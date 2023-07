Migliori giochi da tavolo - Luglio 2023

L'elenco dei migliori giochi da tavolo aggiornato a luglio 2023.

Migliori giochi da tavolo 2023

Siete in cerca del gioco da tavolo giusto per dare una svolta alle vostre serate? Bene, perché in questa guida troverete i grandi classici, più tanti nuovi giochi "moderni" che stanno facendo davvero la differenza nel panorama dei giochi da tavolo per ambientazione, componenti ed esperienza di gioco. La cosa più bella, che poi è lo scopo di questa guida, è che nonostante la diffusione a macchia d'olio di console come PlayStation e Nintendo, ci sono ancora ragazzi, adulti e famiglie intere, che si lasciano ispirare il cuore e la mente dai giochi da tavolo, perché la verità è una sola, ovvero che questi giochi sono per tutti, grandi, piccini e adulti un po' bambini! Per facilitarvi la ricerca abbiamo diviso la guida in categorie. Vi lasciamo al nostro elenco.

Migliori giochi da tavolo classici

In questo paragrafo abbiamo raccolto i giochi da tavolo più belli di sempre, quelli storici, quelli intramontabili, quelli che non moriranno mai, quelli che potranno passare decenni ma resteranno sempre fantastici. Di seguito i migliori giochi da tavolo classici.

Il gioco dell'oca Giocare al gioco dell'oca è semplicissimo! Lanciate i dadi e muovete le pedine a forma di oca. Chi arriva prima al traguardo vince. Un grande classico dei giochi da tavolo, un gioco interattivo perfetto per stimolare la creatività dei bambini. Età minima 6 anni. Da 2 a 6 giocatori. Ottimo il rapporto qualità/prezzo delle versioni Lisciani e Clementoni.

Risiko Per voi amanti della strategia militare abbiamo Risiko! Vediamo subito le migliorie rispetto al passato. Grazie al Time Attack potrete ridurre il tempo di gioco (massimo un'ora). Inoltre, la nuova versione risulta più compatta e vanta una grafica decisamente più bella. Per il resto, il gioco resta uguale! Abbiamo 3 (massimo 6) giocatori pronti a conquistare con astuzia i territori con il proprio esercito posizionando i carrarmati ai confini e raggiungendo così l'obiettivo segreto pescato dalle carte all'inizio del gioco. Anche qui naturalmente oltre alla versione classica, ne abbiamo altre molto carine come quelle ambientate a Napoli e nell'Antico Impero Romano o quella ispirata a Batman.

Taboo La parola vietata non va mai utilizzata! Per chi non fosse informato (ci auguriamo in pochi) lo scopo di questo fantastico gioco è quello di far indovinare ai propri compagni di squadra la parola misteriosa senza che pronuncino però quelle proibite! Abbiamo 260 carte e oltre 1000 parole misteriose da indovinare. Un gioco divertente e frenetico per giocatori dai 13 anni in su.

Scarabeo Il più classico tra i giochi da tavolo! Lo scopo di Scarabeo è quello di comporre sulla griglia delle parole di senso compiuto utilizzando le lettere a disposizione e sfruttando nel migliore dei modi le caselle speciali e gli incroci tra le parole stesse. Perfetto per grandi e piccini. Da 2 a 4 giocatori. Oltre alla versione classica, abbiamo il mio primo scarabeo per i più piccoli, un'edizione speciale con parole in dialetto e un'altra dedicata ad Harry Potter, più una versione tutta Disney (sempre per i più piccoli).

Cluedo Aspiranti detective questo è per voi! Lo scopo di Cluedo è semplice, scoprire l'assassino, il luogo e l'arma del delitto prima di tutti! Ogni giocatore dovrà appunto indagare sul caso esplorando le stanze della dimora inglese in cui c'è stato l'omicidio, interrogando gli altri giocatori, raccogliendo indizi e delineando sospettati. Il nome del colpevole si trova nella busta posizionata al centro del tabellone. Oltre alla versione classica, abbiamo Cluedo Junior (per piccoli detective), la versione Scoody Doo, quella di Batman, di Harry Potter e di Dungeons and Dragons.

Monopoly Tra i giochi da tavolo classici non poteva non esserci Monopoly, il gioco di contrattazione più famoso del mondo! Per chi non lo sapesse, qui i giocatori comprano e vendono proprietà e contrattano per vincere. Le carte "imprevisto" e "probabilità" potranno cambiare le vostro sorti in qualsiasi momento. Vince chi diventa monopolista e manda tutti in bancarotta! Un gioco per grandi e piccini, perfetto per divertirsi in compagnia. Ovviamente oltre alla versione classica, troverete il mio primo Monopoly (dedicato ai giocatori più piccoli), Monopoly Super Electronic Banking (dotato di banca elettronica), Monopoly versione rustica (il gioco è realizzato interamente in legno), Monopoly Chance (una versione veloce di Monopoly), più tante altre versione dedicate a film (come quella di Super Mario Bros) e serie TV (come quella di Stranger Things).

Pictionary Un gioco più semplice di questo non esiste! Vi basterà pescare una carta, disegnare uno schizzo e aiutare i vostri compagni di squadra ad indovinare! Vince chi arriva prima al traguardo. Un tempo si disegnava con carta e matita, ora ci sono lavagnette e pennarelli cancellabili. Essendoci due tipi di indizi (120 per adulti e 80 per bambini) il gioco risulta perfetto per grandi e piccini. Decisamente molto carina la versione Air con disegno in aria (disponibile la variante Harry Potter).

Ticket to Ride Ticket to Ride è uno dei giochi più venduti di sempre. Vediamo subito in cosa consiste. Per vincere vi basterà costruire una rete ferroviaria passando per le città assegnate segretamente a inizio partita. Per accumulare punti dovrete raggiungere le città-obiettivo ma soprattutto contrastare i vostri avversari costringendoli a riprogettare la propria linea ferroviaria. Un gioco veloce e strategico. Oltre alla versione classica, in vendita troverete Ticket to ride: Europa, Londra, New York e così via per altre città!

Migliori giochi da tavolo per bambini

Premettendo che molti dei giochi presenti nelle altre categorie (soprattutto in quella dei classici) sono anche per bambini, in questo paragrafo vi elenchiamo alcuni tra i migliori giochi da tavolo per bambini.

Le Carte dei Bambini Di seguito vi proponiamo dei divertenti giochi di carte per bambini tutti della rinomata azienda Lisciani. Abbiamo Asino (un gioco semplice e divertente il cui scopo è non rimanere con l'asino in mano), Camaleonte Cambia Colore (prettamente di osservazione e attenzione), Doppio Occhio (di velocità e concentrazione), Mazzetti e Rubamazzetti (un grande classico rivisitato), Memo (per allenare la memoria), Scopetta e Briscola (due grandi classici per i più piccoli) e l'Uomo Nero (logica e memoria). Una soluzione semplice e pratica per far giocare i vostri piccoli a carte.

Dobble Dobble è un gioco di colpo d'occhio e velocità: per vincere i vostri piccoli dovranno essere rapidi a trovare l'unico simbolo in comune tra le carte svelate. Inoltre, Dobble contiene le regole per 5 mini-giochi diversi di abilità. Semplice, veloce e immediato perfetto per far divertire i più piccoli.

Il Gioco della Bottiglia Ve lo ricordate il gioco della bottiglia? Certo che ve lo ricordate! Bene, qui vi proponiamo una versione rivisitata fatta da Lisciani. I vostri piccoli non dovranno far altro che girare la bottiglia, pescare una carta e fare quanto scritto nella casella corrispondente. Vince chi arriva per primo al traguardo! In alternativa, sempre marchiati Lisciani e sulla stessa lunghezza d'onda del Gioco della Bottiglia, abbiamo Matti da Legare (un gioco di memoria, logica e fantasia solo per veri svitati) e Qua Casca L'Asino (attenti a non rimanere con l'asino in mano).

Labirinto Intelligenza e colpo d'occhio sono le due doti fondamentali per poter vincere a questo gioco. I vostri piccoli dovranno percorrere il labirinto alla ricerca di tesori preziosi ma dovranno stare attenti a trovare la via d'uscita (impresa tutt'altro che semplice visto che ad ogni mossa il tabellone si trasforma). Il gioco è per 2-4 giocatori da 7 anni in su.

Migliori giochi da tavolo per adulti

Se siete grandicelli e soprattutto siete in ricerca di giochi complessi o altamente strategici che mettano alla prova il vostro impegno, questo è il paragrafo giusto per voi. Date un'occhiata ai migliori giochi da tavolo per adulti. Come potete immaginare molti (quasi tutti) dei giochi presenti negli altri paragrafi sono perfetti per adulti. Ad ogni modo, qualche suggerimento mirato non guasta mai!

Puerto Rico Un gioco di strategia per 2-5 giocatori che vestiranno a turno i panni del Colono, Costruttore, Caposquadra, Artigiano, Mercante, Capitano o Cercatore. Lo scopo? Guadagnare il maggior numero di punti vittoria governando strategicamente l'isola di Puerto Rico. Durante il gioco potrete costruire edifici e far prosperare la città, produrre merci e inviarle via mare per arricchirvi. Dovrete scegliere con attenzione quali scopi perseguire in modo da pianificate la vostra vittoria! Il giocatore con più punti vittoria sarà il vincitore.

Through the ages Through the ages è il gioco di civilizzazione per eccellenza. L'obiettivo di ogni giocatore sarà quello di creare la migliore civiltà passando per 4 ere: Antica, Medioevale, Rinascimentale e Moderna. Dovrete (per ogni era) espandere le vostre fattorie o miniere per raccogliere risorse, gettare le fondamenta per avanzamenti tecnologici, scegliere inclinazioni politiche, eleggere i giusti leader e mantenere una buona potenza militare. Come si vince? Prevalendo sulle altre civiltà! Pianificazione e tattica saranno alla base del vostro successo.

Terra Mystica Terra Mystica è un gioco di strategia con meccaniche semplici e prive dell'elemento fortuna. Il gioco consiste nel governare una delle 14 fazioni (ognuna con abilità speciali) in modo che questa riesca ad espandere il suo dominio sulla mappa. La partita si concluderà alla fine dei 6 turni. La fazione che avrà raggiunto la massima espansione avrà vinto. Il miglior gioco di civilizzazione ad ambientazioni fantasy di sempre.

Migliori giochi da tavolo investigativi

Siete in cerca di un gioco da tavolo per mettere alla prova le vostre abilità da detective? Bene, allora siete nel posto giusto! In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori giochi da tavolo investigativi.

Hidden Games Luogo del Reato Hidden Games Luogo del Reato è un fantastico e soprattutto realistico gioco investigativo. Il gioco si presenta come un pacco postale. All'interno di questo pacco troverete tutti i documenti utili allo vostra indagine. Per tutta la durata del gioco rappresenterete un ufficio investigativo privato, "Holmes & Partner". L'obiettivo del gioco? Rispondere a tutte le domande presenti sul retro della busta e risolvere il caso. Per rendere il tutto maggiormente realistico, all'interno della busta troverete un calendario per la cronologia degli eventi, un poster con tutti gli indiziati e i loro alibi o moventi, più un serie di istruzioni da seguire (effettuare "per davvero" telefonate o ricerche su internet). In vendita ben tre casi pronti per essere risolti!

Scotland Yard Scotland Yard è un altro celebre gioco investigativo. Vediamo subito i ruoli dei giocatori. Abbiamo Mister-X contro un gruppo di agenti speciali. L'obiettivo di Mister-X? Non farsi catturare! Lo scopo della squadra di agenti speciali? Seguire le tracce di Mister-X e cercare, insieme, di arrestarlo. Da 2 a 6 giocatori (dagli 8 anni in su). Che la caccia a Mister-X per le strade di Londra abbia inizio! C'è anche la versione Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes Consulente Investigativo Vi proponiamo un intrigante gioco collaborativo e investigativo. Per vincere non solo dovrete risolvere dei casi misteriosi consultando giornali in cerca di indizi, ma a fine partita dovrete anche rispondere a delle domande e confrontare il vostro punteggio con quello di Sherlock Holmes. Sì, proprio così, è lui il vostro avversario! Riuscirete a battere il miglior investigatore di sempre? Scopritelo giocando. Ovviamente ci sono più casi da risolvere: I Delitti del Tamigi, Jack Lo Squartatore, Avventure nel West End, Carlton House & Queen's Park e Gli Irregolari di Baker Street.

Lettere da Whitechapel Whitechapel, il povero e squallido quartiere di Londra del 1888, fece da sfondo ai macabri e orridi delitti di Jack Lo Squartatore. Lettere da Whitechapel è un gioco decisamente interessante e ci apprestiamo a spiegarvi il perché! Un giocatore sarà Jack Lo Squartatore e per vincere non dovrà far altro che ultimare tutti i suoi 5 omicidi senza farsi catturare. Ovviamente tutti gli altri saranno detective della polizia pronti a tutto per catturare il celebre assassino prima della fine della partita. Molto carina la versione Lettere da WhiteChapel Dear Boss con 12 fantastiche miniature in sostituzione delle pedine del gioco base.

Mysterium Mysterium è un gioco cooperativo di deduzione che sfida i giocatori a far luce su un omicidio avvenuto trent'anni prima in uno spaventoso maniero. Abbiamo una casa spettrale, una fantasma (un giocatore), un gruppo di medium (il resto dei giocatori) e una scena del crimine! Il fantasma dovrà guidare il gruppo di medium nella giusta direzione, ovvero quella che li porterà alla soluzione del caso. Piccolo impedimento per il povero fantasma: non potrà comunicare "direttamente" con i medium ma solo tramite "carte" (impresa notevole). Molto carine le espansioni del gioco base: Mysterium Segni Nascosti e Mysterium Segreti e Bugie.

Migliori giochi da tavolo collaborativi ed esplorazione

Se per voi giocare equivale a collaborare siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori giochi da tavolo collaborativi. Sarete solo voi contro il gioco. Buona fortuna!

Pandemic In Pandemic tutti i partecipanti (squadra antibatteriologica) dovranno collaborare per arginare l'avanzata di 4 malattie letali e trovarne le cure. Ogni giocatore avrà delle abilità speciali (ricercatore, scienziato, medico e così via) e tutti insieme dovranno viaggiare per il mondo, curare le popolazioni locali e collezionare carte Città per portare a termine la ricerca. Se a fine partita ci saranno ancora troppi focolai, avrete perso. Diversamente, con la scoperta delle 4 cure avrete vinto. L'unico vero nemico sarà il tempo! Piccola parentesi su Pandemic Legacy. Il sistema Legacy, per chi non lo sapesse, è una struttura dei titoli che implica di giocare al gioco una volta sola (insomma una sorta di gioco usa e getta). Ma acquistare un gioco per poterci giocare una sola volta ne vale davvero la pena? Beh se è questo il gioco, noi vi diciamo di sì!

Fiabe di Stoffa Fiabe di Stoffa è un gioco originale, cooperativo, con miniature meravigliose e con meccaniche che vi piaceranno sicuramente. Il tema può sembrare infantile, ma il gioco non lo è. Comunque, proprio per via delle tematiche, può essere affrontato anche con i più piccoli. In questo affascinante gioco da tavolo i giocatori vestiranno i panni di teneri pupazzi di pezza. Ma non fatevi ingannare dalla loro dolce apparenza, perché in realtà sono disposti a tutto per proteggere la loro bambina da un terribile tiranno. Una fiaba della buonanotte tutta da giocare!

Gloomhaven Seconda Edizione: Jaws of the Lion Gloomhaven: Jaws of the Lion è un gioco collaborativo di combattimenti tattici, ambientato in un mondo fantasy inedito in costante evoluzione. Qui vestirete i panni di incalliti mercenari impegnati a sconfiggere potenti nemici in un'avvincente campagna ricca di colpi di scena. Jaws of the Lion è un gioco indipendente, ma può essere giocato anche come espansione del gioco base Gloomhaven, uno dei board game più apprezzati di sempre.

Zombicide Seconda Edizione Zombicide è un gioco da tavolo collaborativo in cui i giocatori controlleranno un gruppo di sopravvissuti pronti a difendere la propria città da un'orda di zombie infetti. Quindi, i giocatori dovranno unire le forze per esplorare la città, cercare risorse e armi, e soprattutto per uccidere quanti più zombie possibile (senza essere infettati). I giocatori potranno scegliere tra 12 sopravvissuti per formare la propria squadra e affrontare 25 diverse missioni. Frenetico, adrenalinico e apocalittico. Per vivere una puntata di Walking Dead in prima persona magari in salsa West vi basterà giocare a Zombicide Undead or Alive.

Migliori giochi da tavolo competitivi e strategia

Avete l'animo competitivo e siete in cerca di un gioco da tavolo? Ottimo, perché qui troverete i migliori giochi competitivi del 2023. Siete degli strateghi in cerca di un gioco da tavolo che vi soddisfi? Allora non uscite da questo paragrafo, perché qui troverete anche i migliori giochi da tavolo di strategia. Giochi fatti su misura per chi ama vincere e soprattutto detesta perdere!

7 Wonders Una nuova edizione per il gioco da tavolo più premiato al mondo. 7 Wonders è un gioco strategico ambientato in epoca classica. Il gioco si svolge su 3 epoche e a ogni epoca bisognerà giocare con un mazzo di carte distinto. I giocatori dovranno far prosperare la propria civiltà e farla prevalere sulle altre dominando in ambito militare, scientifico e commerciale. Quale tra le civiltà dell'antichità riuscirà a prevalere sulle altre? Disponile anche la versione per soli 2 giocatori.

Dune: Imperium In Dune Imperium i giocatori dovranno competere per ottenere il potere su Arrakis, un potente e misterioso pianeta desertico. Giunti sul pianeta con una sola goccia d'acqua come risorsa e un ristretto numero di uomini, dovranno ottenere potere e prestigio utilizzando le loro capacità diplomatiche o bellicose. Ma quale sarà la strategia migliore? Cercare alleati politici o affidarsi alla potenza militare? Il destino dell'Impero dipenderà solo dalle scelte dei giocatori!

Terraforming Mars In Terraforming Mars grandi corporazioni, sponsorizzate dal governo mondiale sulla Terra, sono in competizione per trasformare Marte in un pianeta abitabile. Queste avvieranno enormi progetti per aumentare la temperatura, il livello di ossigeno e la copertura degli oceani finché l'ambiente non sarà vivibile. Massimo 5 giocatori (si può giocare anche in solitaria). Lo scopo? Terraformare il Pianeta Rosso prima di tutti!

Twilight Imperium La distruzione dell'Impero Lazax ha scosso gli equilibri della galassia. Le grandi potenze sono in fermento e ognuna di esse si considera il candidato migliore a prendere il posto della fazione dominante di un tempo. Dovrete solo scegliere una delle 17 fazioni disponibili e prepararvi a una partita di diplomazia, intrighi politici e guerre dichiarate. La posta in palio? Il titolo di sovrano della galassia. Quale tra le 17 razze riuscirà a rivendicare il trono?

Migliori giochi da tavolo costruttivi, creativi e stimolanti

Costruttivi, creativi e stimolanti, sono questi i giochi da tavolo (solo i migliori) presenti in questo paragrafo.

Nome in codice Nome in codice è un gioco cooperativo da svolgere a squadre. La partita inizia con 25 carte (con parole diverse) sul tavolo (una parte a una squadra e una parte all'altra). L'obiettivo è far indovinare ai propri compagni di squadra le parole sulle carte utilizzando una singola parola chiave o un numero. Vince ovviamente chi indovina tutte le carte della propria squadra. La chiave del successo? Fantasia, tanta fantasia, e perché no, anche un po' di intesa tra compagni di squadra!

Saltinmente Ve lo ricordate nomi, cose e città? Il gioco tanto amato dai bambini e perché escluderli, anche dagli adulti. Bene, Saltinmente è molto simile. Non dovrete far altro che lanciare il dado con le lettere, girare la clessidra e scrivere delle parole che inizino con la lettera uscita (per ciascuna categoria). Facile no? Il vero nemico è il tempo! Con 190 categorie e 20 lettere sul dado, vince solo la creatività.

Dixit Odyssey Dixit Odyssey è un affascinante gioco di carte e narrazione nato per stimolare immaginazione e fantasia dei giocatori. Sorprendente, conviviale e divertente, capace di coinvolgere giocatori di ogni età. Vediamo subito in cosa consiste il gioco. Il narratore sceglie segretamente una delle sue carte e la descrive. Di tutta risposta gli altri giocatori sceglieranno tra le loro carte una che sia coerente con quanto detto poco prima dal narratore. L'obiettivo dei giocatori sarà quello di indovinare la carta del narratore. Una delle cose più belle di queste gioco, sono le espansioni! Ve ne suggeriamo giusto qualcuna: Dixit Revelations per un mondo elegante e delicato, Dixit Quest per un mondo magico e onirico, Dixit Memories per un mondo di esotiche e affascinanti creature, Dixit Journey per un viaggio alla scoperta di nuovi confini e Dixit Daydreams per un mondo magico e pieno di poesia.

Cortex Challenge: 3 Siete pronti a mettere alla prova il vostro cervello con Cortex? Cortex Challenge è un gioco divertente che stimolerà la vostra mente! I giocatori si sfideranno su prove di memoria, sequenze logiche, labirinti e test sui colori. E non solo perché non mancheranno sfide tattili e olfattive. Chi riuscirà a completare per primo il suo cervello? Disponibile anche una versione per i più piccoli.

Concept Concept è un gioco innovativo, coinvolgente e divertente, ideale per tutta la famiglia. Le regole del gioco sono semplici: far indovinare le parole solamente attraverso le immagini (e anche qualche indizio). Vietato parlare! Vince chi indovina più parole. Un gioco adatto a qualsiasi occasione. Da 4 a 12 giocatori, età superiore ai 10 anni, 40 minuti di puro divertimento.

Trivial Pursuit Amanti dei giochi a quiz, Trivial Pursuit è il gioco adatto a voi! Vediamo subito come funziona. Avrete a disposizione un tabellone e 2400 domande suddivise per 6 categorie: intrattenimento, geografia, storia, arte e letteratura, scienza e natura, sport e tempo libero. Una volta giunto sulla casella di una categoria il giocatore conquisterà il cuneo colorato corrispondente solo se risponderà correttamente alla domanda. Il primo giocatore che otterrà 6 cunei di colori diversi e risponderà correttamente alla domanda finale avrà vinto! L'edizione classica di Trivial Pursuit spicca per il suo design retro' anni 80. Per chi volesse qualcosa di diverso e magari anche di più specifico, abbiamo Trivial Pursuit Decennio: 2010 - 2020 (solo domande che riflettono la cultura e le tendenze che hanno spopolato dal 2010 al 2020). Carina la versione per tutta la famiglia (con carte per bambini e per adulti) e quella di Harry Potter.

Migliori giochi da tavolo horror e fantasy

I giochi da tavolo horror e fantasy sono davvero tanti, qui ve ne proponiamo giusto qualcuno (solo i migliori). Vi lasciamo al nostro elenco.

Dungeons & Dragons: Draghi dell'Isola delle Tempeste, In questo paragrafo vi proponiamo il nuovo set introduttivo Dungeons & Dragons intitolato Draghi dell'Isola delle Tempeste, pensato proprio per quelle persone desiderose di scoprire qualcosa in più su D&D. Cosa include il set? Dadi a più facce, 5 schede personaggio precompilate e 2 manuali, uno denominato Regolamento del Set Introduttivo che spiega i rudimenti del gioco, e l'altro sarebbe Draghi dell'Isola delle Tempeste che è poi l'avventura vera e propria. A dirigere le sorti dei giocatori abbiamo il Dungeon Master. Una volta finito Draghi dell'Isola delle Tempeste viene il bello, se ovviamente vi è piaciuto il genere di gioco (ma questa è un'altra storia). Vi suggeriamo il nostro articolo completo.

Betrayal at House on The Hill Betrayal at House on the Hill è un gioco ricco di contenuti a tema horror. In questo gioco di strategia e cooperativo, i giocatori dovranno collaborare per sopravvivere all'incubo ma attenzione perché c'è un traditore! Nel corso della partita, i giocatori si immergeranno in uno dei 50 inquietanti scenari. Inoltre, il gioco include 6 figure di personaggi altamente dettagliate, ognuna con un disco colorato rimovibile. Un gioco entusiasmante e inquietante allo stesso tempo!

Disney Villainous Di seguito vi proponiamo Villainous, un gioco di strategia dove vi sarà possibile impersonare i cattivi Disney più famosi. Ogni personaggio avrà un obiettivo personale e delle abilità specifiche (ovviamente tutto in base alla vera storia del cattivo). Ogni Guida al Cattivo vi fornirà suggerimenti e strategie per raggiungere la vittoria. Una volta scoperto il modo migliore per giocare interpretando un determinato Cattivo, potrete sceglierne un altro (ci sono 6 Cattivi, e ognuno raggiunge la vittoria in modo diverso). Malefica, Ursula, Capitan Uncino, Principe Giovanni, Regina di Cuori, Jafar, tu che cattivo Disney sei? Vi suggeriamo qualche espansione nei box in basso. Non vi sentite un cattivo Disney? Provate con uno Marvel!

Blood Rage Blood Rage è un gioco da tavolo fantasy ma soprattutto di guerra. In Blood Rage, i giocatori controlleranno dei potenti clan di Vichinghi alla ricerca della gloria. Potrete invadere e saccheggiare i territori vicini per reclamarne le ricchezze, schiacciare i vostri avversari in battaglia, compiere imprese in nome degli Dei o persino andare incontro a una morte gloriosa. Inoltre, le carte che rappresentano i doni degli Dei vi aiuteranno nel corso delle vostre imprese. Un gioco così stupendo e appassionante da sembrare un videogame.

Le Case della Follia Le Case della Follia è un gioco collaborativo dove i giocatori sono chiamati a risolvere un oscuro mistero che avvolge una tetra Villa. Tutti i giocatori (che poi saranno degli investigatori nel gioco) faranno parte della stessa squadra e insieme metteranno assieme tutte le prove e gli indizi richiesti per risolvere il mistero, sfruttando le proprie capacità e poteri speciali per vincere la partita. Ovviamente nel corso della partita gli investigatori dovranno superare varie sfide, stringere amicizia con personaggi non giocanti, risolvere numerosi enigmi e affrontare le temibili creature che si celano nelle stanze buie della Villa. Inoltre, potrete seguire la partita da smartphone e tablet attraverso l'app dedicata. Riuscirete a risolvere il mistero?

Cthulhu: Death May Die Cthulhu: Death May Die è un frenetico gioco da tavolo collaborativo per 1-5 giocatori, ambientato nell'angosciante universo lovecraftiano. Per sconfiggere gli orrori soprannaturali provenienti da oltre lo spazio vi basterà un po' di follia e un po' di gioco di squadra. Il vostro compito? Scoprire e risolvere i misteri di 6 episodi narrativi e poi dovrete (cosa importante) uccidere il Grande Antico (ebbene sì, anche la Morte può morire). Il rituale è quasi completo e gli imperscrutabili Grandi Antichi stanno per entrare nel nostro mondo. Siete pronti a distruggerli?

Descent: Leggende delle Tenebre Descent: Leggende delle Tenebre è un dungeon crawler collaborativo in cui i giocatori vestono i panni di fantastici eroi in lotta per salvare il regno di Terrinoth dalla minaccia di terribili forze demoniache. Ciascun eroe avrà caratteristiche e abilità uniche da sviluppare e utilizzare nel corso della partita. Inoltre, ogni giocatore dovrà addentrarsi nelle oscure foreste e in antichi campi di battaglia per procurarsi armi e oggetti, scoprire tesori e superare ostacoli per scovare e sconfiggere i nemici nel corso di 16 missioni ricche di sfide. Il gioco è arricchito da un'applicazione di supporto integrata che guiderà i giocatori in questa straordinaria avventura.

Migliori giochi da tavolo divertenti

Siete in cerca del gioco perfetto per i vostri party con amici? Allora proseguite nella lettura di questo paragrafo perché qui abbiamo raccolto i migliori giochi da tavolo divertenti, ideali per rallegrare le vostre serate.

Cranium Con Cranium potrete mettere in luce le vostre abilità e talenti. Il gioco Cranium comprende 600 sfide intellettuali (e fisiche). I giocatori in squadra dovranno portare a termine le esilaranti attività delle 4 categorie. L'obiettivo del gioco è avanzare nel tabellone svolgendo le sfide richieste dal gioco (sono previsti giochi di parole, schizzi a mano libera, attività di investigazione, recitazione e altro ancora). Un gioco estremamente divertente per chiunque.

Vudù In Vudù vestirete i panni di stregoni tanto perfidi quanto strampalati. A colpi di incantesimi cercherete di rendere la vita impossibile ai vostri avversari. Tirate i dadi, lanciate le vostre maledizioni, e divertitevi a guardare i vostri avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili. Se non resisteranno alle vostre penitenze, farete punti! Carine le espansioni Vudù Zombi VS Barbari e Vudù Double Trouble.

Exploding Kittens Un gioco più esplosivo di questo non si è mai visto! Exploding Kittens è un card game veloce e immediato che saprà appassionare tutti quelli che amano i gattini e le esplosioni. Nel complesso si tratta di un gioco piuttosto semplice: i giocatori dovranno pescare le carte fino a quando uno di loro non troverà la temuta carta Exploding Kitten. A quel punto quel qualcuno esploderà e sarà eliminato dal gioco, a meno che non sia in possesso della carta Disinnesgatto per evitare l'esplosione. Vince chi resta in gioco! In vendita trovare la versione fino a 5 giocatori e quella fino a 10 giocatori (con nuove carte).

Coco Rido Coco Rido è il primo gioco per adulti, pensato da adolescenti e prodotto da bambini. Un giocatore dovrà porre la propria carta domanda (le domande saranno di vario genere e riguarderanno diversi ambiti), di seguito gli altri giocatori dovranno scegliere dal proprio mazzo la carta risposta che meglio si addice alla domanda posta. Siccome domandare è lecito e rispondere è cortesia, non si dovrà badare al politically correct, anzi più la risposta sarà divertente, volgare, scurrile o impietosa, più sarà facile vincere. Per rendere ancora più piccanti le vostre serate vi proponiamo Coco Rido: Hot.

Come scegliere un gioco da tavolo

Se siete arrivati fino a questo punto della guida meritate di sapere come si sceglie un gioco da tavolo. Il segreto è che un gioco da tavolo non si sceglie! I giochi da tavolo sono tutti belli, sicuramente alcuni più (o meno) di altri, ma nel complesso sono tutti meritevoli. Sicuramente si possono avere delle preferenze, nel senso che gli amanti dei gialli di Agatha Christie sceglieranno sicuramente quelli investigativi. Diversamente gli amanti dell'avventura o coloro che sono in cerca di qualcosa di tranquillo (giusto per passare la serata) opteranno quasi sicuramente per quelli collaborativi ed esplorazione. Poi ci sono gli spartani per eccellenza che vedono nel gioco da tavolo solo un'estensione del loro animo competitivo e da stratega. I giochi costruttivi, creativi e stimolanti sono per persone che amano mettersi mentalmente alla prova (e se si divertono ancora meglio). I giochi horror e fantasy non sono per tutti, deve piacere il genere ovviamente, insomma non sono per i deboli di cuore! Un gioco da tavolo divertente non deve mai mancare in libreria, una sorta di salvagente per le vostre feste un po' tediose.