione, soprattutto per chi vive prettamente in casa (perché ahimè ci lavora o ha bambini troppo piccoli) è solo una, ovvero quella di acquistare un buon condizionatore pronto a portare una ventata di aria fresca! In questa guida abbiamo deciso di raccogliere e dividere per categorie i migliori condizionatori presenti attualmente sul mercato, e di darvi anche qualche informazione sui prodotti da noi selezionati e qualche consiglio pre-acquisto a fino articolo!

Indice

Migliori condizionatori portatili senza tubo

Piccolo neo dei condizionatori con montaggio a parete: non rinfrescano allo stesso modo tutta la casa! In questo paragrafo vi proponiamo una pratica soluzione, ovvero quella di acquistare un condizionatore portatile senza tubo che vi segua di stanza in stanza durante il giorno. Ecco i migliori condizionatori portatili senza tubo.

Aneeway Con questo condizionatore portatile siamo a metà strada tra un mini condizionatore d'aria e un umidificatore. Progettato per essere trasportato ovunque grazie al design a cinghia. Ha tre classi di velocità, è dotato di funzione timer e vanta un grande serbatoio d'acqua da 1000 ml. Con un consumo energetico di soli 10W, potrete risparmiare almeno l'80% sulla vostra bolletta.

Bubbacare Questo mini climatizzatore portatile è una combinazione perfetta di raffreddatore d'aria, umidificatore, ventilatore e luce notturna a LED. Il potente design 4 in 1 lo rende perfettamente adatto a qualsiasi ambiente. Il grande serbatoio dell'acqua a prova di perdite da 550 ml manterrà il condizionatore in funzione per 6 - 8 ore. Il design compatto e il cinturino da polso lo rendono facilmente trasportabile. La batteria ricaricabile integrata da 2000 mAh garantirà fino a 8 ore di autonomia.

Klarstein Progettato per case in cui lo spazio è prezioso, questo climatizzatore portatile (con serbatoio ricaricabile da 6 litri estraibile) farà circolare aria fresca in casa con un tocco di umidificazione. Potrete scegliere tra tre diverse intensità di ventilazione. L'ampia oscillazione di 90° fornirà la ventilazione necessaria per rinfrescare le vostre giornate estive. Comodo il telecomando incluso.

Klarstein IceWind Plus e IceWind Max Altri due condizionatori portatili marchiati Klarstein. Entrambi vantano un design semplice e compatto, infatti sono perfetti per chi vuole a tutti i costi un condizionatore ma ha problemi di spazio. Per entrambi i modelli avrete totale mobilità (potrete spostarlo in ogni stanza grazie all'assenza del tubo di scarico), facile utilizzo (soprattutto grazie al telecomando incluso), un comodo serbatoio estraibile e basso consumo energetico.

Klarstein Condizionatore Portatile Senza Tubo Di seguito un altro condizionatore portatile senza tubo marchiato ‎Klarstein perfetto per chi ha problemi di spazio. L'ampia oscillazione di 90° fornirà la ventilazione necessaria a qualsiasi ambiente. Inoltre potrete selezionare modalità e velocità disponibili o impostare il timer da 24h, tutto da remoto grazie all'app dedicata. Comodo il serbatoio ricaricabile ed estraibile da 7 litri. Basso consumo energetico, zero sprechi e un prezzo a dir poco conveniente.

Migliori condizionatori Dual Split

I condizionatori Dual Split sono perfetti per portare freschezza in casa nei mesi più caldi. Inoltre, molti modelli, oltre alla tecnologia di raffreddamento, vantano una pompa di calore che consente appunto al condizionatore di funzionare anche in inverno come calorifero. I migliori condizionatori Dual Split sono presenti in questo paragrafo.

Ariston Prios Dual Split Ariston Prios è un condizionatore fisso Dual Split da 9000 BTU/H. Stiamo parlando di un modello ecologico (utilizza gas refrigerante R32) ed efficiente dal punto di vista energetico (e classe di efficienza energetica A++). Silenzioso e dotato di funzione auto pulente (ottima per polvere, muffe e cattivi odori). È presente anche qui la funzione "Follow me" per un getto d'aria che segue gli spostamenti del telecomando. Compatibile con kit Wi-Fi e gestibile da remoto tramite app dedicata Ariston clima.

Argo Charm Dual Split Argo Charm è un buon condizionatore Dual Split con 4 funzioni: raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione a 5 velocità: Turbo, High, Medium, Low e Sleep. La tecnologia DC Inverter vi garantirà massimo comfort e minimi consumi. Comodo il timer di accensione e spegnimento (programmabile). Inoltre, avrete massima flessibilità d'installazione grazie alla doppia possibilità di scarico della condensa (destra e sinistra). Un prodotto silenzioso e con funzione "iCLEAN" attivabile da telecomando (rimuove polvere e asciuga la condensa prevenendo muffe e cattivi odori).

Olimpia Splendid Dual split Olimpia Splendid Dual Split Inverter (9.000+12.000 BTU/H) è un condizionatore con gas refrigerante R32 ad alte prestazioni, classe energetica A++ e dotato di sistema multi-filtraggio (filtro elettrostatico con funzione anti-polvere e filtro ai carboni attivi efficace contro i cattivi odori). Inoltre, pulisce ed asciuga automaticamente l'evaporatore eliminando polvere, muffa e grasso (funzione "Self clean"). Vediamo subito le altre funzioni: "Follow me" (rilevamento preciso della temperatura nel punto in cui si trova il telecomando), "Swing" (regola automaticamente il flusso d'aria in orizzontale e verticale), "Auto-Restart" (dopo black-out, si riavvia all'ultima funzione impostata) e "Auto-Diagnosi" (in caso di guasto, il display mostra il codice d'errore). È incluso un kit per il Wi-Fi.

Hisense New Comfort Dual Split Di seguito vi proponiamo un climatizzatore Dual Split di alta qualità prodotto dalla rinomata azienda Hisense. Hisense New Comfort offre raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione degli ambienti domestici e lavorativi. Il modello in questione utilizza gas refrigerante ecologico R32. Abbiamo poi efficienza energetica (classe A++), design semplice ma moderno, controllo da remoto con Wi-Fi opzionale, più 3 anni di garanzia sull' unità interna e 5 sul compressore.

Samsung Cebu Dual Split Di seguito vi proponiamo Samsung Cebu Dual Split, un ottimo condizionatore progettato per riscaldare, raffreddare e deumidificare qualsiasi ambiente. Con una potenza di 9000+12000 BTU/H, tecnologia Inverter, classe energetica A+++ e gas refrigerante R32, il condizionatore Cebu si presenta davvero come un ottimo prodotto. Gestibile da remoto e tramite controllo vocale.

Migliori condizionatori Inverter

Il condizionatore Inverter, diversamente da uno standard, lavora ad una potenza erogata variabile. In parole povere, variando la potenza erogata, non solo ridurrà al minimo i consumi elettrici ma vi permetterà di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata. Di seguito i migliori condizionatori Inverter in vendita.

Olimpia Splendid Inverter Olimpia Splendid è un condizionatore Monosplit Inverter a parete alta 12.000 BTU/H con gas refrigerante R32 e classe di efficienza energetica A++. Vi garantirà un'efficace distribuzione dell'aria, differenziandola in base alle stagioni. Inoltre, con "Mystral" la qualità dell'aria sarà ottimale, grazie ai cicli di sterilizzazione ad alta temperatura dell'evaporatore ottimi per prevenire la formazione di muffe e batteri Per di più, potrete gestirne tutte le funzionalità dal condizionatore dal vostro smartphone tramite l'app OS HOME. Anche qui persistono le funzioni "Follow me" (rilevamento preciso della temperatura nel punto in cui si trova il telecomando) e "Swing" (regola automaticamente il flusso d'aria in orizzontale e verticale).

Argo Charm Inverter Vi proponiamo Argo Charmi, un condizionatore fisso 12000 BTU/H Con 4 funzioni: raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione a 5 velocità (Turbo, High, Medium, Low e Sleep). La tecnologia DC Inverter vi garantirà il massimo comfort, oltre che a minimi consumi. Inoltre, avrete massima flessibilità d'installazione con la doppia possibilità di scarico, ventilatori a bassa rumorosità, funzione "iCLEAN" e "ANTI-FUNGUS" per prevenire muffe e cattivi odori.

Hisense Inverter serie Hi-COMFORT Vi proponiamo un ottimo condizionatore Hisense Inverter appartenente alla serie Hi-COMFORT. Abbiamo 9000 BTU/H di potenza, Wi-Fi integrato, classe energetica A++/A+, tecnologia "Fuzzy" e "Super Cooling". Il flusso d'aria è regolabile (con il telecomando potrete impostare l'angolazione delle alette). Gestibile da remoto e tramite controllo vocale. Non manca "Self-Clean", la tecnologia di pulizia brevettata da Hisense.

Samsung Serie AR35 Inverter Con il climatizzatore Samsung AR35 avrete consumi ridotti grazie alla tecnologia Digital Inverter, raffreddamento rapido con la modalità "Fast Cooling" (imposta al massimo la velocità della ventola), aria più pulita grazie al filtro HD e tanto meritato riposo grazie alla modalità "Good Sleep" (controlla e regola automaticamente la temperatura). Un condizionatore progettato per creare un ambiente confortevole (l'oscillazione automatica a 2 vie controlla la direzione del flusso d'aria).

Migliori condizionatori qualità / prezzo

Quando si acquista un nuovo prodotto due cose sono importanti, la qualità e il prezzo (ecco spiegato il motivo di questo paragrafo). I migliori condizionatori per rapporto qualità/prezzo li trovate qui. Vi lasciamo ai nostri prodotti.

Candy Smart Linea Pura Candy Smart Pura è un condizionatore Monosplit da 9000 BTU/H perfetto per rinfrescare e riscaldare qualsiasi ambiente. A spiccare (come in altri condizionatori di questa guida) è l'efficienza energetica grazie alla classe A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento. Tra le funzioni principali abbiamo "Self-Clean" ottima per eliminare batteri, muffe e sporcizie grazie alla tecnologia di espansione a freddo (durante la fase di sbrinamento, rimuove facilmente lo sporco accumulato). Altra marcia in più è la connettività (grazie all'app hOn potrete regolare temperatura, impostazioni, scegliere una modalità, programmare l'accensione e lo spegnimento tutto completamente da remoto). Conveniente, performante e silenzioso.

COMFEE' Grazie al compressore Inverter ad alta frequenza, con COMFEE' potrete raffreddare o riscaldare velocemente qualsiasi stanza, il tutto ad un basso consumo energetico (raffreddamento/riscaldamento A++/A+). Ottimo il doppio sistema di filtraggio con filtri ad alta densità (rimuovono l'80% delle particelle di polvere e polline). Conveniente, confortevole e con il controllo Wi-Fi. Non manca la funzione "Follow me". Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ariston Prios Ariston Prios è un condizionatore Monosplit di alta qualità che offre una soluzione efficiente (classe efficienza energetica A++) ed ecologica (grazie all'utilizzo di gas refrigerante R32) per il raffreddamento e la deumidificazione degli ambienti domestici. Tra le funzioni disponibili abbiamo "Follow me" (per un getto che segue gli spostamenti del telecomando), "Memory" (memorizza la temperatura e la velocità della ventola, per garantire il massimo comfort) e "Auto Pulente" (migliore manutenzione ed efficienza dell'impianto). Silenzioso (21 dB) e funzionale.

Migliori condizionatori Samsung

Samsung, rinomata azienda nel settore dalla telefonia, fa la differenza anche nell'universo degli elettrodomestici. I suoi condizionatori sono una garanzia e il rapporto qualità/prezzo è il più delle volte ottimo. Noi vi suggeriamo solo i migliori modelli. Di seguito i migliori condizionatori Samsung.

Samsung AR35 In questo paragrafo vi riproponiamo Samsung AR3. Abbiamo tecnologia Digital Inverter, raffreddamento rapido con la modalità "Fast Cooling", aria più pulita grazie al filtro HD e tanto meritato riposo grazie alla modalità "Good Sleep". Un condizionatore progettato per creare un ambiente confortevole, soprattutto grazie all'oscillazione automatica a 2 vie.

Samsung Luzon Samsung Luzon è un condizionatore Monosplit a pompa di calore da 12000 BTU/H, ecologico (utilizza gas R329) ed efficiente dal punto di vista energetico (classe A++/A+). Un modello silenzioso pronto a garantirvi ottimo comfort anche durante il sonno. Comodo "Easy Filter Plus" il filtro facilmente rimovibile e lavabile. Grazie al design compatto ed elegante si sposerà benissimo con qualsiasi ambiente.

Samsung WindFree Comfort Next Qui a spiccare è sicuramente la tecnologia WindFree, perfetta per trasformare i fastidiosi getti d'aria diretti in una piacevole brezza avvolgente. Grazie al Wi-Fi integrato è possibile il controllo remoto tramite l'app dedicata SmartThings. Un modello ecologico (utilizza gas refrigerante R32), potente (9000 BTU/H) ed efficiente dal punto di vista energetico (classe A++/A+), tutte delle buone ragioni per prenderlo in considerazione.

Migliori condizionatori Daikin

I condizionatori Daikin sono da sempre sinonimo di aria pulita, comfort, ottime prestazioni e alta efficienza. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo quelli aventi un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco i migliori condizionatori Daikin.

Daikin Siesta Daikin Siesta è un condizionatore da 1200 BTU/H di qualità ideale per raffreddare e riscaldare la vostra casa (dotato anche di deumidificatore integrato). Inoltre utilizza il gas refrigerante R-32, uno tra i più ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico. Per di più, potrete programmare accensione e spegnimento del condizionatore in base alle vostre esigenze. Ottimo rapporto qualità/prezzo e poi Daikin è da sempre una garanzia.

Daikin Emura Daikin Emura è un condizionatore fisso a parete Monosplit a pompa di calore. Con questo modello avrete il massimo dell'efficienza energetica grazie alla classe A+++/A++, alla tecnologia Inverter e al refrigerante ecologico R410A. La potenza è di 12000 BTU/H. Silenzioso (unità interna solo 20 dB ed esterna 44 dB/A). Comodo il telecomando infrarossi con timer settimanale. Tra le funzioni abbiamo deumidificazione, "Intelligent Eye", modalità notturna e flusso d'aria 3D. Trattandosi di un dispositivo Wi-Fi Plug&Play potrete impostarlo e programmarlo mediante sistemi Apple o Android.

Migliori condizionatori Mitsubishi

Quando parliamo di condizionatori, tra le aziende leader, Mitsubishi è la più famosa in assoluto. Di seguito abbiamo raccolto i suoi prodotti migliori. Ecco a voi i migliori condizionatori Mitsubishi.

Mitsubishi MSZ-HR35VF Mitsubishi è da sempre una garanzia nel settore dei condizionatori, di seguito ve ne proponiamo uno dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un modello da 12.000 BTU/H e classe di efficienza energetica A++ (A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento). Utilizza gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale. Abbiamo anche un ottimo filtro per eliminare polvere e impurità con effetto antibatterico, antimuffa e cattura odori. Silenzioso, leggerissimo, facile da installare e di un marchio davvero di qualità.

Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGR-E1 Mitsubishi Electric è un prodotto rivoluzionario, dal design semplice, lineare ed elegante, dall'elevata efficienza energetica e dalla tecnologia all'avanguardia. Questo modello della serie MSZ-LN sfrutta il refrigerante a basso GWP R32 per raggiungere prestazioni ineguagliabili (classe energetica A+++ sia in raffreddamento che in riscaldamento) e comfort assoluto. Per di più, il doppio deflettore vi garantirà una distribuzione ottimale dell'aria. Il nuovo sistema 3D i-see Sensor, in grado di rilevare il numero di persone presenti nell'ambiente da climatizzare e la loro esatta posizione all'interno della stanza, è decisamente una notevole marcia in più. Filtrazione elevata, silenziosità e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Mitsubishi Electric Inverter Design e dimensioni compatte per questo condizionatore Mitsubishi Electric Inverter da 9000 BTU/H. Un prodotto efficiente soprattutto grazie ad un'attenta progettazione e utilizzo del refrigerante R32 (classe A+++ in raffreddamento e A++ in riscaldamento). Silenzioso (solo 19 dB per l'unità interna). Inoltre, potrete gestirlo comodamente da remoto (con la funzione Night Mode potrete predisporre il climatizzatore per il funzionamento notturno). Ottimo il filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna, perfetto per rimuovere polveri e cattivi odori.

Mitsubishi Kirigamine Zen Kirigamine Zen è un climatizzatore Inverter a pompa di calore progettato per essere un vero e proprio complemento d'arredo. Questo condizionatore è una perfetta combinazione di efficienza energetica (A+++ in raffreddamento e la A++ in riscaldamento) e silenziosità. Comodo il timer settimanale integrato. Ottimo il sistema di filtraggio dell'aria (il filtro d'aria di nuova generazione costituito da nano-particelle di platino ad elevato potere ossidante consente di neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori).

Come scegliere un condizionatore

In questo paragrafo proveremo a spiegarvi brevemente come acquistare un buon condizionatore. Al momento dell'acquisto prima di ogni altra cosa dovrete valutare potenza (BTU/H) e consumo (le migliori sono le classe energetiche A e B), soprattutto se non volete trovarvi qualche sorpresina sulle future bollette. A tal proposito, per ridurre sprechi e consumi vi consigliamo o i modelli Dual Splint (perché danno la possibilità di rinfrescare più ambienti in maniera veloce ed efficace) o quelli con tecnologia Inverter (in grado di tenere costante la temperatura dell'ambiente). Soffermatevi anche sulle funzionalità soprattutto su quelle aggiuntive come la possibilità di connettere il condizionatore al Wi-Fi o di comandarlo da remoto tramite app dedicata o assistenti vocali. E infine, se siete in cerca di un modello silenzioso che non disturbi i vostri pisolini pomeridiani e notturni, vi invitiamo a controllare non solo il livello di rumorosità (espresso in dB) ma anche la presenza di funzioni specifiche dedicate al sonno, che aiutano appunto a gestire le temperature e a ridurre la rumorosità durante le ore notturne.