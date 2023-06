Migliori mini PC - Giugno 2023

L'elenco dei migliori mini PC disponibili in Italia aggiornato a giugno 2023.

Migliori mini PC 2023

Perché dovreste acquistare un mini PC? Semplice, perché è più pratico e meno ingombrante di un normale PC desktop. Insomma è il prodotto ideale per chi ha problemi di spazio ed è in cerca di un dispositivo funzionale, portatile e adatto all'uso domestico, all'ufficio e perché no magari anche al gaming (leggero). Piccola premessa: i mini PC non saranno mai potenti come un PC fisso! Quindi scordatevi di trovare in un dispositivo dalle dimensioni così ridotte, dotazioni hardware avanzate e prestazioni elevate. A ogni modo, ciò non significa che sul mercato non siano presenti dei prodotti pronti a spiccare (nei limiti delle loro possibilità) per caratteristiche tecniche. Quello dei mini PC è un mercato complesso, nel senso che ci sono tanti prodotti, molti con caratteristiche simili, quindi bisogna avere un occhio ben allenato per beccare quello giusto. Per agevolarvi nell'impresa abbiamo creato questa guida con i migliori mini PC divisi per categorie.

Migliori mini PC economici (sotto i 300€)

Risparmiatori e utenti a caccia di offerte, questo è il paragrafo giusto per voi! Di seguito troverete i migliori mini PC economici con un prezzo al di sotto dei 300€. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

‎BMAX B1 Plus BMAX B1 Plus è un mini PC economico e performante. Preistallato troverete Windows 10 Pro. Motore del dispositivo è il processore Intel Celeron N3350 dual-core dual-thread a bassissima potenza (fino a 2.4 GHz) coadiuvato dalla scheda grafica Intel HD Graphics 500. Vediamo subito la connettività: porte USB 3.0 e USB 2.0, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

BMAX B2S BMAX B2S è un mini PC dalle dimensioni compatte e dal peso contenuto. Sotto la scocca a muovere il dispositivo abbiamo l'affidabile processore Intel Celeron N4020C. Preinstallato troverete il sistema operativo Windows 11 Pro. Non mancano poi 6 GB di RAM e una SSD interna di 128 GB. Tra le altre cose, spicca la ventola silenziosa integrata perfetta per migliorare la dissipazione del calore. Per quanto riguarda la connettività, non manca nulla all'appello in quanto abbiamo Wi-Fi dual band 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e HDMI. Perfetto per casa, ufficio e intrattenimento. Economico e tascabile.

Asus mini PC Con questo mini PC di Asus avrete massima versatilità e performance elevate. Monta un processore Intel Core di 11a generazione. Grazie al Wi-Fi 6 avrete connessioni veloci ed affidabili. Non manca il Bluetooth. Super silenzioso in quanto senza ventola per CPU. Trattandosi di un dispositivo ultra-compatto potrete posizionarlo davvero ovunque.

NiPoGi Mini AK1 Tra i mini PC Windows (10 Pro) annoveriamo questo modello di NiPoGi. Compatto e potente, perfetto per utenti in cerca di un dispositivo dalle dimensioni ridotte e dalle ottime prestazioni. Come motore portante troviamo il processore Intel Celeron J3455 quad-core e la scheda grafica Intel HD Graphics 500 (supporta la risoluzione 4K - HD). Per quanto riguarda il design, spicca l'alloggiamento (di espansione) vuoto che consente l'aggiunta di un mSATA e SSD o HDD da 2,5" (fino a 2 TB). Non mancano due porte HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, una porta Gigabit Ethernet e una per scheda microSD. Comodo il supporto VESA e la ventola per la dissipazione del calore (perfetta per l'uso prolungato).

‎NiPoGi ‎JK06 Alimentato dall'ultimo Intel Jasper Lake N5100 di 11a generazione e dalla scheda grafica Intel UHD, ‎NiPoGi ‎JK06 si presenta come un mini PC dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta poi 8 GB di RAM e 256 GB di SSD M.2. Decisamente silenzioso grazie al design senza ventola. Comodo il dissipatore di calore completamente in rame. Preinstallato troverete Windows 11 Pro. Esteticamente si presenta compatto e raffinato. Un dispositivo affidabile perfetto per ufficio, home theater e giochi leggeri.

Migliori mini PC gaming

Partiamo da una piccola premessa, ovvero che i mini PC non sono propriamente adatti al gaming. Ad ogni modo, in vendita trovate alcuni modelli in grado di far girare titoli molto datati o dalla grafica poco complessa. Ecco a voi i migliori mini PC gaming.

NiPoGi Mini PC NiPoGi è un mini PC gaming compatto e potente. Sotto la piccola scocca monta un processore AMD Ryzen 7 3750H (2.3 - 4 GHz, 4 MB di cache) e una scheda grafica Radeon RX Vega 10 (frequenza grafica 1400 MHz). Come sistema operativo preistallato troverete Windows 11 Pro. Troverete inoltre 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB tramite i due slot SODIMM disponibili) e un SSD SATA da 512 GB. Vediamo subito le porte in dotazione: HDMI, DisplayPort e una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet. Il Wi-Fi dual-band da 2.4 e 5 GHz offre una connessione wireless stabile e veloce, mentre il Bluetooth 4.2 consente il trasferimento di file con altri dispositivi. Estremamente compatto e facile da trasportare e installare.

ACEMAGICIAN ‎AMR5 ‎ACEMAGICIAN AMR5 spicca per il suo design verticale con RGB. Dotato di tre modalità regolabili: modalità prestazioni, modalità equilibrata e modalità risparmio energetico. Uno dei punti di forza di questo mini PC è la memoria RAM da 16 GB DDR4 e la capacità di archiviazione SSD da 512 GB. Il processore AMD Ryzen 5 5600U basato sull'architettura Zen 3 a 7 nm offre una frequenza massima di 4.2 GHz. Diversamente AMD Radeon RX Vega 7 è una scheda grafica integrata con 7 unità di calcolo e 448 processori di flusso. Supporta DirectX 12 e Vulkan e offre ottime prestazioni di rendering di giochi e di elaborazione video.

NiPoGi AM08PRO NiPoGi AM08PRO offre potenti prestazioni per il gioco grazie al processore AMD Ryzen 7 7735HS (fino a 4.75 GHz). Progettato con 3 diverse modalità (silenzioso/automatico/prestazioni). Vanta un design verticale unico (risparmia spazio) con effetti di luce RGB. Offre inoltre un enorme spazio di archiviazione e una connessione stabile (Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2). Preinstallato troverete il sistema Windows 11 Pro. Non mancano due porte HDMI 2.0 e una di tipo C (4K a 60 GHz).

Beelink SER6 Beelink SER6 è un mini PC dalle prestazioni elevate, veloce e reattivo. Sotto la piccola scocca monta un ottimo e potente processore Ryzen 5 6600H 6C/12T fino a 4.5 GHz e una GPU AMD Radeon 660M basata su RDNA2. Vediamo subito le altre caratteristiche tecniche: 16 GB di RAM, 500 GB di SSD PCIe NVMe, tre porte USB 3.2 Gen 1×1, una USB 2.0, una USB Tipo C e due HDMI. Spicca l'efficiente sistema di raffreddamento. Dotato di Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2, più stabile ed efficiente, per una migliore esperienza di navigazione. Piccolo sì, ma decisamente potente (oltre che costoso).

Migliori mini PC Windows

Perché dovreste optare per un mini PC Windows? Perché hanno veramente tutto ciò che serve ad un mini PC per potersi definire valido e affidabile: ottime prestazioni, scheda tecnica di tutto rispetto e una buona autonomia. Di seguito una selezione accurata dei migliori mini PC Windows.

NiPoGi ‎GK3 PRO NiPoGi GK3 PRO esteticamente si presenta piccolo e compatto, un pò come la stragrande maggioranza dei mini PC in circolazione. Decisamente perfetto per l'uso quotidiano e per altre attività come il photo editing e il gioco leggero. A muovere il dispositivo troviamo il processore Intel Celeron N5105 di 11a generazione e una scheda grafica Intel UHD 800MHz. Viene fornito con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD. Preinstallato troverete il sistema operativo Windows 11 Pro (64 bit). Non manca una connessione wireless affidabile e stabile (Wi-Fi 5) e il Bluetooth 4.2.

‎NiPoGi ‎GK3 Plus ‎Con NiPoGi ‎GK3 Plus facciamo un piccolo passo in avanti rispetto al modello precedente e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Per prima cosa è dotato dell'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione (fino a 3,4GHz, 4C/4T, 15W a basso consumo energetico). Inoltre, vanta un ampio spazio di archiaviazione (16 GB di RAM DDR4 + 512 GB di SSD). E' un mini computer con grafica Intel UHD integrata pronta a garantire un'elaborazione più rapida delle immagini e una riproduzione video 4K UHD. Con il Wi-Fi 5 avrete una connessione affidabile e stabile. Non manca il Bluetooth 4.2 per connettere dispositivi come mouse e tastiere.

ACEMAGICIAN AK1 Pro Questo mini PC è è alimentato dal processore di 11a generazione N5105 (4C/4T, 4M Cache, fino a 2,9 GHz) e dalla scheda grafica Intel UHD (fino a 800 MHz, 24 unità di esecuzione), che supporta la riproduzione di video 4K e la navigazione sul web. Troverete inoltre una memoria RAM LPDDR4 da 16 GB e un SSD SATA M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB). Preinstallato troverete Windows 11 (compatibile anche con Windows 10). Abbiamo anche tecnologia di connessione wireless ad alta velocità, velocità di trasmissione affidabile ed efficiente, e sistema Bluetooth 4.2 integrato. Piccolo, portatile e con supporto VESA.

‎Geeknuc ‎NUC 11 Con un Intel Core i7, questo è senza dubbio uno dei migliori mini PC di questo paragrafo. Un prodotto affidabile, costoso ma pronto a garantirvi performance elevate. Vediamo subito le caratterisitche tecniche: CPU Intel Core i7-1165G7 4C/8T fino a 4.7 GHz, GPU Intel Iris Xe (sbalorditiva risoluzione 4K UHD e supporta fino a una risoluzione UHD 8K), 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2. Non manca una varietà di porte sul retro: cinque USB 3.2 Gen 2×1, di cui due Tipo C che supportano anche Thunderbolt 3, una HDMI, una LAN e una mini DisplayPort. Avrete inoltre una connessione wireless stabile e veloce con il Wi-Fi 6 dual-band a 2.4 e 5 GHz e il Bluetooth 5.2. Costoso sì, ma di qualità superiore.

Migliori mini PC portatili

Se siete in cerca di un mini PC dalle dimensioni contenute, siete nel posto giusto, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori mini PC portatili presenti sul mercato. Leggerezza e portabilità garantiti.

Mac mini M1 Mac mini M1 è il mini PC da comprare. Va bene per la stragrande maggioranza degli utilizzi, e non solo per le cose basilari, ma anche per musica, video, fotoritocco, programmazione e tanto altro. Un modello con Windows così compatto, silenzioso e performante non credo esista! Prestazioni al top e ottimo rapporto qualità/prezzo. Poteva essere più piccolo e di sicuro poteva avere più porte, ma ehi nessuno è perfetto! Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra accurata recensione. Recensione Mac mini M1

MSI PRO DP10 13M MSI PRO DP10 13M unisce una grande compattezza (ha un volume di appena 1,1 litri) a una potenza molto elevata. Monta un processore Intel Core i7-1360P (12 core). Nonostante le dimensioni, all'interno del case c'è spazio anche per due moduli RAM fino a 64 GB (in Dual Channel), due slot SSD M.2 e uno slot SSD 2,5". La parte più interessante è però la connettività in quanto vanta tantissime porte sia sul fronte che sul retro (HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C con supporto Thunderbolt 4 e altre USB-A 3.2 e USB-A 2.0). Per un ufficio, un'attività commerciale o uno studio, un mini PC come questo PRO DP10 13M può essere una soluzione ideale.

Mac mini M2 Il nuovo Mac mini con M2 sembra ma non è! In apparenza sembra lo stesso di prima, e biogna ammettere che in buona parte lo è, ma il passaggio agli ultimi Apple Silicon lo rende un best buy, sopratutto per chi non si è mai avvicinato al mondo macOS. Ad ogni modo, la versione base del Mac mini M2 è quella da comprare! In alternativa potreste optare per il modello M2 Pro, in grado senz'altro di dare grandissime soddisfazioni a tutti coloro che hanno bisogno di maggiori performance (il tutto però ad un prezzo più elevato). In ogni caso, non resterete delusi. Per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione! Recensione Mac mini M2

Migliori mini PC per TV

Per chi non lo sapesse, un mini PC (come una smart TV box) può trasformare un monitor in una smart TV (o per lo meno in qualcosa che gli somigli) con app come Netflix, YouTube e così via. Questi mini PC esteticamente sono leggermente diversi dai modelli visti finora, in quanto si presentano in formato stick (una sorta di pennetta con attacco HDMI collegabile a monitor o TV). I migliori mini PC per TV.

SNUNMU mini PC Stick Con qualche primavera alle spalle, questo mini PC per TV resta un buon prodotto da prendere in considerazione. Piccolo e compatto, progettato per essere posizionato praticamente ovunque. Facile da configurare e utilizzare. Come sistama operativo troverete preinstallato Windows 10 Pro. Mentre come processore troverete un Intel Atom z8350. Inoltre, fornisce una connessione di rete stabile e supporta anche il Bluetooth 4.2. Tra le porte a disposizione troverete due USB, tra cui una USB 2.0 e l'altra USB 3.0. Un dispositivo silenzioso grazie al design senza ventola.

NiPoGi mini PC Stick con Windows 10 Pro NiPoGi Stick con Windows 10 Pro preinstallato è un mini PC per TV piccolo, semplice, compatto, facile da configurare e utilizzare. Dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, UHD Graphics 600 e uscita ad alta definizione HDMI 2.0 (supportano la risoluzione UHD 4K). Inoltre, potrete connettere facilmente altri dispositivi con le due porte USB 3.0. Piccolo, potente e con un'efficiente dissipazione del calore.

NiPoGi mini PC Stick con Windows 11 Questo mini PC per TV è molto simile al prodotto precedente, ma con qualche marcia in più cominciando dal sistema operativo che questa volta è Windows 11. Il dispositivo si presenta sempre semplice e compatto, perfetto per tasche e borse. Monta un processore Intel J4125. Con Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2. Facile da configurare e utillizzare.

Migliori mini PC Amazon

Amazon, il gigante dell'e-commerce, non delude mai! In questo paragrafo abbiamo raccolto i suoi migliori mini PC. Sono tutti prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che meritano la vostra considerazione. Vi lasciamo al nostro elenco.

MINIS FORUM Questo mini PC un po' vecchitto si difende ancora piuttosto bene, infatti è tra i più venduti su Amazon. Dotato di processore Intel Celeron N4020 (fino a 2.8 GHz) e UHD Graphics 600 offre alte prestazioni e bassi consumi. Abbiamo un'uscita Ultra HD 4K a 60 Hz nativa e doppie porte display HDMI e VGA, ideali per l'intrattenimento domestico, i film, la navigazione e il gaming leggero. Un dispositivo piccolo, portatile e potente. Comodo il design di raffreddamento passivo senza ventola. Non manca il Wi-Fi dual band 2.4 Ghz e 5.8 Ghz e il Bluetooth 4.2.

CHUWI Herobox CHUWI Herobox è un mini PC di qualità dal prezzo conveniente. Vediamo subito le caratteristiche tecniche: CPU Intel Celeron J4125 4C/4T fino a 2.7 GHz, GPU Intel UHD 600, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD M.2. Abbiamo anche una varietà di porte a disposizione: tre USB 3.2 Gen 1×1 di cui una Tipo C, due USB 2.0, HDMI e VGA. Non manca un dissipatore di calore ad alte prestazioni. Spicca per il suo design verticale poco ingombrante.

ACEMAGICIAN ‎ACE-AM06PRO ACEMAGICIAN è un mini PC dotato di AMD Ryzen 5 5625U (2,3 - 4,3 GHz, 6 core 12 thread, 16MB L3 cache). E' integrato con la GPU AMD Radeon Vega7 1800 MHz, che fornisce una potente elaborazione grafica per una riproduzione estremamente fluida di filmati 4K UHD. Preinstallato troverete il sistema operativo Windows 11 Pro. Vanta 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale (2x8G, fino a 3200 MHz) e un enorme disco rigido SSD da 512 GB. Questo piccolo PC offre due porte USB 2.0, due USB 3.0, una HDMI, una DC e una Type-C. Un dispositivo stabile e veloce, perfetto per la gestione di file di grandi dimensioni e per l'esecuzione di più programmi contemporaneamente senza rallentamenti. Perfetto per ufficio e gaming!

Come scegliere un mini PC

In questo paragrafo proveremo a spiegarmi in parole semplici come acquistare un buon mini PC. Per prima cosa vi invitiamo a valutare il sistema operativo. Escludendo il Mac Mini che monta esclusivamente Mac OS, tutti gli altri dispositivi potrebbero (anzi dovrebbero) avere preinstallato Windows o Linux, che sono i sistemi operativi al momento più gettonati. In secondo luogo, dovreste dare un'occhiata al processore o CPU, e noi vi consigliamo di soffermarvi su quei dispostivi aventi un Intel (Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium) o su modelli più avanzati con processori Intel Core (suddivisi in Core i3, i5, i7 e, quasi mai su mini PC, Core i9) o AMD (come AMD Ryzen). Anche la GPU non è da sottovalutare, ma la fortuna vuole che spesso nei mini PC siano già integrate nel processore! Ovviamente non va trascurata la memoria del dispositivo, quindi la RAM e il cosiddetto storage (Hard Disk, SSD o eMMC). Avere un gran numero di porte a disposizione non guasterebbe (USB 2.0/3.1/Type-C, Thunderbolt 3, Ethernet, HDMI o DisplayPort). Wi-Fi e Bluetooth non devono mai mancare. Ultimo, ma non per importanza, il sistema di raffreddamento. Anche se esistono mini PC dotati di ventole, è preferibile optare per modelli con sistemi di raffreddamento passivi (fanless) in quanto si presentano meno ingombranti e decisamente più silenziosi. Ora siete pronti per acquistare il vostro mini PC!