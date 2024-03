Migliori lettori MP3 2024

La nostra lista dei migliori lettori MP3 aggiornata a marzo 2024.

Se si tratta di ascoltare musica, sono in molti quelli che prediligono lo smartphone al lettore MP3. Ciò nonostante, esistono ancora oggi persone vecchio stampo che, a prescindere dalla diffusione a macchia d'olio degli smartphone, preferiscono il lettore MP3. Perché si dovrebbe acquistare un lettore MP3? Ci sono situazioni, pensate a chi gradisce allenarsi con la musica in sottofondo, dove il cellulare risulterebbe decisamente scomodo poiché ingombrante, per non parlare della questione della connessione alla rete, non sempre possibile. Sicuramente gli odierni smartphone sono dei prodotti completi a 360°, ma quando si ambisce al meglio, occorrono degli apparecchi dedicati che fanno bene il loro lavoro e solo quello. Le varie categorie che trovate di seguito raccolgono i migliori lettori MP3 presenti attualmente sul mercato.

Migliori lettori MP3 Bluetooth

Se siete in cerca di un lettore MP3 dal prezzo conveniente provvisto di Bluetooth, in questa categoria troverete sicuramente il giusto prodotto.

DODOSOUL MP3 DODOSOUL MP3 si presenta con un design semplice e compatto per il massimo della portabilità. Vanta 64 GB di memoria ed è dotato dell'ultima versione di Bluetooth 5.2 con una maggiore capacità anti-interferenza e una trasmissione più stabile. Grazie al potente chip di decodifica audio integrato, avrete un'ottima qualità del suono. Comodi gli altoparlanti ad alta definizione integrati, per riprodurre musica senza cuffie. Un ottimo lettore MP3 multifunzionale con radio FM, e-book e registratore vocale.

MECHEN Lettore MP3 Un lettore MP3 dal design sobrio e monocromatico. Grazie al Bluetooth 5.0 e alla stabile connessione da esso offerta, avrete più libertà di movimento durante i vostri allenamenti. Non mancano 32 GB di memoria interna e fino a 128 GB di memoria esterna. Se la vostra playlist è piena zeppa di brani, questo è il lettore musicale perfetto per voi. Ottimo anche come registratore. Con il touch screen intuitivo e veloce potrete accedere facilmente alle opzioni del menu. Perfetto per chi non può rinunciare a della buona musica mentre si allena.

AGPTEK Lettore MP3 Questo lettore MP3 marchiato AGPTEK si presenta con una superficie curva 3D da 2,4", elegante e ad alta risoluzione. Vanta un'ampia memoria da 32 GB e supporta schede TF fino a 128 GB (scheda TF non inclusa). Il chip di riduzione del rumore digitale professionale vi garantirà un audio di qualità. Supporta i formati musicali MP3, WMA, APE, FLAC, WAV e così via. Nel complesso questo lettore MP3 offre riproduzione di musica e video, registratore vocale, radio FM, ricerca di foto, sveglia, calendario, cartelle di file, altoparlante integrato, salvaschermo e molto altro ancora. All'appello non poteva mancare il Bluetooth.

FemKey Lettore MP3 Ecco a voi un lettore MP3 dal design compatto e facilmente trasportabile. Grazie al Bluetooth 5.0 avrete maggiore velocità di trasmissione, prestazioni stabili e una maggiore immunità alle interferenze. Inoltre, potrete connettere il dispositivo ad altoparlanti o cuffie Bluetooth (inclusi gli AirPods). Supporta la riproduzione di musica, video e immagini. Per di più abbiamo radio, registratore vocale, cronometro, sveglia e tante altre utili funzioni. Supporta i seguenti formati: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, DRM e ACELP. Un economico dispositivo multifunzione da non lasciarsi scappare.

TIMMKOO Lettore MP3 Questo bellissimo MP3 vanta un ampio schermo da 4" con retroilluminazione LED e tecnologia IPS. Grazie alla tecnologia Digital Signal Processor (DSP), avrete un audio di alta qualità ottimizzato. La batteria agli ioni di litio da 1.800 mAh vi garantirà fino a 70 ore di musica ininterrotta dopo 90 minuti di ricarica rapida. La memoria interna è da 8 GB (espandibile fino a 512 GB). Non manca il Bluetooth per collegare i vostri auricolari. Supporta la maggior parte dei formati audio (MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC LC, ACELP, M4A e così via) e la riproduzione video a 720p, 1080p. Un lettore economico e performante da prendere in considerazione.

Migliori lettori MP3 Android

Se cercate la compatibilità con Android siete nel posto giusto. In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori lettori MP3 Android. Purtroppo per il prezzo, non propriamente economico.

INNIOASIS G1 INNIOASIS G1 non è solo un lettore MP3 con Bluetooth, ma anche un lettore musicale in streaming (preinstallate troverete molte delle app musicali online più popolari, tra cui Spotify, Pandora, Tidal, Deezer, Amazon music e Apple music). Il dispositivo è anche un lettore MP4 dotato di uno schermo LCD full-touch da 4", modulo audio HiFi e supporta anche la riproduzione video HD 720p, 1080p. Compatibile con la maggior parte dei formati musicali (MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA e MP2). Ottima la batteria al litio integrata da 1.500 mAh che garantisce un'autonomia di 15 ore con auricolari Bluetooth, 25 ore con auricolari cablati e 4-5 ore di video.

Surfans-F20 Surfans F20 è un lettore MP3 costoso ma performante. Le sue dimensioni ridotte e il suo peso contenuto lo rendono facilmente trasportabile. È dotato di uno schermo HD da 2,0" con angoli di visualizzazione ampi e una rotella di scorrimento che facilita il suo utilizzo. Grazie al Bluetooth 4.0 integrato, potrete trasmettere musica dal vostro smartphone tramite l'app HibyMusic o ad altri dispositivi come cuffie o altoparlanti. La potente batteria vi garantirà oltre 15 ore di autonomia (10 ore con Bluetooth). Tra le periferiche compatibili abbiamo: iPhone, Android, Windows e Mac.

FiiO M11 Plus Il prodotto in questione è un bellissimo e costosissimo lettore MP3 portatile ad alta risoluzione e compatibile con Android. Al suo interno troviamo uno Snapdragon 660 in grado di fornire un'esperienza fluida simile a quella di uno smartphone. Grazie agli amplificatori THX AAA-78 (della serie THX AAA Frontier) avrete un audio di qualità superiore, immersivo e ricco di dettagli. Ottimo il Bluetooth 5.0, perfetto per connettere auricolari, cuffie o altoparlanti compatibili. La potente batteria da 6.000 mAh, con ricarica rapida USB PD, vi garantirà un'autonomia di 11 ore (1.000 ore in standby).

Migliori lettori MP3 per correre

Se siete degli sportivi amanti della musica in cerca di un MP3 che vi accompagni durante le vostre sessioni di allenamento, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

AGPTEK A02 Lettore MP3 Un MP3 leggero e compatto. Tra le sue funzioni abbiamo radio FM, registrazione vocale, riproduzione video, cronometro, calendario, sveglia e visualizzazione delle foto. Inoltre, supporta vari formati audio tra cui MP3, WMA, WAV, APE, FLAC e OGG, con una qualità del suono eccellente. Abbiamo anche una memoria interna da 8 GB espandibile con scheda SD fino a 64 GB, playlist personalizzabile e una notevole autonomia (fino a 72 ore di utilizzo con una ricarica completa di 3/4 ore). Un prodotto semplice progettato per gli amanti della musica e del running.

Oilsky Lettore MP3 Oilsky è lettore MP3 leggero e portatile progettato per gli amanti dello sport e della musica. Un modello Bluetooth facilmente associabile a cuffie e altoparlanti. Dotato di 32 GB di memoria interna e compatibile con schede microSD da 16 GB fino a 128 GB. La memoria espandibile consente di memorizzare oltre 10.000 canzoni. Comodissimo il design a clip. Abbiamo anche radio FM, registrazione vocale, navigazione foto, pedometro e supporto per più lingue.

SEWOBYE Lettore MP3 Subacqueo Se siete degli sportivi in cerca di un lettore MP3 che vi supporti durante i vostri allenamenti quotidiani, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. Con questo lettore MP3 subacqueo/impermeabile avrete fino a 16 ore di riproduzione, più 8 GB di memoria (oltre 2.000 brani). I formati audio supportati sono: MP3, WMA, FLAC e APE. Perfetto sia per nuoto che per corsa.

Sony Walkman NW-WS413 Siete in cerca di un MP3 diverso, fuori dall'ordinario, con un design caratteristico e perché no, magari anche impermeabile? Bene, questo Sony Walkman NW-WS413 potrebbe essere una valida alternativa. Nel complesso si tratta di una coppia di auricolari legati da una fascia, resistenti all'acqua fino a 2 metri di profondità e per 30 minuti. La memoria interna (purtroppo non espandibile) e di 4 GB/ 8 GB. Inoltre, l'ottima batteria assicura fino a 12 ore di autonomia. I file supportati sono i seguenti: WMA, AAC-LC e L-PCM. Il prodotto ideale per chi pratica sport!

Migliori lettori MP3 portatili

La stragrande maggioranza degli MP3 presenti sul mercato risultano compatti e facilmente trasportabili. In questo paragrafo vi proponiamo solo i migliori attualmente in vendita.

‎Tabmart T114 Di seguito un lettore MP3 piccolo ma dalla grande qualità audio. Grazie al design ultra-sottile entrerà facilmente e comodamente in qualsiasi taschino o borsetta. Fino a 3000 canzoni in 16 GB di memoria. Inoltre, potrete utilizzarlo anche come registratore. Supporta formati audio WMA , MP1, MP2 e MP3. Disponibile in diverse colorazioni. Se siete in cerca di un prodotto economico da regalare ai vostri piccoli, questo coloratissimo MP3 potrebbe fare al caso vostro.

COVVY Slim Music Player Non lasciatevi ingannare dal prezzo, questo lettore MP3 non ha nulla da invidiare ad altri della sua fascia. Questo prodotto spicca sicuramente per le sue dimensioni contenute. Abbiamo 8 GB di memoria interna (espandibile fino a 64 GB tramite microSD) per 1500 canzoni. Con questo lettore potrete ascoltare musica e registrazioni, visualizzare video e immagini. La batteria al litio integrata, ricaricabile, vi offrirà fino a 70 ore di musica continua. Infine, supporta i formati MP3, AAC, AVI, APE, FLAC, WMA e WAV. Il prodotto perfetto se si desidera un lettore MP3 da portare sempre con sé.

SanDisk Lettore MP3 SanDisk è da sempre sinonimo di qualità e convenienza. Stiamo parlando di un lettore MP3 venduto ad un prezzo davvero competitivo per quelle che sono le sue specifiche. Si presenta piccolo, semplice, compatto e facile da trasportare ovunque grazie anche alla comoda clip presente sul retro. Vanta una memoria da 16 GB (è disponibile anche la versione da 8 e 32 GB). Offre una qualità audio notevole, radio FM integrata e un piccolo schermo LED nitido. Un modello studiato appositamente per sportivi, robusto e resistente.

Sony NW-E394 Con questo lettore potrete godervi tutta la vostra musica preferita in formato MP3. Grazie alla pratica interfaccia "drag & drop", potrete caricare con facilità tutti i vostri brani. Nel complesso avrete un'ottima qualità musicale, 8 GB di spazio di archiviazione integrato, 35 ore di autonomia e facilità di trasferimento file. Essendo che Sony è da sempre sinonimo di qualità e convenienza in questo settore, non possiamo che consigliarvi questo prodotto.

Migliori lettori MP3 qualità/prezzo

In questo paragrafo troverete degli MP3 dall'ottimo rapporto qualità/prezzo perfetti per chi vuole spendere poco senza dover rinunciare a (quasi) nulla.

AiMoonsa Lettore MP3 Di seguito vi proponiamo un lettore MP3 dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vediamo subito le caratteristiche specifiche. Abbiamo 64 GB di memoria pronta a raccogliere migliaia dei vostri brani preferiti. Il Bluetooth 5.2 vi garantirà una migliore velocità di trasmissione, distanze di connessione più lunghe e una maggiore capacità di anti-interferenza. Grazie all'altoparlante HD incorporato potrete riprodurre musica senza cuffie. La qualità costruttiva è decisamente buona (realizzato in lega di zinco). Un MP3 leggero e portatile da prendere in considerazione.

ZOOAOXO Lettore MP3 Un altro lettore MP3 dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo spazio di archiviazione ammonta a 64 GB. Il Bluetooth 5.2 vi garantirà una maggiore velocità di trasmissione e minori interferenze. Grazie agli altoparlanti HD integrati potrete riprodurre musica senza auricolari. Tra le sue molteplici funzioni annoveriamo riproduzione musicale, radio FM (è necessaria un'antenna cablata), registratore vocale, e-book. Bello il design compatto, la scocca in metallo e i pulsanti a sfioramento.

MECHEN M30 Lettore MP3 Con questo MP3 sale la qualità e non di poco. Ad ogni modo ve lo proponiamo in questa categoria perché al giusto prezzo è davvero un affare! Questo lettore musicale possiede un audio eccezionale di livello superiore e adotta una tecnologia di decodifica DSD avanzata per ridurre la distorsione. Vanta uno schermo HD da 2,0 ". Notevole la rotella di controllo. Grazie alla potente batteria da 1.500 mAh avrete un'autonomia di 30 ore.

Differenza tra lettori MP3, lettori MP4 e iPod

Per chi non lo sapesse, lettore MP3, lettore MP4 e iPod non sono la stessa cosa ed il motivo è presto detto: i lettori MP3 sono quelli che consentono esclusivamente la riproduzione di file audio, mentre i lettori MP4 sono quelli che permettono anche la riproduzione di video, appunto in formato MP4. Con gli iPod finiamo su un altro pianeta; non sono altro che dei lettori MP3/MP4 realizzati da Apple con i loro pregi e difetti. Gli iPod garantiscono una qualità audio senza precedenti, ma purtroppo hanno delle limitazioni significative a differenza dei lettori MP3/MP4 di altre marche. Gli iPod funzionano solo tramite il software iTunes (su Windows e macOS 10.14 Mojave o versioni precedenti) o l'applicazione Musica (su macOS 10.15 Catalina e versioni successive). Inoltre la loro memoria interna non è espandibile e non possono essere utilizzati come comuni chiavette USB.

Come scegliamo i migliori lettori MP3?

I lettori MP3 sono degli apparecchi piuttosto semplici, insomma, non bisogna essere degli esperti di tecnologia per affrontare un acquisto di questo tipo. Ciò non toglie che, essendoci sul mercato una vasta gamma di prodotti molto simili tra loro (se non fosse per il prezzo), è importante che capiate quelle che sono le caratteristiche principali di un lettore MP3 meritevole di considerazione. Dimensioni: caratteristica principale di un lettore MP3 che si rispetti sono appunto le sue dimensioni contenute. Di solito, si presentano tutti con un design piccolo e compatto, proprio perché devono risultare meno ingombranti rispetto ad altri dispositivi che potrebbero prendere il loro posto (smartphone). Esistono MP3 piccolissimi privi di display, i player a forma di chiavetta USB e i player dotati di display a colori che spesso supportano anche la riproduzione dei video. File supportati: premettendo che esistono vari tipi di file, l'ideale sarebbe acquistare un lettore che supporta non solo gli MP3, ma anche formati alternativi come AAC, WMA, OGG o formati lossless come WAV, FLAC o ALAC. Memoria interna: se siete degli amanti della musica e la vostra playlist è piena zeppa di brani, prima di acquistare un MP3, accertatevi che la sua memoria sia in grado di contenere tutta la vostra musica preferita. Memoria espandibile: premettendo che non tutti gli MP3 offrono la possibilità di espandere la memoria con delle schede microSD, per quelli che lo consentono, sappiate che le microSD da inserire nel player non sono un pozzo senza fondo, anzi, di solito c'è un limite di 32 o 64 GB oltre il quale non si può andare. Batteria: se siete abituati ad ascoltare musica per ore, la resa del dispositivo è importante. I lettori più economici possiedono batterie che assicurano 10 h di autonomia; esistono invece player di fascia alta, muniti di batterie che assicurano fino a 30 h di autonomia. Altre caratteristiche: cos'altro non dovrebbe mai mancare in un lettore MP3? L'ideale sarebbe che l'apparecchio fosse resistente ed impermeabile soprattutto se siete degli sportivi che non si fermano davanti a nulla, comprese le intemperie. Non guasterebbe se il lettore supportasse la radio FM e fosse in grado di effettuare registrazioni audio. Ultimo, ma non per importanza, è il Bluetooth, una caratteristica che non dovrebbe mai mancare, soprattutto se desiderate ascoltare la musica tramite cuffie senza fili o desiderate trasmetterla in modalità wireless ad impianti audio, speaker portatili o qualsiasi altro dispositivo multimediale.