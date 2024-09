Quali sono i migliori condizionatori portatili da comprare?

I condizionatori portatili sono la soluzione giusta per affrontare il caldo estivo senza dover installare un'unità fissa. In questa guida ti aiuterò a scegliere tra i migliori condizionatori portatili disponibili sul mercato, per trovare quello giusto per le tue necessità. Marchi rinomati come De Longhi, Beko, Argo, Olimpia Splendid e Klarstein offrono ottime soluzioni per rinfrescare ambienti di diverse dimensioni. I condizionatori portatili sono pratici, facili da spostare e non richiedono installazioni complesse. Per questo, sul mercato sono disponibili prodotti per tutte le tasche. Alcuni modelli includono funzioni aggiuntive come la deumidificazione e la ventilazione, che li rendono strumenti multifunzionali perfetti per il comfort domestico. In questa guida vedremo insieme cinque modelli che offrono un buon equilibrio tra prestazioni, prezzo e facilità d'uso. L'obiettivo è quello di trovare il condizionatore portatile più adatto a te, spendendo il prezzo più basso possibile.

Come scegliere un condizionatore portatile

Quando si sceglie un condizionatore portatile, è fondamentale valutare diversi aspetti per trovare quello giusto. Ecco i principali fattori da considerare per non cadere nelle trappole del marketing ed individuare rapidamente il modello che fa al caso tuo. Potenza di raffreddamento (BTU) : Per stanze di 20-25 mq, 9.000 BTU sono solitamente sufficienti, mentre per ambienti più grandi, è necessaria una potenza maggiore.

: Per stanze di 20-25 mq, 9.000 BTU sono solitamente sufficienti, mentre per ambienti più grandi, è necessaria una potenza maggiore. Filtro dell'aria : Verifica se il condizionatore è dotato di filtri lavabili o sostituibili, per migliorare la qualità dell'aria in casa.

: Verifica se il condizionatore è dotato di filtri lavabili o sostituibili, per migliorare la qualità dell'aria in casa. Funzione deumidificatore : Un condizionatore con questa funzione è ideale per migliorare il comfort in ambienti umidi.

: Un condizionatore con questa funzione è ideale per migliorare il comfort in ambienti umidi. Capacità di ventilazione : Molti modelli funzionano anche come semplici ventilatori, offrendoti un doppio utilizzo durante l'anno.

: Molti modelli funzionano anche come semplici ventilatori, offrendoti un doppio utilizzo durante l'anno. Telecomando e funzioni smart : Il telecomando ti permette di controllare il condizionatore a distanza, mentre i modelli smart consentono l'integrazione con app per una gestione ancora più semplice.

: Il telecomando ti permette di controllare il condizionatore a distanza, mentre i modelli smart consentono l'integrazione con app per una gestione ancora più semplice. Funzione di timer programmabile : Un timer integrato ti permette di impostare accensioni e spegnimenti automatici, ottimizzando l'uso energetico e il comfort.

: Un timer integrato ti permette di impostare accensioni e spegnimenti automatici, ottimizzando l'uso energetico e il comfort. Dimensioni : Scegli un modello leggero e dotato di ruote per facilitare lo spostamento tra diverse stanze.

: Scegli un modello leggero e dotato di ruote per facilitare lo spostamento tra diverse stanze. Rumorosità : Se lo usi in una stanza da letto o in ufficio, scegli un modello con modalità silenziosa.

: Se lo usi in una stanza da letto o in ufficio, scegli un modello con modalità silenziosa. Classe energetica: I modelli con classe A o superiore garantiscono un consumo energetico ridotto e un risparmio a lungo termine.

Quali condizionatori portatili comprare

Ora che hai una panoramica dei principali aspetti da considerare per l'acquisto di un condizionatore, passiamo a valutare alcuni tra i migliori condizionatori portatili attualmente sul mercato. La scelta del dispositivo giusto dipende dalle tue esigenze specifiche, come la dimensione della stanza, la necessità di funzioni aggiuntive come la deumidificazione o la silenziosità durante la notte. Tuttavia, esistono alcuni modelli che si distinguono per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo e per le prestazioni versatili, adatte a diversi tipi di utilizzo. In questa selezione, ho scelto cinque modelli che si collocano in diverse fasce di prezzo, offrendoti soluzioni sia per piccoli ambienti che per stanze di medie dimensioni. Le possibilità sono tantissime, e ci sono anche modelli che includono opzioni ecologiche e silenziose. Se cerchi un condizionatore portatile compatto ma potente, ci sono molte opzioni da valutare, anche in termini di design e portabilità. Inoltre, alcuni condizionatori offrono più modalità di utilizzo, come la modalità notturna per un funzionamento silenzioso, oppure la funzione ventilatore e deumidificatore, rendendoli utili durante tutto l'anno, anche al di fuori dei periodi di caldo estremo. Se hai bisogno di una panoramica più ampia sul mondo degli elettrodomestici per la climatizzazione, ti segnalo che abbiamo una pagina dedicata ai migliori condizionatori in generale. In più, ti consiglio di dare un'occhiata anche alle selezioni per i migliori deumidificatori e per i migliori purificatori d'aria.

Migliori condizionatori portatili

Di seguito trovi una selezione di condizionatori portatili scelti in base alle loro caratteristiche tecniche e al rapporto qualità/prezzo. Che tu stia cercando un modello compatto per una stanza di piccole dimensioni o un condizionatore più potente per un ambiente più grande, troverai sicuramente la soluzione che fa per te.

Klarstein Skyscraper Ice

Il Klarstein Skyscraper Ice è un condizionatore portatile 5 in 1 che combina le funzioni di ventilatore, raffrescatore evaporativo, umidificatore e purificatore d'aria, rendendolo un prodotto molto versatile per il raffreddamento domestico. Non si tratta di un prodotto molto avanzato a livello tecnico, ma il costo è davvero economico. Funzioni 5 in 1 : Ventilatore, raffrescatore, umidificatore, purificatore d'aria, ionizzatore

: Ventilatore, raffrescatore, umidificatore, purificatore d'aria, ionizzatore Capacità di raffreddamento : 180 m³/h

: 180 m³/h Design : Compatto e portatile

: Compatto e portatile Telecomando incluso

Basso consumo energetico Ha un serbatoio interno da 6 litri, nel quale è necessario mettere del ghiaccio per far funzionare il prodotto. Con una capacità di raffreddamento di 180 m³/h, è ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni. Il più grande vantaggio di questo modello è che funziona senza tubo esterno. Il corpo è molto compatto e potete piazzarlo in qualsiasi stanza della casa. Grazie al telecomando incluso nella confezione potete regolare tutte le sue funzioni, sfruttando anche la modalità notte che riduce maggiormente il suo rumore. A meno di 200€ è difficile chiedere di più!

Cecotec ForceClima 9450 Style Heating

Il Cecotec ForceClima 9450 Style Heating è un condizionatore portatile versatile, ideale sia per rinfrescare che riscaldare ambienti fino a 25 m². Potenza di raffreddamento : 9.000 BTU

: 9.000 BTU Classe energetica : A

: A Funzioni : 4 in 1 (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione, deumidificazione)

: 4 in 1 (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione, deumidificazione) Timer : Programmabile fino a 24 ore

: Programmabile fino a 24 ore Portabilità: ruote integrate Anche questo è un modello multifunzione (4 in 1) utilizzabile tutto l'anno. Ha una potenza di raffreddamento di 9.000 BTU e un'ottima efficienza energetica. Le dimensioni sono abbastanza ridotte, ma ha bisogno di un tubo esterno per poter funzionare. Il design molto minimale è piacevole da vedere, non dà troppo nell'occhio. Ha un telecomando dedicato (incluso in confezione) con 5 diverse modalità di funzionamento e 2 velocità. Monta anche un piccolo schermo LED per visualizzare le impostazioni. Se hai bisogno di un condizionatore economico capace di rinfrescare in estate e riscaldare in inverno, questo è sicuramente un best buy come pochi altri.

Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 HP WiFi

Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 HP WiFi è un modello di condizionatore portatile più avanzato della media. Ha una potenza molto alta e riesce a coprire un'area ampia, senza però essere troppo caro. Potenza : 14.000 BTU, adatto per ambienti fino a 120 m³

: 14.000 BTU, adatto per ambienti fino a 120 m³ Funzioni 4 in 1 : Raffreddamento, riscaldamento, ventilazione, deumidificazione

: Raffreddamento, riscaldamento, ventilazione, deumidificazione Timer programmabile : Fino a 24 ore

: Fino a 24 ore Connettività WiFi : Controllabile da app su smartphone

: Controllabile da app su smartphone Classe energetica: A/A+ per risparmio energetico L'aspetto più caratteristico del suo design è il flap motorizzato sulla parte superiore, con supporto auto-swing. La modalità riscaldamento lo rende utilizzabile anche nelle stagioni fredde, mentre la funzione deumidificatore è ideale per ambienti umidi. Inoltre, è dotato di un sistema di multi-filtraggio, per purificare l'aria in maniera ottimale. Il design compatto e il colore bianco neutro permettono di integrarlo facilmente in qualsiasi arredamento domestico. Si tratta anche di un prodotto smart, per merito della connettività WiFi integrata: puoi controllare tutte le sue funzionalità comodamente da smartphone tramite l'app Olimpia Splendid. Se non vuoi utilizzare l'app, c'è comunque un buon timer programmabile fino a 24 ore.

Argo Milo Plus New

Passiamo ad Argo Milo Plus New, un condizionatore portatile compatto e funzionale, ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni, fino a 45 mq. La potenza non è male e il rapporto qualità-prezzo è molto interessante. Potenza di raffreddamento : 13.000 BTU

: 13.000 BTU Funzioni : Condizionatore, ventilatore, deumidificatore

: Condizionatore, ventilatore, deumidificatore Classe energetica : A/A+

: A/A+ Telecomando : Incluso

: Incluso Timer programmabile: Fino a 24 ore La parte estetica è molto curata, con una superficie totalmente bianca e lucida e le griglie sulla parte posteriore. Anche questo modello integra un flap motorizzato sulla parte superiore, che ha diverse modalità di funzionamento. Tramite il display LED integrato è possibile gestire le impostazioni ed effettuare varie regolazioni. Supporta anche la modalità "Sonno", che riduce il rumore e permette di tenerlo acceso la notte. Si può utilizzare anche da remoto, tramite la connettività Wi-Fi, che attiva le funzionalità smart. Ha anche un telecomando per i controlli manuali. Inoltre, in confezione trovate diversi accessori e il tubo per l'installazione a parete. Nella fascia intorno ai 500€ è certamente un modello da tenere d'occhio. Questo Argo Milo Plus New è tra i più completi e affidabili della categoria.

De Longhi Pinguino ‎PAC EX130 CST WiFi

Il De Longhi Pinguino ‎PAC EX130 CST WiFi è un prodotto di fascia alta, con caratteristiche avanzate e tutti i comfort integrati. La linea Pinguino è un grande classico tra i condizionatori portatili e non poteva mancare in questa selezione. Potenza : 13.000 BTU

: 13.000 BTU Classe energetica : A

: A WiFi integrato : Controllo remoto tramite app

: Controllo remoto tramite app Funzioni : Raffreddamento, ventilazione, deumidificazione

: Raffreddamento, ventilazione, deumidificazione Tecnologia: My Eco Real Feel, Cool Surround Ha un'ottima capacità di raffreddamento di 13.000 BTU, ideale per stanze fino a 120 m³. La sua vera arma segreta è però la doppia tecnologia integrata: My Eco Real Feel ti fa risparmiare fino al 30% di energia, mentre Cool Surround offre il raffreddamento alla giusta temperatura esattamente dove ti trovi. Questo Pinguino ‎è anche molto smart, grazie alla connettività WiFi, all'app dedicata e all'assistente vocale. Ha anche uno scompartimento sulla parte superiore per posizionare il telecomando intelligente, molto comodo da utilizzare. Se non hai problemi di budget e vuoi un prodotto completissimo e moderno, questo De Longhi Pinguino ‎PAC EX130 CST WiFi è il condizionatore portatile da prendere senza riserve.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.