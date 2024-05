Migliori cover iPhone 15 per proteggere lo smartphone

Sottili e invisibili o rugged e a prova di bomba, con MagSafe o con porta documenti: una rapida guida per scegliere la cover per iPhone 15 (ma anche 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max) più adatta a voi

La nuova famiglia di iPhone 15 (composta anche da iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) rappresenta lo stato dell'arte degli smartphone Apple e, chi ha acquistato uno di questi modelli di ultima generazione, vorrà certamente proteggerlo da cadute, graffi e ogni possibile danno. E qui arrivano in nostro aiuto le cover: tuttavia, scegliere la cover giusta per il proprio dispositivo non è solo una questione di stile, ma anche di funzionalità, protezione e compatibilità con gli accessori. In questo articolo, esploreremo una gamma di cover che offrono tutto ciò, dai brand più affidabili e apprezzati dagli utenti. Tra i nomi più noti nel mercato delle cover per iPhone troviamo aziende affermate come OtterBox, Speck o Mujjo, ma anche società che puntano più sul rapporto qualità/prezzo, come Spigen o ESR. E poi, ovviamente, ci sono anche le cover originali Apple. Le cover per iPhone 15 variano anche in termini di materiali e funzionalità: alcune sono realizzate in silicone morbido per un miglior grip, altre in policarbonato rigido per una protezione ottimale. Non mancano poi le opzioni con supporti integrati per chi fa un uso intensivo dello smartphone per vedere video o fare videochiamate. Inoltre, con l'introduzione del MagSafe nell'universo Apple, molte cover ora includono magneti integrati che permettono di attaccare facilmente accessori compatibili senza compromettere la protezione del dispositivo. Dall'ultra-resistente al minimalista, c'è una cover per ogni tipo di utente iPhone 15, garantendo che il tuo dispositivo sia sicuro e stiloso in ogni situazione.

Come scegliere una cover per iPhone 15

La scelta della cover ideale per il tuo iPhone 15 è un passo importante per assicurarsi di avere sia una protezione efficace che un'estetica piacevole. Di seguito, un elenco delle caratteristiche fondamentali da considerare prima di procedere all'acquisto: Materiali : Le cover per iPhone sono disponibili in diversi materiali, ognuno con specifiche proprietà di resistenza e stile. Il silicone offre una presa confortevole e previene scivolamenti accidentali. Il policarbonato è noto per la sua resistenza agli urti, mentre il cuoio o la pelle aggiungono un tocco di eleganza. Valuta il tipo di uso quotidiano del tuo dispositivo per scegliere il materiale più adatto.

: Le cover per iPhone sono disponibili in diversi materiali, ognuno con specifiche proprietà di resistenza e stile. Il silicone offre una presa confortevole e previene scivolamenti accidentali. Il policarbonato è noto per la sua resistenza agli urti, mentre il cuoio o la pelle aggiungono un tocco di eleganza. Valuta il tipo di uso quotidiano del tuo dispositivo per scegliere il materiale più adatto. Protezione dagli urti : Se tendi a far cadere il telefono o se lo utilizzi in ambienti esterni, considera una cover con rinforzi agli angoli e bordi rialzati. Queste caratteristiche aiutano a distribuire l'energia dell'impatto lontano dal dispositivo, riducendo il rischio di danni. Nota che ci sono anche cover con certificazioni MIL-STD 810, uno standard militare che garantisce che la cover è stata testata per resistere a condizioni estreme.

: Se tendi a far cadere il telefono o se lo utilizzi in ambienti esterni, considera una cover con rinforzi agli angoli e bordi rialzati. Queste caratteristiche aiutano a distribuire l'energia dell'impatto lontano dal dispositivo, riducendo il rischio di danni. Nota che ci sono anche cover con certificazioni MIL-STD 810, uno standard militare che garantisce che la cover è stata testata per resistere a condizioni estreme. Compatibilità con MagSafe : Con l'introduzione di MagSafe negli iPhone, molte cover sono ora dotate di magneti integrati che permettono di attaccare accessori come portafogli, caricabatterie wireless e supporti. Assicurati che la cover scelta sia compatibile con questi accessori se prevedi di utilizzare accessori dotati di MagSafe.

: Con l'introduzione di MagSafe negli iPhone, molte cover sono ora dotate di magneti integrati che permettono di attaccare accessori come portafogli, caricabatterie wireless e supporti. Assicurati che la cover scelta sia compatibile con questi accessori se prevedi di utilizzare accessori dotati di MagSafe. Estetica : La cover del tuo iPhone può essere anche un'espressione del tuo stile personale. Scegli colori e disegni che rispecchiano la tua personalità o che si abbinano al tuo guardaroba. Alcuni brand offrono persino la possibilità di personalizzare completamente la cover.

: La cover del tuo iPhone può essere anche un'espressione del tuo stile personale. Scegli colori e disegni che rispecchiano la tua personalità o che si abbinano al tuo guardaroba. Alcuni brand offrono persino la possibilità di personalizzare completamente la cover. Spessore e peso : Cover più robuste tendono ad aggiungere peso e volume al dispositivo, il che potrebbe non essere ideale se preferisci mantenere il profilo sottile del tuo iPhone. Valuta il giusto compromesso tra protezione e ingombro.

: Cover più robuste tendono ad aggiungere peso e volume al dispositivo, il che potrebbe non essere ideale se preferisci mantenere il profilo sottile del tuo iPhone. Valuta il giusto compromesso tra protezione e ingombro. Durabilità : Considera la longevità della cover. Materiali di alta qualità possono costare di più ma offrono una migliore durata nel tempo. Al contrario, materiali esteticamente più belli (pelle, tessuto) potrebbero rovinarsi più facilmente: valuta il giusto mix tra durabilità ed estetica.

: Considera la longevità della cover. Materiali di alta qualità possono costare di più ma offrono una migliore durata nel tempo. Al contrario, materiali esteticamente più belli (pelle, tessuto) potrebbero rovinarsi più facilmente: valuta il giusto mix tra durabilità ed estetica. Prezzo: Stabilisci un budget prima della ricerca. Le cover per iPhone variano significativamente di prezzo, da opzioni molto economiche da poche decine di euro a soluzioni davvero premium, con prezzi importanti. Investire in una cover di qualità può risparmiarti il costo di riparazioni future dovute a danni accidentali, ma è bene trovare il giusto equilibrio tra spesa e caratteristiche. Queste considerazioni ti aiuteranno a trovare la cover che non solo proteggerà il tuo iPhone 15, ma completerà anche il tuo stile di vita e il tuo stile personale, assicurando che il dispositivo rimanga in condizioni ottimali più a lungo.

Quale cover per iPhone 15 comprare

Di seguito trovate un elenco delle migliori cover per iPhone 15 scelte per voi. Tenete presente che, in tutti i casi, si tratta di modelli disponibili anche per iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Abbiamo selezionato i case che preferiamo per rapporto qualità-prezzo, partendo dal modello più economico e salendo fino alle cover più belle o più resistenti, come ad esempio quelle più raffinate in pelle o, al contrario, le cover più carrozzate e rugged. Prima di acquistare una cover per iPhone 15, pensate anche se e quanto userete il connettore magnetico MagSafe, ad esempio per ricaricare lo smartphone in modalità senza fili: a tal proposito, date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori caricabatteria per iPhone. Inoltre, il nostro consiglio è di riflettere su quanto siete attenti e accorti nell'uso dello smartphone: pensate a come è andata col vostro precedente dispositivo e, in generale, a quanto siete attenti o sbadati. Siete persone super accorte che hanno grande cura dei propri dispositivi? Una bella cover di design, magari in cuoio, potrebbe essere un accessorio che aggiunge un tocco di stile al vostro look. Al contrario, siete persone distratte e non riuscite a contare le innumerevoli volte in cui lo smartphone vi è caduto dalle mani o dal tavolo? Cercate una cover resistente e rinforzata agli angoli, che possa davvero proteggere iPhone 15 dalle cadute (e pazienza se è un po' meno bella del previsto).

ESR Cover Magnetica per iPhone 15 Questa cover di ESR è molto economica, ma è una delle migliori per rapporto qualità-prezzo che si possano acquistare: è relativamente sottile ma ha gli angoli rinforzati per proteggere iPhone dalle cadute, ha il connettore MagSafe, ed ha persino la certificazione MIL-STD-810G 516.6 che testimonia la resistenza agli urti. È disponibile in varie colorazioni (anche trasparente) e costa meno di venti euro.

Spigen Mag Armor MagFit Spigen è una delle aziende più affermate e consigliate quando si parla di cover con miglior rapporto qualità-prezzo. Questa Mag Armor MagFit costa poco più di venti euro, ha una piacevole trama intrecciata sul retro, tecnologia Air Cushion per rinforzare gli angoli e dare maggior resistenza alle cadute e piena compatibilità con MagSafe. È disponibile in due colorazioni, nera o blu.

Spigen Tough Armor MagFit Un'altra cover di Spigen, un po' più resistente (e un po' più "estrema" nel design) della precedente: si tratta di una cover rinforzata, con un rivestimento interno che attutisce ulteriormente l'impatto delle cadute, oltre che la tecnologia Air Cushion agli angoli. Nonostante tutto, è molto sottile, è compatibile con MagSafe e ha una piacevole aggiunta, che potrebbe far comodo a chi usa spesso iPhone per guardare video, ossia un piccolo stand per reggere l'iPhone. Disponibile in diverse colorazioni, costa poco meno di trenta euro.

Speck Presidio2 Grip Salendo un po' di prezzo, un'azienda molto nota e affidabile quando si parla di cover è Speck: questa Presidiio2 Grip è dotata di tecnologia Armor Cloud (uno "strato interno" che circonda i lati e attutisce gli impatti), supporta MagSafe ed ha delle scanalature ai lati che facilitano la presa del dispositivo. È disponibile in varie colorazioni al costo di circa quaranta euro.

Otterbox Symmetry Nella stessa fascia di prezzo troviamo anche Otterbox Symmetry, una delle cover più solide e apprezzate per iPhone. È un case semplice nel design, sottile ma molto resistente: gode infatti della certificazione MIL-STD 810G che ne testimonia la resistenza agli urti. Inoltre, è dotato di MagSafe ed è disponibile in tante varianti di colore, alcune anche sfumate e piuttosto particolari (vedere per credere).

Cover Nomad in pelle Tra le custodie ricercate, una delle più famose è quella di Nomad: esterno in pelle e interno in microfibra, è sicuramente una cover molto elegante e bella a vedersi. Supporta MagSafe ed è disponibile in altre due colorazioni.

Apple Custodia MagSafe in silicone Non possiamo che concludere con la cover ufficiale Apple: è la cover in silicone standard per iPhone 15, disponibile in tanti colori diversi è compatibile con MagSafe. Eventualmente, Apple realizza anche la versione rigida trasparente e quella in tessuto FineWoven (che però non vi consigliamo perché, per quanto bella e piacevole al tatto, è stata criticata molto per la rapidità con cui si usura).

