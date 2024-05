Migliori Mouse Wireless per destrorsi e mancini

I mouse wireless evitano l'impiccio dei fili, prestandosi anche come compagni di lavoro in viaggio. Certo è che scegliere quello giusto non sempre è banale, viste le tante alternative offerte dal mercato. Vediamo i modelli migliori attualmente disponibili in Italia!

Nell'era della connettività e dell'efficienza, i mouse wireless sono diventati un accessorio indispensabile per chi cerca praticità e performance sempre al top. Che tu sia un gamer incallito, un professionista del digital design o semplicemente un utente alla ricerca di un dispositivo comodo per navigare e lavorare a 360°, la connettività wireless offre soluzioni per ogni esigenza. I mouse wireless eliminano il fastidio dei cavi, facilitando la mobilità e l'ordine sulla scrivania. La scelta del mouse giusto dipende da vari fattori come l'ergonomia, la durata della batteria, la risoluzione del sensore e le funzionalità aggiuntive come i pulsanti programmabili. Marchi come Logitech, Razer e Microsoft spiccano nel mercato per la loro affidabilità, ma ci sono comunque tante altre valide alternative. I modelli variano ampiamente tra loro: dai mouse ultra-leggeri per gli esport a quelli ergonomicamente studiati per prevenire la fatica durante l'uso prolungato. Nel corso di questa guida, esploreremo le migliori opzioni disponibili sul mercato, tenendo conto di tutte queste caratteristiche per aiutarti a scegliere il mouse wireless più adatto alle tue esigenze.

Come scegliere un mouse wireless nel 2024

Come accennato, quando si tratta di scegliere un mouse wireless adatto alle proprie esigenze, ci sono diverse caratteristiche da considerare che possono influenzare significativamente l'esperienza d'uso. Ecco un elenco delle principali: Ergonomia e Design : assicurati che il mouse sia comodo da tenere, soprattutto se prevedi di usarlo per lunghe sessioni di lavoro o di gioco. I modelli ergonomici sono progettati per ridurre la tensione al polso e alla mano. Anche la scelta tra un design ambidestro o specifico per mancini e destrorsi può fare una grande differenza. Purtroppo modelli specifici per mancini ce ne sono pochissimi, come il Logitech Signature M650 L, ma si può comunque sopperire scegliendo un mouse simmetrico.

: assicurati che il mouse sia comodo da tenere, soprattutto se prevedi di usarlo per lunghe sessioni di lavoro o di gioco. I modelli ergonomici sono progettati per ridurre la tensione al polso e alla mano. Anche la scelta tra un design ambidestro o specifico per mancini e destrorsi può fare una grande differenza. Purtroppo modelli specifici per mancini ce ne sono pochissimi, come il Logitech Signature M650 L, ma si può comunque sopperire scegliendo un mouse simmetrico. Durata della batteria : essenziale per evitare frequenti interruzioni. Alcuni mouse wireless possono durare mesi con una singola carica o con batterie tradizionali, mentre altri possono necessitare di ricarica settimanale.

: essenziale per evitare frequenti interruzioni. Alcuni mouse wireless possono durare mesi con una singola carica o con batterie tradizionali, mentre altri possono necessitare di ricarica settimanale. Precisione del sensore : il tipo di sensore (ottico o laser) influisce sulla precisione e sull'efficienza del mouse su diverse superfici. I DPI regolabili sono utili se necessiti di precisione variabile, ad esempio nei giochi o in applicazioni di design grafico.

: il tipo di sensore (ottico o laser) influisce sulla precisione e sull'efficienza del mouse su diverse superfici. I DPI regolabili sono utili se necessiti di precisione variabile, ad esempio nei giochi o in applicazioni di design grafico. Connettività : verifica le opzioni di connessione, come Bluetooth o un dongle USB dedicato. Alcuni mouse offrono entrambe le opzioni per una maggiore flessibilità. Quelli con dongle USB offrono una connettività più stabile (ma anche più energivora).

: verifica le opzioni di connessione, come Bluetooth o un dongle USB dedicato. Alcuni mouse offrono entrambe le opzioni per una maggiore flessibilità. Quelli con dongle USB offrono una connettività più stabile (ma anche più energivora). Pulsanti programmabili : fondamentali se desiderate personalizzare le proprie esperienze di gioco o aumentare la produttività con scorciatoie personalizzate. Tanti mouse pensati per l'ambito lavorativo hanno pulsanti extra pensati proprio per questo scopo.

: fondamentali se desiderate personalizzare le proprie esperienze di gioco o aumentare la produttività con scorciatoie personalizzate. Tanti mouse pensati per l'ambito lavorativo hanno pulsanti extra pensati proprio per questo scopo. Ricarica e alimentazione : considera se preferisci un modello con batterie sostituibili o una batteria integrata ricaricabile. Alcuni modelli top di gamma offrono stazioni di ricarica che funzionano anche come supporti.

: considera se preferisci un modello con batterie sostituibili o una batteria integrata ricaricabile. Alcuni modelli top di gamma offrono stazioni di ricarica che funzionano anche come supporti. Prezzo: è importante definire un budget. I mouse wireless sono disponibili in una vasta gamma di prezzi, ed è bene avere le idee chiare su quanto si vuole spendere e quali sono le caratteristiche essenziali che vogliamo a tutti i costi. Considerando queste caratteristiche potrai scegliere il mouse wireless che non solo si adatta perfettamente alle tue esigenze, ma migliora anche la tua efficienza sia nel lavoro che nel tempo libero.

I migliori mouse wireless per rapporto qualità prezzo

L'elenco di mouse wireless che trovate di seguito tiene conto dei parametri che abbiamo visto nel paragrafo precedente. La scelta finale dipende come al solito dalle vostre esigenze. Troverete modelli per tutti i gusti: da quelli gaming che si adattano bene anche ad altri ambiti, a quelli puramente per lavoro, oltre a mouse ergonomici o particolarmente compatti. Se cercate modelli più generici (inclusi quelli cablati), qui al link seguente trovate la nostra guida dei migliori mouse in circolazione. Se invece siete interessati solo ai mouse gaming, questa è la nostra guida dedicata. Non c'è un ordinamento preciso: non prendetela quindi come una classifica, quanto più come una serie di modelli che reputiamo di buona qualità per i fattori prima elencati, per le recensioni dei siti specializzati e per le opinioni degli acquirenti. Buona lettura!

Logitech MX Master 3S Non potevamo che aprire questa guida con il re dei mouse lavorativi. Ottimo per professionisti e creativi grazie ai suoi pulsanti personalizzabili, vanta doppia rotella (classica e laterale) con quella principale capace di scorrere 1.000 righe al secondo, tasti silenziosi e tanto altro. Le forme ergonomiche sono pensate per un'utenza destrorsa. Il sensore arriva a 8.000 DPI, più che sufficienti in ambito lavorativo (meno gaming). Funziona anche sui piani in vetro! MX Master 3S vanta triplice modalità di connessione: via cavo (potete usarlo anche durante la ricarica), via Bluetooth low energy o via ricevitore USB per usarlo in Wi-Fi. La batteria è integrata, di conseguenza dovrete ricaricarla di tanto in tanto. Comunque si arriva anche a un paio di mesi d'uso prima di doverlo caricare. Qui trovate la nostra recensione completa. Lo trovate in offerta su Amazon a 89,60€. Ah, c'è anche la versione dedicata a macOS.

Razer Pro Click Mini Non tutti sanno che Razer qualche anno fa ha cercato di sfidare Logitech proponendo un mouse... non gaming! Il Pro Click Mini è un tipico mouse da ufficio e lavoro, piccolo e leggero e non solo. Il design è simmetrico! Sa essere preciso e silenzioso, con un sensore che va da un minimo di 400 a un massimo di 12.000 DPI. La frequenza di aggiornamento arriva a 1.000 Hz. Cosa significa? Che questo Razer va bene per lavorare, ma anche in ambito gaming sa il fatto suo! Grazie ai due pulsanti di lato e al software Razer potete programmare 7 tasti in tutto, e la rotellina vanta la stessa modalità di scorrimento veloce che si trova anche su alcuni mouse Logitech. Non solo: si tratta di una rotellina 4D, che può essere spostata anche a destra e sinistra. La connettività è triplice: via cavo, via Bluetooth low-energy e via ricevitore USB-A HyperSpeed 2,4GHz. E la batteria? Servono due pile stilo AA, ma potete decidere di usarne anche solo una. Con 2 l'autonomia arriva a 160 giorni via Bluetooth, con una invece si arriva a una cinquantina di giorni (usandolo 8 ore al giorno). Lo trovate su Amazon in offerta a 64€ circa, un prezzo niente male considerate tutte le sue caratteristiche. Potete leggere la nostra recensione qui.

Trust Verto Mouse Verticale Wireless I mouse verticali sono strani a dir poco, e a differenza di quelli convenzionali piacciono o non piacciano, senza mezze misure. Di fatto dovete reimparare a usare il mouse, visto che il polso e la mano sono posizionati in modo diverso. Nel dubbio quindi è meglio puntare a prodotti entry level (ce ne sono anche di più cari), come questo Trust Verto che comunque dalla sua ha un sacco di caratteristiche niente male. Sensore fino a 1.600 DPI, buono per lavorare e meno per giocare, pulsanti laterali programmabili e, soprattutto, ricevitore USB incastonato sul retro da mettere sul PC per usarlo senza fili. Non c'è il Bluetooth, ma a questo prezzo è difficile lamentarsene. L'alimentazione è affidata a 2 pile AAA che gli garantiscono un'autonomia tale da farvi dimenticare dell'esistenza delle pile stesse. Come vi dicevamo, il prezzo è il suo punto di forza: lo trovate in sconto a 23€ su Amazon.

Logitech G G305 LIGHTSPEED Il punto di incontro tra un mouse lavorativo e uno gaming. Farebbe parte della linea G (Gaming) di Logitech, ma le sue caratteristiche lo rendono spendibile in tutti gli ambiti. Il sensore arriva fino a 12.000 DPI, e il polling rate di 1.000 Hz lo rendono adatto appunto anche ai giocatori. Le forme sono ergonomiche, e ci sono pulsanti extra programmabili con tasti da tastiera, macro e scorciatoie per aprire programmi. Anche questo offre triplice modalità di connessione: cavo, Bluetooth o Wi-Fi tramite apposito ricevitore USB con tecnologia LIGHTSPEED. Il tutto è alimentato da una batteria stilo AA che offre fino a 250 ore di autonomia. Ma il suo vero punto di forza è il prezzo, visto che offre tutto quello che troveremmo su altri mouse top a un prezzo decisamente più basso. Lo trovate in offerte su Amazon a 44€, ed è disponibile anche in più colori.

HP Z3700 Mouse Wireless Non a tutti piacciono i mouse con profilo ribassato, ma se fanno al caso vostro ci sono tante alternative, anche low-cost, da prendere in considerazione. Fra questi c'è HP Z3700 Mouse Wireless, alto appena 25 mm. Le altre dimensioni sono piuttosto standard (101 x 60 mm), ma appunto la sua sottigliezza lo contraddistingue da tanti altri modelli. Detto questo, le dimensioni non gli impediscono di integrare sia Bluetooth che Wi-Fi tramite ricevitore USB dedicato. Il sensore arriva a un massimo di 1.600 DPI, e di conseguenza è bene usarlo prevalentemente in ambito lavorativo. Non ci sono pulsanti programmabili: vi dovrete accontentare dei due principali e della rotellina premibile. L'autonomia è affidata a una singola pila stilo AA, che comunque garantisce 16 mesi di autonomia. Sì, mesi, avete letto bene. HP Z3700 Mouse Wireless si trova in offerta su Amazon a 22€ circa.

Logitech MX Anywhere 3S Se vi piace ciò che offre il Logitech MX Master 3S ma è troppo grande per le vostre mani o per i vostri gusti, allora dovete per forza prendere in considerazione Logitech MX Anywhere 3S. Per cominciare, le sue forme sono simmetriche, e di conseguenza può essere usato senza grossi drammi anche da un'utenza mancina. Le dimensioni sono decisamente più contenute, adatte quindi anche a chi ha le mani piccole. Le caratteristiche sono simili a quelle del Master: sensore fino a 8.000 DPI, Bluetooth o Wi-Fi tramite ricevitore USB, ampia compatibilità con tutti i sistemi, pulsanti programmabili sul fianco, rotellina ad alta velocità (fino a 1.000 linee al secondo), pulsanti silenziosi perfetti per l'ufficio. La batteria integrata garantisce fino a 70 giorni di utilizzo, e considerate che basta appena un minuto di ricarica per garantirvi 3 ore di lavoro in più. Insomma, un mouse davvero al top, racchiuso in un corpo affatto esagerato. Lo trovate in offerta su Amazon a 78€ circa! Qui potete leggere la nostra recensione.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Sì, è un mouse gaming anche piuttosto vistoso, con una bella rotellina retro-illuminata che aggiunte un tocco di colore al tutto. Non è però detto che non possa fare al caso vostro anche in ambito lavorativo! Le forme sono sì aggressive, ma risultano anche comode ed ergonomiche. Se ci dovete lavorare a lungo il pollice trova riposo sull'ala sinistra, e in generale tutta la struttura risulta leggermente inclinata per accogliere la mano in modo diverso dal solito. Considerate comunque che si usa solo con la mano destra. Ci sono in tutto 9 pulsanti programmabili, e il sensore ottico garantisce fino a 18.000 DPI. La connettività è triplice: cavo, Bluetooth e Razer HyperSpeed Wireless tramite apposito ricevitore USB. L'autonomia è da record: con una sola pila stilo AA il Basilisk V3 X HyperSpeed arriva a 535 ore di durata in Bluetooth e 285 in Wi-Fi. Trovate il Razer Basilisk V3 X HyperSpeed a 79,99€, venduto e spedito da Amazon.

Steelseries Rival 3 Wireless Un altro modello gaming che però, a nostro avviso, si presta benissimo a essere usato in tutti gli ambiti, compreso quello lavorativo. Steelseries è un brand molto affermato nell'ambito delle periferiche PC, e il Rival 3 potrebbe essere un'ottima scelta per tanti motivi. Le dimensioni sono standard, le forme però sono simmetriche e adatte un po' a tutti. Ci sono in tutto sei tasti, compresi due sul fianco sinistro usabili con maggior facilità da un'utenza destrorsa. Il sensore offre 18.000 DPI, sufficienti sia in ambito lavorativo che gaming. C'è anche un pulsante per cambiare la sensibilità al volo! La connettività è triplice: Bluetooth 5.0 low energy, Wi-Fi a 2.4 GHz tramite apposito ricevitore USB Quantum 2.0 Dual Wireless o via cavo. Al suo interno ha due pile stilo AAA che gli garantiscono fino a 400 ore di utilizzo. Il prezzo vi piacerà: lo trovate su Amazon in offerta a 38€, davvero top per tutto quello che offre.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.