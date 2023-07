Migliori Giochi PC - Luglio 2023

La nostra lista dei migliori giochi PC di luglio 2023.

Migliori Giochi PC 2023

L'elenco qui sopra, che comprende 10 dei migliori giochi PC Windows, non è ovviamente esaustivo. Si tratta di una selezione ristrettissima del meglio del meglio che abbiamo elencato qui di seguito. Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli dedicati a PC del 2023 (con qualcosa arrivato anche nel 2022) dividendoli per genere di appartenenza. Questa lista comprende giochi che sono anche tra i più facili da acquistare su Amazon, magari a prezzo scontato. Considerate che i giochi per PC non esistono più in copia fisica, e anche se li trovate con la classica confezione, al loro interno includono solo un codice digitale. Alternativamente li trovate tutti su Steam o Epic Games Store in formato digitale. Vi lasciamo quindi alla nostra lista dei migliori giochi PC divisa secondo le seguenti categorie.

INDICE

Migliori Giochi PC Azione

La categoria dei giochi di azione comprende un ampio bacino di titoli, compresi gli action in terza persona, gli action RPG, gli sparatutto (in prima e in terza persona) e tanto altro. Ecco una carrellata di titoli dedicati a PC!

Diablo 4 Se avete amato Diablo in passato probabilmente lo avrete già acquistato e giocato. Per tutti gli altri, se siete a caccia di un Action RPG con grafica 3D scalabile (comprensivo di RTX), un open world vasto e collaborativo, 5 classi personalizzabili e decine e decine di ore di gioco (anche centinaia, in verità). Recensione Diablo 4 (prossimamente) ACQUISTO: Battle.net

Warhammer 40,000: Boltgun Vi ricordate i bei tempi di DOOM? Non quello del 2016, quello degli anni '90! E se ci fosse qualcosa di simile giocabile su PC con vari miglioramenti al gameplay? Date un'occhiata a Warhammer 40,000: Boltgun: costa poco, è frenetico, divertente e sfrutta la grafica retrò di DOOM in un contesto 3D denso di lore come quello di Warhammer 40,000! ACQUISTO: Steam

The Mageseeker: A League of Legends Story Non è dedicato solo ai fan di League of Legends: The Mageseek è un GDR di azione che ha tanto da offrire ai fan del genere, grazie a un sistema di combattimento solido, una storia che può essere completata in una ventina di ore e grazie anche a un prezzo affatto esoso. Provatelo! ACQUISTO: Steam

STAR WARS Jedi: Survivor Continua la storia di Cal Kestis in questo secondo capitolo sviluppato sempre da Respawn. Occhio però: al momento dell'uscita il gioco non è ben ottimizzato per PC, e con alcune build potreste riscontrare diversi problemi. Arriveranno ovviamente aggiornamenti dedicati. Se avete giocato il primo capitolo è un acquisto obbligato: ci troviamo di fronte a una trama ancora più coinvolgente, e non mancano anche le novità a livello gameplay. D'altronde Cal non è più un padawan, è a tutti gli effetti un cavaliere Jedi.

Redfall No, non siamo impazziti. Allo stato attuale delle cose Redfall non meriterebbe di stare in questa lista. Il gioco su PC non è affato ottimizzato, e anche con build dotate dell'hardware più attuale si incontra qualche difficoltà. Arriveranno però patch correttive, e il gioco è incluso nel Game Pass. Ciò significa che potreste cercare di dargli una chance, soprattutto se riuscite a trovare un gruppo di gioco per mettere su un team di 4 cacciatori di vampiri.

Resident Evil 4 Remake Dopo il mezzo passo falso compiuto con il terzo capitolo, le operazioni di restauro di Resident Evil ritornano a splendere grazie a un Resident Evil 4 Remake pressoché inattaccabile sotto numerosi profili: giocabilità e spettacolarità sono ai massimi livelli, così come le novità in termini di ampliamento dell'offerta. Da avere se siete fan della serie. Recensione Resident Evil 4 Remake ACQUISTO: Steam

The Last of Us Parte 1 Lo includiamo in classifica solo perché il gioco di per sé merita tantissimo, specialmente se non lo avete mai giocato su PS3 o PS4. Il port però presenta vari difetti, che verrano sicuramente (o forse no?) risolti nel corso delle prossime settimane. Quindi il consiglio è quello di tenerlo in lista desideri nell'attesa che la situazioni migliori. ACQUISTO: Steam

Hogwarts Legacy È stato in testa alle classifiche di vendita Steam ben prima del suo lancio ufficiale. I fan di Harry Potter lo troveranno un acquisto imprescindibile. Proiettati 100 anni prima degli eventi dei libri e dei film, vivremo un anno di vita scolastica a Hogwarts nei panni di uno studente del quinto anno. Tanti contenuti e una trama che terrà sicuramente incollati alla sedia. Recensione Hogwarts Legacy ACQUISTO: Steam

Returnal L'esclusiva PS5 non è più un'esclusiva PS5! Se avete una build sufficientemente performante potete spararvi questo sparatutto di stampo roguelike che punta a chi si ciba di sfida. Sappiate però che sa essere punitivo e frustrante, ma riesce comunque a regalare molti momenti di grande soddisfazione una volta presa la mano. Recensione Returnal ACQUISTO: Steam

Hi-Fi Rush Si tratta della nuova fatica di Bethesda e Tango Gameworks, gli autori Ghostwire: Tokyo e The Evil Within, presentato e lanciato nello stesso giorno e ovviamente incluso anche nel Game Pass. Si tratta di un'avventura in terza persona basato su un flusso ritmico molto, molto particolare. Leggete il nostro approfondimento! Per giocarlo vi conviene abbonarvi al Game Pass. Recensione Hi-Fi Rush

Dead Space Se tutti i remake fossero così ne vorremmo di più. Dead Space non solo ripropone la storia originale, ma lo fa proponendo un comparto grafico next-gen da urlo. Il protagonista è stato ridoppiato, e alcune scene sono state estese. Se siete fan dei survival horror e non avete mai giocato il Dead Space originale, questo è il momento giusto per farlo vostro. Recensione Dead Space

UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri Uncharted 4 per PC ti tiene inchiodato dall'inizio alla fine, con una combinazione di grafica, gameplay e narrazione, tutte su altissimi livelli. Ha oramai una certa età, e su PC non sfrutta più di tanto feature quali Ray-Tracing o grafica migliorata. Rimane comunque bellissimo a colpo d'occhio, ed è giocabile anche da chi non ha affrontato i capitoli precedenti. Recensione Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri ACQUISTO: Steam

Spider-Man Remastered + Miles Morales L'ex esclusiva PlayStation sbarca su PC al meglio delle possibilità: ray-tracing, tante opzioni di upscaling, supporto a schermi ultra-wide, tutti i DLC della serie La città che non dorme mai. Imperdibile, sia per i fan dei giochi di azione che per quelli di Spider-Man. E se vi è piaciuto il primo, c'è anche Miles Morales! Recensione Spider-Man Remastered PC Acquisto: Steam (Spider-Man) - Steam (Miles Morales)

Metal Hellsinger Dannatamente divertente e frenetico, sempre che abbiate il senso del ritmo! Metal Hellsinger coniuga la frenesia di DOOM con quella di un Rhythm Game, e ci riesce alla grande. Qualche livello in più e un comparto grafico ancora più avanzato non avrebbero fatto male al titolo, ma in definitiva il titolo ha il suo perché. Recensione Metal Hellsinger ACQUISTO: Steam

Soulstice Lo inseriamo in questo elenco anche per via dell'orgoglio italiano che rappresenta questo gioco. Realizzato da Reply Game Studios (gli stessi di Joe Dever's Lone Wolf), Soulstice è un gioco di azione robusto e divertente, non certo esente da difetti, ma comunque in grado di sorprendere (anche da un punto di vista grafico). Recensione Soulstice ACQUISTO: Steam

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Tutta l'esperienza LEGO Star Wars condensata in un unico titolo, arricchito di contenuti extra e di tante nuove meccaniche di gioco. Si esplora, si combatte e si rivivono tutti i grandi film di Star Wars da una prospettiva più leggera ma comunque sempre molto rispettosa. E su PC costa anche meno! Recensione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ACQUISTO: Steam

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo vi proietterà nella capitale giapponese durante un evento sovrannaturale che l'ha svuotata dei suoi abitanti. Attingendo ai poteri spiritici, dovrete ricacciare nell'aldilà i Visitatori, vivendo il tutto in prima persona. Su PC il gioco vanta Ray Tracing scalabile, DLSS e frame rate sbloccato, oltre al supporto agli schermi wide. Recensione Ghostwire: Tokyo ACQUISTA: Steam

Elden Ring Su Steam ha registrato numeri da record già dopo pochissime ore dal lancio. Anche a chi solitamente disdegna i souls-like, Elden Ring ha comunque qualcosa da dire. Un mondo di gioco enorme, pericoli in ogni dove e meccaniche punitive ma pensate per valorizzare le abilità e la voglia di sperimentazione del giocatore. Recensione Elden Ring ACQUISTO: Steam

God of War

Arriva su Steam il 14 gennaio 2022 e non possiamo che consigliarvelo. Un gioco di azione meraviglioso che può essere giocato anche a più di 60 fps con l'ausilio di NVIDIA DLSS e Reflex. C'è anche il supporto ai wide-screen! Recensione God of War ACQUISTO: Steam

Halo Infinite Lo abbiamo inserito anche nella sezione dedicata ai multiplayer online, considerato che si tratta quasi di un gioco a sé stante. Anche la campagna comunque merita la vostra attenzione, soprattutto se siete fan storici di Halo. Una storia intensa e un gameplay che saprà farvi sudare anche a difficoltà normale. Ah, è incluso nel Game Pass. Recensione Halo Infinite

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy racconta Star-Lord e compagni con maestria, mettendo in scena un'avventura lineare e narrativa dal ritmo serratissimo, piena d'azione, sorrisi e momenti intimi. I Guardiani sono fenomenali e vederli interagire tra di loro è un'esperienza assolutamente unica. Il sistema di combattimento non raggiunge le vette d'eccellenza toccate dalla storia, dai dialoghi e dalla fantastica caratterizzazione dei personaggi, ma questo non gli impedisce di essere uno dei migliori titoli Marvel di sempre. Recensione Marvel's Guardians of the Galaxy ACQUISTO: Steam

Crysis Remastered Trilogy I tre epici sparatutto in prima persona di Crytek riuniti in un unico pacchetto rimasterizzato. Se all'epoca non ve li siete goduti per via dell'hardware richiesto, potete rimediare oggi giocandoli uno dietro l'altro. Se alcuni elementi grafici potrebbero risultare obsoleti (anche se migliorati), il gameplay, le sue meccaniche e la trama non temono confronti con le produzioni tripla A odierne. ACQUISTO: Epic Games Store

Far Cry 6

Per scrivere la nostra recensione lo abbiamo giocato su PC e non c'è che dire, Far Cry 6, su hardware di nuova generazione, sa essere un vero spettacolo. È derivativo, e non fa nulla per nasconderlo, ma la nuova cornice carabica, la storia e i suoi personaggi e il sistema di gestione del protagonista lo rendono estremamente divertente (e casinista). Recensione Far Cry 6 ACQUISTO: Epic Games Store

Deathloop Uno sparatutto davvero peculiare, per certi versi derivativo, ma comunque originale. Il protagonista si trova intrappolato in un'isola intrappolata a sua volta in un loop temporale. Per riuscire a fuggire dovrà eliminare tutti i bersagli senza morire, pena appunto ricominciare tutto da capo. Recensione Deathloop

Tales of Arise Forse dovremmo collocarlo nella sezione RPG, ma i suoi combattimenti in tempo reale sono così spettacolari e dinamici che si merita anche l'appellativo di gioco di azione. Tales of Arise è perfetto per chi si avvicina per la prima volta alla saga. Recensione Tales of Arise ACQUISTO: Steam

Scarlet Nexus

La nuova fatica di Bandai Namco: un Action RPG in stile anime caratterizzato da una cornice di gioco fantascientifica, grafica cel-shading particolarmente azzeccata e combattimenti dinamici e frenetici. Se a colazione masticate pane e anime è quasi imperdibile. Potete giocarlo con due diversi protagonisti, aumentando vertiginosamente la longevità. Recensione Scarlet Nexus ACQUISTO: Steam

Orcs Must Die! 3 Orcs Must Die! 3 incrocia meccaniche da gioco di azione a quelle degli strategici (in stile tower defense). Probabilmente di uno dei più divertenti e meglio riusciti nel suo genere, disponibile infine anche su PC dopo un debutto in esclusiva su Stadia. Il concetto è semplice: respingere ondate su ondate di orchi piazzando difese di vario genere e controllando allo stesso tempo un eroe. Recensione Orcs Must Die! 3 ACQUISTO: Steam

Resident Evil Village

Resident Evil Village è il capitolo più celebrativo della serie. Nasce sì, come ottavo, ponendosi come seguito diretto di Resident Evil 7, ma riprende molti degli elementi dei migliori episodi della saga, amalgamandoli tra di loro e innestandoli in un contesto gotico inedito, mai così preponderante. Recensione Resident Evil Village ACQUISTO: Steam

Outriders Alla base ci sono meccaniche da Action RPG online in stile Destiny e un'ambientazione fantascientifica extraterrestre. Su PC può contare sul DLSS di NVIDIA che ne migliora sensibilmente le prestazioni anche in 2K o in 4K. Gli effetti grafici sono anche più spettacolari del solito. Potremmo descriverlo come uno sparatutto online basato su coperture, ma sarebbe riduttivo. Recensione Outriders ACQUISTO: Steam

HITMAN III Un gioco immancabile nella libreria degli appassionati delle avventure dell'Agente 47. Si sincronizza con i progressi e con le mappe di HITMAN e HITMAN II (gli ultimi rifacimenti della serie), e presenta un altissimo grado di rigiocabilità visti i tanti approcci ai livelli. Le meccaniche sono le stesse: l'Agente 47 si deve infiltrare in posti super-sicuri con in mente un chiaro obiettivo, quasi sempre un bersaglio da terminare. ACQUISTO: Epic Games Store

EVERSPACE 2 Due grosse premesse. La prima: si tratta di un Action RPG, non action puro quindi. La seconda: è un accesso anticipato. Di conseguenza il gioco non è completo e potrebbe cancellarvi i salvataggi (previo avviso ovviamente). Se però volete supportare il lavoro degli sviluppatori dategli una chance. Ha molti contenuti di gioco da offrire: un universo ricco di vita da esplorare, combattimenti coinvolgenti, una trama e tanti elementi da sbloccare. Anteprima EVERSPACE 2 ACQUISTO: Steam

Hades Da molti è stato eletto tra i migliori giochi del 2020. Si tratta di una sorta di incrocio tra un hack and slash e un rogue-like caratterizzato da una classica visuale isometrica. A svilupparlo la software house Supergiant Games, già celebri per Bastion e Transistor. Costa anche il giusto, e promette svariate decine di ore di gioco. Dategli una chance! ACQUISTO: Steam

Assasssin's Creed Valhalla Il nuovo capitolo della celebre saga Action di casa Ubisoft si sposta in territorio norreno e in Inghilterra, quando la civiltà vichinga era all'apice del suo potere. Il gioco è a dir poco enorme, il comparto grafico sa regalare gioie (e dolori) e la storia si inserisce nella trama della saga sin da subito. Certo è che la struttura di gioco rimane simile a quella dei suoi due predecessori. Recensione Assassin's Creed Valhalla ACQUISTO: Epic Games Store

Mafia Definitive Edition Mafia Definitive Edition è un gran bel remake, con un "unico", grande difetto. I fan storici del primo capitolo non troveranno le musiche originali, lo stesso doppiaggio e noteranno alcuni piccoli cambiamenti nella storia. Se si riesce a soprassedere su questi dettagli la strada è letteralmente in discesa. Il sistema di combattimento è stato rivisitato e il motore grafico è a dir poco splendido. Recensione Mafia Definitive Edition ACQUISTO: Steam

Star Wars Squadrons Non è propriamente definibile un gioco di azione, quanto più un simulatore d'azione con una vena arcade. In ogni caso è proprio su PC che l'ultimo gioco firmato EA dà il meglio di sé. La campagna, breve ma intensa, è solo il preludio alla modalità multigiocatore. E su PC è possibile giocarci in realtà virtuale. Vi assicuriamo che è a dir poco impressionante calarsi nella cabina di pilotaggio di un X-Wing o di un Tie Fighter! Recensione Star Wars Squadrons

Marvel's Avengers Gli amanti dei giochi di azione e dei supereroi Marvel difficilmente riusciranno a stargli lontano. E tutto sommato la campagna e la struttura di gioco è anche abbastanza riuscita. La longevità d'altro canto non è così elevata, ma ci sono diverse attività extra da portare avanti anche al termine della storia. Graficamente, in certi frangenti, è davvero al top. Recensione Marvel's Avengers ACQUISTO: Steam

Horizon Zero Dawn Complete Edition Un titolo che già su PlayStation 4 ci ha stregato, e di conseguenza non possiamo che consigliarvene l'acquisto anche su PC. Il genere è quello degli action in terza persona con una certa dose di componenti RPG. Si tratta della Complete Edition comprensiva del DLC e di tutti i contenuti di gioco rilasciati. C'è il supporto ai monitor ultra-wide, il FOV regolabile, impostazioni scalabili e un prezzo più che bilanciato visto quanto proposto. Consigliatissimo! Recensione Horizon Zero Dawn PC ACQUISTO: Steam

Neon Abyss Cosa succede se mischiate uno shooter in stile Enter the Gungeon, alcune meccaniche di The Binding of Isaac e una leggera ironia à la Metal Slug? Succede che arriva Neon Abyss! La grafica e lo stile di gioco non saranno da titolo tripla A, ma è uno di quei classici passatempi che vantano un'ottima longevità, tanto divertimento e un prezzo contenuto. Recensione Neon Abyss ACQUISTO: Steam

DOOM Eternal Il Re degli FPS è tornato, ancora più brutale, ancora più veloce, ancora più punitivo, ancora più METAL 🤘! DOOM Eternal mette in campo nuove e rivisitate dinamiche rispetto alla versione del 2016, cercando allo stesso tempo di dare un senso di continuità alla storia e proponendo nuove sfide ancora più impegnative. Su PC è ancora più soddisfacente. Recensione DOOM Eternal ACQUISTO: Steam

Resident Evil 3 Estremamente corto e salta anche dei punti dell'originale. È anche per questo che non si è meritato un voto pari a 8 o più. In ogni caso se siete veri fan della saga è comunque un'occasione irripetibile, visto anche l'eccellente comparto grafico e l'aggiunta del comparto multigiocatore. Recensione Resident Evil 3 Remake ACQUISTO: Steam

Half-Life: Alyx Solitamente non parliamo di giochi VR in questa pagina, ma Half-Life: Alyx merita una menzione speciale. Il nuovo capitolo della celebre serie Valve è disponibile solo ai possessori di visori per la realtà virtuale dedicata a PC. Beh, se ne avete uno... compratelo! Se non avete il visore e pensate da sempre all'acquisto, questa potrebbe essere la volta buona. ACQUISTO: Steam

Dragon Ball Z: Kakarot Un po' gioco di azione, un po' picchiaduro (anche se semplificato) e un po' anche gioco di ruolo. Dragon Ball Z: Kakarot, la nuova fatica di Bandai Namco, è perfetto per tutti gli appassionati della serie di Akira Toriyama della prima e dell'ultima ora. Non è perfetto, vista anche la "povertà" delle meccaniche GDR, ma lo si perdona facilmente vista l'epicità della serie Z e il suo farci rivivere tutti gli eventi chiave della stessa. Recensione Dragon Ball Z: Kakarot ACQUISTO: Steam

Red Dead Redemption 2

Finalmente Red Dead Redemption 2 è sbarcato anche su PC, non senza qualche problemino di fondo. Diciamo che dovete avere un dispositivo bello potente per farlo girare adeguatamente, e per il momento c'è ancora da avere pazienza perché Rockstar Games sta ancora rilasciando patch con fix di vario genere per ottimizzare quanto più possibile l'esperienza di gioco. Il titolo di per sé è un capolavoro unico nel suo genere. Recensione Red Dead Redemption 2 PC ACQUISTO: Rockstar Games Store

Borderlands 3

Per la recensione per l'appunto ce lo siamo goduto proprio su PC. Borderlands 3, così come i suoi successori, è un Action RPG in prima persona casinista, violento, rozzo, volgare. Impossibile non volergli bene insomma! E quest'anno gli sviluppatori propongono un capitolo che riprende le meccaniche di base della serie ampliandole, migliorandole e proiettando il tutto in vari mondi sempre realizzati in cel-shading. Recensione Borderlands 3 ACQUISTO: Epic Games Store

Gears 5

Un capitolo di rottura, non nella formula ma nei personaggi, nei noti, nella trama e in parte anche nell'evoluzione del mondo di gioco. Gears 5 vi accoglierà con un'ottima campagna che forse, con qualche accorgimento in più, poteva farlo classificare primo nel podio dei migliori Gears of War. Recensione Gears 5 ACQUISTO: Steam

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes propone una fantastica mistura di generi che punta tutto sulla cooperazione tra giocatori. La parte ruolistica è molto curata, così come la direzione artistica e la varietà di ambientazioni, nemici e boss. Talvolta la sfida si fa molto impegnativa (forse anche troppo?) ma ci sono giocatori che sono alla ricerca proprio di esperienze del genere. Recensione Remnant: From The Ashes ACQUISTO: Steam

Control

Non abbiamo dubbi che Control lo abbia realizzato Remedy. Lo si evince dalla narrativa complessa, dai poteri paranormali, dal taglio cinematografico e dall'atmosfera che si respira in ogni angolo. Recensione Control ACQUISTO: Steam

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood cerca di accontentare un po' tutti: gli orfani di Wolfenstein II, chi cerca un buon titolo co-op e anche chi cerca uno sparatutto in prima persona "bello coatto" e che costi anche il giusto. È giusto però definirlo spin-off, vista anche la deriva RPG. Recensione Wolfenstein: Youngblood

RAGE 2

RAGE 2 non brilla per scrittura o per originalità, ma il gameplay (e il gunplay) è così frenetico e divertente che si passa sopra a qualsiasi difetto. Aggiungeteci anche un comparto tecnico più che buono e avrete per le mani uno sparatutto che si lascia giocare che è un piacere. Recensione RAGE 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Nulla è come Sekiro: Shadows Die Twice. Se questo è un bene o un male, starà a voi deciderlo. E starà a voi decidere se può fare al caso vostro o meno: l'importante è essere consapevoli del suo grado di difficoltà, delle sfide che vi troverete a dover affrontare, del suo essere diverso da Dark Souls. Recensione Sekiro: Shadows Die Twice ACQUISTO: Steam

Devil May Cry 5

Tamarrissimo, divertentissimo, esplosivo: Devil May Cry è tornato, e spacca ancora più di prima. Un ritorno roboante, che mette in campo tre personaggi contraddistinti da un diverso gameplay, da una storia diversa e anche da effetti grafici distintivi. Bellissimo da vedere, divertente da giocare insomma. Recensione Devil May Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn è un gioco indirizzato a chi ha apprezzato Far Cry 5 e vuole affrontare una sorta di seguito, ambientato nello stesso mondo di gioco (seppur ristretto) con dinamiche simili ma leggermente diverse. Stranamente la serie sta convergendo sempre di più verso meccaniche RPG, ma potrebbero piacervi. Recensione Far Cry New Dawn

Metro Exodus

L'ultimo capitolo della serie videoludica Metro (ispirata a sua volta ad una serie di romanzi). Il gameplay vira in parte verso l'open world, ma si tratta comunque di un FPS story-driven quasi del tutto privo di componenti ruolistiche che si fa davvero amare. Recensione Metro Exodus ACQUISTO: Steam

Resident Evil 2

Che remake signori! Rispettoso del passato ma comunque proiettato nel futuro, Resident Evil 2 ripropone la storia dell'originale leggermente ampliata, con un comparto grafico incredibile caratterizzato da ambientazioni realizzate ex-novo. Assolutamente da avere. Recensione Resident Evil 2

Ace Combat 7: Skies Unknown

Una serie storica che ritorna in pompa magna anche su PC Windows tramite Steam. A metà tra un simulatore di volo e un arcade, Ace Combat 7 saprà divertirvi con una campagna a difficoltà crescente, da rigiocare più volte per sbloccare tutti i velivoli, e con il suo comparto multigiocatore. Recensione Ace Combat 7: Skies Unknown ACQUISTA: Steam

Sunset Overdrive

Recuperare questa perla è d'obbligo se siete appassionati di action game, specialmente considerato il prezzo di lancio della versione PC sbarcata anche su Steam gli ultimi giorni di novembre: appena 19,99€. ACQUISTO: Steam

Shadow of the Tomb Raider

Bellissimo da vedere, specialmente su PC, e sopratutto divertente da giocare. Lara è tornata, nel capitolo probabilmente più cupo di questa trilogia reboot iniziata nel 2013. Se avete giocato i due precedenti non lasciatevelo sfuggire. Recensione Shadow of the Tomb Raider ACQUISTO: Amazon

Monster Hunter World

Potremmo definirlo senza troppe remore il miglior Monster Hunter di sempre, e finalmente è disponibile anche per PC tramite Steam. Date un'occhiata alla nostra review! Recensione Monster Hunter World ACQUISTO: Steam

State of Decay 2

Survival horror, sandbox, gioco di azione: State of Decay 2 rientra in tante categorie, e propone un'esperienza rivisitata e ampliata rispetto al primo capitolo. Qualche glitch grafico non vi impedirà di divertirvi a gestire la vostra comunità in un mondo post-apocalittico invaso da zombie. Recensione State of Decay 2 ACQUISTO: Microsoft Store

Dead Cells

"Basta con la pixel-art!", un'affermazione sempre più frequente ma che per fortuna non si applica a Dead Cells. Una perla tutta indie, tra i migliori giochi di questo 2018, fonde vari generi in un contesto 2D curatissimo. Da avere nella propria collezione! Recensione Dead Cells ACQUISTO: Steam

Dark Souls Remastered

Il ritorno di un capolavoro. Forse non sarà il miglior capitolo della saga, ma è comunque il capostipite che tra l'altro ha dato il via ad un genere videoludico a sé stante, i così detti Souls-Like. Se avete il primo capitolo su Steam forse vi merita aspettare un calo di prezzo per accaparrarvelo. Recensione Dark Souls Remastered ACQUISTO: Steam

Cuphead

Uno dei protagonisti della scena videoludica del 2017. Da tenere in considerazione non solo per il meraviglioso stile grafico o per la colonna sonora, ma anche per un gameplay frenetico che offre sempre nuove sorprese. ACQUISTO: Steam

Quantum Break

Non è certo uno dei più recenti tra quelli presenti in questa lista, ma considerato che è facile recuperarlo a prezzi stracciatissimi è da tenere in seria considerazione. Recensione Quantum Break ACQUISTO: Microsoft Store

Prey

Una perla videoludica che purtroppo è passata un po' inosservata. Prey è un'esperienza che include nelle meccaniche di gioco vari generi, tra cui RPG, azione, sparatutto e survival horror. La stazione spaziale teatro degli eventi è un dedalo incredibile in cui perdersi e terrorizzarsi. Recensione Prey ACQUISTO: Amazon

NieR: Automata

Premiato dalla critica e apprezzatissimo dal pubblico pagante. NieR: Automata è un gioco di azione con meccaniche RPG da non lasciarsi sfuggire, complici anche tanti momenti memorabili all'interno della trama e una colonna sonora al top. Recensione NieR: Automata ACQUISTO: Steam

Resident Evil 7 + DLC

Il recente lancio di due nuovi DLC (piuttosto rilevanti per la storia) e l'arrivo della Gold Edition ci offrono una scusa in più per acquistare Resident Evil 7, il nuovo capitolo della saga survival horror di Capcom che sposta la sua visuale in prima persona. Recensione Resident Evil 7 ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi PC Corse

Chi si concentra prevalentemente sui giochi di corse spesso preferisce appoggiarsi al PC come piattaforma di riferimento. E ovviamente non mancano i titoli di qualità , compresi quelli della serie Forza editi da Microsoft.

GRID Legends

A dispetto di una modalità storia con poco mordente, GRID Legends è un buon titolo di corse arcade con un'offerta contenutistica ulteriormente estesa rispetto al passato (22 location, 100 auto) e un sistema di guida responsivo, leggero e incline alla derapata. Recensione GRID Legends

Forza Horizon 5

Una semplice domanda: avete una Xbox? Se la risposta è sì acquistate Forza Horizon 5. È "IL" gioco di corse per eccellenza. Tonnellate di vetture, gare su gare, un'ambientazione gigantesca, possibilità di personalizzazione di difficoltà, delle auto stesse e tanto, tantissimo altro. Ed è incluso nel Game Pass. Più di così non si poteva fare. ACQUISTATELO! Recensione Forza Horizon 5

DiRT 5

"Il rally è di tutti": è più o meno su questo concetto che si basa la serie DiRT. Questo perché il simulatore di rally in questione riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di giocatore, sia al principiante che a chi cerca invece una vera e propria sfida. Recensione DiRT 5 ACQUISTO: Steam

F1 2022

Codemasters, stavolta sotto l'ala protettiva di EA, si è messa davvero di impegno per migliorare i già ottimi predecessori della serie, sfornando un capitolo ancora più completo e divertente. Un must have per gli appassionati di Formula1.

Wreckfest

Caciarone, ignorante al punto giusto, è il vero erede spirituale di Destruction Derby. La fisica è ben simulata, ma non vi aspettate troppo realismo, specialmente se decidete di gettarvi in arena contro 40 autobus scolastici! ACQUISTO: Steam

The Crew 2

Mettiamo le mani avanti: non è un gioco perfetto. Non vuole assolutamente essere un simulatore, quanto più un arcade open world che offre un estremo grado di libertà al giocatore. Inoltre ci aspettiamo che migliori molto con il tempo grazie agli aggiornamenti di Ubisoft. Detto questo, prima di considerarne l'acquisto leggete la nostra recensione. Recensione The Crew 2 ACQUISTO: Steam

MotoGP 21

Un titolo dedicato al campionato Motomondiale realizzato in Italia dalla software house Milestone che farà la gioia degli amanti a due ruote. Ci sono anche i campionati Moto2 e Moto3. Sicuramente il titolo più completo per quanto riguarda le corse motociclistiche.

Forza Motorsport 7

Se volete unire spettacolarità a meccaniche molto più simulative della sua controparte "Horizon", allora Forza Motorsport è una scelta praticamente obbligata su PC. Godibilissimo in 4K e magari a fianco di un bel volante. Recensione Forza Motorsport 7 ACQUISTO: Microsoft Store

Need for Speed: Payback

Need for Speed Payback è la più recente incarnazione della celebre serie di corse firmata EA. Un gigantesco open world da esplorare, una storia in stile Fast and Furious e tantissimi contenuti di gioco fortunatamente ben più accessibili di prima grazie ad alcuni accorgimenti introdotti successivamente al lancio. Recensione Need for Speed Payback ACQUISTO: Amazon

Project CARS 3

Bandai Namco e la software house Slightly Mad Studios propongono il terzo seguito del loro simulatore di guida, che propone un modello di pilotaggio ricco di variabili godibile sia con controller che con un bel volante. Per chi preferisse invece l'esperienza si fa molto più arcade. Il comparto grafico su PC è decisamente migliore che su console. Recensione Project Cars 3 ACQUISTO: Steam

Redout: Lightspeed Edition

Orgoglio tutto italiano, Redout è il modo migliore di vivere un'esperienza di gioco in stile WipEout anche su PC Windows. Non manca il supporto alla realtà virtuale, e come se non bastasse è venduto a un prezzo praticamente stracciato. Recensione Redout ACQUISTO: Steam

Assetto Corsa

Un altro orgoglio tutto italiano. Assetto Corsa è IL simulatore di guida per PC Windows. Gli appassionati lo riconoscono quasi all'unanimità come uno dei migliori nel suo genere, e anche in questo caso se avete un volante guadagna tantissimo. Recensione Assetto Corsa ACQUISTO: Steam

Migliori Giochi PC Sport

Questa sezione potrebbe tranquillamente essere accorpata a quella dei giochi di corse, ma giusto per fare un po' di distinzione ecco alcuni titoli riguardanti prevalentemente il mondo del calcio.

FIFA 23

L'edizione 2023 porta con sé una serie di limature che non vanno propriamente a stravolgere quanto visto l'anno scorso. Se siete in cerca di novità però ci sono la modalità Volta e Pro Club, molto carine! E poi c'è anche la possibilità di giocare con la FC Richmond di Ted Lasso.

Riders Republic

Un'avvolgente e costante atmosfera di festa pervade Riders Republic, che si erge sull'esperienza maturata da Steep e The Crew 2 per dare agli amanti degli sport estremi ciò che meritano, un titolo spassoso, versatile, funzionale e pieno di contenuti. Lecito confidare in un supporto post-lancio degno di Ubisoft, che possa smussare le criticità e renderlo duraturo e sempre fresco. Recensione Riders Republic

ACQUISTO: Ubisoft

Football Manager 2022

Football Manager 2022 non è una sorpresa, ma l'ennesima conferma. Anche per quest'edizione, il titolo manageriale calcistico di Sports Interactive non si snatura, non insegue le mode del tempo. Prosegue, invece, sul percorso della piena maturità, aggiungendo ancora più elementi al suo già ricchissimo sistema di gioco. Andiamo dunque a vedere da vicino le 5 principali novità, alcune delle quali molto importanti per tutti gli allenatori virtuali. Recensione Football Manager 2022

PGA Tour 2K21

Il punto di riferimento per gli appassionati di golf? Sin da quando EA ha abbandonato il settore c'è 2K Games a cercare di soddisfarli. E questo PGA Tour 2K21 fa di tutto per accontentare sia chi è in cerca di un vero e proprio simulatore di golf, sia invece chi cerca un'esperienza sfidante ma comunque dai toni più arcade. Approfondimento PGA Tour 2K21 ACQUISTO: Steam

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions non solo si distingue per essere una trasposizione videoludica di un manga dalla fedeltà maniacale, ma si pone anche come un buon calcistico arcade per tutti i palati, con una sua solida identità. Al netto di alcuni difetti, tra cui delle animazioni migliorabili e un dribbling macchinoso ma digeribile, il ritorno di Holly e Benji brilla e splende come non aveva mai fatto prima d'ora. Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions ACQUISTO: Steam

AO Tennis 2

AO Tennis 2 vuole intrufolarsi tra i giganti del videogioco sportivo e diventare il punto di riferimento per lo sport con la racchetta. Lo fa con un seguito incrementale, che rilancia con impegno il gioco originale, migliorandone ogni singolo elemento. Recensione AO Tennis 2 ACQUISTO: Steam

NBA 2K23

A dare retta alle recensioni su Steam non sembra un gioco al top, ma nel nostro caso l'esperienza complessiva non è stata così malvagia (la recensione è basata sulla versione PC). Le piccole migliorie rispetto alle edizioni precedenti non sono molte, ma si fanno apprezzare. La possibilità di affrontare il gameplay da prospettive differenti e le infinite modalità a contorno danno un'estrema libertà al giocatore, cosa che aumenta a dismisura la longevità di questo titolo. Recensione NBA 2K23 ACQUISTO: Steam

eFootball PES 2021

PES 2021 è un così detto Season Update del capitolo 2020. Ritroviamo quindi lo stesso motore grafico, qualche lieve novità lato gameplay e ovviamente tutte le squadre, le rose e i campionati aggiornati. Il prezzo è di gran lunga inferiore, sopratutto se possedete una copia di PES 2020. Nel caso non voleste spendere c'è eFootball 2022 che ne raccoglie l'eredità . Le recensioni Steam però sono pesantamente negative. Recensione PES 2021

ACQUISTO: Steam

Migliori Giochi PC RPG

I giochi di ruolo nascono su PC: ci sono tutta una serie di titoli, come quelli appartenenti alla saga di Baldur's Gate, che hanno letteralmente fatto la storia del genere. E proprio su PC si trovano alcune perle (come Divinity: Original Sin 2) da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Persona 5 Royal Fermate tutto: siete appassionati di JRPG? Vi piacciono i combattimenti a turni? Cercate un'esperienza originale e davvero ruolistica? Allora non indugiate oltre e acquistate Persona 5 Royal, l'edizione al top di Persona 5 tradotta anche in italiano. Recensione Persona 5 Royal ACQUISTO: Steam

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Il remake di Final Fantasy VII è disponibile anche su PC. Il prezzo però è salato, e i requisiti per giocarlo sono piuttosto alti. Se non avete problemi ad affrontare questi due fattori, vi troverete di fronte una gran bella riedizione, con meccaniche più affini ai videogiochi moderni. ACQUISTO: Steam

V Rising

Impossibile descrivere V Rising con poche parole. C'è chi lo ha definito il perfetto incrocio tra Valheim, Rust e Diablo, e non ci sentiamo di dargli tutti i torti. Si interpreta un vampiro che deve recuperare il potere di un tempo, costruendo il proprio castello e abbattendo prede sempre più ambite, magari a fianco di amici in server dedicati. Recensione V Rising

ACQUISTO: Steam

Mass Effect Legendary Edition

Una delle saghe Action RPG più belle di sempre torna alla ribalta su PC con una collection rimasterizzata. Oltre a comprendere tutti i DLC (per Mass Effect 2 e 3), dispone di una versione migliorata del primissimo capitolo. Imperdibile anche per chi se l'è goduta all'epoca. Recensione Mass Effect Legendary Edition

Curse of the Dead Gods

Curse of the dead Gods a primo acchito sembrerebbe l'ennesimo Diablo-like. Il realtà il gioco firmato Passtech Games e pubblicato da Focus Home Interactive nasconde, si fa per dire, meccaniche roguelike davvero niente male. Alla base di tutto c'è l'esplorazione di un tempio maledetto, solo che più avanzate e più la maledizione che lo permea vi entra nelle ossa. ACQUISTO: Steam

Cyberpunk 2077

Allo stato attuale delle cose, il PC è la miglior piattaforma per potersi godere Cyberpunk 2077 al pieno delle sue possibilità . L'aspetto grafico è a dir poco incredibile, con modelli dei personaggi, delle vetture e dei paesaggi a dir poco caratteristici. Il gameplay mescola elementi RPG, visti i vari rami di talenti da selezionare e le abilità Cyberware che rallentano il tempo per essere eseguite, ad altri più da sparatutto in prima persona. La storia è ricca di colpi di scena, ed è collegata a doppio filo a quella del gioco di ruolo cartaceo da cui il lavoro di CD Projekt RED prende ispirazione. Per non parlare delle quest secondarie, altrettanto profonde e azzeccate. Recensione Cyberpunk 2077

ACQUISTO: GOG.com

Baldur's Gate 3

Vi avvisiamo sin da subito: potrebbe essere prematuro acquistarlo. Il gioco si trova attualmente in Accesso Anticipato. È quindi privo della lingua italiana, e come se non bastasse mancano buona parte della campagna, alcune razze e altre caratteristiche che ci saranno nella versione finale. È pur vero che anche quanto offerto dall'Accesso Anticipato merita comunque il vostro tempo. Probabilmente è la cosa più simile ad una sessione completa di Dungeons & Dragons trasposta in tre dimensioni. Recensione Baldur's Gate 3 EA

ACQUISTO: Steam

Minecraft Dungeons

Un action RPG sulla falsa riga di Diablo proiettato nel simpaticissimo mondo di Minecraft. Si affrontano i classici mostri di Minecraft in livelli a difficoltà crescente, sfruttando personaggi le cui abilità dipendono strettamente dall'equipaggiamento. Si può giocare anche in 4 in locale, basta avere 4 controller! Non vi aspettate una longevità degna di un tripla A però, d'altronde stiamo pur sempre parlando di un gioco il cui prezzo di listino ammonta a 19,99€. Recensione Minecraft Dungeons

Disco Elysium

Un RPG davvero UNICO che potete giocare solo ed esclusivamente su PC. C'è però un grosso scoglio: tonnellate su tonnellate di dialoghi e righe di testo da leggere solo ed esclusivamente in inglese. Nel gioco interpretiamo un detective immerso in un open world davvero particolare con un altrettanto particolare sistema di skill e di crescita del personaggio. La visuale è isometrica. Steam

The Outer Worlds

Fateci capire: avete un PC gaming, siete appassionati di giochi di ruolo e ancora non avete comprato The Outer Worlds?! A parte gli scherzi, se i giochi alla Fallout vi piacciono, e non poco, The Outer Worlds è davvero un acquisto obbligato. Le meccaniche sono molto simili, con qualche gradita aggiunta, e la cornice di gioco e la storia sono completamente inedite. Recensione The Outer Worlds

ACQUISTO: Epic Games Store

Children of Morta

Children of Morta omaggia la pixel art e gli Action RPG alla Diablo, aggiungendo dinamiche diverse dal solito (per non scadere appunto nel solito Action RPG alla Diablo) e un grado di difficoltà sufficientemente alto da attirare chi è in cerca di una sfida diversa dal solito. Recensione Children of Morta

ACQUISTO: Steam

Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered

Se ben sette anni fa non avete avuto modo di giocarci grazie a Bandai Namco potrete mettere le mani su questo delizioso RPG realizzato da LEVEL-5 e dallo Studio Ghibli (lo stesso del maestro Miyazaki). Non ci sono grandi novità rispetto all'originale, ma il fatto è che già sette anni fa era stato svolto un ottimo lavoro. Recensione Ni No Kuni Remastered

ACQUISTO: Steam

Pathfinder: Kingmaker

Pathfinder: Kingmaker è un gioco difficile, solo in lingua inglese e per certi versi anche di nicchia. Sì, ma nel suo campo, ovvero i giochi di ruolo ispirati alle controparti cartacee, offre una delle esperienze di gioco più fedeli possibili alle regole a cui è appunto ispirato. Recensione Pathfinder: Kingmaker

ACQUISTO: Amazon

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta

Finalmente torna Dragon Quest in occidente, e sbarca anche su PC tramite Steam! Il livello di difficoltà non è dei più impegnativi, ma in quanto a longevità , divertimento e lato artistico siamo veramente al top. Recensione Dragon Quest XI

ACQUISTO: Steam

Vampyr

Dagli autori di Life is Strange, Vampyr è un gioco alquanto peculiare e non esente da difetti. Una volta che entrate nelle dinamiche di gioco però, sarà difficile uscirne. Recensione Vampyr

ACQUISTO: Amazon

Pillars of Eternity II: Deadfire

Fan degli RPG stampo classico in stile Baldur's Gate a rapporto! Pillars of Eternity II: Deadfire è un gioco incredibile sotto un sacco di punti di vista. Dialoghi ramificati, un ottimo motore grafico, dinamiche di combattimento vecchio stile, un'interfaccia quasi impeccabile e completa traduzione in italiano. Da tenere seriamente in considerazione. Recensione Pillars of Eternity II

ACQUISTO: Steam

Ni No Kuni 2

Se ci riconoscete il tocco di Miyazaki non siete andati lontano dalla verità . Ni No Kuni 2 è una gigantesca fiaba interattiva, con un enorme open world, meccaniche di gioco complesse e stratificate e una longevità particolarmente elevata. Recensione Ni No Kuni 2

ACQUISTO: Steam

Divinity: Original Sin 2 - Definitive edition

Per quanto ci riguarda potreste anche fermarvi qui: Divinity: Original Sin 2 è il miglior gioco di ruolo uscito nel 2017, e rimarrà con buona probabilità a lungo tra i nostri preferiti del genere. Nella nostra recensione lo abbiamo anche descritto come una sorta di Baldur's Gate sotto steroidi. Ora è anche tradotto in italiano. Recensione Divinity: Original Sin 2

ACQUISTO: Steam

Kingdom Come: Deliverance

Un gioco E-N-O-R-M-E che forse, proprio per la sua natura, riuscirete a godervi maggiormente su PC che altrove. Non è perfetto, ma il suo successo (oltre 1 milione di copie vendute) e la serietà degli sviluppatori gli permetteranno di evolversi nel corso dei mesi. Definirlo simulatore di vita medioevale o "Skyrim nel medioevo" non gli rende giustizia. Recensione Kingdom Come: Deliverance

ACQUISTO: Amazon

South Park: Scontri Di-Retti

La serie di giochi di ruolo di South Park continua anche senza il supporto di Obsidian. Ciò nonostante il nuovo capitolo mantiene intatta l'irriverenza della serie animata introducendo nuove e divertenti meccaniche di gioco. Recensione South Park: Scontri Di-Retti

ACQUISTO: Steam

Hand of Fate 2

Un titolo davvero particolare che mischia le meccaniche di un gioco da tavolo con quelle dei giochi di ruolo e dei titoli di azione. Forse troppo accentuata la componente "fortuna", ma nulla di così trascendentale. Recensione Hand of Fate 2

ACQUISTO: Steam

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Un gioco di ruolo di altri tempi: il comparto grafico è datato, ma l'offerta videoludica è a dir poco enorme, anche grazie alla versione Dark Arisen comprensiva di elementi aggiuntivi. Recensione Dragon's Dogma: Dark Arisen ACQUISTO: Steam

Final Fantasy XV - Windows Edition

Final Fantasy XV di Square Enix sbarca infine anche su PC. I requisiti hardware sono particolarmente esosi, ma sarete ripagati da un immenso open world e da dinamiche di gioco in stile Action RPG particolarmente divertenti. Attenzione però, i vecchi fan della saga troveranno un'esperienza completamente diversa. Recensione Final Fantasy XV ACQUISTO: Steam

Bombslinger

Non è propriamente un gioco di azione, e non lasciatevi ingannare dalle immagini: non è neanche un clone di Bomberman. Bombslinger ha una sua identità, e saprà divertirvi con la giusta dose di tattica e azione. Recensione Bombslinger ACQUISTO: Steam

The Witcher 3

In questo caso c'è ben poco da dire. Recuperate al volo la Game of The Year edition comprensiva di tutti i DLC e gettatevi in questo incredibile mondo fantasy. Non ve ne pentirete! ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi PC Online

Il PC come piattaforma gaming eccelle nel genere degli strategici e anche in quello dei giochi online, specialmente se competitivi. Ecco quindi una carrellata dei migliori attualmente in circolazione.

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision Blizzard sviluppato da Infinity Ward. Si propone come seguito del Modern Warfare del 2019 nonché come reboot di quello del 2007. La campagna è a dir poco spettacolare, ma occhio: vi conviene avere hardware adeguato. Il comparto multiplayer come al solito offre una valanga di contenuti. ACQUISTO: Steam

Rainbow Six Extraction

Ben diverso per dinamiche dal suo parente prossimo, Rainbow Six: Siege, è basato sull'Operazione Chimera apparsa in quest'ultimo. Qui si coopera con altri due giocatori affrontando unicamente l'intelligenza artificiale del gioco, e non vi aspettate un livello di difficoltà permissivo. Gli archei, un mix di alieni e parassiti, saprà mettervi a dura prova in livelli cittadini ambientati negli Stati Uniti. Recensione Rainbow Six Extraction ACQUISTO: Epic Games Store

Halo Infinite Multiplayer

È gratuito e separato dalla modalità campagna (a pagamento). Ed è diventato subito uno degli sparatutto online più apprezzati e giocati del momento. Il ritmo di gioco è diverso dai classici sparatutto in stile CoD o Battlefield, ed è proprio per questo che potrebbe piacervi. Download: Steam

GTFO

Il Dark Souls degli sparatutto co-op? Forse: in ogni caso GTFO non è il solito co-op da affrontare con leggerezza. Servono anche tanta furtività e strategia. Le recensioni su Steam sono estremamente positive, il che non guasta mai. ACQUISTO: Steam

Back 4 Blood

Back 4 Blood è il degno erede di Left 4 Dead. Piccole modifiche qua e là alla formula originale gli permettono di risultare nuovo e moderno senza sacrificare le emozioni dell'esperienza storica. Un maggiore sforzo creativo nella realizzazione di nuovi mostri e di una manciata di livelli in più lo avrebbero reso ancora migliore. Così com'è, è un titolo che gli amanti della cooperazione non devono assolutamente perdere. Recensione Back 4 Blood

ACQUISTO: Steam

MORDHAU

Un team di sviluppo indipendente ha sfornato una vera e propria perla. Immaginate una sorta di Battlefield all'arma bianca proiettato nel medioevo. Non è certo il primo esponente del genere, ma sa il fatto suo. Ah, e costa anche poco! Recensione MORDHAU

ACQUISTO: Steam

The Division 2 + Warlords of New York

The Division non era assolutamente un brutto gioco. Aveva dei problemi, e Ubisoft li ha presi di petto e ha sfornato un secondo capitolo decisamente migliorato sotto quasi tutti i punti di vista. Se vi piace il genere è un must have. Nel 2020 poi è arrivato Warlords of New York, una corposa espansione che aggiunge ulteriore carne al fuoco. Recensione The Division 2

Recensione Warlords of New York

Apex Legends

Nel momento in cui aggiungiamo questo gioco alla lista ha raggiunto l'incredibile soglia dei 50 milioni di giocatori registrati. Un vero e proprio successo per il battle royale firmato Respawn Entertainment ed Electronic Arts, tanto da spiazzare i giocatori di Fortnite e avvicinare anche chi odia i battle royale al genere. ACQUISTO: Origin

Battlefield V

Difficile non consigliare un Battlefield su PC. La nostra recensione è stata scritta dopo un'ampia prova del gioco su PC Windows: spettacolare, catastrofico e incentrato più che mai sul gioco di squadra, e ci sono ancora tanti contenuti che devono arrivare! Recensione Battlefield V

ACQUISTO: Amazon

Sea of Thieves

Nella nostra recensione ha preso un voto inferiore ad 8, ma è un'esperienza davvero peculiare che almeno una volta va sperimentata. A tal proposito potete abbonarvi a Game Pass (9,99€ per un mese) e godervelo nella sua interezza. Recensione Sea of Thieves

ACQUISTO: Microsoft Store

Warhammer: Vermintide 2

Il primo capitolo si era già dimostrato all'altezza: un co-op per 4 giocatori immerso nella cornice fantasy di Warhammer. Questo secondo capitolo migliora ulteriormente quanto visto nel precedente. Dannatamente divertente e anche bello da vedere (occhio ai requisiti però!). ACQUISTO: Steam

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

"Questo è BATTLE ROYALE": gli sviluppatori di questo shooter last-man-standing non si aspettavano certo questo successo quando lo hanno lanciato in early access su Steam. Ha raggiunto persino i 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente! ACQUISTO: Steam

Fortnite: Battaglia Reale

Se siete attirati dalle Battle Royale in stile PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ma al momento non siete disposti a investirci soldi, c'è sempre l'alternativa gratuita di Epic Games, uno spin-off di Fortnite davvero niente male. ACQUISTO: Epic Games Store

Quake Champions

Quake è sinonimo di arene online (e di rage quit), e Quake Champions è semplicemente la nuova incarnazione dello sparatutto online che ha fatto la storia. Al momento è in early access, ma non per questo dovreste tirarvi indietro. ACQUISTA: Steam

Rocket League

Mischiare calcio e automobili, proiettare il tutto in un contesto futuristico, aggiungere componenti online: una ricetta a primo acchito semplice ma che funziona perfettamente. Rocket League è un must-have per quanto riguarda l'online gaming su PC. ACQUISTA: Steam

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2 dà il meglio di sé su PC Windows, un po' per l'incredibile dettaglio grafico raggiunto (i boschi di Endor vi lasceranno a bocca aperta), un po' perché giocarci con mouse e tastiera regalerà gioie. Bellissima anche se corta la campagna, ma la vera esperienza è online. Recensione Star Wars Battlefront 2

ACQUISTA: Amazon

Migliori Giochi PC Avventura

Il PC per quanto riguarda il genere delle avventure è avvantaggiato poiché gli sviluppatori indie, che proprie nel genere delle avventure sono particolarmente attivi, sfornano talvolta delle vere e proprie perle che, almeno inizialmente, rimangono confinate a Steam.

DREDGE Un'avventura davvero, davvero particolare, come d'altronde tanti altri titoli che popolano questa sezione. DREDGE è un'avventura di pesca che nasconde tanti segreti. Di base dovremo pilotare il nostro peschereccio e vendere i pesci alla gente del posto, in modo da completare missioni e scoprire qualcosa in più sul misterioso passato dei luoghi che visiteremo. Ma attenzione ai pericoli e alle misteriose creature che si aggirano di notte. ACQUISTO: Steam

Pentiment Pentiment è un gioco estremamente atipico, realizzato quasi più per divertimento o per sfida che per essere uno dei top seller della stagione. Ci troviamo durante il XVI secolo nel Sacro Romano Impero, per la precisione in Alta Bavaria. Il gameplay è quello tipico delle avventure punta e clicca, ma il modo in cui è stata realizzata è davvero unico. Leggete il nostro approfondimento! Ah, e costa pochissimo, oltre ad essere incluso nel Game Pass. Approfondimento su Pentiment ACQUISTO: Steam

A Plague Tale: Requiem

Seguito del capitolo Innocence del 2019, A Plague Tale: Requiem è un'avventura meravigliosa, caratterizzata da una direzione artistica al top e da meccaniche stealth ulteriormente migliorate ed ampliate. Peccato giri solo a 30 frame al secondo su PS5, ma riesce comunque a stupire. ACQUISTO: Steam

Return to Monkey Island

Se non conoscete Monkey Island purtroppo è quasi inutile approcciarsi a questo capitolo. Se invece siete cresciuti con le avventure di Guybrush Threepwood e se anche il solo sentirlo nominare vi fa fischiettare la meravigliosa colonna sonora, sappiate che il 2022 va celebrato come l'anno in cui è uscito il capitolo finale dell'avventura punta e clicca più amata di sempre. ACQUISTO: Steam

Stray

Le avventure cyberpunk del gatto di Stray hanno già stregato letteralmente milioni di giocatori. Si tratta di un'avventura in terza persona in cui controlleremo appunto un gatto, rapportandoci agli ambienti e ai puzzle esattamente come farebbe un gatto. Molto, molto carino, un po' lineare ma perfetto per il genere delle avventure. ACQUISTO: Steam

Syberia: The World Before

Syberia: The World Before torna a far battere i cuori degli appassionati di avventure grafiche con gli stessi ingredienti che hanno reso grande la saga. Dopo il mezzo flop del terzo capitolo, Microids ha fatto una scelta coraggiosa nell'affiancare Dana Roze a Kate Walker, creando una trama divisa su due binari paralleli che riesce a tenere attaccato il giocatore fino alla fine. Recensione Syberia: The World Before ACQUISTA: Steam

Kena: Bridge of Spirit

Kena: Bridge of Spirits è un gioco azzeccato, che sfrutta una veste grafica degna di un film di animazione e un gameplay forse non innovativo ma ben strutturato. Proprio il comparto grafico in combinazione con la colonna sonora e la narrazione lo rendono un'avventura che affronterete con gioia e, perché no, anche con una punta di commozione. Bello da vedere e semplice da giocare, Kena: Bridge of Spirits è uno di quei giochi con cui vorremmo intrattenerci più spesso. Non possiamo che consigliarvelo. Recensione Kena: Bridge of Spirits ACQUISTO: Epic Games Store

Lost in Random

Lost in Random è un'avventura originale, a cui piace sperimentare e snocciolare il suo universo gotico. Al netto dei limiti, la storia della ragazzina e del suo dado saprà rapirvi con tutti i suoi assurdi personaggi. Peccato per la poca profondità del divertente sistema di combattimento, che si spera venga espanso in un eventuale seguito. Recensione Lost in Random

Life is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors parla di empatia e agli empatici, e lo fa sotto le note di una bellissima colonna sonora. Forse i punti in comune con i precedenti capitoli sono fin troppi, ma è facile mettere da parte i ricordi per godersi una nuova, commovente storia, più interattiva che mai tra l'altro. Recensione Life is Strange: True Colors

Twelve Minutes

Giocare a Twelve Minutes è un'esperienza molto peculiare. Non perché ci mette davanti elementi mai visti prima – il loop temporale è un concetto già usato e abusato da giochi, film e serie TV; e lo stesso si può dire per le storie thriller con ambientazioni casalinghe – bensì perché unisce tali elementi in un gioco che prova a raccontare una storia complessa, in una maniera ancora più complessa. Recensione Twelve Minutes ACQUISTO: Steam

Psychonauts 2

Se siete giocatori vecchia scuola e avete amato il primo Psychonauts, amerete anche questo secondo capitolo. Le meccaniche intrecciano elementi tipici dei platform e dei giochi di azione, immergendovi in un'avventura folle che segna il ritorno degli psiconauti. Recensione Psychonauts 2 ACQUISTO: Steam

It Takes Two

It Takes Two è un videogioco cooperativo eccezionale, uno di quelli da custodire gelosamente sullo scaffale e nel cuore. Curato maniacalmente e dalla meraviglia costante, l'ultima fatica di Hazelight Studios è un'esplosione di creatività, un inno all'amore e al videogioco fatto con amore. Imperdibile. Recensione It Takes Two

Little Nightmares 2

I Tarsier Studios sono tornati con un secondo capitolo di Little Nightmares! Se avete giocato il primo probabilmente non ve lo sarete fatto sfuggire. Altrimenti sappiate che si tratta di una storia slegata dagli eventi del primo. Il nuovo "eroe" si chiama Mono ed è un ragazzino che si risveglia spaesato in una foresta: ha un sacchetto di carta in testa ed è attratto dagli schermi televisivi. Recensione Little Nightmares 2 ACQUISTO: Steam

The Medium

Un'avventura dai toni horror molto particolare. Sì perché in determinati momenti lo schermo si dividerà in due parti, mostrando la realtà nostra e quella "paranormale". Ci caleremo nei panni di una medium, che dovrà sfruttare le sue abilità psichiche per svelare i segreti di un hotel abbandonato. Occhio però alle performance PC: potrebbe servirvi una macchina piuttosto potente. ACQUISTO: Steam

Blacksad: Under the Skin

Blacksad: Under the Skin prende ispirazione diretta da una serie a fumetti che ha ormai quasi vent'anni alle spalle. La serie, così come il gioco, segue le vicende di John Blacksad, investigatore privato con fattezze feline che si ritrova sempre immerso in faccende poco chiare. Recensione Blacksad: Under the Skin ACQUISTO: Amazon

Trine 4: The Nightmare Prince

Sulle nostre pagine non abbiamo mai parlato approfonditamente di Trine, una delle poche saghe in grado di tradurre la fiaba in videogioco, sia nella veste grafica che nell'interattività. Questo quarto capitolo è comunque un buon punto di inizio per tutti. Recensione Trine 4 ACQUISTO: Steam

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence è una vicenda d'a29more fraterno, un viaggio nei meandri dell'orrore, una fuga dalle truppe dell'Inquisizione, mentre la peste divora la Francia pezzo dopo pezzo. Recensione A Plague Tale: Innocence ACQUISTO: Steam

GRIS

L'ultimo lascito del 2018 è una perla indie catturata dai ragazzi di Devolver Digital che, tra le altre cose, vanta una colonna sonora meravigliosa realizzata da un gruppo italiano. La durata non è il suo punto forte, e nemmeno il lato platform, ma da un punto di vista emozionale saprà darvi tantissimo. Recensione GRIS ACQUISTO: Steam

Life is Strange 2

Life is Strange è tornato, e se vi è piaciuto il primo capitolo non potete certo evitare questa nuova iterazione. Intimo, empatico e introspettivo, Life is Strange 2 narra con delicatezza l'essenza del legame fraterno e costella il racconto di tematiche d'umanità che, seppur alle volte frettolose, si rivelano capaci di donare diversi spunti di riflessione. Recensione Life is Strange 2 - Episodio 1 | Episodio 2 ACQUISTO: Steam

Remothered: Tormented Fathers

Un survival horror tutto italiano, il risultato di un lavoro svolto con amore, passione e soprattutto conoscenza del filone d'orrore, che stupisce anzitutto per la fattura estetica, e poi per lo stile della narrativa. Recensione Remothered: Tormented Fathers ACQUISTO: Steam

Hellblade: Senua's Sacrifice

Un'avventura particolarissima, il viaggio di un guerriero nella follia reso incredibilmente coinvolgente da un motore grafico al top e da una colonna sonora particolarmente azzeccata. Recensione Hellblade: Senua's Sacrifice ACQUISTO: Steam

Last Day of June

Se siete arrivati a questo punto della nostra lista avrete oramai capito che abbiamo un occhio di riguardo per le opere italiane, e Last Day of June non fa eccezioni. Un'avventura commovente, da vivere sulla propria pelle. Se amate il genere è un acquisto obbligato. Recensione Last Day of June ACQUISTO: Steam

Get Even

Da non confondersi con un gioco di azione o con uno sparatutto, Get Even è un prodotto estremamente peculiare, un'avventura con un finale intricato e particolarmente sorprendente che ci ha tenuti letteralmente incollati alla poltrona. Recensione Get Even ACQUISTO: Steam

What Remains of Edith Finch

Un'avventura tanto breve quanto intensa. Nei panni di Edith esploreremo l'enorme casa della famiglia Finch, in cerca di aneddoti sulla sua storia familiare e della spiegazione del perché è lei è l'ultima superstite del suo albero genealogico. ACQUISTA: Steam

Thimbleweed Park

Se avete vissuto l'epoca delle avventure LucasArt e simili correte ad acquistare Thimbleweed Park. Se non avete vissuto l'epoca delle avventure LucasArt e simili ma apprezzate il genere dei punta e clicca correte ad acquistare Thimbleweed Park. ACQUISTA: Steam

Oxenfree

Un thriller dai toni sovrannaturali e dal look piuttosto originale. Alex porta il suo nuovo fratellastro ad una festa su un'isola, e ovviamente ciò che poteva andare male va anche peggio. Costa poco, ma è solo in inglese. ACQUISTO: Steam

Migliori Giochi PC Platform e Casual

Forse su PC non arriva lo stesso numero di platform che su console, ma potete comunque recuperare alcune perle di non poco conto.

ARKANOID - ETERNAL BATTLE

Un grande classico dei videogiochi, uno di quelli che ha contribuito alla diffusione del media. Microids lo ripropone ovviamente in chiave moderna con un sacco di modalità. Si va da quella classica, Retro, che ci proietta in una vecchia sala giochi, a Eternal Battle, un modalità Battle Royale esclusiva con 25 giocatori. Per chi è invece in cerca di una sfida in solitaria c'è la modalità Neo, che espande il classico gameplay con tanti nuovi livelli, power-up, blocchi e varie sorprese. Acquisto: Steam

Ori and the Will of the Wisps

Un capolavoro senza sé e senza ma. Ori and the Will of the Wisps vi stringerà la mano e vi porterà lontano, nel caldo abbraccio di una fiaba che pregherete affinché non finisca mai. Questa è una di quelle avventure così rare, così belle, così sane, che vi faranno sentire fieri di essere videogiocatori. Recensione Ori and the Will of the Wisps ACQUISTO: Steam

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Al momento della stesura di questo articolo non è ancora stato reso disponibile su PC, ma arriverà su Steam nel Q1 2019. Monster Boy and the Cursed Kingdom non è né una pallida imitazione, né un omaggio alla saga. Questo è un Wonder Boy in Monster World dei giorni nostri, scevro solo della licenza originale. Consigliatissimo! Recensione Monster Boy and the Cursed Kingdom ACQUISTO: Steam

LEGO DC Super Villains

È un'avventura/gioco di azione pensato ovviamente per un pubblico più giovane, ma il gameplay ha più sfaccettature del previsto. Varie zone in stile open-world da esplorare, missioni secondarie, e un protagonista creato da voi stessi grazie all'editor integrato. Recensione LEGO DC Super Villains

ACQUISTO: Steam

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

C'è poco di cui discutere: Crash è un'icona del genere platform alla pari di personaggi come Mario. Grazie alla N. Sane Trilogy, sbarcata ufficialmente anche su PC Windows, potete godervi tutti e tre i capitoli della saga in 4K a 60 o più fps. Recensione Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ACQUISTO: Steam

Super Bomberman R

Per un lungo periodo è stata un'esclusiva Nintendo Switch. Solo di recente Konami lo ha pubblicato anche per altre piattaforme, PC compreso, permettendoci di gustare questo ottimo party game (non lo comprate solo per la campagna) in compagnia dei propri amici. Forse però conviene aspettare un calo di prezzo su Steam. Recensione Super Bomberman R

ACQUISTO: Steam

Ori and the Blind Forest

Edito direttamente da Microsoft, Ori and the Blind Forest è una di quelle piccole perle videoludiche a cui facevamo cenno all'inizio di questa sezione. Su Steam lo trovate a un prezzo davvero stracciato. ACQUISTO: Steam

Minecraft for Windows 10

Un altro di quei titoli di cui c'è poco da dire. Volete acquistare un sandbox? Acquistate Minecraft. Volete dare vita alle vostre fantasie? Acquistate Minecraft. Volete farlo in compagnia? Acquistate Minecraft. ACQUISTO: Microsoft Store

Voodoo Vince Remastered

Un'operazione di restauro che permette anche a chi non si è mai avvicinato al titolo di rigiocarlo anche su PC grazie a Steam. È un platform spassoso, con vari espedienti a livello gameplay che sapranno divertirvi. Recensione Voodoo Vince Remastered

ACQUISTA: Steam

Everything

Everything nella nostra recensione non è stato giudicato con un voto finale: è un'esperienza unica che non può essere giudicata con i medesimi canoni degli altri titoli. Recensione Everything

ACQUISTA: Steam

Migliori Giochi PC Strategia

Quando si tratta di strategici, i computer battono a mani basse le console. E infatti la stragrande maggioranza degli strategici a turni o in tempo reale sbarcano esclusivamente su PC!

Aliens: Dark Descent Fan di Alien a rapporto! Fate conto di giocare una sorta di XCOM 2, dove ovviamente avrete a che fare con un'infestazione di xenomorfi. Controllerete una squadra di marine, impartendo ordini strategici. L'unico vantaggio su cui potrete contare è la pausa tattica, utile anche a veder morire meglio il proprio team. ACQUISTO: Steam

Age of Wonders 4 Torna lo strategico fantasy 4X con un quarto capitolo ricco di contenuti. Più bello che mai da vedere, ci permetterà di plasmare i nostri seguaci mischiando gli archetipi fantasy. Gli sviluppatori lo definiscono come l'Age of Wonders più moddabile e ampliabile della serie. ACQUISTO: Steam

Company of Heroes 3 Non sarà innovativo o graficamente così avanzato, ma Company of Heroes rimane una garanzia per quanto riguarda gli strategici in tempo reale, e questo terzo capitolo non fa eccezioni. E poi uno dei principali teatri di guerra è il Mediterraneo, ovviamente sempre nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. ACQUISTO: Steam

Pharaoh: A New Era Nostalgici riunitevi! Avete speso giorni e giorni su Pharaoh anni e anni fa? Il mitico strategico gestionale è tornato, con una veste grafica rinnovata, oltre 50 missioni e più di 100 ore di gameplay. Il tutto è riproposto in 4K con una nuova interfaccia utente, qualche novità a livello gameplay e requisiti non troppo esosi. ACQUISTO: Steam

Marvel's Midnight Suns I fan Marvel lo adoreranno, per tutte le citazioni, per i tanti personaggi coinvolti, per i dialoghi ricchi di battute e, soprattutto, per i combattimenti così spettacolari e calzanti nonostante siano a turni. Anche chi ama un po' di tattica e di strategia si troverà subito a suo agio con le meccaniche di gioco. Gli autori sono quelli di XCOM 2. Recensione Marvel's Midnight Suns ACQUISTO: Steam

Two Point Campus Volete creare l'università dei sogni? O quella più pazza del mondo? Qualsiasi sia la vostra visione, con Two Point Campus potrà prendere vita. Il team di sviluppo è lo stesso di Two Point Hospital, il revival di Theme Hospital, uno dei più apprezzati del suo genere. Il prezzo non è affatto salato! ACQUISTO: Steam

Cult of the Lamb Un gioco impossibile da collocare in un solo genere. Un po' strategico, visto che si deve raccogliere risorse e costruire strutture, un po' roguelike, visto che si deve esplorare un mondo generato casualmente, e un po' gestionale, visto che di fatto si deve gestire la propria setta, diffondendo il verbo della divinità che ci ha aiutato. ACQUISTO: Steam

Dune: Spice Wars Al momenti è un accesso anticipato caratterizzato anche da un costo tutto sommato contenuto, ma la promessa è quella di espanderlo con tanti altri contenuti. Già così però, Dune: Spice Wars offre un'ottima esperienza strategica 4X con meccaniche in tempo reale ben congegnate. Se amate il mondo di Frank Herbert vi sentirete a casa. Recensione Dune: Spice Wars ACQUISTO: Steam

Total War: Warhammer III Un degno terzo capitolo della saga Total War dedicata all'universo di Warhammer. Scegliete una delle otto fazioni e dateci dentro in una delle mappe di gioco più grandi di sempre. Le dinamiche RPG dei generali sono ulteriormente accentuate, così come il numero di nuove unità e di meccaniche. Recensione Total War: Warhammer III

Crusader Kings III Ama, combatti, complotta e afferma la tua grandezza: un vero e proprio simulatore di regno medievale, ricco di attività, variabili e con un altissimo grado di rigiocabilità. Occhio però: non è adatto ai casual player. ACQUISTO: Steam

Inscryption

Inscryption fa quello che ogni buon indie dovrebbe fare: lascia da parte i mondi enormi e la grafica spaccamascella, ma si concentra su aspetti molto specifici, portandoli ai limiti della perfezione. Da una parte innova il panorama dei giochi di carte, con un gameplay solido e divertente. Dall'altra propone una storia pazzesca, che esce fuori dal gioco stesso, invade la nostra realtà, alza l'asticella per tutti i prossimi ARG che vorranno sfidarlo. Recensione Inscryption ACQUISTO: Steam

Ruined King: A League of Legends Story Da Riot Forge, l'editore che si occupa degli spin-off di Riot Games, arriva Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo a turni (molto, molto strategico) che ci proietta nell'universo del MOBA più giocato del mondo. Una storia avvincente che ci farà conoscere più a fondo personaggi chiave di LOL quali Miss Fortune, Akali e tanti altri. E non costa neanche molto! ACQUISTO: Steam

Age of Empires IV Age of Empires IV non tradisce le attese, anzi le conferma in maniera sin troppo diligente. Per i vecchi nostalgici della serie è un titolo imperdibile, perché ripropone le stesse meccaniche in maniera "rivista e corretta", con grafica e sonoro aggiornati e migliorati. Per le nuove generazioni, invece, potrebbe essere un gioco meno interessante, visto che manca una modalità che possa attirare chi non ha mai giocato un RTS. Recensione Age of Empires IV ACQUISTO: Steam

Gloomhaven La versione digitale di Gloomhaven farà la gioia dei fan del gioco da tavolo. Anche chi apprezza i giochi di ruolo a turni, gli strategici sempre a turni e, perché no, i giochi di carte, troverà pane per i propri denti. La longevità è a dir poco gargantuesca, e il tutto viene a costarvi una cifra affatto onerosa. Purtroppo però, il tutto non è disponibile in lingua italiana, e di cose da leggere (e da capire) ce n'è in quantità. Recensione Gloomhaven ACQUISTO: Steam

HUMANKIND Siete anche solo lontanamente fan della serie Civilization? Allora dovreste prenderlo seriamente in considerazione. Il genere è quello dei 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate), con mappa esagonale e struttura a turni. Un classico insomma che saprà intrattenervi davvero a lungo. Recensione HUMANKIND ACQUISTO: Steam

Loop Hero

Difficile da categorizzare. Potremmo averlo inserito nella sezione dedicata ai giochi di ruolo, ma Loop Hero rientra in svariati generi. Alla base c'è uno stile grafico antico e una dinamica che ci mette un po' a decollare. Se non vi fate però ingannare dall'aspetto scoprirete un gameplay profondo, che coniuga gestione delle risorse, scelta dell'equipaggiamento e addirittura il deck building con conseguenze talvolta anche drastiche sul vostro stile di gioco. Recensione Loop Hero ACQUISTO: Steam

Iron Harvest Nasce come progetto Kickstarter ed arriva, dopo una campagna di successo, su PC e Console. Se il gameplay può comunque risultare derivativo, l'ambientazione la lunghezza della campagna sono sufficientemente soddisfacenti da renderlo uno di quegli acquisti quasi obbligati agli appassionati del genere. In questo caso si tratta di uno strategico in tempo reale. Recensione Iron Harvest

Gears Tactics

Sbarca per il momento in esclusiva su Windows 10 ed è l'ultimo arrivo della grande famiglia Gears of War. Solo che stavolta si tratta di uno strategico a turni davvero niente male, caratterizzato da un gameplay stratificato, un comparto tecnico da vera tripla A e da una ottima longevità . A livello storico si colloca 12 anni prima di Gears of War, ma è comunque collegato con la trama principale. Come se non bastasse, è anche incluso nell'Xbox Game Pass. Recensione Gears Tactics

ACQUISTO: Steam

Tropico 6

Forse per alcuni aspetti strategici non è all'altezza dei predecessori, ma Tropico 6 per svariate ragioni mantiene alto il nome della serie. Non è un semplice gestionale che ci permette di costruire e gestire un'isola tropicale: c'è da stare dietro a tutta la parte politica, emanando leggi e cambiando la costituzione, dandosi da fare da un punto di vista diplomatico/economico e chi più ne ha più ne metta. Recensione Tropico 6

Thronebreaker: The Witcher Tales

Nostalgia di The Witcher 3? Thronebreaker potrebbe in parte fare al caso vostro. Il nuovo gioco di CD PROJEKT RED riprende le meccaniche di GWENT trasformandole in un'avventura singolo giocatore che vede protagonista la regina di Liria e Rivia, Meve. Le battaglie si trasformano in rapide e brutali partite a GWENT. Recensione Thronebreaker: The Witcher Tales

ACQUISTO: GOG

Two Point Hospital

L'erede spirituale di Theme Hospital è qui. Non ha la difficoltà del suo predecessore, e difficilmente riuscirà a mettervi veramente in crisi, ma è comunque un gestionale piacevole caratterizzato da un ottimo comparto grafico e da un'interfaccia di facile utilizzo. ACQUISTO: Steam

Frostpunk

A metà tra uno strategico e un gestionale, Frostpunk è una perla videoludica da tenere in seria considerazione. Edito da 11 Bit Studios (gli stessi di This War of Mine), vi mette nei panni del governatore di una cittadina di rifugiati in piena Era Glaciale. Tantissime variabili da tenere in considerazioni, unica pecca non è disponibile in italiano. Recensione Frostpunk

ACQUISTO: Steam

Jurassic Park Evolution 2

È arrivato il seguito dello strategico 3D del 2018. Vi aspettano una nuova campagna narrativa, doppiata dai membri del cast originale, un motore grafico rinnovato e tante altre novità. ACQUISTO: Steam

Surviving Mars

Un gioco per gli amanti puri della strategia: non c'è la lingua italiana e non c'è un tutorial. Potreste faticare all'inizio, ma l'ambientazione affascinante, le dinamiche di gioco e il motore grafico potrebbero regalarvi gioie. E il prezzo non è dei più elevati! ACQUISTA: Steam

StarCraft 2

Impossibile non suggerirvi questo grande classico firmato Blizzard che proprio ultimamente è stato persino rilasciato in formato gratuito dalla stessa software house. Se siete amanti del single player potete anche acquistare varie espansioni, ovviamente di altissima qualità . ACQUISTA: Battle.net

Halo Wars 2

Tra gli strategici che è possibile godersi su PC c'è anche quello dedicato all'universo di Halo, giunto (non troppo di recente) alla sua seconda incarnazione. Non mancano texture in 4K e supporto all'HDR. ACQUISTA: Microsoft Store

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Dawn of War III fa tesoro dei primi due capitoli, proponendo un gameplay che offre la mole di unità del primo e la gestione delle elité del secondo. Condite il tutto con una grafica spettacolare ed eccovi serviti un ottimo strategico sci-fi immerso nell'universo di Warhammer 40,000. Recensione Dawn of War 3

ACQUISTA: Amazon

Sid Meier’s Civilization VI

Il titolo dovrebbe essere già di per sé garanzia di qualità . La sesta incarnazione del celebre strategico a turni è un must-have, esattamente come i suoi predecessori. Ovviamente non mancano le novità e tante modalità online/multigiocatore. ACQUISTO: Steam

SpellForce 3

Non si è parlato abbastanza di questo ottimo strategico. SpellForce 3 unisce classiche dinamiche da strategico in tempo reale in stile Warcraft ad una gestione degli eroi in stile RPG con profonde dinamiche legate ad abilità , caratteristiche ed equipaggiamenti. Recensione SpellForce 3

ACQUISTA: Amazon

RIOT - Civil Unrest

A costo di diventare ripetitivi, anche RIOT è un orgoglio tutto italiano, un vero e proprio simulatore di rivolte popolari in cui si può controllare i rivoltosi o le forze dell'ordine che devono contenere appunto le manifestazioni. Il tutto è condito con una grafica pixel-art davvero deliziosa. ACQUISTA: Steam

Total War: WARHAMMER II

La serie Total War è un'altra garanzia quando si parla di strategici, stavolta in tempo reale. Uniteci l'incredibile universo fantasy di Warhammer, centinaia di unità su schermo e un motore grafico a dir poco sbalorditivo e vi abbiamo già fornito sufficienti scuse per acquistarne una copia. ACQUISTA: Amazon

Migliori Giochi PC Picchiaduro

Forse è un po' insolito giocare i picchiaduro su PC, ma nulla vieta di dotarsi di un buon pad e darsi a qualche bella scazzottata!

Street Fighter 6 Ve la buttiamo giù semplice: volete comprarvi un picchiaduro su PC? Comprate Street Fighter 6. È lo Street Fighter di tutti: tanto complesso da appagare il giocatore tecnico e competitivo, quanto dolce, accomodante, spassoso e versatile da solleticare il neofita. Recensione Street Fighter 6 ACQUISTO: Steam

Mortal Kombat 11 + Aftermath

La modalità storia, le novità a livello gameplay e le varie altre modalità di gioco rendono Mortal Kombat 11 un acquisto praticamente obbligato per gli appassionati di picchiaduro. Come se non bastasse, a fine maggio 2020 è uscita l'espansione Aftermath che introduce nuovi lottatori, mosse, skin e una modalità storia inedita. Recensione Mortal Kombat 11

Approfondimento su Aftermath

ACQUISTO: Steam

Soulcalibur VI

Un grande classico dei picchiaduro. Il nuovo capitolo sbarca anche su PC: una vera ventata di aria fresca, con un sistema di combattimento rivisitato e ampliato, un roster con nuovi e vecchi personaggi e un motore grafico degno di questi tempi. Recensione Soulcalibur VI ACQUISTO: Steam

Dragon Ball FighterZ

Bellissimo da vedere, divertentissimo da giocare: Dragon Ball FighterZ per fortuna non è sbarcato solo su console. E su PC potete anche mettere mano alle impostazioni grafiche, se le settate al minimo sembra di giocare a un picchiaduro in 16-bit! Recensione Dragon Ball FighterZ ACQUISTA: Steam

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans

Sì, un altro gioco italiano! Qui entra in gioco la nostalgia, la nostalgia per i film dell'iconico duo italiano e quella per i titoli degli anni '80/'90. Non sarà lunghissimo ma è dannatamente divertente, specie se giocato in coppia! ACQUISTO: Steam

Tekken 7

La grafica basata su Unreal Engine 4, il vasto roster con nuovi personaggi e vecchie conoscenze e le novità a livello gameplay lo rendono una scelta quasi obbligata per i fan della saga e per chi cerca un picchiaduro rapido e frenetico. Recensione Tekken 7

ACQUISTO: Amazon

Injustice 2

Se già Injustice: Gods Among Us ci aveva divertito un bel po' anche su PC, aspettate di provare con mano Injustice 2! I NetherRealm Studios sono oramai dei professionisti del settore, e questo secondo capitolo ne è la testimonianza diretta. La longevità è poi alle stelle anche grazie alla modalità Multiverso. Recensione Injustice 2

ACQUISTO: Steam

Street Fighter V

Un altro gioco che non dovrebbe richiedere troppe presentazioni. La versione PC (anche fisica) si trova a prezzi stracciati, ed è particolarmente consigliato dotarsi di un controller. ACQUISTA: Amazon

Giochi PC

Ogni mese si susseguono le uscite di videogiochi per le varie piattaforme attualmente disponibili (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) e non sempre è facile districarsi in questo mercato così denso di titoli. Da questa esigenza nasce la nostra selezione dei migliori giochi PC attualmente acquistabili online e nei negozi fisici per aiutarvi nella scelta. La lista verrà aggiornata ogni mese con i nuovi arrivi meritevoli della vostra attenzione.

Visto proprio l'affollamento di giochi in uscita ogni mese, per la nostra lista dei migliori videogiochi per PC abbiamo deciso di selezionare solamente titoli da noi recensiti su SmartWorld che però sono riusciti ad ottenere voti superiori o uguali a 8 su 10, o comunque videogiochi la cui qualità è riconosciuta sia dal grande pubblico che dalla stampa specializzata. Per ogni gioco presente nella lista aggiornata vi proponiamo una rapida panoramica su cosa offre, i link diretti alle nostre recensioni e i link all'acquisto su canali di vendita quali Amazon, Steam e Microsoft Store.

I giochi sono di seguito raggruppati per genere di appartenenza. Se avete ancora dei dubbi su quale titolo acquistare, vi aspettiamo nella sezione commenti al termine dell'articolo o sul nostro gruppo Facebook.

Come scegliamo i giochi?

Come già accennato, scegliamo i giochi da inserire nella lista in base a quelli da noi recensiti, selezionando solo quelli che hanno ricevuto un voto uguale o superiore a 8 su 10, o titoli di cui comunque siamo sicuri a riguardo della loro qualità complessiva. Quali sono i punti che ci convincono ad assegnare valutazioni superiori ad 8? Trama : a meno di rare eccezioni (titoli sportivi o simili), la trama è uno dei punto essenziali del gioco. Di solito tendiamo a valutarla in relazione anche ad eventuali capitoli precedenti o comunque a giochi appartenenti allo stesso genere.

: a meno di rare eccezioni (titoli sportivi o simili), la trama è uno dei punto essenziali del gioco. Di solito tendiamo a valutarla in relazione anche ad eventuali capitoli precedenti o comunque a giochi appartenenti allo stesso genere. Longevità : un fattore particolarmente delicato. Ci sono giochi brevi ma comunque particolarmente incisivi, o titoli fatti per durare e per intrattenerci per ben più di una manciata di ore.

: un fattore particolarmente delicato. Ci sono giochi brevi ma comunque particolarmente incisivi, o titoli fatti per durare e per intrattenerci per ben più di una manciata di ore. Grafica : specialmente su PC, la grafica fa da padrona. Sempre su PC conta tanto anche l'ottimizzazione e i requisiti.

: specialmente su PC, la grafica fa da padrona. Sempre su PC conta tanto anche l'ottimizzazione e i requisiti. Gameplay : se la trama e la longevità sono al top, non è detto che lo sia anche la giocabilità. Diventa quindi uno dei fattori essenziali da giudicare.

