Quali sono le migliori cuffie in-ear da comprare?

Se stai cercando le migliori cuffie in-ear sul mercato, sei nel posto giusto! Grazie anche al successo clamoroso degli AirPods, negli ultimi anni c'è stata una vera rivoluzione nei prodotti audio, che ora sono sempre più wireless e integrano funzioni avanzate, come la cancellazione del rumore. Parlando di cuffie in-ear (o cuffiette, o auricolari, come preferite), c'è una quantità enorme di modelli disponibili. Aziende come Sony, Apple, Huawei e altre, offrono cuffie in-ear con cancellazione del rumore, ampia autonomia, funzioni avanzate e un comfort che permette di ascoltare musica per ore, senza fastidi. Alcuni dei modelli citati qui, come AirPods Pro 2 e Sony WF-1000XM5, sono tra le cuffiette più conosciute in assoluto, ma non mancano anche altri auricolari true wireless più economici da tenere d'occhio.

Come scegliere le migliori cuffie in-ear?

Scegliere le cuffie in-ear può sembrare complicato, vista la sconfinata varietà di modelli disponibili sul mercato. Tuttavia, dopo averne provati moltissimi, questi sono secondo noi gli aspetti da considerare durante l'acquisto: Qualità del suono : è l'aspetto più importante per molte persone, specialmente per chi cerca cuffie in-ear principalmente per ascoltare musica. Bassi corposi, frequenze medie ben definite e alti cristallini sono tra le caratteristiche quando si valuta l'acquisto. Da tenere a mente anche il supporto a codec Bluetooth di alta qualità (come LDAC o LHDC) per un'esperienza audio superiore.

: è l'aspetto più importante per molte persone, specialmente per chi cerca cuffie in-ear principalmente per ascoltare musica. Bassi corposi, frequenze medie ben definite e alti cristallini sono tra le caratteristiche quando si valuta l'acquisto. Da tenere a mente anche il supporto a codec Bluetooth di alta qualità (come LDAC o LHDC) per un'esperienza audio superiore. Cancellazione del rumore : la cancellazione attiva del rumore (ANC) è una funzionalità che elimina o riduce i rumori esterni, migliorando quindi la qualità dell'ascolto in ambienti rumorosi come treni, aerei o uffici.

: la cancellazione attiva del rumore (ANC) è una funzionalità che elimina o riduce i rumori esterni, migliorando quindi la qualità dell'ascolto in ambienti rumorosi come treni, aerei o uffici. Comfort e vestibilità : le cuffie in-ear devono essere comode per essere indossate per lunghe sessioni. Ormai le aziende più importanti investono molto nella ricerca di un design che garantisca il massimo comfort, e sarebbe un peccato accontentarsi di cuffiette che stancano l'orecchio dopo poche ore.

: le cuffie in-ear devono essere comode per essere indossate per lunghe sessioni. Ormai le aziende più importanti investono molto nella ricerca di un design che garantisca il massimo comfort, e sarebbe un peccato accontentarsi di cuffiette che stancano l'orecchio dopo poche ore. Microfoni : la qualità in chiamata è un altro aspetto fondamentale. Grazie a nuove tecnologie come le voice pickup unit (VPU) e l'uso di algoritmi avanzati di elaborazione del suono, le cuffie in-ear migliori riescono a catturare la voce anche in condizioni audio sfavorevoli, ad esempio contro vento o in ambienti rumorosi.

: la qualità in chiamata è un altro aspetto fondamentale. Grazie a nuove tecnologie come le voice pickup unit (VPU) e l'uso di algoritmi avanzati di elaborazione del suono, le cuffie in-ear migliori riescono a catturare la voce anche in condizioni audio sfavorevoli, ad esempio contro vento o in ambienti rumorosi. Autonomia della batteria : è importante valutare quante ore di riproduzione offrono le cuffie con una singola carica. Molti modelli includono una custodia che permette di ricaricare le cuffie più volte, offrendo fino a 30 ore di autonomia complessiva.

: è importante valutare quante ore di riproduzione offrono le cuffie con una singola carica. Molti modelli includono una custodia che permette di ricaricare le cuffie più volte, offrendo fino a 30 ore di autonomia complessiva. Prezzo: le cuffie in-ear variano molto per prezzo: ci sono modelli che partono da poche decine di euro, ma con modelli top di gamma si superano facilmente i duecento euro. Valuta il rapporto qualità-prezzo in base alle tue esigenze. Questo elenco è una sintesi di alcuni dei parametri più importanti da considerare quando si scelgono cuffie in-ear. Per avere una panoramica più ampia, potete dare un'occhiata al nostro articolo su come scegliere gli auricolari Bluetooth.

Le migliori cuffie-in ear Bluetooth

In questa guida all'acquisto abbiamo scelto cinque modelli che abbiamo testato personalmente, e che secondo noi rappresentano il meglio del meglio. Sono gli auricolari che consigliamo ad amici e parenti, quelli da comprare senza pensarci due volte. Nel caso vi interessasse approfondire, con una selezione più ampia, potete consultare anche le nostre pagine dedicate ai migliori auricolari Bluetooth e alle migliori cuffie. Qui sotto troverete infatti una selezione molto ristretta: cinque cuffie in-ear, in varie fasce di prezzo, senza andare su prodotti eccessivamente economici che non possiamo considerare come "migliori" ma senza scartare cuffie in-ear valide che costano relativamente poco. Ovviamente le prestazioni (in termini soprattutto di audio e ANC) possono variare molto in base al prezzo, ma siamo sicuri che dai cinque modelli che abbiamo scelto non rimarrete delusi. Ecco quindi la nostra selezione.

Soundcore Liberty 4 NC

Minima spesa, massima resa Le Soundcore Liberty 4 NC sono uno dei modelli migliori per rapporto qualità/prezzo, ideali per chi non vuole spendere molto ma avere comunque un prodotto eccellente. Si fanno notare per il design peculiare, con la custodia che si apre sul davanti, ma hanno anche caratteristiche tecniche di tutto rispetto Driver dinamici da 10 mm con equalizzatore in app e codec LDAC

con equalizzatore in app e codec LDAC Cancellazione attiva del rumore (ANC) con diverse modalità

(ANC) con diverse modalità Autonomia fino a 10 ore con una singola carica (50 ore con la custodia)

con una singola carica (50 ore con la custodia) App con tante funzioni smart Come abbiamo scritto anche nella nostra recensione, Soundcore non ne sbaglia una, ma con questo modello si è superata per rapporto prezzo/prestazioni.

Nothing Ear (a)

Il miglior rapporto qualità/prezzo Con il loro design trasparente, gli auricolari Nothing sono ormai un brand apprezzato e riconosciuto. Le Nothing Ear (a) sono veramente eccezionali per rapporto qualità prezzo: non solo sono bellissime a vedersi, ma hanno anche un suono equilibrato, un ottimo ANC, microfoni dignitosi e comodissimi controlli schiacciando le astine (in stile AirPods). Tra i loro punti di forza troviamo: Driver da 11 mm con tecnologia per elevare i bassi e codec LDAC

con tecnologia per elevare i bassi e codec LDAC Cancellazione attiva del rumore con riduzione fino a -45 db

con riduzione fino a -45 db Autonomia fino a 9,5 ore con una ricarica (fino a 34 ore con la custodia)

fino a 9,5 ore con una ricarica (fino a 34 ore con la custodia) Microfoni con tecnologia Clear Voice che migliora l'audio in chiamata Nella nostra recensione le abbiamo definite le migliori cuffie in-ear sotto i cento euro, ed è difficile non innamorarsene.

Huawei FreeBuds Pro 3

I migliori microfoni Sale la spesa e si passa nella fase dei super top di gamma con i Huawei FreeBuds Pro 3, probabilmente le migliori cuffie in-ear in assoluto per qualità dei microfoni. Ma oltre che chiamate sempre impeccabili, gli auricolari top di gamma di Huawei hanno anche qualità audio eccellente, cancellazione del rumore sopra la media e controlli a pressione comodissimi, con swipe per regolare il volume. Dual driver (dinamico+planare) , uno dedicato ai bassi e l'altro a medi e alti

, uno dedicato ai bassi e l'altro a medi e alti Risposta in frequenza molto ampia (14Hz - 48kHz) con supporto a codec in alta definizione LDAC e L2HC

(14Hz - 48kHz) con supporto a codec in alta definizione LDAC e L2HC Cancellazione del rumore con algoritmo di nuova generazione

con algoritmo di nuova generazione Microfoni impeccabili, grazie a VPU e sistema di elaborazione audio basato su reti neurali Quando li abbiamo provati per la recensione li abbiamo definiti un modello praticamente senza difetti, e ancora oggi rimangono uno dei migliori prodotti da acquitare.

Sony WF-1000XM5

La miglior cancellazione del rumore I Sony WF-1000XM5 sono praticamente lo stato dell'arte delle cuffie in-ear per qualità sonora e ANC. Anche se c'è chi fa di meglio su altri fattori (tra cui microfoni e controlli), Sony non si batte per audio e cancellazione del rumore (complice anche i gommini in schiuma inclusi, che migliorano l'isolamento passivo). Tra i punti di forza dei WF-1000XM5 troviamo: Dynamic Driver X da 8,4mm con supporto a tecnologia DSEE Extreme e codec LDAC

da 8,4mm con supporto a tecnologia DSEE Extreme e codec LDAC Miglior ANC del mercato

del mercato Autonomia fino a 8 ore con una carica e fino a 24 ore con le ricariche del case

con una carica e fino a 24 ore con le ricariche del case App con tante funzioni smart La linea 1000X di Sony è sempre una garanzia: il prezzo è ancora alto, ma rispetto al periodo di lancio (e della nostra recensione) è calato molto, e dopo aver provato i 1000XM5 è difficile non consigliarli.

AirPods Pro 2

Il top per iPhone Nonostante tutti gli altri modelli citati finora siano compatibili anche con iPhone, chi ha uno smartphone della mela (e magari altri prodotti dell'ecosistema Apple) non troverà mai niente di meglio degli AirPods Pro 2. Non solo perché sono gli auricolari più comodi del mercato, hanno una qualità audio molto buona, un ANC tra i migliori in assoluto e microfoni super affidabili che sono migliorati tantissimo con l'ultimo update, ma anche e soprattutto per tutte le integrazioni intelligenti con i prodotti della mela, come il supporto continuo a Siri, la possibilità di ritrovare facilmente le cuffie con Dov'è e la sincronizzazione con tutti i dispositivi Apple. Cancellazione del rumore eccezionale con modalità Adattiva

con modalità Adattiva Chip Apple H2 che gestisce accoppiamento e sincronizzazione con i prodotti Apple

che gestisce accoppiamento e sincronizzazione con i prodotti Apple Microfoni eccezionali con modalità Voice Isolation

con modalità Voice Isolation Case con supporto a rete Dov'è e speaker per ritrovarlo Nonostante questi auricolari siano stati lanciati più di due anni fa, rimane vero quel che abbiamo scritto nella recensione: sono e rimangono di gran lunga i migliori auricolari per chi ha iPhone, grazie anche al supporto continuo di Apple che li ha migliorati col tempo.

