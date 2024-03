La nostra lista dei migliori controller aggiornata a marzo 2024.

Migliori controller 2024

Migliori controller PS4/PS5

Per giocare al massimo su console è necessario avere un controller di buon livello, in modo da poter assicurare le massime prestazioni durante le sessioni di gioco più intense. Qui in basso trovate i migliori controller per PS4/PS5, quelli che propongono le qualità più interessanti per una miglior esperienza utente.

Nacon Asymmetric Wireless Controller La soluzione giusta per chi cerca un controller PlayStation 4 con l'ergonomia di un controller per Xbox One. Il nuovo Asymmetric Wireless Controller di Nacon ha infatti le levette analogiche in posizioni asimmetriche, esattamente come il pad Xbox. Funziona grazie a un dongle USB che permette la connettività Bluetooth, ha il suo jack audio e persino un indicatore di carica residua visibile sul retro del controller. Il prezzo è simile a quello di un DualShock classico. Recensione Nacon Asymmetric Wireless Controller

DualSense Il controller DualSense di PS5 è un prodotto innovativo. Vanta una graziosa scocca bicolore. Grazie al suo feedback aptico e ai grilletti adattivi, potrete godervi diversi livelli di forza e tensione durante le vostre sessioni di gioco. L'accelerometro e il giroscopio, poi, offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati. In più, potrete chattare con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Ultimo, ma non per importanza, è il tasto "Crea", che vi darà la possibilità di produrre filmati e immagini, e trasmettere le vostre avventure.

Nacon Revolution Pro Controller 3 I giocatori che vogliono qualcosa in più rispetto al controller PS4 standard possono puntare su questo prodotto a marchio Nacon, che conserva gran parte delle caratteristiche, ma include alcuni dettagli ancora più rifiniti. La differenza maggiore rispetto al DualShock 4 è l'inversione della croce direzionale con l'analogico sinistro, che gli permette di assumere un layout più simile al controller Xbox. Per il resto abbiamo stick personalizzabili, cavo con ingresso USB-C, 4 tasti aggiuntivi programmabili sul retro e peso regolabile, in modo da poter plasmare al meglio la vostra esperienza di gioco. Si può utilizzare anche su PC. Recensione Nacon Revolution Pro Controller 3

Sony DualShock 4 V2 La serie di controller DualShock di Sony è ormai leggenda per tutti i gamer. Questa quarta iterazione è quella fornita in confezione con PS4 ed ha una forma abbastanza tradizionale rispetto ai modelli precedenti. Sulla destra sono inseriti i 4 tasti funzione, a sinistra la croce direzionale con tasti staccati, in basso gli stick analogici e sul lato superiore i 4 tasti dorsali. La novità più importante rispetto al passato è l'ampio touchpad centrale, sfruttato in un buon numero di giochi per funzionalità aggiuntive. Per chi vuole un'esperienza PS classica, non c'è di meglio.

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller Se cercate il massimo delle prestazioni e della personalizzazione, Nacon Revolution Unlimited Pro Controller è ciò che fa per voi, perché tra i controller PS4 attualmente disponibili sul mercato è senza dubbio il migliore. Eredita quanto di buono c'era nelle precedenti iterazioni della serie Pro Controller introducendo nuove personalizzazioni e una soluzione di utilizzo cablata o Wi-Fi, a vostro piacimento. È davvero difficile chiedere di più! Recensione Nacon Revolution Unlimited Pro Controller

Victrix Pro BFG Controllore PS5 Se non avete problemi di budget Victrix Pro BFG è la strada da percorrere. Un controller per PS5 costoso, bello da vedere e comodo da usare. Abbiamo 4 pulsanti posteriori mappabili con profili configurabili dall'utente, trigger di frizione multiposizione brevettati (con 5 diversi punti di arresto) e audio a bassa latenza (ottima qualità audio con il jack per cuffie da 3,5 mm). Non manca una fantastica app gratuita per personalizzare al meglio il controller (Victrix Control Hub).

Controller Wireless DualSense Edge DualSense Edge è il nuovo controller premium di Sony dedicato a PS5 (e PC). Di base è un ottimo controller, in quanto ben bilanciato, pieno di funzionalità extra sia a livello hardware che software, una buona gestione dei profili d'uso e un'esperienza d'uso complessiva più che soddisfacente. Peccato per l'autonomia (lascia un po' a desiderare) e per il prezzo che spaventa i fan più accaniti dell'ecosistema PlayStation. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra accurata recensione! Recensione DualSense Edge

Migliori controller PS4/PS5 economici

Diversamente dal paragrafo precedente, in questo troverete dei controller per PS4 e PS5 economici. Si tratta di dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per quelle che sono le caratteristiche specifiche e la qualità costruttiva.

Hori Controller MiniPad Se cercate dimensioni ristrette e potete sacrificare l'ergonomia, il piccolo MiniPad proposto da Hori potrebbe farvi davvero comodo. Conserva il classico layout del controller PS4, adattato a una forma molto più compatta, senza rinunciare ad alcuna funzionalità: ci sono tutti i tasti, compresi analogici inferiori e touchpad centrale. Il prezzo è praticamente la metà del DualShock 4 e sono disponibili tre colorazioni: nero, blu e rosso.

JAMSWALL&L Controller PS4 Questo controller per PS4 vanta un comodo touchpad, altoparlanti integrati e jack per cuffie stereo da 3,5 mm. Grazie al sensore di accelerazione 3D e al sensore giroscopico, potrete acquisire una gamma completa di informazioni dinamiche e sperimentare effetti di gioco realistici. Il design ergonomico garantisce il massimo del comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Compatibile con PS4 / PS4 pro / Slim. La connessione cablata USB supporta il PC (Windows 7/8 / 8.1 / 10).

Xtreme Controller Liam Wireless BT Questo controller vanta una forma ergonomica e un'impugnatura ottimale per tutti i tipi di gioco. Sul back sono presenti quattro tasti programmabili. Speaker, touch/slide pad e vibrazione collocano questo pad ai massimi livelli. È inoltre dotato di un ingresso jack per cuffie. Comfort garantito anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Migliori controller Xbox

I controller Xbox sono tra i migliori in assoluto per quanto riguarda l'intero settore, anche perché possono essere utilizzati direttamente anche su PC Windows. La loro versatilità e il loro layout dei tasti li rende ottimi per giocare al meglio un numero molto ampio di titoli, ma se volete il massimo dovete puntare sulle varianti più esclusive, che assicurano prestazioni di altissimo livello.

Turtle Beach REACT-R Turtle Beach REACT-R è un prodotto alquanto interessante. Si tratta di un modello cablato completo e affidabile. Ottimi i due tasti programmabili (direttamente dal controller e senza l'ausilio di un software) presenti sul retro. Aggiungeteci poi tutti i comandi audio esclusivi e avrete appunto per le mani una valida alternativa al controller ufficiale Xbox. Unica pecca, non funziona su Android! Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione Turtle Beach REACT-R

Microsoft Xbox One Controller Per il joypad di Xbox One, Microsoft ha mantenuto quasi intatte le forme originali del precedente modello, apportando solo piccoli affinamenti. Sono stati migliorati i materiali per la costruzione, è stata leggermente rivista l'estetica generale ed è stato sostituito il D-pad, che ora presenta tasti separati. Il resto è davvero simile al controller di Xbox 360, così come le sue capacità. Funziona con connettività wireless su Xbox e PC, ha il jack per le cuffie ed è disponibile in tantissime varianti di colore. Essendo attualmente un po' difficile da reperire (nuovo), vi proponiamo un buon usato.

Xbox Series X Controller Il nuovo controller Xbox Series X, molto simile al suo antenato (controller Xbox One), presenta qualche marcia in più. Abbiamo design rimodernato (con superfici modellate e una geometria raffinata che garantisce un maggiore comfort durante il gioco), croce direzionale completamente ridisegnata (meno plasticosa, discretamente ruvida al tocco e con un disegno circolare dove sono messe in rilievo le quattro direzioni) e pulsanti dorsali LT e RT zigrinati (per garantire una presa migliore). Ritornano i motorini a impulsi all'interno dei grilletti, per un feeling davvero unico in determinati contesti. Recensione Xbox Series X

Xbox Elite Series 2 Core Il nuovo Elite Series 2 Core integra tutte le funzionalità avanzate del fratello maggiore. Il controller è costituito da levette a tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate per un miglior grip e blocchi dei grilletti più corti. Inoltre, tramite l'app Accessori Xbox, potrete mappare singolarmente ogni singolo pulsante. Per di più, potrete salvare fino a 3 profili personalizzati e ovviamente passare da un profilo all'altro con estrema facilità. Integra un'ottima batteria ricaricabile (fino a 40 ore di autonomia). La vera differenza tra il modello Core e il modello base di controller Elite Series 2 (oltre al colore) sta negli accessori, in quanto la confezione del modello Core include solo componenti essenziali (tasti aggiuntivi e altri accessori saranno da acquistare a parte).

Microsoft Xbox One Elite 2 Controller Se volete un'esperienza di gioco superiore alla media, dovete puntare sulla versione Elite 2 del controller per Xbox One. Questo modello rimane molto simile a quello standard, ma presenta un miglior feedback dei pulsanti e degli stick analogici, ha un D-pad intercambiabile e 2 levette aggiuntive sul retro, che possono essere personalizzate a seconda delle esigenze. La struttura e gli elementi interni sono stati ottimizzati per fornire le massime prestazioni durante le sessioni di gioco. Il costo è ben più alto rispetto alla versione standard, dunque lo consigliamo solo a chi gioca seriamente.

Turtle Beach Stealth Ultra Turtle Beach Stealth Ultra è un controller wireless premium con licenza ufficiale Xbox. Leggero (pesa solo 246 g) e bello da vedere (fantastiche le venature RGB sui lati e la scocca bicolore). La grande peculiarità di Turtle Beach Stealth Ultra, è il piccolo display incastonato nel centro che funge da base operativa per accedere a tutte le funzionalità del controller. Nel complesso stiamo parlando di un modello molto particolare, che punta molto sulla personalizzazione via software. Infine offre una buona dotazione di tasti meccanici e delle levette anti-drift molto precise. Recensione Turtle Beach Stealth Ultra

Scuf Instinct Pro SCUF Instinct Pro offre forme, comodità e bilanciamento tipici del Wireless Controller di Xbox Series X, ma vediamo subito le migliorie: 4 paddle posteriori riprogrammabili "a caldo" (comodi per abbinarci funzioni alternative), impugnature gommate con grip e grilletti istantanei (attivabili o disattivabili a piacimento grazie a un interruttore fisico). Inoltre, potrete personalizzarlo ampiamente cambiando scocca e colori dei componenti. Perfetto per chi non ha problemi di budget e ambisce ad un prodotto di qualità altissima. Recensione Scuf Instinct Pro

Migliori controller Xbox economici

I controller per Xbox visti nel paragrafo precedente sono decisamente più costosi di quelli presenti in questa sezione. Di seguito troverete i migliori controller Xbox economici. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Nacon Pro Compact Controller Un controller cablato da non sottovalutare questo di Nacon, ideale per le mani non troppo grandi, viste le sue dimensioni relativamente compatte. Lo si può personalizzare direttamente da Xbox, senza dover per forza passare da un PC, così da cucirlo a seconda delle vostre esigenze. Il jack audio vanta pure la compatibilità con Dolby Atmos. Recensione Nacon Pro Compact Controller

PDP Controller con Cavo Xbox Series X│S Il controller in questione è caratterizzato da un design elegante, impugnature antiscivolo e pulsanti del grilletto e della spalla testurizzati. Si tratta di un modello compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11. Inoltre, grazie al cavo rimovibile, potrete utilizzarlo comodamente dal vostro divano.

Recon Controller Grazie alla forma ergonomica e alle impugnature in gomma refrigerata, avrete il massimo confort. Vera chicca di questo controller è l'unione dei controlli in-game alle incredibili tecnologie audio di Turtle Beach, inclusi Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets, e tanto altro. Infatti, su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 potrete collegare qualsiasi cuffia cablata con jack standard da 3,5 mm. Con la modalità Pro-Aim Focus regolerete la sensibilità dell'analogico per una maggiore precisione a lungo raggio. Potrete inoltre salvare fino a 4 profili su ciascuno dei pulsanti di azione rapida posteriori.

Migliori controller PC

Oltre ai controller Xbox e alle soluzioni già citate più in alto, esistono controller dedicati in maniera più specifica ai PC gamer. Ecco a voi il nostro elenco.

MSI FORCE GC30 V2 In materia di controller, MSI è da sempre sinonimo di qualità ed efficienza. Abbiamo stick analogici migliorati (per una sensazione di controllo più fluida), pulsanti durevoli, un buon feedback aptico e un grip eccellente. La gomma testurizzata sui lati del controller vi garantirà una presa ben salda. L'estetica è piuttosto semplice, nulla che salti particolarmente all'occhio. Connettività dual-mode, movimenti precisissimi, coperture magnetiche sostituibili del D-pad, il tutto a un super prezzo. Ve lo consigliamo.

Revolution X Pro Controller Revolution X Pro Controller è il nuovo controller modulare dedicato a PC Windows e Xbox One, Xbox Series X|S. Il nuovo Revolution X Pro Controller offre prima di tutto una discreta modularità, con la possibilità di inserire tutta una serie di pesi diversi per bilanciare il controller a seconda delle proprie esigenze. È anche possibile cambiare i copri stick e ridurre la corsa delle levette analogiche con appositi cerchi di metallo. Estetica e audio decisamente curati. Revolution X ti seguirà ovunque grazie alla sua custodia rigida inclusa. Un ottimo controller fatto per la competizione.

Asus ROG Raikiri Pro ROG Raikiri Pro è un controller wireless con layout Xbox dalla grande personalità. La croce direzionale non è una croce, ma un cerchio a 8 direzioni con superficie leggermente concava. Oltre ai tradizionali pulsanti dorsali e ai tasti funzione frontali del controller Xbox, troverete altri tasti speciali sul retro e sui lati. Completano il quadro una porta USB-C sul lato superiore e un jack audio da 3,5 mm. All'interno è integrata una batteria non removibile. Inoltre, è molto versatile: potrete collegarlo a PC, Xbox (solo via cavo, non wireless), console portatili, tablet, smartphone e molto altro ancora. Recensione ROG Raikiri Pro

Migliori controller PC economici

Molti controller per PC si presentano con un prezzo economico e alla portata di tutti. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori. Di seguito i migliori controller per PC economici.

Ewent PL3330 Di seguito un controller USB cablato perfetto per giocare su laptop e PC. È dotato di 13 tasti, 2 stick analogici e un pad direzionale a 8 vie. Si tratta di un modello ergonomico (soprattutto grazie alla comoda impugnatura). Un dispositivo Plug&Play facile da utilizzare e installare (vi basterà collegare il cavo USB al laptop o al PC per iniziare subito a giocare). Il prezzo è davvero conveniente. Ve lo consigliamo.

Logitech F310 Questo controller marchiato Logitech vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un modello semplice nell'uso e gradevole dal punto di vista estetico, visto il suo design un po' retrò, tipico dei controller del passato. Si tratta di un dispositivo cablato, dalle dimensioni ridotte e dal peso contenuto. Un'alternativa economica e compatibile con PC.

Logitech F710 Logitech F710, progettato per chi gioca al PC e cerca un controller avanzato in stile console, non vanta nessun cavo ingombrante ma solo una connessione wireless a 2,4 GHz potente e affidabile. Il software Profiler vi consentirà di personalizzare il gamepad. Le impugnature in gomma vi garantiranno il massimo del comfort durante le vostre sessioni di gioco. Un controller tradizionale dal prezzo conveniente.

Migliori controller PC cablati

Siete alla ricerca di un controller con cavo per il vostro PC? Bene, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori controller per PC cablati.

Nacon Gamepad PC 100RED Di seguito un controller Nacon perfetto per PC. Il design è stato progettato per offrire il massimo del comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco. La lunghezza del cavo permette la massima libertà di movimento. Ottimi i controller analogici, caratterizzati da una buona gommatura nella parte concava. Abbiamo anche 6 pulsanti, 2 grilletti, 2 pulsanti dorsali, tasto direzionale e pulsante Home. Compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10.

EasySMX ESM-9100 Per chi vuole spendere davvero poco, questo controller a marchio EasySMX rappresenta una delle possibilità più economiche sul mercato. Ha un layout chiaramente ispirato a quello del controller Xbox, presenta materiali antiscivolo sulle parti laterali ed è utilizzabile sia su PC Windows che su Android. Attenzione al filo: a dispetto del nome, può essere utilizzato solo con il cavo USB.

Migliori controller PC wireless

Diversamente dal paragrafo precedente, in questo troverete i migliori controller per PC wireless.

Nacon GC-200WL Controller Nacon GC-200WL è un controller potente e facile da usare. Il suo piccolo dongle può trasmettere fino a 10 m senza interferenze, per la massima praticità. Con un'ergonomia di tutto rispetto, è il controller ideale per i gamer più esigenti. La sua superficie gommata assicura una presa comoda anche dopo ore di gioco. Le due levette analogiche asimmetriche sono perfette per gli sparatutto su PC. Dispone inoltre di 6 pulsanti azione, 2 grilletti, 2 pulsanti dorsali e un pad direzionale a 8 direzioni. La ricarica avviene tramite cavo USB.

EasySMX Controller Wireless PC Il prodotto in questione non è altro che un controller da gioco wireless compatibile con PC. Offre un design ergonomico e antiscivolo, più una configurazione tasti simile a quella dei controller Xbox. Per di più ha la funzione TURBO e un'ottima presa laterale testurizzata, che lo rende più comodo da tenere in mano. La batteria integrata da 600 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Il controller è disponibile in diverse colorazioni: nero, rosso e nero e blu.

SteelSeries Stratus Duo Lo Stratus Duo, rispetto al suo antenato, vanta un design leggermente rivisitato e una costruzione ancora più ottimizzata. Le parti laterali sono coperte da materiale antiscivolo, si può utilizzare senza fili con connettività a 2,4 GHz o Bluetooth, supporta PC Windows, Android e vari tipi di visori VR. Ha una batteria interna che assicura fino a 20 ore di autonomia e si ricarica via microUSB.

Migliori controller Android

Nelle liste precedenti abbiamo già citato molti dispositivi compatibili con Android. Se non vi fossero bastati, qui in basso ci sono alcuni dei migliori controller da usare sui vostri smartphone e altri dispositivi Android.

Razer Kishi Android Un controller per smartphone Android (è in arrivo anche la versione per iPhone) paragonabile a una console. Le due metà della periferica si aprono e sono collegate con un sistema snodabile e lievemente allungabile molto comodo. Sono presenti gli analogici, 2 grilletti e 2 tasti dorsali, oltre a una croce direzionale a 8 vie e ai soliti pulsanti frontali. Questa ampia dotazione permette a Razer Kishi di essere anche pienamente compatibile con Stadia, GeForce Now ed xCloud. Recensione Razer Kishi

GameSir X2 GameSir X2 è un controller Android dal design elastico e durevole in grado di adattarsi a qualsiasi telefono cellulare con una lunghezza massima di 173 mm e uno spessore massimo di 1 cm. Per quanto riguarda i pulsanti, è paragonabile a un controller di livello professionale (non manca uno per gli screenshot). Inclusi troverete una custodia da trasporto e 4 Grip per i controller analogici. Un prodotto reattivo e dall'ottima qualità costruttiva da prendere in considerazione.

Nacon MG-X Il Nacon MG-X è un controller Android comodo, completo, dalla buona qualità costruttiva e dell'ottimo feeling dei pulsanti. Soffre però di alcune pecche, tra cui la pressione dura dei grilletti, l'impossibilità di ricaricare il telefono e il prezzo di lancio decisamente poco appetibile. In compenso la batteria da 500 mAh promette fino a 20 ore di gioco continue! Recensione Nacon MG-X

Turtle Beach Recon Cloud Recon Cloud di Turtle Beach è un controller tanto versatile pensato per essere utilizzato su Xbox, PC e dispositivi Android. Questo controller spicca decisamente per la sua natura ibrida, perché in quanto a estetica risulta praticamente identico a un gamepad Xbox Series X|S (se non fosse per qualche centimetro e grammo in più). Nel complesso abbiamo un buon prodotto che fa bene il suo lavoro. Peccato per il prezzo un tantino costoso. Recensione Turtle Beach Recon Cloud

Razer Junglecat Mobile - Gaming Controller Android La Ferrari dei controller per Android. Il prezzo è alto, ma giustificato da diversi fattori. Spicca il design modulare all'insegna della flessibilità e della personalizzazione totale. Abbiamo anche connessione a bassa latenza per una risposta continua dei pulsanti e Bluetooth a bassa energia per una maggiore durata della batteria. Non mancano due thumbstick analogici e due pulsanti bumper dorsali, il tutto in una soluzione compatta ed ergonomica.

Nacon MG-X PRO Questo controller non è altro che la versione Pro del modello precedente. Il design rispecchia un controller tradizionale. Le impugnature ergonomiche presentano anche una superficie testurizzata per una presa ottimale. Si connetterà al vostro smartphone via Bluetooth 4.2, garantendo una minima latenza durante il gioco. La batteria ricaricabile incorporata con ingresso USB-C (cavo di ricarica incluso) offre fino a 20 ore di autonomia. Supporta tutti gli smartphone con sistema Android 6 o successivo e schermo fino a 6,7" (152,4 mm). Disponibile anche la versione per iOS.

Migliori controller Nintendo Switch

Gli utenti che non riescono ad accontentarsi dei Joy-Con e vogliono aumentare il comfort dell'esperienza di gioco su Nintendo Switch possono scegliere tra alcune proposte di buon livello. Oltre al Pro Controller realizzato direttamente dall'azienda giapponese, ci sono infatti tanti altri prodotti in grado di soddisfare le esigenze più professionali per chi gioca su Switch.

Diswoe Controller Questo è un controller wireless progettato appositamente per Nintendo Switch. Realizzato in materiale smerigliato di qualità, con un design ergonomico e una costruzione leggera e confortevole. Il modello di Diswoe è quindi perfetto per chi desidera un controller più tradizionale senza spendere troppo. È perfetto per titoli come The Legend of Zelda, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Monster Hunter ecc.

Trust Muta GXT 542 Trust Muta GXT 542 spicca per le sue qualità: D-pad intercambiabili, connessione multipla e buona ergonomia, con quel tocco green che non fa mai male. Se desiderate un controller wireless che sappia fare bene il suo dovere (nonostante il feeling "economico") questa proposta di Trust potrebbe soddisfarvi. E poi è disponibile su Amazon ad un prezzo conveniente. Per ulteriori info vi lasciamo la nostra accurata recensione. Recensione Trust Muta GXT 542

Gioteck SC3 Pro Gioteck SC3 Pro è un controller per Nintendo Switch (Android, iOS e PC) dotato di funzionalità speciali, che esagera nell'estetica ma non nel prezzo. Sorprende, a livello costruttivo, la facilità con cui è possibile cambiare gli stick analogici. Ottima la connettività multipla e decisamente gradevole l'illuminazione RGB. Per quanto riguarda il feeling generale dei pulsanti e l'ergonomia, nulla di entusiasmante. Al momento non lo si trova in Italia e Amazon lo propone a una cifra più elevata rispetto al prezzo di lancio. Speriamo quanto prima di poterlo acquistare in Italia allo stesso conveniente prezzo del Regno Unito. Recensione Gioteck SC3 Pro

Controller Nintendo Switch PowerA I controller PowerA vengono progettati da gamer appassionati. Questo bellissimo controller spicca per il suo coloratissimo e fantasmagorico design. Avrete il massimo del comfort anche durante sessioni di gioco prolungate. Potrete godervi fino a 30 ore di gioco continuo grazie alla batteria interna ricaricabile da 900 mAh. Buone le caratteristiche tecniche e la qualità costruttiva. Considerando anche il suo prezzo decisamente molto conveniente, ve lo consigliamo caldamente.

GuliKit King Kong 2 Pro Il GuliKit King Kong 2 Pro è un controller Bluetooth utilizzabile sia in modalità senza fili che cablata. A livello estetico, non ci sono particolari sorprese, in quanto si presenta identico a un controller Xbox One (purtroppo manca un jack audio per le cuffie). Mentre i pulsanti richiamano quelli del Pro Controller di Nintendo Switch. Il primo controller dotato di tecnologia elettromagnetica (rimuove il fenomeno di drifting e azzera le dead zone). La batteria da 1.000 mAh promette fino a 25 ore di gioco. In termini di rapporto qualità/prezzo, è uno dei migliori controller sul mercato. Recensione GuliKit King Kong 2 Pro

Migliori controller iOS

Esistono milioni di giochi per iPhone e iPad, ma alcuni presentano controlli difficili da padroneggiare o un gameplay troppo complesso per uno schermo touch. Proprio per questo motivo esistono controller dedicati per iOS, in grado di farvi giocare con il massimo della comodità. Di seguito i migliori controller iOS.

Turtle Beach Atom controller per iOS Chi gioca su iPhone saprà bene che l'offerta di controller progettati specificatamente per gli smartphone della mela è meno varia che su Android. A tal proposito, Turtle Beach Atom è un ottimo controller ben pensato, ben progettato e abbastanza compatto da portare in giro. La qualità costruttiva è discreta, gli stick analogici sono ottimi e anche i tasti sono di buona fattura e si premono bene. Può ospitare qualsiasi modello di iPhone dall'11 in poi (con o senza cover). Abbiamo anche connessione Bluetooth abbastanza solida, buona autonomia e ottima esperienza di gioco sia con titoli nativi iOS che con PS Remote Play e Steam Link. Recensione Turtle Beach Atom controller per iOS

BACKBONE One Mobile Gaming Controller per iPhone [PlayStation Edition] Il design di Backbone One PlayStation Edition è stato realizzato in collaborazione con PlayStation, infatti i colori, i materiali e le finiture sono tutti ispirati al design del controller wireless DualSense della PS5. Il controller si integra perfettamente con gli altri prodotti della linea PS5, come le cuffie Pulse 3D. Backbone One permette di giocare ai titoli PlayStation utilizzando la funzione Remote Play. Ovviamente funziona perfettamente anche con i titoli presenti su App Store. Il controller poi si interfaccia anche con l'app Backbone, disponibile su App Store.

Razer Kishi V2 per iPhone Kishi V2 per iPhone offre lo stesso design che abbiamo visto nella variante pensata per smartphone Android: trovano sempre posto i doppi pulsanti multifunzione, il pulsante Share (consente di acquisire rapidamente foto o video durante il gioco), la levetta analogica destra e sinistra e due coppie di pulsanti dorsali. In più alla variante Android abbiamo una porta Lightning (permette di ricaricare l'iPhone tramite il controller). Il controller promette un gameplay a bassa latenza. Perfetto per giocare ai titoli presenti su App Store.

Come scegliamo i controller?

Scegliere un buon controller può essere un'operazione non semplice, visto che in questo settore le differenze tra i vari modelli non sono così esplicite come per altri prodotti. Oltre ad affinare la vista, è necessario conoscere bene le caratteristiche tecniche di ciascun joypad per poterlo confrontare con gli altri, soppesando sulla bilancia pregi e difetti. Nella nostra analisi, abbiamo scelto alcuni fattori da tenere in considerazione, soffermandoci in particolare sulle caratteristiche elencate di seguito. Design: la forma prima di tutto. Se i gamepad per console e PC hanno un design abbastanza definito, quelli per Switch e per i dispositivi mobili sono molto più eterogenei, presentandosi con linee anche molto differenti a seconda del modello. Alcuni utenti preferiscono controller di dimensioni compatte e maneggevoli, ma ci sono anche coloro che vogliono prodotti più grandi, per adattarsi meglio alla stazza delle loro mani. Materiali: la maggior parte dei joypad è costruita in plastica, con differenti livelli di qualità a seconda della fascia di prezzo. Non mancano, però, modelli più raffinati, con inserti in metallo, materiali ergonomici per aumentare il grip e anche piccoli LED luminosi in alcune parti della scocca. Pulsanti: il numero e la disposizione dei tasti e degli altri elementi del gamepad è un fattore fondamentale, in grado di definire il modo in cui volete sfruttare il dispositivo e le possibilità di interagire con il gioco. Lo schema classico prevede pulsanti a destra, croce direzionale a sinistra e due stick analogici in basso, ma non mancano visioni differenti con elementi invertiti o aggiunte su ogni lato del pad. Connettività: negli ultimi anni è aumentata di molto la diffusione dei controller wireless, grazie soprattutto all'avvento delle console di ultima generazione. Continuano ad essere venduti anche quelli con il cavo, ma la tecnologia Bluetooth si sta ormai affermando come una delle più utilizzate in assoluto per il collegamento, anche per quanto riguarda i dispositivi mobili. Compatibilità: molti tra i modelli di joypad proposti nelle liste qui in basso sono compatibili non solo con la piattaforma di appartenenza, ma anche con altre console o dispositivi. Ad esempio, non è un caso che un controller per Xbox sia supportato anche sul PC, così come i pad per Android funzionano quasi sempre anche su iOS. Tenete d'occhio questo punto se volete un prodotto unico da poter usare indifferentemente su tutte le vostre periferiche. Software: alcuni tra i migliori controller, spesso quelli nelle fasce più costose, si possono integrare con software dedicati alla personalizzazione del loro utilizzo, in grado di programmare i pulsanti ed aggiungere ancora più funzionalità a quelle predefinite. Questa si può rivelare un'ottima aggiunta per i pro gamer, che in questo modo possono estendere le capacità offerte del gamepad ed essere ancora più precisi nei comandi.