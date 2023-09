Migliori friggitrici ad aria - Settembre 2023

L'elenco delle migliori friggitrici ad aria aggiornato a settembre 2023.

Migliori friggitrici ad aria 2023

Un tempo friggere senza olio sembrava folle quanto impossibile, oggi invece è una solida realtà! Le friggitrici ad aria hanno rivoluzionato il modo di cucinare di molti, soprattutto degli amanti del fritto ma attenti alla linea. Definirle friggitrici è quasi riduttivo, perché sono degli elettrodomestici davvero versatili, ottimi non solo per friggere patatine (la somiglianza con un forno ventilato le rende adatte a cuocere, grigliare e arrostire). A dispetto del nome, questo prodotto ha ben poco a che fare con la frittura! Premettendo che l'olio non è stato completamente eliminato (per la cottura va giusto una spruzzata sui cibi), il risultato è simile a quello della frittura classica: cibi croccanti fuori e morbidi e succosi all'interno, ma ahimè diversi nel sapore e nel colore (fatta eccezione per quelli prefritti). Giusto per essere chiari, un getto d'aria molto calda in una camera di cottura solitamente piccola non sarà mai paragonabile a una friggitrice ricolma di olio bollente. Detto ciò, perché dovreste acquistarne una? Perché quando si parla di cibo e di salute, bisogna necessariamente trovare il giusto compromesso e diciamo che la friggitrice ad aria è una pratica soluzione per non rinunciare del tutto alla frittura. In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto le migliori friggitrici ad aria e per comodità la abbiamo divise per categorie, che trovate elencate qui sotto.

Indice

Migliori friggitrici ad aria economiche (sotto i 100€)

Risparmiatori e utenti a caccia di offerte, in questo paragrafo troverete sicuramente la friggitrice ad aria giusta per voi. Abbiamo raccolto solo modelli di qualità aventi un prezzo inferiore ai 100€. Poca spesa ma tanta resa!

‎Vpcok Direct Friggitrice ad Aria "Meno olio frittura più sana" è il motto di questa friggitrice ad aria. Vediamo subito le caratteristiche specifiche: capacità 3,5 litri (perfetta per 1 - 4 persone), design contemporaneo con display LCD, 6 programmi preimpostati utilissimi se siete utenti alle prime armi, timer di spegnimento automatico (0 - 30 min), controllo preciso della temperatura (80 - 200°C) e cestello rimovibile (e lavabile) con rivestimento antiaderente. Semplice da utilizzare, facile da pulire e venduta ad un prezzo a dir poco economico.

Ariete Airy Fryer Mini Con Ariete Airy Fryer Mini friggere senza fumo e senza odori è ora possibile! Grazie alla cottura ad aria calda potrete preparare i vostri piatti fritti con un solo cucchiaio d'olio. Spicca il suo design super compatto e salvaspazio. Vanta un cestello antiaderente e arriva a 200°C di temperatura. La capienza è di 2 litri. Semplice da utilizzare e da pulire. Perfetta per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni, e per chi ha problemi di spazio in cucina. Adatta a carne, pesce e verdure. Economica e performante.

Cecotec Friggitrice ad Aria Se il vostro intento è quello di ridurre quanto più possibile la quantità di olio, questa è la friggitrice che fa per voi, in quanto con Cecotec vi basterà un solo cucchiaio. Cecofry Experience è un modello da 6 litri e 1700W di potenza, perfetto per cucinare in modo rapido qualsiasi piatto. Avrete risultati eccezionali ad ogni ricetta grazie alla tecnologia PerfectCook. Design moderno e compatto con un pannello di controllo touch multifunzione. Offre anche 9 modalità predefinite con tempi e temperature di cottura.

Aigostar Cube 30IBT Aigostar Cube è una friggitrice ad aria extra large da 7 litri. Vanta un comodo cestello antiaderente con maniglia di assemblaggio rimovibile, un intuitivo pannello LED One-Touch e 7 programmi disponibili (torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce). È inoltre possibile impostare la temperatura di cottura (80 - 200°C) e il tempo (0 - 60 min). Sicura e facile da usare. Viene fornita con un ricettario (20 ricette). Aigostar Cube è molto più di una semplice friggitrice ad aria, ecco perché ve la consigliamo.

Cosori Friggitrice ad Aria Sotto i 100€ troviamo anche questa fantastica friggitrice ad aria di Cosori, un modello da 4,7 litri (per 2 - 4 persone), silenziosa e perfetta se si punta al risparmio energetico (oltre che al cibo di qualità). Grazie alle sue dimensioni contenute potrete posizionarla davvero ovunque. Abbiamo anche temperatura regolabile (75 - 230°C), 7 programmi disponibili (pollo, patatine fritte, surgelato, bistecca, frutti di mare, verdure, pancetta), più 3 funzioni preimpostate (preriscaldamento, funzione di promemoria shake e mantenimento in caldo). È incluso anche un ricettario con 30 ricette (più quelle su VeSync App).

Migliori friggitrici ad aria sopra i 100€

In questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la qualità. Se per voi il budget non è un problema e siete disposti a spendere più di 100€, qui troverete sicuramente la friggitrice ad aria che fa al caso vostro.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L 2023 Xiaomi Mi Smart Air Fryer 4L rispetto a sua sorella minore ha qualche marcia in più. Capiamo le differenze: il cestello guadagna spazio, vetro frontale e facilità di pulizia, ma perde la possibilità di essere lavato in lavastoviglie. Tutto ciò non incide su design e dimensioni. Nel complesso parliamo di un'ottima friggitrice ad aria con tante funzionalità smart ben implementate (alcune non sfruttabili nel quotidiano). Tra le altre cose offre anche una cottura a bassa temperatura. In base al vostro budget sentitivi liberi di scegliere tra questo modello o il precedente. Per saperne di più, ecco la nostra recensione. Recensione Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Proscenic T31 Friggitrice ad Aria Proscenic T31 è una friggitrice ad aria davvero capiente (ben 15 litri). Grazie alla tecnologia TurboAir (che consente una circolazione dell'aria a 360° per una cottura rapida) i vostri cibi saranno teneri all'interno e croccanti all'esterno. Con 12 programmi preimpostati potrete preparare facilmente patatine fritte, pollo, verdure, ecc. Tra le funzioni abbiamo preriscaldamento e mantenimento del calore. Inoltre, potrete regolare con precisione il timer e la temperatura con la manopola. Gestibile da remoto tramite l'app dedicata (ci sono anche oltre 100 ricette gratuite online). Tutte le componenti sono facili da pulire (anche in lavastoviglie).

Cosori Friggitrice ad Aria Di seguito vi proponiamo una friggitrice ad aria marchiata Cosori. L'esclusiva tecnologia Thermo IQ e i 1700W di potenza, rendono questo modello più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico. Il design a doppio cestello (separa olio e grasso) e la gamma flessibile di temperature (75 - 205°C) creano una circolazione ottimale dell'aria calda per una consistenza croccante e succosa degli alimenti. La capacità è di 5,5 litri, è disponibile un ricettario, più altre 100 ricette elettroniche sull'app Vesync APP.

Innsky Friggitrice ad Aria Per cibi croccanti e meno oleosi vi consigliamo questo forno/friggitrice ad aria di Innsky. Abbiamo un'ampia gamma di temperature (80 - 200°C), una grande capacità (10 litri possono soddisfare le esigenze di 5 - 12 persone), più 6 accessori aggiuntivi (2 rastrelliere per la disidratazione e la cottura a più stadi, 6 spiedini per la griglia, 1 cestello per girarrosto e patatine fritte, 1 girarrosto da infilare nel pollo o nell'arrosto, 1 vaschetta raccogligocce e 1 attrezzo per la rimozione). Cuoce velocemente, senza schizzi e senza odori.

Ultenic K20 Friggitrice ad Aria Ultenic K20 è una friggitrice ad aria a doppio cestello (per un totale di 7,6 litri), con 2850W di potenza, 6 programmi di cottura preimpostati, controllo indipendente della temperatura, preriscaldamento intelligente e un display touch a LED intuitivo. Facile da usare e da pulire (le componenti possono essere lavate anche in lavastoviglie). Per una cottura veloce, cibi sani e croccanti, consigliamo Ultenic K20.

Migliori friggitrici ad aria qualità/prezzo

Amanti della convenienza e del risparmio, questo paragrafo è per voi! Di seguito troverete le migliori friggitrici ad aria con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nella speranza che la nostra selezione vi soddisfi, vi invitiamo a proseguire e a dare un'occhiata ai prodotti.

Cecotec Cecofry Pixel 2500 Friggitrice ad Aria Cecofry Pixel 2500 è una friggitrice ad aria dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un modello piccolo e compatto (soli 2,5 litri) perfetto per 2 persone. Abbiamo 1200W di potenza, tempo regolabile (0 - 30 min), protezione contro il surriscaldamento, indicatore luminoso di funzionamento, base antiscivolo per favorire il supporto, più una cassa con maniglia a freddo al tatto. Se siete in cerca di una friggitrice salvaspazio questo è il modello giusto per voi.

Uten Friggitrice ad Aria Vi proponiamo un'altra piccola friggitrice ad aria dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo una capienza di 6,5 litri, due tipi di griglie, 1800W di potenza, 8 programmi preimpostati e schermo LED touch screen. È inoltre possibile impostare manualmente la temperatura (80 - 200°C) e il tempo di preparazione (fino a 30 min). Semplice da usare e facile da pulire.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer Di seguito una friggitrice ad aria della rinomata azienda Xiaomi, perfetta per una cottura più sana, con meno olio e meno grassi. Si presenta con un design semplice e compatto, la sua capienza è di 3,5 litri (perfetta per 5 persone), la potenza è di 1500W e il cestello a sette strati per la frittura può essere lavato in lavastoviglie. La temperatura può essere regolata tra 40°C e 200°C. Con la configurazione della ventola a doppia velocità, Xiaomi Mi Smart Air Fryer oltre a friggere il cibo, può anche scongelare, essiccare la frutta e far fermentare le verdure.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL Moulinex Easy Fry e Grill è una friggitrice ad aria dalle infinite possibilità. In un solo dispositivo facile da usare avrete cottura simultanea e una capacità XXL (6,5 litri) per pasti gustosi e generosi. La friggitrice è dotata inoltre di una griglia in alluminio pressofuso, perfetta per cuocere carne e verdure. Semplice estaticamente e facile da utilizzare soprattutto grazie agli 8 programmi di cottura predefiniti (patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure, dolci). Non manca la modalità manuale.

Philips Airfryer 3000 Serie XL Philips Airfryer XL è la friggitrice per tutta la famiglia. Abbiamo 6,2 litri di capacità, cestello da 1,2 Kg, un comodo display touch e 7 programmi di cottura preimpostati. La tecnologia Rapid Air e l'esclusivo design a "stella marina" vi garantiranno cibi croccanti e teneri. Le componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda persino.

Migliori friggitrici ad aria fino a 7 litri

Siete in cerca di una friggitrice non eccessivamente capiente (minimo 5 massimo 7 litri)? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto solo le migliori friggitrici ad aria fino a 7 litri. Sono tutti ottimi prodotti. La scelta di quello giusto spetta solo a voi!

Cecotec Friggitrice ad Aria Vi proponiamo un'altra friggitrice ad aria marchiata Cecotec. Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 è un modello compatto e digitale. La capienza è di 5,5 litri e la potenza di 1700W. È rifinita in acciaio inox per una maggiore resistenza e durata. Grazie al design elegante si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento. Comodo il moderno pannello di controllo touch multifunzione. Non mancano 8 modalità preimpostate che regolano automaticamente il tempo e la temperatura di cottura.

Princess Friggitrice ad Aria XXXL Princess è una friggitrice ad aria versatile con 12 programmi preimpostati. Grazie alla sua generosa capacità di 6,5 litri è adatta per un massimo di 9 persone. Il cestello con rivestimento antiaderente è molto facile da pulire. Inoltre, potrete controllarla facilmente dal comodo display digitale. Fino all'80% di olio in meno e al 60% di risparmio energetico. Perfetta per preparare piatti sani e golosi.

Ariete Airy Fryer Ariete Airy Fryer è una friggitrice ad aria dal design semplice e compatto, capiente (7 litri), con timer da 60 min, pannello LCD e touch screen, 12 modalità di cottura, funzione Max Crisp, temperatura massima 200°C, capacità 2Kg e 1700W di potenza. Perfetta per chi vuole friggere con poco olio senza dover rinunciare alla croccantezza. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori friggitrici ad aria fino a 12 litri

Se le cene sono il vostro forte e siete in cerca di una grande friggitrice ad aria per nutrire al meglio i vostri affamati ospiti, questo è il paragrafo giusto per voi. Le migliori friggitrici ad aria fino a 12 litri le trovate qui! Di seguito i nostri prodotti.

Tagars Friggitrice ad Aria Siete alla ricerca di una friggitrice ad aria dalla grande capacità, che cucini in modo sano e veloce? Bene allora questo modello marchiato Tagars è la strada da percorrere. Abbiamo capienza 12 litri, display digitale multifunzione, tecnologia Hot Air per una cottura croccante e succosa allo stesso tempo. Facilissima da usare: vi basterà selezionare la modalità di cottura tra i 12 programmi preimpostati, regolare la temperatura da 80 a 200° C e selezionare il tempo di preparazione fino a 60 min. Troverete 7 utilissimi accessori inclusi. Perfetta per patatine fritte, carne, surgelati, pollo, pizza, pesce, gamberetti, dolci e verdure.

Chefree Friggitrice ad Aria Chefree è una friggitrice ad aria costosa quanto versatile. Vanta due finestre di visualizzazione trasparenti (comodissime per vedere il cibo in cottura senza aprire la friggitrice) e blocco di sicurezza (per evitare che i bambini la aprano accidentalmente). Un modello multifunzione dotato di 8 programmi. Le componenti sono in materiali antiaderenti lavabili in lavastoviglie. Può essere utilizzata per friggere, arrostire, grigliare e disidratare. L'app Chefree offre 100 ricette gratuite online. La scelta perfetta per una cucina gustosa e una vita sana.

Ninja Friggitrice ad Aria Ninja è una friggitrice ad aria tanto capiente quanto versatile. Abbiamo 6 modalità di cottura (Air Fry, Max Crisp, Roaster, Oven, Heating e Dishydrating), grande capacità (9,5 litri), comandi intuitivi e un timer digitale con conto alla rovescia. Potrete persino cuocere i surgelati senza necessità di scongelarli. Gustosi cibi fritti con poco olio e zero sensi di colpa.

Come scegliere una friggitrice ad aria

Come scegliere la migliore friggitrice ad aria ve lo diciamo in poche semplici parole proprio qui in questo paragrafo. Visto e considerato che negli ultimi anni le friggitrici ad aria hanno riscosso un grande successo, attualmente sul mercato se ne trovano davvero tante, tutte diverse tra loro per marche, forme, capienze e soprattutto funzionalità. Come si sceglie il modello giusto? Beh valutando con attenzione determinate caratteristiche. Per prima cosa, dovrete considerare la capacità (espressa in litri), la potenza (espressa in Watt), i programmi di cottura (più sono e meglio è), così come anche la temperatura massima, gli accessori (come separatore, griglia, pala e ricettario), le dimensioni e la praticità d'uso (è inclusa anche la pulizia). Siete curiosi di sapere come funziona una friggitrice ad aria? Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.