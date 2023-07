Migliori offerte di telefonia mobile | Luglio 2023

Come fare quindi a trovare le tariffe migliori, le più economiche , o quelle che vi danno più Giga? Vi aiutiamo noi, con una selezione accurata delle migliori promozioni degli operatori, aggiornata tempestivamente per includere tutte le ultime novità.

Qui sotto potete trovare tutte le migliori offerte mobile a luglio 2023 , divise per operatori: in fondo trovate anche il Trova offerte , ossia il nostro strumento per selezionare la tariffa migliore per voi (ma vi suggeriamo di dare comunque un'occhiata al resto, perché le offerte speciali a tempo potrebbero non essere incluse).

Migliori offerte mobile: indice

Migliori offerte TIM

Come quasi tutti gli altri, anche TIM riserva le migliori promozioni a chi Passa a TIM : per essere sempre aggiornati, quindi, potete dare un'occhiata all' apposito strumento sul sito ufficiale.

TIM è il primo operatore italiano di telefonia mobile e, da qualche anno, il brand TIM include anche il gestore di telefonia fissa precedentemente noto come Telecom Italia. Proprio per la sua storia, TIM ha una rete capillare e in generale permette di avere una copertura migliore rispetto alla concorrenza.

Migliori offerte Vodafone

Vodafone è uno degli operatori storici in Italia, spicca per dimensione della rete e per numero di utenti in Italia. Le tariffe base che trovate sul sito ufficiale sono tendenzialmente costose, ma le offerte speciali (come quelle che vi proponiamo qui sotto) sono decisamente più interessanti. Insieme a TIM e WindTre, è tra i migliori operatori per copertura e velocità di navigazione.

Migliori offerte WindTre

Come tutti gli altri, anche WindTre riserva le migliori offerte a chi Passa a WindTre , come spiegato dall'apposito strumento sul sito ufficiale .

WindTre è il "nuovo" operatore italiano nato dalla fusione di Wind e Tre. Grazie all'unione delle antenne dei due gestori, WindTre ha ottenuto un posto tra i migliori operatori italiani per velocità e copertura di rete. Tra gli altri vantaggi, tutti i clienti possono beneficiare del concorso a premi giornaliero WinDay. Infine, WindTre è anche un operatore di linea fissa, con offerte particolari destinate ai clienti convergenti, ossia a chi sceglie WindTre sia per il mobile che per la fibra: se siete interessati all'offerta convergente con Super Fibra, trovate maggiori informazioni qui .

Iliad

A differenza degli altri operatori, infatti, Iliad non riserva promozioni particolari : ha solo due offerte mobili, indifferenti per nuovi o vecchi clienti. Le trovate di seguito.

Iliad è il quarto (ed ultimo) operatore italiano con infrastruttura, ossia dotato di proprie antenne e reti. È arrivato nel nostro paese nel 2018, dopo la fusione di Wind e Tre Italia, che ha "liberato" un posto nel mercato italiano. Iliad inlcude già connettività 5G e spicca per il suo approccio trasparente, con offerte chiare e univoche per tutti.

Inoltre, di recente l'operatore ha lanciato le sue offerte mobile per imprese e partite IVA: per saperne di più, vi rimandiamo al nostro articolo su Iliad business .

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile è un operatore virtuale (Full MVNO) gestito da Fastweb, azienda che già da anni opera nel settore della telefonia fissa in Italia. Si appoggia alle infrastrutture di WindTre (e in parte di TIM) per chiamate, SMS e navigazione fino al 4G, ma include anche navigazione in 5G, per la quale utilizza una rete proprietaria in collaborazione con WindTre.

Fastweb Mobile si era fatto conoscere in Italia perché, prima dell'arrivo di Iliad, aveva puntato su una comunicazione incentrata sulla trasparenza verso l'utente. Spicca soprattutto per la convenizenza delle offerte convergenti, ossia per chi abbina linea fissa e monbile.

Di seguito le principali offerte di Fastweb Mobile.