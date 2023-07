Migliori Giochi PS5 - Luglio 2023

La nostra lista dei Migliori Giochi PS5 di luglio 2023.

Migliori Giochi PS5 2023

L'elenco qui sopra, che comprende 10 dei migliori giochi PS5, non è ovviamente esaustivo. Si tratta di una selezione ristrettissima del meglio del meglio che abbiamo elencato qui di seguito. Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli dedicati a PlayStation 5 del 2023 dividendoli per genere di appartenenza. Questa lista comprende giochi che sono anche tra i più facili da acquistare in copia fisica. Alternativamente li trovate tutti sul PlayStation Store in formato digitale. Anche perché di PlayStation 5 è disponibile anche una versione priva del lettore di dischi che costa anche meno! Vi lasciamo quindi alla nostra lista dei migliori giochi PS5 divisa secondo le seguenti categorie.

Indice

Migliori Giochi PS5 Gratis

PlayStation 5 non è solo giochi a pagamento. Sul PlayStation Store è presente anche una selezione, non troppo vasta comunque, di titoli scaricabili gratuitamente. Quali sono quindi i migliori giochi PS5 gratis?

Sono in tutto 72 i giochi gratis che potete scaricare e giocare su PlayStation 5. La selezione completa è disponibile qui. A nostro avviso però i migliori giochi PS5 gratis sono quelli elencati qui di seguito:

Apex Legends

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Dauntless

Destiny 2

eFootball 2023

Fall Guys

Fallout Shelter

Fishing Planet

Fortnite

Genshin Impact

GWENT

H1Z1: Battle Royale

LET IT DIE

Multiversus

Neverwinter

Overwatch 2

Paladins

Path of Exile

Rocket League

Rumbleverse

Sky: Figli della Luce

Skyforge

SMITE

Splitgate

Super Bomberman R Online

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Warframe

War Thunder

World of Tanks

Abbiamo aggiunto alla lista anche Overwatch 2, disponibile gratuitamente da fine 2022 per tutti gli utenti PlayStation. Da segnalare inoltre che per giocare online con i titoli elencati non è necessario l'abbonamento a PlayStation Plus.

Migliori giochi Avventura e Azione PS5

È senza dubbio il genere più apprezzato e più ricco di titoli su console. Quello dei giochi di azione abbraccia anche tanti altri sottogeneri, come i titoli di avventura, gli stealth game, gli action RPG e tanti altri derivati. Vediamo i migliori dedicati a PlayStation 5.

Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI è un videogioco dalla duplice anima, ciascuna delle quali combatte con l'altra: è un videogioco spettacolare, in certi frangenti persino memorabile, stretto però nella morsa di dialoghi spesso lenti e prolissi. Ciò detto, l'epica di Final Fantasy XVI traspare da ogni aspetto dell'avventura, e su PlayStation 5 (l'unica piattaforma su cui giocarlo) sa essere davvero, davvero spettacolare. Recensione Final Fantasy XVI

Warhammer 40,000: Boltgun Ah, la next-gen. Ma vi ricordate i bei tempi di DOOM? Non quello del 2016, quello degli anni '90! E se ci fosse qualcosa di simile giocabile su PS5 con vari miglioramenti al gameplay? Date un'occhiata a Warhammer 40,000: Boltgun: costa poco, è frenetico, divertente e sfrutta la grafica retrò di DOOM in un contesto 3D denso di lore come quello di Warhammer 40,000! ACQUISTO: PlayStation Store

Diablo 4 Che dire: il ritorno del Re degli Action RPG! 5 classi (e in futuro ce ne saranno altre), open world enorme con cavalcature annesse, ampia personalizzazione dello stile di gioco e storia e atmosfere davvero hardcore. E c'è anche lo split-screen, oltre ovviamente a maggiore fluidità e risoluzione su PlayStation 5! Occhio però, per giocarci serve l'abbonamento a PlayStation Plus. Il mondo di gioco infatti è sempre online. Recensione Diablo 4 (prossimamente)

STAR WARS Jedi: Survivor Continua la storia di Cal Kestis, e gli utenti PlayStation potranno goderselo solo su PS5. Se avete giocato il primo capitolo è un acquisto obbligato: ci troviamo di fronte a una trama ancora più coinvolgente, e non mancano anche le novità a livello gameplay. D'altronde Cal non è più un padawan, è a tutti gli effetti un cavaliere Jedi.

The Mageseeker: A League of Legends Story Non è dedicato solo ai fan di League of Legends: The Mageseek è un GDR di azione che ha tanto da offrire ai fan del genere, grazie a un sistema di combattimento solido, una storia che può essere completata in una ventina di ore e grazie anche a un prezzo affatto esoso. Provatelo! ACQUISTO: PlayStation Store

Resident Evil 4 Remake Dopo il mezzo passo falso compiuto con il terzo capitolo, le operazioni di restauro di Resident Evil ritornano a splendere grazie a un Resident Evil 4 Remake pressoché inattaccabile sotto numerosi profili: giocabilità e spettacolarità sono ai massimi livelli, così come le novità in termini di ampliamento dell'offerta. Da avere se siete fan della serie. Recensione Resident Evil 4 Remake

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di azione e di ruolo di Avalanche e Warner Bros. ambientato nel Mondo Magico (Wizarding World) di Harry Potter, cerca di slegarsi dalla storia del celebre maghetto proiettandoci 100 anni prima del suo arrivo nella scuola di magia più famosa di sempre. E lo fa in modo praticamente impeccabile, implementando anche un sistema di combattimento che fa faville. Il sogno di vivere un anno di scuola a Hogwarts diventa finalmente realtà. Recensione Hogwarts Legacy

Dead Space Se tutti i remake fossero così ne vorremmo di più. Dead Space non solo ripropone la storia originale, ma lo fa proponendo un comparto grafico next-gen da urlo. Il protagonista è stato ridoppiato, e alcune scene sono state estese. Se siete fan dei survival horror e non avete mai giocato il Dead Space originale, questo è il momento giusto per farlo vostro. Recensione Dead Space PS5

Goat Simulator 3 Immaginate una sorta di incrocio tra GTA V e Fortnite in cui però si controlla una capra. Non ha senso? È proprio questo il punto. Goat Simulator 3, come i suoi predecessori, punta al nonsense più gigante. Solo che stavolta gli sviluppatori hanno fatto le cose in grande. Vi basterà un gameplay trailer per innamorarvene o per esclamare "ma cosa gatto ho appena visto?!". ACQUISTO: Goat Simulator 3

Marvel's Midnight Suns Non è proprio azione, visto che le battaglie si svolgono a turni, ma ci sono elementi ruolistici e di avventura che lo rendono uno strano coacerbo di generi che però, alla fine, risulta ben amalgamato. E poi è ambientato nell'universo Marvel! Difficile spiegarlo con pochi termini, vi rimandiamo al nostro approfondimento che trovate linkato qui di seguito. Recensione Marvel's Midnight Suns

A 4 anni di distanza dal predecessore. Ragnarok pone la parola fine alla saga norrena di Kratos. Lo abbiamo provato in anteprima e possiamo già dirvi che l'acquisto è meritato. Ovviamente è necessario aver giocato il predecessore. La copia PS4 include anche l'upgrade alla versione PlayStation 5. Proprio su PS5 il gioco dà il meglio di sé. Recensione God of War Ragnarok

Superliminal Un'avventura psichedelica che si fonda totalmente sulla prospettiva: tutte le ambientazioni sono piene di enigmi ambientali basati sui giochi di prospettiva e sulle angolazioni in cui li guardate. Unico nel suo genere e davvero sorprendente, che ricorda un po' Portal e The Stanley Parable, il tutto arricchito da una spolverata di ironia. ACQUISTO: PlayStation Store

A Plague Tale: Requiem Seguito del capitolo Innocence del 2019, A Plague Tale: Requiem è un'avventura meravigliosa, caratterizzata da una direzione artistica al top e da meccaniche stealth ulteriormente migliorate ed ampliate. Peccato giri solo a 30 frame al secondo su PS5, ma riesce comunque a stupire.

The Last of Us Parte 1 Remake

Il remake di uno dei giochi più amati dell'ecosistema PlayStation. Si tratta appunto di un rifacimento che dà nuova vita al titolo già visto su PS3 e PS4. La resa visiva sembra quasi superiore a quella di The Last of Us Parte 2, e ci sono feature pensate per la next-gen e altre lievi novità. Se non lo avete mai vissuto, questo è il momento migliore per farlo. Recensione The Last of Us Parte 1 Remake

Soulstice Lo inseriamo in questo elenco anche per via dell'orgoglio italiano che rappresenta questo gioco. Realizzato da Reply Game Studios (gli stessi di Joe Dever's Lone Wolf), Soulstice è un gioco di azione robusto e divertente, non certo esente da difetti, ma comunque in grado di sorprendere (anche da un punto di vista grafico). Recensione Soulstice

Metal Hellsinger Dannatamente divertente e frenetico, sempre che abbiate il senso del ritmo! Metal Hellsinger coniuga la frenesia di DOOM con quella di un Rhythm Game, e ci riesce alla grande. Qualche livello in più e un comparto grafico ancora più avanzato non avrebbero fatto male al titolo, ma in definitiva il titolo ha il suo perché. Recensione Metal Hellsinger ACQUISTO: PlayStation Store

Stray Le avventure cyberpunk del gatto di Stray hanno già stregato letteralmente milioni di giocatori. Si tratta di un'avventura in terza persona in cui controlleremo appunto un gatto, rapportandoci agli ambienti e ai puzzle esattamente come farebbe un gatto. Molto, molto carino, un po' lineare ma perfetto per il genere delle avventure. Occhio che su PlayStation è incluso nell'abbonamento a PlayStation Plus Extra! ACQUISTO: PlayStation Store

Thymesia Per tutti gli orfani di Bloodborne là fuori c'è Thymesia, un souls-like quasi di stampo indie (anche nel prezzo, meno di 30€) che ci mette nei panni di Corvus, un guerriero senza memoria che dovrà creare una soluzione alchemica che possa mettere fine alla "Piaga". Non vi aspettate la stessa raffinatezza e varietà dei soulslike di FromSoftware, ma per il prezzo a cui è proposto potrebbe soddisfare più di un appassionato. ACQUISTO: PlayStation Store

Horizon Forbidden West + Espansione È talmente bello che sembra impossibile che riesca a girare anche su PS4, un hardware del 2013. Ma è su PlayStation 5 che dà davvero il meglio di sé. Horizon Forbidden West è il seguito perfetto di Horizon Zero Dawn: non solo la storia è più entusiasmante, ma sono stati migliorati praticamente tutti gli aspetti di gioco del predecessore. Un acquisto imprescindibile per i fan della serie e del genere dei giochi action. Nel 2023 è arrivata anche un'espansione, da giocare per forza. Recensione Horizon Forbidden West ACQUISTO: PlayStation Store

Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla è disponibile ufficialmente anche per PlayStation 5. Il gioco è ambientato nel bel mezzo dell'era vichinga, durante le incursioni sulle coste dell'Inghilterra per la precisione. Ci caleremo nei panni di un uomo o di una donna norvegesi. Le meccaniche RPG viste negli ultimi due capitoli ci saranno, ma per l'occasione saranno diverse. Tant'è che questo capitolo vede il ritorno dell'iconica lama celata. Sarà sufficiente acquistare la versione PS4 per poi fare l'upgrade gratuito del gioco su PS5. Altrimenti trovate anche la versione PS5 già fortemente scontata. Recensione Assassin's Creed Valhalla

Inscryption Inscryption fa quello che ogni buon indie dovrebbe fare: lascia da parte i mondi enormi e la grafica spaccamascella, ma si concentra su aspetti molto specifici, portandoli ai limiti della perfezione. Da una parte innova il panorama dei giochi di carte, con un gameplay solido e divertente. Dall'altra propone una storia pazzesca, che esce fuori dal gioco stesso, invade la nostra realtà, alza l'asticella per tutti i prossimi ARG che vorranno sfidarlo. Diciamo insomma che la definizione "gioco di avventura" gli sta molto, molto stretta. Recensione Inscryption ACQUISTO: PlayStation Store

Deathloop Insieme a Ghostwire: Tokyo è uno dei due giochi Bethesda sbarcati in esclusiva temporale su PS5. Malgrado abbia delle parti derivative, tra cui la sua giocabilità, di Deathloop ne esiste solo uno. È un thriller che si snocciola piano piano, dove la narrativa ambientale ha un ruolo centrale, è protagonista e mezzo di progressione, e non un mero tappabuchi. Un videogioco non per tutti, ma che prova a differenziarsi, riuscendoci. Recensione Deathloop

Demon's Souls Remake Il Remake di Demon's Souls è curato da Bluepoint Games, già responsabili dell'ottima remastered di Shadow of the Colossus che arrivò su PlayStation 4, e da JAPAN Studio. Il gioco è stato ricostruito da zero in modo da sfruttare l'hardware della nuova console. Anche il gameplay è stato migliorato per renderlo più attuale e accessibile, sfruttando anche le potenzialità del DualSense. Gli appassionati di soulslike non devono lasciarselo sfuggire, anche perché è il loro capostipite! Recensione Demon's Souls

Elden Ring Che siate o meno appassionati di souls-like, dovreste prendere comunque in considerazione Elden Ring, erede spirituale di Demon's Souls. È punitivo, per niente accomodante, primo di quei comfort che ritroviamo in altri open world. Ha però il suo fascino, il suo stile di gioco e una longevità stratosferica. Probabilmente ci giocherete con un costante stato di ansia, ma è un'esperienza in qualche modo da non perdersi. Recensione Elden Ring

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade è una versione rinnovata e corretta del già ottimo remake lanciato nel 2020. Performance migliorate (finalmente 60fps!) caricamenti azzerati e texture rinnovate adattano alla Next Gen un titolo già ampiamente apprezzato; inoltre il DLC di Yuffie aggiunge la ciliegina sulla torta. I fan della saga che non avevano ancora giocato a FFVII Remake non possono proprio lasciarselo scappare. Recensione Final Fantasy VII Remake Intergrade

Ratchet & Clank: Rift Apart È curioso che uno dei giochi che ci fa davvero intuire le potenzialità della next-gen sia il nuovo capitolo di Ratchet & Clank. Non fraintendeteci, i capitoli della serie sono meravigliosi, ma questo spinge letteralmente il piede sull'acceleratore buttando nella mischia portali dimensionali che causano continui cambi di contesto, sforzando PS5 graficamente e a livello di caricamenti. Recensione Ratchet & Clank: Rift Apart

GhostWire: Tokyo Si tratta di una delle due nuove IP di Bethesda disponibile anche su PS5. Ci troviamo proiettati in una Tokyo dei giorni nostri in cui il 99% della popolazione è scomparsa misteriosamente. La città, come se non bastasse, è anche invasa da presente soprannaturali. Il protagonista gli darà la caccia sfruttando un arsenale di abilità spettrali, il tutto sfruttando una visuale in soggettiva davvero azzeccata! Recensione Ghostwire: Tokyo

Kena: Bridge of Spirits Un'avventura deliziosa, immersa in un mondo tridimensionale carico di colori e in perfetto stile film di animazione. Le dinamiche sono a metà tra un gioco di azione, un platform e un gioco di avventura con puzzle ambientali. Ve ne innamorerete, e il prezzo è contenuto! Recensione Kena Bridge of Spirits ACQUISTO: PlayStation Store

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker Tutta l'esperienza LEGO Star Wars condensata in un unico titolo, arricchito di contenuti extra e di tante nuove meccaniche di gioco. Si esplora, si combatte e si rivivono tutti i grandi film di Star Wars da una prospettiva più leggera ma comunque sempre molto rispettosa. E ovviamente su PS5 è ancora più spettacolare. Recensione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy racconta Star-Lord e compagni con maestria, mettendo in scena un'avventura lineare e narrativa dal ritmo serratissimo, piena d'azione, sorrisi e momenti intimi. I Guardiani sono fenomenali e vederli interagire tra di loro è un'esperienza assolutamente unica. Recensione Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Sony Interactive Entertainment ha acquisito Insomniac Games, la software house responsabile di Marvel's Spider-Man, per più di 200 milioni di dollari. Un gran bel colpo, derivante anche dall'incredibile successo di Spider-Man su PS4 (oltre 13 milioni di copie vendute). E infatti proprio Insomniac celebra l'uscita di PS5 con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, una sorta di espansione del primo Spider-Man per PS4 che ci vede calarci nei panni di un nuovo protagonista, Miles Morales appunto. Su PS5 è ancora più spettacolare grazie al Ray-Tracing e ai caricamenti fulminei. Recensione Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Resident Evil Village Resident Evil Village ha molti assi nella manica: stupisce, sorprende ed è pieno di idee, e diverte con il suo continuo cambio di registro. È un capitolo coraggioso che riprende sì, molti elementi della saga, ma li declina in una salsa nuova. Metà avventura è sicuramente più curata dell'altra e di certo il collante narrativo solleva dubbi, ma l'esperienza è oltremodo robusta e spassosa. C'è chi lo apprezzerà di più, chi meno, a seconda di cosa cercate. Recensione Resident Evil Village

Returnal Un gioco particolarissimo sfornato dalla fucina dei PlayStation Studios, che nel tempo ha attirato sempre più utenti e complimenti. Si tratta di un gioco di azione in terza persone con dinamiche roguelike che ci proietta in un contesto fantascientifico. La protagonista sembra rivivere lo stesso giorno continuamente, anche se di fatto il mondo in cui si trova continua a cambiare. Il gioco sfrutta l'audio 3D di PS5 e alcune funzionalità dei DualSense. Recensione Returnal

The Last of Us Parte 2 Se non lo avete mai giocato su PS4 correte a recuperarlo su PS5, anche solo per poterlo giocare a 60 frame al secondo. È un capolavoro, senza sé e senza ma. A renderlo tale non sono solo le dinamiche di gioco, che risultano di fatto una evoluzione di quelle viste nel primo capitolo. È la storia che fa da padrone, una sceneggiatura matura, profonda e mai banale, che ci mette di fronte ad una dura realtà. Non ci sono eroi o cattivi, solo esseri umani in continua lotta per un loro posto nel mondo. Recensione The Last of Us Parte 2

Sackboy: A Big Adventure Con la nuova PlayStation torna anche Sackboy, sviluppato da Sumo Digital. Parte della saga LittleBigPlanet, il nuovo Sackboy: A Big Adventure è un platform che stavolta sposa un'ambientazione tridimensionale. È tra i titoli di lancio della console. Recensione Sackboy Una grande avventura

Migliori giochi PS5 Multiplayer Online

Oramai i videogiochi online, competitivi o non, hanno un'importanza praticamente maggiore di quelli single-player. Vediamo quelli già disponibili per PlayStation 5.

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Il nuovo capitolo della saga firmato Infinity Ward si propone come seguito del Modern Warfare del 2019 e come reboot di quello del 2007. Campagna spettacolare, soprattutto su PS5, e comparto multiplayer ancora più vasto, con modalità classiche, co-op e tanto altro da scoprire. Come di consueto un gioco che vi terrà compagnia a lungo.

MultiVersus È il picchiaduro del momento. Il gameplay è in stile Smash Bros., ma i personaggi sono tratti dal multiverso di Warner Bros.. Troviamo quindi Harley Quinn, Tom e Jerry, Finn l'umano, Wonder Woman, Steven Universe, Jake il cane, Garnet, Superman e tantissimi altri, con un roster in continua espansione. La versione base poi è gratuita! Ovviamente dà il meglio di sé online, in modalità co-op 2 vs. 2 o anche in 1 vs. 1. C'è anche il tutti contro tutti- Download: PlayStation Store

GTA Online Uno degli universi online più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. Si basa ovviamente su GTA V, e su PlayStation 5 può contare su contenuti esclusivi, frame rate fino a 60 punti, HDR, Ray-Tracing, texture perfezionate e, sopratutto, caricamenti rapidi. Ci sono anche opzioni specifiche pensate per il DualSense e l'audio 3D da ascoltare con le cuffie ufficiali PS5. Occhio, per giocare online è richiesto PlayStation Plus.

Call of Duty Vanguard & Warzone Con l'arrivo del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 previsto per ottobre 2022, potrebbe avere poco senso acquistare Vanguard. Però, proprio per via dell'arrivo del nuovo capitolo, potreste trovarlo a prezzi stracciati. Da non sottovalutare le feature aggiuntive della versione PS5 e il teatro bellico, quello della Seconda Guerra Mondiale. E visto che ci siamo, c'è anche Call of Duty: Warzone, la versione Battle Royale che è disponibile anche stand alone in versione gratuita! Recensione Call of Duty Vanguard

Back 4 Blood Back 4 Blood è il degno erede di Left 4 Dead. Piccole modifiche qua e là alla formula originale gli permettono di risultare nuovo e moderno senza sacrificare le emozioni dell'esperienza storica. Un maggiore sforzo creativo nella realizzazione di nuovi mostri e di una manciata di livelli in più lo avrebbero reso ancora migliore. Così com'è, è un titolo che gli amanti della cooperazione non devono assolutamente perdere. Recensione Back 4 Blood

The Elder Scrolls Online Se conoscete Skyrim e predecessori, potreste aver trovato il gioco online che fa per voi. Ci sono innumerevoli espansioni, visto che Bethesda lo aggiorna costantemente con eventi e aggiunte di ogni tipo (anche nel 2022). Sul PlayStation Store trovate la versione base (anche per PS5) e vari pacchetti. The Elder Scrolls sul PlayStation Store

Migliori giochi PS5 Corse, Sport e Picchiaduro

Visto anche il nuovo controller DualSense, che grazie ad una serie di accorgimenti ci farà percepire ancora di più la resistenza del terreno e altre variabili "fisiche", PS5 ospita anche diversi giochi di corsa rilevanti. E anche i titoli di stampo sportivo giovano del nuovo controller. Vediamo i titoli migliori!

Street Fighter 6 Ve la buttiamo giù semplice: volete comprarvi un picchiaduro su PS5? Comprate Street Fighter 6. È lo Street Fighter di tutti: tanto complesso da appagare il giocatore tecnico e competitivo, quanto dolce, accomodante, spassoso e versatile da solleticare il neofita.Capcom dà un colpo al cerchio e uno alla botte, ma li dà molto forti, confezionando un picchiaduro da manuale, contraddistinto da un buon impasto di follia, tradizione e novità. Recensione Street Fighter 6

Need for Speed Unbound Non sarà il miglior capitolo della serie, ma se cercate un gioco di corse arcade sufficientemente originale, il nuovo Need for Speed Unbound mixa grafica al top con elementi cel-shading davvero, davvero particolari.

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 continua la storia di una saga automobilistica leggendaria, facendo da summa di tutto ciò che di buono ha fatto al genere e al settore. Desidera essere un'enciclopedia storica delle quattro ruote, ma la strada è ancora lunga: è una piattaforma destinata a crescere nel tempo, che parte da una base solida, robusta e già pregna di contenuti, in cui però si percepisce una sensazione derivativa se avete già vissuto la crescita di GT Sport. Eppure è per molti versi il Gran Turismo perfetto, quello più accogliente, quello meglio confezionato, quello che desideravamo, ormai, da una decina d'anni. Recensione Gran Turismo 7

Destructions All Stars Lo definiamo gioco di corse giusto perché altrimenti non sapremmo dove collocarlo! Sì, l'obiettivo è quello di sfasciare quante più vetture possibile correndo in arene chiuse. Però si scende anche dalla macchina. Si fa a pugni. Ci si traveste. Non ci si capisce nulla! L'importante è che sia divertente, no?

DiRT 5 DiRT 5 ci fa respirare l'odore di nuova generazione fornendoci un valido videogioco di corse sterrate dal manto rifrescato rispetto a ciò che abitualmente offre la serie. Vario, non avaro di contenuti e bellissimo da vedere, il nuovo lavoro di Codemasters è per tutti, ma paga lo scotto di aver perso un po' di identità nei contenuti cardine della saga e in qualche altro grattacapo qua e là: ciò detto, non dovrebbe mancare in ogni libreria degli amanti delle auto. Recensione DiRT 5

FIFA 23 FIFA 23, il capitolo più recente della saga calcistica di EA (nonché uno degli ultimi a chiamarsi così) vanta ovviamente tutta una serie di funzionalità pensate per le console next-gen. Oltre alle modalità di gioco classiche troviamo VOLTA Football, una modalità carriera rivisitata e tanto altro. Come al solito è uno dei punti di riferimento per il calcio su console, anche perché la controparte di Konami ha subito una discreta battuta d'arresto. Recensione FIFA 23

NBA 2K23 NBA 2K23 è un gioco... strano! Risulta essere ancora il punto di riferimento per il basket su console, ma ci sono così tanti contenuti che il giocatore può sentirsi stranito. Se non altro la versione next-gen è migliore di quella dedicata a PC. Recensione NBA 2K23

Migliori Giochi PS5 Horror

Su PlayStation 5 non potevano certo mancare i giochi di stampo Horror, e anzi, nei prossimi mesi ce ne sono tanti in arrivo. Vediamo i migliori!

The Callisto Protocol Il tanto atteso horror legato a doppio filo a Dead Space è sbarcato su PlayStation 5. Non dura molto, ma è comunque un'esperienza che gli amanti degli horror d'azione non vorranno lasciarsi sfuggire. Il gioco è ambientato nel 2320, su Callisto, una delle lune di Giove. Il giocatore veste i panni di un detenuto della prigione Black Iron. E indovinate un po'? Qualcosa va storto, e sul satellite si diffonde il caos. Ci sono ovviamente caratteristiche legate al DualSense, e la versione PS5 è anche più stabile (e godibile) di quella PC.

The Dark Pictures Anthology: Season One

La collezione completa dell'antologia di The Dark Pictures! Quattro giochi dalla trama ramificata con due diverse modalità multigiocatore. Ogni episodio può essere giocato in modo indipendente l'uno dall'altro. Questo bundle include Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me. ACQUISTO: PlayStation Store

The Medium Un gioco particolarissimo che inizialmente era esclusiva Xbox. Particolare per via delle meccaniche di gioco che sdoppiano lo schermo e la protagonista, proiettandola in due realtà contemporaneamente. Marianne, il personaggio che controlleremo, potrà manipolare il regno degli spiriti per influenzare la realtà, in modo da risolvere puzzle ambientali. Il tutto è ambientato nella Polonia post-comunista del 1999.

The Quarry "Mentre il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, i tutor di Hackett's Quarry danno una festa. Le cose prendono presto una brutta piega": questo l'incipit di The Quarry, un'avventura in terza persona che potremmo quasi definire come un film interattivo. Si può addirittura giocare insieme a un massimo di 7 amici online (con abbonamento a PlayStation Plus).

Migliori Giochi PS4 su PS5

Oltre ai titoli realizzati espressamente per la nuova console Sony ce ne sono anche alcuni indirizzati a PlayStation 4 che però, se riprodotti su PS5, vanteranno una miglior configurazione grafica. Scopriamo quali sono!

Call of Duty: Warzone

La modalità battle royale del nuovo Call of Duty: Modern Warfare è stata un vero successo, complici l'ampio pubblico della serie e meccaniche che cercano di diversificarsi da quanto offerto ad esempio da Fortnite o PUBG. Activision non si è quindi lasciata sfuggire l'occasione di proporre una versione potenziata del suo gioco online di punta anche sulla console di nuova generazione di Sony. Ed è in arrivo anche Warzone 2, probabilmente in esclusiva per le console next-gen! Call of Duty: Warzone su PlayStation Store

Cyberpunk 2077

Dalla sua uscita ne ha fatta di strada. E finalmente nel corso del 2022 è arrivata anche la patch next-gen che permette di goderselo appieno anche su PlayStation 5. Di fronte a voi avete un'avventura ruolistica che sul piatto offre almeno cinquanta/sessanta ore di gioco, un cast eccezionale e un mondo aperto sconfinato, coerente e pieno di segreti capace di assorbirvi completamente facendovi dimenticare di tutti gli altri giochi a vostra disposizione. Recensione Cyberpunk 2077

Death Stranding Director's Cut

Per Death Stranding Director's Cut non possiamo che confermare la valutazione del gioco che abbiamo dato all'uscita della versione originale (sì, a noi è piaciuto). Rimane tutt'oggi un'esperienza unica nel suo genere, sia per l'approccio narrativo che per il particolare gameplay, certamente non per tutti. L'edizione PS5 mette sul piatto alcuni contenuti extra (sempre graditi) e una serie di migliorie che vanno a sfruttare l'hardware della nuova console Sony e il suo controller. Recensione Death Stranding

Recensione Death Stranding Director's Cut

DOOM Eternal

Bethesda ha ottimizzato DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X. I possessori potranno aggiornare gratuitamente la loro copia in modo da usufruire di eventuali effetti aggiuntivi e maggior fluidità. Su PS5 si potrà giocare con tre diverse modalità grafiche: Performance Mode: 1584p – 120 FPS

Balanced Mode: 2160p – 60 FPS

Ray Tracing Mode: 1800p – 60 FPS Recensione DOOM Eternal

Ghost of Tsushima

Il bellissimo action-game nel Giappone feudale carico di atmosfere e di combattimenti all'ultimo sangue è ottimizzato anche per PlayStation 5. Non solo: c'è anche una speciale Director's Cut che include tutta una serie di contenuti bonus. A livello grafico il gioco è riprodotto anche in 4K a 60 frame al secondo. Da recuperare assolutamente, ed è anche incluso in PlayStation Plus Extra!

Rainbow Six Siege

Dopo aver festeggiato quota 2 milioni di giocatori in Italia, Rainbow Six Siege si è anche aggiornato per favorire l'hardware delle console next-gen. C'è anche il supporto ai 120 fps, oltre a risoluzione massima 4K e cross-play. Basta comprare la versione PS4 per fare l'upgrade alla modalità PlayStation 5.

Marvel's Spider-Man Remastered

Disponibile solo insieme alla Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, la remastered del primo Spider-Man dà il meglio di sé su PlayStation 5 (e presto su PC). Le migliorie sono simili a quelle viste in Miles Morales: grilletti adattivi per le ragnatele, modalità grafiche (compresa una a 60 frame al secondo), audio 3D e tanto altro.

Migliori Giochi PS5 in Uscita

Vediamo quali sono i migliori giochi PS5 in uscita nei prossimi mesi! Premendo sui nomi dei giochi aprirete gli articoli di approfondimento con dettagli, screenshot e trailer.

Il quarto capitolo della celebre saga hack 'n' slash di casa Blizzard arriverà anche su console, PS5 inclusa. Diablo 4 tra l'altro sarà cross-play, per giocare quindi a fianco degli utenti PC e Xbox, e cross-save, per continuare con i soliti progressi su tutte le piattaforme di gioco. Il capitolo presenterà diverse novità, tra cui un mondo di gioco aperto, cavalcature, sezioni live da affrontare con (o contro) altri giocatori, boss mondiali e tanto, tantissimo altro.

Uno dei videogiochi più attesi della stagione, se non fosse per un piccolo, piccolissimo problema: non arriverà su PlayStation 5. E allora perché è in questo elenco? Semplice, perché ancora ci sono tanti utenti che cercano informazioni relative all'uscita di Starfield su console PlayStation. Il problema è che Microsoft ha acquisito Bethesda e tutte le sue proprietà intellettuali. Di conseguenza Starfield, così come altri giochi Bethesda, sarà un'esclusiva Xbox e PC Windows. Un vero peccato, perché il gioco promette bene.

Ha aperto l'evento PlayStation di settembre 2020. Il sedicesimo capitolo della fantasia finale è in sviluppo già da diversi anni, e arriverà in esclusiva (temporale) su PlayStation 5. Nel 2022 se n'è tornato a parlare, sempre in occasione di uno State of Play di casa Sony, con un trailer gameplay particolarmente epico. Arriverà a giugno 2023.

Come scegliamo i giochi PS5?