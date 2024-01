Migliori monopattini elettrici - Gennaio 2024

La nostra lista dei migliori monopattini elettrici aggiornata a gennaio 2024.

Migliori monopattini elettrici 2024

Il monopattino elettrico, evoluzione del classico monopattino a spinta, è uno dei più moderni ed utilizzati mezzi di trasporto su due ruote. Escludendo tutti quei modelli considerati dei veri e proprio giocattoli per bambini, i monopattini elettrici non sono altro che degli acceleratori di marcia dotati di motore, ruote, pedana e batteria ricaricabile. Inoltre, si presentano esteticamente semplici, particolarmente robusti e decisamente molto facili da utilizzare.

Migliori monopattini elettrici economici - sotto i 300€

Al di sotto dei 300€ vi proponiamo dei monopattini piuttosto basic, semplici e performanti. Trattandosi di modelli piuttosto economici, non aspettatevi miracoli in termini di autonomia e velocità. Ad ogni modo, sono tutti prodotti meritevoli di considerazione.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go Xiaomi Electric Scooter 4 Go vanta un design semplice, minimalista, portatile, elegante e sicuro. Abbiamo telaio in acciaio, indicatori di direzione integrati (per una maggiore sicurezza durante la guida), freno a tamburo sulla ruota posteriore e ABS sulla quella anteriore, più due comode ruote da 8" a nido d'ape. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

RCB Monopattino Elettrico Di seguito vi proponiamo un monopattino elettrico leggero (pesa solo 12 Kg) e conveniente. Il design è pieghevole e le prestazioni sono decisamente ottime. Abbiamo ammortizzatori aggiornati e pneumatici a nido d'ape da 8" per una guida comoda e sicura. Dall'app dedicata (per iOS e Android) potrete visualizzare chilometraggio, velocità, stato della batteria e possibili guasti. La velocità massima è di 25 Km/h. Pensato per un'utenza giovanile. Perfetto per brevi spostamenti.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite sono due monopattini di fascia media con molte caratteristiche tecniche in comune. Sono entrambi eleganti e pieghevoli, con un design molto simile al modello Pro. Ovviamente le versioni per il mercato italiano hanno le frecce integrate sulle estremità del manubrio. Vediamo ora le differenze. Xiaomi Electric Scooter 4 ha una potenza fino a 600 W, integra un sistema di freni a disco sulle ruote da 10" e ha una batteria da 7.650 mAh, che garantisce un'autonomia fino a 35 Km. Diversamente 4 Lite è meno potente (300 W), e vanta ruote più piccole da 8,5" e freno a tamburo. Anche la batteria ha una capacità minore e l'autonomia arriva fino a 20 Km. Per entrambi la velocità massima è di 20 Km/h.

Migliori monopattini elettrici sotto i 500€

Questo paragrafo, decisamente più nutrito del precedente, comprende i migliori monopattini elettrici avanti un prezzo al di sotto dei 500€.

Nilox M1 Nilox M1 spicca per leggerezza e sicurezza in strada. Oltre ad essere esteticamente bello, integra una serie di funzionalità che aumentano il suo valore e migliorano l'esperienza di guida. La potenza del motore è di 350 W, mentre la batteria ai polimeri di litio è da 7.500 mAh. La velocità del monopattino è pari a 25 Km/h. Per quanto riguarda il sistema frenante, abbiamo il freno anteriore elettronico e quello posteriore a disco. Ottime le ruote da 8,5". Non manca il cruise control e in più abbiamo un comodissimo display integrato nel manubrio.

Vivobike M-V30 Vivobike M-V30 è un monopattino elettrico dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e il motivo è presto detto. L'estetica è semplice e la qualità costruttiva decisamente buona (il telaio è in alluminio di qualità). Il potente motore da 350 W garantirà una velocità massima di 25 Km/h. A rendere la guida comoda e sicura abbiamo 2 ruote da 10" con camera d'aria e degli ammortizzatori di qualità. L' autonomia dichiarata è di 30 Km, mentre la portata massima è di 125 Kg. Ve lo consigliamo.

Aprilia E-SRZ Di seguito un bellissimo monopattino elettrico marchiato Aprilia dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione spicca sicuramente per il suo design sportivo e per le sue caratteristiche specifiche. Abbiamo comodi pneumatici gonfiabili da 8,5", ottimo sistema di frenatura (freno e-brake anteriore e freno a disco posteriore), una capacità di carico massima di 100 Kg, un'autonomia di 20 Km grazie alla potente batteria da 7.000 mAh, luci sia frontali che posteriori, limitatore di velocità e un comodo campanello per guidare in sicurezza. Ovviamente si tratta di un modello pieghevole.

Argento Active Evo Argento Active Evo è un monopattino elettrico leggero e facile da trasportare. Abbiamo telaio in alluminio, ruote da 10" e un sistema di chiusura facile e intuitivo. Non manca un campanello meccanico ad alte prestazioni di serie, doppi freni indipendenti e degli ottimi indicatori di direzione. Se siete degli utenti sempre in movimento in cerca di un monopattino dal design pieghevole e dal prezzo conveniente, Argento Active Evo è una scelta obbligata.

Segway-Ninebot Serie F Di seguito vi proponiamo tre nuovi monopattini elettrici della serie F di Segway-Ninebot. Tutti e tre i modelli raggiungono una velocità massima di 25 Km/h e sono dotati di indicatori di direzione integrati, di una luce frontale ad alta luminosità da 2,1W, luci di frenata posteriori e catarifrangenti certificati E-MARK (anteriori, laterali e posteriori). Sul parafango posteriore troviamo un porta-targa assicurativo. Non manca un sistema di frenata rigenerativa e lo Smart Battery Management System (controlla costantemente le performance della batteria e la connessione all'app Segway Ninebot tramite Bluetooth). Il design è pieghevole. Queste sono le caratteristiche in comune. Se siete degli utenti pignoli curiosi delle differenze, vi rimandiamo al nostro articolo. Segway-Ninebot Serie F

Migliori monopattini elettrici sopra i 500€

Al di sopra dei 500€ troverete solo monopattini elettrici completi a 360°, pronti a soddisfare le esigenze di tutti, anche quelle di utenti pretenziosi. Se non avete problemi di budget, questo è il paragrafo giusto per voi.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è il monopattino elettrico più potente di sempre. Dotato di un motore da 700 W e di una batteria da 12.400 mAh in grado di fornire un'autonomia di 45 Km e una velocità massima di 25 km/h. Il corpo del monopattino è realizzato in alluminio di livello aerospaziale, leggero e resiste alla corrosione. La sua portata massima è di 120 Kg, grazie alla struttura particolarmente robusta. Abbiamo anche ottimi pneumatici tubeless autosigillanti da 10", progettati per resistere alle forature grazie a Xiaomi DuraGel. Il sistema frenante anteriore è ad eABS mentre quello posteriore ha un doppio freno a disco. Comodo il display presente sul manubrio. Recensione Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Aprilia eSR2 Aprilia eSR2 è un monopattino elettrico dall'animo sportivo. Vanta un motore brushless da 350 W. L'autonomia dichiarata è di 25 Km con una sola carica. L'esperienza di guida è resa più confortevole grazie alle sospensioni anteriori e posteriori, e all'utilizzo di pneumatici con camera d'aria da 10'' in grado di attutire colpi e vibrazioni. A rendere la guida più comoda e sicura abbiamo un freno a tamburo anteriore, un freno elettrico posteriore e dai fanali LED (assicurano visibilità in situazioni di ridotta luminosità). Performance, design e ottimo rapporto qualità/prezzo.

NAVEE S65C NAVEE S65C è un monopattino elettrico top di gamma. L'esperienza di guida è morbidissima e le sospensioni sono davvero eccezionali su ogni terreno. Inoltre, è potente e con un'autonomia più che soddisfacente. Piccoli nei: le dimensioni e il peso. Super molleggiato e perfetto per chi cerca la massima comodità. Peccato per il prezzo di listino davvero molto alto (occhi spalancati sulle offerte). Di seguito la nostra recensione. Recensione NAVEE S65C

Segway Ninebot KickScooter MAX G2 Segway Ninebot KickScooter MAX G2 è potentissimo, comodissimo e funzionale, insomma ha tutto ciò che serve per essere un re della strada. Abbiamo un motore che può arrivare fino a 900 W, ruote da 10" con pneumatici tubeless autosigillanti (ottimo grip su tutti i terreni), frecce luminose alle estremità del manubrio, campanello elettronico e leva del freno lievemente inclinata. Per di più nell'app dedicata potrete attivare il controllo di trazione antiscivolo (per i terreni meno stabili). La batteria da 15.300 mAh vi garantirà fino a 70 Km di autonomia. Il prezzo purtroppo non è per tutte le tasche, ma è giustificato da una dotazione completissima e prestazioni eccezionali. Peccato per il peso! Recensione Segway Ninebot KickScooter MAX G2

Segway-Ninebot P65I Ninebot P65l è l'ultimo arrivato della serie P e offre un'esperienza di livello superiore. Il motore brushless da 500 W vi garantirà una velocità massima di 25 Km/h. Grazie alla potente batteria avrete un'autonomia di 65 Km. Non mancano ottimi pneumatici da 10,5" Segpower Cross Season con alta aderenza e strato di gelatina integrato (riduce il rischio di foratura, migliora l'aderenza alla strada e limita la possibilità di sbandata). Menzione d'onore alla certificazione IPX5 (potrete usarlo anche in caso di pioggia). Per di più, avrete un sistema di sblocco intelligente tramite tag NFC, un'ampia pedana e un manubrio antiscivolo. Ovviamente il design è pieghevole.

Migliori monopattini elettrici qualità/prezzo

In questo paragrafo troverete le migliori offerte del momento. I prodotti raccolti hanno tutti un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ninebot KickScooter D18E Powered by Segway La nuova linea di monopattini elettrici di Ninebot comprende 3 modelli: D18E, D28E e D38E (i numeri indicano l'autonomia massima di ciascuno di essi). Buono il prezzo del più piccolo della famiglia (D18E). Questo monopattino elettrico spicca per comodità e qualità costruttiva. Si guida bene, è agile e frena in sicurezza. Unica pecca, l'autonomia troppo bassa e l'assenza del cruise control nei tratti di strada dritta. Un monopattino pieno di doti, e con qualche piccolo limite, da prendere in considerazione. Recensione Segway-Ninebot KickScooter D18E

Ducati Pro-II Plus Ducati Pro-II Plus è un monopattino elettrico moderno, leggero ed elegante. Vediamo subito le caratteristiche specifiche. Abbiamo pneumatici tubeless (con camera ad aria) da 10", una comoda pedana con grip antiscivolo, telaio in lega di magnesio leggera, luce a LED frontale e luce posteriore. L'autonomia è di 25 Km (soggetta a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura e così via). Non manca una potente batteria da 7.800 mAh e il sistema cruise control. Ovviamente il design è pieghevole.

Navee V50 Lanciato da poco in Italia Navee V50 è un monopattino elettrico che spicca per l'originale soluzione di piega a doppia rotazione (minimo ingombro, miglior trasporto e stoccaggio). Con un peso di soli 17 Kg, il Navee V50 si presenta piuttosto leggero, soprattutto se teniamo in considerazione la sua autonomia di 50 Km (dichiarati). La potenza nominale è di 350 W, i freni sono di tipo E-ABS anteriore e disco posteriore, le ruote sono da 10" a camera d'aria, c'è anche la certificazione IPX5 (potrete usarlo anche sotto la pioggia) e non mancano le frecce direzionali (peccato che sono tutte sul manubrio). Navee V50 è qualcosa di nuovo in un mondo di monopattini un po' tutti uguali. Recensione Navee V50

Migliori monopattini elettrici leggeri

Quando si parla di monopattini elettrici, il peso o ancora meglio la "leggerezza", non va mai sottovalutata. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i monopattini più leggeri.

Nilox - S1 E-Scooter Nilox S1è un monopattino elettrico dal design compatto e leggero. Il potente motore da 350 W garantisce una velocità massima di 20 Km/h. Il freno a disco posteriore, coadiuvato da quello motore anteriore, riduce lo spazio di frenata, per una corsa sicura e rilassata. La luce posteriore a LED permette di essere visti anche di notte. La batteria garantisce fino a 28 Km di autonomia.

Migliori monopattini elettrici per bambini

In questo paragrafo troverete il regalo perfetto per i vostri piccoli. Di seguito i migliori monopattini elettrici per bambini.

Segway Zing A6 Zing A6 è un monopattino elettrico per bambini. Abbiamo un design nuovo con una bella combinazione di colori (nero e verde), 3 modalità di guida (8 Km/h, 10 Km/h, 12 Km/h) per adattarsi al livello di ogni bambino, peso contenuto (4,6 Kg) e, soprattutto, fino a 5 Km di puro divertimento grazie alla batteria da 2.500 mAh. Considerando il suo modico prezzo, decisamente in linea con le caratteristiche specifiche, ve lo consigliamo caldamente.

VR46 KIDDY Di seguito vi proponiamo un bellissimo monopattino elettrico per bambini. Per quanto riguarda il design, l'azienda si è ispirata alla moto di Valentino Rossi. Il monopattino pesa soli 9 Kg, offre fino a 10 Km di autonomia e vanta un potente motore da 120 W. Abbiamo anche una forma simpatica e colori vivaci. Il monopattino ideale per divertirsi in sicurezza. Performance, design e prezzo davvero economico.

Come scegliamo i migliori monopattini elettrici?

Essendo un mezzo di trasporto, un monopattino elettrico non va mai acquistato a cuor leggero. La prima cosa da valutare al momento dell'acquisto è il design (ovviamente pieghevole), il peso e le dimensioni (il tutto, se contenuto, ne agevola la portabilità). La presenza di ruote grandi e robuste e di un sistema frenante di qualità, non va mai sottovalutata. E per finire, abbiamo il motore e l'autonomia. A proposito del motore, molti monopattini sono dei veri e proprio scooter. Per quanto riguarda l'autonomia, ovviamente essa dipende dalla velocità e spesso i monopattini elettrici offrono la possibilità di scegliere tra vari livelli di velocità.