Quali sono i migliori portatili economici da comprare con meno di 500 euro?

I migliori notebook economici, ovvero quelli che costano meno di 500 euro. Ecco cosa troverai in questa guida all'acquisto. Non stiamo parlando di diecimila modelli diversi tra cui scegliere, ma di una selezione ristretta, fatta a mano senza alcun condizionamento, basata sulla nostra decennale esperienza e sulle nostre recensioni. Lo scopo è fornirti un rapido elenco, aggiornato nel tempo, di quelli che sono i portatili economici che conviene davvero acquistare, non solo in virtù del loro prezzo contenuto, ma anche della qualità che mettono in campo. Non occorre spendere un capitale per avere un buon notebook, basta affidarsi ai nostri consigli! Chi cerasse qualcosa di più generico potrà invece consultare le pagine dedicate ai migliori notebook, ai migliori portatili gaming e ai migliori ultrabook, dove ci sono laptop in ogni fascia di prezzo.

Cosa aspettarsi da un portatile economico

Se stai cercando un portatile economico è importante sapere bene a cosa andrai incontro. In questa fascia di prezzo, al di sotto dei 500 euro, le aziende devono per forza di cose fare dei compromessi, e alcuni di questi sono più importanti di altri. Partiamo con la qualità costruttiva del notebook. Si tratta per lo più di modelli in plastica, non particolarmente solidi, e con un design solitamente poco ispirato. Poco male: guardiamo alla sostanza, non alle apparenze. I casi d'uso più tipici sono quelli generici: tanta navigazione (social network, posta elettronica, video chiamate), appunti, creazione e modifica di semplici documenti (testo, fogli di calcolo e presentazioni), e multimedialità, che sia un film su Netflix o un video YouTube. Attenzione però: i display, e soprattutto l'audio, di questi portatili raramente brillano per qualità. Un altro aspetto importante sono tastiera e trackpad, perché di fatto sono quelli che userai ogni giorno. Il nostro consiglio, quando possibile, è quello di provarli in anticipo, perché non c'è nulla di peggio che scrivere con una tastiera con cui proprio non ti ci trovi. E le probabilità qui non sono proprio bassissime. Chi abbia voglia di giocare, o di modificare foto e video, per non parlare di programmi ancora più complessi, deve per forza di cose guardare altrove, e spendere di più.

Come scegliere un buon notebook economico

Siamo nella fascia bassa del mercato dei portatili, ma l'eccessiva ricerca del prezzo più basso non deve portarci troppo in basso con la qualità. Questo significa stare alla larga dagli hard disk, e optare invece per i più veloci SSD. Un lento SSD è comunque migliore di un HDD. Inoltre sarebbe meglio non accontentarsi di processori troppo vecchi. Un Intel dalla 11ma generazione in poi, o un AMD Ryzen 5000 e successivi, sono le scelte desiderabili. Solo chi sia alla ricerca di qualcosa di veramente basilare, fatto giusto per navigazione e social network, ma senza alcun pretesa, può optare per qualcosa di diverso. Tra i modelli più economici poi è impossibile non citare i Chromebook. Chrome OS è di fatto un Chrome browser con un ambiente desktop attorno a lui. È possibile navigare, guardare foto e video, modificare documenti e usare app Android. Essendo tendenzialmente più leggero di Windows, Chrome OS gira bene anche su hardware più datato, ma al contempo è più limitato nelle funzionalità e nel software. Detto questo, nella fascia ultra bassa potrebbe essere preferibile, sia per ragioni di costo (la licenza di Windows ha il suo prezzo) che di performance, basta essere consapevoli di acquistare un portatile con funzionalità limitate.

I migliori notebook economici

Di seguito abbiamo selezionato 5 portatili che adesso, a settembre 2024, sono quelli da comprare nella fascia al di sotto dei 500 euro. Ci sono modelli da 14 o da 15,6 pollici, con vari tagli di memoria, processori, RAM, e c'è anche un Chromebook. Insomma, ce n'è per tutti. Chiaramente queste offerte cambiano molto frequentemente, proprio perché siamo in una fascia molto competitiva. Tramite le pagine dei vari store è possibile variare un minimo le configurazioni proposte per vedere se qualche altro sconto fosse comparso nel frattempo. Da parte nostra aggiorneremo come sempre l'elenco ogni mese, in modo da proporre sempre prodotti attuali.

MSI Modern 14

MSI Modern 14 è un portatile molto interessante, perché coniuga bene portabilità e qualità. Ecco infatti i suoi principali punti di forza. Design curato : non sembra il classico portatile economico, ed è abbastanza compatto e portatile

: non sembra il classico portatile economico, ed è abbastanza compatto e portatile Schermo da 14 pollici full HD : un buon compromesso tra dimensioni e qualità

: un buon compromesso tra dimensioni e qualità Tanto spazio di archiviazione : con un SSD da 512 è difficile rimanere a secco di memoria

: con un SSD da 512 è difficile rimanere a secco di memoria Prestazioni: la variante più economica, con i3-1215U, presenta un moderno processore Intel di 12ma generazione, per quanto di fascia bassa; spendendo 100 euro in più è possibile passare al Core i5-1235U, ma per la maggior parte degli utenti il maggior investimento non è necessario. MSI Modern 14 è insomma un portatile di nome e di fatto, con anche una discreta autonomia. Le prestazioni sono abbastanza basilari, ma non per questo insufficienti, e per un prezzo intorno ai 399 euro rappresenta senz'altro un buon compromesso.

Acer Swift 3

Ottima offerta di Unieuro su Acer Swift 3, un portatile forse un po' meno ricercato del precedente, ma ancora più concreto. Chi guarda solo la scheda tecnica infatti, a questo prezzo, non avrà nulla di cui lamentarsi. Ryzen 5 5500U : il processore di AMD è una scelta vincente, e offre buone prestazioni per tutte le attività quotidiane come navigazione web, lavoro d'ufficio, riproduzione multimediale e anche per compiti più impegnativi come l'editing leggero di foto e video.

: il processore di AMD è una scelta vincente, e offre buone prestazioni per tutte le attività quotidiane come navigazione web, lavoro d'ufficio, riproduzione multimediale e anche per compiti più impegnativi come l'editing leggero di foto e video. Tanta RAM : 16 GB LPDDR4x non si trovano facilmente a questo prezzo, e anche se non è il tipo di RAM più veloce che ci sia è perfettamente a misura del resto dell'hardware.

: 16 GB LPDDR4x non si trovano facilmente a questo prezzo, e anche se non è il tipo di RAM più veloce che ci sia è perfettamente a misura del resto dell'hardware. Schermo OK : 14 pollici full HD, la giusta dimensione con la giusta risoluzione

: 14 pollici full HD, la giusta dimensione con la giusta risoluzione Prezzo: a 399 euro è un vero affare, tra i best buy della nostra selezione. Acer va al sodo, come consuetudine dell'azienda. Forse dal punto di vista costruttivo potrebbe esserci qualche perplessità (rinnoviamo l'invito, se possibile, a toccare con mano la tastiera), ma l'hardware è assolutamente al vertice di questa fascia di prezzo.

HP 15s

HP è un nome sempre presente nella fascia bassa del mercato, e non solo. Qui abbiamo un 15 pollici con tastierino numerico, due elementi finora assenti nelle proposte precedenti, e che pertanto meritano attenzione. Tanto spazio : la differenza tra 14 e 15,6 pollici si sente, in positivo

: la differenza tra 14 e 15,6 pollici si sente, in positivo Tastierino numerico : chi lo utilizza tanto, non ne può fare a meno

: chi lo utilizza tanto, non ne può fare a meno Buon prezzo, al momento: quando stiamo scrivendo siamo sotto i 390 euro, senz'altro una cifra interessante per questo portatile Al netto di quanto di buono abbiamo appena detta, bisogna considerare che le maggiori dimensioni significano anche minore portabilità, e che il processore è un Intel Core i3, quindi di fascia abbastanza bassa. Sulla pagina Amazon è possibile scegliere versioni più potenti, ma il prezzo sale.

Acer Aspire 3

E dopo il primo 15 pollici, ecco il secondo, anche lui col suo tastierino. Design un po' più squadrato, processore AMD in luogo di Intel. La definizione pura e semplice di "alternativa", insomma, ma con diverse frecce al suo arco. AMD Ryzen 5 7520U : è una buona CPU per tutte le per attività quotidiane, come navigazione web, produttività e multitasking leggero.

: è una buona CPU per tutte le per attività quotidiane, come navigazione web, produttività e multitasking leggero. Schermo generoso : c'è tanto spazio, la risoluzione e ok, e la qualità del pannello è buona, per questa fascia di prezzo.

: c'è tanto spazio, la risoluzione e ok, e la qualità del pannello è buona, per questa fascia di prezzo. 512 GB di SSD: come già detto in precedenza, sono più che abbastanza per la maggior parte degli utilizzi. Acer Aspire 3 pesa 1,7 Kg circa, e vanta anche una buona autonomia. Non è il più leggero, il più piccolo, e forse nemmeno il più bello dei portatili, ma fa esattamente ciò che deve fare: dare il massimo, al prezzo più basso.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Chiudiamo infine con un già annunciato Chromebook, in questo caso a marchio Samsung. Se guardate le sue foto non sembrerà mai di trovarsi davanti a un portatile da meno di 200 euro: costa meno di tantissimi smartphone! 14 pollici full HD : lo schermo c'è, anche a dispetto della fascia bassissima.

: lo schermo c'è, anche a dispetto della fascia bassissima. Ruotante a 180° : ideale per l'apprendimento e la condivisione con gli altri.

: ideale per l'apprendimento e la condivisione con gli altri. Autonomia e portabilità: perfetto per studenti, ma non solo. Come abbiamo già accennato nei paragrafi iniziali, Chrome OS non è per tutti, ma chi usi un semplice browser nel 90% del tempo che passa davanti al PC si troverà bene comunque, anzi, potrebbe anche innamorarsene.

