Migliori mountain bike elettriche - Agosto 2023

L'elenco delle migliori mountain bike elettriche aggiornato ad agosto 2023. Qualora foste alla ricerca di qualcosa di diverso, magari di più pratico e facilmente trasportabile, vi suggeriamo la nostra guida più generale sulle migliori bici elettriche.

Migliori mountain bike elettriche 2023

Le mountain bike elettriche sono biciclette ambite da molti, utilizzate da tutti e perfette per affrontare qualsiasi percorso (sterrati, sentieri di montagna e asfalto cittadino). Insomma, una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei mezzi elettrici a due ruote! Complete e versatili come poche bici, le mountain bike elettriche vantano telai robusti e resistenti, dimensioni compatte, ruote larghe, battistrada alto, un sistema di frenata efficace, un manubrio ben strutturato, più un'ottima capacità di ammortizzare le vibrazioni. Belle esteticamente, veloci, potenti e dall'autonomia notevole. In questa guida troverete le migliori mountain bike elettriche presenti sul mercato. Per facilitarvi la ricerca abbiamo diviso i nostri prodotti in paragrafi. Date uno sguardo al futuro con le nuovissime mountain bike elettriche 2023.

Indice

Mountain bike elettriche pieghevoli

Le mountain bike elettriche sono biciclette molto particolari, realizzate appositamente per affrontare percorsi sterrati, lunghi sentieri di montagna e asfalto. Detto questo, tra i vari modelli in commercio troviamo alcuni dal design pieghevole. Di seguito troverete le migliori mountain bike elettriche pieghevoli.

Varun Mountain Bike Elettrica Varun è una mountain bike pieghevole con motore brushless da 250 W, batteria agli ioni di litio rimovibile, pedalata assistita, potenti freni a disco, illuminazione a LED e cambio Shimano a 21 velocità. La velocità massima è di 25 Km/h e la batteria ad alta capacità può essere ricaricata completamente in 5 - 6 ore. Non mancano doppi ammortizzatori per una guida più facile e confortevole. Performance, design e prezzo conveniente.

Kaisda K1 Mountain Bike Elettriche Kaisda è una mountain bike elettrica ad alte prestazioni con telaio in alluminio, forcella ammortizzata, ammortizzatore posteriore (per una guida confortevole), cambio Shimano a 21 velocità e piccolo display LCD (per un controllo facile e preciso). Non mancano grandi ruote da 26" e freni a disco anteriori e posteriori (per una guida stabile e sicura). Ideale per studenti pendolari, giovani avventurieri e chiunque cerchi un modo ecologico ed efficiente per spostarsi. Il design pieghevole è sicuramente un valore aggiunto.

Taoci Mountain Bike Elettrica Taoci è una mountain bike elettrica sicura e confortevole nella guida, ecologica e di altissima qualità. Vanta un motore potente, una batteria agli ioni di litio rimovibile (40 - 80 Km di autonomia), un leggero e resistente telaio in alluminio, una forcella ammortizzata anteriore ad alta resistenza, cambio Shimano professionale a 21 velocità, freni a disco meccanici anteriori e posteriori, manubrio e sella regolabili, più un piccolo display LED. Bell'estetica, corpo aerodinamico e design pieghevole. Se siete in cerca di una mountain bike elettrica pratica e portatile, questa è la scelta perfetta.

Akez Mountain Bike Elettriche Akez è una mountain bike elettrica dal design pieghevole, con telaio in lega di alluminio resistente e leggero. Vanta un potente motore brushless da 250 W e una comoda batteria rimovibile agli ioni di litio (autonomia di 35 - 50 Km). Non manca un display LCD per visualizzare tempo, chilometraggio, marcia e così via. Per una migliore esperienza di guida avrete a disposizione il cambio professionale Shimano a 21 velocità. Abbiamo anche assorbimento multiplo degli urti, forcella anteriore semibloccante ammortizzata, ruote robuste e durevoli da 26" e doppi freni anteriori e posteriori.

Mountain bike elettriche donna

Sono in molti a pensare che la mountain bike sia una bicicletta dall'estetica non propriamente femminile. Sbagliatissimo! In commercio ci sono molti modelli che non solo per estetica, ma anche per peso e dimensioni, si rendono particolarmente adatti ad un'utenza femminile. Di seguito le nostre mountain bike elettriche donna.

Hitway Mountain Bike Elettrica Hitway è una mountain bike elettrica potente, veloce e con batteria rimovibile. Il motore è da 250 W e la velocità massima è di 25 Km/h. Più che sufficiente il cambio Shimano a 7 marce. Non manca un piccolo display LCD intelligente per rilevare varie informazioni come velocità, chilometraggio e livello della batteria in tempo reale. Sedile regolabile, faro luminoso e fanale posteriore per una guida comoda e sportiva. Una mountain bike comoda e sicura perfetta per un pubblico femminile! Ottima per viaggi a lunga distanza e spostamenti quotidiani.

Fafrees Mountain Bike Elettrica Fafrees è una mountain bike elettrica dall'estetica gradevole e dalle caratteristiche specifiche niente male. Dotata di cambio Shimano a 21 velocità, batteria rimovibile e ottime sospensioni anteriori da 80 mm (filtrano efficacemente le vibrazioni e migliorano il comfort di guida su strade sconnesse e di montagna). Il motore brushless da 250 W garantisce una velocità massima di 25 Km/h. Inoltre, dispone di 5 livelli di pedalata assistita. Perfetta per un pubblico sia maschile che femminile.

Eleglide M1 Mountain Bike Elettrica Eleglide M1 è una mountain bike elettrica, con ruote da 27", batteria rimovibile, cambio Shimano a 21 velocità, pedalata assistita, doppio freno a disco, sedile regolabile, ruote antiscivolo resistenti all'usura e fari adattivi a LED luminosi. Il design elegante e sinuoso la rendono perfetta per un'utenza femminile. Ottimo anche prezzo.

Italia Power Mountain Bike Elettrica Italia Power è una mountain bike elettrica unisex, sia per estetica che per caratteristiche tecniche. Si tratta di un modello con pedalata assistita, potente, performante e leggero (25 Kg). Vanta una batteria agli ioni di litio rimovibile (si ricarica completamente in 5 - 9 ore e ha un'autonomia compresa tra i 35 e i 45 Km) e un comodo display LCD pronto a fornirvi istantaneamente qualsiasi tipo di informazione utile. Semplice ed elegante, perfetta per viaggi e spostamenti quotidiani.

Mountain bike elettriche economiche

Il mercato delle mountain bike elettriche è davvero ricco di prodotti. Tra i migliori modelli in commercio troviamo qualcuno dal prezzo economico e dalle caratteristiche tecniche niente male. Qualora il vostro budget fosse limitato (non tanto quanto la vostra voglia di avere una performante mountain bike elettrica) in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Hitway Mountain Bike Elettrica Hitway è una mountain bike elettrica realizzata in acciaio strutturale al carbonio molto leggera (con un peso di soli 23,3 Kg). Vanta un motore brushless da 250 W (che può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h), pneumatici antiscivolo da 26", batteria agli ioni di litio impermeabile IP54 rimovibile (completamente carica in 5 ore e l'autonomia è di 35 - 90 Km con pedalata assistita). Dotata di uno schermo LCD multifunzione, perfetto per visualizzare velocità, potenza residua e chilometraggio. Dotata di cambio professionale Shimano a 7 velocità. Una mountain bike elettrica economica e performante da prendere in considerazione.

Nilox X6 SE Mountain Bike Elettrica X6 SE è la mountain bike elettrica a pedalata assistita di Nilox, che vi permetterà di guidare su ogni tipo di terreno, grazie alla sua versatilità e praticità. Dotata di una solida forcella ammortizzata, freni a disco Tektro anteriori e posteriori e cambio Shimano a 21 velocità. Abbiamo anche ottime ruote, una comoda batteria rimovibile, un potente motore Brushless High Speed da 250 W, un leggero telaio in alluminio, un intuitivo display LCD per monitorare autonomia della batteria, velocità massima e chilometri percorsi, più un ottimo rapporto qualità/prezzo. Garantisce il massimo controllo su strada e fuori strada.

Ancheer Mountain Bike Elettrica Ancheer è una mountain bike elettrica dal design semplice e dalle caratteristiche tecniche niente male. Vanta una batteria rimovibile agli ioni di litio, un motore stabile da 250 W (funziona fino a 35 - 60 Km con una velocità massima di 25 Km/h per carica), un comodo display LCD per visualizzare il livello di pedalata assistita, la velocità attuale, lo stato della batteria e il chilometraggio, cambio Shimano a 21 velocità, freni a disco meccanici anteriori e posteriori per una frenata potente e progressiva (anche in condizioni di pioggia), gradi ruote da 27,5" e un prezzo molto conveniente.

Nilox X7 Plus Mountain Bike Elettrica Nilox X7 Plus, più che una mountain bike, è una trekking bike che fa della versatilità il suo punto di forza. Perfetta per l'uso quotidiano ma anche per il cicloturismo. Abbiamo parafanghi, portapacchi, cambio Shimano a 21 velocità e batteria rimovibile al litio (fino a 80 Km di autonomia). Si comporta bene anche su sterrato, grazie ai larghi copertoni semi tassellati 27.5" x 2.10" e alle sospensioni anteriori che assorbono le asperità del terreno. Inoltre, massima efficienza frenante con i freni a disco anteriori e posteriori Tektro. La velocità massima è di 25 Km/h con il motore Brushless High Speed da 250 W.

Vivobike M-VT275 Mountain Bike Elettrica Vivobike M-VT275 è una mountain bike elettrica bella da vedere e comoda da guidare. Vanta un leggero telaio in alluminio, un potente motore da 250 W (velocità massima garantita 25 Km/h), una batteria al litio Samsung 13.000 mAh (tempo di ricarica 6 ore e autonomia dichiarata 80 Km), ottimo sistema frenante (freni a disco), più due robuste ruote da 27.5". Nulla da dire sul prezzo attuale.

Mountain bike elettriche leggere

Una mountain bike elettrica di qualità deve essere bella, veloce, potente, ma soprattutto leggera! Bypassando la questione del design (pieghevole e non), è il peso contenuto ad agevolare la portabilità della mountain bike. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i modelli più leggeri.

Nilox X6 NG Mountain Bike Elettrica Nilox si unisce a National Geographic in un progetto dedicato alla mobilità sostenibile. Di seguito vi proponiamo la prima mountain bike elettrica a pedalata assistita di Nilox, versatile, pratica e perfetta per ogni tipo di terreno. Vanta una solida forcella ammortizzata, freni a disco Tektro anteriori e posteriori e cambio Shimano da 21 velocità. Abbiamo anche possenti pneumatici da 27.5" x 2.10", batteria rimovibile LG, motore Brushless High Speed da 250 W, telaio in alluminio, 25 Km/h di velocità massima e fino a 60 Km di autonomia con una sola carica. Nilox X6 NG vi garantirà il massimo controllo su strada e fuori strada. Occhio perché pesa solo 22 Kg!

F.lli Schiano E-Jupiter Mountain Bike Elettrica E-Jupiter è una leggera (pesa solo 22 Kg) e performante mountain bike elettrica firmata F.lli Schiano. Abbiamo un potente motore da 250 W (velocità massima supportata 25 Km/h), batteria al litio integrata nel telaio (100 Km di autonomia in modalità ECO), cambio Shimano a 27 velocità (adatto a qualsiasi tipo di strada), telaio in alluminio, freni a disco idraulici, pneumatici Kenda e forcella ammortizzata. Non manca nulla all'appello, nemmeno un pratico display LCD e una comoda sella Royal.

F.lli Schiano E-Fully Mountain Bike Elettrica E-Fully è un'altra mountain bike elettrica potente, veloce e leggera (pesa solo 22 kg) firmata F.lli Schiano. Vanta un motore posteriore da 250 W (velocità massima supportata fino a 25 Km/h), una batteria al litio integrata nel telaio (100 Km di autonomia in modalità ECO), trasmissione Shimano Tourney RD Alivio a 27 velocità adatta a tutti i tipi di strade, telaio in alluminio, freni a disco meccanici, pneumatici Schwalbe e forcella ammortizzata. Doppia comodità con il display LCD e la sella Royal.

Vivobike VD275 Dolomiti Mountain Bike Elettrica Vivobike Dolomiti nasce per dare ancora più prestigio al concetto di mountain bike. Vanta un motore brushless Puyuan da 250 W (velocità massima di 25 Km/h) e una batteria facilmente estraibile LEINENG (garantisce un'autonomia di 40 Km). La forcella anteriore ammortizzata dona stabilità e comfort sui percorsi disagiati, mentre i freni a disco offrono maggiore sicurezza nella frenata. Un modello leggero (con i suoi 26 Kg ahimè non è la più leggera di questo paragrafo) e performante da prendere in considerazione.

Legnano E-BIKE MTB FUOCO MARINE50 Legnano, il marchio italiano che ha fatto la storia del ciclismo, sviluppa una nuova linea di e-Bikes. Di seguito vi proponiamo la mountain bike perfetta per vivere le vostre avventure e godervi pienamente le vostre giornate dedite allo sport. Con 178 mm di Q-factor (distanza tra i pedali) potrete affrontare serenamente qualsiasi discesa veloce. Tramite il comodo display LCD potrete accedere comodamente a qualsiasi informazione utile durante l'utilizzo. Grazie al motore centrale, al supporto Walk Assist e alla sospensione anteriore, avrete il massimo del comfort. Ottimo il telaio in alluminio con tubi idroformati per una mountain bike solida e confortevole.

Legnano E-BIKE MTB FUOCO MAMBA 50 Vi proponiamo Fuoco Mamba 50, un'altra mountain bike di casa Legnano, il celebre marchio italiano che ha fatto la storia del ciclismo. Con 178 mm di Q-factor (distanza tra i pedali) potrete affrontare qualsiasi discesa o salita. Perfetta per le vostre avventure, ottima anche per sport. Il telaio in alluminio con tubi idroformati rende la mountain bike solida, confortevole ma sopratutto leggera (solo 23 Kg). Non manca un comodo display LCD per accedere comodamente a qualsiasi informazione durante l'utilizzo, un potente motore centrale, il supporto Walk Assist e una performante sospensione anteriore. Comfort, design e prezzo conveniente.

Mountain bike elettriche Bosch

Ci apprestiamo a spiegarvi tutte le caratteristiche tecniche che rendeno speciali le mountain bike elettriche con sistema Bosch. Per prima cosa sono uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e salutari dei nostri tempi. Queste mountain bike elettriche vantano motori di qualità superiore, batterie altamente efficienti, moderni display e unità di comando di ultima generazione, per non parlare della nuovissima app eBike Flow. Si tratta di mountain bike di qualità superiore progettate per garantire a qualsiasi utente il massimo del comfort e un'esperienza del tutto personalizzata. Sulla pagina ufficiale dello store troverete le migliori mountain bike elettriche con sistema Bosch.

Mountain bike elettriche Scott

Le mountain bike elettriche Scott sono una scelta obbligata se siete dei rider professionisti (ottime anche per utenti alle prima armi che desiderano avvicinarsi a questo sport). Ad ogni modo, che siate appassionati di cross country, trail, enduro, downhill o amanti delle più semplici mountain bike elettriche, troverete sicuramente il modello giusto per voi sul sito ufficiale.

Mountain bike elettriche Fantic

Le mountain bike elettriche Fantic sono leggere, veloci e performanti. Pensate per discese naturali, dislivelli aggressivi e per chi è alla ricerca di un mezzo agile e affidabile sia sul ripido e che sullo sconnesso. A prescindere dai vari modelli che troverete sul sito ufficiale, le mountain bike elettriche Fantic sono prodotti di qualità superiore, che spiccano per performance e design.

Mountain bike elettriche Bianchi

Le mountain bike elettriche Bianchi sono per utenti che pretendono il massimo dal proprio mezzo a due ruote. Progettate per affrontare qualsiasi salita e guidarvi in qualunque discesa, ideali per chi non ha paura di niente e desidera una bike che non conosce limiti. Belle esteticamente, performanti, veloci e potenti. Sul sito ufficiale troverete tutti i modelli attualmente disponibili.

Come scegliere una mountain bike elettrica

Come deve essere una buona mountain bike elettrica ve lo diciamo in questo paragrafo. Le mountain bike elettriche sono biciclette pronte a tutto, progettate per fare del loro meglio sempre e ovunque. Al momento dell'acquisto dovrete valutare poche cose cominciando dal telaio (leggero ma robusto). Stiamo parlando di modelli veloci e potenti, ma uno sguardo al motore e al suo wattaggio non fa mai male (250W). La batteria non va mia trascurata (agli ioni di litio), anche se di per sé queste biciclette spiccano per la loro longeva autonomia. Occhio ai modelli con assistenza alla pedalata, fondamentale per affrontare percorsi dove sono previste salite o comunque tratti difficoltosi. Sistema frenante e ruote sono sempre in prima linea per garantire una guida sicura e confortevole. Ultimo, ma non per importanza, abbiamo il design pieghevole (non presente in tutti i modelli). Ovviamente anche la scelta del brand non è una passeggiata, ma se può consolarvi non sono moltissimi quelli che portano avanti una storia di prodotti performanti e di qualità (in questa guida ve ne abbiamo proposto qualcuno).