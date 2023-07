Migliori Giochi Nintendo Switch - Luglio 2023

La nostra selezione dei migliori giochi per Nintendo Switch suddivisi per genere di appartenenza: azione, platform, RPG, party game, corse e tanto altro!

La nostra lista dei migliori giochi Nintendo Switch di luglio 2023.

Migliori Giochi Nintendo Switch 2023

Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli dedicati a Nintendo Switch del 2023 dividendoli per genere di appartenenza.

Migliori Giochi Nintendo Switch Azione

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per Nintendo Switch appartenenti al genere dei giochi di azione, un genere che di solito accoglie un gran numero di titoli come i classici giochi action in terza persona alla Tomb Raider e anche passatempi più leggeri.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Quasi inutile inserirlo in questa lista, nel senso che se siete fan del precedente capitolo, o più semplicemente della serie, è un acquisto che farete a occhi chiusi, a prescindere da quello che sarà il giudizio della critica.

The Mageseeker: A League of Legends Story Non è dedicato solo ai fan di League of Legends: The Mageseek è un GDR di azione che ha tanto da offrire ai fan del genere, grazie a un sistema di combattimento solido, una storia che può essere completata in una ventina di ore e grazie anche a un prezzo affatto esoso. Provatelo!

Bayonetta 3

C'è poco da fare: anche il terzo capitolo è una perla videoludica che grida capolavoro da ogni poro. Il comparto grafico, per ovvie ragioni, non è al passo con i tempi, ma potete pur star certi che è stato spremuto fino all'ultima goccia di potenza. Ma i fan della Strega di Umbra se ne fregheranno e si caleranno subito nell'azione frenetica e sopra le righe della saga di Bayonetta. Ah, c'è anche un nuovo personaggio giocabile!

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Tutta l'esperienza LEGO Star Wars condensata in un unico titolo, arricchito di contenuti extra e di tante nuove meccaniche di gioco. Si esplora, si combatte e si rivivono tutti i grandi film di Star Wars da una prospettiva più leggera ma comunque sempre molto rispettosa. Recensione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Metroid Dread

Motore grafico 2.5D, filmati e doppiaggio di base, stile di gioco forse neanche troppo innovativo. Ma stiamo pur sempre parlando di un capitolo di Metroid, anzi, un validissimo capitolo di Metroid. Un acquisto praticamente obbligato per i fan della saga.

Hades

Non è certo una novità, ma l'arrivo di un'edizione fisica dedicata a Nintendo Switch potrebbe ingolosire più di un acquirente. Hades è uno dei migliori roguelike in circolazione e senz'altro il miglior lavoro di Supergiant Games. È un'esperienza creata non solo con amore ma anche con un'attenzione ai particolari, sorretta da una struttura densa di potenziamenti, armi e molte idee che rinfrescano la sessione ad ogni partita. Recensione Hades

Monster Hunter Rise

Monster Hunter tascabile, solo che stavolta è realizzato ad-hoc per Nintendo Switch. Perfetto per chi cerca un qualcosa di simile a Monster Hunter World, da avere però sempre con sé, con modi del tutto inediti per esplorare e dare la caccia a prede sempre più grandi. Prima di acquistarlo vi consigliamo comunque di scaricare e provare la demo gratuita. Recensione Monster Hunter Rise

DOOM Eternal

Ci risiamo: Bethesda e id Software regnano incontrastate quando si tratta di first person shooter su Nintendo Switch, e DOOM Eternal non fa eccezione. C'è da dire che riesce ad essere ancora più frenetico del suo predecessore, ma c'è ovviamente chi lo vedrà un pregio, non certo come un difetto. Per migliorare la mira c'è anche la possibilità di attivare il giroscopio. A livello grafico ci sono sempre vari compromessi, ma se lo giocate in modalità tablet li noterete molto meno. Recensione DOOM Eternal Switch

Hyrule Warriors: L’era della calamità

Hyrule Warriors: L'era della calamità è un ottimo Musou, nonché un importante spin-off di The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Ancora una volta, Tecmo Koei e Omega Force si dimostrano capaci di gestire proprietà intellettuali altrui con grande maestria, affinando la tecnica e lo studio del materiale originale. Occhio solo alla ripetitività e alle performance della versione dock. Recensione Hyrule Warriors: L'era della calamità

Immortals Fenyx Rising

Si chiamava Gods & Monsters, poi è diventato Immortals Fenyx Rising. Sembrava molto The Legend of Zelda: Breath of the Wild e di fatto lo ricorda ancora tantissimo. La verità è che se avete una Nintendo Switch dovete obbligatoriamente acquistare Breath of the Wild, ma se siete orfani del celebre Action RPG (perché magari lo avete finito più volte), potreste ripiegare su uno degli ultimi giochi di casa Ubisoft, sufficientemente apprezzato da chi ha avuto modo di giocarlo. Recensione Immortals Fenyx Rising

Dusk

Ispirato a Doom, Quake e ad altri classici FPS, Dusk vi fa vivere uno sparatutto come negli anni '90, sotto le note di musica metallica. Include un armamentario molto vario, con spade, balestre, fucili a pompa, lanciarazzi e granate: ve la dovrete vedere con cultisti e figure maligne di ogni genere. Il porting per Switch è ottimo: se amate il genere, è un titolo imperdibile.

Windbound

Hey, un momento, ma quella sembra la grafica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Sì, beh... la fonte di ispirazione è piuttosto palese, ma il gioco comunque differisce per storia, obiettivi e, ovviamente, per i suoi personaggi. Nei panni di Kara dovremo sopravvivere in un'isola sconosciuta. Una sorta di mix tra un'avventura, un GDR e un survival.

Paper Mario: The Origami King

È veramente difficile inserirlo in un genere specifico, lo cataloghiamo come gioco di azione solo perché di solito è quello che comprende più varianti. Potremmo definirlo anche puzzle game, in parte gioco di ruolo e in parte anche avventura. Al centro c'è Mario, o meglio, la versione cartacea di Mario! Affronteremo il Re Origami e i suoi scagnozzi, ma in compenso avremo diversi compagni di squadra ad aiutarci.

Crysis Remastered

Sì, su Nintendo Switch ci gira Crysis! Il gioco che è per anni è stato preso come banco di prova per l'hardware PC, sbarca su Nintendo Switch in una versione rimasterizzata. Non aspettatevi grandi cose però: l'hardware di Nintendo Switch è quello che è, e il comparto grafico risulta addirittura inferiore a quello di un tempo. Si tratta comunque di un FPS che si lascia giocare anche a distanza di anni.

CARRION

Ok, se siete anche solo un minimo sensibili allo splatter evitatelo come la peste. La grafica retro potrebbe trarre in inganno, ma CARRION, nonostante il suo sfruttare solo due dimensioni, riesce ad essere particolarmente cruento. Vi calate nei panni di una creatura scappata da un laboratorio militare super-segreto. Dovrete farvi largo mangiando tutto ciò che trovate sul vostro cammino, rilasciando la vostra materia organica qua e là e assorbendo gli altri esperimenti. Quando sgranocchiate gli esseri umani e sentite le urla di paura fa davvero effetto!

BioShock: The Collection

Una triade di capolavori che arriva su Nintendo Switch in versione Remastered (i primi due, il terzo non ne ha oggettivamente bisogno) comprensivi di tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo rilasciati nel corso degli anni. Un'ottima scusa per rigiocarlo e averlo sempre con sé grazie a Nintendo Switch.

Borderlands Legendary Collection

Insieme alla collezione di BioShock e a quella di XCOM 2 (che trovate nella sezione Strategia) c'è anche la raccolta dei primi tre capitoli di Borderlands, un'altra saga oramai storica che ha fatto del cel-shading e delle battaglie in stile FPS-RPG loot-based i suoi punti di forza. C'è persino la modalità split-screen per giocare in due in locale!

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Nintendo gioca sporco riproponendo un capitolo storico della serie, quello del 1993 dedicato a Game Boy, in una nuova, pucciosissima veste grafica. La sua console di punta dona nuova vita al simpaticissimo gioco di azione che vanta così tante caratteristiche da meritare l'acquisto ad occhi chiusi. Dovete però essere fan del genere. Anche perché non ha niente a che vedere con Breath of the Wild. Recensione The Legend of Zelda: Link's Awakening

Astral Chain

L'ultima fatica di PlatinumGames arriva solo su Nintendo Switch, e ovviamente è il caso di non lasciarsela sfuggire. Nei panni di un futuristico agente di polizia dovremo svelare il mistero dell'invasione, sfruttando le armi viventi conosciute con il nome di Legion.

DAEMON X MACHINA

Uno sparatutto action ambientato in un futuro a base di mech e battaglie all'ultimo sangue. Dopo la caduta della Luna, l'umanità si affidò ad una IA per ricostruire il mondo. L'arrivo della razza degli Immortal fece rivoltare l'IA stessa contro i suoi creatori. Noi ci uniremo ai Reclaimer, un gruppo di mercenari d'élite che danno la caccia ai segreti degli Immortal per sconfiggerli una volta per tutte.

Wolfenstein: Youngblood

Il primo Wolfenstein cooperativo sbarca anche su Switch. Oramai tra Bethesda e Nintendo c'è una certa intesa, e l'ultima fatica che vede la collaborazione di MachineGames e Arkane Studios non poteva certo non arrivare sulla console nipponica. Vedetela però come un'evoluzione della saga, vista anche la deriva RPG che per certi versi ci ricorda quella di Far Cry. Recensione Wolfenstein: Youngblood

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night riprende in mano Castlevania lasciando in disparte solo il nome ma non l'identità, confezionando così un prodotto indubbiamente solido e che rende onore alle radici dell'originale. Recensione Bloodstained: Ritual of the Night

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Oltre a vincere il premio per il videogioco con il titolo più lungo di sempre, Cadence of Hyrule mixa sapientemente azione e ritmo, ottenendo un risultato unico e divertentissimo.

Assassin's Creed III Remastered

Migliorato con rumble HD, touch screen e modalità portatile, Assassin's Creed III torna alla ribalta con una edizione esclusiva per Nintendo Switch comprensiva di Assassin's Creed Liberation e di tutti i DLC.

Katana ZERO

Gli sviluppatori lo definiscono "un action-platformer neo-noir traboccante di stile, di azione mozzafiato e di combattimenti con morte istantanea", ed in effetti provandolo o guardando un qualsiasi video gameplay la descrizione calza a pennello. È una di quelle classiche perle indie che potete recuperare a meno di 15€ che saprà comunque lasciare il segno.

Cuphead

Che dire su Cuphead: un piccolo capolavoro, difficile (per alcuni molto) ma stilisticamente e artisticamente unico. E incredibilmente, dopo un periodo di esclusiva Microsoft, arriva su Nintendo Switch! Non lasciatevelo sfuggire.

Dead Cells

Un gioco di azione con dinamiche roguelike davvero delizioso, probabilmente uno dei migliori titoli di questo 2018. E pensare che è una produzione indie! In mobilità è anche più delizioso. Recensione Dead Cells

Monster Hunter Generations Ultimate

Non sarà Monster Hunter World ma ci accontentiamo ugualmente! 14 tipi di armi, uno dei più grandi cast di mostri di sempre e la possibilità di giocare in co-op. Tra l'altro potete importare i salvataggi della versione per 3DS. ACQUISTO: Amazon

Hyrule Warriors: Definitive Edition

La versione definitiva di Hyrule Warriors, il musou di Nintendo e Koei Tecmo in stile Dynasty Warriors che comprende tutte le mappe, le missioni e i 29 personaggi giocabili delle versioni per Wii U e Nintendo 3DS del gioco, oltre a tutti i contenuti scaricabili a pagamento. ACQUISTO: Amazon

Wolfenstein II: The New Colossus

Scende agli stessi compromessi del port di DOOM (condivide software house e motore grafico), ma riesce comunque ad essere maledettamente divertente. Potete anche utilizzare i sensori dei Joy-Con per aiutarvi a mirare. Recensione Wolfenstein 2 Switch

Bayonetta 1 + 2

Se non avete ancora avuto modo di recuperare queste due perle è arrivato il momento, specialmente se la saga di Devil May Cry riporta alla luce piacevoli ricordi (d'altronde condividono lo stesso autore). Il primo è meno rifinito graficamente ma si difende comunque, il secondo è splendido e ancora più cafone. Da godersi al meglio direttamente sul corpo tablet; in modalità dock perde un po' di potenziale. Recensione Bayonetta 1 + 2 Switch ACQUISTO: Amazon

Hyper Light Drifter - Edizione speciale

L'edizione speciale dell'acclamato gioco di azione è sbarcata su Nintendo Switch. È un titolo molto particolare, ma saprà ricompensarvi con un'ambientazione originale e con meccaniche ispirate ai migliori classici 16-bit opportunamente modernizzate.

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans

Il gioco ufficiale dedicato all'iconico duo Bud Spencer e Terence Hill non poteva che essere sviluppato in Italia. Durante il mese di luglio 2018 è sbarcato ufficialmente anche sul Nintendo Shop a 20€ tondi tondi. Recensione Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans

LEGO DC Super Villains

Un altro ottimo titolo LEGO da godersi anche in mobilità grazie a Nintendo Switch. Super Villains ci mette dalla parte dei cattivi, schierati contro personaggi ancora più cattivi di loro. Il bello è che si potrà creare il proprio cattivone, grazie all'editor integrato, ed esplorare liberamente alcune delle più celebri ambientazioni dell'universo DC Comics. Recensione LEGO DC Super Villains

LEGO Marvel Super Heroes 2

Probabilmente non è il miglior esponente degli action firmati LEGO e TT Games, ma giocarlo in mobilità grazie a Nintendo Switch potrebbe dargli quel che in più per convincervi all'acquisto. Recensione LEGO Marvel Super Heroes 2

Fire Emblem Warriors

La saga di Fire Emblem si fonde con gli elementi di gioco tipici della serie Dynasty Warriors proponendo meccaniche in stile Musou: azione frenetica quindi, con decine e decine di nemici da falciare con mosse e combo di ogni genere. ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Nintendo Switch Platform

Una delle categorie più importanti per quanto riguarda l'ecosistema Nintendo. A dicembre 2017 è arrivato Super Mario Odyssey, ma ci sono altre valide alternative che potrebbero meritare la vostra attenzione.

Kirby e La Terra Perduta

Se avete la fortuna di essere genitori, Kirby e La Terra Perduta è il titolo che dovete giocare per forza con vostro/a figlio/a. Se non lo siete, o non avete un piccolo in famiglia, non c'è problema, perché l'avventura della pallina rosa paffuta su Nintendo Switch è un videogioco di piattaforme da primo della classe: bello, sano, creativo, denso e preciso. Recensione Kirby e La Terra Perduta

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è un pacchetto imperdibile per tutti i possessori di Nintendo Switch. Anzitutto, Super Mario 3D World è il matrimonio perfetto tra la schematicità del Mario in 2De la varietà dei capitoli in 3D. Bowser's Fury invece è un'ottima espansione, malgrado delle sbavature tollerabili che non ne precludono affatto la godibilità. Da avere. Recensione Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D All-Stars

Il genere del videogioco di piattaforme deve tanto a Super Mario e Super Mario 3D All-Stars, che ne raccoglie ben 3 captioli, ne è la prova lampante. Super Mario 64 è una pietra miliare, Super Mario Sunshine continua ad essere piacevole come la brezza d'estate e Super Mario Galaxy racchiude l'essenza straordinaria e sorprendente di un personaggio leggendario che ancora oggi detta legge ovunque lui passi. Recensione Super Mario 3D All-Stars

New Super Lucky’s Tale

New Super Lucky's Tale è un secondo periodo di giovinezza per la creatura di Playful Studios: questo piacevolissimo titolo di piattaforme per tutte le età trova la sua naturale dimensione su Nintendo Switch, sebbene le radici siano altrove. Recensione New Super Lucky's Tale

Super Mario Maker 2

Adorate i platform? Siete sempre in cerca di nuove sfide? Createvele da zero! Il seguito del celebre editor di livelli immerso nell'universo di Super Mario torna più potente che mai. E se non vi piace creare livelli potete giocare a quelli creati da altri utenti.

Yoshi's Crafted World

Una vera chicca che saprà intrattenervi grazie a meccaniche platform ben congegnate. Ogni livello ha il suo perché, non c'è nulla di fuori posto, e anche da un punto di vista stilistico il gioco ha la sua da dire. Consigliatissimo, visto anche che Nintendo Switch più che mai si presta ad accogliere i migliori platform attualmente in circolazione.

GRIS

Giochi come GRIS sono pura poesia videoludica. Un'esperienza unica nel suo genere, disegnata ed animata a mano. Saprà emozionarvi grazie al suo stile grafico, grazie alle musiche, alla storia in continuo divenire (seppur emblematica), a piccoli dettagli in cui riuscirete a perdervi. E costa anche poco! Recensione GRIS

New Super Mario Bros. U Deluxe

C'è veramente bisogno di presentazioni per un titolo del genere? È Super Mario in tutto il suo splendore, con una raccolta di oltre 160 livelli da affrontare in solitaria o a fianco di altri 3 amici. Divertimento garantito, sempre che siate fan dell'Idraulico più famoso della storia dei videogiochi.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Boy and the Cursed Kingdom non è né una pallida imitazione, né un omaggio alla saga. Questo è un Wonder Boy in Monster World dei giorni nostri, scevro solo della licenza originale. È genuino, è confezionato con cura, e ogni tassello è al posto giusto che quasi si stenta a crederci. Recensione Monster Boy and the Cursed Kingdom

Captain Toad: Treasure Tracker

Se non avete avuto modo di giocarlo su Wii U è il momento di recuperarlo su Nintendo Switch. La versione dedicata alla recente console di casa Nintendo include anche livelli di Super Mario Odyssey, e ovviamente può essere giocata a fianco di un amico condividendo i Joy-Con. ACQUISTO: Amazon

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Mai avremmo pensato di vedere Crash Bandicoot, un po' la mascotte dell'era della prima PlayStation, su una console Nintendo. Dobbiamo ringraziare Activision per questo: si tratta di un'edizione comprensiva di tutti e tre i capitoli del celebre marsupiale, più qualche gradito extra. Recensione Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

È tornato, ed è più in forma che mai. Se lo avete già giocato su Wii U forse non ha molto senso acquistarlo (non si parla di poi così tanti anni fa), ma si tratta comunque di un ottimo platform ACQUISTO: Amazon

Celeste

Un platform old school che però nasconde una longevità incredibile (oltre 700 schemate da affrontare), capitoli da sbloccare, una colonna sonora composta da oltre 2 ore di musiche originali, personaggi carismatici e una storia coinvolgente. Può essere vostro per meno di 20€.

de Blob

Sembra quasi uno spin-off di Splatoon, ma non lo è. Si tratta di un platform 3D in cui controlliamo un blob colorato, il cui obiettivo è quello di ricolorare il mondo ingrigito dalla malvagia I.N.K.T. Corporation.

Max: The Curse of Brotherhood

Una inaspettata sorpresa. Lanciato inizialmente come esclusiva Xbox One, si tratta di un platform con un'atmosfera in stile film Pixar davvero niente male, e questa versione dedicata a Nintendo Switch non può che farvi gola se amate i platform! Recensione Max: The Curse of Brotherhood

Super Mario Odyssey

Non c'è molto da discutere. Se avete una console Nintendo per le mani è perché molto probabilmente siete cresciuti con le avventure di Mario, e questo probabilmente è il miglior capitolo che sia mai stato sfornato dalla celebre azienda giapponese. Recensione Super Mario Odyssey

Rayman Legends: Definitive Edition

Ubisoft, a fianco di Mario + Rabbids, lancia anche la Definitive Edition del suo platform di punta su Switch. Questa edizione, pensata appositamente per la console ibrida di Nintendo, permette di giocare in 4 sulla stessa Switch e di affrontare oltre 100 coloratissimi livelli. ACQUISTO: Amazon

Sonic Mania

Il passato e il futuro di una delle più longeve saghe di platform si fonde in un unico titolo, che sbarca a velocità supersonica anche su Switch. Stile retro, ma grafica ad alta definizione, il tutto confezionato a 60 fps: Sonic Mania offre decine e decine di livelli, modalità co-op, modalità sfida e tanto altro.

Migliori Giochi Nintendo Switch RPG

Ecco l'elenco dei migliori giochi per Nintendo Switch del genere degli RPG, i giochi di ruolo. Anche in questo caso Nintendo vanta una vera e propria tradizione per i giochi di ruolo, con serie super celebri come The Legend of Zelda. E proprio con l'ultimo Zelda si apre questa categoria.

Xenoblade Chronicles 3

Il terzo capitolo di una saga che oramai è parte integrante dell'ecosistema Nintendo. Il combat system è tutto nuovo, la durata è stellare, e la storia è intensa e piena di emozioni. Probabilmente uno dei migliori giochi per Nintendo Switch del 2022. ACQUISTO: Amazon

Shin Megami Tensei V

Siete fan della serie Persona o di quella storica di Shin Megami Tensei? Siete nel posto giusto! O siete alla ricerca di un JRPG lungo e sfidante? Siete comunque nel posto giusto. Shin Megami Tensei V vi proietterà in una Tokyo post-apocalittica abitata da demoni e spiriti. Dovrete collezionare demoni, fonderli e combattere per riuscire a tornare alla vostra vita da studente di liceo. Recensione Shin Megami Tensei V

Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente

Il lavoro di rifacimento condotto su Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente è quello tipico da mestierante, non a caso è stato affidato ad uno studio esterno e non a Game Freak. I compiti a casa li fa discretamente bene: lo stile è azzeccato e i contenuti sono tutti al proprio posto. La formula però è stantia, stanca e dà molto di operazione minima spesa/massima resa. Consci di questo, saprete senz'altro cosa fare. Alle nuove leve continuiamo a consigliare Spada e Scudo, pur con le loro imperfezioni. Recensione Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Nonostante il brivido di poter cavalcare alcuni dei mostri del bestiario di Monster Hunter, è molto probabile che i fan storici della saga non lo apprezzino appieno. Se invece non disdegnate il genere dei JRPG a turni, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin saprà offrirvi una valanga di contenuti di gioco e meccaniche classiche ma ben rodate. Recensione Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

BRAVELY DEFAULT II

"Esplora il regno desertico di Savalon e sconfiggi i possessori degli asterischi per ottenere il potere di questi misteriosi oggetti": l'incipit è molto particolare, ma se amate i giochi di ruolo alla giapponese potrebbe piacervi. Vi unirete ai 4 eroi della Luce, gli unici in grado di ristabilire l'equilibrio del mondo. Vi conviene, come in altri casi, provare la demo gratuita disponibile sul Nintendo eShop per capire se può fare per voi.

The Outer Worlds

Nostalgici di Fallout: New Vegas? Cercate un'avventura ruolistica in prima persona immersa in una cornice sci-fi condita con la giusta dose di umorismo spaziale? Siete nel posto giusto! The Outer Worlds di Obsidian è disponibile anche in edizion tascabile per Nintendo Switch. Da non sottovalutare anche il grado di rigiocabilità!

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Forse lo avete giocato nel lontano 2011 sulla gloriosa Nintendo Wii. In caso contrario, o nel probabilissimo caso che all'epoca lo aveste apprezzato particolarmente, arriva su Nintendo Switch la Definitive Edition comprensiva di una nuova storia aggiuntiva, "Un futuro comune", dei brani musicali rimasterizzati (la OST era una delle caratteristiche di punta dell'originale), grafica e gameplay migliorati.

Minecraft Dungeons

Uno dei pochi titoli editi da Xbox Game Studios ad arrivare su Nintendo Switch, ma d'altronde Minecraft è un gioco universale. E anche Minecraft Dungeons punta proprio all'universalità, proponendosi come action RPG semplice ma stratificato, da giocare in solitaria o in compagnia, anche in locale. Il prezzo di lancio è particolarmente aggressivo! Recensione Minecraft Dungeons

Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore

Siete orfani di Persona 5? Avreste sempre voluto vederlo e giocarlo su Nintendo Switch? Siete appassionati di JRPG, specialmente se legati ad ATLUS? Allora Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore, nonostante il titolo lungo e complesso, è un acquisto praticamente obbligato. Come altre produzioni ATLUS però vanta audio giapponese e sottotitoli in inglese. Occhio quindi! Recensione Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore

DRAGON QUEST XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva

A settembre 2018, nella nostra recensione della versione PS4, scrivevamo: "un bel regalo a chi prima mangiava giochi di ruolo giapponesi a colazione, pranzo e cena". E finalmente l'edizione definitiva arriva sulla piattaforma che dovrebbe essere di riferimento proprio per i JRPG. Recensione Dragon Quest XI S

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Nella nostra recensione lo abbiamo definito un piccolo miracolo. Tanti compromessi grafici (540p in modalità portatile, modalità dock quasi inutilizzabile) ma oltre 120 ore di contenuti di gioco. Stiamo pur sempre parlando di uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni condensato in una singola cartuccia di gioco per Switch. Recensione The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition Nintendo Switch

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea - Remastered

Una perla videoludica di qualche anno fa che ritorna in grande spolvero sulle moderne console di gioco, Nintendo Switch compresa. Lo stile dello Studio Ghibli unite alla conoscenza di LEVEL-5 vi proietteranno in un mondo fantasy caratterizzato da una trama coinvolgente, tanti colpi di scena e meccaniche di gioco semplici ma divertenti. Recensione Ni No Kuni Remastered

Fire Emblem: Three Houses + Engage

Potremmo definirlo come un incrocio tra Persona e Fire Emblem. Una cosa è certa, la serie è tornata al suo meglio! Il gioco ci proietta all'interno di un'Accademia Ufficiali nei panni di un professore. Quale delle tre case guiderete e quali scelte effettuerete durante il percorso?

E nel caso il gioco vi sia piaciuto, date un'occhiata anche a Fire Emblem Engage. Forse per alcuni aspetti non è all'altezza del predecessore, ma sa comunque il fatto suo.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order

Orfani di Avengers a noi! Non è un gioco ispirato al Marvel Cinematic Universe, anche se qualche ispirazione c'è. Viene definito "il crossover Marvel definitivo" e mixa elementi tipici dei giochi di azione e degli RPG. Potete giocarci solo su Nintendo Switch!

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Un classico della saga Final Fantasy di Square Enix che sbarca anche su Nintendo Switch con grafica migliorata in HD, audio classico o restaurato e le sue oltre 100 ore di gioco.

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Avevamo già provato la versione riveduta e "corretta" su PS4, e adesso potete giocarla anche in mobilità grazie al port dedicato a Nintendo Switch. È un RPG a dir poco enorme, e può essere vostro per appena 30€. Recensione Dragon's Dogma: Dark Arisen

Pokémon Spada e Scudo

Spada e Scudo è di fatto un buon capitolo di Pokémon che non solo si trova a proprio agio su Nintendo Switch, ma dimostra quanto ancora la formula ideata due decenni fa abbia molto altro da dire, se solo avesse il tempo per ultimarlo. La vera novità risiede tuttavia nei Raid Dynamax, una modalità multigiocatore in cui quattro allenatori dovranno collaborare per sfidare e poi catturare un Pokémon di grado elevato. Recensione Pokémon Spada e Scudo

Diablo 3: Eternal Collection

Blizzard debutta ufficialmente su Nintendo Switch con sua maestà Diablo 3, il re degli hack and slash. Il gioco sacrifica qualcosa per quanto riguarda la qualità delle texture, ma per il resto è praticamente impeccabile. Una vera droga... tascabile! Recensione Diablo 3 Nintendo Switch

WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA

Square Enix si sta impegnando per portare sempre più dei suoi titoli della serie Final Fantasy su Switch, e questo è uno dei primi a sbarcare ufficialmente sullo shop. Un'esperienza diversa dal solito ma comunque molto divertente. Recensione World of Final Fantasy

Octopath Traveler 2

Se siete amanti dei giochi di ruolo vecchio stampo, dovreste prendere in seria considerazione questa esclusiva Switch firmata Square Enix. Otto diversi protagonisti con cui rigiocare l'avventura, ognuno con una sua storia e obiettivi diversi.

Banner Saga 1, 2 e 3

Una saga che finalmente volge al termine col suo terzo capitolo: una matura trilogia di giochi di ruolo a turni in epoca vichinga tutta dipinta a "mano". Iniziate con il primo capitolo, anche per capire se il genere e il tipo di gioco fa per voi. ACQUISTO: Primo Capitolo | Secondo Capitolo | Terzo Capitolo

Battle Chasers: Nightwar

Un gioco di ruolo molto particolare, ispirato ai grandi classici per console. Il genere è più affine a quello dei JRPG, con combattimenti a turni quindi separati dalla fase esplorativa. ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Attack on Titan 2

Lo abbiamo giocato proprio su Nintendo Switch, e lo abbiamo apprezzato tantissimo in modalità tablet. Si tratta del secondo videogioco dedicato alla saga L'Attacco dei Giganti, e potete benissimo iniziare con questo: creerete un personaggio ex-novo e vivrete le avventure della saga a fianco dei personaggi più celebri. Recensione Attack on Titan 2

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 riesce a mettere a nudo tutti i pregi e i difetti di Nintendo Switch. È un RPG enorme, con un suo sistema di combattimento, con una sua lore, tantissimi personaggi e una longevità a dir poco invidiabile. In modalità portatile però distrugge la vostra batteria e un po' anche i vostri occhi. Un vero appassionato però non può lasciarselo sfruggire. ACQUISTO: Amazon | ePRICE

The Elder Scrolls V: Skyrim

Uno dei giochi di punta della line-up 2017 di Nintendo Switch: un gioco di ruolo "vecchio" già visto su innumerevoli piattaforme. Eppure Skyrim non passa mai di moda. L'idea poi di giocarlo in mobilità, grazie anche al supporto dei sensori dei Joy-Con, è un valore aggiunto di non poco conto. Recensione Skyrim Nintendo Switch

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un c-a-p-o-l-a-v-o-r-o, punto. Non c'è molto altro da dire. È il gioco che ha preso il miglior punteggio di sempre tra quelli da noi recensiti. All'apparenza potrebbe sembrare un gioco semplice, ma nasconde una cura nei dettagli e talmente tante dinamiche di gioco che ancora oggi i giocatori stanno cercando di scoprirle tutte. Recensione The Legend of Zelda: Breath of the Wild

ACQUISTO: Amazon - ePRICE

I Am Setsuna

È uno dei giochi a cui facevamo cenno nell'introduzione, ovvero tra quelli che ancora non abbiamo avuto modo di provare con mano su Switch. I Am Setsuna comunque è un classico JRPG alla giapponese, non a caso edito da Square Enix, che potrebbe accompagnarvi per diverse ore. ACQUISTO: 39,99€ (Nintendo eShop)

DISGAEA 5 COMPLETE

Non è solo un gioco di ruolo, ma anche uno strategico a turni di un certo spessore. DISGAEA 5 COMPLETE può potenzialmente offrirvi anche un centinaio di ore di gioco, e non mancano tutti i contenuti extra pubblicati sotto forma di DLC per la precedente versione dedicata a PS4. ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Nintendo Switch Party Game

E qui ci divertiamo! Di seguito l'elenco dei migliori party game, ovvero i giochi da giocare in gruppo, dedicati a Nintendo Switch. Qualcosa è già disponibile, ma il meglio verrà nei prossimi mesi. Scopriamo intanto quelli attualmente disponibili.

Nintendo Switch Sports

Direte voi "ma perché non lo avete inserito nei giochi sportivi?". La domanda è lecita, ma è dai tempi di Nintendo Wii che il pacchetto di giochi sportivi firmati da Nintendo stessa sono un punto di riferimento per il gioco di gruppo. All'interno troviamo l'immancabile Bowling, il Tennis, il Chanbara, la Pallavolo, il Badminton, il Calcio e il Golf. Non è il migliore di sempre, come evidenziamo nella nostra recensione, ma sa farsi apprezzare. Recensione Nintendo Switch Sports

Mario Party Superstars

Siamo fan di Super Mario semplici: vediamo Mario Party, schiacciamo acquista. A parte gli scherzi, Mario Party Superstars porta con sé cinque tabelloni classici dell'era Nintendo 64 e 100 minigiochi tratti da tutta la serie. Si può anche giocare online contro utenti di tutto il mondo selezionati casualmente. Recensione Mario Party Superstar

WarioWare: Get It Together!

Come WarioWare: Get It Together! ne esiste solo uno e lo stesso discorso vale per l'intera saga. Questo capitolo in particolare cerca di rinnovare la formula di micro-giochi introducendo tanti personaggi che di fatto cambiano il modo di affrontare l'esperienza. Si poteva fare qualcosa in più nei contenuti, soprattutto quelli rivolti al singolo giocatore, ma l'esperimento si può dire più che riuscito. Recensione WarioWare: Get It Together!

Kirby Fighters 2

Spero vi piaccia Kirby perché in questo gioco di Kirby ci sono una serie infinita di Kirby che si picchiano tra di loro per stabilire chi è il Kirby più forte! A parte gli scherzi, Kirby Fighters 2 è un divertente picchiaduro in stile Super Smash Bros. adatto a giocatori di tutti i livelli. E il prezzo è particolarmente contenuto! Recensione Kirby Fighters 2

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Come suggerisce il titolo, si tratta di un party game per tutte le età che, con i personaggi degli universi di Super Mario e di Sonic, vi permette di gareggiare in varie competizioni sportive. I vibe alla Nintendo Wii ci sono tutti! C'è persino la modalità 2D nostalgica.

Tetris 99

Dopo aver provato Tetris 99 non avrete più da ridire sul concetto di Battle Royale. Reinventare un gioco così "antico" ma sempre attuale e proiettarlo nel contesto delle battaglie reali sembra impossibile, ma ci sono riusciti, ed è un vero spasso. Provatelo, è gratuito! Download: Nintendo eShop

Super Smash Bros. Ultimate

Forse le novità non sono così tante da far gridare al miracolo, ma il numero di personaggi, di stage, di contenuti in generale, il sistema di combattimento stratificato e il comparto grafico (sì, anche quello) lo rendono un acquisto praticamente obbligato per la vostra Switch di fiducia. Recensione Super Smash Bros. Ultimate

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Brawlout

Se non vi potete permettere Super Smash Bros. Ultimate o volete qualcosa di alternativo, Brawlout è un ottimo modo per provare un titolo diverso ma comunque ispirato al grande classico Nintendo. Viene a costarvi solo 19,99€ e potete giocarci in 4 sulla stessa console. ACQUISTO: 19,99€ (Nintendo eShop)

Worms W.M.D

Worms è Worms: il party game per eccellenza, perfetto per passare il tempo e per distruggere amicizie decennali. La nuova versione mantiene intatta la struttura dei vecchi capitoli, e finalmente è possibile giocarci anche su Switch, sia online che in locale. Recensione Worms W.M.D

Super Bomberman R

Konami non si è fatta trovare impreparata, accogliendo il lancio di Nintendo Switch con Super Bomberman R, una nuova incarnazione di uno dei migliori party game disponibili sulla piazza. Fino a 8 giocatori e divertimento assicurato. Anche se alla fine non offre molto di più di quanto offerto dai capitoli precedenti. Recensione Super Bomberman R

ACQUISTO: Amazon - ePRICE

Puyo Puyo Tetris

Tetris e Puyo Puyo: due ottimi puzzle game. Perché non unirli? Un'idea folle, ma la fusione da parte di SEGA ha generato Puyo Puyo Tetris, un puzzle game giocabile fino a 4 utenti contemporaneamente che conta una valanga di modalità di gioco, decine di combo e ore e ore di divertimento. Recensione Puyo Puyo Tetris

ACQUISTO: Amazon - ePRICE

Snipperclips - Diamoci un taglio!

Dobbiamo ancora recensirlo, ma meritava di essere citato in questa lista. Snipperclips - Diamoci un taglio! è un gioco che si basa principalmente sulla comunicazione e sulla collaborazione con il proprio compagno di giochi. Supporta fino a 4 giocatori. ACQUISTO: 19,99€ (Nintendo eShop)

Scribblenauts Showdown

Un simpatico party game facente parte della saga Scribblenauts basato su mini-giochi e su una modalità che lascia libero spazio alla vostra fantasia. Ovviamente è maggiormente indicato per i più piccoli. Recensione Scribblenauts Showdown

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Migliori Giochi Nintendo Switch Corse

Veniamo dunque alla lista dei migliori giochi per Nintendo Switch del genere dei "simulatori" di corse. Simulatori tra virgolette, perché nel genere di solito si inseriscono titoli più arcade come il celebre Mario Kart, che non a caso è il primo di questa lista.

Smurfs Kart

Il gioco di kart dei Puffi! Se vi piacciono i giochi di corse in stile kart e cercate qualcosa di alternativo dal solito Mario, prendete in considerazione Smurfs Kart. Sarete accolti da 12 diversi tracciati ambientati ovviamente nell'universo dei Puffi (c'è anche la casa di Gargamella). Potrete poi scegliere fra 12 diversi Puffi, ognuno caratterizzato dal proprio go-kart e da un oggetto speciale da padroneggiare. Non manca ovviamente la modalità multigiocatore locale con schermata divisa per sfidarsi fino a 4 giocatori.

Hot Wheels Unleashed

Oltre ad essere un valido videogioco su licenza, Hot Wheels Unleashed è anche un ottimo titolo di corse arcade: immediato, veloce, adatto a tutti e adrenalinico, con una costruzione dei tracciati che sa regalare belle emozioni, anche se soffre di una certa ripetitività, dovuta in parte ad una limitatezza nelle modalità. I giusti aggiornamenti potrebbero renderlo una piccola gemma. Recensione Hot Wheels Unleashed

Asphalt 9

La versione dedicata a Nintendo Switch di Asphalt 9 di Gameloft... se la cava alla grande! Bisogna dire che si tratta di un gioco free-to-play, coadiuvato quindi da tempi di attesa e acquisti in-app che, per la campagna principale e gli eventi, richiede una connessione internet (ma non Nintendo Switch Online). Ma appunto, il download è gratuito, e in locale è possibile giocare anche offline anche in più giocatori grazie allo split-screen. Recensione Asphalt 9 Nintendo Switch

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Lo strapotere di Mario Kart è difficile da far vacillare, eppure Crash Team Racing riesce a divertire proponendo una tonnellata di piste, tantissimi piloti, eventi online e un comparto grafico curato. Recensione Crash Team Racing Nitro-Fueled

Team Sonic Racing

Inutile girarci troppo intorno: non è all'altezza di Mario Kart. Si tratta comunque di un buon esponente del genere kartistico che saprà intrattenervi con interessanti meccaniche di squadra e con tutto il carisma dei personaggi di casa SEGA. Recensione Team Sonic Racing

Horizon Chase Turbo

Dopo un gran bel debutto su dispositivi mobili, Horizon Chase arriva anche su Nintendo Switch nella sua versione denominata Turbo. Un gioco di corse arcade con una grafica 16-bit reinventata frenetico ed estremamente divertente, specialmente se giocato in multiplayer! ACQUISTO: Nintendo eShop

MotoGP 21

Un po' di orgoglio italiano! Sviluppato da Milestone, software house italiana da sempre impegnate in trasposizioni videoludiche legate al mondo delle corse motociclistiche, MotoGP 21 è il seguito di uno dei pochi giochi semi-simulativi dedicati a Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Come dite? Avete Nintendo Switch ma ancora non avete acquistato la vostra copia di Mario Kart 8 Deluxe? Male, molto male. Oltre ad essere un gioco di corse divertentissimo, è uno dei migliori party game attualmente disponibili per questa console. Correte a farlo vostro! Recensione Mario Kart 8 Deluxe

ACQUISTO: Amazon Aggiornamento: adesso ci sono anche 48 piste in più! Ve ne parliamo in questo speciale dedicato.

FAST RMX

Purtroppo ancora non abbiamo avuto modo di provarlo, ma vi possiamo garantire che se cercate qualcosa sulla falsa riga di Wipeout, da giocare anche in locale (magari in modalità portatile) dovete seriamente valutare l'acquisto di FAST RMX. Tra l'altro costa anche il giusto! ACQUISTO: 19,99€ (Nintendo eShop)

Cars 3: In Gara per la Vittoria

Potremmo tranquillamente definirlo come un'ottima alternativa a Mario Karts. È un titolo indirizzato ai più piccoli e agli appassionati della saga Cars, ma riesce a difficoltà elevate a dare del filo da torcere anche a giocatori più esperti. E in mobilità è davvero uno spasso! Recensione Cars 3: In gara per la vittoria

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Migliori Giochi Nintendo Switch Sport

Finalmente possiamo inaugurare anche la sezione sport dedicata a Nintendo Switch. 2K Games e EA si sono dimostrate interessate alla nuova piattaforma di Nintendo, ma nei prossimi mesi potremmo vedere arrivare tanti altri titoli.

Mario Strikers: Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Football è una solida produzione moderna di Nintendo, che gode di una cura notevole nella giocabilità e nell'estetica. Come una fetta delle produzioni moderne di Nintendo, però, soffre nei contenuti. Se non altro le cose sono destinate a migliorare con il tempo. Recensione Mario Strikers

Football Manager 2022 Touch

Il miglior manageriale di calcio in versione tascabile. L'edizione Touch, pensata anche per Nintendo Switch, mantiene la qualità e il dettaglio dell'esperienza di simulazione completa disponibile su PC e Console. Recensione Football Manager 2022

FIFA 23

Il calcio di Electronic Arts torna anche quest'anno su Nintendo Switch. Non avrà gli stessi contenuti di gioco presenti nella versione PC, PlayStation e Xbox, ma non si fa mancare praticamente niente. Da avere, se siete ovviamente appassionati del genere.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Un gran bel gioco! Ovviamente si tratta di un'esperienza molto più arcade di certi simulatori calcistici ben più blasonati, ma è anche per questo che ci piace. Grazie alla modalità storia è possibile rivivere parte della carriera di Tsubasa. Altrimenti è possibile creare un personaggio ex-novo e affrontare una carriera alternativa. Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Mario Tennis Aces

Fa strano collocarlo nel genere degli sportivi, ma Mario Tennis Aces non va certo sottovalutato. La campagna singolo giocatore è breve (per sbloccare tutto vi basterà una manciata di ore), ma il vero divertimento è con e contro i vostri amici. Recensione Mario Tennis Aces

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

NBA 2K22

2K Games è oramai una garanzia per quanto riguarda i giochi di basket. Anche l'iterazione di quest'anno sbarca su Nintendo Switch, ma attenzione, vi servirà una microSD bella capiente se sceglierete la versione digitale. ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Nintendo Switch Casual

Il genere casual si arricchisce ogni mese di un gran numero di titoli. Si tratta di giochi adatti un po' a tutti che comunque possono riservare un gran numero di ore di gioco.

ARKANOID - ETERNAL BATTLE

Un grande classico dei videogiochi, uno di quelli che ha contribuito alla diffusione del media. Microids lo ripropone ovviamente in chiave moderna con un sacco di modalità. Si va da quella classica, Retro, che ci proietta in una vecchia sala giochi, a Eternal Battle, un modalità Battle Royale esclusiva con 25 giocatori. Per chi è invece in cerca di una sfida in solitaria c'è la modalità Neo, che espande il classico gameplay con tanti nuovi livelli, power-up, blocchi e varie sorprese.

Spiritfarer

Non sapevamo in quale categoria inserirlo. Potremmo definirlo come un mix tra un'avventura e un gestionale. Nel ruolo della traghettatrice dei defunti, costruiremo una barca per esplorare il mondo, per prenderci cura dei nostri amici spiriti e condurli attraverso mari mistici fino all'agognato oltrevita. Vi avvisiamo: ci sarà da commuoversi. ACQUISTO: Nintendo eShop

Animal Crossing: New Horizons

Già campione di vendite a pochi giorni dal lancio, il nuovo capitolo di Animal Crossing propone la solita formula vincente della serie con tante novità. Un passatempo innocente che ci intrattiene con meccaniche semplici ma comunque stratificate. Nintendo eShop

Untitled Goose Game

In questo gioco interpretate un'oca... un'oca cattiva per la precisione. L'oca protagonista abita in un paese pieno di persone che vorrebbero solo vivere la loro vita tranquilla. Peccato che la feroce belva, comandata da voi, piccoli sadici b*****i, farà di tutto per mettere i bastoni (o il becco) tra le ruote a tutti. Da comprare solo per poter usare a ripetizione l'apposito pulsante per starnazzare. ACQUISTO: Nintendo eShop

Farming Simulator 20

Farming Simulator sbarca su Nintendo Switch con un capitolo creato ad-hoc che deve molto a Farming Simulator 2019. Si tratta di un'esperienza di gioco "compressa" rispetto alla controparte PC e console, ma non per questo meno divertente o gratificante, anzi. Vista la natura portatile di Switch una versione del genere è più che azzeccata! Recensione Farming Simulator 20

ABZU

Un'avventura sottomarina della durata di una manciata di ore che però sa come intrattenervi e, soprattutto, sa come stupirvi. I fondali oceanici vi lasceranno a bocca aperta. Recensione ABZU

ACQUISTO: Nintendo eShop

Super Mario Party

C'è poco da discutere: quando si parla di party game Super Mario Party, la recente incarnazione della serie dedicata a Switch, non ha praticamente rivali. 80 minigiochi tutti nuovi divisi in tante modalità, con la possibilità di giocare in singolo (per allenarsi e sfoderare le abilità al momento giusto) o in compagnia. Si può giocare anche in squadra! ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition

Visto che EA al momento non sta sfruttando a dovere il marchio Sim City ci pensa Paradox Interactive con il suo Cities: Skylines a proporci un bel simulatore di costruzione di città. Si tratta di un'edizione realizzata ad-hoc per la vostra Switch! ACQUISTO: Nintendo eShop

Mini Metro

Sarà anche un gioco casual, ma arriverete al termine dell'autonomia della Switch con ancora voglia di giocarci. Una vera e propria droga portatile che trovate anche su smartphone e tablet. ACQUISTO: Nintendo eShop

Dragon Quest Builders 2

Una cosa proprio non manca su Nintendo Switch: i sandbox! Dragon Quest Builders 2 di Bandai Namco è solo l'ultimo tra quelli sbarcati sulla console ibrida di Nintendo, e porta con sé parte della lore di Dragon Quest e meccaniche che mixano componenti tipiche dei giochi di ruolo e dei sandbox appunto.

Pac-Man Championship Edition II Plus

Pac-Man è una vera e propria istituzione, ma è un gioco che ha oramai i suoi anni sulle spalle. Proprio per questo siamo rimasti piacevolmente sorpresi dallo scoprire le potenzialità della Championship Edition II Plus sbarcata di recente su Nintendo Switch. Ottima la modalità cooperativa che sfrutta le vere potenzialità della console ibrida di casa Nintendo. Recensione Pac-Man Championship Edition II Plus

Portal Knights

È la stessa, magica avventura che abbiamo già affrontato su altre piattaforme di gioco. Perde un po' in fluidità (per limiti tecnici della console), ma ne guadagna in portabilità, così d'altronde come ogni altro titolo dedicato a Switch. Il prezzo di lancio è uno dei suoi ulteriori punti di forza. Recensione Portal Knights

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Il più celebre e giocato sandbox di sempre arriva anche su Nintendo Switch. Stiamo ovviamente parlando di Minecraft, che sulla console ibrida di casa Nintendo arriva con pacchetti speciali dedicati a Super Mario, con la possibilità di giocare in split-screen e tanto altro. ACQUISTO: 29,99€ (Nintendo eShop)

LEGO Worlds

Se amate i sandbox ma Minecraft proprio non fa per voi niente paura, c'è il sandbox firmato LEGO e TT Games ad aspettarvi. In LEGO Worlds avrete a che fare con una campagna singolo giocatore che vi spiegherà le principali dinamiche di gioco e i tool che potete utilizzare. Poi potrete sbizzarrirvi realizzando tutto ciò che più vi aggrada, ovviamente utilizzando mattoncini di tutti i tipi! Recensione LEGO Worlds

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Migliori Giochi Nintendo Switch Picchiaduro

Il genere dei picchiaduro non è da sottovalutare su una console con capacità portatili come Nintendo Switch. Inoltre la stessa Nintendo ha cercato di rivoluzionare il genere con uno dei suoi titoli di punta per Switch.

Mortal Kombat 11

NetherRealm Studios e Warner Bros. hanno fatto le cose in grande per il nuovo capitolo di Mortal Kombat. Arriva infatti anche una versione dedicata a Nintendo Switch con tutti i contenuti di gioco. E c'è anche la versione fisica da acquistare! Recensione Mortal Kombat 11 (in arrivo!)

Dragon Ball FighterZ

Uno dei migliori picchiaduro degli ultimi mesi sbarca infine anche su Switch. Se vi piace anche solo un minimo Dragon Ball è un acquisto praticamente obbligato. Recensione Dragon Ball FighterZ

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

CAPCOM BEAT 'EM UP BUNDLE

Una golosa raccolta che riunisce alcuni dei più celebri picchiaduro a scorrimento del passato: Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round e Warriors of Fate, oltre a due giochi inediti su console, Armored Warriors e Battle Circuit. ACQUISTA: Nintendo eShop

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy

Una trilogia restaurata che lodammo già alla sua uscita per PC, PS4 e Xbox One. In quanto a fedeltà all’opera originale e alla capacità di catturare l’anima soprattutto del cartone animato questa trilogia non è seconda a nessuno. Recensione NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy

Pokkén Tournament DX

È una versione dell'omonimo videogioco rivisitata e ampliata proprio per Nintendo Switch. Si tratta di un picchiaduro ambientato nell'universo Pokémon, che permette di scegliere squadre di tre Pokémon con l'obiettivo ovviamente di vincere contro altri tre Pokémon scelti dal vostro avversario. Non manca ovviamente la possibilità di sfidarsi in locale. ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Dragon Ball Xenoverse 2

L'ottimo picchiaduro firmato Bandai Namco giunge infine anche su Nintendo Switch, portando con sé combattimenti tridimensionali di alta qualità immersi nell'incredibile universo di Akira Toriyama. Anche in questo caso non manca la possibilità di giocare con un amico in locale, o fino a un massimo di 6 Nintendo Switch collegate tra loro. Recensione Dragon Ball Xenoverse 2

ACQUISTO: Amazon | ePRICE

ARMS

È una delle nuove IP di Nintendo, esclusiva ovviamente per Switch. Si tratta di un gioco che cerca di rivoluzionare il genere, permettendo al giocatore di simulare i pugni utilizzando i Joy-Con. Non pensate che sia un picchiaduro senza un minimo di regole: dovrete faticare per padroneggiare i vari personaggi! ACQUISTO: Amazon | ePRICE

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Un cast di personaggi di tutto rispetto, ovviamente ripreso da Super Street Fighter II, comprese due new entry; grafica selezionabile tra pixel art classica o look moderno rivisitato; perfetto anche per giocare in due sulla stessa Switch. Insomma, una piccola gemma del passato che torna a fare la voce grossa su Switch. ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Nintendo Switch Online

Piano piano inizia a popolarsi anche la sezione di giochi che andrà ad arricchire il comparto online di Nintendo Switch, anche se ci sono già le prime polemiche riguardanti l'applicazione da installare su smartphone per usufruire ad esempio della chat vocale.

Overwatch

Dal 2016 detta legge tra gli sparatutto online, con milioni di giocatori in tutto il mondo e un torneo eSport con migliaia di dollari in palio ed emozionanti partite in veri e propri stadi. Overwatch arriva in versione tascabile su Nintendo Switch, con tutti i pro e i contro del caso. Goderselo in mobilità però è una vera goduria, se siete disposti a sacrificare alcuni fattori grafici. Recensione Overwatch Nintendo Switch

Realm Royale

Se cercate una discreta alternativa a Fortnite che sia immersa in un contesto fantasy allora dovreste provare Realm Royale dagli autori di Paladins. Download: Nintendo eShop

Warframe

Anche Warframe fa il suo debutto su Nintendo Switch, e il download, così come altri giochi online, è gratuito. Si tratta di un MMO fantascientifico molto apprezzato particolarmente enorme, sia per quanto riguarda l'open world che per i contenuti di gioco. ACQUISTO: Nintendo eShop

Paladins

Hi-Rez Studios batte sul tempo Blizzard portando il suo Paladins su Nintendo Switch. La software house durante gli ultimi giorni di luglio ha reso il gioco gratuito per tutti, permettendo l'accesso a chiunque senza spendere un centesimo. ACQUISTO: Nintendo eShop

Fortnite

Nintendo Switch si popola sempre di più di giochi online, tra cui anche il giocatissimo (e seguitissimo) Fortnite, in un'edizione che non ha nulla a che invidiare alle altre. C'è anche il cross-play, ma non con gli utenti PS4. Recensione Fortnite Battle Royale

Rocket League

Un altro port di un titolo che non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Rocket League è sbarcato anche su Nintendo Switch a un prezzo particolarmente goloso (19,99€) con praticamente tutte le feature delle versioni dedicate a PC e Console con skin esclusive dedicate all'ecosistema Nintendo. ACQUISTO: 19,99€ (Nintendo eShop)

Splatoon 3

C'è chi diceva che Splatoon non sarebbe andato oltre il primo capitolo, che l'esordio sulla sfortunata Wii U non avrebbe fatto altro che accelerare la sua dipartita, ma così non è stato. Non solo siamo al terzo capitolo, ma Splatoon 3 sta anche vendendo benissimo. Se volete lanciarvi in questo folle mondo di inchiostro, tanto vale iniziare proprio dall'ultimo titolo della saga. Recensione Splatoon 3

Migliori Giochi Nintendo Switch Avventura

Un'altra sezione che con il tempo si è popolata di sempre più titoli. Tra l'altro "scavando" nel Nintendo eShop è possibile trovarne diverse.

Return to Monkey Island

Il ritorno della mitica saga di avventura punta e clicca! Ron Gilbert, il creatore della serie nonché responsabile di questo ultimo capitolo, ha scelto anche Nintendo Switch insieme al PC come piattaforma di riferimento per il suo gioco. Ovvio che se non avete giocato i predecessori sarà forse un po' ostico da capire, soprattutto per i tanti riferimenti. ACQUISTO: Nintendo eShop

Oddworld: Soulstorm

Dal 27 ottobre 2022 Oddworld: Soulstorm sbarca anche su Nintendo Switch! È sia il seguito del remake del 2014 che la riproposizione del secondo capitolo della saga, e propone quelle dinamiche classiche che hanno reso la serie così amata dal grande pubblico. E sullo schermo tascabile di Switch calza davvero a pennello! Recensione Oddworld: Soulstorm

Lost in Random

Lost in Random è un'avventura originale, a cui piace sperimentare e snocciolare il suo universo gotico. Al netto dei limiti, la storia della ragazzina e del suo dado saprà rapirvi con tutti i suoi assurdi personaggi. Peccato per la poca profondità del divertente sistema di combattimento, che si spera venga espanso in un eventuale seguito. Recensione Lost in Random

Little Nightmares 2

I Tarsier Studios sono tornati con un secondo capitolo di Little Nightmares! Se avete giocato il primo probabilmente non ve lo sarete fatto sfuggire. Altrimenti sappiate che si tratta di una storia slegata dagli eventi del primo. Il nuovo “eroe” si chiama Mono ed è un ragazzino che si risveglia spaesato in una foresta: ha un sacchetto di carta in testa ed è attratto dagli schermi televisivi. Recensione Little Nightmares 2

Blacksad: Under the Skin

La vita di un gatto nero nella New York degli anni 50 non è per niente facile, soprattutto quando ti ritrovi a dover andare alla ricerca di un grosso cane fuggiasco, invertendo il consueto ordine gerarchico del regno animale. Questo è l’incipit dell'avventura punta e clicca Blacksad! Recensione Blacksad: Under the Skin

Trine 4: The Nightmare Prince

Una vera e propria fiaba interattiva. Trine 4 torna alle origini proponendo una deliziosa avventura caratterizzata da una direzione artistica encomiabile e farcita allo stesso tempo di enigmi da risolvere in un contesto interamente bidimensionale. Un classico insomma, che non si discosta molto da quanto proposto dalla serie, ma è un classico che funziona ancora alla grande, soprattutto su Switch. Recensione Trine 4

Hellblade: Senua's Sacrifice

Nella nostra recensione lo abbiamo definito soffocante, evocativo, dal grande impatto estetico, “un viaggio audiovisivo interiore nei meandri della psicosi, del dolore e del sacrificio, consapevole dei limiti d’interattività con cui deve convivere“. Recensione Hellblade: Senua's Sacrifice

The Raven Remastered

Un'avventura investigativa vecchio stampo chiaramente ispirata alle opere di Agatha Christie (in special modo all'Assassinio sull'Orient Express e di conseguenza all'investigatore Hercule Poirot) rimasterizzata e portata anche su Nintendo Switch. ACQUISTO: Nintendo eShop

Firewatch

Dopo un più che discreto successo su altre piattaforme, con pubblico pagante e critica concordi sulla qualità di questa particolare avventura, Firewatch sbarca anche su Nintendo Switch. Il prezzo è particolarmente invitante, 19,99€. ACQUISTO: Nintendo eShop

Last Day of June

La commovente avventura di Ovosonico, software house tutta italiana, giunge infine anche su Nintendo Switch. Qualche incertezza a livello tecnico c'è, ma chiudiamo volentieri un'occhio di fronte ad un'avventura che anche grazie alla sua colonna sonora vi rimarrà dentro. Recensione Last Day of June Switch

INSIDE

Inside è un viaggio nell’oscurità, in cui il giocatore si cala negli abissi più profondi, fino a che non rimarrà senza fiato per ciò che gli si parerà assiduamente dinanzi agli occhi: una miscela di emozioni, dal terrore alla liberazione, offerte da un videogioco, senza alcun ombra di dubbio, memorabile. Recensione INSIDE

L.A. Noire

Difficile collocarlo sotto un unico genere: avventura, open world, azione, sono tanti i generi che potrebbero descriverlo. Il gioco risale al 2011 ma Rockstar Games ha deciso di riproporlo anche in formato Switch. E nonostante gli anni passati, vi possiamo assicurare che si lascia ancora giocare che è un piacere. Recensione L.A. Noire

ACQUISTO: Amazon

Thimbleweed Park

Un'avventura dallo stampo classico, e il perché è presto detto: dietro allo sviluppo si nascondono (in bella vista) niente meno che Ron Gilbert e Gary Winnick, creatori di Monkey Island e Maniac Mansion. Un biglietto da visita che dovrebbe essere più che sufficiente a giustificarne l'acquisto. ACQUISTO: 19,99€ (Nintendo eShop)

Migliori Giochi Nintendo Switch Strategia

Piano piano il catalogo dedicato a Switch si sta arricchendo anche di titoli strategici. Diamo un'occhiata insieme ai migliori attualmente disponibili!

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il seguito che Kingdom Battle meritava. Il nuovo sistema di combattimento rappresenta una netta evoluzione del predecessore, e l'esplorazione risulta ben più variegata, stimolante e ricca. Si tratta di una delle migliori produzioni Ubisoft degli ultimi anni, che profuma tanto di Nintendo, ma dalla quale sgorga un carisma unico nel panorama. Consigliatissimo! Recensione Mario + Rabbids Sparks of Hope

Two Point Campus

Volete creare l'università dei sogni? O quella più pazza del mondo? Qualsiasi sia la vostra visione, con Two Point Campus potrà prendere vita. Il team di sviluppo è lo stesso di Two Point Hospital, il revival di Theme Hospital, uno dei più apprezzati del suo genere. Il prezzo non è affatto salato! ACQUISTO: Nintendo eShop

Cult of the Lamb

Un gioco impossibile da collocare in un solo genere. Un po' strategico, visto che si deve raccogliere risorse e costruire strutture, un po' roguelike, visto che si deve esplorare un mondo generato casualmente, e un po' gestionale, visto che di fatto si deve gestire la propria setta, diffondendo il verbo della divinità che ci ha aiutato. ACQUISTO: Steam

Triangle Strategy Triangle Strategy è una nuova perla per Nintendo Switch. Colpisce a fondo una certa nicchia, quella che ha amato gli strategici a là Final Fantasy Tactics, e stimola l'interesse di chi non resiste al fascino dei giochi di ruolo alla giapponese. Non è per tutti, questo è certo. Il ritmo della narrazione allontanerà chi cerca più azione che altro, ma coloro che sapranno digerirlo lo ameranno alla follia. Recensione Triangle Strategy

Ruined King: A League of Legends Story

Da Riot Forge, l'editore che si occupa degli spin-off di Riot Games, arriva Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo a turni che ci proietta nell'universo del MOBA più giocato del mondo. Una storia avvincente che ci farà conoscere più a fondo personaggi chiave di LOL quali Miss Fortune, Akali e tanti altri. E non costa neanche molto! ACQUISTO: Nintendo Switch

XCOM 2 Collection

Una collezione davvero imperdibile per tutti gli appassionati di strategia a turni. La XCOM 2 collection include il gioco originale, quattro DLC e l'espansione War of the Chosen. Il tutto è ottimizzato non solo per i controlli di Nintendo Switch, ma anche per i display portatili delle console Nintendo. ACQUISTO: Nintendo eShop

SMITE

Collocabile anche nel genere dei giochi di azione, SMITE è un MOBA con visuale in terza persona. A differenza degli altri appartenenti al genere, la telecamera segue direttamente il personaggio controllato dal giocatore. Per il momento è in accesso anticipato (a pagamento). ACQUISTO: Nintendo eShop

Civilization VI

Lo strategico di Sid Meier ha davvero bisogno di presentazioni? In caso positivo, si tratta di uno strategico a turni in cui l'obiettivo è costruire un impero in grado di superare la prova del tempo. E questo sesto capitolo su Switch funziona maledettamente bene! ACQUISTO: Amazon

Achtung! Cthulhu Tactics

L'universo di Cthulhu nato dalla penna di Lovecraft proiettato nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Achtung! Cthulhu Tactics è uno strategico a turni piuttosto complesso che ci metterà nei panni di una squadra di commando alleati in inferiorità numerica. ACQUISTO: Nintendo eShop

RollerCoaster Tycoon Adventures

Un'altra serie che non ha bisogno di troppe presentazioni. Adventures è un capitolo realizzato esclusivamente per Nintendo Switch, perfetto anche per essere giocato in mobilità grazie all'interfaccia ottimizzata e ai controlli perfettamente adattati ai Joy-Con di Nintendo. ACQUISTO: Amazon

This War of Mine: Complete Edition

Una perla videoludica da non sottovalutare. La recensione che potete trovare linkata qui di seguito fa riferimento alla versione per dispositivi mobili, ma non ci sono grandi differenze se non che quella per Switch è la Complete Edition. Recensione This War of Mine

ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Nintendo Switch in arrivo

Quali sono i titoli più attesi per Nintendo Switch? Scopriamolo qui di seguito! E sì, c'è altro oltre Breath of the Wild 2!

Il nuovo Action RPG di Avalanche e Warner Bros. arriverà anche sugli schermi compatti di Nintendo Switch. Ancora la data di uscita non è stata svelata, ma la versione dedicata alla poliedrica console Nintendo è stata confermata più volte. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni che dovreste sapere su Hogwarts Legacy.

Giochi Nintendo Switch

La console ibrida Nintendo Switch si distingue dalla concorrenza proprio per la sua natura mutevole. Grazie ad alcuni espedienti hardware è possibile adattarla alla situazione, permettendoci di giocare in mobilità o a casa davanti al televisore. Nonostante sia uscita da poco abbiamo deciso di raccogliere una selezione dei migliori giochi per Nintendo Switch attualmente acquistabili, sul Nintendo eShop o nei negozi fisici.

La nostra lista dei migliori videogiochi per Nintendo Switch seleziona i migliori tra quelli usciti sul mercato, fra cui anche quelli recensiti qui sulle pagine di SmartWorld che sono riusciti ad ottenere voti superiori ad una determinata soglia. Per popolare questa lista abbiamo deciso di includere anche alcuni titoli non recensiti ma provati, proponendovi per ognuno dei giochi presenti nella lista aggiornata una rapida panoramica con eventuali link alla nostra recensione e all'acquisto tramite i principali canali di vendita (Amazon, Nintendo eShop).

I videogiochi presenti in questa pagina sono raggruppati per ordine di appartenenza. Se ancora aveste dubbi su quale acquistare per la vostra Switch, vi aspettiamo nella sezione commenti dove cercheremo di risolvere i vostri dubbi.

Come scegliamo i giochi?

Semplicemente scegliamo i videogiochi da inserire nella lista tra quelli che abbiamo provato con mano o recensito, in modo da essere sicuri della qualità. Tra quelli recensiti di solito inseriamo in lista quelli che hanno ricevuto 8 su 10 come voto finale. Cosa ci spinge a valutare positivamente i titoli che recensiamo qui sulle pagine di SmartWorld? Trama : una caratteristica fondamentale per un gioco, e questo Nintendo lo sa bene. Molti suoi titoli forse non vanteranno un motore grafico eccezionale, ma in quanto a trama ed emozioni non sono secondi a nessuno.

: una caratteristica fondamentale per un gioco, e questo Nintendo lo sa bene. Molti suoi titoli forse non vanteranno un motore grafico eccezionale, ma in quanto a trama ed emozioni non sono secondi a nessuno. Longevità : non giriamoci troppo intorno, i videogiochi costano, e investire somme cospicue in giochi che durano una manciata di ore non fa impazzire nessuno.

: non giriamoci troppo intorno, i videogiochi costano, e investire somme cospicue in giochi che durano una manciata di ore non fa impazzire nessuno. Grafica : anche l'occhio vuole la sua parte. Prima accennavamo al fatto che alcuni titoli Nintendo non vantano motori grafici incredibili, ma dipende tanto anche dalla cura con cui vengono gestite certe cose quindi sì, valutiamo anche la grafica!

: anche l'occhio vuole la sua parte. Prima accennavamo al fatto che alcuni titoli Nintendo non vantano motori grafici incredibili, ma dipende tanto anche dalla cura con cui vengono gestite certe cose quindi sì, valutiamo anche la grafica! Gameplay : grafica ok, longevità al top, trama ci siamo, ma il gameplay? Ovviamente la giocabilità di un titolo, e magari l'innovazione, sono punti essenziali per la valutazione di un titolo.

: grafica ok, longevità al top, trama ci siamo, ma il gameplay? Ovviamente la giocabilità di un titolo, e magari l'innovazione, sono punti essenziali per la valutazione di un titolo. Prezzo: dulcis in fundo anche il prezzo di vendita. Sì perché alcuni giochi potrebbero risultare inferiori ad altri, ma se vantano anche prezzi inferiori è bene tenerne di conto.