Migliori Giochi Xbox Series X|S e One - Settembre 2023

L'elenco qui sopra, che comprende 10 dei migliori giochi Xbox Series X|S e Xbox One, non è ovviamente esaustivo. Si tratta di una selezione ristrettissima del meglio del meglio che abbiamo elencato qui di seguito. Questo articolo nasce dalla volontà di raccogliere tutti i migliori titoli dedicati a Xbox Series X|S e One del 2023 (con qualcosa anche degli anni precedenti) dividendoli per genere di appartenenza. Questa lista comprende giochi che sono anche tra i più facili da acquistare su Amazon, magari a prezzo scontato. Vi lasciamo quindi alla nostra lista dei migliori giochi Xbox divisa secondo le seguenti categorie.

Migliori Giochi Xbox One Azione

Di seguito l'elenco dei migliori giochi per Xbox One facenti parte del genere dei giochi di azione, che comprende titoli quali i classici titoli di azione in stile Tomb Raider, così come FPS o derivati.

Starfield

Starfield è un gioco epocale, uno di quelli che ci ricorderemo per i prossimi decenni e che useremo come pietra di paragone per tutti i GDR futuri. La quantità di contenuti è esorbitante, le atmosfere spaziali sono rese a meraviglia e la libertà data al giocatore è totale. Non è la rivoluzione che ci auguravamo, ma è comunque un titolo epico da avere in tutti i modi sulle vostre Xbox. Recensione Starfield

Armored Core 6 Dopo Elden Ring, FromSoftware torna con la sua epopea a base di robottoni. Anche qui la curva di apprendimento non è affatto banale, ma sarete ripagati da combattimenti frenetici e divertenti e dalla possibilità di costruire e personalizzare il vostro mech.

Diablo 4 Diablo 4 sbarca su tutto l'ecosistema Xbox. Non solo console next-gen quindi, ma anche sulla precedente generazione. Che dire: il ritorno del Re degli Action RPG! 5 classi (e in futuro ce ne saranno altre), open world enorme con cavalcature annesse, ampia personalizzazione dello stile di gioco e storia e atmosfere davvero hardcore. E occhio che su console c'è anche lo split-screen!

Ghostwire: Tokyo Finalmente il gioco firmato Bethesda e Tango Gameworks sbarca anche su Xbox Series X|S. Un ritorno a casa a tutti gli effetti, visto che Bethesda fa parte degli Xbox Game Studios oramai già da un bel po' di tempo. La piccola gemma di Tango ci proietta in una Tokyo spettrale, dove dovremo risolvere il mistero della scomparsa di tutti gli abitanti della capitale combattendo misteriosi apparizioni spettrali. E per celebrare l'arrivo su Xbox, il gioco arriva anche con contenuti inediti e con filmati di storia estesi e ulteriormente approfonditi. Ah, ed è incluso nel Game Pass! Cosa aspettate a provarlo? Recensione Ghostwire: Tokyo

Redfall No, non siamo impazziti. Allo stato attuale delle cose Redfall non meriterebbe di stare in questa lista. Il gioco su Xbox Series X|S ha un cap a 30 fps che uno sparatutto in prima persona su console next-gen non meriterebbe. Però arriverà una patch correttiva, e il gioco è incluso nel Game Pass. Ciò significa che potreste cercare di dargli una chance, soprattutto se riuscite a trovare un gruppo di gioco per mettere su un team di 4 cacciatori di vampiri.

The Mageseeker: A League of Legends Story Non è dedicato solo ai fan di League of Legends: The Mageseek è un GDR di azione che ha tanto da offrire ai fan del genere, grazie a un sistema di combattimento solido, una storia che può essere completata in una ventina di ore e grazie anche a un prezzo affatto esoso. Provatelo! ACQUISTO: Xbox Store

STAR WARS Jedi: Survivor Continua la storia di Cal Kestis, solo su Xbox Series X|S però. Se avete giocato il primo capitolo è un acquisto obbligato: ci troviamo di fronte a una trama ancora più coinvolgente, e non mancano anche le novità a livello gameplay. D'altronde Cal non è più un padawan, è a tutti gli effetti un cavaliere Jedi.

Resident Evil 4 Dopo il mezzo passo falso compiuto con il terzo capitolo, le operazioni di restauro di Resident Evil ritornano a splendere grazie a un Resident Evil 4 Remake pressoché inattaccabile sotto numerosi profili: giocabilità e spettacolarità sono ai massimi livelli, così come le novità in termini di ampliamento dell'offerta. Da avere se siete fan della serie. Recensione Resident Evil 4 Remake

Hi-Fi Rush

Si tratta della nuova fatica di Bethesda e Tango Gameworks, gli autori Ghostwire: Tokyo e The Evil Within, presentato e lanciato nello stesso giorno e ovviamente incluso anche nel Game Pass. Si tratta di un'avventura in terza persona basato su un flusso ritmico molto, molto particolare. Leggete il nostro approfondimento! Per giocarlo vi conviene abbonarvi al Game Pass. Recensione Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Se siete fan di Harry Potter e del Mondo Magico, Hogwarts Legacy è un acquisto imprescindibile. Meccaniche action RPG integrate in un'avventura che vi permetterà di vivere in prima persona un anno scolastico in quel di Hogwarts. Recensione Hogwarts Legacy

Dead Space

Se tutti i remake fossero così ne vorremmo di più. Dead Space non solo ripropone la storia originale, ma lo fa proponendo un comparto grafico next-gen da urlo. Il protagonista è stato ridoppiato, e alcune scene sono state estese. Se siete fan dei survival horror e non avete mai giocato il Dead Space originale, questo è il momento giusto per farlo vostro. Recensione Dead Space

Soulstice

Lo inseriamo in questo elenco anche per via dell'orgoglio italiano che rappresenta questo gioco. Realizzato da Reply Game Studios (gli stessi di Joe Dever's Lone Wolf), Soulstice è un gioco di azione robusto e divertente, non certo esente da difetti, ma comunque in grado di sorprendere (anche da un punto di vista grafico). Recensione Soulstice

Metal Hellsinger

Dannatamente divertente e frenetico, sempre che abbiate il senso del ritmo! Metal Hellsinger coniuga la frenesia di DOOM con quella di un Rhythm Game, e ci riesce alla grande. Qualche livello in più e un comparto grafico ancora più avanzato non avrebbero fatto male al titolo, ma in definitiva il titolo ha il suo perché. Recensione Metal Hellsinger ACQUISTO: Xbox Store

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Tutta l'esperienza LEGO Star Wars condensata in un unico titolo, arricchito di contenuti extra e di tante nuove meccaniche di gioco. Si esplora, si combatte e si rivivono tutti i grandi film di Star Wars da una prospettiva più leggera ma comunque sempre molto rispettosa. Recensione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Elden Ring

Che siate o meno appassionati di souls-like, dovreste prendere comunque in considerazione Elden Ring. È punitivo, per niente accomodante, primo di quei comfort che ritroviamo in altri open world. Ha però il suo fascino, il suo stile di gioco e una longevità stratosferica. Probabilmente ci giocherete con un costante stato di ansia, ma è un'esperienza in qualche modo da non perdersi. Recensione Elden Ring

Thymesia

Per tutti gli orfani di Bloodborne là fuori (e per chi non ci ha mai giocato) c'è Thymesia, un souls-like quasi di stampo indie (anche nel prezzo, meno di 30€) che ci mette nei panni di Corvus, un guerriero senza memoria che dovrà creare una soluzione alchemica che possa mettere fine alla "Piaga". Non vi aspettate la stessa raffinatezza e varietà dei soulslike di FromSoftware, ma per il prezzo a cui è proposto potrebbe soddisfare più di un appassionato. ACQUISTO: Xbox Store

Halo Infinite

Lo abbiamo inserito anche nella sezione dedicata ai multiplayer online, considerato che si tratta quasi di un gioco a sé stante. Anche la campagna comunque merita la vostra attenzione, soprattutto se siete fan storici di Halo. Una storia intensa e un gameplay che saprà farvi sudare anche a difficoltà normale. Ah, è incluso nel Game Pass. Recensione Halo Infinite

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy racconta Star-Lord e compagni con maestria, mettendo in scena un'avventura lineare e narrativa dal ritmo serratissimo, piena d'azione, sorrisi e momenti intimi. I Guardiani sono fenomenali e vederli interagire tra di loro è un'esperienza assolutamente unica. Il sistema di combattimento non raggiunge le vette d'eccellenza toccate dalla storia, dai dialoghi e dalla fantastica caratterizzazione dei personaggi, ma questo non gli impedisce di essere uno dei migliori titoli Marvel di sempre. Recensioni Marvel's Guardians of the Galaxy

Far Cry 6

Far Cry 6 è derivativo, e le sue dinamiche sono quelle già viste in Far Cry 5 e nel suo sequel New Dawn, ma non fa niente per nasconderlo. Il contesto caraibico e alcune novità a livello di gestione del personaggio e di progressione lo rendono però dannatamente divertente. Le situazioni che si vengono a creare e la follia che ne consegue dà linfa vitale al tutto, spingendovi a tornare su Yara per divertirvi con le cose più inaspettate. E alla fine è proprio ciò che conta, no? Recensione Far Cry 6

Hades

Uno dei giochi più celebrati del 2020 arriva anche su console, e c'è anche la versione fisica per Xbox One e Series X|S! Si tratta di un gioco di azione con dinamiche roguelike che ben presto scoprirete essere la vostra nuova droga preferita. Si muore tanto, ma si combatte anche tanto. Anzi, è proprio morendo che ci si potenzia e si scoprono nuovi dettagli sulla trama. Recensione Hades

Scarlet Nexus

La nuova fatica di Bandai Namco: un Action RPG in stile anime caratterizzato da una cornice di gioco fantascientifica, grafica cel-shading particolarmente azzeccata e combattimenti dinamici e frenetici. Se a colazione masticate pane e anime è quasi imperdibile. Potete giocarlo con due diversi protagonisti, aumentando vertiginosamente la longevità. Recensione Scarlet Nexus

Orcs Must Die! 3

Si tratta di un incrocio tra un gioco di azione e uno strategico (in stile tower defense). È uno dei più divertenti e meglio riusciti nel suo genere, ottimizzato anche per console dopo un debutto in esclusiva su Stadia. Il concetto è semplice: respingere ondate su ondate di orchi piazzando difese di vario genere e controllando allo stesso tempo un eroe. Disponibile per tutta la famiglia di console Xbox. Recensione Orcs Must Die! 3 ACQUISTO: Xbox Store

Resident Evil Village

Avete giocato Resident Evil 7 apprezzandone la storia, il personaggio e la visuale in prima persona? Resident Evil Village si propone come sequel diretto, rendendolo di fatto un acquisto obbligato se avete risposto positivamente alle prime domande. È un capitolo coraggioso che riprende sì, molti elementi della saga, ma li declina in una salsa nuova. Recensione Resident Evil Village

Outriders

Alla base ci sono meccaniche da Action RPG online in stile Destiny e un'ambientazione fantascientifica extraterrestre. Non vuole necessariamente essere un GaaS, vista la trama che si sviluppa man mano che proseguiamo con i livelli. È un gioco tutt'altro che perfetto, ma ha alcuni assi nella manica niente male. Durante i combattimenti sa essere movimentato, e molto, molto pirotecnico. Ah, su Xbox è incluso nel Game Pass! Recensione Outriders

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla non è un gioco perfetto. Ci sono bug, difetti grafici, qualche problema nella regia e nella gestione del doppiaggio. È pur vero che la cura al dettagli nella creazione di un mondo che fosse quanto più fedele possibile al periodo storico in cui è ambientato Valhalla è a dir poco incredibile. Le musiche e gli scorci della Norvegia e dell'Inghilterra sapranno emozionare anche il più schivo dei giocatori. Recensione Assassin's Creed Valhalla

Mafia Definitive Edition

Mafia Definitive Edition è un gran bel remake, con un "unico", grande difetto. I fan storici del primo capitolo non troveranno le musiche originali, lo stesso doppiaggio e noteranno alcuni piccoli cambiamenti nella storia. Se si riesce a soprassedere su questi dettagli la strada è letteralmente in discesa. Il sistema di combattimento è stato rivisitato e il motore grafico è a dir poco splendido. Recensione Mafia Definitive Edition

Resident Evil 3

Purtroppo non è all'altezza del remake del 2, non tanto da un punto di vista grafico di gameplay. Anzi, a dirla tutta l'aspetto grafico è una delle cose più riuscite! Stiamo parlando più che altro di longevità (è particolarmente breve) e di coerenza con il capitolo originale. Se non altro c'è anche un comparto multigiocatore. Recensione Resident Evil 3

DOOM Eternal

DOOM Eternal è il nuovo punto di riferimento per gli FPS. id Software e Bethesda sono riusciti nell’impresa di sfornare un seguito senza rivali, che amplia il gameplay e che arricchisce enormemente la storia e tutta la lore che gravita attorno all’universo di DOOM. Uno sparatutto con un’anima e con un suo perché, che continua da dove eravamo rimasti nel 2016 dando sempre più un senso di continuità al tutto. Recensione DOOM Eternal

Dragon Ball Z: Kakarot

Un interessante mix di generi, più Action RPG che picchiaduro vero e proprio, Dragon Ball Z: Kakarot stupisce in parte per il comparto grafico (più che altro dei personaggi), in parte per i combattimenti coreografici e pirotecnici. Segue fedelmente (anche se con qualche disattenzione) la saga Z facendoci rivivere tutti i suoi momenti chiave, perfetto quindi per i veri fan della saga di Akira Toriyama. Recensione Dragon Ball Z: Kakarot

Gears 5

Gears 5 continua l'opera di The Coalition iniziata con il quarto capitolo, confezionando un'ottima campagna che cerca di osare. Se si fosse prestata un pelino in più d'attenzione nello svolgimento della trama e nella costruzione degli scenari aperti, adesso staremmo probabilmente parlando del miglior capitolo di sempre. Senza ombra di dubbio, tuttavia, è uno dei migliori che la storia abbia accolto. Recensione Gears 5

Borderlands 3

Un Action RPG a dir poco adorabile, anche se piuttosto "violento" e volgare. Ma la saga è così da sempre, e questo terzo capitolo non fa altro che riproporre la solita formula con tanti miglioramenti e tantissimi contenuti da giocare. Se siete amanti del genere e non vi dispiace la visuale in prima persona è un acquisto quasi obbligato. Il contesto è fantascientifico e anche se non avete giocato ai precedenti capitoli riuscirete comunque a calarvi nella parte. Recensione Borderlands 3

Monster Hunter World Iceborne

Suonerà banale dire "Il miglior Monster Hunter di sempre" ma è un'affermazione che si avvicina molto alla realtà dei fatti. Perfetto per i fan della serie e anche per chi si avvicina per la prima volta alla serie. Nel 2019 è arrivata Iceborne, una enorme espansione per Monster Hunter World che aggiunge una valanga di contenuti di gioco. Tra l'altro trovate un pacchetto comprensivo del gioco originale e dell'espansione. Recensione Monster Hunter: World

Recensione Monster Hunter World: Iceborne

Sekiro: Shadows Die Twice

Definirlo "solo" l'erede spirituale di Dark Souls è riduttivo. È riduttivo perché di fatto Sekiro è qualcosa di diverso, che comunque vanta un livello di difficoltà a dir poco notevole. Riuscirà a tirare fuori il lato peggiore di voi, e molti potrebbero arrendersi sin dalle prime sfide. Ma riuscire a batterlo è una soddisfazione di non poco conto. Recensione Sekiro: Shadows Die Twice

Metro Exodus

Un meraviglioso gioco single player che ci riporta nella Mosca del 2036 dopo un conflitto nucleare che ha cambiato per sempre il volto del mondo. Solo che stavolta lasceremo Mosca per esplorare la Russia incontaminata (e contaminata), scoprendo cosa ne è stato della civiltà umana. Recensione Metro Exodus

Resident Evil 2 Remake

Tanto di cappello a Capcom: il remake di Resident Evil 2 è praticamente impeccabile. Motore grafico rinnovato (RE Engine utilizzato anche per Resident Evil 7), storia ed enigmi estesi e tutto il fascino del capitolo più celebre di sempre della saga survival horror che ha fatto la storia del media videoludico. Recensione Resident Evil 2 Remake

Red Dead Redemption 2

È il miglior open-world di sempre, e non poteva che arrivare da chi, con gli open-world, ci lavora da una vita. Tanto di cappello a Rockstar Games per questo ennesimo capolavoro. Recensione Red Dead Redemption 2

Ace Combat 7: Skies Unknown

Dopo 12 anni di assenza torna su Xbox la serie Ace Combat con un nuovo capitolo che va ad introdurre tante novità a livello di gestione delle condizioni atmosferiche. Pilotare diventa sempre più difficile e appagante, e non mancano anche due modalità multigiocatore per sfidarsi online! Recensione Ace Combat 7: Skies Unknown

Migliori Giochi Xbox One Corse

Di seguito l'elenco dei migliori titoli per Xbox One appartenenti al genere dei giochi di corse.

MotoGP 23 MotoGP 23 è un titolo con tanto potenziale. Non ci sono rivoluzioni per quanto riguarda il gameplay o l'esperienza di gioco, ma gli elementi per far divertire i fan del motomondiale e dei giochi di moto ci sono tutti e sono ben realizzati. Recensione MotoGP 23

GRID Legends

A dispetto di una modalità storia con poco mordente, GRID Legends è un buon titolo di corse arcade con un'offerta contenutistica ulteriormente estesa rispetto al passato (22 location, 100 auto) e un sistema di guida responsivo, leggero e incline alla derapata. Recensione GRID Legends

Forza Horizon 5

Una semplice domanda: avete una Xbox? Se la risposta è sì acquistate Forza Horizon 5. È "IL" gioco di corse per eccellenza. Tonnellate di vetture, gare su gare, un'ambientazione gigantesca, possibilità di personalizzazione di difficoltà, delle auto stesse e tanto, tantissimo altro. Ed è incluso nel Game Pass. Più di così non si poteva fare. ACQUISTATELO! Recensione Forza Horizon 5

DiRT 5

Non abbiamo mai visto dei circuiti così dettagliati e meravigliosi in un videogioco di rally, né in molti esponenti corsitici. Le piste di DiRT 5 sono ambientate in 9 nazioni differenti, dall’Italia alla Cina, fino ad arrivare ai tracciati ghiacciati della Norvegia. I paesaggi risultano splendidi, pulitissimi nella lettura e spassosi da affrontare con veicoli diversi. Recensione DiRT 5

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Il remake a opera di Beenox e Activision sbarca anche su Xbox One. Probabilmente è uno dei più divertenti kart game che potete acquistare per questa piattaforma! Recensione Crash Team Racing Nitro-Fueled

F1 2023

F1 23 è una celebrazione della Formula 1 con tutto quello che potreste desiderare da un gioco del genere. Ha tantissime modalità per far giocare ogni utente come e quanto vuole, con un gameplay migliorato che rende più realistica la guida. Recensione F1 2023

Forza Motorsport 7

Se Xbox One andasse in pensione domani, potrebbe comunque poter dire di contare su due dei migliori giochi di corse degli ultimi anni. Vederlo in azione è una gioia per gli occhi e per le orecchie, risultando appagante sia per chi è poco avvezzo al genere sia per chi cerca un'esperienza un po' più simulativa. Recensione Forza Motorsport 7

ONRUSH

Una grande sorpresa di cui siamo follemente innamorati, definendolo un po' l'Overwatch dei giochi di corse. Si tratta di un'esperienza arcade a squadre esilarante e competitiva, da cui potreste non riuscire più a staccarvi. Recensione ONRUSH

The Crew 2

Non è un titolo perfetto, tant'è che il nostro finale (7.5 su 10) non sarebbe sufficiente a garantirgli l'accesso a questa lista. Ciò nonostante, The Crew 2 è un titolo destinato a migliorare nel tempo, e la libertà offerta, anche in termini di veicoli, è davvero encomiabile. Date un'occhiata alla nostra recensione! Recensione The Crew 2

Need for Speed: Payback

La serie Need for Speed di EA torna in grande stile su PC e Console. Le meccaniche di gioco ci portano a vivere una storia in stile Fast and Furious nei panni di tre personaggi, con un open world piuttosto vasto in cui scovare anche vecchi macinini da rimettere a nuovo. Recensione Need for Speed: Payback

Assetto Corsa

Quando si tratta di prodotti italiani ne parliamo sempre con una punta di orgoglio, specialmente quando si tratta di titoli meritevoli come questo. Assetto Corsa nasce dalla software house italiana Kunos Simulazioni (publisher 505 Games, divisione editoriale di Digital Bros.) ed è un vero e proprio simulatore di guida che dà il meglio di sé con un volante. Recensione Assetto Corsa

Project CARS 3

Se la serie Forza per qualche motivo non fosse di vostro gradimento, ci pensa la serie di Bandai Namco a voi. Project CARS 3 prende quanto di buono c'era nel primo capitolo migliorandolo e ampliandolo ulteriormente. Forse al livello grafico non è il top, ma ha tante frecce al suo arco. Recensione Project CARS 3

Migliori Giochi Xbox One Sport

A seguire la lista dei migliori giochi per Xbox One appartenenti al genere sportivo, compresi i simulatori di calcio quali FIFA e PES.

Riders Republic

Un'avvolgente e costante atmosfera di festa pervade Riders Republic, che si erge sull'esperienza maturata da Steep e The Crew 2 per dare agli amanti degli sport estremi ciò che meritano, un titolo spassoso, versatile, funzionale e pieno di contenuti. Lecito confidare in un supporto post-lancio degno di Ubisoft, che possa smussare le criticità e renderlo duraturo e sempre fresco. Recensione Riders Republic

Football Manager 2022

Football Manager 2022 non è una sorpresa, ma l'ennesima conferma. Anche per quest'edizione, il titolo manageriale calcistico di Sports Interactive non si snatura, non insegue le mode del tempo. Prosegue, invece, sul percorso della piena maturità, aggiungendo ancora più elementi al suo già ricchissimo sistema di gioco. Recensione Football Manager 2022

FIFA 23

Gli anni scorsi EA si era concentrata sulle modalità di gioco e sul motore grafico. Quest'anno le novità di rilievo non sono poi così tante: le classiche limature qua e là che non stravolgono più di tanto l'essenza di gioco. Se si è in cerca di novità ci si può però consolare con la divertente modalità Volta. E c'è da considerare anche il fatto che visto quanto successo con il diretto concorrente, FIFA è di fatto rimasto una delle poche opzioni sensate per gli appassionati di calcio. Recensione FIFA 23

AO International Tennis

Dopo un primo timido tentativo nel 2018, la serie tennistica AO torna con un secondo capitolo che va a migliorare vari punti deboli del suo predecessore. C'è ancora da lavorare da un punto di vista estetico ma ci sono comunque diversi passi in avanti, e non è che ci siano molte alternative se cercate qualcosa di legato al tennis su Xbox! Recensione AO Tennis 2

NBA 2K23

La nuova produzione di 2K Games propone al giocatore un menu ricchissimo, che rischia di diventare quasi indigesto se si cerca di assaggiare ogni portata, ma sa regalare – ancora una volta – un'esperienza estremamente completa. Recensione NBA 2K23

Migliori Giochi Xbox One RPG

Di seguito la lista dei migliori giochi per Xbox One appartenenti al genere degli RPG (Giochi di Ruolo), comprese varianti quali JRPG (giochi di ruolo giapponesi), Action RPG e simili.

Tales of Arise

Un degno esponente della saga Tales of che si propone però come un ottimo punto di inizio per chi vi si approccia per la prima volta. Vi troverete immersi in un mondo fantasy, esplorabile in lungo e in largo. I combattimenti sono in tempo reale, anche se collocati in sorte di "arene chiuse". Recensione Tales of Arise

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition non è solo un'operazione nostalgia "senza arte né parte". Di fatto proietta tre, meravigliosi Action RPG nell'epoca moderna, permettendo all'utenza di goderseli sulle più attuali console di gioco. E anche su PC, grazie alle texture in 4K, le migliorie grafiche, il frame rate sbloccato e il supporto all'HDR e agli schermi wide fa la sua sporca figura. Recensione Mass Effect Legendary Edition

Cyberpunk 2077

Attenzione: prendetelo in considerazione SOLO se avete a disposizione una Xbox One S, One X (o meglio ancora Series S o Series X). Allo stato attuale delle cose, è difficile apprezzarlo su Xbox One standard. Detto questo, Cyberpunk 2077 saprà offrirvi un mondo futuristico (dalle note cyberpunk appunto) che non smetterà di stupirvi. Difetti ce ne sono, come un'intelligenza artificiale non sempre all'altezza delle aspettative e vari glitch grafici, ma superati questi scogli avrete di fronte a voi un'esperienza capace di garantirvi un centinaio di ore di gioco. Arriveranno nelle prossime settimane altri aggiornamenti atti a migliorare l'esperienza su console. Recensione Cyberpunk 2077

Minecraft Dungeons

Chiariamoci sin da subito: non vi aspettate la profondità o la maturità di un Diablo, né tanto meno una longevità da urlo. Stiamo però pur sempre parlando di un gioco incluso nell'Xbox Game Pass e che comunque, di listino, viene a costarvi 19,99€. Fatte tali doverose premesse, Minecraft Dungeons è un divertentissimo dungeon crawler da giocare da soli o in compagnia, anche in locale. Recensione Minecraft Dungeons ACQUISTO: Xbox Store

The Outer Worlds

Appassionati di Fallout 3 e 4? Vi siete goduti più che mai Fallout: New Vegas? Siete nel posto giusto! The Outer Worlds è la nuova gemma firmata Obsidian Entertainment che ci proietta in un universo fantascientifico completamente inedito. Le meccaniche di gioco somigliano molto a quelle di Fallout (con tutta una serie di novità). Finali multipli, team di avventurieri da personalizzare e molto, molto altro. Recensione The Outer Worlds ACQUISTO: Amazon

Kingdom Hearts 3

Anni e anni di attesa, spin-off, teoria di ogni genere, aspettative e infine siamo giunti al termine. Una saga storica che ha stregato milioni di giocatori e che continua a stregare grazie a questo terzo e conclusivo capitolo. Se avete giocato i precedenti non c'è nemmeno bisogno di consigliarvelo. Recensione Kingdom Hearts 3 ACQUISTO: Amazon

Divinity Original Sin 2: Definitive Edition

Uno dei migliori RPG di sempre (sì, non abbiamo paura ad affermarlo) sbarca ufficialmente anche su console. Forse il controller non è alla pari di mouse e tastiera, ma si lascia comunque giocare che è un piacere. Recensione Divinity Original Sin 2: Definitive Edition ACQUISTO: Amazon

Kingdom Come: Deliverance Lento, difficile, e con problemi tecnici: Kingdom Come è come una enorme corazzata, si muove lentamente ma quando apre il fuoco, quando vi prende sul serio, è uno di quei giochi che riuscirà ad appassionarvi per decine e decine di ore. Un'avventura indimenticabile calata nel bel mezzo del Medioevo che si lascia vivere grazie alle tante sfumature del gameplay. Recensione Kingdom Come: Deliverance ACQUISTO: Amazon

South Park: Scontri Di-Retti Blasfemia, razzismo e sessismo sono solo alcuni degli irriverenti temi trattati in questa trasposizione videoludica di South Park, un'enorme puntata interattiva dotata tra le altre cose di un gameplay divertente e stratificato. Se siete appassionati della serie animata non lasciatevelo sfuggire! Recensione South Park: Scontri Di-Retti ACQUISTO: Amazon

Hand of Fate 2

I giochi da tavolo sono di solito "relegati" alle piattaforme mobili o ai PC, eppure Hand of Fate 2 si difende bene anche su console. Non solo: di fatto è anche un gioco di ruolo e un gioco di azione! Recensione Hand of Fate 2 ACQUISTO: Xbox Store

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Non è certo una novità, ma questa riedizione dedicata a console di Dragon's Dogma porta sulla nuova generazione un titolo estremamente profondo, che offre dinamiche di gioco a metà tra un Dark Souls e un RPG, una storia lunga con tanti personaggi e anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati successivamente. Recensione Dragon's Dogma: Dark Arisen ACQUISTO: Amazon

Final Fantasy XV

Difficilmente troverete un gioco più longevo di Final Fantasy XV in questo 2016. Non è assolutamente il classico JRPG, visti i combattimenti improntati più sullo stile degli Action RPG e l'incredibile open world da esplorare. Un'esperienza di gioco davvero difficile da descrivere con poche parole, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione. Recensione Final Fantasy XV ACQUISTO: Amazon

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Skyrim è la quintessenza dei giochi di ruolo. Bethesda ha di recente rilasciato una Special Edition che comprende tutte le espansioni uscite negli scorsi anni, nuovi effetti grafici, texture in alta definzione e il supporto alle mod ufficiali anche su console. Recensione Skyrim Special Edition ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Xbox One Online

Di seguito la lista dei migliori giochi per Xbox One appartenenti al genere Online, ovvero da affrontare esclusivamente con una connessione web in compagnia di amici o perfetti sconosciuti.

Call of Duty: Modern Warfare II Il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision Blizzard sviluppato da Infinity Ward. Si propone come seguito del Modern Warfare del 2019 nonché come reboot di quello del 2007. La campagna è a dir poco spettacolare, soprattutto su console next-gen . E il comparto multigiocatore come al solito offre una valanga di contenuti!

Evil Dead: The Game Sembra banale consigliarlo ai fan dell'opera cinematografica, ma in realtà si rivolge soprattutto agli amanti delle esperienze multigiocatore asimmetriche, a prescindere dal vostro attaccamento al brand, che comunque è stato trattato con una fedeltà dogmatica. In sostanza quattro giocatori devono collaborare esplorando una delle due grandi mappe disponibili, cercando di completare gli obiettivi forniti dal gioco stesso. Nel frattempo un quinto giocatore assumerà il ruolo del Male, ostacolandovi con tutti i mezzi possibile. Recensione Evil Dead: The Game

Halo Infinite Multiplayer

È gratuito e separato dalla modalità campagna (a pagamento). Ed è diventato subito uno degli sparatutto online più apprezzati e giocati del momento. Il ritmo di gioco è diverso dai classici sparatutto in stile CoD o Battlefield, ed è proprio per questo che potrebbe piacervi. Download: Xbox Store

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard non sarà ricordato come il capitolo più originale della saga, nonostante le novità non manchino, ma riesce comunque a mantenere intatto il divertimento della saga. Il contesto storico, quello della Seconda Guerra Mondiale, riesce a risultare più realistico che mai grazie alle armi e alle esplosioni che si verificano continumente sul campo di battaglia. A fine ottobre 2022 arriva Call of Duty: Modern Warfare II 2022. Recensione Call of Duty: Vanguard

Back 4 Blood

Il degno erede di Left 4 Dead. Piccole modifiche qua e là alla formula originale gli permettono di risultare nuovo e moderno senza sacrificare le emozioni dell'esperienza storica. Un maggiore sforzo creativo nella realizzazione di nuovi mostri e di una manciata di livelli in più lo avrebbero reso ancora migliore. Così com'è, è un titolo che gli amanti della cooperazione non devono assolutamente perdere. Recensione Back 4 Blood

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War ci sorprende in positivo per diversi fattori. Arrivare sul mercato ad un anno di distanza dall'ottimo rifacimento di Modern Warfare, proponendo comunque una campagna e un comparto multigiocatore azzeccati, non era affatto banale. Rimane comunque un esponente della saga che ha molto in comune con i suoi predecessori. Recensione Call of Duty: Black Ops Cold War

The Division 2

Vi è piaciuto The Division? Allora non c'è verso che non vi piaccia anche The Division 2, un capitolo migliorato sotto quasi ogni aspetto. Un must have per gli amanti del genere, specialmente se avete buoni amici con cui affrontarlo. Recensione The Division 2

Battlefield V

Il giusto compromesso tra divertimento e accuratezza storica: così abbiamo descritto Battlefield V nella nostra recensione. Il multiplayer si avvale di una serie di novità atte ad amplificare ed arricchire il gioco di squadra, e per un titolo del genere non può che essere un bene. Recensione Battlefield V ACQUISTO: Amazon

Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 è un grandissimo esponente del videogioco cooperativo, che ha raggiunto finalmente una maturità notevole, quella stessa maturità che si pretendeva dal primo episodio. Recensione Warhammer: Vermintide 2 ACQUISTO: Xbox Store

Sea of Thieves

Il voto finale nella nostra recensione è inferiore a 8 su 10, ma non potevamo non includerlo in questo elenco. Si tratta di un'esperienza talmente peculiare e potenzialmente divertente che non dovreste escluderlo a priori. E poi potete giocarlo con il Game Pass di Microsoft: vi bastano 9,99€ per un mese per giocarlo nella sua interezza. Recensione Sea of Thieves ACQUISTO: Amazon

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2: un acquisto obbligatorio per gli appassionati della saga, sia grazie alla campagna che fa parte dell'universo canonico di Star Wars, che grazie al comparto multiplayer, che con i suoi assalti galattici e stellari vi proietta in incredibili battaglie spaziali degne delle pellicole. Recensione Star Wars Battlefront 2 ACQUISTO: Amazon

For Honor

Tanto di cappello ad Ubisoft che è riuscita a creare un nuovo gioco online con una identità tutta sua, caratterizzato da un sistema di gioco originale che cerca di dare una svecchiata alle dinamiche da picchiaduro proiettandole appunto online. Date un'occhiata alla nostra recensione! Recensione For Honor ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Xbox One Avventura

Di seguito la lista dei migliori giochi per Xbox One appartenenti al genere delle avventure punta e clicca e altre variazioni sul tema.

Pentiment Pentiment è un gioco estremamente atipico, realizzato quasi più per divertimento o per sfida che per essere uno dei top seller della stagione. Ci troviamo durante il XVI secolo nel Sacro Romano Impero, per la precisione in Alta Bavaria. Il gameplay è quello tipico delle avventure punta e clicca, ma il modo in cui è stata realizzata è davvero unico. Leggete il nostro approfondimento! Ah, e costa pochissimo, oltre ad essere incluso nel Game Pass. Approfondimento su Pentiment ACQUISTO: Microsoft Store

Syberia: The World Before

Syberia: The World Before torna a far battere i cuori degli appassionati di avventure grafiche con gli stessi ingredienti che hanno reso grande la saga. Dopo il mezzo flop del terzo capitolo, Microids ha fatto una scelta coraggiosa nell'affiancare Dana Roze a Kate Walker, creando una trama divisa su due binari paralleli che riesce a tenere attaccato il giocatore fino alla fine. Recensione Syberia: The World Before

A Plague Tale: Requiem

Seguito del capitolo Innocence del 2019, A Plague Tale: Requiem è un'avventura meravigliosa, caratterizzata da una direzione artistica al top e da meccaniche stealth ulteriormente migliorate ed ampliate. Peccato giri solo a 30 frame al secondo su Xbox Series X e S, ma riesce comunque a stupire. Ah, occhio che è disponibile solo per le console next-gen, niente Xbox One purtroppo.

Immortality

Dall'autore di Her Story arriva un altro pezzo da novanta che farà la gioia degli amanti del cinema. Una promettente attrice gira tre film che però non saranno mai rilasciate. L'attrice stessa sparisce dalla circolazione, e le cose si complicano ulteriormente. Sta a noi mettere insieme i pezzi guardando spezzoni delle pellicole, ricostruendole quasi come fossimo degli addetti al montaggio. Il gioco è incluso nel Game Pass! ACQUISTO: Xbox Store

Lost in Random

Lost in Random è un'avventura originale, a cui piace sperimentare e snocciolare il suo universo gotico. Al netto dei limiti, la storia della ragazzina e del suo dado saprà rapirvi con tutti i suoi assurdi personaggi. Peccato per la poca profondità del divertente sistema di combattimento, che si spera venga espanso in un eventuale seguito. Recensione Lost in Random

Life is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors parla di empatia e agli empatici, e lo fa sotto le note di una bellissima colonna sonora. Si ritorna alle atmosfere del primo capitolo, ma la sensazione di déjà vu alle volte è molto forte, soprattutto nella struttura e nella caratterizzazione dei personaggi. Recensione Life is Strange: True Colors

Twelve Minutes

Twelve Minutes non è un gioco per tutti, non vuole esserlo e non lo sarà. Ha un'anima intrisa di autorialità che lo rende divisivo: alcuni lo ameranno, altri lo odieranno. In ogni caso, non si può rimanere indifferenti ad un titolo che propone un gameplay così peculiare. Di fatto è un'avventura da giocare in loop temporali di 12 minuti ciascuno. Recensione Twelve Minutes ACQUISTO: Microsoft Store

Psychonauts 2

Psychonauts 2 mantiene le promesse fatte col primo capitolo, anzi le porta ad un livello ancora più alto. Il favoloso mondo di Tim Schafer è una gioia per gli occhi, grazie ad una grafica coloratissima e personaggi adorabili, ma è anche un contesto perfetto per mettere a frutto l'esperienza nella narrazione che Double Fine ha affinato negli anni. Ah, e c'è lo zampino degli Xbox Studios! Recensione Psychonauts 2

It Takes Two

It Takes Two è un videogioco cooperativo eccezionale, uno di quelli da custodire gelosamente sullo scaffale e nel cuore. Curato maniacalmente e dalla meraviglia costante, l'ultima fatica di Hazelight Studios è un'esplosione di creatività, un inno all'amore e al videogioco fatto con amore. Imperdibile. Recensione It Takes Two

Little Nightmares 2

I Tarsier Studios sono tornati con un secondo capitolo di Little Nightmares! Se avete giocato il primo probabilmente non ve lo sarete fatto sfuggire. Altrimenti sappiate che si tratta di una storia slegata dagli eventi del primo. Il nuovo "eroe" si chiama Mono ed è un ragazzino che si risveglia spaesato in una foresta: ha un sacchetto di carta in testa ed è attratto dagli schermi televisivi. Recensione Little Nightmares 2

Tell Me Why

Chi l'avrebbe mai detto che Dontnod si sarebbe distaccata da Life Is Strange per produrre un'avventura tutta nuova con il supporto di Xbox? Ne siamo sinceramente felici, anche perché nuovi racconti significa nuove sfide, e nuove sfide significa vedere davvero la poliedricità del talento di un'azienda di sviluppo. Recensione Tell Me Why ACQUISTO: Xbox Store

Blacksad: Under the Skin

Il noir è un genere complesso, difficile da affrontare in un videogioco, ma a nostro avviso questo Blacksad: Under the Skin ci riesce alla grande. Un gioco consigliato a chi vuole godersi una bella avventura grafica vecchio stampo e non ha paura di qualche scena un po' forte: date fiducia al gatto nero, non vi deluderà. Recensione Blacksad: Under the Skin

Trine 4

Questo quarto capitolo suona quasi come un ritorno alle origini: si torna ad un approccio bidimensionale che, con tutte le limitazioni delle due dimensioni, ci catapulta comunque in un'avventura fiabesca farcita di enigmi e caratterizzata da un senso estetico unico. La formula, per quanto possa risultare "vecchia" funziona ancora alla grande. Recensione Trine 4

A Plague Tale: Innocence

Una perla videoludica inaspettata. Le meccaniche di gioco forse non sono così complesse, ma la trama e come viene raccontata merita ampiamente. Recensione A Plague Tale: Innocence

Life is Strange 2

Torna Life is Strange con un secondo capitolo. Nuovi protagonisti, nuove ambientazioni, stessi "feels". Intimo, empatico e introspettivo, Life is Strange 2 narra con delicatezza l'essenza del legame fraterno e costella il racconto di tematiche d'umanità che, seppur alle volte frettolose, si rivelano capaci di donare diversi spunti di riflessione. Recensione Life is Strange 2 ACQUISTO: Xbox Store

Remothered: Tormented Fathers

Sviluppato nella calda Sicilia, dopo un primo esordio di successo su PC, Remothered: Tormented Fathers fa il suo debutto anche su console. Un "nascondino horror" da non lasciarsi sfuggire se particolarmente appassionati al genere. Recensione Remothered: Tormented Fathers ACQUISTO: Xbox Store

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Combattimenti scenografici, enigmi basati sulla prospettiva, un utilizzo intelligente del comparto sonoro, un comparto grafico impressionante: Hellblade è un'avventura originale e carsimatica da non lasciarsi sfuggire. Recensione Hellblade: Senua's Sacrifice ACQUISTO: Amazon

Okami HD

Si tende a storcere il naso di fronte alle remastered, ma all'epoca Okami non ricevette la giusta attenzione. Oggi potete rigiocarlo in alta definizione godendovi un'avventura in stile Zelda con meccaniche originali basate sull'arte. Recensione Okami HD ACQUISTO: Amazon

Get Even

Non è propriamente un gioco di azione poiché la trama è il grande protagonista di questa produzione indie pubblicata niente meno che da Bandai Namco. Difficilmente negli ultimi tempi siamo stati così presi da un videogioco. Vi consigliamo caldamente di leggere la recensione. Recensione Get Even ACQUISTO: Amazon

Migliori Giochi Xbox One Platform e Casual

Di seguito un elenco dei migliori titoli dedicati alla console di Sony appartenenti al genere Platform, compresi titoli più casual adatti ad un pubblico ampio.

ARKANOID - ETERNAL BATTLE

Un grande classico dei videogiochi, uno di quelli che ha contribuito alla diffusione del media. Microids lo ripropone ovviamente in chiave moderna con un sacco di modalità. Si va da quella classica, Retro, che ci proietta in una vecchia sala giochi, a Eternal Battle, un modalità Battle Royale esclusiva con 25 giocatori. Per chi è invece in cerca di una sfida in solitaria c'è la modalità Neo, che espande il classico gameplay con tanti nuovi livelli, power-up, blocchi e varie sorprese. ACQUISTO: Xbox Store

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It's About Time è un solido platform, nonché valido seguito e buon rilancio del marsupiale. Toys for Bob ha svolto un gran lavoro celebrativo, ma non sembra aver calcolato al meglio il livello di sfida, con alcune grane che lo rendono più artificiale e frustrante del dovuto. Malgrado quanto detto, è un miracolo avere tra i polpastrelli un capitolo di Crash in questa forma smagliante. Recensione Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ori and the Will of the Wisp

Qualsiasi cifra sia destinata agli artisti di Moon Studios, non sarà mai abbastanza in relazione all'arte meravigliosa dipinta dalle loro mani. Non che il resto del lavoro sulla loro ultima fatica abbia minor valore, anzi. A costo di suonare melodrammatici, ogni momento passato in Ori and the Will of the Wisps fa venire letteralmente la pelle d'oca. Ogni, singolo, cavolo di momento. Recensione Ori and the Will of the Wisp Microsoft Store

Lethal League Blaze

Immaginate uno sport con la palla e poi fatelo combaciare con il picchiaduro: otterrete nient'altro che Lethal League Blaze, il gioco che sta monopolizzando la nostra estate 2019. Recensione Lethal League Blaze ACQUISTO: Xbox Store

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Pensavate di essere i fan numeri 1 di Crash? Vi sbagliate di grosso. La verità racconta che è Vicarious Visions ad esserlo, perché dalla loro operazione di restauro traspare una tale dedizione, passione e maniacalità difficili da eguagliare. Recensione Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Monster Boy and the Cursed Kingdom

L'aspetto meglio riuscito della produzione emerge dalla sua impostazione tanto fedele al passato quanto attuale. È genuino, è confezionato con cura, e ogni tassello è al posto giusto che quasi si stenta a crederci. A parte qualche piccola grana, è semplicemente un titolo da avere per tutti gli amanti del genere. Recensione Monster Boy and the Cursed Kingdom ACQUISTO: Xbox Store

Spyro: Reignited Trilogy

Grazie Activision e grazie Toys For Bob per questa piccola perla! Spyro torna in grande stile sulle console dell'attuale generazione con un port a dir poco meraviglioso. Consigliatissimo! Recensione Spyro: Reignited Trilogy

Super Bomberman R

Termina l'esclusiva Nintendo Switch per il party game per eccellenza. Bomberman, nella sua recente incarnazione, sbarca anche su Xbox con grafica rinnovata, breve modalità storia e tanti personaggi. Recensione Super Bomberman R

Voodoo Vince Remastered

Un'operazione di restauro che permette anche a chi non si è mai avvicinato al titolo di rigiocarlo sulle Xbox di nuova generazione. È un platform spassoso, con vari espedienti a livello gameplay che sapranno divertirvi. Recensione Voodoo Vince Remastered ACQUISTO: Xbox Store

Migliori Giochi Xbox One Strategia

Di seguito la lista dei migliori giochi per Xbox One appartenenti al genere degli strategici, non molto diffusa su Console per ovvie ragioni.

Two Point Campus

Volete creare l'università dei sogni? O quella più pazza del mondo? Qualsiasi sia la vostra visione, con Two Point Campus potrà prendere vita. Il team di sviluppo è lo stesso di Two Point Hospital, il revival di Theme Hospital, uno dei più apprezzati del suo genere. Il prezzo non è affatto salato! Ah, è anche incluso con il Game Pass! ACQUISTO: Xbox Store

Cult of the Lamb

Un gioco impossibile da collocare in un solo genere. Un po' strategico, visto che si deve raccogliere risorse e costruire strutture, un po' roguelike, visto che si deve esplorare un mondo generato casualmente, e un po' gestionale, visto che di fatto si deve gestire la propria setta, diffondendo il verbo della divinità che ci ha aiutato. ACQUISTO: Xbox Store

Crusader Kings III

Crusader Kings III gira bene e si controlla bene su console, molto più di quanto avrei pensato. In sostanza, funziona, e già questo è un piccolo miracolo per un gioco del genere. Ripeto: parliamo di uno strategico in tempo reale, qualcosa che si vede molto raramente su console. Recensione Crusader Kings III Console

Ruined King: A League of Legends Story

Da Riot Forge, l'editore che si occupa degli spin-off di Riot Games, arriva Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo a turni che ci proietta nell'universo del MOBA più giocato del mondo. Una storia avvincente che ci farà conoscere più a fondo personaggi chiave di LOL quali Miss Fortune, Akali e tanti altri. E non costa neanche molto! ACQUISTO: Xbox Store

Jurassic World Evolution

Uno dei pochi strategici (oltre a quelli della serie Halo Wars) dedicati a Xbox ci permette di costruire e gestire il nostro Jurassic Park. Graficamente bellissimo, pecca in alcune meccaniche un po' troppo semplificate. Recensione Jurassic World Evolution

XCOM 2

Gli strategici non sono molto apprezzati su Console: quelli in tempo reale sono praticamente impossibili da giocare con il controller, ma la stessa cosa non si può dire di quelli a turni. Firaxis Games e 2K Games hanno sfornato un port di XCOM 2 per Console davvero incredibile. Ottima interfaccia, buon comparto grafico, tutti i DLC: insomma, un titolo imperdibile. Recensione XCOM 2

Migliori Giochi Xbox One Picchiaduro

L'elenco dei giochi picchiaduro dedicati a Xbox One non è particolarmente ricco, ma fortunatamente negli ultimi mesi è uscito qualcosa che potrebbe incuriosire particolarmente gli estimatori del genere.

Street Fighter 6 Ve la buttiamo giù semplice: volete comprarvi un picchiaduro su Xbox? Comprate Street Fighter 6. È lo Street Fighter di tutti: tanto complesso da appagare il giocatore tecnico e competitivo, quanto dolce, accomodante, spassoso e versatile da solleticare il neofita. Recensione Street Fighter 6

Mortal Kombat 11 + Aftermath

Cafone, tamarro, violentissimo: alcuni degli aggettivi che calzano alla perfezione quando si parla del nuovo Mortal Kombat. Ma d'altronde è la serie stessa a vantare tali caratteristiche, e l'undicesimo capitolo non fa eccezione. Con una modalità storia che mette in campo tanti vecchi personaggi e alcune novità a livello gameplay, Mortal Kombat 11 è praticamente un must have. A fine maggio 2020 è uscita anche l'espansione Aftermath con una nuova modalità storia. Recensione Mortal Kombat 11 Approfondimento sull'espansione Aftermath

Soulcalibur VI

Il ritorno di un grande classico: roster rivisitato, comparto grafico rinnovato e al passo con i tempi e un sistema di combattimento straordinario anch'esso rivisitato e ampliato per l'occasione. Recensione Soulcalibur VI

Dragon Ball FighterZ

Non fatevi spaventare dalla grafica 2D: in realtà proprio a livello grafico è uno dei più fedeli giochi dedicati a Dragon Ball mai realizzati. Per quanto riguarda le meccaniche invece si allontana molto dagli altri titoli dedicati alla serie, è più vicino a un picchiaduro classico in stile Tekken/Street Fighter. Recensione Dragon Ball FighterZ

Tekken 7

The King is back! Il re dei picchiaduro torna a fare la voce grossa, anche su Xbox One! Ci sono novità (gradite) a livello gameplay, il continuo della storia e tanti altri contenuti di gioco. Se amate i picchiaduro difficilmente ve lo lascerete sfuggire. Recensione Tekken 7

Injustice 2

NetherRealm Studios lancia il secondo capitolo della serie di picchiaduro Injustice ambientata nell'universo DC Comics, e fa nuovamente centro. Tantissimi personaggi, una storia che si mischia alla perfezione con le sessioni di picchia picchia e tantissimi altri contenuti di gioco. Un must buy insomma! Recensione Injustice 2

Giochi Xbox One

Il mondo dei videogiochi è sempre più attivo ed ogni mese escono un gran numero di titoli dedicati alle varie piattaforme attualmente disponibili (PC Windows, Xbox One, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S). Non è però sempre facile capire quali titoli fanno per noi, specialmente senza averli provati, ed è per questo che abbiamo deciso di raccogliere una selezione dei migliori giochi Xbox One e Series X|S attualmente disponibili nei negozi fisici e virtuali, come Amazon, per rendervi la vita più semplice e per evitare di sprecare i vostri risparmi.

Visto il gran numero di titoli attualmente disponibili, la nostra lista dei migliori videogiochi per Xbox One e Series X|S è stata redatta selezionando in buona parte giochi da noi recensiti su SmartWorld che sono riusciti ad ottenere una valutazione positiva che superi una determinata soglia. Nella lista aggiornata trovate una rapida panoramica sui vari videogiochi, immagini e soprattutto i link diretti alle nostre recensioni e ai principali shop online (Amazon, Microsoft Store). Ogni gioco è raggruppato sotto un genere di appartenenza. Comunque non temete, la presenza di Xbox Series X | S sul mercato non sancisce la fine dei giochi dedicati a Xbox One. La precedente generazione di console sarà ancora supportata a lungo.

Avete ancora dubbi su qualche titolo faccia al caso vostro e su quale invece è meglio evitare? C'è sempre la sezione commenti, dove potete confrontarvi con altri lettori e porre eventualmente domande anche a noi!

Come scegliamo i giochi?

I giochi, come già accennato, vengono selezionati tra quelli da noi recensiti. Solo in questo modo possiamo essere sicuri che si tratti di titoli meritevoli. Tutti i videogiochi qui presenti hanno ricevuto una valutazione finale maggiore o uguale a 8 su 10. Quali sono i parametri che valutiamo durante le nostre recensioni? Eccone alcuni elencati qui di seguito. Trama : la trama è un punto essenziale di molti generi. Ovvio che in un gioco di corse o in uno sportivo (con rare eccezioni) si valuti ben altro, ma nelle avventure e nei giochi di azione è una caratteristica importantissima.

: la trama è un punto essenziale di molti generi. Ovvio che in un gioco di corse o in uno sportivo (con rare eccezioni) si valuti ben altro, ma nelle avventure e nei giochi di azione è una caratteristica importantissima. Longevità : spesso i videogiochi richiedono investimenti consistenti, specialmente al day-one. È ovvio quindi valutare anche la durata complessiva dell'esperienza di gioco.

: spesso i videogiochi richiedono investimenti consistenti, specialmente al day-one. È ovvio quindi valutare anche la durata complessiva dell'esperienza di gioco. Grafica : mai giudicare un libro solo dalla copertina, eppure il comparto grafico di un gioco rimane una delle caratteristiche fondamentali. Anche uno stile grafico peculiare e diverso dal solito può dimostrarsi vincente, basta che riesca a colpire il giocatore.

: mai giudicare un libro solo dalla copertina, eppure il comparto grafico di un gioco rimane una delle caratteristiche fondamentali. Anche uno stile grafico peculiare e diverso dal solito può dimostrarsi vincente, basta che riesca a colpire il giocatore. Gameplay : è forse il punto più importante. Ci sono giochi con trame deboli e comparti grafici scarsi che sono però estremamente divertenti. Un parametro quindi essenziale da valutare e da approfondire.

: è forse il punto più importante. Ci sono giochi con trame deboli e comparti grafici scarsi che sono però estremamente divertenti. Un parametro quindi essenziale da valutare e da approfondire. Prezzo: come accennato, ci sono alcuni giochi particolarmente cari che però non offrono un giusto rapporto qualità/prezzo. È bene quindi valutare anche questo parametro.