La nostra lista dei migliori lettori DVD aggiornata a marzo 2024.

Migliori lettori DVD 2024

Con la diffusione a macchia d'olio di lettori Blu-ray, dei servizi di streaming, hard disk, chiavette USB, memory card e tanto altro, il mercato dei lettori DVD ha subito un pesante crollo. Partiamo dal presupposto che in molti definiscono questi dispositivi "obsoleti", ma ciò nonostante esistono persone, di altri tempi, tradizionaliste e anche un po' nostalgiche, che ancora oggi prediligono i lettori DVD. I lettori DVD sono dispositivi semplici, non necessariamente costosi e malgrado tutto, sono in grado di far bene il loro lavoro. Se siete in cerca di un lettore DVD di qualità che vi accompagni nelle vostre maratone di film d'epoca o di ultima generazione, siete nel posto giusto.

Migliori lettori DVD per TV

Siete in cerca di un lettore DVD per il vostro TV? Bene, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori. Sono tutti ottimi prodotti, dal prezzo conveniente e dal design accattivante. Vi lasciamo al nostro elenco.

Majestic HDMI-579 Lettore DVD Vi proponiamo un altro lettore DVD marchiato Majestic con uscita HDMI, uscita scart e ingresso USB per la riproduzione dei vostri file multimediali. Grazie al design semplice e compatto potrete posizionarlo davvero ovunque. Nella confezione troverete anche un comodo telecomando utile per la gestione del dispositivo. Compatibilità e prezzo conveniente, impossibile non prenderlo in considerazione.

WISCENT Lettore DVD Questo lettore DVD è tra i più venduti su Amazon. Abbiamo porta USB 2.0 integrata per la riproduzione di file multimediali (video, musica, foto), uscita HDMI, uscita AV e ingresso MIC. Disponendo di un connettore per microfono laterale può essere utilizzato come karaoke. Ottima compatibilità, bel design, dimensioni compatte e prezzo conveniente.

Trevi DVMI 3580 HD Lettore DVD Se siete in cerca di un prodotto economico ma di qualità, questo lettore DVD marchiato Trevi potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un dispositivo compatto che offre le più comuni e moderne connessioni multimediali. Grazie al pratico ingresso USB potrete guardare, senza bisogno del computer, tutti i vostri file video, audio e foto direttamente dal vostro hard disk o dalla vostra chiavetta. Supporta vari formati tra cui JPG, CD-Audio, DVD-Video e MPEG4.

LONPOO LP-099 Lettore DVD LONPOO si presenta con un design semplice ma robusto, insomma il prodotto ideale da collegare al vostro TV. Grazie alla porta USB integrata potrete ascoltare file audio e guardare immagini direttamente dalla vostra pendrive. Non manca un'uscita HDMI. Supporta vari formati tra cui JPEG, MP3, WMA, CD, DivX, e DVD. Purtroppo manca il supporto ai dischi Blu-ray!

Sony DVP-SR760 Questo lettore DVD marchiato Sony, rispetto ad altri prodotti più blasonati, si presenta maggiormente economico. Per quanto concerne la qualità video e audio, non ha nulla da invidiare ad altri prodotti della sua fascia. Esteticamente semplice e decisamente poco ingombrante. Riproduce contenuti CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL, JPEG, MP3, MPEG-4WMA e AAC. Un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Se cercate un giusto compromesso tra qualità e convenienza, questo DVD per TV potrebbe fare al caso vostro.

Philips TAEP200 Ecco a voi un piccolo ed economico lettore DVD marchiato Philips. Spicca sicuramente per la sua vasta compatibilità, in quanto supporta quasi tutti i formati disco. Essendo dotato di una comodissima porta USB, vi sarà sufficiente collegare la vostra pen drive al dispositivo per visionare foto, video, e brani musicali. Per di più, con Smart Picture e le sue innumerevoli impostazioni per colore, luminosità, saturazione, contrasto e nitidezza, potrete migliorare l'aspetto complessivo delle immagini.

Migliori lettori Blu-ray

In alternativa ai migliori lettori DVD vi proponiamo i migliori lettori Blu-ray. Sono leggermente più costosi dei lettori DVD, ma come ben sapete la qualità si paga!

Panasonic DMP-BD84EG-K Lettore DVD Il marchio Panasonic è da sempre sinonimo di garanzia. Il corpo minimalista e il design sottile ed elegante lo rendono perfetto per qualsiasi stile di arredamento. Un lettore Blu-ray compatibile con un'ampia varietà di formati di file multimediali, anche file audio di alta qualità. Nel complesso potrete ascoltare musica (WMA, DSD, FLAC, MP3), visionare foto (JPEG, MPO) e contenuti video (MP4) archiviati su un HDD esterno.

Sony BDP-S1700 Di seguito un ottimo lettore Blu-ray marchiato Sony. Con questo prodotto potrete prendere due piccioni (anzi tre) con una fava, vista la sua compatibilità con BD, DVD e CD. Inoltre, grazie alla porta USB potrete riprodurre file AVI, MKV, MP4, MP3 o WMA e foto in formato JPG. Per di più, scoprirete una qualità del suono ineguagliabile grazie a Dolby TrueHD. Non manca l'uscita HDMI e la porta Ethernet.

Sony BDP-S3700 Di seguito uno dei lettori Blu-ray più venduti su Amazon. Con questo modello avrete un Wi-Fi veloce e stabile, perfetto per riprodurre qualsiasi contenuto in streaming. Inoltre, potrete visualizzare i contenuti del vostro smartphone utilizzando il mirroring dello schermo. Non manca un'interfaccia grafica utente rapida e intuitiva. Il design semplice ed elegante è pronto a sposarsi con qualsiasi ambiente domestico. Economico e facile da utilizzare. Ve lo consigliamo.

Sony BDP-S6700 Di seguito un lettore Blu-ray marchiato Sony perfetto per la riproduzione di musica e video. Esteticamente è piuttosto semplice, insomma nulla che salti particolarmente all'occhio. Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche abbiamo conversione 4K HDR per una maggiore nitidezza, Bluetooth e Wi-Fi integrato a 2,4/5 GHz con MIMO. Per quanto concerne la connettività abbiamo un'uscita HDMI (posteriore), un'uscita audio coassiale (posteriore), un ingresso USB (anteriore) e una connessione Ethernet (posteriore). Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

Sony UBP-X700 Quando si tratta di lettori Blu-ray, Sony sa il fatto suo. Di seguito vi proponiamo un ottimo prodotto con Dolby Vision, servizi streaming in 4K, supporto HDR, connettività wireless multi-room, funzione blocco di sicurezza per bambini, controllo genitori e spegnimento automatico. Il design è molto bello e il funzionamento piuttosto semplice grazie a menu e interfaccia intuitivi. Il rapporto qualità/prezzo è buono (ahimè non siamo dinanzi al lettore più economico della guida). Se non avete problemi di budget e siete in cerca di un lettore Blu-ray che spicchi per estetica e caratteristiche, vi consigliamo questo prodotto.

Sony UBP-X800M2 Con questo lettore Blu-ray sale il prezzo e con esso anche la qualità. Vediamo subito le caratteristiche specifiche: 4K con HDR10, Dolby Vision e HLG, più un audio pulito e di qualità grazie a High-Resolution Audio, DSEE HX upscaling e il supporto a Dolby Atmos. Non manca il Bluetooth e la connessione Wi-Fi incorporata. Se non avete problemi di budget questo è il prodotto giusto per voi.

Panasonic DP-UB9000 Infine un lettore Blu-ray di qualità superiore. Abbiamo riproduzione Ultra-HD Blu-ray (4K/HDR) con una gestione delle immagini senza precedenti grazie al nuovo processore Hollywood Cinema Experience (HCX), certificazione THX per immagini e audio, supporto HDR (tra cui lo standard di ultima generazione HDR10+), Dolby Vision e Hybrid Log Gamma. Twin HDMI e Upscaling 4K non potevano mancare in questo straordinario lettore. Certo è un po' costoso, ma il prezzo è decisamente in linea con le caratteristiche del prodotto.

Migliori lettori DVD portatili

I lettori DVD portatili sono dispositivi dalle misure ridotte e dal peso contenuto, insomma dei degni compagni di viaggio. Se siete in cerca di un lettore DVD portatile, in questo paragrafo troverete sicuramente la giusta soluzione. Per voi, fedelissimi utenti, abbiamo raccolto solo i migliori.

Maite Lettore DVD Slim Questo lettore DVD spicca decisamente per il design sottile e leggero, con bordi levigati. Dolby Digital si occuperà della qualità del suono garantendovi effetti sonori naturali e realistici. Grazie alla correzione automatica, potrete dire finalmente addio alle immagini sfocate. Ampia compatibilità soprattutto grazie al gran numero di porte presenti sul dispositivo (HDMI, USB e porta AV, più un'uscita display Full HD). Perfetto per TV, monitor per PC, proiettori e sistemi audio/video domestici. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Maite Lettore DVD Region Free Diversamente dagli altri prodotti che troverete in questo paragrafo, questo qui che vi andiamo a presentare è un mini lettore DVD per TV. Le dimensioni compatte e il peso contenuto ne agevolano la portabilità. Diversamente dai tradizionali lettori DVD, Maite può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente. Grazie all'uscita HDMI e RCA, la proiezione sarà ancora più semplice. Legge anche i file USB.

Desobry Lettore DVD Portatile Di seguito un lettore DVD portatile dal design semplice e compatto. Vediamo subito le caratteristiche: cancellazione del rumore (fa sì che il DVD si carichi silenziosamente), correzione degli errori (facilita la lettura dei dischi danneggiati), protezione antiurto (per un'esperienza visiva fluida e stabile). Può essere collegato a Smart TV e proiettori con il cavo HDMI incluso, TV convenzionali utilizzando un cavo RCA in dotazione. La risoluzione di upscaling Full HD 1080p vi offrirà un'esperienza audio e video decisamente realistica.

YOTON Lettore DVD Portatile Di seguito vi proponiamo un comodissimo lettore DVD portatile. Vanta un comodissimo schermo girevole flessibile (può essere ruotato di 180° e di 270°). La batteria ricaricabile integrata è da 2.500 mAh. Progettato per i viaggi e perfetto per bambini. Ottimi i due altoparlanti stereo. Nella confezione non manca un comodo telecomando. Ampiamente compatibile. Buono anche il prezzo.

BOIFUN Lettore DVD portatile Di seguito un comodissimo lettore DVD portatile per i vostri viaggi in macchina. Abbiamo un piccolo schermo girevole ad alta risoluzione da 17,5", una potente e affidabile batteria da 5.000 mAh, design semplice e compatto, e un prezzo super conveniente. Supporta un'incredibile quantità di formati (eccetto il Blu-ray). Il semplice sistema operativo e l'ampio volume rendono questo lettore DVD perfetto per bambini.

Migliori lettori DVD per PC

Se siete in possesso di un notebook sprovvisto di un'unità ottica per la lettura/scrittura di CD e siete in cerca di un lettore DVD esterno, questo è il paragrafo giusto per voi. Vi proponiamo più soluzioni, tutte dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Froibetz Lettore DVD per PC Froibetz è uno dei prodotti maggiormente venduti su Amazon. Piccolo, semplice, compatto e facile da trasportare ovunque. Molto simile ad altri prodotti della stessa tipologia presenti in questo paragrafo. L'ideale da collegare a tutti i moderni notebook che non possiedono un'unità ottica per la lettura o la scrittura di CD. Con questo lettore DVD esterno potrete guardare film, masterizzare file, installare software o creare CD di backup.

Cocopa Lettore DVD per PC Cocopa è un lettore DVD esterno dalle prestazioni stabili e dall'ampia compatibilità. Bello esteticamente (grazie al design ultra-slim) e facile da utilizzare (trattandosi di un dispositivo Plug&Play). Alimentato da una porta USB 3.0 (compatibile con le versioni precedenti USB 2.0 e USB 1.0). Perfetto se si possiede un computer senza unità interna. Ottimo anche il prezzo.

Antika Lettore DVD per PC Antika è un lettore DVD esterno dalle prestazioni stabili. Abbiamo tecnologia USB 3.0 avanzata (compatibile con le versioni precedenti USB 2.0 e USB 1.0), design ultra-slim, trasmissione dati veloce e ampia compatibilità (Windows XP/Vista/7/8/10, tutte le versioni di macOS). Essendo un dispositivo Plug&Play non sarà necessario alcun driver o alimentazione esterna per l'utilizzo. Perfetto per masterizzare file, installare software e creare CD di backup. Il compagno perfetto per computer senza unità interna.

Verbatim Lettore DVD per PC Questo lettore CD/DVD esterno è il complemento ottimo per il collegamento a notebook, ultrabook e netbook che non dispongono di un'unità ottica. Si presenta piccolo, semplice e facile da utilizzare, in quanto dovrete solo inserire il disco desiderato nel masterizzatore e con il software incluso, potrete organizzare, masterizzare e archiviare file importanti. Grazie alla piena compatibilità con tutti i formati di dischi più diffusi (DVD o CD) e alla tecnologia di archiviazione MDisc, potrete archiviare qualsiasi file. L'alimentazione avviene tramite il connettore USB. Essendo compatto, leggero e poco più grande di un DVD, potrete portarlo ovunque.

Come scegliamo i migliori lettori DVD?

Quando si acquista un lettore DVD, sono innumerevoli le variabili che vanno prese in considerazione. Prima di stilare la nostra lista di prodotti, vi lasciamo familiarizzare con quelle che secondo noi, e le nostre fonti, sono le caratteristiche principali di un lettore DVD meritevole di considerazione. Tipo: come potrete ben capire, sul mercato sono presenti diverse tipologie di lettori DVD; partiamo dai DVD classici, quelli destinati ai salotti delle vostre case, che di solito sono di dimensioni notevoli e sono in grado di riprodurre file MPEG-4 e registrare programmi TV su dispositivi USB o DVD. Subito dopo, abbiamo quelli portatili; potrete ovviamente intuire che, a differenza di quelli precedenti, hanno dimensioni piuttosto contenute proprio in virtù del fatto che sono destinati ad essere spostati continuamente. Ma non lasciatevi ingannare dalle loro dimensioni perché, a prescindere da quelle, sono dispositivi piuttosto completi: supportano chiavette USB o memory card SD e perfino il segnale della TV digitale terrestre. Successivamente, abbiamo i lettori DVD per PC, nati per supportare tutti i moderni notebook che non possiedono un'unità ottica per la lettura o la scrittura di CD. Come dispositivi, si presentano piuttosto limitati, perché possono essere collegati soltanto al PC tramite cavo USB ma non possono essere collegati al TV. Per ultimo, ma non per importanza, anzi tutt'altro, abbiamo i lettori Blu-Ray che vi consentiranno di guardare i vostri film e serie preferite in qualità Full HD o addirittura UltraHD/4K. Valore aggiunto di questi lettori è che supportano anche i DVD! Collegamento: i lettori DVD possono essere collegati al televisore tramite presa SCART, i tre cavi Component RCA, la presa S-Video (sono presenti nella maggior parte dei lettori DVD) o tramite HDMI, che è l'ingresso ormai più diffuso. Supporti vari: se nella vostra cartella di film e video preferiti ci sono file scaricati da internet, è importante che il vostro nuovo lettore DVD sia in grado di supportare video in formato MPEG-4 e che sia dotato di una porta USB per la riproduzione di video da chiavette e hard disk portatili. Altri supporti che non dovrebbero mancare sono quelli dei CD e i DVD riscrivibili (CD-RW e DVD+RW e DVD-RW) e dei DVD dual layer (DVD-R DL e DVD+R DL). Funzione di registrazione: non sarebbe male se il vostro dispositivo fosse in grado anche di registrare programmi TV. I dispositivi che offrono questa possibilità, di solito, registrano su supporti USB, ma anche su DVD. Come potrete ben capire, un lettore con certe funzionalità, sintonizzatore per il digitale terrestre e masterizzatore, non può essere di certo economico! Upscaling: a volte nei lettori DVD e quasi sempre nei Blu-ray (che si collegano al TV tramite cavo HDMI) troviamo il supporto all'upscaling. In questi casi si ottiene un miglioramento dell'immagine tale da farla sembrare in alta definizione.