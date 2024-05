Migliori macchine da caffè americano per una bevanda luuunga e aromatizzata

Prima di entrare nel vivo, se cercaste qualcosa di più generico, non possiamo che suggerirvi la guida all'acquisto dedicata alle migliori macchine da caffè in generale.

In questa guida ovviamente abbiamo raccolto solo le migliori . Premettendo che esteticamente si somigliano un po' tutte (struttura più o meno compatta con caraffa incorporata) c'è da dire che di fatto sono tutte diverse (per prezzo , caratteristiche tecniche e numero di accessori). Per consigli utili pre-acqusito vi invitiamo a proseguire con il paragrafo successivo.

Oltreoceano sono sicuramente più ferrati sull'argomento, ma anche noi ci difendiamo piuttosto bene infatti il nostro mercato non scarseggia di certo di prodotti di questo genere. Molte aziende si sono messe in gioco e hanno lanciato sul mercato le loro macchine caffè americano: Ariete , Philips , Russell Hobbs , De'Longhi , Braun , Electrolux , Ufesa e Cecotec .

Il caffè americano si distingue dal classico caffè espresso soprattutto per la sua modalità di preparazione, ed è qui che entra in gioco la nostra macchina per il caffè (completamente diversa dalle normali macchine a capsule, cialde e grani, ma questo lo vedremo in seguito).

Le macchine caffè americano sono elettrodomestici progettati appunto per preparare questa bevanda dal gusto particolare. Nonostante in Italia quella del caffè sia una vera e propria cultura nonché passione, ci sono sparsi per lo stivale veri e proprio estimatori di questa bevanda che i più tradizionalisti si divertono a chiamare " caffè annacquato " (dall'aggiunta di acqua calda al caffè).

Come scegliere un macchina da caffè americano

Le migliori macchine da caffè americano da comprare nel 2024

Premettendo che il mercato delle macchine caffè americano pullula di prodotti, per comodità nostra e vostra abbiamo diviso la guida in paragrafi.

Di seguito troverete modelli economici per utenti alle prime armi con problemi di budget, fascia media per utenti disposti a spendere un pochino di più e fascia alta per tutti coloro che non vogliono perdersi il meglio. Per i più esigenti non mancano macchine caffè professionali con macinacaffè e 2-in-1 perfette per caffè espresso e americano.

Qualora i prodotti presenti in questa guida non dovessero bastarvi vi segnaliamo la nostra pagina generica dedicata alle migliori macchine caffè 2024 dove troverete un po' di tutto, da quelle a cialde a quelle Nespresso. Abbiamo anche due guide specifiche: "Migliori macchine caffè a capsule" (con tanti modelli economici, universali e perfetti per cappuccino) e "Migliori macchine caffè automatiche" (con modelli in grani, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, per la casa e professionali).

A seguire l'indice della guida e i vari paragrafi con prodotti, descrizioni e box acquisto.