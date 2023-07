Migliori Giochi Gratis Steam - Luglio 2023

La nostra lista dei migliori giochi gratis Steam di luglio 2023.

Migliori Giochi Gratis Steam 2023

Apex Legends

Destiny 2

eFootball 2023

Halo Infinite Multiplayer

Lost Ark

MultiVersus

Splitgate: Arena Warfare

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Warframe

Yu-Gi-Oh! Master Duel

L'elenco qui sopra, che comprende 10 dei migliori giochi gratis Steam, non è ovviamente esaustivo. Si tratta di una selezione ristrettissima del meglio che abbiamo elencato qui di seguito. Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli che è possibile scaricare gratuitamente da Steam dividendoli per genere di appartenenza. Non sono sempre facili da selezionare, visto che alcuni vantano meccaniche pay-to-win troppo accentuate, e altri, come eFootball 2023, stanno migliorando con il tempo nonostante l'ondata di recensioni negative che li caratterizzano. In ogni caso trovate la lista completa dei migliori giochi gratis Steam suddivisi per genere di appartenenza qui di seguito, con un indice navigabile.

INDICE

Migliori Giochi Steam Gratis Azione e Avventura

La stragrande maggioranza dei giochi di azione gratuiti, ovvero free-to-play, presenti su Steam sono online. Vi servirà quindi una connessione costante ad internet per poterci giocare. Ce ne sono però di davvero divertenti.

Warlander

Include così tanti generi che è difficile collocarlo in una sola categoria. Se vi piacciono i giochi tattici con un mix di strategia, azione, hack & slash il tutto immerso in un contesto fantasy dategli una chance, potrebbe piacervi da matti. Download

Honkai Impact 3rd

Conoscete miHoYo Limited? Avete già giocato Honkai Impact 3rd su smartphone o per caso conoscete quel fenomeno mondiale di nome Genshin Impact? Siete nel posto giusto. E anche se non lo conoscete potreste trovare pane per i vostri denti. Potremmo definirlo un picchiaduro a scorrimento in stile anime cel-shading. Ancora non vi abbiamo convinto? Ecco la parola magica: waifu. Download

Conqueror's Blade

Un mix tra un gioco di azione, uno strategico e un gioco di ruolo, il tutto immerso in un contesto MMO online. Descriverlo con poche parole è difficile: sceglieremo una classe tra 11 diverse diventando di fatto dei veri e propri generali di armata. Download

Life is Strange

Ha quasi 3 anni di vita ma è ancora uno dei migliori esponenti nel suo genere. Il primo episodio di Life is Strange può essere giocato gratuitamente da tutti, e non dovete assolutamente lasciarvelo sfuggire. Download

Planetside 2

Può essere definitivo come FPS di massa: tre fazioni costituite da decine e decine di giocatori che si scontrano perennemente per conquistare zone sensibili, utilizzando veicoli terrestri e aerei. Non è recentissimo ma è molto divertente! Download

Paladins

Paladins rientrerebbe in realtà in un gran numero di generi: azione, MOBA, per certi versi anche RPG. Di fatto è quanto di più vicino c'è a Overwatch di Blizzard, con la differenza che è gratuito e che offre dinamiche leggermente diverse. Download

World of Warplanes

Il concetto è lo stesso di World of Tanks o World of Warship (d'altronde sono gli stessi autori): battaglie, stavolta aeree, online con aeroplani personalizzati e potenziati dai giocatori. Download

World of Warships

Collocarlo nel genere dei giochi di azione forse non è del tutto corretto. Prenderete parte a enormi battaglie navali durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli autori sono quelli di World of Tanks, una garanzia quindi. Download

EVE Online

Vale lo stesso discorso fatto per World of Warship: EVE Online è più di un gioco di azione, è un'incredibile esperienza online che affascina milioni di giocatori. La versione free però potrebbe lentamente portarvi a pagare per ottenere ben di più. Download

Dreadnought

Nei giochi spaziali ci caliamo sempre nella cabina di velocissimi caccia. E se per una volta pilotassimo un enorme incrociatore? Beh, se vi piace l'idea dovete provare Dreadnought! Download

Migliori Giochi Steam Gratis Battle Royale

Il genere dei Battle Royale è stato praticamente inaugurato da due titoli: PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite: Battle Royale. Ciò però non significa che su Steam non si possano trovare alternative gratuite altrettanto godibili.

Farlight 84

Un battle royale di stampo piuttosto classico, che però mette in campo veicoli armati fino ai denti che si trasformano anche. E per scendere in battaglia si deve scegliere fra 14 diversi eroi, ognuno dotato delle sue abilità. E la mobilità è garantita anche dall'uso dei jetpack. Download

PUBG: BATTLEGROUNDS

Forse il vero capostipite del genere Battle Royale, PUBG è giocabile gratuitamente da Steam. Le dinamiche sono leggermente diverse da Fortnite, ma se avete una certa esperienza con il genere vi troverete subito a casa. DOWNLOAD

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Un battle royale ambientato nell'universo di Vampire: The Masquerade. I fan del noto scenario potrebbero storcere il naso di fronte ad una simile affermazione, ma il gioco non è affatto male. Si tratta di un accesso anticipato, potrebbe quindi avere qualche problema. Però lo potete provare gratuitamente! Download

Super Bomberman R Online

Chi non conosce Bomberman? Beh, sappiate che c'è una versione online free-to-play che potrete affrontare contro 63 altri giocatori. Le meccaniche sono quelle classiche della serie, con qualche twist pensato per l'occasione. C'è un Premium Pack opzionale da 9,99€ o varie skin da acquistare a parte. Download

Apex Legends

Il battle royale di casa EA in prima persona è disponibile anche su Steam. Il download è sempre gratuito, potete però aggiungere tutta una serie di pacchetti per sbloccare ulteriori contenuti di gioco. C'è da dire che EA sta continuando a supportare il progetto proponendo nuove stagioni e contenuti a cadenza regolare. Download

Ring of Elysium

Un battle royale che non sottostà alle regole, proponendo meccaniche legate al clima, alla mutazione del campo di battaglia e ai trasporti ben diversi dai concorrenti. L'obiettivo è raggiungere un elicottero di evacuazione che offre al massimo 4 posti. Download

Realm Royale

Dagli autori di Paladins ecco un Battle Royale dallo spirito fantasy che cerca di distinguersi dalla massa proponendo abilità in perfetto stile RPG, cavalcature e altre dinamiche che lo rendono particolarmente divertente. Download

Cuisine Royale

A dir poco ignorante (in senso buono), nasce come pesce d'aprile e come presa di giro ai Battle Royale. È piaciuto così tanto da diventare un titolo stand-alone che si prende davvero poco sul serio. Eppure sembra persino più ottimizzato di PUBG e simili! Download

H1Z1

Anche in PUBG ci sono i veicoli, ma H1Z1 fonda proprio sui veicoli buona parte delle sfide e del gameplay. È possibile paracadutarsi in solo, in coppia o in gruppi di cinque. Download

Darwin Project

Un Battle Royale davvero particolare. Molti meno giocatori (10 in tutto) più un regista, e meccaniche che somigliano agli Hunger Games. Diverso dal solito ma non per questo meno divertente, anzi! Download

Migliori Giochi Steam Gratis Sparatutto

Una categoria complementare con quella dei giochi di azione e in teoria anche con altre, visto che alcuni giochi free-to-play appartenenti a questa sotto-categoria mischiano vari elementi di gioco, come ad esempio il primo titolo dell'elenco che vi proponiamo.

Shatterline

C'è chi ne parla come il perfetto incrocio tra Apex Legends, Overwatch, Call of Duty e Destiny. 4 titoli che, a modo loro, hanno fatto la storia del genere. In Shatterline potrete affrontare modalità PvP tradizionali, come team deathmatch e scorta, o lanciarvi in modalità roguelike co-op. È giovane, ma dategli una chance. Download

GUNDAM EVOLUTION

È come se Overwatch e... Overwatch avessero avuto un figlio, e non lo avessero chiamato Overwatch 2. A parte gli scherzi, immaginatelo come uno sparatutto online a classi che, al posto dei personaggi, ha alcuni dei più bei Gundam di sempre. E poi ci sono anche gli Zaku. Download

The Cycle: Frontier

Se avete dimestichezza con Escape from Tarkov potreste riconoscere alcune meccaniche di gioco. Si tyratta di un survival PvEvP, in cui il giocatore avrà quindi a che fare sia con nemici controllati dall'intelligenza artificiale che con altri giocatori. Lo scopo è quello di farsi estrarre dopo aver raccolto quante più risorse possibili. Download

Halo Infinite

È Halo. È nuovo. È gratuito. Ed è già uno dei più giocati su Steam. Il ritmo di gioco è molto particolare, diverso dagli altri sparatutto online, ma a molti piacerà anche per quello. Se poi siete veterani di Halo lo amerete alla follia. Download

Destiny 2

Un inserimento obbligato in lista! Bungie ha rilasciato una versione free-to-play del suo celebre sparatutto che comprende una valanga di contenuti di gioco. Da provare assolutamente. Download

Splitgate: Arena Warfare

Se Portal e Quake Arena avessero un figlio il risultato sarebbe simile a Splitgate: Arena Warfare. Vi dovrebbe bastare per scaricarlo e provarlo! Download

SYNTHETIK: Arena

SYNTHETIK: Arena è un frenetico sparatutto con visuale isometrica dallo stile retro-futuristico. Armi insolite e oggetti ipertecnologici regaleranno un'esperienza di gioco insolita con un discreto grado di difficoltà. Da giocare anche in coppia! Download

Warface

Dai creatori di Far Cry e Crysis arriva un MMO FPS free-to-play incentrato sulla cooperazione tra giocatori e sul gaming competitivo. Dategli una chance, le recensioni non sembrano affatto male! Download

Heroes & Generals

Heroes & Generals non sarà il miglior sparatutto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale di sempre, ma non dimentichiamoci che è gratuito. Occhio come al solito agli acquisti in-app! Download

Modern Combat Versus

È il riadattamento di un gioco mobile, ma non è affatto male (se aggiustano un po' il matchmaking). Le dinamiche sono a metà tra un Modern Warfare e Overwatch, con la possibilità di cambiare personaggio anche durante lo svolgimento di un match. Download

Warframe

Non è un gioco così recente (la pubblicazione risale al 2013) ma nel corso degli anni è migliorato spingendo tanti utenti a riprovarlo. È un gioco di azione/sparatutto cooperativo ambientato in un mondo fantascientifico che cambia di volta in volta. Il vostro ruolo? Assumerete sembianze e poteri di una sorta di... ninja spaziali! Download

Migliori Giochi Steam Gratis Corse

Quando si cercano giochi di corse gratuiti non si può avere troppe pretese. Vediamo quindi di scoprire se sullo sterminato catalogo di Steam c'è davvero qualcosa di meritevole appartenente al genere o se è meglio mettere mano al portafogli.

KartRider: Drift

Se siete a caccia di un buon clone di Mario Kart date un'occhiata a KartRider: Drift. Sì, esiste anche la versione mobile, ma essendo gratuito non ci se ne può lamentare più di tanto. Le recensioni tra l'altro sono positive, e i requisiti hardware non sono affatto esosi! Download

Race Day Rampage

Un titolo davvero particolare che si integra tra l'altro con Twitch. Se un creatore di contenuti avvia una partita si può invitare gli utenti tramite l'interfaccia chat o l'app mobile companion. Una volta in gara si scatenerà il putiferio! Download

Wheel Riders Online

È stato pubblicato solo di recente su Steam (27 dicembre 2017) ma ha del potenziale, sempre che i server reggano lo stress! Assemblate il vostro veicolo e datevi battaglia in enormi mappe open world. Download

TrackMania Nations Forever

Non ha grandi requisiti e, soprattutto, non costa un centesimo. TrackMania Nations Forever vi permette di guidare a velocità folli su tracciati altrettanto folli, in solitaria o a fianco di altri giocatori. Dategli una chance, può dimostrarsi davvero divertente! Download

Crossout

Crossout non è propriamente un gioco di corse classico, ma lo avrete capito dall'immagine. Correre è alla base dell'esperienza, ma nel frattempo dovrete sopravvivere e rispondere al fuoco degli avversari a bordo di un veicolo creato da voi con pezzi di ogni genere. È ancora in beta, ma sembra davvero meritevole di attenzioni. Download

Migliori Giochi Steam Gratis Sport

Non sperate in questa sezione di trovare dei cloni di FIFA o di PES completamente gratuiti. Se però siete aperti a tante discipline, è possibile trovare manageriali o simulatori che anche senza spendere possono regalare diverse ore di gioco.

Omega Strikers

Lo mettiamo in sport anche se con lo sport c'entra fino a un certo punto. Immaginate come se League of Legends e il calcio avessero un figlio. Aggiungeteci una grafica anime, personaggi sopra le righe, abilità infide e bastarde, spintoni che nemmeno al Black Friday quando scontano gli iPhone del 50% e avrete Omega Strikers. O un gran mal di testa. Download

eFootball 2023

eFootball 2022, l'erede free-to-play di PES, era forse difficile da suggerire. Con l'aggiornamento 2023 le cose stanno migliorando. Molte recensioni su Steam sono a dir poco impietose, ma nel corso dei prossimi mesi la situazione dovrebbe continuare migliorare. Nel frattempo se volete provarlo è uno dei pochi giochi di calcio gratuiti che potete scaricare tramite Steam. Download

WGT Golf

Se cercate un gioco di golf virtuale gratuito siete nel posto giusto. È oramai da un annetto che il gioco è su Steam, e può contare già su diversi giocatori. Occhio: gli acquisti in-app danno in effetti vantaggi a chi decide di spendere soldi, ma, come specificano anche nei commenti, se sapete studiare distanze, direzione del vento e conformità del terreno, riuscirete a battere anche i giocatori più navigati. Download

Soccer Manager 2021

Se sperate di aver trovato un'alternativa gratuita a Football Manager 2021... beh, non siete nel posto giusto. Sempre di manageriale dedicato al mondo del calcio si tratta, ma il funzionamento è diverso. Ad accogliervi troverete 800 club e 33 paesi sparsi per il mondo. Download

Freestyle 2: Street Basketball

La vena arcade è palese sin dai primi screenshot, ma dategli comunque una chance. Il gioco è incentrato su partite online e su leghe personalizzate. Anche i vari personaggi possono essere personalizzati. Download

Fishing Planet

Tra le discipline sportive c'è anche la pesca, e Fishing Planet sembra avere le carte in regola per divertire tutti gli appassionati della pesca. Il gioco è stato realizzato da appassionati della disciplina, e può vantare più di 72 specie di pesci, location realistiche, una fisica accurata e tanto altro. Ovviamente ci sono acquisti in-app. Download

Migliori Giochi Steam Gratis RPG

Così come nel caso dei giochi di azione, anche i giochi di ruolo sono spesso online. Ci sono i MMORPG, massive multiplayer online role playing game, o anche giochi di ruolo online non massivi. Diamo un'occhiata a cosa offre Steam!

Tower of Fantasy

Non c'è Genshin Impact su Steam? Niente paura, potete ripiegare su Tower of Fantasy: altrettanto enorme, con meccaniche di gioco gradevoli e grafica in stile anime. Download

Guild Wars 2

Una pietra miliare degli MMO con diversi anni di vita alle spalle. Nell'agosto del 2022 sbarca anche su Steam. La versione base, più che sufficiente per capire se il gioco è nelle nostre corde, è gratuita. Poi si può decidere se acquistare le eventuali espansioni. Il setting è puramente fantasy, con uno spiccato a metà fra l'orientale e l'occidentale. Download

Lost Ark

Un vero e proprio fenomeno che a inizio 2022 conta già diverse centinaia di migliaia di utenti attivi ad ogni ora. Le meccaniche sono a metà tra un hack and slash e un MMO di stampo asiatico. Davvero particolare il fatto che gli eroi, già alla partenza, hanno un sacco di abilità a disposizione. Download

Bless Unleashed

Un MMO immerso in un open world fantasy con uno stile molto nipponico. Mostri da affrontare, tonnellate di quest, cavalcature: il pacchetto completo classico insomma. Occhio però ai requisiti, potrebbe dimostrarsi pesantuccio. Download

Phantasy Star Online 2

Ci ha colpito molto la descrizione di un giocatore su Steam: "Legnoso, grafica da gamecube, musichette giappe, doppiaggio da anime. In pratica è perfetto.". Si tratta di un gioco di una certa età, ma solo nel 2020 è arrivato ufficialmente in Europa. Se vi piace il genere dei giochi di ruolo giapponesi dategli una chance. Download

ANOTHER EDEN

Nasce come gioco per dispositivi mobili, ma sa il fatto suo anche su PC. Another Eden è di fatto un JRPG con meccaniche gatcha che saprà intrattenervi per decine e decine di ore. L'esperienza è prettamente single player. Download

Star Wars The Old Republic

Un MMORPG che non dovrebbe aver bisogno di troppe presentazioni. Finora è stato esclusiva di Origin, solo nell'estate del 2020 EA si è finalmente decisa a lanciarlo su Steam. Il gioco ci proietta nella vecchia repubblica dell'universo di Star Wars. Potremo interpretare un po' chi ci pare: un Jedi, un Sith, una canaglia... sta a voi deciderlo! Download

Albion Online

Vi descriviamo Albion Online con le stesse parole spese dagli sviluppatori: un MMORPG sandbox con un sistema economico guidato dai giocatori, un combat system slegato dal concetto di classe e battaglie PvP all'ultimo sangue. Un'esperienza insomma tutt'altro che classica! Download

SoulWorker

Un MMORPG davvero particolare, caratterizzato da uno stile prettamente anime (grazie anche all'utilizzo del cel-shading), gameplay co-op fino a 4 giocatori con oltre 100 dungeon PvE, PvP su campi di battaglia aperti e tantissimo altro. Da prendere in considerazione! Download

Path of Exile

Il pensiero vola immediatamente a Diablo e a tutto il divertimento che il titolo Blizzard ha saputo regalarci. Anche Path of Exile è comunque un gioco piuttosto solido, con PVE, PVP, dungeon da esplorare, interazione con altri giocatori e chi più ne ha più ne metta. Tranquilli poi, gli acquisti in-app servono solo ad ampliare l'inventario! Download

Secret World Legends

Secret World Legends viene descritto dai suoi sviluppatori come un Action RPG story-driven, incentrato quindi sulla storia, con mondo condiviso. I giocatori si troveranno ad affrontare una guerra contro il mondo del sovrannaturale. Con chi vi schiererete: con i buoni o con le forze del male caratterizzate da poteri sovraumani? Download

Skyforge

Skyforge è un gioco immenso. Abbiamo avuto modo di testare approfonditamente la sua versione PS4, ma quella PC non si fa mancare ovviamente nulla. La cornice è fantascientifica, ci sono tantissime classi, con trasformazioni, specializzazioni e tantissimo altro. Dategli una chance. Download

Telophase

Un twin-stick dungeon crawler, ovvero una sorta di Diablo Indie caratterizzato da una grafica pixel-art davvero niente male. Un gioco senza troppe pretese che però saprà divertirvi! Download

Migliori Giochi Steam Gratis Card Game

Se i card game sono il vostro pane quotidiano ovviamente non potete ignorare Hearthstone, che però non è disponibile su Steam. Ci sono comunque tante altre valide alternative!

Magic: The Gathering Arena

Magic ha davvero bisogno di presentazioni? In molti si sono rifugiati in Arena dopo aver smesso di collezionare le controparti cartacee. Le nuove espansioni arrivano addirittura prima in digitale, e le carte sono molto più accessibili. Download

Su PC è in accesso anticipato, e la grafica è palesemente quella della versione mobile. Ciò non toglie che le meccaniche semplici ma comunque stratificate sono una vera droga. Tra i creatori c'è chi in passato ha contribuito alla realizzazione di Heartshtone. E soprattutto ha una componente free-to-play affatto aggressiva. Download

Horus Heresy: Legions

Se siete appassionati sia dell'universo sci-fi di Warhammer 40.000 che dei giochi di carte collezionabili, dovete per forza dare una chance a Horus Heresy: Legions. Il gioco ci proietta nel bel mezzo della guerra civile che portò il caos nell'Impero. Sta a voi scegliere quale fazione scegliere e come costruire il mazzo. Download

Magic Spellslingers

Se Magic: The Gathering e Hearthstone avessero un figlio, probabilmente sarebbe molto simile a Magic Spellslingers. Un punto di ingresso al celebre gioco di carte collezionabili, quello che poi ha dato il via a generazioni di altri giochi simili, che sfrutta grafica e meccaniche simili al titolo di casa Blizzard. Download

Yu-Gi-Oh! Master Duel

L'edizione definitiva del gioco di carte collezionabili di casa Konami. Comprende oltre 10.000 carte uniche, regole speciali per i tornei, una modalità in solitario che guida il giocatore attraverso le store dei temi di Yu-Gi-Oh e tantissimo altro. Da provare assolutamente. Download

Animation Throwdown: The Quest for Cards

I Griffin, Bob's Burgers, Futurama, American Dad, King of the Hill, tutti nello stesso gioco. Di carte. Affronterete un'avventura composta da 30 capitoli, con boss esilaranti, tanti premi e sfide di ogni genere. C'è anche l'arena PVP. Download

GWENT: The Witcher Card Game

Finalmente GWENT sbarca anche su Steam! Di cosa si tratta? Se avete giocato a The Witcher 3 dovreste saperlo bene: è il complesso mini-game presente all'interno del gioco di ruolo CD Projekt. Talmente complesso da meritarsi un gioco tutto suo, caratterizzato da un sistema di progressione equilibrato e da meccaniche sufficientemente originali. Download

Mythgard

Un card game davvero interessante. È ancora in accesso anticipato, non aspettatevi quindi che sia tutto perfetto. Il gioco, disponibile anche su Android e iOS, cerca di introdurre meccaniche nuove in un universo che mescola draghi e mech. Download

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Sfida Duellanti di tutto il mondo con "Yu-Gi-Oh! Duel Links"! Entra in un mondo che attraversa varie dimensioni e connette tutti i Duellanti: in Duel World ogni luogo si trasforma in un Terreno di Duello per scontri mozzafiato! Download

The Elder Scrolls Legends

Una delle valide alternative a Hearthstone è "Made in Bethesda". Ispirato all'universo fantasy di The Elder Scrolls, Legends porta sul campo carte ispirate a razze, creature e personaggi con un pizzico di brio in più per quanto riguarda le dinamiche di gioco. Peccato che Bethesda ne abbia interrotto lo sviluppo, ma per il momento i server resistono. Download

Migliori Giochi Steam Gratis MOBA

I MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, sono tra i titoli più apprezzati a livello mondiale. Pensate che un MOBA cinese per dispositivi mobili è riuscito ad attirare oltre 200 milioni di utenti al mese. Vediamo cosa offre Steam in merito.

Battlerite

BATTLERITE è un intenso brawler a squadre nell'arena (una sorta di MOBA insomma). Prova la combinazione originale di sparatutto dall'alto verso il basso e combattimento frenetico e sfida gli amici e i nemici in una battaglia di reazione. L'arena ti aspetta! Download

DOTA 2

DOTA, dove hanno avuto inizio i MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Se siete appassionati del genere è un download praticamente obbligato. Le atmosfere e i personaggi sono ben diversi da League of Legends. Download

SMITE

SMITE è un MOBA ben diverso da quelli classici: la visuale in terza persona lo rende (quasi) unico nel suo genere. Può contare su una community di milioni di giocatori. Da provare! Download

Migliori Giochi Steam Gratis Casual

Stanchi dei soliti giochi impegnativi? Su Steam è possibile trovare anche qualcosa di più casual che vi permette di passare un po' di tempo rilassandovi senza spendere un centesimo.

The Sims 4

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni. La versione base è disponibile gratuitamente, se volete la Digital Deluxe è sufficiente un investimento da 9,99€. Poi ci sono i vari pacchetti. Occhio, crea dipendenza.

Goose Goose Duck

Un gioco di deduzione sociale in stile Among Us ma con le papere, molte più papere. Ci sono 5 mappe giocabili e tante modalità di gioco. Se vi piace il genere dovete assolutamente provarlo. Download

Gems of War

Dai creatori di Puzzle Quest arriva GEMS OF WAR, un gioco che mischia i generi rompicapo/GdR/strategia. L'obiettivo è abbinare le gemme per caricare le tue magie e abbinare i teschi per distruggere i nemici! Poi fai tuo il bottino di guerra e forgia un potente impero. O almeno questo è quello che promette la descrizione. Download

Shop Heroes

I giocatori che lo provano da tempo non lo definiscono né bello né brutto: è un passatempo, carino, magari dopo un po' noioso, ma che potrebbe tranquillamente prendervi come una droga. In sostanza gestirete un negozio di oggetti per avventurieri! Download

Governor of Poker 3

Siamo nella sezione casual e Governor of Poker 3 è un gioco dedicato al mondo del Poker assolutamente casual! Non sperate di giocare partite super-serie, o di avere le stesse caratteristiche di software ben più seri. È ottimo per partite rapide e spensierate, meglio ancora in compagnia di amici con cui scherzare. Attenzione, questa versione è indirizzata al multiplayer! Download

Peggle Extreme

Dagli sviluppatori di Piante contro Zombie ecco Peggle Extreme, una delle tante versioni del celebre puzzle game/casual game che mischia elementi tipici dei pinball con quelli dei pachinko. Il giocatore dovrà sparare (letteralmente) biglie di metallo con l'obiettivo di liberare lo schermo dalle varie tessere. Non mancano power-up, sfide, multigiocatore e tanto altro. Download

Migliori Giochi Steam Gratis Strategia

I giochi di strategia richiedono un bel po' di lavoro di sviluppo, spesso molto di più di giochi di azione o avventure. È raro quindi trovarne di divertenti e di completi completamente gratuiti. Vediamo cosa propone Steam in merito.

Heroes Of The Dark

Un incrocio tra Fallout Shelter e un gatcha di stampo classico. Su PC però questo gestionale/strategico di Gameloft rende probabilmente meglio che su mobile. Valgono le classiche regole dei free-to-play: tempi di attesa, acquisti in-app e così via. Se però giocato con altri amici ha il suo perché. L'ambientazione se non altro è diversa dal solito, con vampiri e lupi mannari a fare da padroni. Download

Phobies

Uno strategico a base di carte collezionabili in cui i giocatori si danno battaglia nel surreale regno del subconscio. Dovremo ricorrere a subdole strategie, sfoderando un arsenale di attacchi e abilità per conquistare la vittoria. Download

Warhammer Quest: Silver Tower

Arriva su Steam a giugno in versione free-to-play lo strategico a turni Warhammer Quest: Silver Tower. Ambientato nell'universo fantasy di casa Games Workshop, Silver Tower ci proietterà in 25 diverse ambientazioni, con oltre 200 battaglie da affrontare. Ci saranno anche missioni giornaliere e acquisti in-app volti a sbloccare tesori aggiuntivi. Download

Game of Thrones Winter is Coming

Chiariamolo sin da subito: gli strategici free-to-play nascondono spesso meccaniche che fanno largo uso di acquisti in-app. Questo, ispirato alla celebre serie TV, non fa eccezione, ma se avete pazienza e tempo dalla vostra riuscirete a godervelo anche senza spenderci una follia. Download

Crusader Kings II

Un celebre strategico firmato Paradox Interactive. Ha qualche anno sulle spalle ma gli appassionati di strategia troveranno pane per i loro denti. Paradox ha rilasciato questa versione free-to-play ampliabile con vari DLC a pagamento. Download

Dota Underlords

Dopo il successo della mod AutoChess di DOTA 2 il team di sviluppo rilascia una versione ufficiale a brevissima distanza dalla closed beta. Underlords include accattivanti modalità in solitaria e multigiocatore e offre la possibilità di salire di livello e ottenere ricompense. Gioca una partita classica strategica, una veloce partita K.O., o una partita con un amico in modalità Duo. Download

Prime World: Defenders 2

Un interessante incrocio tra un gioco di carte collezionabili e un tower defense, il tutto immerso nel mondo di Prime World. Da giocare senza impegno, ma risulta comunque divertente e sfidante. Sono presenti acquisti in-app opzionali. Download

Battle Brawlers

Tralasciando il fatto che gli sviluppatori devono essere grandi fan di Warcraft III, si tratta di uno strategico online (1vs.1 o 2vs.2) dalle meccaniche veloci ma comunque sufficientemente ponderate. Download

INSIDIA

Prima ottima scusa per provarlo: è un gioco tutto italiano. Seconda ottima scusa per provarlo: riesce ad essere originale, divertente e sufficientemente frenetico, nonostante si tratti di uno strategico a turni. Download

GUNS UP!

Sono spesso i giochi più semplici a riservare le maggiori sorprese. GUNS UP! sarebbe un titolo godibilissimo anche su smartphone (è edito da PlayStation Mobile Inc.), ma anche su PC riesce a regalarvi diverse ore di divertimento senza spendere un centesimo. Download

VEGA Conflict

Sulla carta è un bellissimo strategico spaziale con battaglie in tempo reale. Fate attenzione però, gli acquisti in-app sono all'ordine del giorno e se non volete spendere dovrete giocarci con molta pazienza. Download

Fallout Shelter

Non potevamo non inserire Fallout Shelter in questa lista. Dopo aver divertito milioni di giocatori su dispositivi mobili, è sbarcato anche su Steam arricchito anche dalle nuove sessioni di esplorazioni e dalle tante altre novità introdotte nel corso dei mesi. È divertente, non richiede troppi sforzi e può tranquillamente essere giocato senza usare gli acquisti in-app. Download

Art of War: Red Tides

Uno strategico/tower defense senza troppe pretese con grafica simile a Starcraft 2. Ogni giocatore sceglie una razza e dieci unità da poter schierare. Ad ogni ondata si dovrà scegliere quali inviare anticipando le mosse del nemico e sperando di riuscire a farsi largo tra le difese. Il bello è che si arriva a vedere oltre 300 unità su schermo che si danno battaglia! Download

AirMech Strike

AirMech Strike viene descritto dagli sviluppatori come un Action-RTS (strategico in tempo reale) che può essere giocato online a livello competitivo. Attenzione agli acquisti in-app però, nel caso potreste anche valutare la versione premium del gioco. Download

Migliori Giochi Steam Gratis Picchiaduro

Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto in altre sezioni come quella dedicata ai giochi sportivi o quella dei giochi di corse: non vi aspettate un Tekken 7 o un Dragon Ball Xenoverse completamente gratuiti. Detto questo, vediamo se c'è qualcosa di divertente e spensierato che può meritare la vostra attenzione.

MultiVersus

È il picchiaduro del momento. Il gameplay è in stile Smash Bros., ma i personaggi sono tratti dal multiverso di Warner Bros.. Troviamo quindi Harley Quinn, Tom e Jerry, Finn l'umano, Wonder Woman, Steven Universe, Jake il cane, Garnet, Superman e tantissimi altri, con un roster in continua espansione. La versione base poi è gratuita! Download

SMASH LEGENDS

Sta acquisendo sempre più fama, anche grazie al fatto che si propone come gioco cross-platform disponibile anche su dispositivi mobili (Android e iOS). 3 giocatori ne sfidano altrettanto in arene chiuse con meccaniche che ricordano la serie Smash Bros. di casa Nintendo. Download

Iron Snout

Ok, non giudicate un libro (o un videogioco) dalla sua copertina. Iron Snout è un picchiaduro a scorrimento dannatamente divertente con combo, armi di tutti i tipi, lupi da pestare a sangue, scene splatter e tanto altro. Attenzione, dopo un utilizzo prolungato potrebbe farvi male la mano con cui impugnate il mouse. Download

Brawlhalla

Con l'avvento della sesta stagione i giocatori di vecchia data si stanno lamentando di alcuni cambiamenti, sta di fatto che se non lo avete mai provato potreste trovarlo un ottimo passatempo, ovviamente a base di scazzottate. L'idea di fondo è quella di Smash Brawl, e potete giocarci anche in single player. Download

Brief Karate Foolish

È talmente trash che sfocia nel capolavoro. Uomini anche di una certa età che si menano con combo senza senso vestiti solo di asciugamani. Non c'è molto altro da spiegare. Download

Steam è una tra le più diffuse piattaforme di gioco al mondo. Pensate che più di mezzo miliardo di persone al mondo usano Windows 10, e uno su due usano Steam per gestire la loro biblioteca virtuale di titoli. Aggiungeteci anche gli utenti che usano Windows 7 e Windows 8 (e quelli con Windows 11) e potreste avere in mente la mola di persone che ogni giorno transitano dal servizio di casa Valve. Tra i prodotti disponibili, abbiamo deciso di raccogliere una selezione dei migliori giochi gratis su Steam attualmente scaricabili senza appunto spendere un solo centesimo. Ogni mese aggiorneremo la lista con nuove uscite, sempre che siano meritevoli della vostra attenzione!

La libreria di Steam è sterminata, e proprio sulla falsa riga della sua organizzazione la nostra lista dei migliori giochi free-to-play su Steam sarà suddivisa in categorie. Per ogni titolo presente nelle varie categorie della lista aggiornata troverete un'immagine, un rapido riepilogo e, ovviamente, il link diretto a Steam per aggiungerlo alla vostra libreria.