Migliori Navigatori Satellitari – Febbraio 2024

La nostra lista dei migliori navigatori satellitari aggiornata a febbraio 2024.

Migliori navigatori satellitari 2024

Visto e considerato che i moderni smartphone e tablet sono muniti di GPS, perché mai dovreste optare per un navigatore satellitare? Anche se con servizi come Google Maps (Android) o Apple Maps (iOS) si può disporre di un navigatore satellitare abbastanza completo, ciò non toglie che qualcuno possa ancora preferire dei dispositivi creati appositamente per rendere un viaggio semplice e sicuro. I migliori navigatori satellitari sono tutti qui, raccolti in questa guida. Abbiamo quelli per auto, camion, economici e portatili. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti nella speranza che troviate quello giusto per voi! LEGGI ANCHE: Miglior Antifurto Satellitare Auto 2024

Indice

Migliori navigatori satellitari per auto

Se siete in cerca di un navigatore satellitare che vi supporti nel migliore dei modi durante i vostri viaggi in auto, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi. Di seguito troverete i migliori navigatori satellitari per auto presenti sul mercato.

TomTom Go Basic TomTom è fra i leader indiscussi nel settore della navigazione via GPS e TomTom Go Basic ne è la dimostrazione. Nonostante sia un modello entry level, dispone di diverse funzionalità avanzate, come la possibilità di aggiornare le mappe tramite Wi-Fi, TomTom Traffic a vita via smartphone, tre mesi di avvisi Autovelox e l'indicatore di corsia avanzato. Di TomTom Go Basic sono presenti sul mercato due modelli, uno con un comodo schermo da 5" e l'altro con uno schermo da 6" (per entrambi la risoluzione è di 480×272 pixel). Se desiderate un prodotto che vi consenta di guidare in sicurezza e senza stress, questo è il modello che fa per voi.

TomTom Start 52 Lite Con TomTom Start 52 Lite avrete una navigazione ottimale grazie al comodo display touchscreen da 5". Le mappe sono molto precise e gli aggiornamenti sono disponibili tramite apposito servizio a pagamento. Non manca un comodo supporto reversibile integrato. Perfetto per muoversi liberamente, in sicurezza ed efficienza. Notevole anche il rapporto qualità/prezzo. Un buon navigatore da prendere in considerazione se si hanno problemi di budget ma si desidera il meglio per la propria auto.

TomTom Go 520 / 620 TomTom Go 520 / 620 vantano rispettivamente uno schermo da 5" con risoluzione 480×272 pixel e uno da 6" con risoluzione 800×480 pixel. La memoria interna è per entrambi da 16 GB (espandibile). Non manca il supporto al Bluetooth. Per di più, mappe e Autovelox sono aggiornabili gratuitamente e a vita.

TomTom Start 42 TomTom Start 42 è uno dei navigatori satellitari più venduti. Vanta uno schermo touchscreen da 4" con risoluzione 480×272 pixel. Preinstallate troverete le mappe di 45 paesi europei (gli aggiornamenti sono gratuiti e a vita). Passiamo ora alle funzioni, abbiamo riproduzione vocale, avvisi per Tutor e Autovelox, punti di interesse e segnalazione dei parcheggi. Purtroppo non supporta il Bluetooth e non include il servizio TomTom Traffic. Qualora foste interessati a qualcosa di più grande, il modello Start 52 potrebbe fare al caso vostro.

Garmin Drive 61 LMT-S Garmin Drive 61 LMT-S vanta un comodo display da 6" con risoluzione 800×480 pixel. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo sia il supporto Bluetooth che quello Wi-Fi (comodo soprattutto per aggiornare le mappe). La potente batteria integrata garantisce un'autonomia di circa un'ora al dispositivo. Nel complesso, cosa offre questo prodotto? Vi darà informazioni sul traffico, sulla presenza di Autovelox e di parcheggi nelle vicinanze, vi avviserà in prossimità di curve strette, di cambi del limite di velocità, di scuole e molto altro ancora. Insomma, non manca davvero nulla all'appello. Ve lo consigliamo.

TomTom Go Essential Di TomTom Go Essential sono presenti sul mercato due navigatori satellitari, uno da 5" e l'altro da 6". La risoluzione del display, per entrambi i modelli, è di 480×272 pixel. Per quanto riguarda lo storage integrato, è da 16 GB espandibili tramite microSD. Per di più, tra le funzioni supportate abbiamo: chiamata in vivavoce, aggiornamenti tramite Wi-Fi di mappe e software e TomTom Traffic a vita. Il prodotto ideale per guidare in sicurezza.

TomTom Via Se siete in cerca di un navigatore satellitare semplice, compatto, facile da utilizzare, con supporto Bluetooth e Wi-Fi, TomTom Via potrebbe fare al caso vostro. Sfruttando la connessione Internet del vostro smartphone potrete accedere al servizio TomTom Traffic a vita (perfetto per conoscere la situazione del traffico in tempo reale). Inoltre, TomTom Via riesce ad apprendere le abitudini di guida e a prevedere le destinazioni. Per di più, le mappe preinstallate hanno l'aggiornamento gratuito e a vita. Il comodo display da 5" con risoluzione 480×272 pixel vi fornirà informazioni chiare e leggibili durante la guida.

Garmin Drive Smart 51 Garmin Drive Smart 51 vanta un comodo e compatto schermo touchscreen da 5". Per quanto riguarda le funzioni, non delude le aspettative in quanto abbiamo: indicazioni stradali vocali, avvisi alla guida, indicatori di corsia e più modalità di navigazione. Non mancano il Bluetooth, le notifiche smart, la ricezione di informazioni sul traffico in tempo reale e le mappe di gran parte dei paesi europei (con aggiornamenti gratis a vita). Qualora questo modello dovesse presentarsi troppo piccolo, in vendita trovate disponibile anche la variante da 7" (Garmin Drive Smart 61).

Garmin DriveSmart 66 MT-S Garmin DriveSmart 66 MT-S vanta un comodo e reattivo display da 6" touch-screen. Questo navigatore per auto possiede tutte le mappe dei paesi europei e gli aggiornamenti sono gratuiti. Per quanto riguarda la connettività abbiamo il Bluetooth, perfetto per sincronizzare lo smartphone con il navigatore, e non manca il Wi-Fi, ottimo per aggiornare mappe e software. Grazie all'app Garmin Drive potrete visualizzare informazioni aggiornate su traffico, prezzi del carburante, parcheggi, meteo e così via, direttamente dal vostro smartphone.

Migliori navigatori satellitari per camion

Se per professione guidate un camion e siete in cerca di un navigatore satellitare che vi supporti durante i vostri viaggi di lavoro, in questo paragrafo troverete sicuramente un modello pronto a soddisfare le vostre esigenze. Ecco a voi i migliori navigatori satellitari per camion.

Navigatore Satellitare NAVRUF 9" Questo navigatore satellitare di NAVRUF vanta un grande schermo da 9", perfetto per vedere le indicazioni stradali mentre siete alla guida. Oltre alle mappe preinstallate d'Europa, potrete anche scaricare altre mappe come ad esempio del Nord America, del Sud America, dell'Africa o dell'Australia. Inoltre, offre gli aggiornamenti permanenti di tutte le mappe dei paesi europei. Infine, supporta l'avviso Autovelox e il controllo velocità. Considerando le sue importanti dimensioni, risulta perfetto non solo per auto, ma soprattutto per camion.

Navigatore Satellitare AWESAFE 9" Questo navigatore satellitare vanta uno schermo touchscreen molto grande da 9". Di base offre mappe per oltre 48 paesi europei, che potrete installare e aggiornare senza costi aggiuntivi visitando il sito ufficiale. Ci sono mappe 2D e 3D tra cui scegliere. Le mappe 3D vi forniranno un'immagine più realistica della vostra posizione su strada. Facile da installare, buono per auto, ottimo per camion (considerando le sue dimensioni). All'appello non manca il Bluetooth, perfetto per connettere il vostro smartphone al navigatore.

TomTom Truck Go Professional 520/620 Se per professione guidate camion/autobus e siete un cerca di un navigatore satellitare che vi supporti durante i vostri viaggi di lavoro, TomTom Truck Go Professional 520 / 620 è la strada da percorrere. Vediamo subito le differenze. Uno vanta uno schermo da 5" con risoluzione di 480×272 pixel, mentre l'altro offre un display da 6" con risoluzione di 800×480 pixel. Al loro interno sono salvati i punti di interesse per camion, furgoni e autobus (perfetti per fare rifornimento, riposare e trovare un'officina). Per di più, i percorsi suggeriti non solo tengono in considerazione il traffico in tempo reale, ma vengono ottimizzati in base alle caratteristiche del veicolo. Inoltre, abbiamo il servizio TomTom Traffic e TomTom Autovelox.

TomTom GO Expert TomTom GO Expert vanta un ampio schermo HD da 6"/7" con la massima risoluzione, perfetto per veicoli commerciali pesanti. Ottimo il potente altoparlante. Con questo navigatore resterete sempre al passo con il traffico e gli autovelox. Mappe accurate e aggiornate saranno sempre a vostra disposizione. Non mancano percorsi personalizzati per veicoli di grandi dimensioni. Nulla da dire sul rapporto qualità/prezzo (davvero ottimo). Questo navigatore per camion non vi deluderà. Ve lo consigliamo.

Migliori navigatori satellitari economici

Anche risparmiando, si acquista! In questo paragrafo abbiamo selezionato i migliori navigatori satellitari economici attualmente presenti sul mercato.

Navigatore Satellitare NAVRUF G916 NAVRUF G916 vanta un comodo schermo da 7" con una lieve curvatura sul bordo. Precaricato con le ultime mappe del Regno Unito e dell'Europa del 2023. Inoltre, supporta il download di mappe di altre regioni come Nord America, America Centrale, Sud America e Africa (aggiornamenti delle mappe a vita senza pagare costi aggiuntivi). Inoltre, potrete personalizzare il percorso da seguire in base al vostro veicolo (auto, camion, taxi o autobus). È uno dei modelli più economici di questa guida. Ve lo consigliamo.

Navigatore Satellitare AWESAFE 7" Questo navigatore satellitare di AWESAFE vanta un display touchscreen (risoluzione 800 x 480 pixel) da 7" perfetto per visionare chiaramente il percorso stradale. Per di più, il percorso verrà scelto in base al mezzo utilizzato grazie alla presenza delle 7 modalità veicolo (auto, camion, taxi, emergenza e autobus). Offre mappe 2D e 3D per oltre 48 paesi, compresa l'Italia, che potranno essere aggiornate senza costi aggiuntivi. Inoltre, vanta una porta USB mini per la ricarica, una presa jack 3,5 mm per le cuffie e supporta anche schede microSD fino a 32 GB. Non manca la trasmissione FM, l'avviso Autovelox, l'avviso di velocità e la pianificazione del percorso.

Navigatore Satellitare NAVRUF 7" Siamo dinanzi ad un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo navigatore satellitare vanta uno schermo touchscreen ad alta definizione da 7". Preinstallate troverete le mappe del 2022 di oltre 58 paesi dell'Europa. Inoltre, si presenta semplice esteticamente e decisamente facile da utilizzare, in quanto la navigazione risulta abbastanza intuitiva. Le indicazioni stradali sono precise e vengono fornite in oltre 40 lingue. Per di più, potrete personalizzare il percorso in base al vostro veicolo. Non manca il Bluetooth per collegare il vostro smartphone al navigatore.

Migliori navigatori satellitari portatili

Piccoli, semplici e decisamente molto compatti. E' così che si presentano i navigatori satellitari portatili. In questo paragrafo abbiamo selezionato solo i migliori in circolazione.

Garmin ETREX 22x / 32x Garmin eTrex 22x ed eTrex 32x offrono la stessa intuitività, resistenza e convenienza. Entrambi sono navigatori satellitari portatili dotati di mappe TopoActive Europe preinstallate. Sono perfetti per le attività in quad, bici, barca e di escursione. Entrambi sono dotati di uno schermo da 2,2" antiriflesso a colori 65K. Resistenti e impermeabili, questi dispositivi sono progettati per resistere agli agenti atmosferici estremi. Buona anche la memoria interna da 8 GB (espandibile tramite scheda microSD). Valore aggiunto di questi dispositivi è la bussola a tre assi e l'altimetro barometrico.

TomTom Rider 50 TomTom Rider 50 non è propriamente un navigatore satellitare portatile, ma considerando le sue dimensioni notevolmente ridotte (rispetto agli standard) e il fatto che sia stato progettato per avventurosi viaggi in moto, abbiamo ritenuto opportuno introdurlo in questa categoria. Quindi, se siete dei motociclisti in cerca di un navigatore satellitare di qualità, questo modello potrebbe fare al caso vostro. Cosa offre? Un piccolo e comodo display touchscreen da 4,3", più aggiornamenti gratuiti e a vita per le mappe già presenti sul dispositivo. Grazie al Bluetooth potrete tranquillamente collegare il navigatore al vostro smartphone e condividere con esso la connessione a Internet.

Come scegliamo i migliori navigatori satellitari?

Ad oggi scegliere un buon navigatore satellitare non è un'impresa semplice. Sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti, quasi tutti venduti ad un prezzo molto conveniente, in quanto con la diffusione di dispositivi alternativi, come smartphone e tablet, dotati di GPS, i prezzi dei navigatori satellitari sono scesi drasticamente. Escludendo quindi il prezzo come fattore discriminante per scegliere un buon prodotto, di seguito vi elenchiamo quelle che secondo noi, e le nostre fonti, sono le caratteristiche che un navigatore di qualità deve necessariamente avere. Dimensioni del display: sicuramente una caratteristica che non va trascurata è la dimensione del display del nostro dispositivo. Un display troppo grande potrebbe risultare molto ingombrante, diversamente un display troppo piccolo potrebbe essere difficile da consultare durante la guida. L'ideale sarebbe optare per una via di mezzo e in tal caso i display da 6"/7" rappresentano un giusto compromesso. Ad ogni modo la scelta è sempre soggettiva, in quanto si basa su quelle che sono le proprie esigenze. Mappe e aggiornamenti: prima di procedere all'acquisto dovrete necessariamente verificare quanto è ampio il pacchetto delle mappe. Di norma un navigatore satellitare dovrebbe offrire mappe che coprono almeno i principali paesi europei; esistono anche navigatori, ovviamente più costosi, che offrono le mappe di tutto il mondo. Inoltre, alcuni modelli prevedono la personalizzazione delle mappe (l'utente potrà salvare sulla mappa delle informazioni per lui importanti, come delle destinazioni preferite o dei punti d'interesse). Infine, dovrete anche verificare le modalità di aggiornamento delle mappe stesse e del software; di base questi aggiornamenti dovrebbero essere gratuiti, ciò non esclude la presenza sul mercato di modelli con aggiornamenti a pagamento. Supporto Bluetooth: considerando che gran parte delle funzioni di un navigatore sono accessibili attraverso Internet (informazioni sul traffico, sugli incidenti, sui percorsi e così via), purtroppo non tutti i dispositivi sono muniti di una scheda SIM integrata o di uno slot per la SIM. In tal caso, una soluzione alternativa per potersi collegare ad Internet, sarebbe quella di abbinare il dispositivo ad uno smartphone tramite Bluetooth. Inoltre, connettendo lo smartphone al navigatore, potrete utilizzare quest'ultimo come vivavoce, per leggere messaggi e chiamate ricevute, senza dover distogliere lo sguardo mentre siete alla guida. Batteria: quando parliamo di batteria, va fatta una piccola premessa, ovvero che grazie al navigatore satellitare potrete risparmiare la carica residua del vostro smartphone, in quanto l'uso del GPS su quest'ultimo causerebbe un notevole consumo energetico. Per di più, gran parte dei modelli attualmente presenti sul mercato, dispongono di batterie integrate, che vi consentiranno di utilizzare il vostro navigatore anche lontano dall'auto, mentre vi dirigete a piedi verso la vostra destinazione. Le batterie, a seconda della loro grandezza, garantiscono un'autonomia differente al navigatore.