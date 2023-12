Migliori Giochi Android Gratis - Natale 2023

La nostra lista dei Migliori Giochi Android Gratis di Natale 2023.

Di giochi Android gratis di ottima fattura ce ne sono in realtà tantissimi, e la lista che potete leggere qui sopra è solo una piccola parte dei migliori che potete trovare sul Play Store nel 2023. Ciò che accomuna la maggior parte dei titoli appena elencati è che vengono aggiornati periodicamente con nuovi contenuti e che sono giocati da un ampio numero di utenti da tutto il mondo. La lista ben più esaustiva che trovate di seguito è aggiornata ogni mese con le novità di maggior rilievo. Di giochi sul Play Store ne sbarcano tantissimi ogni mese, ma non tutti sono degni di attenzione da parte del grande pubblico. Anche solo capire quali di questi ha gli acquisti in-app meno aggressivi non è così facile. A seguire trovate l'indice dei migliori giochi Android gratuiti suddivisi per categoria di appartenenza.

Indice

Migliori Giochi Android Gratis di Corse

I giochi di corse sono tra i più apprezzati su qualsiasi dispositivo adatto al gaming, e ovviamente Android non è da meno. Ecco una selezione di giochi gratuiti!

Hot Slid

Un passatempo senza grosse pretese, con visuale top down e interfaccia in verticale. Il tutto si basa su sfide a colpi di derapate con avversari reali e non. Scarica da Play Store

Rocket League Sideswipe

Non sapevamo se inserirlo tra i giochi di corse o tra quelli sportivi. Ma alla fine Rocket League Sideswipe è entrambi! Si tratta della versione mobile del celebre gioco basato su vetture da corsa che devono fare goal con enormi palle. Si tratta ovviamente di una versione pensata ad-hoc per smartphone, con interfaccia 2D. Scarica da Play Store

La versione rinnovata del celebre simulatore di F1 presenta un comparto grafico migliorato, simile a quello console, un sistema multigiocatore rivistato e tante altre novità. Se vi piace la Formula1 è praticamente un must. Scarica da Play Store

Se siete tra gli appassionati di giochi kart su piattaforma mobile non potrete non provare il nuovo KartRider Rush+. Avrete a che fare con svariate modalità di gioco e con oltre 45 tracciati. Non manca ovviamente una sezione dedicata al multigiocatore. Scarica da Play Store

Il nuovo gioco di Budge Studios è centrato sulle gare tra auto ma presuppone che l'utente stesso crei i circuiti personalizzandoli come meglio crede. Tra le modalità di gioco c'è anche quella per sfidare un amico. Scarica da Play Store

Sarebbe brutto non segnalarvelo, ma non siamo del tutto convinti che sia una buona idea giocarci. Se siete disposti ad ignorare gli acquisti in-app e le varie castrature rispetto alla versione originale provatelo, ma a vostro rischio e pericolo. Scarica da Play Store

Una sorta di Mario Kart tascabile a opera di Vector Unit, già autori della serie Riptide e del capitolo precedente della serie Beach Buggy Racing. Molto carino e immediato, sembra davvero di giocare al titolo Nintendo sui vostri Android. Scarica da Play Store

Non importa leggere oltre: se siete appassionati di corse arcade e volete un gioco che spinga al massimo il vostro dispositivo avete trovato pane per i vostri denti. Asphalt 9 è davvero il degno erede dei suoi predecessori. Scarica da Play Store

Grafica al top e altissimo grado di personalizzazione delle vetture: su questo Gear.Club basa i suoi punti di forza. La durata delle corse forse non è così elevata ma d'altronde ad un gioco gratuito è difficile chiedere di più. Scarica da Play Store

Un grande classico che come noi potreste aver apprezzato in sala giochi. Tempo fa SEGA lo pubblico sul Play Store come gioco a pagamento, ma adesso è disponibile gratuitamente per tutti. È presente un acquisto in-app per rimuovere la pubblicità. Scarica da Play Store

È in circolazione da anni ma ha ricevuto così tanti aggiornamenti che può impegnarvi per decine e decine di ore. Persino il comparto grafico è ancora piuttosto attuale. Solo su Android è stato scaricato da oltre 200 milioni di utenti. Scarica da Play Store

Dobbiamo ammettere di non essere dei grandi fan di questo capitolo mobile di Need for Speed (preferivamo i precedenti a pagamento), ma c'è da dire che per essere un gioco gratuito ha un gran bel po' di contenuti da offrire. Scarica da Play Store

Un gioco con una certa età ma che continua a divertire a distanza di tanti anni. Il download è di recente diventato gratuito su Android, sono presenti annunci pubblicitari disattivabili tramite acquisti in-app. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Sport

Anche il genere dei giochi sportivi può contare su Android su un gran numero di esponenti. Anzi, fin troppi dando un'occhiata alla categoria Sport! Vediamo una selezione di cinque titoli imperdibili dedicati non solo al mondo del calcio.

Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Va da sé che si tratta di una visione puramente arcade dello sport, ma non per questo meno meritevole della vostra attenzione! Ben 15 eventi olimpici con cui divertirti: 100 m, 400 m ostacoli, Lancio del giavellotto, Tiro con l'arco, Karate, Tuffi, Tiro, Arrampicata sportiva, Scherma, Trampolino elastico, Lancio del martello, Tennis tavolo, Salto in lungo, BMX e Badminton. Scarica da Play Store

NBA 2K Mobile

Il basket secondo 2K Games si aggiorna anche su dispositivi mobili: grafica impressionante, tante modalità di gioco, oltre 400 carte da collezionare e molto altro. Scarica da Play Store

Così come Crazy Taxi e altre vecchie glorie firmate SEGA, Virtua Tennis fa il suo debutto sul Play Store in una nuova veste free-to-play. Il gioco è quindi accompagnato da pubblicità, ma senza pagare avete accesso a tutti i contenuti di gioco. Scarica da Play Store

Pensavate che avremmo iniziato con il calcio? Vi sbagliate di grosso! Partiamo invece da un gioco incentrato sul mondo del tennis. Ultimate Tennis è un titolo davvero particolare perché sfrutta elementi di gioco tipici dei giochi di ruolo. Provatelo, potreste trovarlo piuttosto divertente! Scarica da Play Store

A momenti arriviamo anche al calcio, prima però concediamoci un attimo per la pallacanestro. Non poteva certo mancare un esponente della serie NBA di Electronic Arts. Questa è la più recente ad essere arrivata sul Play Store. Il gioco è ben realizzato, ma occhio agli acquisti in-app: le meccaniche sono simili a Ultimate Team di FIFA. Scarica da Play Store

EA SPORTS FC MOBILE 24 FIFA CALCIO diventa EA SPORTS FC MOBILE 24. Diventerà questo il punto di riferimento per gli appassionati di calcio su dispositivi mobili. Ovviamente potete aspettarvi update periodici e tutte le migliori novità relative al grande mondo del calcio. Scarica da Play Store

EA SPORTS UFC È il terzo gioco di Electronic Arts che inseriamo in questa selezione di giochi sportivi, ma non è colpa nostra se la software house è particolarmente attiva nel settore! EA SPORTS UFC ci permette di entrare nell'Octagon, di collezionare i lottatori UFC e di scatenarsi in tantissimi incontri competitivi. Potrebbe sembrarvi un picchiaduro, ma si tratta di una disciplina sportiva! Scarica da Play Store

Real Football Avete un dispositivo di fascia medio/alta piuttosto recente? Potete ignorare questo gioco e scaricare direttamente FIFA Mobile Calcio. Altrimenti siete nel posto giusto. Real Football è un gioco senza troppe pretese, che sfrutta una grafica leggera e dinamiche forse un po più arcade del previsto. Si tratta comunque di un prodotto gratuito ricco di contenuti. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Azione e Battle Royale

La categoria dei giochi di azione raccoglie un gran numero di titoli, caratterizzati appunto da gameplay in tempo reale che richiede un mix di precisione, riflessi e talvolta anche di strategia. Vediamo una raccolta di sei titoli che fanno parte di questa grande famiglia. Tra questi è in arrivo anche Rainbow Six Mobile, una versione tascabile di Siege.

War Thunder Mobile War Thunder non ha certo bisogno di troppe presentazioni. L'MMO militare PvP sbarca anche su dispositivi mobili, Android incluso, permettendovi di controllare mezzi navali, aerei e terrestri, tutti inseriti nello stesso campo di battaglia dinamico. Scarica da Play Store

20 Minutes Till Dawn Se cercate un'alternativa a Vampire Survivor siete nel posto giusto. Il genere è lo stesso, ma lo stile grafico è drasticamente diverso, e c'è la possibilità di creare build uniche a ogni nuova partita. Provatelo! Scarica da Play Store

Farlight 84 Ve lo abbiamo segnalato anche sul nostro articolo dedicato ai migliori giochi Steam gratis (lo trovate su SmartWorld). Si tratta di un battle royale di stampo piuttosto classico, che però mette in campo veicoli armati fino ai denti che si trasformano anche. E per scendere in battaglia si deve scegliere fra 14 diversi eroi, ognuno dotato delle sue abilità. E la mobilità è garantita anche dall'uso dei jetpack. Scarica da Play Store

Mighty DOOM Un incorcio tra Archero e DOOM: nei panni del DOOM Slayer dovremo farci largo tra livelli a difficoltà crescente in stile bullethell, potenziando il nostro personaggio con nuove armi, pezzi di armature e abilità passive permanenti. Si gioca con un dito solo e causa dipendenza. Scarica da Play Store

Star Wars: Hunters Una sorta di Overwatch innestato all'interno dell'universo di Star Wars. Nei panni di vari personaggi, che spaziano tra Sith, droidi jedi e wookie, dovrete prendere a calci nel didietro squadre avversarie facendo uso di tattica, abilità sotto ricarica e buona conoscenza delle mappe. Scarica da Play Store

Vampire Survivors È diventato un fenomeno globale anche grazie alla sua inclusione nel Game Pass, e la cosa bella è che è made in Italy! Sbarca anche su Android in una versione identica in tutto e per tutto a quella desktop, ed è giocabile anche offline e senza spendere nulla. Scarica da Play Store

T3 Arena Una sorta di Overwatch tascabile: si combatte online in squadre di tre con personaggi dotati di abilità uniche. Tante modalità di gioco, sia classiche come Deathmatch, sia ispirate allo sparatutto di Blizzard come Scorta il carico. Scarica da Play Store

Survivor.io Una droga. Le meccaniche di gioco sono semplici: con un controller virtuale si controlla un sopravvissuto che deve uccidere quanti più zombie possibile. Come dite? Che noia? L'incipit lo è, ma le ondate sono sempre più numerose, e via via si sbloccano armi, power-up, si affrontano boss e si migliora l'equipaggiamento. Provatelo, vedrete che ci date ragione. Scarica da Play Store

Tower of Fantasy Inutile nasconderlo: si tratta di un clone di Genshin Impact. Ci sono comunque delle diversità, prima fra tutte l'ambientazione molto più fantascientifica e la gestione delle armi. Invece di cambiare i personaggi qui si passa fra varie tipologie di armi, scatenando poteri più o meno devastanti. Ottimo l'editor di personaggi. Scarica da Play Store

Catalyst Black Il nuovo sparatutto underground di Super Evil Megacorp (che forse conoscete per Vainglory) cerca di coniugare le meccaniche di uno sparatutto online in stile CoD con visuale dall'alto e altre dinamiche in stile MOBA. Divertente e immediato, provatelo! Scarica da Play Store

Punishing: Gray Raven Una sorta di Honkai Impact, immerso però in un contesto diverso (anche lo sviluppatore non è il solito). Ci troviamo proiettati in una Terra del futuro dove un virus biomeccanico ha spazzato via l'umanità. Il giocatore controllerà una serie di personaggi appartenenti all'unità speciale Gray Raven, il cui scopo è quello di sconfiggere il virus e riprendere possesso del pianeta. Il tutto è immerso in un contesto tridimensionale, con combattimenti pirotecnici in perfetto stile action. Download

A dire la verità ci siamo approcciati a MARVEL Future Revolution un po' prevenuti: l'ennesimo videogioco dedicato ai supereroi Marvel con dinamiche RPG. Pochi minuti di gioco bastano a far cambiare idea al giocatore. La grafica è spettacolare. Occhio che potrebbe servirvi uno smartphone prestante. Scarica da Play Store

L'Action RPG ispirato alla celebre serie anime/manga permette ai giocatori di poter sbloccare oltre 12 personaggi e impersonarli in battaglie PvP piene di azione, che consentono loro di poter utilizzare tre diversi eroi uniti alle loro fantastiche abilità. Ogni eroe è infatti caratterizzato dalle sue peculiarità, che gli amanti della serie sapranno ben riconoscere e apprezzare. Scarica da Play Store

Among Us Ha veramente bisogno di qualche presentazione? Sareste oltremodo sospetti se non lo conosceste. 10 giocatori, un sospetto pronto a tutto per sabotare e assassinare. Lo scopo è scoprire chi è (o nascondersi nel caso il gioco vi scelga per esserlo). Si può anche giocare in locale. Scarica da Play Store

Epic Monster TD - RPG Tower Defense Le meccaniche degli idle games (quelli che si "auto-giocano") si uniscono a quelli dei tower defense. Sembra banale, ma se volete scalare le classifiche Epic Monster TD richiede una discreta dose di strategia. Dovrete regolare il raggio delle torri, decidere in quali occasioni utilizzare le loro abilità speciali, e anche ragionare attentamente sul piazzamento e sui loro vicini. Scarica da Play Store

Si tratta della versione tascabile del celebre MOBA di Riot Games. A tratti sembra quasi migliore di quella per PC! Ci saranno via via eroi e skin esclusive. Le partite durano dai 15 ai 30 minuti massimo, le meccaniche sono state adattate per portare la partita verso il termine prima di una classica sessione su PC. Scarica da Play Store

Correte a scaricarlo. No, seriamente, correte a scaricarlo. Si tratta di un action RPG meraviglioso, sia nel gameplay che nel comparto grafico. Ha dei difetti che qualcuno troverà insormontabili (lingua inglese, sempre online). Superati questi due scogli la strada è in discesa. Per essere un gioco free-to-play è davvero incredibile. Scarica da Play Store

Direttamente dagli sviluppatori di Cut the Rope un Battle Royale davvero particolare che fa sue le meccaniche classiche dei giochi stealth. Il personaggio lo controlliamo con una visuale dall'alto e il campo di visione sarà estremamente limitato. Scarica da Play Store

Una sorta di Overwatch tascabile: potremmo descrivere così la nuova fatica di MADFINGER GAMES, la software house resa celebre proprio da Shadowgun e da Dead Trigger. I giocatori vengono messi in squadre da 5 e si scontrano con altrettanti utenti sfruttando personaggi dalle abilità e dagli armamenti unici nel loro genere. Scarica da Play Store

HONKAI IMPACT 3RD

Un gioco di azione molto particolare, caratterizzato da livelli molto rapidi (2/3 minuti al massimo) e da una grafica davvero spettacolare, ricca di effetti particellari. Ci vuole un po' per entrare nelle meccaniche e nei menu di gioco carichi di elementi. Occhio alle dimensioni, occupa più di 4 GB! Scarica da Play Store

EVE Echoes È ancora in accesso anticipato, e per qualche motivo l'Italia rientra tra le nazioni che lo possono provare. Conoscerete molto probabilmente EVE Online: Echos è sostanzialmente la controparte mobile che però sembra vantare tutte le caratteristiche che hanno reso celebre e così apprezzata la versione dedicata a PC. Vale la pena provarlo! Scarica da Play Store

Call of Duty Mobile Il 1 ottobre debutta su Android la versione mobile di Call of Duty, lo sparatutto online più celebre dell'universo videoludico. Una versione ricchissima di modalità, dai classici deathmatch alle modalità zombie. C'è persino il Battle Royale con 100 giocatori. Scarica da Play Store

Molto carino, rapido e brutale, FRAG ci permette di controllare una squadra di 5 eroi contro altri giocatori (con altrettanti eroi). L'obiettivo è abbattere 3 punti della base avversaria, quasi fosse un Clash Royale giocato in prima persona. Scarica da Play Store

Brawl Stars

Dagli autori di Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach e altri titoli con decine di milioni di download, Brawl Stars è una sorta di Overwatch tascabile. È solo online ma è dannatamente divertente. Scarica da Play Store

Fortnite

Fortnite è disponibile su Android da tempo, anche se con modalità di download un po' particolari visto che di fatto non è presente sul Play Store. Dovete fare riferimento a questa pagina per giocarci sui vostri dispositivi.

PUBG sbarca anche su Android, con PUBG Mobile. Già disponibile anche in Italia nella nostra recensione lo abbiamo definito sorprendente. Occhio perché causa dipendenza! Scarica da Play Store

Hungry Dragon

Vi ricordate Hungry Shark? Praticamente è lo stesso gioco... ma con i draghi! Un simpatico passatempo che vi terrà compagnia per diverse ore, anche se richiede una connessione dati sempre attiva. Scarica da Play Store

Shadowgun Legends

Madfinger Games torna di prepotenza sulla scena con Shadowgun Legends, uno sparatutto che sicuramente ha un gran bel po' di fonti di ispirazione, ma che comunque riesce a divertire tantissimo sia in singolo che in multi giocatore. Scarica da Play Store

Un mix tra un tower/base defense e un gioco di azione, si ispira al celebre franchise di Dead Island. Un passatempo gratuito da provare con mano! Scarica da Play Store

SWORD ART ONLINE: Integral Factor

Un nuovo gioco di ruolo basato sul celebre anime, stavolta in tre dimensioni e quindi, per certi versi, ancora più vicino alla serie. Lo scopo del gioco sarà quello di conquistare Aincrad, uno dei regni di SWORD ART ONLINE, per salvare gli altri giocatori intrappolati nel mondo mortale e completare le varie missioni proposte. Scarica da Play Store

Hero Hunters

Un divertente sparatutto basato sulle coperture con varie sfumature tipiche dei giochi di ruolo: statistiche, equipaggiamento, abilità, un sacco di eroi diversi, personalizzazione del gruppo, sotterranei cooperativi e chi più ne ha più ne metta. Scarica da Play Store

Dopo l'enorme successo del primo capitolo PIKPOK torna con un secondo capitolo ancora più ricco di contenuti, con un comparto grafico migliorato e con una storia da seguire. Da provare assolutamente. Scarica da Play Store

"Sei l'ultima speranza contro l'invasione mutante. Scopri le conseguenze di un esperimento andato a finire terribilmente male.": un classico incipit che nasconde però un gioco di azione ben realizzato con grafica isometrica tridimensionale. Scarica da Play Store

UNKILLED Un altro titolo dall'incipit piuttosto classico: una bella apocalisse zombie farcita da mostri mutati e altre aberrazioni. Grafica al top, missioni rapidissime, tonnellate di armi e tanto altro. C'è anche il multigiocatore online! Scarica da Play Store

Dan The Man

Dan The Man è un gioco di azione davvero adorabile. Nei panni di un simpatico eroe dovremo affrontare livelli che mixano elementi tipici dei platform, dei picchiaduro a scorrimento e dei vecchi arcade. Assolutamente da provare, tanto più che il download è gratuito. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Carte

Il Play Store è ricco di videogiochi dedicati ai più celebri giochi di carte quali Scopa, Burraco, Tressette, Solitario e tanti altri. Qui però ci concentreremo maggiormente sui giochi di carte collezionabili.

Warhammer 40,000: Warpforge Se c'è un merito che bisogna riconoscere a Marvel Snap è quello di aver lanciato un nuovo genere di giochi di carte free-to-play, dove tutti sono sullo stesso livello e non ci sono meccaniche pay-to-win che rovinano l'esperienza. Warhammer 40,000: Warpforge, come suggerisce il nome, è immerso nell'universo fantascientifico di Games Workshop. Scarica da Play Store

Harry Potter: Scopri la Magia Inizia introducendovi al Mondo Magico e alle meraviglie di Hogwarts, per poi evolversi in un card game strategico con grafica 3D che farà la gioia dei fan di Harry Potter. Scarica da Play Store

Marvel Snap

Da uno dei creatori di Hearthstone arriva Marvel Snap, un gioco di carte basato sull'universo Marvel (non quello cinematografico) dalle meccaniche immediate ma comunque complesse da padroneggiare. Davvero molto, molto carino: provatelo e non ve ne pentirete. Scarica da Play Store

Magic Spellslingers

Se Magic: The Gathering e Hearthstone avessero un figlio, probabilmente sarebbe molto simile a Magic Spellslingers. Un punto di ingresso al celebre gioco di carte collezionabili, quello che poi ha dato il via a generazioni di altri giochi simili, che sfrutta grafica e meccaniche simili al titolo di casa Blizzard. Scarica da Play Store

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e DUEL LINKS

L'edizione definitiva del celebre gioco di carte collezionabili di Konami. È disponibile anche su PC e iOS. E se cercate una versione più adatta agli smartphone date un'occhiata a Duel Links, che si è aggiornato a fine 2023 con tantissimi nuovi contenuti. Scarica da Play Store Scarica da Play Store

Magic: The Gathering Arena

Nel momento in cui lo aggiungiamo alla lista (febbraio 2021) è in accesso anticipato. In ogni caso si tratta sostanzialmente della versione tascabile del celebre gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast. Per il momento ci sono 15 mazzi da sbloccare, tutorial contro la IA per imparare le basi, pvp e tanto altro. Scarica da Play Store

Legends of Runeterra

Riot Games, la software house resa celebre a livello mondiale per League of Legends, ha realizzato e lanciato in mobile anche un gioco di carte collezionabili davvero valido. La sua ambientazione è la stessa di League of Legends, e vi ritroviamo tanti celebri personaggi, magie ed abilità. Ad agosto 2020 è stata rilasciata anche un'espansione. Scarica da Play Store

Non è la prima volta che vi parliamo dei giochi di Digitalmoka, una software house italiana specializzata proprio nel trasporre su Android e iOS i più classici giochi di carte apprezzati nel Bel Paese. Di recente Digitalmoka ha rilasciato la sua nuova fatica sugli store virtuali dedicati ad Android e iOS. Si chiama Solitario originale Dal Negro e, come è facile intuire, è incentrato proprio sul classico solitario Klondike. Scarica da Play Store

GWENT: The Witcher Card Game

Dopo il debutto per dispositivi iOS dello scorso ottobre, GWENT: The Witcher Card Game compie finalmente i suoi primi passi anche sul Play Store. Si tratta di un classico gioco di carte collezionabili ispirato all'omonimo mini-game presente in The Witcher. Molto divertente e immediato ma comunque caratterizzato da meccaniche profonde. Scarica da Play Store

Dungeon Faster

Un incrocio tra un gioco di carte collezionabili, uno strategico a turni e un dungeon crawler. Si esplorano stanze, una dopo l'altra (con salvataggio ad ogni stanza), portando avanti i nostri eroi e il mazzo di carte che li accompagna in battaglia. Lo stile grafico è davvero unico. Scarica da Play Store

Microsoft Solitaire Collection

C'è davvero bisogno di presentazioni? Cinque dei migliori solitari firmati Microsoft raccolti in un unico gioco gratuito: Freecell, Tripeaks, Piramide, Ragno e Klondike. Download praticamente obbligato. Scarica da Play Store

South Park: Phone Destroyer

Divertentissimo e irriverente: South Park: Phone Destroyer mette in campo alcuni dei più celebri travestimenti visti nella serie animata evocandoli direttamente sul campo di battaglia. Potrebbe sembrare confusionario, ma è molto strategico, e la costruzione di un deck bilanciato è essenziale. Scarica da Play Store

Anche Bethesda ha voluto dire la sua nel panorama dei giochi di carte collezionabili, eThe Elder Scrolls Legends è sbarcato anche su smartphone Android (oltre che tablet). Ricca campagna singolo giocatore e ovviamente tante sfide online con meccaniche che, grazie alla divisione del campo di battaglia in zone, cerca di offrire qualcosa di diverso dalla concorrenza. Peccato che Bethesda ne abbia sospeso lo sviluppo, ma i server sono ancora online. Scarica da Play Store

La sua presenza in questa lista è praticamente scontata. È uno dei giochi di carte collezionabili più giocati di sempre, e la versione Android non è da meno di quella dedicata a PC. Potete giocare senza spendere un centesimo, anche se le avventure single player sono a pagamento. Scarica da Play Store

Electronic Arts sfrutta nuovamente il celebre marchio Plants vs. Zombies per proporre stavolta un coloratissimo gioco di carte collezionabili con tantissime carte da collezionare e sfide 1 vs. 1 con altri giocatori. Vi diciamo solo che un membro di redazione non riesce a giocare ad altro oramai da mesi! Scarica da Play Store

Prendete il gioco del Blackjack, levategli la componente di azzardo, ed aggiungete invece dinamiche tipiche dei puzzle RPG strategici. Ecco a voi Battlejack, un titolo free-to-play che con le dinamiche del Blackjack vi permetterà di giocare rapide partite in un mondo fantasy. Scarica da Play Store

È compatibile solo con i tablet, diminuendo quindi drasticamente il bacino di utenza, ma equivale in tutto e per tutto alla sua apprezzatissima controparte cartacea. "Gioca, fai scambi e sfida altri giocatori di tutto il mondo!", occhio agli acquisti in-app però! Entro la fine del 2021 sarà compatibile anche con smartphone. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis Platform

Arricchiremo anche questa sezione ogni mese con i migliori giochi appartenenti a questo apprezzatissimo genere che si presta anche ad essere giocato su dispositivi mobili.

Super Mario Run

Non potevamo non aprire questa sezione con il primo gioco mobile dedicato al celebre idraulico di casa Nintendo. Super Mario Run però non è del tutto gratuito. Avrete accesso solo ai primi quattro livelli e ad alcune sfide. Per proseguire dovrete sfruttare l'unico acquisto in-app presente. Scarica da Play Store

Sonic the Hedgehog Classic

A differenza del gioco di Super Mario, Sonic the Hedgehog Classic è un classico nel senso letterale del termine, visto che ripropone il primo capitolo del celebre platform di SEGA nella sua interezza. Date un'occhiata anche agli altri Sonic di SEGA, ce n'è davvero per tutti i gusti. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Ruolo

Non è facile trovare giochi di ruolo gratuiti che siano anche decenti. Questo perché si tratta di un genere che richiede solitamente un gran lavoro di sviluppo, un vasto background e dinamiche spesso complicate. Ecco alcuni dei più divertenti giochi di ruolo gratuiti per Android.

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS Occhio che è un gatcha, e di conseguenza la tentazione di spenderci soldi sopra è forte. Detto questo, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS permette di rivivere alcuni dei momenti più memorabili del settimo capitolo nei panni di un giovane Sephirot. E la grafica è al top! Scarica da Play Store

Tower of God: NEW WORLD Conoscete Tower of God, il fumetto coreano di cui poi è stato realizzato anche un adattamento animato (in Italia si trova su Crunchyroll)? Beh, Netmarble ha realizzato uno spin-off mobile davvero carino, con tanti personaggi del cast originale e meccaniche classiche a metà tra un gatcha e un idle game. Sì, è un genere abusato, ma le valutazioni non sono male e magari state cercando un passatempo in stile anime senza troppe pretese. Scarica da Play Store

Honkai: Star Rail Se vi piace lo stile di Genshin Impact ma siete più inclini a preferire i giochi di ruolo a turni, allora avete appena trovato pane per i vostri denti. D'altronde gli autori sono gli stessi di Genshin! L'ambientazione è super fantascientifica, e saprà prendervi a patto di saper leggere l'inglese. Scarica da Play Store

Torchlight: Infinite Se Diablo Immortal vi annoiato e cercate qualcosa di alternativo, con classi originali e gameplay molto simile, provate il nuovo Torchlight: Infinite. Anche il sistema di progressione del personaggio è un po' diverso dal solito.

The Legend of Neverland Se amate i giochi particolarmente enormi, con uno stile grafico che strizza l'occhio a Genshin Impact, e che vantano meccaniche co-op più in stile MMO, allora dovete provare The Legend of Neverland. Ah, è tradotto in italiano! Scarica da Play Store

OCTOPATH TRAVELER: CotC Forse conoscete la versione del gioco Nintendo Switch. Questa è la versione mobile, ottimizzata appunto per touchscreen e con meccaniche simili. Lo stile grafico da RPG retro c'è anche qui, e l'esperienza è incentrata sul singolo giocatore (anche se ci sono meccaniche gatcha). Scarica da Play Store

Diablo Immortal Dal 1 giugno Diablo Immortal è finalmente arrivato su Android. La versione tascabile del celebre hack and slash di Blizzard non teme confronti con le controparti PC e console. È a tutti gli effetti un gioco completo, ricco di caratteristiche, attività da fare in solitario o in gruppo e un endgame bello corposo. Scarica da Play Store

Ni No Kuni: Cross Worlds Diretto e prodotto da LEVEL-5 in collaborazione con lo Studio Ghibli, Ni No Kuni: Cross Worlds è un gigantesco MMO ambientato nel particolare universo fantasy di Ni No Kuni. 5 classi fra cui scegliere, un sistema di famigli di compagnia, elementi gestionali e tantissimo altro. Scarica da Play Store

Guardian Tales

Di base sarebbe un gatcha (potenzialmente un gioco mangia soldi), ma in realtà Guardian Tales non solo può essere goduto senza mettere mano al portafoglio, ma risulta anche divertente e mai banale. Citazioni a film e cultura pop, combattimenti e fasi di esplorazione, puzzle ambientali: è davvero sorprendente! Scarica da Play Store

Tales of Luminaria Il nuovo JRPG di Bandai Namco ottimizzato per smartphone. L'interfaccia è in verticale, ma il tutto è comunque 3D. Lo stile è quello classico delle produzioni giapponesi. Scarica da Play Store

Soda Dungeon 2 Il seguito del celebre Soda Dungeon è sbarcato oramai da tempo su Android. Gestirete contemporaneamente una taverna e una cittadina. Lo scopo è quello di mettere su una squadra di avventurieri e assaltare un castello pieno di pericoli al cui culmine troveremo un boss con il senso dell'umorismo. Provatelo! Scarica da Play Store

Un RPG dalle meccaniche gatcha ambientato nell'universo del celebre anime/manga che ripercorre un po' tutta la storia. La grafica non è davvero niente male. Forse un po' lento e pieno di attività ma ha il suo perché, specialmente se apprezzate la storia. Scarica da Play Store

Black Desert Mobile Un MMORPG enorme con una grafica davvero spettacolare. Vanta un editor potentissimo per la realizzazione del vostro eroe, una trama discreta e tanto altro. Come ogni MMORPG però si basa molto sul grind, su missioni quindi che possono risultare piuttosto ripetitive. Scarica da Play Store

Finalmente un gioco ufficiale dei Cavalieri dello Zodiaco decente! Le meccaniche sono quelle classiche dei gatcha, ma i combattimenti e la costruzione della squadra dei cavalieri richiede un bel po' di strategia. E per scalare le classifiche non servono per forza cavalieri d'oro! Scarica da Play Store

Shin Megami Tensei Liberation Dx2 Una saga che non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Un'esperienza mobile particolarmente vasta, che vi spingerà a collezionare demoni tra cui molti già visti in produzioni quali i giochi della serie Persona. Scarica da Play Store

Un altro gioco Pokémon ufficiale, stavolta ben diverso dall'esperienza offerta da Pokémon Go. Esplorerete l'Isola Cubetti con squadre di tre Pokémon, utilizzando le loro abilità al momento giusto per vincere le battaglie. Scarica da Play Store

Sembra il solito gioco di ruolo mobile, e in fin dei conti lo è. Ha però una grafica a tratti spettacolare, un editor di personaggi particolarmente potente e un gameplay che sa divertire. Scarica da Play Store

Vi ricordate Implosion: Never Lose Hope? Sdorica è della stessa software house, ed è un gioco di ruolo con grafica 2D davvero meritevole. Scarica da Play Store

Un surrogato della fantasia finale che ci dà l'illusione di star giocando un capitolo su console, con Cloud, Squall, Gidan e compagni, tutti insieme, attraverso un sistema di combattimento divertente, spettacolare, seppur ripetitivo. Scarica da Play Store

Probabilmente conoscete Lineage 2 per PC. Netmarble Games ripropone un'esperienza di gioco ovviamente diversa ma basata su quella del titolo originale, con un vasto open world, battaglie di gruppo e tanto altro. Scarica da Play Store

Knights of Pen & Paper 2 Se siete appassionati di giochi di ruolo cartacei dovete assolutamente dare una chance al titolo firmato Paradox Interactive. Non lasciatevi spaventare dal fatto che sia un secondo capitolo. Il bello è che interpreterete sia un gruppo di eroi sia il dungeon master che li guiderà lungo le varie avventure! Scarica da Play Store

Un titolo tutto italiano, il gioco di ruolo Doom & Destiny. La software house Heartbit Interactive Srl ha rilasciato anche una versione gratuita del suddetto (link qui di seguito nel badge). Non sottovalutatelo, è davvero divertente e vi terrà impegnati per diverse ore! Scarica da Play Store

KINGDOM HEARTS UX Dark Road Un'altra celebre saga di giochi di ruolo sbarca su dispositivi mobili grazie a Square Enix. KINGDOM HEARTS Unchained χ è un titolo che si presta alla perfezione all'utilizzo su dispositivi mobili: meccaniche immediate, missioni rapide e tante sfide da giocare anche con componenti online. Occhio però che occupa un sacco di spazio! Scarica da Play Store

Eravamo inizialmente un po' scettici a riguardo di FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. È un gioco che ci mette un po' a carburare ma quando ne avrete intuito le meccaniche e soprattutto le potenzialità difficilmente riuscirete a staccarvi dallo schermo. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Strategia

Il genere degli strategici spazia dai classici RTS, ovvero gli strategici in tempo reale, agli strategici a turni e ai gestionali. Vediamo una selezione di strategici gratuiti dedicati ad Android tra cui non potevano certo mancare due grandi classici giocati da milioni di utenti in tutto il mondo.

Mortal Kombat: Onslaught Un po' strategico, un po' gioco di azione, Mortal Kombat: Onslaught racconta una storia completamente inedita nell'universo del celebre picchiaduro. Le meccaniche alla base sono piuttosto classiche: si mette insieme una squadra di kombattenti e si partecipa a una campagna che alterna azione a cinematiche di alta qualità. Ovviamente c'è molto di più da scoprire. Scarica da Play Store

AFK Football: Giochi di Calcio Avete presente i giochi ispirati ad AFK Arena, no? Sono gatcha in cui si gestiscono un bel po' di elementi, con un gameplay abbastanza ridotto all'osso che però, con il tempo, introduce sempre più meccaniche. Bene: AFK Football: Giochi di Calcio fa tutto questo con un tema calcistico che potrebbe attirare anche i più scettici. Scarica da Play Store

Iron Marines Dagli autori di Kingdom Rush arriva il tower defense con torri ed eroi controllabili proiettato in un contesto sci-fi in stile Starcraft. Prima era a pagamento, adesso potete scaricarlo gratuitamente. Occhio al livello di difficoltà, non è un gioco banale! Scarica da Play Store

Valiant Force 2 È ambientato dieci anni dopo il primo, ma potete giocarci anche se non avete mai sentito nominare la serie. Si tratta di un classico GDR a turno con tanti elementi di strategia. Il gameplay diventa sempre più stratificato man mano che giocate. Lo stile è quello tipico giapponese/cinese Scarica da Play Store

Homeworld Mobile: Sci-Fi MMO Non lo abbiamo inserito subito in questa pagina perché al debutto aveva qualche problemino, ma la situazione sta migliorando velocemente. Se avete amato i titoli Homeworld originali potreste trovare pane per i vostri denti, anche se la versione mobile ha ovviamente dinamiche più tipiche dei free-to-play. Scarica da Play Store

Warhammer 40,000: Tacticus Gli appassionati di Warhammer 40.000 potrebbero amarlo, ma dobbiamo per forza mettervi in guardia: richiede tanta pazienza. Gli acquisti in-app sono troppo cari, ci sono tempi di attesa e salire di potenza è lungo e difficile. Con una routine giornaliera però può dimostrarsi piacevole. Scarica da Play Store

Alchemy Stars Di base è un gatcha, ma le battaglie richiedono molta strategia. Si gioca quindi direttamente ogni schema (non è un classico auto-play), e le meccaniche di gioco ricordano un incrocio tra uno strategico, un puzzle game e un gioco di ruolo. Unico difetto? È enorme. Scarica da Play Store

Kingdom Maker Dagli autori di Star Trek Fleet Command e MARVEL Strike Force arriva Kingdom Maker, uno strategico tascabile che permette di creare la propria dinastia di nobili, partecipare e enormi battaglie in tempo reale, costruire il proprio regno e personalizzare l'esercito. Il tutto è confezionato con uno stile grafico alquanto particolare! Scarica da Play Store

Summoners War: Lost Centuria Estremamente classico: un gatcha con combattimenti in tempo reale che frappongono squadre miste di eroi e creature. È immerso nell'universo di Summoner Wars, un gioco che negli anni ha attirato milioni di utenti da tutto il mondo. Occhio come al solito agli acquisti in-app. Scarica da Play Store

Pubblicato nel 2021 da Square Enix, si tratta dell'ultimo gioco di strategia ambientato nell'universo di Dragon Quest. Assembleremo sostanzialmente una squadra di mostri, ispirati ovviamente al bestiario del celebre JRPG. Scarica da Play Store

Sembrava un gioco di azione, in realtà il nuovo titolo mobile di Ubisoft è una sorta di strategico/gatcha che ci permette di mettere su squadre di specialisti tratte da tutti i videogiochi della serie Tom Clancy. Peccato che il giocatore si trovi a gestire solo alcune abilità, ma è comunque un discreto passatempo. Scarica da Play Store

Se state cercando una valida alternativa a Clash Royale potreste averla trovata. La software house responsabile del titolo è Rayark, già conosciuta per gli ottimi Deemo, Cytus e Implosion. Scarica da Play Store

Direttamente da Riot Games, gli autori di League of Legends, arriva questo auto-battler che si basa proprio sui celebri personaggi del MOBA. Il funzionamento è immediato, c'è il cross-platform e a breve tante altre funzionalità. Da provare anche solo per capire se il genere fa per voi. Scarica da Play Store

Un po' strategico, un po' gioco di ruolo a turni, LEGO Legacy: Heroes Unboxed nasce dalla collaborazione tra Gameloft e LEGO Groups ed è incentrato sulle celebri minifigure LEGO. Collezioneremo i personaggi più disparati, mettendo su squadre di minifigure e affrontando una lunga campagna singolo giocatore, eventi di vario genere e multiplayer asincrono. Scarica da Play Store

Dagli autori di Plague Inc.: potrebbe bastare questa presentazione a convincere qualche utente a scaricarlo sulla fiducia. In questa variante del celebre simulatore di epidemia, ci troviamo alle prese con la gestione delle insurrezioni. Dovremo quindi giostrarci tra le priorità dei civili e dei militari per fare breccia nelle menti e nei cuori della popolazione, arginando al contempo la minaccia degli insorti! Scarica da Play Store

Might & Magic Heroes: Era of Chaos: si tratta di un mix tra uno strategico e un gioco di ruolo che ci proietta nel mondo di Erathia a fianco della Regina Caterina Pugno di Ferro. L'obiettivo sarà quello di mettere su un esercito composto da cavalieri, stregoni e creature magiche di vario genere. Scarica da Play Store

È il nuovo gioco mobile ufficiale dedicato ai Pokémon. Stavolta controlleremo squadre di tre allenatori, ognuno con il suo Pokémon di riferimento, in battaglie in tempo reale. Possiamo anche allenarci con due altri giocatori online! Scarica da Play Store

Si tratta della versione mobile di "Sakatsuku (Let's make a Professional Soccer Club)", la serie di RPG casual calcistici nata in Giappone nel 1996, arrivata a vendere oltre 3,5 milioni di copie in tutto il mondo. Scarica da Play Store

Se non volete spendere i soldi richiesti per l'acquisto di Motorsport Manager c'è questa alternativa gratuita sul Play Store forte delle licenze ufficiali della stagione 2019 di Formula 1. Scarica da Play Store

Assassin's Creed Rebellion Fa strano collocare un gioco della serie Assassin's Creed nel genere degli strategici ma questo spin-off, sempre firmato Ubisoft, è una sorta di Fallout Shelter basato ovviamente sul mondo degli assassini. Scarica da Play Store

Bloons Adventure Time TD Se vi sentite orfani da Adventure Time sul Play Store trovate questo divertente tower defense che, al posto delle torri, sfrutta i più celebri personaggi della serie di animazione. Scarica da Play Store

Rise of Civilizations È uno tra i più giocati del momento, ve la dovreste poter cavare anche senza acquisti in-app. Il tema è più o meno il solito: scegliete una civiltà, progredite, conquistate, stringete alleanze. Scarica da Play Store

Stormbound: Kingdom Wars

Una variante sempre dai toni fantasy di titoli sulla falsa riga di Clash Royale. Ha il suo perché, anche se costruire un mazzo competitivo richiede un bel po' di tempo. Scarica da Play Store

Captain Tsubasa: Dream Team

Per chi non lo sapesse, Captain Tsubasa è il nome originale giapponese dell'anime di Holly e Benji. Il gioco mobile ufficiale è davvero particolare, e se da giovani siete stati fan del cartone animato fareste bene a provarlo con mano. Scarica da Play Store

First Strike non è esattamente una novità nel panorama dei giochi Android, ma solo di recente gli sviluppatori ne hanno pubblicato una versione gratuita. Vi consigliamo di approfittarne, è un gran bello strategico in tempo reale. Scarica da Play Store

Naruto x Boruto Ninja Voltage

I fan di Naruto difficilmente vorranno farselo sfuggire. Non è neanche classificabile solo ed esclusivamente come uno strategico, visto che alterna momenti in stile gestionale (di costruzione della base ninja), a momenti action in cui i principali personaggi della saga si scontrano a suon di pugni e poteri speciali. Scarica da Play Store

Digimon ReArise

Un po' strategico un po' gioco di ruolo, Digimon ReArise (che prende il posto di Digimon Links) di Bandai Namco ci permette di lanciarci in emozionanti battaglie fino a 5 vs. 5 ovviamente a base di Digimon e anche di gestire tutte le fasi del loro addestramento. Scarica da Play Store

Pocket Mortys

Rick & Morty non è una serie animata, è un vero e proprio fenomeno di cui risente particolarmente anche la sfera dei meme. Detto questo, se i Pokémon fanno al caso vostro e magari siete anche appassionati del duo nonno/nipote più strampalato di sempre, dovete assolutamente provare Pocket Mortys. Scarica da Play Store

Una nuovissima avventura ideata e scritta da David X. Cohen e Matt Groening e un gameplay in parte ispirato al celebre gestionale dei Simpson. Ci sono comunque alcune novità a livello gameplay, come i combattimenti a turni in grafica 16-bit e sezioni a scelta multipla. Scarica da Play Store

Come è facile intuire, si tratta di un gioco ispirato a Clash Royale. Ciò non toglie che si tratti di una produzione piuttosto divertente che ci proietta nel teatro di guerra della Seconda Guerra Mondiale. Un sacco di truppe, combinazioni e la possibilità di giocare in orizzontale su tablet. Da provare! Scarica da Play Store

Clash Royale Togliamoci il dente e parliamo di Clash Royale. Sì, ci sono acquisti in-app. Sì, se paghi un sacco di soldi puoi scalare più facilmente le classifiche. Rimane il fatto che l'ultimo lavoro di Supercell è dannatamente divertente. Provare per credere, occhio però che causa dipendenza. Scarica da Play Store

Togliamoci anche l'altro dente e parliamo di Clash of Clans. È impossibile non inserirlo in lista: è uno dei gestionali strategici più giocati ed apprezzati di sempre, e se non gli avete mai dato una chance perché è fin troppo mainstream... beh, lasciate perdere e provatelo comunque. Scarica da Play Store

City Mania Non è certo un segreto che Gameloft prenda ispirazione dalle altre software house. Questo prende ovviamente ispirazione da Sim City, ma può rivelarsi una gradita variante da giocare in mobilità. Il comparto grafico è particolarmente valido, e la longevità è garantita. Scarica da Play Store

È particolarmente apprezzato in Asia, e alla fine è sbarcato anche sul Play Store europeo. Oltre 40 eroi da padroneggiare, classici match 5 vs. 5 ovviamente super-ottimizzati per dispositivi mobili e partite che in media durano 10 minuti (o anche meno). Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis Puzzle e Passatempi

I puzzle game sono una delle forme d'intrattenimento più diffuse tra chi gioca abitualmente su dispositivi mobili. Ce ne sono di tanti tipi, ma ne abbiamo selezionati alcuni a nostro avviso particolarmente meritevoli.

Clusterduck Non avete sempre desiderato allevare papere? Un momento, ma quella ha le corna! E quella è calva! Ma quelli sono 10 becchi? Cosa diavolo sta succedendo. Una sorta di tamagotchi a base di papere, mutazioni, strani incroci e altro nonsense. Sul Play Store ha 140.000 recensioni e una media di 4.5 stelle. Scarica da Play Store

JanKenUP! Sasso, carta, forbici. Sì, vi stiamo consigliando una versione virtuale di sasso, carta, forbici. Eravamo partiti prevenuti anche noi, poi lo abbiamo provato. È il ritmo di gioco a convincere, velocissimo e senza pietà. Scarica da Play Store

Fruit Ninja 2 HalfBrick Studio ha mantenuto gran parte degli elementi dell'originale, con alcune aggiunte più tipiche dei giochi odierni, come campionati, eventi e battaglie tra giocatori. Il succo della questione è sempre lo stesso: tagliare rapidamente ed efficacemente frutti volanti attraverso agili tracce con il dito, con diverse modalità di gioco come arcade, zen o classico. Scarica da Play Store

Come si intuisce dal titolo, si tratta di un puzzle game che ci permetterà di gestire un Pokémon Café. Dovremo di fatto servire varie prelibatezze ai Pokémon avventori: per fare ciò trascineremo su schermo tasselli Pokémon per formare delle catene e risolvere puzzle di vario genere. Scarica da Play Store

Gli sviluppatori lo definiscono un gioco nostalgico ipercasuale. Torniamo indietro nel tempo, dentro i sistemi operativi degli anni '90, prendendo il controllo di una barra di avanzamento che deve afferrare al volo gli upgrade. Ma il gameplay non si limita a questo, è tutto da scoprire! Le recensioni sul Play Store sono entusiaste. Scarica da Play Store

Vi ricordate Agar.io? Immaginatelo con meno giocatori (8), con dei simpaticissimi mostri tridimensionali e con mondi da devastare per prevalere sugli altri giocatori nell'arco di 3/4 minuti. Scarica da Play Store

Angry Birds Dream Blast Gli uccelli più arrabbiati della storia dei videogiochi sono tornati, stavolta in un simpatico puzzle game a base di bolle da esplodere. Sembra semplice, ma nasconde alcune insidie nel motore fisico che gestisce il movimento delle palline. Scarica da Play Store

Se vi ricordate i Lemmings probabilmente siete diversamente giovani come noi. Il gioco originale risale al 1991. Torna dopo tanti anni sotto l'ala protettiva di Sony, con un modello ovviamente orientato all'universo dei giochi mobili. Scarica da Play Store

Definirlo running game sarebbe quasi offensivo. Artisticamente unico, ha un gameplay che offre degli spunti davvero interessanti, e si presta ovviamente a passatempo casual da godersi in qualsiasi momento. Scarica da Play Store

La trasposizione mobile della celebre serie di casa Nintendo. Nel simpatico mondo di animali che da sempre caratterizza la serie ci troveremo a gestire un campeggio, arredandolo e personalizzandolo con mobili e accessori. Scarica da Play Store

TIME LOCKER Dannatamente divertente. TIME LOCKER è uno sparatutto a scorrimento che ogni qualvolta sollevate il dito dallo schermo ferma il tempo, permettendovi, per un lasso di tempo comunque limitato, di scegliere la direzione in cui fuggire. Tantissimi power-up, creature da sbloccare e un continuo inseguimento del record vi terranno incollati allo schermo. Scarica da Play Store

Rovio è tornata con un gioco completamente diverso dai classici canoni di Angry Birds, e il bello è che anche gli uccelli più arrabbiati della storia dei videogame hanno subito un profondo restyling. Vi consigliamo di dargli un'occhiata, potrebbe piacervi! Scarica da Play Store

SEGA Forever Si tratta in realtà di più giochi, ma ve li segnaliamo per comodità in un unico recipiente. SEGA Forever è un'iniziativa della celebre software house che vi permette di giocare gratuitamente ad alcuni dei grandi classici SEGA, come il mitico Altered Beast, gratuitamente.

Bastano due dita, tanta pazienza e riflessi ben allenati. Jumping Joe è una gara contro voi stessi: con due dita dovete far saltare il vostro personaggio sulle varie pedane evitando gli ostacoli e cercando di arrivare il più in alto possibile. Non mancano power-up, abilità e tanto altro. Scarica da Play Store

Si tratta di un passatempo realizzato da Zeptolab, gli sviluppatori della serie di puzzle game di successo Cut the Rope. Dovrete assemblare delle temibili macchine di morte... controllate da simpatici e tenerissimi gattini! Da provare, potrebbe causare dipendenza. Scarica da Play Store

Iniziamo con un gioco che ci teniamo particolarmente ad evidenziare. Download gratuito e accesso praticamente illimitato a tutte le feature di gioco, se lo trovate divertente e di vostro gusto potete pagare lo sviluppatore con un'offerta libera. A prescindere dalle sue dinamiche voi provatelo, ci ringrazierete più tardi! Scarica da Play Store

TETRIS Un grande classico dei puzzle game rivisitato però in chiave moderna da un punto di vista più che altro grafico. Per il resto le meccaniche sono le stesse di sempre. Se non trovate più i vecchi Tetris sul Play Store è perché sono stati rimossi tutti, adesso c'è solo questo! Scarica da Play Store

Cut the Rope: Magic È l'ultimo arrivato della famiglia di titoli Cut the Rope. Il simpaticissimo Om Nom si trova ad affrontare oltre 160 nuovi livelli, ma stavolta c'è anche un pizzico di magia. La simpatica rana ha a disposizione sei diverse forme in cui trasformarsi per risolvere i vari puzzle. Scarica da Play Store

Beneath The Lighthouse Vi segnaliamo questo in particolare ma se siete appassionati di puzzle game o di giochi comunque caratterizzati da dinamiche peculiari, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina di Nitrome sul Play Store. Potreste davvero trovare pane per i vostri denti. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis di Simulazione

Sui dispositivi mobili c'è spazio anche per i giochi di simulazione, ovvero per quel genere di titoli che appunto cerca di simulare attività reali quali sessioni di pilotaggio di velivoli o di veicoli o simili. Ecco una selezione di cinque simulatori gratuiti dedicati al robottino verde.

Dagli stessi autori di World of Tanks e World of Tanks Blitz arriva la versione mobile di World of Warship, il simulatore di battaglie navali ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. Scarica da Play Store

Farming Simulator 16

Non è un gioco esattamente attuale, visto che fino a prova contraria risale al 2016. Ma se cercate un simulatore di vita contadina gratuito che possa intrattenervi per ore permettendovi di costruire una vera e propria azienda agricola, Farming Simulator 16 fa per voi nonostante la sua "anzianità". Scarica da Play Store

Se vi piacciono i simulatori di volo vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata agli altri prodotti realizzati dalla software house tutta italiana RORTOS. AirFighters è uno dei loro prodotti di punta (anche se sul Play Store trovate qualcosa di più recente), il download è ovviamente gratuito. Scarica da Play Store

The Sims FreePlay

Non potevamo non inserire The Sims in questa lista. C'è chi lo odia e c'è chi invece lo ama alla follia. È un simulatore... di vita reale! Potremo creare il nostro Sim, farlo innamorare, sposare, fare figli, seguire hobby e passioni, completare missioni per sbloccare nuovi luoghi della città e tantissimo altro. Scarica da Play Store

X-Plane 10 Flight Simulator

Difficilmente troverete un prodotto più completo e complesso di questo sul Play Store, almeno per quanto riguarda i simulatori di volo. Il download gratuito comprende un paio di velivoli e 5 zone ampie zone di volo, gli altri velivoli sono da sbloccare tramite in-app. Merita comunque provare e valutare se investire qualcosa in più. Scarica da Play Store

Migliori Giochi Android Gratis Picchiaduro

Veniamo infine ai picchiaduro, i giochi in cui ci si deve impegnare a menare come fabbri in sfide 1 vs. 1 e simili. Vediamo come al solito una selezione di giochi gratuiti.

Shadow Fight è probabilmente una delle saghe picchiaduro più apprezzate dagli appassionati del genere. Sono passati 3 anni da quando è stato rilasciato per dispositivi mobili Shadow Fight 3, e ora lo studio Nekki ha sfornato l'ultima sua fatica. Si crea la propria squadra, caratterizzata da 3 combattenti, da disporre contro un'altra. A vincere sarà ovviamente la più forte. Tutti gli eroi disponibili vantano delle strabilianti abilità che sinergicamente si legano tra loro. Scarica da Play Store

Un picchiaduro originale, rapido e perfetto per la piattaforma mobile. Dragon Ball Legends tra le altre cose vanta una trama originale, con un personaggio inedito realizzato dallo stesso Akira Toriyama, e un comparto grafico al top. Scarica da Play Store

Beat Street

Una lettera d'amore ai picchiaduro a scorrimento vecchia scuola. Beat Street sfrutta un sistema di controllo che si basa sull'utilizzo di un singolo dito, sia per i movimenti che per i colpi. Il tutto è coadiuvato da motivi musicali e grafica 8 pixel-art davvero gustosi. Scarica da Play Store

Sempre in questo articolo trovate anche il precedente capitolo. Questo si diversifica per uno stile grafico diverso, tra l'altro piuttosto gradevole, e nuove dinamiche di gioco. Forse però lo consigliamo a chi si avvicina per la prima volta alla saga, i fan potrebbero preferire il precedente capitolo. Scarica da Play Store

La versione console di Injustice 2 è accompagnata da una versione mobile davvero ricca di novità. Ci sono nuove mosse, tantissimi personaggi e un nuovo sistema di equipaggiamento che permette di potenziare la propria tripletta di eroi/cattivi preferiti da portare in battaglia. Scarica da Play Store

Un grande classico firmato Kabam che ha collezionato milioni di download e consensi da tutto il mondo. Costruite squadre di supereroi Marvel e combattente lungo una impegnativa campagna contro la CPU per sbloccare nuovi eroi e vincere premi di vario genere. Scarica da Play Store

Real Boxing 2

Il primo capitolo fu un discreto successo. Vivid Games ci ha quindi riprovato con una collaborazione speciale, dedicando il gioco a Rocky Balboa. È un titolo piuttosto interessante, specialmente se preferite qualcosa di più "realistico". Scarica da Play Store

Giochi Android Gratis