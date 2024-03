Migliori monitor per Mac e MacBook - Marzo 2024

La nostra lista dei migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac aggiornata a marzo 2024. Vi ricordiamo che c'è anche la pagina generica dei migliori monitor 2024 dove troverete anche altri modelli.

Migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac 2024

Bazzicando un po' per store online vi sarete sicuramente resi conto che scegliere uno schermo esterno per Mac non è affatto un'impresa semplice e il motivo è presto detto. Pro Display XDR di Apple, è un prodotto perfetto con un incommensurabile difetto, ovvero quello di costare intorno ai 5.000€. Per la gioia di molti, il mercato pullula di valide alternative, cominciando dal nuovissimo e più conveniente Studio Display. Ad ogni modo, non mancano ottimi monitor USB-C/Thunderbolt maggiormente economici (500€-1.500€). Al momento i tagli più gettonati sono quelli compresi tra i 27" e i 32".

Migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac 27 pollici

Se siete in cerca di un monitor di piccole dimensioni da utilizzare con il vostro Mac, qui di seguito troverete sicuramente la soluzione giusta per voi. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

BenQ PD2705Q BenQ PD2705Q è un monitor dall'ottimo rapporto qualità/prezzo compatibile con MacBook. Offre copertura sRGB e Rec.709, una risoluzione QHD e HDR10. In più, abbiamo design ergonomico con versatilità di inclinazione, rotazione e orientamento. Tramite porta USB-C potrete trasferire ad alta velocità audio, video e dati (anche alimentazione a 65W). A occuparsi dei vostri occhi avrete la tecnologia Eye-Care (comfort visivo anche dopo un uso prolungato dello schermo). Economico e performante, perfetto per chi ha problemi di budget.

Samsung ViewFinity S9 Samsung ha ufficializzato il suo primo monitor 5K denominato ViewFinity S9. Si tratta di un monitor da 27", dotato di una copertura del color gamut DCI-P3 che raggiunge il 99% (perfetto per professionisti che puntano ad una precisione del colore quasi perfetta). Il monitor ha un pannello di tipo IPS, 600 nit di luminosità massima e 60 Hz di frequenza di aggiornamento. ViewFinity S9 offre una connettività versatile per gli utenti di PC Mac e Windows, con ingressi Thunderbolt 4 e mini DisplayPort oltre a tre USB-C. Non mancano poi gli speaker integrati con Adaptive Sound+ ed una webcam SlimFit 4K.

EIZO ColorEdge CS2740 Se le immagini e i colori sono il vostro lavoro e siete in cerca di un monitor che vi supporti nelle vostre attività quotidiane, vi consigliamo caldamente questo prodotto. Vanta un pannello da 27" IPS con risoluzione UHD. Inoltre, abbiamo eccellente uniformità e purezza cromatica, più un'ottima calibrazione hardware. Come ingressi invece troviamo: USB-C, DisplayPort e HDMI.

LG 27MD5KL LG UltraFine 5K è una soluzione completa per gli appassionati Mac. Con una densità di 228 PPI e una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 99%, avrete immagini straordinariamente nitide e dettagliate. È la tecnologia Thunderbolt3 a renderlo perfetto per Mac. Non mancano altoparlanti stereo, fotocamera e microfono integrati per una ricca esperienza multimediale. La scelta ideale se si è in cerca di un monitor che faccia praticamente di tutto.

Studio Display Studio Display è il nuovissimo monitor professionale di Apple. Vanta un bellissimo pannello IPS da 27" con risoluzione 5K (14,7 MP) e copertura anti-riflesso. La luminosità arriva fino a 600 nits e c'è tutto il supporto per le varie tecnologie di Apple, come la tonalità dinamica True Tone. La base permette di adattarlo a diverse angolazioni, con uno spostamento fino a 30°. Sul retro è possibile montare il supporto VESA per montaggio a parete. Per quanto concerne la connettività, sul retro ci sono 3 USB-C a 10 Gbps e una Thundelbolt 4 con supporto a 96W (in questo modo potrete connettere direttamente i vari dispositivi Apple come MacBook e anche il nuovo Mac Studio). All'interno c'è tanta potenza grazie all'integrazione del chip Apple A13. Anche l'audio non delude le aspettative, in quanto c'è un array di tre microfoni e ben 6 speaker inferiori (4 woofer, 2 tweeter), che supportano audio spaziale e Dolby Atmos.

Migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac 32 e 34 pollici

In questo paragrafo salgono, anche se di poco, i pollici. Di seguito troverete i migliori monitor per Mac da 32, 34 e 38 pollici presenti sul mercato.

LG 34WN750 LG 34WN750 è un monitor UltraWide perfetto per chi fa editing video o per chi si occupa di design e progettazione (quindi per tutti colore che sono quotidianamente alle prese con un Mac). Vanta uno modesto schermo IPS sRGB 99% da 34" con frequenza di aggiornamento di 75 Hz e tempo di risposta di 5 ms. Per quanto riguarda la connettività abbiamo Display Port, 2 porte HDMI, un Hub USB, più un'uscita audio. Sul fronte audio abbiamo una coppia di altoparlanti da 14W. L'altezza è regolabile e non manca l'attacco VESA.

BenQ PD3220U Se siete in cerca di una valida alternativa, questo eccellente monitor di BenQ potrebbe fare al caso vostro. Vanta un display da 32" con risoluzione 4K. Perfetto per soddisfare le esigenze dei progettisti in termini di prestazioni dei colori e produttività. Dotato di una gamma di colori aggiornata compatibile con DCI-P3 e Display P3. Con Thunderbolt 3 avrete un'esperienza di trasmissione di immagini e dati più efficiente. Un modello robusto, pieno di porte e con un design metallico decisamente professionale.

Migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac 4K

La risoluzione 4K oltre ad essere la più gettonata, risulta perfetta per i professionisti che lavorano con le immagini. Vi lasciamo al nostro elenco dei migliori monitor per Mac con risoluzione 4K.

BenQ EW3270U BenQ EW3270U è un monitor 4K progettato interamente per la grafica. Abbiamo un comodo schermo da 32" HDR pronto ad offrirvi un'ottima resa cromatica grazie alla copertura del 95% dello spazio colore sRGB. Sul retro tutte le porte utili sono al loro posto (HDMI, DisplayPort, USB-C, più un ingresso AUX da 3,5 mm). Immancabili le tecnologie Eye-Care antiriflesso, low blue light e brightness intelligence, ottime per migliorare la vostra esperienza video e preservare i vostri occhi.

BenQ EW2880U 4K BenQ EW2880U è uno straordinario monitor 4K compatibile con MacBook Pro M1. Con questo prodotto avrete un'esperienza audio e video di livello superiore e il motivo è presto detto. L'HDRi potenzierà i contenuti HDR con colori vividi. Gli altoparlanti stereo integrati da 3W vi garantiranno un suono autentico. Menzione d'onore alla connettività (USB-C One-Cable compatibile con la tecnologia Thunderbolt di MacBook Pro). Un monitor adatto a tutti i tipi di intrattenimento.

ASUS ProArt PA279CV Per chi vuole un monitor professionale ad un prezzo conveniente, ASUS ProArt rappresenta una scelta davvero congeniale. Il pannello IPS da 27" con risoluzione WQHD e cornice ultra-sottile offre una resa di alta qualità, con una riproduzione fedelissima dei colori, quindi l'ideale per lavorare sulla grafica. Anche in questo caso ci sono porte per tutti i gusti (DisplayPort, HDMI, USB-C) e uno stand ergonomico.

MSI Modern MD271UL MSI Modern MD271UL è un monitor 4K da 27" esteticamente semplice e sottile. La base in lega di alluminio si presenta molto robusta (peccato non si possa regolare in altezza). Le porte presenti sul retro soddisfano le esigente di tutti (2 HDMI 2.0b, una DisplayPort 1.2a e una USB-C). Abbiamo un'ampia copertura dei principali spettri di colore, ottimi angoli di visione, 4 ingressi diversi e un design "alla moda". Tallone di Achille, il prezzo di lancio non proprio concorrenziale. Ideale per casa e ufficio. Recensione MSI Modern MD271UL

BenQ PD2700U Se siete dei designer pretenziosi in cerca di un monitor compatibile con MacBook Pro M1/M2, questo è il prodotto che fa per voi. Abbiamo un pannello da 27" 4K UHD in tecnologia IPS. Il PD2700U è compatibile con HDR10. La tecnologia Eye-Care sarà sempre pronta a garantirvi il miglior comfort visivo anche dopo un uso prolungato dello schermo. Per di più, copre il 100% degli sRGB e Rec. 709 con un valore Delta E≤3 davvero sbalorditivo. Un monitor pensato per professionisti della creatività che esigono la sicurezza nei colori.

LG 32UL950 Il prodotto in questione è un monitor LG da 32" Ultra HD 4K. Trattandosi di un pannello Nano IPS, vi garantirà una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Inoltre, si presenta robusto, dalle cornici sottili e dall'ottima qualità costruttiva. Non manca la tecnologia di sincronizzazione adattiva Radeon FreeSync a 60 Hz. Vanta ben due porte Thunderbolt 3, più due porte USB-A. Parallelamente a Pro Display XDR di Apple, offre un orientamento sia orizzontale che verticale.

ASUS ProArt PA32UCR-K ASUS ProArt Display è il monitor dei sogni di tutti i fotografi e videomaker. Cosa offre? Fedeltà cromatica e tanti profili colore ben calibrati già di fabbrica. Con ASUS ProArt siamo molto lontani da un monitor gaming. È un prodotto fatto su misura per professionisti del colore (in parole povere non è per tutti). Abbiamo poi ben 3 HDMI e una DisplayPort, più altre connessioni USB-C e USB-A, oltre al jack audio integrato. Se non avete problemi di budget e rientrate in una delle categorie sopra citate, questo è il vostro compagno di lavoro ideale. Recensione ASUS ProArt PA32UCR-K

Come scegliamo i migliori monitor USB-C e Thunderbolt per Mac?

La scelta di un buon monitor PC per Mac dipende molto dallo scopo a cui esso è destinato! In questa guida siamo alla ricerca del sostituto perfetto del Pro Display XDR di Apple. Di seguito vi elenchiamo le caratteristiche più importanti che abbiamo tenuto in considerazione per selezionare i prodotti presenti in questa guida. Design: anche se in tal caso la scelta è puramente oggettiva, possiamo ufficialmente dire che le cornici spesse o le forme sgraziate non piacciano a nessuno. Per fortuna sono davvero pochi i monitor con simili design. Risoluzione: la risoluzione 4K oltre ad essere la più gettonata, risulta perfetta per i professionisti che lavorano con le immagini. Mentre i monitor 5K sono bellissimi e decisamente molto costosi. Tecnologia del pannello: le tecnologie più utilizzate per i pannelli sono TN, VA e IPS. Tra queste, l'ultima è sicuramente quella da preferire, perché permette di ottenere una miglior resa dei colori e una maggior fedeltà complessiva dell'immagine. Software: questo aspetto interessa particolarmente i professionisti, che potrebbero aver bisogno di funzionalità specifiche come supporto multi screen, filtro luce blu integrato o sistema di gestione delle sorgenti. Per chi vuole anche un prodotto buono per l'intrattenimento, è consigliabile verificare il supporto HDR. Connettività: a tal proposito una Thunderbolt 3 è la scelta migliore. La Thunderbolt 3 garantisce prestazioni migliori per quanto riguarda la riproduzione video e maggiore velocità rispetto alle USB-C. Ad ogni modo, entrambe oltre a fornire connessioni video, possono essere usate per trasferire dati ed anche per ricaricare i vostri dispositivi portatili. Ovviamente i monitor meno costosi tendono ancora ad usare HDMI e DisplayPort.