Migliori Giochi PS4 - Luglio 2023

L'elenco qui sopra, che comprende 10 dei migliori giochi PS4, non è ovviamente esaustivo. Si tratta di una selezione ristrettissima del meglio del meglio che abbiamo elencato qui di seguito. Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli dedicati a PlayStation 4 del 2023 dividendoli per genere di appartenenza. Occhio che proprio il 2023 potrebbe segnare la fine del supporto a PS4, sia da parte di Sony che dei grandi produttori. In ogni caso, questa lista comprende giochi che sono anche tra i più facili da acquistare in copia fisica. Alternativamente li trovate tutti sul PlayStation Store in formato digitale. Vi lasciamo quindi alla nostra lista dei migliori giochi PS4 divisa secondo le seguenti categorie. Ogni mese aggiorneremo la lista con i nuovi arrivi, sempre ovviamente che siano meritevoli della vostra attenzione. E tutti quelli compresi nella lista funzionano anche su PlayStation 5!

Indice

Migliori Giochi PS4 Gratis

PlayStation 4 non è solo giochi a pagamento. Sul PlayStation Store è presente anche una selezione, non troppo vasta comunque, di titoli scaricabili gratuitamente. Quali sono quindi i migliori giochi PS4 gratis? Li abbiamo raccolti in un elenco che trovate qui sotto. Ci sono ad esempio Overwatch 2, o il gioco di carte GWENT, arrivato direttamente dall'universo di The Witcher e altri. Potete comunque dare una sbirciata all'apposita sezione del PlayStation Store dove trovate anche le varie demo gratuite che vengono pubblicate via via dagli sviluppatori. Apex Legends

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Dauntless

Destiny 2

eFootball 2023

Fall Guys

Fallout Shelter

Fishing Planet

Fortnite

Genshin Impact

GWENT

H1Z1: Battle Royale

LET IT DIE

Multiversus

Neverwinter

Overwatch 2

Paladins

Path of Exile

Rocket League

Rumbleverse

Sky: Figli della Luce

Skyforge

SMITE

Splitgate

Super Bomberman R Online

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Warframe

War Thunder

World of Tanks

Migliori Giochi PS4 Azione

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere dei giochi di azione, che comprende vari titoli compresi i classici titoli di azione alla Tomb Raider così come FPS o derivati.

Diablo 4 Per qualche miracolo di ottimizzazione, Diablo 4 sbarca anche su PlayStation 4 con una versione fisica cross-gen, ma è disponibile comunque anche in digitale. Che dire: il ritorno del Re degli Action RPG! 5 classi (e in futuro ce ne saranno altre), open world enorme con cavalcature annesse, ampia personalizzazione dello stile di gioco e storia e atmosfere davvero hardcore. E c'è anche lo split-screen! Occhio però, per giocarci serve l'abbonamento a PlayStation Plus. Recensione Diablo 4 (prossimamente)

Hogwarts Legacy A partire dal 5 maggio Hogwarts Legacy sbarca anche su PS4 e PS4 Pro. I tempi di caricamento sono decisamente più lunghi che su PS5 (ne parliamo qui), e ci sono altri compromessi a livello grafico e di fluidità, ma il gioco funziona più che decentemente. Recensione Hogwarts Legacy

The Mageseeker: A League of Legends Story Non è dedicato solo ai fan di League of Legends: The Mageseek è un GDR di azione che ha tanto da offrire ai fan del genere, grazie a un sistema di combattimento solido, una storia che può essere completata in una ventina di ore e grazie anche a un prezzo affatto esoso. Provatelo! ACQUISTO: PlayStation Store

Resident Evil 4 Dopo il mezzo passo falso compiuto con il terzo capitolo, le operazioni di restauro di Resident Evil ritornano a splendere grazie a un Resident Evil 4 Remake pressoché inattaccabile sotto numerosi profili: giocabilità e spettacolarità sono ai massimi livelli, così come le novità in termini di ampliamento dell'offerta. Da avere se siete fan della serie. Recensione Resident Evil 4 Remake

God of War Ragnarok Sbarca anche su PlayStation 4 l'8 novembre del 2022, a 4 anni di distanza dal predecessore. Lo abbiamo provato in anteprima e possiamo già dirvi che l'acquisto è meritato. Ovviamente è necessario aver giocato il predecessore. La copia PS4 include anche l'upgrade alla versione PlayStation 5. Recensione God of War Ragnarok

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Tutta l'esperienza LEGO Star Wars condensata in un unico titolo, arricchito di contenuti extra e di tante nuove meccaniche di gioco. Si esplora, si combatte e si rivivono tutti i grandi film di Star Wars da una prospettiva più leggera ma comunque sempre molto rispettosa. Recensione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Elden Ring Che siate o meno appassionati di souls-like, dovreste prendere comunque in considerazione Elden Ring. È punitivo, per niente accomodante, primo di quei comfort che ritroviamo in altri open world. Ha però il suo fascino, il suo stile di gioco e una longevità stratosferica. Probabilmente ci giocherete con un costante stato di ansia, ma è un'esperienza in qualche modo da non perdersi. Peccato solo per le performance altalenanti. Recensione Elden Ring

Horizon Forbidden West È talmente bello che sembra impossibile che riesca a girare anche su PS4, un hardware del 2013. Horizon Forbidden West è il seguito perfetto di Horizon Zero Dawn: non solo la storia è più entusiasmante, ma sono stati migliorati praticamente tutti gli aspetti di gioco del predecessore. Un acquisto imprescindibile per i fan della serie e del genere dei giochi action. Recensione Horizon Forbidden West ACQUISTO: PlayStation Store

Cult of the Lamb Un gioco impossibile da collocare in un solo genere. Un po' strategico, visto che si deve raccogliere risorse e costruire strutture, un po' roguelike, visto che si deve esplorare un mondo generato casualmente affrontando nemici sempre più agguerriti, e un po' gestionale, visto che di fatto si deve gestire la propria setta, diffondendo il verbo della divinità che ci ha aiutato. ACQUISTO: PlayStation Store

Sonic Frontiers Sulla schiena di Sonic Frontiers grava la pesante eredità dei Sonic tridimensionali, non avara di passi falsi. Eppure il nuovo capitolo della serie SEGA rende giustizia al porcospino blu, mettendo in piedi un open world ricco di pedane, piattaforme e rotaie sulle quali dare sfogo alla velocità del mitico Sonic. In più, ci sono anche i livelli classici proprio come ai vecchi tempi, per un miscuglio che dà nuova linfa vitale alla saga, sebbene il tutto avrebbe bisogno di aggiornamenti di rifinitura. Se siete fan, in ogni caso, non perdetelo!

Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy racconta Star-Lord e compagni con maestria, mettendo in scena un'avventura lineare e narrativa dal ritmo serratissimo, piena d'azione, sorrisi e momenti intimi. I Guardiani sono fenomenali e vederli interagire tra di loro è un'esperienza assolutamente unica. Recensione Marvel's Guardians of the Galaxy

Far Cry 6 Far Cry 6 è un more of the same, e non fa nulla per nasconderlo. È derivativo, e le sue dinamiche sono quelle già viste in Far Cry 5 e nel suo sequel New Dawn. Il contesto caraibico e alcune novità a livello di gestione del personaggio e di progressione lo rendono però dannatamente divertente. Le situazioni che si vengono a creare e la follia che ne consegue dà linfa vitale al tutto, spingendovi a tornare su Yara per divertirvi con le cose più inaspettate. E alla fine è proprio ciò che conta, no? Recensione Far Cry 6

Ghost of Tsushima Si tratta dell'ultima esclusiva PlayStation 4, nel senso che ha sancito la fine dell'era PS4 dando il via a quella di PS5. Il gioco ci proietta nel Giappone feudale, in un open world carico di attività e bellissimo da vedere. Anche solo la modalità fotografica vale il prezzo del biglietto. Tecnologicamente e graficamente non sarà al pari di The Last of Us Parte II, ma riesce a regalare degli scorci davvero unici, riuscendo a farvi sentire dei veri e propri samurai. Ad agosto 2021 è arrivata anche la Director's Cut con contenuti aggiuntivi e una serie di migliorie pensate per PlayStation 5.

Hades Uno dei giochi più celebrati del 2020 arriva anche su console, e c'è anche la versione fisica per PS4! Si tratta di un gioco di azione con dinamiche roguelike che ben presto scoprirete essere la vostra nuova droga preferita. Si muore tanto, ma si combatte anche tanto. Anzi, è proprio morendo che ci si potenzia e si scoprono nuovi dettagli sulla trama. Recensione Hades

Scarlet Nexus La nuova fatica di Bandai Namco: un Action RPG in stile anime caratterizzato da una cornice di gioco fantascientifica, grafica cel-shading particolarmente azzeccata e combattimenti dinamici e frenetici. Se a colazione masticate pane e anime è quasi imperdibile. Potete giocarlo con due diversi protagonisti, aumentando vertiginosamente la longevità. Recensione Scarlet Nexus

Resident Evil Village Resident Evil Village ha molti assi nella manica: stupisce, sorprende ed è pieno di idee, e diverte con il suo continuo cambio di registro. Permane la visuale in prima persona, e si propone in tal senso proprio come seguito di Resident Evil 7. A breve è in arrivo anche l'esperienza online competitiva da 4 a 6 giocatori. Recensione Resident Evil Village

Persona 5 Strikers Un gioco a cavallo fra tanti generi. Di base sarebbe un musou, in realtà si presta sia come gioco di ruolo che come action. In ogni caso, si tratta del seguito di Persona 5, il celebre JRPG di ATLUS di recente tradotto anche in italiano. Per quanto possa risultare divertente anche ai neofiti, senza avere le basi relative alla storia raccontata nel predecessore giocarci potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Recensione Persona 5 Strikers

Assassin's Creed Valhalla C'è chi lo ha definito il miglior Assassin's Creed dai bei tempi di Ezio Auditore. Non sappiamo se trovarci d'accordo con questa affermazione, ma rimane il fatto che Valhalla è un gran bell'esponente del genere degli Action RPG nonché un capitolo gigantesco della celebre serie Ubisoft. Vi saprà offrire probabilmente anche un centinaio di ore di gioco, il tutto in una cornice storica e geografica alquanto affascinante. I difetti non mancano, ma gli si perdonano in fretta. Recensione Assassin's Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Esce in contemporanea su PS4 e PS5 ed è in parte un seguito del primo Spider-Man, in parte un'espansione stand-alone incentrata su un nuovo protagonista. L'evoluzione di Miles Morales non è affatto banale, e in definitiva il gioco è molto divertente. La durata però non è al top, soprattutto se non avete intenzione di soffermarvi sulle missioni secondarie e sulle varie attività della città di New York. Recensione Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mafia Definitive Edition Mafia Definitive Edition è un gran bel remake, con un "unico", grande difetto. I fan storici del primo capitolo non troveranno le musiche originali, lo stesso doppiaggio e noteranno alcuni piccoli cambiamenti nella storia. Se si riesce a soprassedere su questi dettagli la strada è letteralmente in discesa. Il sistema di combattimento è stato rivisitato e il motore grafico è a dir poco splendido. Recensione Mafia Definitive Edition

The Last of Us Parte II Si tratta del seguito di una delle avventure di azione tra le più apprezzate di sempre sull'ecosistema PlayStation, capace di vendere 20 milioni di copie tra le versioni PS3 e PS4. Che fine hanno fatto Ellie e Joel dopo il turbolento finale di The Last of Us? Possiamo finalmente scoprirlo con questo secondo, imperdibile capitolo. Per quanto riguarda il nostro giudizio finale, la nuova fatica di Naughty Dog si merita un bel 10 secco. Recensione The Last of Us Parte 2

Final Fantasy VII Remake Il tanto atteso remake del JRPG più amato di sempre è finalmente qui, solo ed esclusivamente su PlayStation 4. Ancora più emozionante di un tempo, grazie ad un comparto grafico completamente rinnovato, ancora più frenetico, grazie ad un sistema di combattimento più action e spettacolare. Qualche difettuccio c'è, ma imparerete ben presto a convincervi vista la qualità complessiva di questo rifacimento moderno. Recensione Final Fantasy VII Remake ACQUISTO: PlayStation Store

DOOM Eternal Il migliore FPS che potete attualmente acquistare per la vostra PlayStation 4. Se siete anche solo minimamente attirati dal genere o se siete tra i milioni di apprezzatori della saga id Software, DOOM Eternal è un appuntamento imperdibile. Ancora più frenetico, ancora più violento, ancora più metal di prima, vi porterà a spasso per la galassia a caccia di demoni e di antiche razze aliene. Recensione DOOM Eternal ACQUISTO: PlayStation Store

Nioh 2 + Nioh Collection Nioh 2, ancor più del predecessore, chiede al giocatore tutto se stesso. Longevo, difficile, pieno di variabili e bisognoso di attenzione, la nuova fatica di Team Ninja si fa bella agli occhi di chi mastica il genere, in particolar modo a coloro che hanno amato l'avventura originale. Tenete di conto che si tratta in sostanza di un soulslike. Recensione Nioh 2 ACQUISTO: PlayStation Store (nel caso voleste è anche disponibile la NIOH Collection che include entrambi i capitoli della saga)

Dragon Ball Z: Kakarot Un mix tra un gioco di azione, un picchiaduro (semplificato) e un gioco di ruolo, Dragon Ball Z: Kakarot è il titolo perfetto per tutti gli appassionati della serie di Akira Toriyama che si "nascondono" la fuori. Non è perfetto, ma vi fa rivivere talmente tanti momenti epici che lo perdonerete con facilità. Recensione Dragon Ball Z: Kakarot

Borderlands 3 È uno dei nostri sparatutto preferiti. Prende quanto di buono c'era nei precedenti capitoli e lo eleva alla massima potenza. Il suo stile di gioco rimane inalterato: si sceglie una delle 4 classi, ci si cala in questo universo cel-shading folle al punto giusto e si spara a qualsiasi cosa si muova, con armi sempre più belle e magari a fianco di amici o perfetti sconosciuti. Stavolta ci si muove anche tra diversi mondi! Recensione Borderlands 3

Monster Hunter World Iceborne La saga di Monster Hunter è una delle vostre preferite? Acquistatelo al volo. Non vi siete mai avvicinati alla saga e volete cominciare? Questo è il capitolo giusto. Impossibile descriverlo in poche parole, è a dir poco enorme ed estremamente divertente. Di recente è poi arrivata l'espansione Iceborne, a dir poco enorme, a dir poco divertente. Se comprate il pacchetto fisico c'è incluso anche il gioco originale. Recensione Monster Hunter: World Recensione Monster Hunter World: Iceborne

Control La nuova fatica di Remedy è, come al solito, un gioco davvero unico. Lo stile narrativo, gli ambienti misteriosi, la varietà di situazioni e l'enfasi sull'interattività ambientale definiscono un'avventura affascinante e originale. Recensione Control

Days Gone Days Gone non sarà annoverato tra i capolavori di questa stagione, perché di fatto è un gioco derivativo che in parte sa di già visto. Sotto sotto però è un ottimo gioco di azione open world, che riesce a coinvolgere il giocatore grazie ad una buona dose di stratagemmi. Recensione Days Gone

Sekiro: Shadows Die Twice Impossibile non annoverarlo tra i migliori giochi di azione. È una sfida contro voi stessi che probabilmente tirerà fuori il lato peggiore di voi. Difficile è dire poco, e non è un titolo adatto a tutti, ma la soddisfazione di battere tutti gli ostacoli proposti da FromSoftware è tanta. Recensione Sekiro: Shadows Die Twice

Devil May Cry 5 Tamarrissimo, divertentissimo, esplosivo: Devil May Cry è tornato in grande spolvero, ancora più cafone di prima. Tre diversi personaggi con uno stile di gioco completamente diverso, non solo da un punto di vista di gameplay ma anche da un punto di vista visivo. Recensione Devil May Cry 5

Resident Evil 2 Remake Capcom ha ascoltato i suoi fan: il remake di Resident Evil 2 è impeccabile, ed è Resident Evil nella sua più pura essenza. È il perfetto punto di incontro tra il nuovo, grazie ad un motore grafico praticamente impeccabile, e il vecchio, grazie alla storia che ha reso famosa la saga probabilmente anche più del primo capitolo. Recensione Resident Evil 2 Remake

Red Dead Redemption 2 È il miglior open-world di sempre, e non poteva che arrivare da chi, con gli open-world, ci lavora da una vita. Tanto di cappello a Rockstar Games per questo ennesimo capolavoro. Recensione Red Dead Redemption 2

Marvel's Spider-Man Un'altra grande esclusiva per PS4. Lo Spider-Man di Insomniac Games vi portà in una New York open world con una storia nuova di zecca, con intrecci e personaggi in parte rivisitati e con meccaniche di gioco divertenti e ben rodate. Recensione Marvel's Spider-Man

God of War Meraviglioso, divertente, emozionante: questi alcuni degli aggettivi con cui potremmo descrivere il nuovo God of War, un viaggio nei panni di un Kratos diverso, più maturo, con al seguito un figlio. Un viaggio di crescita per entrambi i personaggi, un'avventura incredibile nella mitologia norrena che riuscirà a divertirvi e a stupirvi per decine di ore di gioco. Consigliatissimo. Recensione God of War PS4

Horizon Zero Dawn Un capolavoro. Difficile definire Horizon Zero Dawn con altri termini. Un open world vastissimo, una storia che si dipana in oltre 30 ore di gioco, meccaniche di combattimento divertenti e per certi versi anche difficili da padroneggiare e uno dei migliori motori grafici visti su Console. Se non vi abbiamo convinto a sufficienza con così poche parole leggete la nostra recensione. Recensione Horizon Zero Dawn

Migliori Giochi PS4 Corse

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere dei giochi di corse.

LEGO 2K Drive Se amate i giochi di corse folli e i mattoncini LEGO siete nel posto giusto! Vi troverete proiettati in quel di Bricklandia, una zona Open World pensata per farvi correre in modo folle alla guida di vetture che potete assemblare voi stessi. Potete giocare da soli od online, e persino a schermo condiviso sulla stessa console.

GRID Legends A dispetto di una modalità storia con poco mordente, GRID Legends è un buon titolo di corse arcade con un'offerta contenutistica ulteriormente estesa rispetto al passato (22 location, 100 auto) e un sistema di guida responsivo, leggero e incline alla derapata. Recensione GRID Legends

Gran Turismo 7 Gran Turismo è tornato. Il settimo capitolo sbarca sia su PS4 che su PS5, portando con sé una modalità singolo giocatore ricca come in passato, un comparto online ereditato da Gran Turismo Sport, replay spettacolari e tanto altro. Immancabile nella collezione degli amanti di giochi di corse. Recensione Gran Turismo 7

DiRT 5 È uno dei primi titoli corsistici ad avvantaggiarsi delle novità presenti su PlayStation 5, ma anche su PS4 fa la sua degna figura. Vario, non avaro di contenuti e bellissimo da vedere, il nuovo lavoro di Codemasters è per tutti, ma paga lo scotto di aver perso un po' di identità nei contenuti cardine della saga e in qualche altro grattacapo qua e là: ciò detto, non dovrebbe mancare in ogni libreria degli amanti delle auto. Recensione DiRT 5

Crash Team Racing Nitro-Fueled Il remake di Beenox e Activision mantiene intatto tutto il divertimento di uno dei kart game più belli di sempre. La nuova edizione comprende anche kart e circuiti dei capitoli successivi e tante altre novità in arrivo nel corso dei mesi. Imperdibile! Recensione Crash Team Racing Nitro-Fueled

Project CARS 3 Slightly Mad Studios e Bandai Namco partono dalle fondamenta del primo e del secondo capitolo costruendo un seguito che propone un modello di guida ricco di variabili fruibile anche con controller. Alternativamente, per chi cerca un'esperienza più arcade, offre anche tanti aiuti alla guida e semplificazioni di vario genere. Forse si poteva fare di più a livello grafico, considerato che su PC il gioco rende molto meglio. Recensione Project Cars 3

WipEout Omega Collection Una raccolta da non lasciarsi sfuggire. Dovrebbe bastarvi questo, sia se siete tra quelli che si avvicinano per la prima volta all'universo di WipEout, sia per i fan di vecchia data della serie. Su PS4 Pro poi è davvero fantastico: 4K nativo e 60 fps! Recensione WipEout Omega Collection

F1 2023 Come ogni anno Codemasters rinnova il gioco di corse dedicato al campionato della Formula 1, il tutto sotto l'ala protettiva di Electronic Arts, e come ogni anno il consiglio è quello di accaparrarsi il nuovo capitolo ancora più curato sotto ogni aspetto. Occhio che potrebbe essere l'ultimo per PS4.

Assetto Corsa Parliamo sempre con un po' di orgoglio di Assetto Corsa: si tratta di un videogioco tutto italiano realizzato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, divisione editoriale del gruppo Digital Bros. Cosa lo rende speciale? Una cura quasi maniacale delle vetture e un sistema di guida estremamente realistico, che dà il meglio di sé con un bel volante. C'è anche Assetto Corsa Competizione, dategli un'occhiata! Recensione Assetto Corsa

Migliori Giochi PS4 Sport

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere sportivo, compresi simulatori di calcio.

FIFA 23 EA aveva già svolto un ottimo lavoro con il capitolo dell'anno precedente a livello di contenuti e di grafica. Quest'anno, come già da anni, non c'è una vera e propria rivoluzione, ma di fatto, visto quanto successo al diretto concorrente, è l'unica scelta sensata se siete alla ricerca del simulatore calcistico più aggiornato. Si tratterà fra l'altro dell'ultimo capitolo a chiamarsi FIFA. Recensione FIFA 23

Riders Republic Un'avvolgente e costante atmosfera di festa pervade Riders Republic, che si erge sull'esperienza maturata da Steep e The Crew 2 per dare agli amanti degli sport estremi ciò che meritano, un titolo spassoso, versatile, funzionale e pieno di contenuti. Lecito confidare in un supporto post-lancio degno di Ubisoft, che possa smussare le criticità e renderlo duraturo e sempre fresco. Recensione Riders Republic

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Forse definirlo sportivo è un azzardo, vista la sua spiccata vena arcade. Ciò nonostante Captain Tsubasa sa restituire un'esperienza calcistica diversa dal solito che saprà divertire anche i giocatori più incalliti di FIFA e PES. Se poi siete cresciuti con Holly e Benji si tratta di un'esperienza davvero imperdibile. Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions

NBA 2K23 La nuova versione del gioco di 2K Games propone una gran varietà di sfide e possibilità: potete diventare i re del campetto o gli MVP delle finals, l'importante è tirare a canestro! Le piccole migliorie rispetto alle edizioni precedenti non sono molte, ma si fanno comunque apprezzare. Recensione NBA 2K23

Everybody’s Golf Forse andava inserito nel genere casual, ma è proprio il titolo scelto dalla software house che ci ha spinto ad inserirlo nella sezione sport. Il golf è di tutti, non è per forza uno sport esclusivo, e Everybody's Golf cerca di proporlo in salsa arcade, portando a contorno attività secondarie, enormi ambientazioni 3D e tanto altro. Recensione Everybody's Golf

Migliori Giochi PS4 RPG

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere dei giochi di ruolo, comprese variazioni al tema come gli Action RPG, i JRPG o i giochi di ruolo in prima persona.

Marvel's Midnight Suns Forse più strategico che RPG, Marvel's Midnight Suns merita comunque la vostra attenzione. Si vivrà una storia nei panni di una sorta di cavaliere / supereroe resuscitato, che dovrà guidare le forze dei Midnight Suns contro un'antica minaccia. Al nostro fianco ci saranno eroi Marvel quali Spider-Man, Blade, Wolverine, Iron Man e tanti altri. Recensione Midnight Suns ACQUISTO: in arrivo

Ruined King: A League of Legends Story Da Riot Forge, l'editore che si occupa degli spin-off di Riot Games, arriva Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo a turni che ci proietta nell'universo del MOBA più giocato del mondo. Una storia avvincente che ci farà conoscere più a fondo personaggi chiave di LOL quali Miss Fortune, Akali e tanti altri. E non costa neanche molto! ACQUISTO: PlayStation Store

Tales of Arise Tales of Arise si propone allo stesso tempo come un degno esponente della storica saga e come punto di inizio di un qualcosa di potenzialmente molto bello. Le dinamiche di gameplay piaceranno sia ai fan delle produzioni giapponesi che a chi mastica più volentieri titoli action e caciaroni. Recensione Tales of Arise

Mass Effect Legendary Edition È la prima volta che i tre, primi (e unici?) Mass Effect sbarcano su PlayStation 4. Un'occasione irrinunciabile, se siete anche solo minimamente appassionati di giochi di ruolo e di fantascienza. Dal 1° al 3° prende via via sempre più piede la vena action, ma è comunque a tutti gli effetti un unico, grande gioco di ruolo che ci permetterà di continuare con lo stesso personaggio. Recensione Mass Effect Legendary Edition

Cyberpunk 2077 Attenzione: prendetelo in considerazione SOLO se avete a disposizione una PS4 Pro (o una PS5). Allo stato attuale delle cose, è difficile apprezzarlo su PlayStation 4 standard. Detto questo, Cyberpunk 2077 saprà offrirvi un mondo futuristico (dalle note Cyberpunk appunto) che non smetterà di stupirvi. Difetti ce ne sono, come un'intelligenza artificiale non sempre all'altezza delle aspettative e vari glitch grafici, ma superati questi scogli avrete di fronte a voi un'esperienza capace di garantirvi un centinaio di ore di gioco. Arriveranno nelle prossime settimane altri aggiornamenti atti a migliorare l'esperienza su console. Recensione Cyberpunk 2077

Persona 5 Royal Oltre 100 ore di gioco, uno stile grafico unico nel suo genere, dinamiche JRPG comprensive di elementi di simulazione sociale, character e level design alle stelle, una colonna sonora che vi rimarrà impressa: non sappiamo più cosa dire per convincervi! La nuova versione denominata Royal vanta tra le altre cose la completa traduzione in italiano, una campagna di gioco estesa, nuovi personaggi, dinamiche RPG ampliate... acquisto O-B-B-L-I-G-A-T-O. Recensione Persona 5 Royal ACQUISTO: PlayStation Store

The Outer Worlds Dai creatori di Fallout arriva The Outer Worlds, un'avventura spaziale in una cornice di gioco completamente identica in buona parte ispirata alle meccaniche degli ultimi Fallout. Da bravo gioco di ruolo ha più finali, e il tutto può essere affrontato con una miriade di approcci e di stili di combattimento. Si difende senza problemi anche su console grazie a comandi ben concepiti e alla così detta Dilatazione Tattica del tempo. Recensione The Outer Worlds

Ni No Kuni Remastered A sette anni dall'uscita italiana dell'originale, arriva la Remastered ufficiale. Una Remastered che, nella nostra recensione, definiamo "dovuta". Sì perché un titolo del genere merita di essere giocata da tutti quelli che all'epoca se la sono lasciata sfuggire. Non ci sono particolari novità rispetto alla versione del passato, anche perché il lavoro svolto da LEVEL-5 e Studio Ghibli (sì, quello del maestro Hayao Miyazaki) era già ottimo di suo. Recensione Ni No Kuni Remastered

Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 è un atto d'amore per gli appassionati della saga, la chiosa finale di una storia disorganica, troppo enigmatica e dai dialoghi verbosi, rispecchiati in un'identità assolutamente unica. Un'identità costruita col tempo, mai persa e che mai dovrà perdere. Un'identità che ha dato vita ad un viaggio meraviglioso. Un viaggio che non dimenticheremo mai. Recensione Kingdom Hearts 3

Dragon Quest XI Finalmente torna Dragon Quest in occidente! Bellissimo da un punto di vista artistico, meccaniche rodate e sempre divertenti, longevo, insomma quasi perfetto! Peccato per il livello di difficoltà al ribasso. Recensione Dragon Quest XI

Divinity Original Sin 2: Definitive Edition Il miglior RPG degli ultimi mesi (è comunque nell'olimpo dei migliori di sempre) è sbarcato anche su console con una definitive edition ricca di contenuti aggiuntivi. Non lasciatevelo sfuggire. Recensione Divinity Original Sin 2: Definitive Edition

Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno Un gioco enorme, che forse non ha avuto la risonanza che merita. Una fiaba interattiva, con un sistema di combattimento da Action RPG particolarmente stratificato ed originale. Ambientazioni e personaggi influenzati dalle opere di Miyazaki e tanto, tantissimo altro. Recensione Ni No Kuni 2

Migliori Giochi PS4 Battle Royale

A seguire l'elenco di alcuni dei più celebri videogiochi in stile Battaglia Reale disponibili sul PlayStation Store di Sony. Si tratta di giochi online in cui 100 o più giocatori si sfidano in arene particolarmente vaste con regole rigide, come ad esempio la morte permanente.

Fall Guys Il gioco fenomeno del momento. 60 giocatori si sfidano in una partita suddivisa in 5 round. Ogni round sembra una sezione di Takeshi's Castle, con una selezione casuale di uno tra 24, sadici, mini-giochi a colpi di salti, spintoni e capitomboli. È il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre, con oltre 20 milioni di giocatori solo su PS4. Recensione Fall Guys ACQUISTO: PlayStation Store

Call of Duty: Warzone 2 La modalità battaglia reale di Call of Duty: Warzone 2 mette in campo ben decine e decine di giocatori in un'arena vastissima. Tra le novità, si segnalano anche la nuova modalità sandbox a obiettivi e ovviamente arsenale, zone e skin rinnovate. DOWNLOAD: PlayStation Store

Fortnite Non può essere definito il primo battle royale in assoluto (probabilmente il primato va a PUBG) ma in ogni caso è quello che ha avviato la moda del momento. Molto più cartoonesco di un PUBG o di un CoD: Warzone, Fortnite può contare anche sulla costruzione di strutture e su tattiche di gioco ben diverse da quelle a cui siamo abituati. DOWNLOAD: PlayStation Store

Apex Legends Il battle royale secondo EA e Respawn Entertainment. Può contare su una solida base di milioni di giocatori. Anche qui si stravolge il classico concetto di Battle Royale, spostando la visuale alla prima persona (come Warzone) e proponendo personaggi caratterizzati da abilità diverse in perfetto stile Overwatch. DOWNLOAD: PlayStation Store

PUBG Possiamo definirlo il precursore del genere. Un po' più spigoloso di altri, nel senso che si prende molto sul serio e ha un livello di difficoltà piuttosto elevato. A differenza degli altri è a pagamento, valutatene attentamente l'acquisto, magari provando prima qualche altro Battle Royale per capire se il genere fa effettivamente per voi. ACQUISTO: PlayStation Store

Migliori Giochi PS4 Multiplayer Online

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere dei videogiochi online, da godersi quindi prevalentemente in multigiocatore a squadre o in stile MMO.

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision Blizzard sviluppato da Infinity Ward arriva anche su PS4. Si propone come seguito del Modern Warfare del 2019 nonché come reboot di quello del 2007. Ovviamente su PS4 risente un po' dell'hardware di vecchia generazione. Activision non l'ha mai detto, ma potrebbe anche essere l'ultimo della saga a sbarcare su Play 4.

Back 4 Blood Back 4 Blood è il degno erede di Left 4 Dead. Piccole modifiche qua e là alla formula originale gli permettono di risultare nuovo e moderno senza sacrificare le emozioni dell'esperienza storica. Un maggiore sforzo creativo nella realizzazione di nuovi mostri e di una manciata di livelli in più lo avrebbero reso ancora migliore. Così com'è, è un titolo che gli amanti della cooperazione non devono assolutamente perdere. Recensione Back 4 Blood

Battlefield V Come ogni capitolo della serie fa discutere i fan, ma c'è da dire che EA e DICE, almeno per quanto riguarda alcune parti di questo capitolo, hanno svolto un lavoro egregio. Le mappe sono enormi, complesse, e alcune novità a livello gameplay esaltano il gioco di squadra come non mai. Recensione Battlefield V

Star Wars Battlefront 2 Nato dalla collaborazione tra un ragguardevole numero di società (EA, Disney, LucasFilm, DICE, Criterion, Motive Studios), Star Wars Battlefront 2 è tutto quanto di spettacolare può trovare un fan di Star Wars su PlayStation. Il ricco comparto multigiocatore è coadiuvato da una campagna che si incastra tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Recensione Star Wars Battlefront 2

For Honor L'ultima fatica di Ubisoft entra di prepotenza in questa raccolta. For Honor è un ottimo gioco multiplayer, anche se l'impalcatura online traballa di tanto in tanto. Nella nostra recensione lo abbiamo definito come un nuovo tipo di esperienza, un'evoluzione del picchiaduro dal sistema di combattimento gratificante e stratificato. Recensione For Honor

Migliori Giochi PS4 Avventura

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere delle avventure.

Return to Monkey Island Se non conoscete Monkey Island purtroppo è quasi inutile approcciarsi a questo capitolo. Se invece siete cresciuti con le avventure di Guybrush Threepwood e se anche il solo sentirlo nominare vi fa fischiettare la meravigliosa colonna sonora, sappiate che il 2022 va celebrato come l'anno in cui è uscito il capitolo finale dell'avventura punta e clicca più amata di sempre. ACQUISTO: PlayStation Store

Syberia: The World Before Syberia: The World Before torna a far battere i cuori degli appassionati di avventure grafiche con gli stessi ingredienti che hanno reso grande la saga. Dopo il mezzo flop del terzo capitolo, Microids ha fatto una scelta coraggiosa nell'affiancare Dana Roze a Kate Walker, creando una trama divisa su due binari paralleli che riesce a tenere attaccato il giocatore fino alla fine. Recensione Syberia: The World Before ACQUISTO: PlayStation Store

Inscryption Inscryption fa quello che ogni buon indie dovrebbe fare: lascia da parte i mondi enormi e la grafica spaccamascella, ma si concentra su aspetti molto specifici, portandoli ai limiti della perfezione. Da una parte innova il panorama dei giochi di carte, con un gameplay solido e divertente. Dall'altra propone una storia pazzesca, che esce fuori dal gioco stesso, invade la nostra realtà, alza l'asticella per tutti i prossimi ARG che vorranno sfidarlo. Diciamo insomma che la definizione "gioco di avventura" gli sta molto, molto stretta. Recensione Inscryption ACQUISTO: PlayStation Store

Stray Le avventure cyberpunk del gatto di Stray hanno già stregato letteralmente milioni di giocatori. Si tratta di un'avventura in terza persona in cui controlleremo appunto un gatto, rapportandoci agli ambienti e ai puzzle esattamente come farebbe un gatto. Molto, molto carino, un po' lineare ma perfetto per il genere delle avventure. ACQUISTO: PlayStation Store

Lost in Random Un'altra avventura EA Original che gli appassionati del genere adoreranno. "Un'avventura ispirata alle fiabe gotiche in cui il destino di ogni cittadino è determinato dal lancio di un dado", così viene descritto dai suoi sviluppatori. È un'avventura appunto dai toni fiabeschi pensata per un giocatore, da giocare anche offline. E il prezzo è contenuto! Recensione Lost in Random ACQUISTA: PlayStation Store

Kena: Bridge of Spirits Un'avventura deliziosa, immersa in un mondo tridimensionale carico di colori e in perfetto stile film di animazione. Le dinamiche sono a metà tra un gioco di azione, un platform e un gioco di avventura con puzzle ambientali. Ve ne innamorerete, e il prezzo è contenuto! Recensione Kena Bridge of Spirits ACQUISTO: PlayStation Store

Life is Strange: True Colors Life is Strange: True Colors parla di empatia e agli empatici, e lo fa sotto le note di una bellissima colonna sonora. Si ritorna alle atmosfere del primo capitolo, ma la sensazione di déjà vu alle volte è molto forte, soprattutto nella struttura e nella caratterizzazione dei personaggi. Recensione Life is Strange: True Colors

Psychonauts 2 Un gioco che si è fatto attendere a lungo. Sono passati più di 15 anni dal lancio del primo capitolo! Si tratta di un platform d'avventura in terza persona, nel quale si fondono anche meccaniche action e di combattimento. Il tutto è immerso in un mondo folle, coloratissimo e alquanto originale. Recensione Psychonauts 2 ACQUISTO: PlayStation Store

It Takes Two It Takes Two è prezioso: lo si può affrontare solo e soltanto con un'altra persona in cooperativa a schermo condiviso in modalità locale o online, proprio come il suo predecessore spirituale, A Way Out. Un'esperienza insomma unica, che vi proietterà in un mondo fatato generato dal dolore di una figlia. Recensione It Takes Two

Little Nightmares 2 I Tarsier Studios sono tornati con un secondo capitolo di Little Nightmares! Se avete giocato il primo probabilmente non ve lo sarete fatto sfuggire. Altrimenti sappiate che si tratta di una storia slegata dagli eventi del primo. Il nuovo "eroe" si chiama Mono ed è un ragazzino che si risveglia spaesato in una foresta: ha un sacchetto di carta in testa ed è attratto dagli schermi televisivi. Recensione Little Nightmares 2

Death Stranding Uno dei giochi più chiacchierati di questo 2019. È difficile collocarlo in un solo genere, anche perché i puristi dei giochi di azione potrebbero avere da ridire vedendolo classificato in quella categoria. Death Stranding è un'avventura incredibile e fantascientifica, con un cast stellare, grafica, audio e doppiaggio altrettanto incredibili e uno stile tutto suo, che potrebbe appassionare in modo incredibile o deludere nel senso più assoluto del termine. Noi però non possiamo non consigliarvelo. Recensione Death Stranding

Blacksad: Under the Skin Un delizioso noir vecchio stampo con un gatto nero investigatore. Così descriviamo il nuovo Blacksad: Under the Skin nella nostra recensione (link qui di seguito), una vera e propria avventura punta e clicca di quelle di una volta proiettata nello stesso universo della serie a fumetti da cui prende ispirazione. Ci troviamo quindi in una New York retro abitata da animali antropomorfi, e nei panni dell'investigatore John Blacksad ci lanceremo appunto nel classico caso irrisolvibile. Recensione Blacksad: Under the Skin

Judgment Judgement è uno spin-off di Yakuza "uguale ma diverso" rispetto ai capitoli precedenti. Prova a percorrere la strada investigativa e lo fa aggiungendo piccole idee che rimpolpano la varietà e la narrazione. Recensione Judgment

A Plague Tale: Innocence Una fiaba oscura che incanta il giocatore. Le meccaniche di gioco sono semplici e le animazioni non sono sempre eccelse, ma si tratta comunque di un'opera da giocare tutta d'un fiato. Recensione A Plague Tale: Innocence

Life is Strange 2 Life is Strange è tornato, e se il primo capitolo vi è rimasto nel cuore potete andare sulla fiducia. Intimo, empatico e introspettivo, Life is Strange 2 narra con delicatezza l'essenza del legame fraterno e costella il racconto di tematiche d'umanità che, seppur alle volte frettolose, si rivelano capaci di donare diversi spunti di riflessione. Recensione Life is Strange 2 ACQUISTO: PlayStation Store

Detroit: Become Human Un gioco che per una volta tanto mantiene la promessa di offrire veramente un'esperienza diversa a seconda dell'approccio mantenuto dal giocatore. Finali multipli, intrecci, personaggi che muoiono o che rimangono al nostro fianco e una tematica di fondo affatto banale. Vi rimarrà nel cuore. Recensione Detroit: Become Human

Hellblade: Senua’s Sacrifice Un viaggio videoludico nei meandri della psicosi, del dolore e del sacrificio. Così lo abbiamo descritto nella nostra recensione. Non è un titolo perfetto, ma l'esperienza finale offre al giocatore un'avventura originale che va giocata. Recensione Hellblade: Senua's Sacrifice

Shadow of the Colossus PS4 Migliore dell'originale: difficile dirlo nel caso di capolavori come Shadow of the Colossus, eppure il lavoro svolto da Bluepoint Games Inc. e SIE JAPAN Studio è davvero encomiabile. Se non avete avuto modo di giocarlo su PS2 o PS3 è giunto il momento di recuperarlo. Recensione Shadow of the Colossus PS4

Last Day of June Un'avventura realizzata dai ragazzi italiani di Ovosonico che mira dritta al cuore, senza pietà. Proverete un'ampia gamma di emozioni: amore, sconforto, tristezza, gioia, frustrazione, tutto immerso in una grafica che ricorda un quadro animato, pieno di colori e di vitalità. Recensione Last Day of June ACQUISTO: PlayStation Store

The Last Guardian Un meraviglioso viaggio a fianco di un compagno davvero insolito. The Last Guardian forse non è un titolo per tutti, ma state sicuri che vi rimarrà nel cuore. Tra l'altro sul PlayStation Store (e in teoria anche in formato fisico) ha subito un drastico calo di prezzo. Recensione The Last Guardian

Migliori Giochi PS4 Platform e Casual

Di seguito un elenco dei migliori titoli dedicati alla console di Sony appartenenti al genere Platform, compresi titoli più casual adatti ad un pubblico ampio.

Crash Team Rumble Se siete fan di Crash Bandicoot e non disdegnate i party game date un'occhiata a Crash Team Rumble. Fate conto che sia una sorta di Overwatch con i personaggi celebri di Crash. L'obiettivo è quello di raccogliere 2.000 frutti Wumpa prima degli avversari, per poi consegnarli nelle rispettive zone di raccolta. Recensione Crash Team Rumble

ARKANOID - ETERNAL BATTLE Un grande classico dei videogiochi, uno di quelli che ha contribuito alla diffusione del media. Microids lo ripropone ovviamente in chiave moderna con un sacco di modalità. Si va da quella classica, Retro, che ci proietta in una vecchia sala giochi, a Eternal Battle, un modalità Battle Royale esclusiva con 25 giocatori. Per chi è invece in cerca di una sfida in solitaria c'è la modalità Neo, che espande il classico gameplay con tanti nuovi livelli, power-up, blocchi e varie sorprese.

Oddworld: Soulstorm Sia chiaro, non è un capolavoro assoluto, ma è comunque un platform che offre dinamiche tipiche (con qualche twist interessante) immerse in un contesto 2.5D molto pittoresco. Se siete fan della serie Oddworld e del buon vecchio Abe è un acquisto praticamente obbligato! Recensione Oddworld: Soulstorm ACQUISTO: Edizione fisica | PlayStation Store

Sackboy Una grande avventura Sackboy: Una grande avventura è un ottimo videogioco di piattaforme del quale si sentiva il bisogno. Perfetto da giocare sia da soli, che in compagnia, l'ultimo lavoro di Sumo Digital è un inno gioioso al genere che, al netto di qualche soluzione già vista, risulta di una piacevolezza rara. Consigliato. Recensione Sackboy: Una grande avventura

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time è un solido videogioco di piattaforme, un valido seguito e un buon rilancio del marsupiale. Toys for Bob ha svolto un gran lavoro celebrativo, ma non sembra aver calcolato al meglio il livello di sfida, con alcune grane che lo rendono più artificiale e frustrante del dovuto. Malgrado quanto detto, è un miracolo avere tra i polpastrelli un capitolo di Crash in questa forma smagliante. Recensione Crash Bandicoot 4: It's About Time

Dreams Difficile classificarlo solo come passatempo. Senza dubbio non è un gioco casual, anzi, a dirla tutta non è nemmeno propriamente un gioco. È una vera e propria fucina che permette di dare libero sfogo alla fantasia e all'abilità dell'utente. Con Dreams si concretizzano i sogni trasformandoli in videogiochi. L'utente può intrattenersi per mesi creando il proprio videogioco o, più semplicemente giocando alle creazioni degli altri. Ne sentiremo parlare a lungo, ve lo assicuriamo. Recensione Dreams "Il Sogno di Art"

Monster Boy and the Cursed Kingdom Lo sviluppo di Monster Boy and the Cursed Kingdom ha del curioso. Venne inizialmente pensato come un titolo ispirato alla mitica serie di Wonder Boy in Monster World, per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo capitolo della stessa, sebbene non possa contare direttamente sulla licenza originale. Recensione Monster Boy and the Cursed Kingdom ACQUISTO: PlayStation Store

Tetris Effect È incredibile che qualcuno abbia ritirato fuori Tetris dopo tutti questi anni, ma la cosa ancora più incredibile è che quel qualcuno è riuscito a tirare fuori un titolo incredibile, sbalorditivo da un punto di vista visivo e auditivo. Peccato solo per il prezzo di lancio. Recensione Tetris Effect

Spyro: Reignited Trilogy Il draghetto viola torna sulle console di attuale generazione, e lo fa nel migliore dei modi, con un port a dir poco eccellente che farà la gioia degli appassionati e dei nostalgici. Recensione Spyro: Reignited Trilogy

Super Bomberman R Un party game che non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Collegate 4 DualShock e sfidatevi fino a fare le ore piccole, con un bel po' di mappe, tanti personaggi selezionabili e volendo anche con una rapida modalità storia. Recensione Super Bomberman R

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Non c'è molto da dire su questa collection: se avete passato gli anni di gioventù in compagnia del simpatico marsupiale e volete sperimentare nuovamente tutto il divertimento della serie è un acquisto particolarmente obbligato. Solo che potreste esservi scordati di quanto diavolo sia difficile questo gioco! Recensione Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Migliori Giochi PS4 Picchiaduro

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 facenti parte del genere dei picchiaduro.

Street Fighter 6 Ve la buttiamo giù semplice: volete comprarvi un picchiaduro su PS4? Comprate Street Fighter 6. È lo Street Fighter di tutti: tanto complesso da appagare il giocatore tecnico e competitivo, quanto dolce, accomodante, spassoso e versatile da solleticare il neofita. Recensione Street Fighter 6

GUILTY GEAR STRIVE Era da un po' che non aggiungevamo un picchiaduro all'elenco, e siamo piuttosto felici dell'arrivo di GUILTY GEAR STRIVE. Arc System Works, la software house responsabile, ha un bel po' di esperienza in materia, e infatti è riuscita a confezionare un gran bel picchiaduro. Vi deve però piacere lo stile anime, applicato non sono nella storia e nello stile dei personaggi, ma anche nella grafica. Recensione GUILTY GEAR STRIVE

Mortal Kombat 11 + Aftermath Come si fa a non voler bene a Mortal Kombat? È il picchiaduro più cafone sulla piazza, e grazie ad una storia che rimette in campo alcuni dei personaggi storici, ad alcune novità a livello gameplay e ad un occhio di riguardo per il doppiaggio e per il comparto tecnico, MK11 è un acquisto praticamente obbligato. A fine maggio 2020 è uscita anche Aftermath, una corposa espansione che, tra le altre cose, introduce anche una nuova modalità storia. Recensione Mortal Kombat 11 / Espansione Aftermath

Soulcalibur VI Il ritorno di un grande classico! È un buon picchiaduro, oltre che un buon settimo capitolo, attento a soddisfare le esigenze dei neofiti, dei veterani o di chi semplicemente cerca un picchiaduro che non tradisce l'approccio solitario. Recensione Soulcalibur VI

Dragon Ball FighterZ Siamo di fronte ad uno dei migliori picchiaduro di sempre per quanto riguarda l'universo di Dragon Ball. Attenzione però, a differenza delle serie Xenoverse, Blast e simili si concentra su meccaniche più classiche e su una altrettanto classica visuale 2D. Recensione Dragon Ball FighterZ

Tekken 7 Il Re è tornato, ed è qui per restare. Grafica rinnovata (basata su Unreal Engine 4), roster con nuovi personaggi e soprattutto novità a livello gameplay, da non sottovalutare in un tipo di gioco come Tekken. E in quanto a longevità non abbiate paura, la modalità online avrà di che intrattenervi per un bel po'. Recensione Tekken 7

Injustice 2 Injustice: Gods Among Us era un gran bel picchiaduro, caratterizzato da una trama realizza a regola d'arte. NetherRealm Studios confeziona un secondo capitolo con un trama altrettanto divertente, farcendo il tutto con nuove dinamiche di gioco e con la modalità multiverso che aumenta a dismisura la longevità. Recensione Injustice 2

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 60 fps, 1080p e tanto divertimento vecchio stile. Si tratta di una versione restaurata di Marvel vs. Capcom 3 comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati nel corso degli anni. Consigliato specialmente a chi cerca un passatempo per divertirsi in compagnia. Recensione Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ACQUISTO: PlayStation Store

Migliori Giochi PS4 PlayStation VR

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per PlayStation 4 dedicati a PlayStation VR, il casco per la realtà virtuale di Sony.

Marvel's Iron Man

Nella nostra recensione finale non riesce a raggiungere l'8, ma è comunque una delle ultime grandi esclusive PlayStation VR prima dell'arrivo di PlayStation 5. E in ogni caso riesce in pieno a proporre ciò che viene promesso sin dal titolo: farci sentire Iron Man! Recensione Marvel's Iron Man

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners è un'avventura stupenda, coinvolgente, ansiogena, la più bella nel suo genere in realtà virtuale. Il sistema fisico regge già da solo la baracca, eppure attorno orbitano tanti tocchi di classe, dall'intuitività delle operazioni di gestione di oggetti, alla solida struttura del gioco, per poi passare all'ottimo lavoro di trasposizione sul visore di Sony. Recensione The Walking Dead: Saints & Sinners ACQUISTO: PlayStation Store

Deemo Reborn

Non sarà tecnico o viscerale quanto altri illustri colleghi, eppure Deemo Reborn è un'esperienza musicale meravigliosa, soprattutto in realtà virtuale. Esce fuori dagli schemi del genere diluendo la giocabilità ritmica con una parte dedicata all'esplorazione di un piccolo mondo adorabile, pieno di ottimi rompicapi e di vicende sorprendentemente toccanti. Recensione Deemo Reborn ACQUISTO: PlayStation Store

Sairento

Un ottimo gioco d'azione coadiuvato da un sistema di movimento fenomenale che deve essere preso d'esempio e coltivato per un seguito. Non brilla né per impatto visivo, né per varietà, ma nessuno riesce a comunicare dinamismo, mobilità e spettacolarità come la miscela esplosiva realizzata da Mixed Realms. Recensione Sairento ACQUISTO: PlayStation Store

Trover Saves the Universe

Difficile trovare un gioco più scemo di questo sul PlayStation Store, e lo diciamo non certo con tono negativo! Direttamente dagli autori di Rick & Morty arriva un'avventura folle che mischia puzzle e dinamiche action con tanto nonsense. Recensione Trover Saves the Universe ACQUISTO: PlayStation Store

Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted

Il Re dei jump scare sbarca sulla realtà virtuale di casa PlayStation. Il coinvolgimento offerto dal visore è alle stelle. Alla base rimane pur sempre Five Nights at Freddy's, con i limiti del caso, eppure, ad oggi, è senza dubbio il miglior Five Nights at Freddy's. Recensione Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted ACQUISTO: PlayStation Store

Blood & Truth

Blood & Truth è proprio quella grande celebrazione del cinema d'azione che avevamo respirato in The London Heist, un turbinio di adrenalina dal momento in cui si indossa il visore fino a quando lo si toglie. Recensione Blood & Truth

Beat Saber

Beat Saber è il miglior videogioco musicale degli ultimi anni. Vorrete far provarlo agli amici, ai parenti, al vicino di casa e anche a quel tizio del pianerottolo che vi sta un po' sulle scatole, perché a questa festa non può mancare nessuno. Recensione Beat Saber ACQUISTO: PlayStation Store

Beat Blaster

E dopo Beat Saber è il turno di Beat Blaster! Beat Blaster è un concentrato di velocità che si priva di attese e passaggi complicati per offrire del divertimento nudo, crudo e impegnativo. Recensione Beat Blaster ACQUISTO: PlayStation Store

Astro Bot: Rescue Mission

È una delle migliori scuse per acquistare un visore di Sony attualmente disponibile sul mercato. A dirla tutta è probabilmente uno dei migliori platform di sempre, proprio grazie alla realtà virtuale che gli dona un grado di interattività senza precedenti. Recensione Astro Bot: Rescue Mission

Creed: Rise to Glory

Creed: Rise to Glory dipinge il pugilato con il pennello della realtà virtuale e lo fa regalandoci un modo nuovo di raffigurare lo sforzo fisico e la fisicità in VR. L'offerta contenutistica modesta e alcune imprecisioni nei controlli spiccano tra le problematiche, ma tirare un pugno in faccia ad un personaggio virtuale non è mai stato così gratificante. Recensione Creed: Rise to Glory ACQUISTO: PlayStation Store

The Persistence

Immaginate una nave spaziale, distante decine di migliaia di anni luce dalla Terra. Immaginate di essere voi, gli unici superstiti su quella nave, inghiottita dal buio. Signore e signori, benvenuti sulla The Persistence! Recensione The Persistence ACQUISTO: PlayStation Store

Sprint Vector

Sprint Vector ha un grande merito: quello di essere riuscito a "rivoluzionare" il movimento nella realtà virtuale, senza tra l'altro causare motion sickness agli utilizzatori del caschetto Sony. Attualmente è uno dei giochi più divertenti per PSVR che potete al momento reperire sullo store. Leggete la nostra review! Recensione Sprint Vector ACQUISTO: PlayStation Store

Skyrim VR

"Skyrim VR è un'esperienza memorabile, un tassello importantissimo per la realtà virtuale" citiamo direttamente la nostra recensione, perché alla fine non c'è molto altro da dire. Skyrim VR dimostra che la realtà virtuale non è utile solo ad ospitare giochi minori, ma anche produzioni tripla A di una certa qualità. Recensione Skyrim VR

Superhot VR

Superhot! Si tratta probabilmente di una delle esperienze più elettrizzanti indirizzate al visore per la realtà virtuale di casa Sony, la trasposizione videoludica di un film d'azione in stile Matrix che vi fa sentire tantissimo la spazialità, anche nei movimenti. Recensione Superhot VR ACQUISTO: PlayStation Store

