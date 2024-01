Migliori Notebook - Gennaio 2024

I migliori portatili del 2024 : un elenco diviso per prezzo e qualità , che comprende modelli da gaming , per studenti , grafica , professionisti e altro, aggiornato a gennaio 2024 .

Migliori Notebook 2024

La scelta di un nuovo portatile è molto importante, perché si tratta di un dispositivo che ci accompagnerà per anni. Il mercato è ormai così ampio che si trovano poi prodotti in tutte le fasce di prezzo, e trovare il miglior notebook non è sempre una questione oggettiva. La prima domanda che dovete porvi è: a cosa mi serve? Deve essere leggerissimo o no? Deve avere una grande autonomia o posso rinunciarci? Quanto grande deve essere lo schermo? Ci giocherò anche? Le domande sono tantissime, al punto che il miglior notebook non esiste, in assoluto. Esiste quello più adatto alle esigenze di ciascuno.

Idealmente si potrebbe pensare che il miglior portatile sia quello col rapporto qualità/prezzo più conveniente, ma non è detto. Magari state cercando un prodotto che sia solo il più economico possibile, o magari avete bisogno proprio di un top di gamma, con buona pace del prezzo. Abbiamo quindi cercato di proporvi soluzioni molto eterogenee, sia per tipologia di modello, che di prezzo, in modo da soddisfare le esigenze di tutti.