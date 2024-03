La nostra lista dei migliori giradischi aggiornata a marzo 2024.

Migliori giradischi 2024

Sul finire degli anni 80, il vinile era considerata una tecnologia vecchia e superata per l'ascolto musicale, tanto che il suo destino sembrava ormai segnato. Per fortuna, l'avvento del terzo millennio ha risvegliato l'interesse per gli LP, che sono riusciti a ricrearsi un mercato sempre meno di nicchia ed hanno ridato nuova vita al mondo dei giradischi, con tanti nuovi produttori che si sono affacciati in questo settore. Che siate giovani hipster in cerca del primo giradischi oppure utenti maturi bisognosi di sostituire un modello ormai zoppicante, in questa guida all'acquisto troverete alcune delle migliori soluzioni per ascoltare al meglio i vostri vinili, con prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Nella lista stono presenti articoli delle marche più rinomate come Sony, Thorens, Technics, Pioneer e Audio Technica, ma non mancano sorprese più originali. Migliori giradischi economici

Migliori giradischi Bluetooth

Migliori giradischi portatili

Migliori giradischi con casse

Migliori giradischi professionali

Migliori giradischi top

Come scegliamo i migliori giradischi?

I giradischi solitamente non sono prodotti molto economici, ma se volete un piccolo dispositivo per iniziare ad ascoltare qualche vinile di tanto in tanto, le soluzioni non mancano. Qui di seguito potete trovare qualche proposta con prezzi interessanti, anche se tra i giradischi entry level i prezzi sono comunque spesso superiori ai 100€. È importante però ricordarsi che questi sono prodotti di fattura economica e pertanto non vi consigliamo di affidare la riproduzione di dischi preziosi o rari su prodotti simili, ma di optare per quelli che trovate nella categoria dei giradischi professionali.

Lauson ‎JTF035 Questo giradischi a 3 velocità (33/45/78) è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta un design semplice e raffinato. Grazie alle sue dimensioni contenute potrete posizionarlo davvero ovunque. Per quanto riguarda le sue caratteristiche specifiche, questo modello offre una funzione di codifica, che consente di convertire i brani dei dischi in MP3 attraverso il computer. Inoltre, grazie ai due altoparlanti stereo integrati avrete sempre un audio di qualità. Non manca la copertura protettiva trasparente.

JAM Play Sound Turntable JAM Play Sound Turntable è adatto a dischi da 33, 45 e 78 giri. Abbiamo cartuccia in ceramica di qualità, altoparlanti stereo integrati, ingresso AUX, uscita RCA, coperchio antipolvere e driver da 52 mm. Un giradischi dalle dimensioni compatte, bello da vedere e facile da utilizzare, venduto ad un prezzo conveniente.

Majestic TT 43 BT USB SD AX REC Di seguito un giradischi super economico da prendere in considerazione se si ha un budget limitato. Si tratta di un modello a 3 velocità (33/45/78 giri) con altoparlanti integrati. Abbiamo anche ingresso AUX (cavo jack audio da 3,5 mm non incluso), registrazione (e riproduzione musicale) su dispositivi USB/SD Card in formato MP3, presa cuffie/auricolari, Line-out per il collegamento ad amplificatore esterno, più un bellissimo design a valigetta. Un ottimo prodotto marchiato Majestic da prendere in considerazione.

Utilizzare un giradischi tramite connessione Bluetooth può sembrare una bestemmia per i puristi, ma molto utenti cercano proprio prodotti di questo tipo per un ascolto più comodo, magari usando cuffie o speaker wireless. Se anche voi siete alla ricerca di un buon giradischi Bluetooth, qua sotto ci sono ottime probabilità di trovarne uno che fa per voi.

ION Audio Air LP Wood Con questo giradischi potrete trasmettere tramite Bluetooth la musica dei vostri amati dischi a qualsiasi altoparlante. Inoltre, potrete sfruttare l'ingresso Aux per collegare altri lettori musicali, oppure utilizzare le comode uscite RCA per integrare l'unità nell'impianto stereo di casa. Si presenta con una lussuosa finitura in legno naturale e un design decisamente molto elegante. La porta USB e il cavo incluso, vi consentiranno il collegamento a Mac o PC per la conversione dei dischi in formato digitale.

Lauson ‎01TT17 Siete in cerca di un giradischi diverso che faccia colpo? Bene, noi abbiamo la soluzione. Di seguito un giradischi vintage con un design originale ispirato ad un'auto d'epoca, perfetto per rivivere melodie passate. Ottimo per convertire i vostri vinili in formato MP3. Abbiamo anche connessione Bluetooth, radio FM e una comoda uscita per cuffie per l'ascolto in solitaria. Buoni anche gli altoparlanti integrati da 3 W (include anche un'uscita per altoparlanti RCA). Disponibile in diverse colorazioni.

House of Marley Stir It Up Di seguito vi proponiamo uno dei giradischi più completi e meglio confezionati presenti sul mercato. Capace di offrire un'ottima qualità sonora anche attraverso la connettività Bluetooth. Di questo modello si devono citare i materiali riciclati, in quanto è realizzato curiosamente in bambù, con piatto in lega di alluminio e braccio in metallo rigido, e poi tutte le sue funzionalità, dal preamplificatore phono integrato all'interruttore 33, 45 RPM, fino ad arrivare all'uscita USB per la conversione rapida e facile dei vinili in formato MP3.

Sony PS-LX310BT Di seguito un giradischi a 2 velocità (33⅓ e 45 giri) marchiato Sony. Dotato di un design lineare e di una struttura in alluminio robusta. Utile la connessione Bluetooth per connettere al vinile speaker o cuffie wireless. La spessa copertura antipolvere smorzerà la pressione acustica degli speaker, per una migliore stabilità e una ridotta distorsione. Comoda la riproduzione automatica. Il giradischi è dotato di un meccanismo di trasmissione a cinghia con un piatto in alluminio pressofuso.

Tra gli anni 50 e 70 i giradischi portatili in stile valigetta erano molto diffusi, cosa che ne ha fatto oggetto di venerazione per molti giovani nati in decenni successivi. Al giorno d'oggi esistono tante marche che propongono giradischi vintage, ma spesso si tratta di prodotti dalla qualità non eccezionale. Se comunque siete fan dello stile vintage, amerete alcuni degli articoli proposti in questa sezione.

PRIXTON VC400 Se volete un giradischi portatile al prezzo più basso possibile, questo modello marchiato PRIXTON potrebbe fare al caso vostro. Siamo dinanzi ad un giradischi a 3 velocità (33/45/78 giri). Molto gradito il suo design a valigetta che lo rende facile da trasportare. Questo prodotto risulta una combinazione perfetta di elementi di tendenza e stile rétro. Vi consigliamo questo bellissimo giradischi Bluetooth con 2 altoparlanti da 3 W, uscita RCA, porta USB e cuffie. Disponibile in diverse colorazioni.

VOKSUN S300 Questo giradischi si presenta con un design a valigetta che lo rende perfettamente trasportabile. E' adatto per dischi in vinile a diverse velocità (33/45/78 giri). Grazie al Bluetooth integrato potrete ascoltare musica in modalità wireless tramite dispositivi mobile (iOS e Android). Gli altoparlanti integrati vi delizieranno con un audio di ottima qualità. Con questo modello siamo a metà strada tra il vintage e il moderno. Un giradischi che sorprende per estetica e funzionalità.

Trevi TT 1020 BT Il modello in questione è un giradischi portatile. Notevole il design a valigetta che lo rende facile da trasportare. Il prodotto ideale se siete degli amanti del vinile e state cercando un prodotto da portare sempre con voi. È anche facilissimo da utilizzare, oltre ad essere versatile, con opzioni per i 33, 45, 78 giri. Grazie al Bluetooth potrete ascoltare facilmente la vostra musica da smartphone, tablet e PC. Inoltre, è disponibile in diverse colorazioni.

Se state cercando un giradischi con design all-in-one, dotato anche di altoparlanti per riprodurre direttamente la musica dal vinile, qui troverete pane per i vostri denti. La nostra piccola selezione di giradischi con casse offre diverse interpretazioni di questo concetto, proponendo articoli dallo stile classico e anche alcuni prodotti più estrosi.

Lenco LS-50 Elegante, minimale e concreto. Con queste parole abbiamo già definito molto bene il profilo di questo giradischi Lenco, inserito in questa sezione per un motivo ben preciso: ha le casse, ma non si vedono. Per la precisione, gli speaker sono integrati nei piedini, cosa che permette di non rovinare l'estetica così pulita e senza fronzoli. A livello tecnico, si tratta di un giradischi a 3 velocità (33/45/ 78 giri), ha un piatto da 300 mm, funzione auto-stop e due puntine diverse incluse. Sul retro della base, totalmente in legno, presenta uscite RCA e USB.

ION Audio Premier LP ION Audio Premier LP è un elegante giradischi a tre velocità (33/45/78 giri) con una finitura in legno chiaro. Cosa offre? Offre un comodo coperchio antipolvere, un adattatore per i 45 giri, un tappetino antiscivolo e uscite RCA standard per la connessione di qualsiasi tipo di altoparlante. Inoltre, grazie alle sue casse integrate potrete godere di un suono caldo e corposo. Infine, potrete convertire le tracce dei dischi in file digitali su PC / Mac utilizzando il software di conversione EZ di ION Audio (incluso).

Crosley Bermuda Il giradischi Crosley Bermuda è un vero e proprio complemento d'arredo! Stiamo parlando di un modello richiudibile, realizzato in legno ed in tessuto, poggiato interamente su quattro gambe rimovibili. Con questo modello potrete ascoltare 33, 45 e 78 giri. Questo prodotto è dotato di un motore a cinghia e di amplificatori integrati (l'uscita RCA vi permetterà di collegare amplificatori esterni al vostro giradischi). Inoltre, ha ingressi Phono, Aux-in e per il jack da 3,5 mm. Da non dimenticare la comoda manopola per il controllo del volume. Cosa manca? L'uscita USB, ma in compenso è dotato del Bluetooth. Infine, è disponibile in diverse colorazioni.

La categoria più interessante, nonché più piena tra quelle proposte in questa guida all'acquisto. Qui potete trovare soluzioni di ottimo livello per l'ascolto casalingo ed anche alcuni modelli da DJ, ma in ogni caso il concetto di "professionale" indica che abbiate bisogno di un minimo di competenza nel settore per poterli gestire al meglio. Inoltre, molti articoli sono completamente manuali ed hanno necessariamente bisogno di un amplificatore esterno per poter funzionare, dunque state attenti anche a questi parametri tecnici.

Pro-Ject Essential III Pro-Ject Essential III è un giradischi quasi perfetto! Per prima cosa, vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo anche telaio e piatto in MDF a bassa risonanza, braccio dritto da 8,6" in alluminio con cuscinetto in zaffiro e copertura antipolvere inclusa. I cavi RCA garantiscono una connessione perfetta. Il sound è dinamico e coerente. Bello anche il design. Un modello progettato per audiofili seri con budget limitato.

Teac TN-280BT-A3 Teac TN-280BT-A3 è un giradischi manuale bello da vedere e facile da utilizzare. Abbiamo trasmissione a cinghia, motore a 2 velocità (33/45 giri), amplificatore Phono EQ con cartuccia di tipo MM integrato, connettività Bluetooth, piatto in alluminio pressofuso, braccio diritto bilanciato statico, meccanismo anti-skating e una scocca in MDF (riduce al minimo le vibrazioni e la risonanza) ad alta densità con una bella finitura.

Gemini TT 4000 Con Gemini TT 4000 sale il prezzo e con esso anche la qualità. È un nuovissimo ed elegante giradischi a trazione diretta con braccio a S regolabile in altezza. Trattasi di un prodotto di pregevole fattura a 2 velocità (33/45 giri), dotato di un motore trifase high torque senza spazzole. Cosa manca? Purtroppo non è incluso il coperchio in plexiglass. Ad ogni modo, se siete degli utenti pretenziosi, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Pro-Ject Elemental Phono USB Pro-Ject Elemental Phono USB si presenta con un design minimal decisamente fuori dall'ordinario, con cinghia e base a vista. Riproduce 33 e 45 giri. La cartuccia a magnete mobile Ortofon Om 5e vi offrirà una buona resa sonora. Potrete collegarlo ad amplificatori esterni mediante gli ingressi RCA presenti sul retro. Inoltre, dispone di preamplificatore phono integrato. Non manca un comodo connettore USB per trasferire i vostri brani su computer. Unico neo, l'assenza di un coperchio protettivo per la polvere.

Audio-Technica AT-LP120X Probabilmente uno tra i giradischi professionali più conosciuti, proposto ad un prezzo quasi imbattibile. Si tratta di un modello semiautomatico, con trazione diretta a 3 velocità (33/45/78 giri), piatto in alluminio pressofuso, braccio ad "S" regolabile in altezza, luce sul punto di arrivo della puntina, riproduzione in play e back-play, tasto start/stop con ingresso per controllo a distanza e pre-phono interno. Grazie al controllo del pitch precisissimo e al design del piatto, è utilizzabile perfettamente anche come giradischi da DJ. Sono presenti varie uscite RCA (collegabili in versione phono/line), Aux-in e anche un ingresso USB per convertire dischi in vinile in file digitali.

Rega Planar 1 Un prodotto dal sound notevole. Con questo giradischi avrete fedeltà e purezza nel suono, e rumori ridotti al minimo. Inoltre, il braccio RB110 è stato assemblato a mano, per di più monta una cartuccia Rega Carbon a magnete mobile. Le sue dimensioni compatte e il suo peso contenuto ne agevolano la portabilità (motivo per cui è uno dei giradischi preferiti dai DJ). Un giradischi professionale, completo a 360° e pronto a soddisfare le esigenze di tutti (DJ e non).

Pioneer PLX-500 Pensato per i DJ, amato da una vasta fetta di pubblico, il PLX-500 fa tante cose e le fa bene. Si presenta con un piatto in alluminio pressofuso con 332 mm di diametro, un braccetto a "S" molto preciso, un motore a 3 velocità con trazione diretta e controllo del pitch molto fine. Ha uscite RCA phono/line e un ingresso USB. Ideale per i DJ alle prime armi, ottimo anche come dispositivo per l'ascolto domestico.

Audio-Technica AT-LP3XBT AT-LP3XBT è un pratico giradischi automatico di Audio-Technica. Integra il pre-amplificatore Phono e offre la connessione Bluetooth a cuffie e altoparlanti con codec Qualcomm aptX. In dotazione trovate la classica testina dual moving magnet AT-VM95C con stilo conico. Abbiamo anche trasmissione a cinghia, motore a 2 velocità (33/45 giri), piatto in alluminio, tappetino in feltro e braccio abbinato a uno shell universale AT-HS3. Bella colorazione, bel design e ottimo suono. Un prodotto pronto ad offrirvi tutta la magia del vinile.

Teac TN-3B Questo giradischi professionale marchiato Teac spicca sicuramente per l'estetica, ma non solo! Si tratta di un giradischi con trazione a cinghia (garantisce una rotazione del piatto precisa e regolare) dotato di amplificatore PHONO EQ integrato di tipo MM. Per di più abbiamo un convertitore analogico-digitale integrato ed una porta USB. La qualità del suono è di livello superiore, la configurazione è semplice e il design risulta moderno ed elegante. Un prodotto pronto a soddisfare le esigenze di tutti, sia degli audiofili che dei collezionisti di dischi.

Reloop RP 7000 Reloop RP 7000 è un giradischi professionale, costoso e dal design particolarmente robusto! Il suo motore Fein è affidabile e di ottima qualità; stiamo parlando di un motore potente con una vasta gamma di possibilità di regolazione. Inoltre, il suo braccio ad S è dotato di un dispositivo di sollevamento idraulico, e del meccanismo di anti-skating. Se siete dei DJ esperti o dei semplici amanti della musica, questo modello con il suo sound perfetto, potrebbe fare al caso vostro.

Teac TN-4D-SE Il giradischi TN-4D-SE utilizza un elegante motore CC senza spazzole preciso e veloce. Un modello a trasmissione diretta, con design elegante e basso profilo. Vanta un braccio a S con cuscinetto a lama di coltello (per un suono più dinamico e un'eccellente risoluzione). Inoltre, il braccio è dotato di un contrappeso (per una regolazione precisa della pressione dello stilo e un meccanismo antiskating). Bel design e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Denon DP450USB Siete in cerca di un giradischi che vi permetta di convertire i vostri amati vinili in file audio? Bene, allora Denon è la strada da percorrere. Abbiamo una porta USB frontale e un semplice sistema di registrazione. Riproduce 33, 45 e 78 giri. Non manca un ottimo preamplificatore phono integrato. Un giradischi professionale da prendere in considerazione. Perfetto per utenti pretenziosi che non hanno problemi di budget.

YAMAHA ATTN503WH Di seguito un innovativo giradischi wireless progettato per gli audiofili di nuova generazione. Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto raffinato, questo giradischi vi offrirà una serie di sofisticate funzioni senza occupare troppo spazio. Perfetto per qualsiasi arredamento. Grazie al braccio dritto e al motore a cinghia vi assicurerà la più fedele riproduzione sonora. I controlli vocali completano il quadro di questo giradischi. Un passo nel futuro e un tributo al passato. Ve lo consigliamo.

Al di là dei giradischi professionali, esistono prodotti che vanno oltre la soglia della "buona resa sonora", arrivando ad offrire prestazioni da top di gamma. Alcuni di questi li trovate qui di seguito, anche se bisogna avvisarvi subito: i prezzi vanno ben oltre i 1.000€, in qualche caso anche più del doppio.

Reloop TURN 5 Reloop TURN 5 si presenta con un design aggressivo. Questo giradischi top è gioia pura per occhi e orecchie. Abbiamo un motore brushless a trazione diretta e un piatto in alluminio pressofuso dotato di gomma fonoassorbente nella parte posteriore. Rotazione costante e priva di risonanze e vibrazioni. Perfetto per ascoltare 33, 45 e 78 giri. Purtroppo non dispone di un preamplificatore phono integrato! Ahimè mancano anche porte USB e connettività Bluetooth.

Rega Planar 3 Rega Planar 3 è un giradischi costoso che va subito al sodo, insomma tutto fumo e anche arrosto! Un giradischi top che ha davvero tutto ciò che serve per far bene il suo lavoro. Abbiamo braccio rb330, motore a 24v, piatto in vetro Optiwhite da 12 mm e base con finiture in acrilico. Massima stabilità e un'elevata resa audio. Unica pecca, non possiede un preamplificatore phono integrato!

Technics SL-1500C Technics SL-1500C è un modello a trazione diretta, con la capacità di riprodurre 33, 45, 78 giri. Da cosa è composto? Da un piatto in alluminio pressofuso ad alta rigidità e da un braccio universale con forma S a bilanciamento statico. La qualità sonora è impressionante, per non parlare della riproduzione dei dettagli. Non è un giradischi per tutti, in quanto solo in mani esperte riesce a dare il meglio di sé. Grazie al design moderno e robusto è destinato a durare nel tempo. Un giradischi di qualità che garantisce professionalità.

Pioneer PL-990 Pioneer PL-990 si distingue dagli altri giradischi per la sua alta qualità e le sue eccellenti caratteristiche tecniche. Dotato di un design lineare ed essenziale, e realizzato con materiali solidi e leggeri, questo prodotto può essere facilmente spostato senza risultare ingombrante. È un giradischi automatico con un funzionamento semplice ed immediato. Il suo braccio diritto a massa bassa è estremamente sensibile e resistente alla risonanza. Il suo rotore a sospensione stabile evita le oscillazioni del braccio, garantendo una rotazione maggiormente precisa del disco.

Essendoci una grande varietà di prodotti in ogni fascia di prezzo, non è semplice individuare i migliori giradischi per far suonare al meglio i nostri 33 o 45 giri. Abbiamo dato priorità ai modelli ottimizzati per l'ascolto domestico, più che a quelli dedicati al mondo dei DJ, cercando sempre un giusto bilanciamento tra prezzo di listino e prestazioni. Qui di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche e funzionali che abbiamo tenuto presenti per le nostre scelte, che possono darvi anche una rapida infarinatura sul funzionamento di questi oggetti. Design: trattandosi di un prodotto ormai storico, le forme sono solitamente abbastanza tradizionali e prevedono il classico set di elementi meccanici costituito da base, piatto, braccetto e testina. Molti giradischi integrano un coperchio superiore, mentre solo alcuni hanno degli altoparlanti inseriti nella scocca, che in certi casi li rendono addirittura portatili. Ci sono produttori che hanno lanciato sul mercato rari esempi di design più originali, come quelli super minimali di Pro-Ject o quelli con forme vintage a valigetta. Tecnologia: chi è già abbastanza esperto di vinili sa quanto sia importante utilizzare la massima cura per la riproduzione di tali supporti, scegliendo un giradischi che abbia una buona soppressione delle vibrazioni, una velocità costante del piatto e una giusta pressione della testina. Per fare questo bisogna considerare il tipo di telaio, rigido o sospeso, la trazione del piatto, diretta o a cinghia, e soprattutto la forma del braccetto, dritto o a "S". Connettività: i migliori giradischi devono avere necessariamente delle buone uscite RCA, magari affiancate anche da jack audio da 3,5 mm e ingresso AUX-IN. I prodotti più recenti integrano anche porte USB e connettività wireless Bluetooth, che in alcuni casi supportano anche gli standard Hi-Res e aptX. Potenza: non è solo questione di decibel. Per valutare la potenza e la qualità del suono di un giradischi è molto importante verificare la presenza di un preamplificatore phono, spesso integrato sui modelli di fascia bassa e media: grazie a questo elemento hardware è possibile collegare direttamente le casse al giradischi, ottenendo subito una buona resa sonora. Per i modelli più costosi è invece consigliabile l'accoppiamento con amplificatori e sistemi Hi-Fi esterni, in modo da gestire al meglio ogni parametro. Funzionalità: se volete semplificarvi la vita, state attenti alla presenza di sistemi automatici per l'avvio o l'arresto della riproduzione, in grado di regolare da soli lo spostamento di braccetto e testina. Molto importante anche l'integrazione di un sistema anti-skating e di un regolatore del pitch, spesso presenti nei modelli da DJ. Infine, i prodotti più recenti includono spesso funzioni per la registrazione dell'audio, che può essere utile per salvare su file digitali le proprie canzoni preferite.