Quali sono le migliori macchine da caffè Nespresso da comprare?

Le macchine da caffè Nespresso sono macchine che utilizzano principalmente capsule. E cioè piccoli contenitori sigillati che contengono una dose singola di caffè macinato. E sono fatte di solito in plastica o alluminio. Ma quello che le caratterizza davvero, è il sistema di estrazione del caffè. E la ricchezza di capsule disponibili, tra quelle con marchio Nespresso e quelle compatibili. Vediamo in questa guida come scegliere la migliore per i vostri gusti e le vostre esigenze.